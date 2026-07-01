МЕЛЬГУНОВ Сергей Петрович

Историк, общественный и политический деятель, издатель.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1904). Обучался на юридическом факультете МУ и Лазаревском институте восточных языков (не окончил). После окончания университета преподавал в частных гимназиях, работал журналистом. В 1905-906 служил в армии. В 1905-906 член партии кадетов, с 1907 член Народно-социалистической партии . Организатор и сотрудник издательств «Народное право» и «Свободная Россия». Один из основателей кооперативного издательства «Задруга», издатель журнала «Голос минувшего» (1913-23). Выступал автором и организатором многотомных изданий «Великая реформа. 1861-1911» (М., 1911. Т. 1-4) и «Отечественная война и русское общество. 1812-1912.» (М., 1912. Т. 1-7). В 1917 принимал участие в работе Комиссии по разработке политических дел Москвы, член ЦК Трудовой народно-социалистической партии, редактор ряда газет и журналов.

Октябрьскую революцию не принял. В 1918-22 неоднократно подвергался аресту и заключению. В 1922 уехал в эмиграцию. Выступал непримиримым противником советской власти. Редактор журнала «Голос минувшего» (1923-25), еженедельника «Борьба за Россию» (1926-31), журналов «Голос минувшего на чужой стороне» (1926-28), «Возрождение» (1949-54). Активный член Союза борьбы за свободу России и Координационного центра Союза освобождения народов России. Широкую известность приобрел благодаря своим исследованиям Октябрьской революции и Гражданской войны . Самой известной работой является книга «Красный террор. 1918-1923» (1-е издание: Берлин, 1923). В ней доказывалось, что «красный» террор являлся организованной системой, направленной на все слои общества.

Сочинения:

Дела и дни Александровского времени. Берлин, 1923;

Золотой немецкий ключ к большевистской революции. Париж, 1940;

Как большевики захватили власть: октябрьский переворот 1917 года. Париж, 1953;

Воспоминания и дневники. Париж, 1964. Т. 1-2;

Судьба императора Николая II после отречения. М., 2005;

Мартовские дни 1917 года. М., 2006;

Легенда о сепаратном мире: Канун революции. М., 2006.