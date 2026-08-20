МЕКСИКАНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Мексиканская Коммунистическая партия (МКП) — партия марксистской ориентации, основанная в ноябре 1919 по инициативе М. Н. Роя и Ч. Филлипса, находившихся под влиянием эмиссара Коминтерна М. М. Бородина (в 1921 переименована в Коммунистическую партию Мексики, КПМ). В 1921 она внесла важный вклад в создание Всеобщей конфедерации трудящихся, рассматривавшейся как противовес реформистской Региональной рабочей конфедерации Мексики. В 1920-е КПМ сформировала союз с Национальной крестьянской лигой и левым крылом революционных националистов, стала одной из основ Всеамериканской антиимпериалистической лиги. В 1929, в период «максимата», КПМ предприняла «левый поворот», исключив многих активистов за «правый уклон» и потеряв связи с большинством союзников. Одновременно КПМ покинули многие сторонники Л. Д. Троцкого. Партия была вынуждена перейти в подполье, сумев легализоваться только в 1935. В эти годы партия стала одной из сил, сформировавших Конфедерацию трудящихся Мексики (КТМ), однако — в соответствии с коминтерновским лозунгом «Единство любой ценой» — отказалась от борьбы за руководящие позиции в КТМ. В 1940 партия пережила серь­езный кризис, в ходе которого из нее были исключены лидеры КПМ Эрнан Лаборде и Валентин Кампа; тогда же партия была вновь запрещена. В 1950—1960-е коммунисты (к тому времени партия стала называться МКП) активно участвовали в профсоюзных акциях и поддержали студенческое движение. Партия постепенно эволюционировала в идеологическом плане в сторону «еврокоммунизма». В 1976 МКП выставила кандидатом в президенты лидера железнодорожников В. Кампу, собравшего около 1 млн голосов, что стало лучшим результатом коммунистов на выборах за десятилетия. В результате политической реформы МКП в 1977 получила официальный статус, а в 1979 — представительство в национальном парламенте. В 1981 МКП слилась с рядом левых групп в Объединенную социалистическую партию (ОСМП). В ходе внутриполитического кризиса в конце 1980-х ОСПМ решительно поддержала К. Карденаса, ставшего ключевой фигурой оппозиции однопартийному режиму, и вместе с рядом левых партий и частью покинувших ИРП активистов создала Мексиканскую социалистическую партию, позднее преобразованную в Партию демократической революции.

Лит. : Historia del comunismo en Mexico / Ed. A. Martinez Verdugo. Mexico, 1986; Carr B. La izquierda mexicana a traves del siglo XX. Mexico, 1996; Хейфец В. Л. Коминтерн и эволюция левого движения Мексики. СПб., 2006. В. Л. Хейфец.