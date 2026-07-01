МЕЛАЕ Джезири
Курдский поэт.
Писал на сев. диалекте курдского яз. (курманджи). Получил богословское образование в Диярбакыре, выучил араб., перс., тур. языки, был знатоком астрономии, медицины, воен. дела, теологии, географии, истории, лит-ры народов Ближнего Востока, риторики, поэтики. Основоположник курдской газели. Испытал влияние Саади, Хафиза, Джами. Пронизанные идеями суфизма стихи М. (собраны в диван) отличаются замысловатой символикой, обилием метафор, науч. араб. терминологии, перс. лексики; их гл. темы – быстротечность человеческой жизни, выражение мистич. любви к Богу через описание чувств к земной красавице.
Сочинение:
Диван газелей. СПб., 1994.
Автор статьи: Ж. С. Мусаэлян.