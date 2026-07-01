МЕЛЕНКИ
Город в России, на юго-востоке Владимирской области, центр Меленковского района.
Население 15,1 тыс. чел. (2010). Расположен в восточной части Мещёрской низменности, на р. Унжа, в 22 км от ж.-д. ст. Бутылицы. Автодорогой соединён с городами Муром и Касимов (Рязанская обл.). Основан в нач. 18 в. как дворцовое село. Город с 1778. Уездный город Владимирской губ. (1778–1926; до 1796 Владимирское наместничество). В 1926–29 входил в Муромский у. Владимирской губ. Районный центр Ивановской промышленной (1929–36), Ивановской (1936–44), Владимирской (с 1944) областей. Центр города сформировался на основе регулярного плана 1788. В 1-й четв. 19 в. застроены кварталы вокруг центр. площади с Покровским собором (1817–19, не сохр.), зданием Присутственных мест (1805–07, ныне администрация Меленковского р-на). Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. построены высокая кирпичная колокольня в русском стиле на гор. кладбище (1878), торговые ряды (1880), дома в духе экдектизма (Буруниных, 1870; Кулеминых, 2-я пол. 19 в.); быв. трактир Рощиных (ныне Дом культуры), здание гор. управы (кон. 19 в.), женская гимназия (1907–1910), часовня. Церковь Свт. Николая (освящена в 1997). Гор. музей.
Среди предприятий – «Литмаш-М» (чугунные детали и комплектующие для автомобилей, с.-х. техники, деревообрабатывающего и др. оборудования; стальные печи для бань и саун), льнокомбинат (до нач. 21 в. – крупный рос. производитель брезента), швейная фабрика «Имидж» (спецодежда из брезента и др.), консервный завод (овощные консервы).
Близ М. сохранились: в с. Архангел – ц. Архангела Михаила (18–19 вв.), в с. Ляхи – Спасская ц. в стиле классицизма (1802), в с. Войново – дерев. Успенская ц. (1926); в с. Коровино – центр гончарного иск-ва (с 1-й пол. 18 в.).