МЕЛАНЕЗИЙЦЫ
Группа австронезийских народов, коренное население Меланезии.
Живут в прибрежных районах сев., вост. и юго-вост. Новой Гвинеи и на прилегающих мелких островах (ок. 400 тыс. чел., в т. ч. такиа – 45 тыс. чел., моту – 30 тыс. чел., букава, или кава, – 20 тыс. чел., синагоро – 20 тыс. чел., ваима – 20 тыс. чел., тавара, или тавала, – 20 тыс. чел., буанг – 20 тыс. чел., адзера – 13 тыс. чел., кеопара – 12 тыс. чел., ватут – 10 тыс. чел.), на о-вах Д’Антркасто (64 тыс. чел.), Тробриан (Киривина) (тробрианцы – 25 тыс. чел.), о. Вудларк (Муруа) (муюв – 8 тыс. чел.), атолле Лафлан (Нада) (будибуд – 0,4 тыс. чел.), архипелагах Луизиада (20 тыс. чел.), Бисмарка (ок. 500 тыс. чел., в т. ч. толаи – 90 тыс. чел., гими – 42 тыс. чел., наканаи – 24 тыс. чел., бола, или бакои, – 17 тыс. чел., рамоаина – 14 тыс. чел. на о. Новая Британия; лавонгаи, или тунгаг, на о. Новый Ганновер – 20 тыс. чел.; лихир на о. Лихир – 16 тыс. чел.; омо, или тигак, на севере о. Новая Ирландия – 14 тыс. чел.), на Соломоновых о-вах (в Папуа – Новой Гвинее – 76 тыс. чел., в т. ч. халиа на востоке о. Бука и северо-востоке о. Бугенвиль – 30 тыс. чел.; в гос-ве Соломоновы О-ва – ок. 420 тыс. чел., в т. ч. кварае – 42 тыс. чел. и ареаре – 23 тыс. чел. на о. Малаита; талисе на юге о. Гуадалканал – 16 тыс. чел.; саа на о. Марамасике – 15 тыс. чел.), о-вах Новые Гебриды (ок. 230 тыс. чел.; см. в ст. Ни-вануату), о. Новая Каледония (канаки – 72,5 тыс. чел.), о-вах Фиджи (фиджийцы – 385 тыс. чел.) (2009, оценка). Говорят на меланезийских языках, а также на англ. и франц. языках и ток-писине.
Этногенез М. связан с расселением в Меланезии австронезийцев и распространением культуры Лапита (кон. 3 – 2-е тыс. до н. э.); на Новой Гвинее, архипелаге Бисмарка и Соломоновых о-вах австронезийцы застали более раннее население, говорившее на папуасских языках. Традиц. занятия – земледелие (ямс, таро, кокосовая пальма, банан, хлебное дерево), рыболовство, охота (на диких свиней и птиц); из домашних животных известны свиньи (за исключением Новой Каледонии), собаки и куры. Распространено жевание бетеля и употребление кавы. Было известно гончарное произ-во, изготовление тапы, на ряде островов (о-ва Сент-Маттайас, Санта- Крус, Банкс) ткачество. На о-вах Фиджи высокого уровня развития достигло судостроение. Оружие – палицы, копья, луки и стрелы, кинжалы, праща, на Новой Каледонии и Новых Гебридах – мягкая копьеметалка (в виде плетёного шнурка, которым спирально обматывали нижний конец копья; при броске он придавал копью вращат. движение), на западе Новой Британии – стрелометательная трубка; из защитного вооружения применялись щиты. Были развиты сооружение мегалитов, резьба по дереву, изготовление масок, практиковалась моделировка человеческих черепов. Разнообразны украшения из перьев, раковин, семян, зубов животных, черепахового щита и др. Распространены татуировка и раскраска тела, оттягивание мочек ушей. Практиковались каннибализм и человеческие жертвоприношения, у фиджийцев и толаи человеческое мясо сбывалось на рынках; на Соломоновых о-вах была распространена охота за головами. Характерна унилинейная (матри- или патрилинейная), в редких случаях амбилинейная филиация. В некоторых областях Сев.-Зап. Меланезии во главе общин стояли бигмены, на о-вах Фиджи к началу контактов с европейцами формировались раннегосударств. образования. Существовали мужские и тайные союзы (Дук-Дук и Ингиет на Новой Британии и о-вах Дьюк-оф-Йорк, Тамате и Сукве на Новых Гебридах). Большое развитие получил обмен. Были распространены анимизм, магия, культ предков, вера в сверхъестеств. силу мана. На Новой Каледонии и Фиджи большое влияние имело жречество. Известны космогонич. мифы (демиургами выступают Змей, братья-близнецы и др.). Традиц. муз. инструменты: барабаны, гонги, сигнальная раковина- труба, варган, музыкальный лук, разл. флейты (в т. ч. многоствольная, носовая) и др.
Автор статьи: И. В. Чининов.