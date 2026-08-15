МЕЛЕАГР

МЕЛЕАГР (греч. Μελέαγρος) - сын Неоптолема, один из полководцев Александра Великого и затем активный участник событий, последовавших сразу за смертью македонского царя.

Свою военную карьеру Мелеагр начал, по всей видимости, еще в правление Филиппа II . После воцарения Александра (осень 336 г.) он участвовал во фракийско-иллирийской кампании своего монарха (335 г.), по крайней мере на этапе военных действий во Фракии, и далее – в его восточных походах с самого их начала (334 г. до н.э.). Мелеагр сражался во всех основных битвах македонян с персами – при Гранике (334 г.), при Иссе (333 г.) и при Гавгамелах (331 г. до н.э.), всякий раз командуя таксисом (полком) педзетайров, македонских тяжеловооруженных пехотинцев-фалангитов. В сражении с индийским царем Пором на Гидаспе (326 г. до н.э.) таксис Мелеагра был среди тех контингентов, которые не находились вместе с Александром, но переправились через реку отдельно и, оказав поддержку войскам, которыми командовал сам царь, внесли таким образом свой вклад в разгром противника. Кроме того, Мелеагр неоднократно участвовал в отдельных военных операциях, действуя в них совместно с другими полководцами Александра. Несмотря на то что Мелеагр верно служил своему монарху, он, насколько можно судить, придерживался традиционных македонских ценностей и не разделял ориентализм царя. Отчасти поэтому Мелеагр после смерти Александра (323 г. до н.э.) выступил категорически против прав на престол его детей от восточных женщин, но поддержал кандидатуру Арридея , сводного брата Александра, спонтанно провозглашенного простыми воинами-пехотинцами царем под именем Филипп (III). Став лидером солдатской оппозиции в Вавилоне, Мелеагр добился того, что другие бывшие полководцы Александра во главе с Пердиккой были вынуждены признать за ним одну из ведущих властных позиций в державе. Впрочем, ему не удалось воспользоваться достигнутым: когда Пердикка под видом проведения обряда очищения от пролитой крови за стенами Вавилона поставил явившихся для этого безоружных македонских пехотинцев в безвыходное положение, угрожая применить против них кавалерию и слонов, и потребовал выдать зачинщиков волнений, Мелеагр бежал и пытался найти убежище в храме, но был убит.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVII-XVIII;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. XIII.