МЕКСИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1910-1917

Бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тическая ре­во­лю­ция, на­прав­лен­ная на свер­же­ние дик­та­ту­ры П. Диа­са , ре­ше­ние аг­рар­но­го во­про­са, про­ве­де­ние ря­да де­мо­кра­тич. пре­об­ра­зо­ва­ний и ук­ре­п­ле­ние су­ве­ре­ни­те­та стра­ны.

В пе­ри­од дик­та­ту­ры Диа­са, вы­ра­жав­ше­го ин­те­ре­сы ла­ти­фун­ди­стов, б. ч. кре­сть­ян ока­за­лась ли­шён­ной зем­ли и пре­вра­ти­лась в на­ём­ных ра­бо­чих (к 1910 без­зе­мель­ное кре­сть­ян­ст­во со­став­ля­ло 96,6% сель­ско­го на­се­ле­ния). Клю­че­вые от­рас­ли эко­но­ми­ки кон­тро­ли­ро­ва­лись иностр. ка­пи­та­лом, гл. об­ра­зом США и Ве­ли­ко­бри­та­нии; иностр. ком­па­ни­ям пре­дос­тав­ля­лись кон­цес­сии на раз­ра­бот­ку по­лез­ных ис­ко­пае­мых, раз­ре­ша­лось при­об­ре­тать зе­мель­ные уча­ст­ки с пра­вом экс­плуа­та­ции недр. В нач. 20 в. оп­по­зиц. на­строе­ния ох­ва­ти­ли ши­ро­кие слои мекс. об­ще­ст­ва. В 1905–06 бас­то­ва­ли ра­бо­чие го­ро­дов Ка­на­неа и Ори­са­ба, в шта­те Мо­ре­лос с тре­бо­ва­ни­ем пре­дос­тав­ле­ния зем­ли вы­сту­па­ло сель­ское на­се­ле­ние. Сиг­на­лом к на­ча­лу воо­руж. борь­бы с дик­та­ту­рой стал арест в пред­две­рии пре­зи­дент­ских вы­бо­ров в ию­не 1910 кан­ди­да­та от ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции Ф. И. Мадеро.

Пер­вый этап (но­яб. 1910 – май 1911). В окт. 1910, со­вер­шив по­бег из тюрь­мы, Ма­де­ро об­на­ро­до­вал т. н. План Сан-Лу­ис-По­то­си, в ко­то­ром при­звал к вос­ста­нию с це­лью ус­та­нов­ле­ния де­мо­кра­тич. строя. В но­яб. 1910 на­ча­лась воо­руж. борь­ба ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми Ма­де­ро и пра­ви­тельств. вой­ска­ми. Вско­ре ре­во­лю­ция ох­ва­ти­ла б. ч. стра­ны. В шта­те Мо­ре­лос ус­пеш­но дей­ст­во­ва­ла кре­сть­ян­ская ар­мия под рук. Э. Сапаты. На се­ве­ре борь­бу ве­ли от­ря­ды Ф. Вильи и П. Оро­ско. В мае 1911 по­встан­цы за­хва­ти­ли г. Сью­дад-Хуа­рес на се­ве­ре стра­ны, от­ря­ды Са­па­ты под­сту­пи­ли к сто­ли­це с юга. 25.5.1911 П. Ди­ас ушёл в от­став­ку и бе­жал из стра­ны.

Вто­рой этап (май 1911 – февр. 1913). По­сле свер­же­ния дик­та­ту­ры бы­ло сфор­ми­ро­ва­но вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во и на­зна­че­на да­та пре­зи­дент­ских вы­бо­ров. В нояб. 1911 пре­зи­ден­том стра­ны стал Ф. И. Ма­де­ро. Пра­ви­тель­ст­во вос­ста­но­ви­ло де­мо­кра­тич. сво­бо­ды, од­на­ко не по­шло на про­ве­де­ние глу­бо­ких со­ци­аль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний, в ре­зуль­та­те че­го ут­ра­ти­ло под­держ­ку кре­сть­ян­ст­ва. 28.11.1911 Э. Са­па­та про­воз­гла­сил т. н. План Ая­ла – про­грам­му аг­рар­ной ре­фор­мы. Пра­ви­тель­ст­во на­ча­ло бое­вые дей­ст­вия про­тив са­па­ти­стов. Ак­тив­ную борь­бу с но­вой вла­стью ве­ли так­же контр­ре­во­люц. си­лы, поль­зо­вав­шие­ся под­держ­кой США. В февр. 1913 при пря­мом уча­стии амер. по­соль­ст­ва в Мек­си­ке про­изо­шёл контр­ре­во­лю­ци­он­ный во­ен. пе­ре­во­рот под рук. ген. В. Уэр­ты. Ма­де­ро и ви­це-пре­зи­дент Х. М. Пи­но Суа­рес бы­ли аре­сто­ва­ны и 22 февр. рас­стре­ля­ны.

Тре­тий этап (февр. 1913 – июль 1914). Ген. В. Уэр­та от­ло­жил пре­зи­дент­ские вы­бо­ры на не­оп­ре­де­лён­ный срок и рас­пус­тил пар­ла­мент. Борь­бу про­тив Уэр­ты воз­гла­вил гу­бер­на­тор сев. шта­та Коау­ила В. Кар­ран­са. 26.3.1913 он вы­дви­нул т. н. План Гуа­да­лу­пе, в ко­то­ром при­звал к вос­ста­нов­ле­нию кон­сти­туц. по­ряд­ка (сто­рон­ни­ки Кар­ран­сы на­зы­ва­ли се­бя кон­сти­ту­цио­на­ли­ста­ми). Кар­ран­су под­дер­жа­ли Э. Са­па­та, Ф. Ви­лья, а так­же А. Об­ре­гон (дей­ст­во­вал в шта­те Со­но­ра). В мар­те 1914 ар­мия Ви­льи (Сев. ди­ви­зия) взя­ла штур­мом г. Тор­ре­он и ус­та­но­ви­ла кон­троль над се­ве­ром стра­ны. В апр. 1914 США, обес­по­ко­ен­ные ус­пе­ха­ми ан­ти­пра­ви­тельств. коа­ли­ции, вторг­лись на тер­ри­то­рию Мек­си­ки, за­хва­тив пор­то­вый г. Ве­рак­рус. Объ­еди­нён­ные си­лы пар­ти­зан­ских от­ря­дов и войск Кар­ран­сы су­ме­ли из­гнать ин­тер­вен­тов из Мек­си­ки; они так­же на­нес­ли ряд по­ра­же­ний си­лам Уэр­ты. 15.7.1914 Уэр­та бе­жал из стра­ны.

Чет­вёр­тый этап (июль 1914 – февр. 1917). По­сле свер­же­ния дик­та­ту­ры В. Уэр­ты в ря­дах кон­сти­ту­цио­на­ли­ст­ско­го дви­же­ния воз­ник­ли про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду уме­рен­ным кры­лом, воз­глав­ляе­мым В. Кар­ран­сой (с ию­ля 1914 врем. пре­зи­дент стра­ны), и кре­сть­ян­ски­ми ли­де­ра­ми Э. Са­па­той и Ф. Виль­ей. В окт. – но­яб. 1914 был со­зван Кон­вент пред­ста­ви­те­лей разл. ре­во­люц. фрак­ций, во вре­мя ко­то­ро­го боль­шин­ст­во де­ле­га­тов по­тре­бо­ва­ло ухо­да Кар­ран­сы с по­ста гла­вы ис­пол­нит. вла­сти. В дек. 1914 ар­мии Ви­льи и Са­па­ты во­шли в г. Ме­хи­ко , од­на­ко вско­ре по­ки­ну­ли сто­ли­цу, в т. ч. по при­чи­не внутр. раз­но­гла­сий. Кар­ран­са, не при­знав­ший ре­ше­ний Кон­вен­та, ор­га­ни­зо­вал своё пра­ви­тель­ст­во в г. Ве­рак­рус и 6.1.1915 из­дал дек­рет, пре­ду­смат­ри­вав­ший ли­к­ви­да­цию круп­ной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти и рас­пре­де­ле­ние зем­ли ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми. К кон. 1915 Кар­ран­са взял под свой кон­троль прак­ти­че­ски всю тер­ри­то­рию стра­ны. Од­на­ко уже в мар­те 1916 в Мек­си­ку вновь вторг­лись амер. вой­ска (по­во­дом для ин­тер­вен­ции ста­ло на­па­де­ние от­ря­да Ви­льи на по­гра­нич­ный амер. го­ро­док Ко­лум­бус). Борь­бу с ин­тер­вен­та­ми воз­гла­ви­ли вой­ска А. Об­ре­го­на и П. Каль­е­са. В сент. 1916 США ини­ции­ро­ва­ли пе­ре­го­во­ры о вы­во­де амер. войск из стра­ны (на­чал­ся в янв. 1917, за­вер­шил­ся к на­ча­лу фев­ра­ля). Од­но­вре­мен­но в окт. 1916 со­стоя­лись вы­бо­ры де­пу­та­тов в Уч­ре­дит. со­б­ра­ние, ко­то­рое от­кры­лось 1.12.1916 в г. Ке­ре­та­ро. По­сле мно­го­днев­ных де­ба­тов 5.2.1917 де­пу­та­ты при­ня­ли но­вую Кон­сти­ту­цию Мек­си­ки. Она пре­ду­смат­ри­ва­ла про­ве­де­ние глу­бо­кой аг­рар­ной ре­фор­мы, объ­я­ви­ла соб­ст­вен­но­стью мекс. на­ции все зем­ли, во­ды и не­дра, на­хо­див­шие­ся в пре­де­лах нац. гра­ниц, ус­та­нав­ли­ва­ла пра­во экс­про­приа­ции ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти с вы­пла­той ком­пен­са­ции и ог­ра­ни­чи­ла пра­ва иностр. соб­ст­вен­ни­ков. Вво­дил­ся 8-ча­со­вой ра­бо­чий день, при­зна­ва­лись пра­ва ра­бо­чих на за­бас­тов­ки и ор­га­ни­за­цию проф­сою­зов.

В ре­зуль­та­те М. р. 1910–17 бы­ли соз­да­ны пред­по­сыл­ки для по­ли­тич. и со­ци­аль­но-эко­но­мич. мо­дер­ни­за­ции стра­ны в по­сле­дую­щие го­ды.

Дополнительная литература:

Аль­пе­ро­вич М. С., Ру­ден­ко Б.Т. Мек­си­кан­ская ре­во­лю­ция 1910–1917 гг. и по­ли­ти­ка США. М., 1958;

Лав­ров Н. М. Мек­си­кан­ская ре­во­лю­ция 1910–1917 гг. М., 1972;

Caudillo and peasant in the Mexican revolu­tion / Ed. D. A. Brading. Camb., 1980;

Así fue la revoluci ́on Mexicana. M ́ex., 1985;

Knight A. The Mexican revolution. Camb.; N. Y., 1986. Vol. 1–2;

Hart J. M. Revolutionary Mexico: the coming and process of the Mexican revo­lution. Berk., 1987;

Guerra F.-X. México, del antiguo régimen a la revolución. Méx., 1988;

Aguilar Camín H., Meyer L. A la sombra de la revolución Mexicana. Méx., 1989.

А. С. Шиш­ков.