МЕЛЬГУНОВ, СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Мельгунов, Сергей Петрович (25.12.1879 [06.01.1880], Москва — 26.05.1956, Шампиньи-Сюр-Марн, Франция) — российский политик и историк. Дворянин. Участник студенческих волнений в 1901. В 1904 окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1907 — в Народно-социалистической партии. В 1905—1906 участвовал в создании издательств «Народное право» и «Свободная Россия». В 1911—1922 — председатель правления кооперативного издательского товарищества «За­друга». В 1913—1922 — один из редакторов и издателей журнала «Голос минувшего». Автор работ по истории Православной церкви, в том числе старообрядчества. На I съезде Трудовой народно-социалистической партии (ТНСП) в июне 1917 избран членом ЦК и товарищем Председателя ЦК ТНСП. Редактировал журналы «Народный социалист» и газеты «Власть народа» и «Народное слово». С 22 марта 1917 по 19 апреля 1918 — глава Комиссии по исследованию политических дел г. Москвы. Издатель серии «Материалы по истории общественного и революционного движения в России» (первый из подготовленных сборников вышел в 1918). Сторонник федеративного устройства России. Участник Государственного совещания 1917 . Активно боролся с большевизмом . Член Союза возрождения России в 1918 и Тактического центра в 1919. Неоднократно арестовывался. Опубликовал исторические исследования «Из истории религиозно-общественных движений в России XIX в.» в 1919 и «Религиозно-общественные движения XVII—XVIII вв. в России» в 1922. 7 февраля 1920 арестован по делу «Тактического центра», в августе приговорен к смертной казни, замененной 10 годами тюремного заключения. Освобожден 15 февраля 1921 по ходатайству ­ветеранов революционного движения. В 1922 снова арестован, освобожден и в октябре выпущен в эмиграцию. Член Заграничного комитета ТНСП. В Берлине создал издательство «Ватага». В 1923—1928 издавал историко-литературный журнал «На чужой стороне» (совместно с В. А. Мякотиным и Т. И. Полнером) (с 1926 — «Голос минувшего на чужой стороне»). В 1925 жил в Праге, с 1926 — в Париже. Принимал участие в издании политического еженедельника «Борьба за Россию». Выступал за вооруженную борьбу с большевиками. Автор исторических исследований по истории общественного движения в Российской империи и Российской революции 1917 и Гражданской войны в России 1917—1922 , наибольшую известность из которых приобрела книга «Красный террор в России» (1923). Работы М., отличавшиеся резкой антибольшевистской направленностью, имели значительный резонанс после публикации в России в 1990-е. М. выступал свидетелем защиты на процессе по убийству В. В. Воровского в 1923. В 1926—1928 участвовал в издании журнала «Борьба за Россию», пропагандировавшего активную борьбу с большевизмом на территории СССР. В 1946—1957 издавал антисоветские сборники «Свободный голос» и «Русский демократ». В 1949—1954 редактировал журнал «Возрождение». В 1948—1956 — лидер эмигрантского Союза борьбы за свободу России.

Соч. : Из истории студенческих обществ в русских университетах. М., 1904; Старообрядчество и освободительное движение. М., 1906; Церковь и государство в России. М., 1907—1909; Великий подвижник протопоп Аввакум. М., 1917; Николай II. Материалы для характеристики личности и царствования. М., 1917; Из истории религиозно-общественных движений в России в XIX в. М., 1919; Религиозно-общественные ­движения в XVII—XVIII вв. в России. М., 1922; Дела и люди Александровского времени. Берлин, 1923; Н. В. Чайковский в годы гражданской войны (Материалы для истории русской общественности). Париж, 1929; На путях к дворцовому перевороту (Заговоры перед революцией 1917 г.). Париж, 1931; Трагедия адмирала Колчака. Из истории гражданской войны на Волге, Урале и Сибири. Белград, 1930—1931; «Золотой немецкий ключ» к большевистской революции. Париж, 1940; Судьба императора Николая II после отречения. Париж, 1951; Как большевики захватили власть. Октябрьский переворот 1917 года. London, 1984; Красный террор в России. 1918—1923. М., 1990; Мартовские дни 1917 года. М., 2016; Воспоминания и дневники. М., 2021.

Лит. : Пашуто В. Т . Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1991; Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. М., 1996; Емельянов Ю. Н. С. П. Мельгунов: в России и эмиграции. М., 1998; Ратьковский И. С. «Красный террор» С. П. Мельгунова // Проблемы Исторического регионоведения. Сборник научных статей. Вып. 3. СПб., 2012; Шубин А. В. Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014; Шубин А. В. 1918 год. Революция, кровью омытая. М., 2018. А. В. Шубин.