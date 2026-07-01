МЕЛАЕ Джезири

Курд­ский по­эт.

Пи­сал на сев. диа­лек­те курд­ско­го яз. (кур­манд­жи). По­лу­чил бо­го­слов­ское об­ра­зо­ва­ние в Ди­яр­ба­кы­ре, вы­учил араб., перс., тур. язы­ки, был зна­то­ком ас­тро­но­мии, ме­ди­ци­ны, во­ен. де­ла, тео­ло­гии, гео­гра­фии, ис­то­рии, лит-ры на­ро­дов Ближ­не­го Вос­то­ка, ри­то­ри­ки, по­эти­ки. Ос­но­во­по­лож­ник курд­ской газели. Ис­пы­тал влия­ние Саади, Хафиза, Джами. Про­ни­зан­ные идея­ми суфизма сти­хи М. (со­б­ра­ны в ди­ван) от­ли­ча­ют­ся за­мы­сло­ва­той сим­во­ли­кой, оби­ли­ем ме­та­фор, на­уч. араб. тер­ми­но­ло­гии, перс. лек­си­ки; их гл. те­мы – бы­ст­ро­теч­ность че­ло­ве­че­ской жиз­ни, вы­ра­же­ние мис­тич. люб­ви к Бо­гу че­рез опи­са­ние чувств к зем­ной кра­са­ви­це.

Сочинение:

Ди­ван га­зе­лей. СПб., 1994.

Автор статьи: Ж. С. Му­са­элян.