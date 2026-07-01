МЕЛЕАГР (ПОЭТ)

Древнегреческий по­эт.

Жил в Ти­ре (ны­не Сур, Ли­ван) и на о. Кос. По­сле­до­ва­тель шко­лы ки­ни­ков, в мо­ло­до­сти на­пи­сал в под­ра­жа­ние сво­ему зем­ля­ку Ме­нип­пу неск. са­тир (не сохр.). За­тем стал со­чи­нять эпи­грам­мы в ду­хе Кал­ли­ма­ха, Ле­о­ни­да Та­рент­ско­го и др. эл­ли­ни­стич. ав­то­ров. М. при­пи­сы­ва­ют бо­лее 130 сти­хо­тво­ре­ний, в осн. эро­тич. со­дер­жа­ния. Про­дол­жая тра­ди­ции эл­ли­ни­стич. эпи­грам­мы, он до­бав­ля­ет к ней жи­вость и юмор в ки­нич. ду­хе, сен­ти­мен­таль­ность и ри­то­рич­ность. Для творч. ма­не­ры М. ха­рак­тер­ны ва­риа­ции из­вест­ных тем и мо­ти­вов, за­им­ст­во­ва­ния, иг­ра сло­ва­ми, сле­до­ва­ние прин­ци­пам азианизма, где про­ду­ман­ность в упот­реб­ле­нии ри­то­рич. фи­гур со­че­та­ет­ся с вы­чур­но­стью вы­ра­же­ний и под­чёрк­ну­той стра­ст­но­стью. В его про­из­ве­де­ни­ях об­на­ру­жи­ва­ются чер­ты вос­точ­ных (си­рий­ской и фи­ни­кий­ской) куль­тур. М. со­ста­вил «Ве­нок» («Στέφανος »), пер­вую из­вест­ную ан­то­ло­гию греч. по­эзии от Архилоха до со­вре­мен­ни­ков М. (ок. 50 ав­то­ров). Ан­то­ло­гич. сб-ки су­ще­ст­во­ва­ли и до М.; его но­ва­тор­ст­во, как пред­по­ла­га­ет­ся, за­клю­ча­лось в осо­бом прин­ци­пе от­бо­ра и рас­по­ло­же­ния сти­хов: при­ме­не­ние ал­фа­вит­но­го по­ряд­ка (по пер­вым бу­к­вам сти­ха) в со­че­та­нии с объ­еди­не­ни­ем в жан­ро­во-те­ма­тич. груп­пы (эпи­та­фии, по­свя­тит. эпи­грам­мы, лю­бов­ная по­эзия, сти­хи-опи­са­ния). «Ве­нок» М. в пер­во­на­чаль­ном ви­де не со­хра­нил­ся; на­ря­ду с др. ан­то­ло­гия­ми позд­ней ан­тич­но­сти, он со­ста­вил часть Палатинской ан­то­ло­гии .

Сочинения:

Anthologia lyrica Graeca / Ed. E. Diehl. 3 ed. Lpz., 1949. Fasc. 1;

Гре­че­ская эпи­грам­ма / Сост. Н. А. Чис­тя­ко­ва. СПб., 1993. С. 221–260;

Эпи­грам­мы гре­че­ской ан­то­ло­гии / Под ред. М. Л. Гас­па­ро­ва, Ю. Ф. Щуль­ца. М., 1999 (по указ.).

Автор статьи: Я. Л. За­буд­ская.