МЕЛАНЕЗИЙСКАЯ РАСА
Малая раса в составе большой негроидной расы.
Характеризуется средним или низким ростом; тёмный цвет кожи, волос и радужки глаз сближает представителей М. р. и др. негроидных рас; волосы курчавые, но обычно не в такой сильной степени, как у негроидов Африки (негрская раса и южноафриканская раса). Обволошенность тела и рост бороды у них значительно больше, надбровный рельеф черепа более развит, чем у классич. негроидов, что сближает М. р. с австралоидной расой, с которой у представителей М. р., возможно, происходила метисация. Профилировка лица также более выражена, чем у афр. негроидов, нос несколько у́же и часто имеет выпуклую спинку, губы полные. Череп обычно длинный, узкий, абсолютно и относительно высокий (М. р. представляет собой одну из самых долихокефальных и высокосводных популяций мира). К М. р. относят прежде всего меланезийцев, папуасов (отличающихся от меланезийцев несколько меньшим ростом) и ныне вымерших тасманийцев; её примесь прослеживается по всей островной и материковой Юго-Вост. Азии: среди южномолуккских народов, а также некоторых популяций кхмеров и др. Особый (негритосский) вариант М. р. – низкорослые группы Андаманских о-вов, п-ова Малакка, Индонезии и Филиппин: андаманцы, семанги (см. в ст. Асли) и аэта; от меланезийцев и папуасов он отличается выраженной брахикефалией.
Автор статьи: А. П. Пестряков.