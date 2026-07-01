МЕЛЕЖ ИВАН ПАВЛОВИЧ

МЕЛЕЖ ИВАН ПАВЛОВИЧ - бе­ло­русский пи­са­тель, об­щественный дея­тель, народный пи­са­тель БССР (1972 год).

Из се­мьи ма­ло­зе­мель­ных кре­сть­ян. В 1939 году по­сту­пил в ИФЛИ (Мо­ск­ва), с пер­во­го кур­са был при­зван в Крас­ную Ар­мию . Уча­ст­во­вал в Великой Отечественной вой­не . Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Бе­ло­русского государственного университета (1945 год); в 1943-1944, 1948-1950 годах пре­по­да­вал там бе­ло­русскую литературу.

На­чал пе­ча­тать­ся как по­эт (1939 год). Пер­вая кни­га про­зы Мележа - сборник рас­ска­зов о вой­не «В ме­тель» («В завiруху», 1946 год). Те­му Великой Отечественной вой­ны про­дол­жил ро­ман «Мин­ское на­прав­ле­ние» («Мiн­скi на­пра­мак», книги 1-3, 1949-195 2 годы; русский перевод 1954 года) об ос­во­бо­ж­де­нии Бе­ло­рус­сии. Ши­ро­кую из­вест­ность Мележу при­нес­ла три­ло­гия «По­лес­ская хро­ни­ка» («Па­ле­ская хронiка»): ро­ма­ны «Лю­ди на бо­ло­те» («Людзi на ба­ло­це», 1961 год; русский перевод 1962 года; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1982 году), «Ды­ха­ние гро­зы» («По­дых навальнiцы», 1965 год; русский перевод 1967 года; оба - Ле­нин­ская премия, 1972 год), «Ме­те­ли, де­кабрь…» («Завеi, сне­жань…», не окон­чен, опубликован в 1978 году; русский перевод 1980 года) - «кре­сть­ян­ская са­га» о бе­ло­русской де­рев­не эпо­хи кол­лек­ти­ви­за­ции . Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­сы, рас­ска­зы, очер­ки, литературная кри­ти­ка. Государственная премия БССР (1976 год, посмертно).

Сочинения:

Збор твораў: Ў 10 т. Мiнск, 1979-1985;

Ме­те­ли, де­кабрь... Минск, 1992.