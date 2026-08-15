МЕЛЕАГР
МЕЛЕАГР (греч. Μελέαγρος) - сын Неоптолема, один из полководцев Александра Великого и затем активный участник событий, последовавших сразу за смертью македонского царя.
Свою военную карьеру Мелеагр начал, по всей видимости, еще в правление Филиппа II. После воцарения Александра (осень 336 г.) он участвовал во фракийско-иллирийской кампании своего монарха (335 г.), по крайней мере на этапе военных действий во Фракии, и далее – в его восточных походах с самого их начала (334 г. до н.э.). Мелеагр сражался во всех основных битвах македонян с персами – при Гранике (334 г.), при Иссе (333 г.) и при Гавгамелах (331 г. до н.э.), всякий раз командуя таксисом (полком) педзетайров, македонских тяжеловооруженных пехотинцев-фалангитов. В сражении с индийским царем Пором на Гидаспе (326 г. до н.э.) таксис Мелеагра был среди тех контингентов, которые не находились вместе с Александром, но переправились через реку отдельно и, оказав поддержку войскам, которыми командовал сам царь, внесли таким образом свой вклад в разгром противника. Кроме того, Мелеагр неоднократно участвовал в отдельных военных операциях, действуя в них совместно с другими полководцами Александра. Несмотря на то что Мелеагр верно служил своему монарху, он, насколько можно судить, придерживался традиционных македонских ценностей и не разделял ориентализм царя. Отчасти поэтому Мелеагр после смерти Александра (323 г. до н.э.) выступил категорически против прав на престол его детей от восточных женщин, но поддержал кандидатуру Арридея, сводного брата Александра, спонтанно провозглашенного простыми воинами-пехотинцами царем под именем Филипп (III). Став лидером солдатской оппозиции в Вавилоне, Мелеагр добился того, что другие бывшие полководцы Александра во главе с Пердиккой были вынуждены признать за ним одну из ведущих властных позиций в державе. Впрочем, ему не удалось воспользоваться достигнутым: когда Пердикка под видом проведения обряда очищения от пролитой крови за стенами Вавилона поставил явившихся для этого безоружных македонских пехотинцев в безвыходное положение, угрожая применить против них кавалерию и слонов, и потребовал выдать зачинщиков волнений, Мелеагр бежал и пытался найти убежище в храме, но был убит.
Исторические источники:
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVII-XVIII;
Арриан. Поход Александра;
Арриан. История после Александра;
Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;
Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. XIII.