МЕЛЕНСКИЙ Андрей Иванович

Российский и украинский ар­хи­тек­тор.

Учил­ся в Мо­ск­ве: в Ка­мен­ном при­ка­зе (1775–80), в Ко­мис­сии о ка­мен­ном строе­нии С.-Пе­тер­бур­га и Мо­ск­вы (1780–86), в Экс­пе­ди­ции крем­лёв­ско­го строе­ния (1786–87), за­тем – в С.-Пе­тербур­ге (1787–92) у Дж. Ква­рен­ги. В 1793–99 в со­ста­ве спец. ко­мис­сии за­ни­мал­ся об­ме­ра­ми су­ще­ст­вую­щих по­стро­ек и про­ек­ти­ро­ва­ни­ем в рус­ле клас­си­циз­ма адм. зда­ний на при­сое­ди­нён­ных к Рос­сии тер­ри­то­ри­ях Ре­чи По­спо­ли­той . За­тем был на­зна­чен гл. ар­хи­тек­то­ром Кие­ва (1799–1829), для ко­то­ро­го раз­ра­бо­тал неск. ген­пла­нов (1808–09 и др.; осу­ще­ст­в­ле­ны час­тич­но), раз­ра­ба­ты­вал про­ект пла­ни­ров­ки По­до­ла по­сле по­жара 1811 (с 1812, совм. с В. И. Гес­те) и ру­ко­во­дил его за­строй­кой, а так­же про­клад­кой ря­да ма­ги­ст­раль­ных улиц (Кре­ща­ти­ка, По­кров­ской и др.). В сти­ле ам­пир М. воз­вёл мо­ну­мент в честь ма­где­бург­ско­го пра­ва («Па­мят­ник Кре­ще­ния Ру­си», 1802–08), пер­вое зда­ние гор. те­ат­ра (1804, не сохр.), цер­ковь-ро­тон­ду на т. н. Ас­коль­до­вой мо­ги­ле (1809–10, пе­ре­строе­на), Гос­ти­ный двор (1809–33, совм. с арх. Л. Рус­кой), ко­ло­коль­ню ц. Спа­са Пре­об­ра­же­ния на Бе­ре­сто­ве (1813–14), Вос­кре­сен­скую ц. Фро­лов­ско­го мон. (1824) и др.; над­стро­ил 2-й этаж га­ле­реи над вхо­дом в пе­ще­ры Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры (1818) и верх ко­ло­коль­ни Вы­ду­бец­ко­го мон. (1829–33).