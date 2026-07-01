МЕЛАНЕЗИЯ

Меланезия (от древнегреч . μέλανος — «черный», «темный» и νῆσος — «остров») — регион в Океании, в западной части Тихого океана, ниже экватора, к югу от Микронезии и к западу от Полинезии , к северо-востоку от Австралии . М. включает острова Новую Гвинею и архипелаг Бисмарка (государство Папуа — Новая Гвинея ), Новые Гебриды (государство Вануату ), Соломоновы Острова , Фиджи , Новую Каледонию (особое административно-территориальное образование Франции). Название, наряду с Микронезией и Полинезией, предложено французским путешественником Ж. Дюмон-Дюрвилем в 1831. В отличие от Микронезии и Полинезии, заселявшихся австронезийскими народами, начиная с III тысячелетия до н. э., предки папуасских народов проникли в М. уже около 40—50 тыс. лет назад. Небольшой генетический след австронезийских миграций (см. также Микронезия ) заметен среди меланезийцев, говорящих на австронезийских языках. В М. насчитывают более 1300 языков (наивысшая плотность в мире). Европейские открытия начались с 1511, когда португальский мореплаватель А. д’Абреу исследовал юго-западную оконечность Новой Гвинеи; колониальный раздел — только с конца 1820-х. В защиту коренного населения М. от европейской эксплуатации горячо выступал Н. Н. Миклухо-­Маклай .

Лит. : Chowning M. A. An Introduction to the Peoples and Cultures of Melanesia. Menlo Park (Ca.), 1977; Рубцов Б. Б. Океания. М., 1990; Sillitoe P. An Introduction to the Anthropology of Melanesia: Culture and Tradition. Cambridge, 1998; Robbins J. The Making of Global and Local Modernities in Melanesia: Humiliation, Transformation and the Nature of Cultural Change. Aldershot, 2005. А. А. Исэров.