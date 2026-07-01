МЕЛЕАГР (ПОЭТ)
Древнегреческий поэт.
Жил в Тире (ныне Сур, Ливан) и на о. Кос. Последователь школы киников, в молодости написал в подражание своему земляку Мениппу неск. сатир (не сохр.). Затем стал сочинять эпиграммы в духе Каллимаха, Леонида Тарентского и др. эллинистич. авторов. М. приписывают более 130 стихотворений, в осн. эротич. содержания. Продолжая традиции эллинистич. эпиграммы, он добавляет к ней живость и юмор в кинич. духе, сентиментальность и риторичность. Для творч. манеры М. характерны вариации известных тем и мотивов, заимствования, игра словами, следование принципам азианизма, где продуманность в употреблении риторич. фигур сочетается с вычурностью выражений и подчёркнутой страстностью. В его произведениях обнаруживаются черты восточных (сирийской и финикийской) культур. М. составил «Венок» («Στέφανος »), первую известную антологию греч. поэзии от Архилоха до современников М. (ок. 50 авторов). Антологич. сб-ки существовали и до М.; его новаторство, как предполагается, заключалось в особом принципе отбора и расположения стихов: применение алфавитного порядка (по первым буквам стиха) в сочетании с объединением в жанрово-тематич. группы (эпитафии, посвятит. эпиграммы, любовная поэзия, стихи-описания). «Венок» М. в первоначальном виде не сохранился; наряду с др. антологиями поздней античности, он составил часть Палатинской антологии.
Сочинения:
Anthologia lyrica Graeca / Ed. E. Diehl. 3 ed. Lpz., 1949. Fasc. 1;
Греческая эпиграмма / Сост. Н. А. Чистякова. СПб., 1993. С. 221–260;
Эпиграммы греческой антологии / Под ред. М. Л. Гаспарова, Ю. Ф. Щульца. М., 1999 (по указ.).
Автор статьи: Я. Л. Забудская.