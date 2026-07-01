МЕЛБА НЕЛЛИ

МЕЛБА НЕЛЛИ - ав­ст­ралийская пе­ви­ца шотландского про­ис­хо­ж­де­ния (ко­ло­ра­тур­ное со­пра­но).

Дочь биз­нес­ме­на, ра­бо­тав­ше­го в стро­ительной ин­ду­ст­рии. Бра­ла уро­ки у П. Чек­ки в Мель­бур­не, со­вер­шен­ст­во­ва­лась у М. Мар­ке­зи в Па­ри­же (1886 год). На опер­ной сце­не де­бю­ти­ро­ва­ла в 1887 году в Брюс­се­ле в пар­тии Джиль­ды («Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди). Вы­сту­па­ла в круп­ней­ших опер­ных те­ат­рах ми­ра: лон­дон­ском «Ко­вент-Гар­ден» (в 1888-1908 годах ре­гу­ляр­но), Па­риж­ской опе­ре (1889 год), ми­лан­ском «Ла Ска­ла» (1893 год), нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (1893-1910 годы, с пе­ре­ры­ва­ми), пе­тербургском Ма­ри­ин­ском те­ат­ре (1891 год); пе­ла при дворах мно­гих европейских мо­нар­хов. С 1902 года вы­сту­па­ла в Ав­ст­ра­лии. Ос­но­ву ре­пер­туа­ра пе­ви­цы со­став­ля­ла ро­ман­тическая опе­ра XIX - начала XX веков; од­на из луч­ших пар­тий - Ми­ми («Бо­ге­ма» Дж. Пуч­чи­ни), ко­то­рую Мельба ра­зу­чи­ва­ла под руководством ав­то­ра. Мас­тер­ст­во ко­ло­ра­ту­ры про­яви­лось в пар­ти­ях Лю­чии («Лю­чия де Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти), Ро­зи­ны («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Лак­ме (од­но­именная опе­ра Л. Де­ли­ба) и других. Мелба вы­сту­па­ла так­же в опе­рах Р. Ваг­не­ра (пар­тии Брун­гиль­ды в «Зиг­фри­де», Эль­зы в «Ло­эн­гри­не»). В 1926 году ос­та­ви­ла сце­ну. Со­хра­ни­лось около 150 ау­дио­за­пи­сей, сде­лан­ных в 1904-1926 годах. С 1915 года пре­по­да­ва­ла в ча­ст­ной Мель­бурн­ской консерватории, с 1926 года её пре­зи­дент (в 1956-2008 годах Консерватория имени Н. Мел­ба, с 2008 года «Melba Ope­ra Trust»; пре­дос­тав­ля­ет сти­пен­дии опер­ным пев­цам). Мальба остаётся национальной гордостью Ав­ст­ра­лии. В 1918 году по­лу­чи­ла ти­тул Да­мы Бри­тан­ской им­пе­рии.

Сочинения:

Melodies and memories. L., 1925;

Melba method. L., 1926.