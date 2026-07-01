МЕЛАНЕЗИЙЦЫ

Груп­па авс­тро­не­зий­ских на­ро­дов, ко­рен­ное на­се­ле­ние Ме­ла­не­зии .

Жи­вут в при­бреж­ных рай­онах сев., вост. и юго-вост. Но­вой Гви­неи и на при­ле­гаю­щих мел­ких ост­ро­вах (ок. 400 тыс. чел., в т. ч. та­киа – 45 тыс. чел., мо­ту – 30 тыс. чел., бу­ка­ва, или ка­ва, – 20 тыс. чел., си­на­го­ро – 20 тыс. чел., ваи­ма – 20 тыс. чел., та­ва­ра, или та­ва­ла, – 20 тыс. чел., бу­анг – 20 тыс. чел., ад­зе­ра – 13 тыс. чел., ке­о­па­ра – 12 тыс. чел., ва­тут – 10 тыс. чел.), на о-вах Д’Антр­касто (64 тыс. чел.), Троб­ри­ан (Ки­ри­ви­на) (тробрианцы – 25 тыс. чел.), о. Вуд­ларк (Му­руа) (му­юв – 8 тыс. чел.), атол­ле Лаф­лан (На­да) (бу­ди­буд – 0,4 тыс. чел.), ар­хи­пе­ла­гах Луи­зиа­да (20 тыс. чел.), Бис­мар­ка (ок. 500 тыс. чел., в т. ч. то­лаи – 90 тыс. чел., ги­ми – 42 тыс. чел., на­ка­наи – 24 тыс. чел., бо­ла, или ба­кои, – 17 тыс. чел., ра­моа­и­на – 14 тыс. чел. на о. Но­вая Бри­та­ния; ла­вон­гаи, или тун­гаг, на о. Но­вый Ган­но­вер – 20 тыс. чел.; ли­хир на о. Ли­хир – 16 тыс. чел.; омо, или ти­гак, на се­ве­ре о. Но­вая Ир­лан­дия – 14 тыс. чел.), на Со­ло­мо­но­вых о-вах (в Па­пуа – Но­вой Гви­нее – 76 тыс. чел., в т. ч. ха­лиа на вос­то­ке о. Бу­ка и се­ве­ро-вос­то­ке о. Бу­ген­виль – 30 тыс. чел.; в гос-ве Со­ло­мо­но­вы О-ва – ок. 420 тыс. чел., в т. ч. ква­рае – 42 тыс. чел. и ареа­ре – 23 тыс. чел. на о. Ма­лаи­та; та­ли­се на юге о. Гуа­дал­ка­нал – 16 тыс. чел.; саа на о. Ма­ра­ма­си­ке – 15 тыс. чел.), о-вах Но­вые Геб­ри­ды (ок. 230 тыс. чел.; см. в ст. Ни-вануату), о. Но­вая Ка­ле­до­ния (канаки – 72,5 тыс. чел.), о-вах Фид­жи (фиджийцы – 385 тыс. чел.) (2009, оцен­ка). Го­во­рят на меланезийских языках , а так­же на англ. и франц. язы­ках и ток-пи­си­не.

Эт­но­ге­нез М. свя­зан с рас­се­ле­ни­ем в Ме­ла­не­зии австронезийцев и рас­про­стра­не­ни­ем куль­ту­ры Лапита (кон. 3 – 2-е тыс. до н. э.); на Но­вой Гви­нее, ар­хи­пе­ла­ге Бис­мар­ка и Со­ло­мо­но­вых о-вах авс­тро­не­зий­цы за­ста­ли бо­лее ран­нее на­се­ле­ние, го­во­рив­шее на па­пу­ас­ских язы­ках. Тра­диц. за­ня­тия – зем­ле­де­лие (ямс, та­ро, ко­ко­со­вая паль­ма, ба­нан, хлеб­ное де­ре­во), ры­бо­лов­ст­во, охо­та (на ди­ких сви­ней и птиц); из до­маш­них жи­вот­ных из­вест­ны сви­ньи (за ис­клю­че­ни­ем Но­вой Ка­ле­до­нии ), со­ба­ки и ку­ры. Рас­про­стра­не­но же­ва­ние бетеля и упот­реб­ле­ние кавы. Бы­ло из­вест­но гон­чар­ное про­из-во, из­го­тов­ле­ние тапы, на ря­де ост­ро­вов (о-ва Сент-Мат­тай­ас, Сан­та- Крус, Банкс) тка­че­ст­во. На о-вах Фид­жи вы­со­ко­го уровня раз­ви­тия дос­тиг­ло су­до­строе­ние. Ору­жие – па­ли­цы, ко­пья, лу­ки и стре­лы, кин­жа­лы, пра­ща, на Но­вой Ка­ле­до­нии и Но­вых Геб­ри­дах – мяг­кая копь­е­ме­тал­ка (в ви­де пле­тё­но­го шнур­ка, ко­то­рым спи­раль­но об­ма­ты­ва­ли ниж­ний ко­нец ко­пья; при бро­ске он при­да­вал ко­пью вра­щат. дви­же­ние), на за­па­де Но­вой Бри­та­нии – стрелометательная трубка; из за­щит­но­го воо­ру­же­ния при­ме­ня­лись щи­ты. Бы­ли раз­ви­ты со­ору­же­ние мегалитов, резь­ба по де­ре­ву, из­го­тов­ле­ние ма­сок, прак­ти­ко­ва­лась мо­де­ли­ров­ка че­ло­ве­че­ских че­ре­пов. Раз­но­об­раз­ны ук­ра­ше­ния из перь­ев, ра­ко­вин, се­мян, зу­бов жи­вот­ных, че­ре­па­хо­во­го щи­та и др. Рас­про­стра­не­ны та­туи­ров­ка и рас­крас­ка те­ла, от­тя­ги­ва­ние мо­чек ушей. Прак­ти­ко­ва­лись кан­ни­ба­лизм и че­ло­ве­че­ские жерт­во­при­но­ше­ния, у фид­жий­цев и то­лаи че­ло­ве­че­ское мя­со сбы­ва­лось на рын­ках; на Со­ло­мо­но­вых о-вах бы­ла рас­про­стра­не­на охо­та за го­ло­ва­ми. Ха­рак­тер­на уни­ли­ней­ная (мат­ри- или пат­ри­ли­ней­ная), в ред­ких слу­ча­ях ам­би­ли­ней­ная фи­лиа­ция. В не­ко­то­рых об­лас­тях Сев.-Зап. Ме­ла­не­зии во гла­ве об­щин стоя­ли биг­ме­ны, на о-вах Фид­жи к на­ча­лу кон­так­тов с ев­ро­пей­ца­ми фор­ми­ро­ва­лись ран­не­го­су­дарств. об­ра­зо­ва­ния. Су­ще­ст­во­ва­ли муж­ские и тай­ные сою­зы (Дук-Дук и Ин­ги­ет на Но­вой Бри­та­нии и о-вах Дьюк-оф-Йорк, Та­ма­те и Су­к­ве на Но­вых Геб­ри­дах). Боль­шое раз­ви­тие по­лу­чил об­мен. Бы­ли рас­про­стра­не­ны ани­мизм, ма­гия, культ пред­ков, ве­ра в сверхъ­ес­теств. си­лу мана. На Но­вой Ка­ле­до­нии и Фид­жи боль­шое влия­ние име­ло жре­че­ст­во. Из­вест­ны кос­мо­го­нич. ми­фы (де­ми­ур­га­ми вы­сту­па­ют Змей, бра­тья-близ­не­цы и др.). Традиц. муз. ин­ст­ру­мен­ты: ба­ра­баны, гонги, сиг­наль­ная ра­ко­ви­на- труба, вар­ган, му­зы­каль­ный лук, разл. флей­ты (в т. ч. многоствольная, носовая) и др.

Автор статьи: И. В. Чи­ни­нов.

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