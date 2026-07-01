МЕЛЬЕ ЖАН
МЕЛЬЕ ЖАН - французский философ, атеист, представитель утопического коммунизма.
Сын деревенского ткача. Окончил в Реймсе духовную семинарию и стал сельским священником (в 1688 году). Законченное незадолго до смерти единственное сочинение Мелье содержало резкую критику социального неравенства, господствующих тиранических порядков, религии как сознательного обмана народа, призывы к революционному переустройству общества (эпоха Просвещения).
Идеалом Мелье был патриархальный коммунизм - братский союз сельских семей-общин, основанный на общем владении дарами земли.
Своё антиклерикальное сочинение Мелье оформил у нотариуса как завещание; в XVIII веке оно ходило в списках, «Извлечение» из него в смягчённом виде в 1762 году опубликовал Вольтер; полностью напечатано в 1864 году в Амстердаме («Le Testament», vol. 1-3).
Сочинения:
Завещание. М., 1954. Т. 1-3;
Œuvres completes / ́Ed. J. Deprun, R. Desne, A. Soboul. P., 1970-1972. Vol. 1-3.