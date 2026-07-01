МЕЛАНЕЗИЙСКАЯ РАСА

Ма­лая ра­са в со­ста­ве боль­шой нег­ро­ид­ной расы.

Ха­рак­те­ри­зу­ет­ся сред­ним или низ­ким рос­том; тём­ный цвет ко­жи, во­лос и ра­дуж­ки глаз сбли­жа­ет пред­ста­ви­те­лей М. р. и др. нег­ро­ид­ных рас; во­ло­сы кур­ча­вые, но обыч­но не в та­кой силь­ной сте­пе­ни, как у нег­рои­дов Аф­ри­ки (негрская раса и южноафриканская раса). Об­во­ло­шен­ность те­ла и рост бо­ро­ды у них зна­чи­тель­но боль­ше, над­бров­ный рель­еф че­ре­па бо­лее раз­вит, чем у клас­сич. нег­рои­дов, что сбли­жа­ет М. р. с австралоидной расой, с ко­то­рой у пред­ста­ви­те­лей М. р., воз­мож­но, про­ис­хо­ди­ла ме­ти­са­ция . Про­фи­ли­ров­ка ли­ца так­же бо­лее вы­ра­же­на, чем у афр. нег­рои­дов, нос несколько у́же и час­то име­ет вы­пук­лую спин­ку, гу­бы пол­ные. Че­реп обыч­но длин­ный, уз­кий, аб­со­лют­но и от­но­си­тель­но вы­со­кий (М. р. пред­став­ля­ет со­бой од­ну из са­мых до­ли­хо­ке­фаль­ных и вы­со­ко­свод­ных по­пу­ля­ций ми­ра). К М. р. от­но­сят пре­ж­де все­го меланезийцев , папуасов (от­ли­чаю­щих­ся от ме­ла­не­зий­цев не­сколь­ко мень­шим рос­том) и ны­не вы­мер­ших тасманийцев; её при­месь про­сле­жи­ва­ет­ся по всей ост­ров­ной и ма­те­ри­ко­вой Юго-Вост. Азии: сре­ди южномолуккских на­ро­дов, а так­же не­ко­то­рых по­пу­ля­ций кхмеров и др. Осо­бый (нег­ри­тос­ский) ва­ри­ант М. р. – низ­ко­рос­лые груп­пы Ан­да­ман­ских о-вов, п-ова Ма­лакка, Ин­до­не­зии и Фи­лип­пин: андаманцы, се­ман­ги (см. в ст. Асли) и аэта; от ме­ла­не­зий­цев и па­пуа­сов он от­ли­ча­ет­ся вы­ра­жен­ной бра­хи­ке­фа­ли­ей.

Автор статьи: А. П. Пе­ст­ря­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)