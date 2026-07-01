МЕЛЬЕ ЖАН

МЕЛЬЕ ЖАН - французский фи­ло­соф, ате­ист , пред­ста­ви­тель уто­пического ком­му­низ­ма.

Сын де­ре­вен­ско­го тка­ча. Окон­чил в Рейм­се ду­хов­ную се­ми­на­рию и стал сель­ским свя­щен­ни­ком (в 1688 году). За­кон­чен­ное не­за­дол­го до смер­ти един­ст­вен­ное со­чи­не­ние Мелье со­дер­жа­ло рез­кую кри­ти­ку со­ци­аль­но­го не­ра­вен­ст­ва, гос­под­ствую­щих ти­ра­нических по­ряд­ков, ре­ли­гии как соз­на­тель­но­го об­ма­на на­ро­да, при­зы­вы к ре­во­люционному пе­ре­уст­рой­ст­ву об­ще­ст­ва (эпоха Просвещения ).

Идеа­лом Мелье был пат­ри­ар­халь­ный ком­му­низм - брат­ский со­юз сель­ских се­мей-об­щин, ос­но­ван­ный на об­щем вла­де­нии да­ра­ми зем­ли.

Своё ан­ти­кле­ри­каль­ное со­чи­не­ние Мелье офор­мил у но­та­риу­са как за­ве­ща­ние; в XVIII веке оно хо­ди­ло в спи­сках, «Из­вле­че­ние» из не­го в смяг­чён­ном ви­де в 1762 году опуб­ли­ко­вал Воль­тер; пол­но­стью на­пе­ча­та­но в 1864 году в Ам­стер­да­ме («Le Testament», vol. 1-3).

Сочинения:

За­ве­ща­ние. М., 1954. Т. 1-3;

Œuvres completes / ́Ed. J. Deprun, R. Desne, A. So­boul. P., 1970-1972. Vol. 1-3.