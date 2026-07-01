МЕЛЕНКИ

Го­род в Рос­сии , на юго-вос­то­ке Вла­ди­мир­ской области, центр Ме­лен­ков­ско­го района.

Население 15,1 тыс. чел. (2010). Рас­по­ло­жен в восточной час­ти Ме­щёр­ской низ­мен­но­сти, на р. Ун­жа, в 22 км от ж.-д. ст. Бу­ты­ли­цы. Ав­то­до­ро­гой со­еди­нён с го­ро­да­ми Му­ром и Ка­си­мов (Ря­зан­ская обл.). Ос­но­ван в нач. 18 в. как двор­цо­вое се­ло. Го­род с 1778. Уезд­ный го­род Вла­ди­мир­ской губ. (1778–1926; до 1796 Вла­ди­мир­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1926–29 вхо­дил в Му­ром­ский у. Вла­ди­мир­ской губ. Рай­он­ный центр Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной (1929–36), Ива­нов­ской (1936–44), Вла­ди­мир­ской (с 1944) об­лас­тей. Центр го­ро­да сфор­ми­ро­вал­ся на ос­но­ве ре­гу­ляр­но­го пла­на 1788. В 1-й четв. 19 в. за­строе­ны квар­та­лы во­круг центр. пло­ща­ди с По­кров­ским со­бо­ром (1817–19, не сохр.), зда­ни­ем При­сут­ст­вен­ных мест (1805–07, ны­не ад­ми­ни­ст­ра­ция Ме­лен­ков­ско­го р-на). Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. по­строе­ны вы­со­кая кир­пич­ная ко­ло­коль­ня в русском стиле на гор. клад­би­ще (1878), тор­го­вые ря­ды (1880), до­ма в ду­хе экдектизма (Бу­руни­ных, 1870; Ку­ле­ми­ных, 2-я пол. 19 в.); быв. трак­тир Ро­щи­ных (ны­не Дом куль­ту­ры), зда­ние гор. упра­вы (кон. 19 в.), жен­ская гим­на­зия (1907–1910), ча­сов­ня. Цер­ковь Свт. Ни­ко­лая (ос­вя­ще­на в 1997). Гор. му­зей.

Сре­ди пред­при­ятий – «Лит­маш-М» (чу­гун­ные де­та­ли и ком­плек­тую­щие для ав­то­мо­би­лей, с.-х. тех­ни­ки, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­ще­го и др. обо­ру­до­ва­ния; сталь­ные пе­чи для бань и са­ун), льно­ком­бинат (до нач. 21 в. – круп­ный рос. про­из­води­тель бре­зен­та), швей­ная фаб­ри­ка «Имидж» (спец­оде­ж­да из бре­зен­та и др.), кон­серв­ный за­вод (овощ­ные кон­сер­вы).

Близ М. со­хра­ни­лись: в с. Ар­хан­гел – ц. Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (18–19 вв.), в с. Ля­хи – Спас­ская ц. в сти­ле клас­си­циз­ма (1802), в с. Вой­но­во – де­рев. Ус­пен­ская ц. (1926); в с. Ко­ро­ви­но – центр гон­чар­но­го иск-ва (с 1-й пол. 18 в.).

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