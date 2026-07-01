МЕЛЕЖ ИВАН ПАВЛОВИЧ
МЕЛЕЖ ИВАН ПАВЛОВИЧ - белорусский писатель, общественный деятель, народный писатель БССР (1972 год).
Из семьи малоземельных крестьян. В 1939 году поступил в ИФЛИ (Москва), с первого курса был призван в Красную Армию. Участвовал в Великой Отечественной войне. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета (1945 год); в 1943-1944, 1948-1950 годах преподавал там белорусскую литературу.
Начал печататься как поэт (1939 год). Первая книга прозы Мележа - сборник рассказов о войне «В метель» («В завiруху», 1946 год). Тему Великой Отечественной войны продолжил роман «Минское направление» («Мiнскi напрамак», книги 1-3, 1949-195 2 годы; русский перевод 1954 года) об освобождении Белоруссии. Широкую известность Мележу принесла трилогия «Полесская хроника» («Палеская хронiка»): романы «Люди на болоте» («Людзi на балоце», 1961 год; русский перевод 1962 года; экранизирован в 1982 году), «Дыхание грозы» («Подых навальнiцы», 1965 год; русский перевод 1967 года; оба - Ленинская премия, 1972 год), «Метели, декабрь…» («Завеi, снежань…», не окончен, опубликован в 1978 году; русский перевод 1980 года) - «крестьянская сага» о белорусской деревне эпохи коллективизации. Среди других произведений: пьесы, рассказы, очерки, литературная критика. Государственная премия БССР (1976 год, посмертно).
Сочинения:
Збор твораў: Ў 10 т. Мiнск, 1979-1985;
Метели, декабрь... Минск, 1992.