МЕКСИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1910-1917
Буржуазно-демократическая революция, направленная на свержение диктатуры П. Диаса, решение аграрного вопроса, проведение ряда демократич. преобразований и укрепление суверенитета страны.
В период диктатуры Диаса, выражавшего интересы латифундистов, б. ч. крестьян оказалась лишённой земли и превратилась в наёмных рабочих (к 1910 безземельное крестьянство составляло 96,6% сельского населения). Ключевые отрасли экономики контролировались иностр. капиталом, гл. образом США и Великобритании; иностр. компаниям предоставлялись концессии на разработку полезных ископаемых, разрешалось приобретать земельные участки с правом эксплуатации недр. В нач. 20 в. оппозиц. настроения охватили широкие слои мекс. общества. В 1905–06 бастовали рабочие городов Кананеа и Орисаба, в штате Морелос с требованием предоставления земли выступало сельское население. Сигналом к началу вооруж. борьбы с диктатурой стал арест в преддверии президентских выборов в июне 1910 кандидата от либеральной оппозиции Ф. И. Мадеро.
Первый этап (нояб. 1910 – май 1911). В окт. 1910, совершив побег из тюрьмы, Мадеро обнародовал т. н. План Сан-Луис-Потоси, в котором призвал к восстанию с целью установления демократич. строя. В нояб. 1910 началась вооруж. борьба между сторонниками Мадеро и правительств. войсками. Вскоре революция охватила б. ч. страны. В штате Морелос успешно действовала крестьянская армия под рук. Э. Сапаты. На севере борьбу вели отряды Ф. Вильи и П. Ороско. В мае 1911 повстанцы захватили г. Сьюдад-Хуарес на севере страны, отряды Сапаты подступили к столице с юга. 25.5.1911 П. Диас ушёл в отставку и бежал из страны.
Второй этап (май 1911 – февр. 1913). После свержения диктатуры было сформировано временное правительство и назначена дата президентских выборов. В нояб. 1911 президентом страны стал Ф. И. Мадеро. Правительство восстановило демократич. свободы, однако не пошло на проведение глубоких социальных преобразований, в результате чего утратило поддержку крестьянства. 28.11.1911 Э. Сапата провозгласил т. н. План Аяла – программу аграрной реформы. Правительство начало боевые действия против сапатистов. Активную борьбу с новой властью вели также контрреволюц. силы, пользовавшиеся поддержкой США. В февр. 1913 при прямом участии амер. посольства в Мексике произошёл контрреволюционный воен. переворот под рук. ген. В. Уэрты. Мадеро и вице-президент Х. М. Пино Суарес были арестованы и 22 февр. расстреляны.
Третий этап (февр. 1913 – июль 1914). Ген. В. Уэрта отложил президентские выборы на неопределённый срок и распустил парламент. Борьбу против Уэрты возглавил губернатор сев. штата Коауила В. Карранса. 26.3.1913 он выдвинул т. н. План Гуадалупе, в котором призвал к восстановлению конституц. порядка (сторонники Каррансы называли себя конституционалистами). Каррансу поддержали Э. Сапата, Ф. Вилья, а также А. Обрегон (действовал в штате Сонора). В марте 1914 армия Вильи (Сев. дивизия) взяла штурмом г. Торреон и установила контроль над севером страны. В апр. 1914 США, обеспокоенные успехами антиправительств. коалиции, вторглись на территорию Мексики, захватив портовый г. Веракрус. Объединённые силы партизанских отрядов и войск Каррансы сумели изгнать интервентов из Мексики; они также нанесли ряд поражений силам Уэрты. 15.7.1914 Уэрта бежал из страны.
Четвёртый этап (июль 1914 – февр. 1917). После свержения диктатуры В. Уэрты в рядах конституционалистского движения возникли противоречия между умеренным крылом, возглавляемым В. Каррансой (с июля 1914 врем. президент страны), и крестьянскими лидерами Э. Сапатой и Ф. Вильей. В окт. – нояб. 1914 был созван Конвент представителей разл. революц. фракций, во время которого большинство делегатов потребовало ухода Каррансы с поста главы исполнит. власти. В дек. 1914 армии Вильи и Сапаты вошли в г. Мехико, однако вскоре покинули столицу, в т. ч. по причине внутр. разногласий. Карранса, не признавший решений Конвента, организовал своё правительство в г. Веракрус и 6.1.1915 издал декрет, предусматривавший ликвидацию крупной земельной собственности и распределение земли между крестьянами. К кон. 1915 Карранса взял под свой контроль практически всю территорию страны. Однако уже в марте 1916 в Мексику вновь вторглись амер. войска (поводом для интервенции стало нападение отряда Вильи на пограничный амер. городок Колумбус). Борьбу с интервентами возглавили войска А. Обрегона и П. Кальеса. В сент. 1916 США инициировали переговоры о выводе амер. войск из страны (начался в янв. 1917, завершился к началу февраля). Одновременно в окт. 1916 состоялись выборы депутатов в Учредит. собрание, которое открылось 1.12.1916 в г. Керетаро. После многодневных дебатов 5.2.1917 депутаты приняли новую Конституцию Мексики. Она предусматривала проведение глубокой аграрной реформы, объявила собственностью мекс. нации все земли, воды и недра, находившиеся в пределах нац. границ, устанавливала право экспроприации частной собственности с выплатой компенсации и ограничила права иностр. собственников. Вводился 8-часовой рабочий день, признавались права рабочих на забастовки и организацию профсоюзов.
В результате М. р. 1910–17 были созданы предпосылки для политич. и социально-экономич. модернизации страны в последующие годы.
Дополнительная литература:
Альперович М. С., Руденко Б.Т. Мексиканская революция 1910–1917 гг. и политика США. М., 1958;
Лавров Н. М. Мексиканская революция 1910–1917 гг. М., 1972;
Caudillo and peasant in the Mexican revolution / Ed. D. A. Brading. Camb., 1980;
Así fue la revoluci ́on Mexicana. M ́ex., 1985;
Knight A. The Mexican revolution. Camb.; N. Y., 1986. Vol. 1–2;
Hart J. M. Revolutionary Mexico: the coming and process of the Mexican revolution. Berk., 1987;
Guerra F.-X. México, del antiguo régimen a la revolución. Méx., 1988;
Aguilar Camín H., Meyer L. A la sombra de la revolución Mexicana. Méx., 1989.
А. С. Шишков.