МЕЛАЮ

Мелаю (Малайю) — малайское государство, существовавшее в VII—XIV вв. на о. Суматра с основной территорией в бассейне р. Батанг-Хари. Возникло на месте древнего Ганьтоли и вскоре стало ядром крупного торгового государства Шривиджая . Танчжурская надпись правителя государства Чолов Раджендры I (1025) подтверждает существование М. в XI в. (также известного в то время как Джамби ). С конца 1070-х оно выступало как отдельное самостоятельное государство либо как центр Шривиджаи. В XI—XII вв. на его территории создавались крупные ансамбли святилищ буддизма ваджраяны и тантризма, связанные с государственными культами (в Муара-Джамби, Паданг-Лавасе). В 1275 подверглось нападению со стороны Сингасари, но отчаянно сопротивлялось и пало лишь через несколько лет. Имя одного из известных правителей XIII в., Трибуанараджи Мауливармадевы, высечено на надписи к статуе Локешвари, подаренной правителем Сингасари Кертанагарой (1286). В 1290 М. была предпринята неудачная попытка восстания. В середине XIV в. М. недолго находилось в сфере влияния империи Маджапахит . В 1387 направленная из Маджапахита военная экспедиция во главе с полководцем Адитьяварманом, матерью которого была малайка, захватила Джамби, столицу М. Но Адитьяварман, ставший королем М. (1347—1378), провозгласил независимость от Маджапахита и перенес центр государства в район Падангского нагорья. К М. были присоединены области центральной Суматры, населенные минангкабау. Это привело к усилению собственной сельскохозяйственной базы государства и сравнительному ослаблению роли внешней торговли. После новой экспансии Маджапахита в 1377—1397 сведения о М. как об отдельном государстве исчезают. Считается, что М. распалось, его западные районы вошли в состав княжества Минангкабау, а восточные стали объектом притязаний яванцев, китайских пиратов и тайской ­ Аютии .

Лит. : Munoz P. M . Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Singapore, 2006; Погадаев В. А. Melayu // Малайский мир (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур). Лингвострановедческий словарь. М., 2012. С. 398—399. В. А. Погадаев.