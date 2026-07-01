МЕЛБА НЕЛЛИ
МЕЛБА НЕЛЛИ - австралийская певица шотландского происхождения (колоратурное сопрано).
Дочь бизнесмена, работавшего в строительной индустрии. Брала уроки у П. Чекки в Мельбурне, совершенствовалась у М. Маркези в Париже (1886 год). На оперной сцене дебютировала в 1887 году в Брюсселе в партии Джильды («Риголетто» Дж. Верди). Выступала в крупнейших оперных театрах мира: лондонском «Ковент-Гарден» (в 1888-1908 годах регулярно), Парижской опере (1889 год), миланском «Ла Скала» (1893 год), нью-йоркской «Метрополитен-опере» (1893-1910 годы, с перерывами), петербургском Мариинском театре (1891 год); пела при дворах многих европейских монархов. С 1902 года выступала в Австралии. Основу репертуара певицы составляла романтическая опера XIX - начала XX веков; одна из лучших партий - Мими («Богема» Дж. Пуччини), которую Мельба разучивала под руководством автора. Мастерство колоратуры проявилось в партиях Лючии («Лючия де Ламмермур» Г. Доницетти), Розины («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Лакме (одноименная опера Л. Делиба) и других. Мелба выступала также в операх Р. Вагнера (партии Брунгильды в «Зигфриде», Эльзы в «Лоэнгрине»). В 1926 году оставила сцену. Сохранилось около 150 аудиозаписей, сделанных в 1904-1926 годах. С 1915 года преподавала в частной Мельбурнской консерватории, с 1926 года её президент (в 1956-2008 годах Консерватория имени Н. Мелба, с 2008 года «Melba Opera Trust»; предоставляет стипендии оперным певцам). Мальба остаётся национальной гордостью Австралии. В 1918 году получила титул Дамы Британской империи.
Сочинения:
Melodies and memories. L., 1925;
Melba method. L., 1926.