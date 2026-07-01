МЕЛЕНСКИЙ Андрей Иванович
Российский и украинский архитектор.
Учился в Москве: в Каменном приказе (1775–80), в Комиссии о каменном строении С.-Петербурга и Москвы (1780–86), в Экспедиции кремлёвского строения (1786–87), затем – в С.-Петербурге (1787–92) у Дж. Кваренги. В 1793–99 в составе спец. комиссии занимался обмерами существующих построек и проектированием в русле классицизма адм. зданий на присоединённых к России территориях Речи Посполитой. Затем был назначен гл. архитектором Киева (1799–1829), для которого разработал неск. генпланов (1808–09 и др.; осуществлены частично), разрабатывал проект планировки Подола после пожара 1811 (с 1812, совм. с В. И. Гесте) и руководил его застройкой, а также прокладкой ряда магистральных улиц (Крещатика, Покровской и др.). В стиле ампир М. возвёл монумент в честь магдебургского права («Памятник Крещения Руси», 1802–08), первое здание гор. театра (1804, не сохр.), церковь-ротонду на т. н. Аскольдовой могиле (1809–10, перестроена), Гостиный двор (1809–33, совм. с арх. Л. Руской), колокольню ц. Спаса Преображения на Берестове (1813–14), Воскресенскую ц. Фроловского мон. (1824) и др.; надстроил 2-й этаж галереи над входом в пещеры Киево-Печерской лавры (1818) и верх колокольни Выдубецкого мон. (1829–33).