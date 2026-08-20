МЕКСИКАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1861—1867

Мексиканская экспедиция 1861—1867 — вооруженная интервенция Великобритании (1962), Испании (1861—1862) и Франции (1862—1867) в Мексику. Иностранной интервенции предшествовала гражданская война в Мексике (1858—1861), в результате которой к власти в стране пришло либеральное правительство во главе с выдающимся мексиканским политическим и государственным деятелем Бенито Хуаресом (1806—1872).

Формальным поводом для вооруженного вторжения стала приостановка на два года Мексикой выплат по иностранным долгам, существенно выросшим во время гражданской войны. В ответ на декрет правительства Хуареса от 17 июля 1861 Великобритания и Франция 25 июля 1861 разорвали дипломатические отношения с Мексикой, с Испанией дипломатические отношения были разорваны еще в январе 1861, после высылки из страны испанского посла за сотрудничество с консерваторами. Мексиканские консерваторы участвовали в переговорах с Англией, Францией и Испанией о возможности восстановления в стране монархии. В качестве наиболее подходящей кандидатуры на мексиканский престол стал брат австрийского императора Франца-Иосифа — эрц­герцог Максимилиан I Габсбург (1832—1867).

Общей целью стран-интервентов было стремление свергнуть прогрессивное либеральное правительство Хуареса. Также каждая из стран участниц военного вторжения стремилась усилить собственное влияние в регионе. Момент для вторжения представлялся особо удачным в связи с невозможностью США, где развернулась Гражданская война (1861—1865), поддержать сопротивление правительства Хуареса. 31 октября 1861 в Лондоне была подписана конвенция Англии, Испании и Франции об организации интервенции. В документе отмечалось, что страны отказываются от территориальных приобретений и вмешательства во внутренние дела Мексики. 8 декабря 1861 около Веракруса появились корабли испанской военной эскадры с 6 тыс. солдат кубинского гарнизона под командованием маршала Х. Прима. 17 декабря город был занят испанцами. 6 и 8 января 1862 в Веракрусе высадились англо-французские войска. США предложили Хуаресу взять на себя уплату в течение пяти лет процентов по всем мексиканским долгам в обмен на управление общественными землями и рудниками в четырех северо-западных штатах Мексики: Нижней Калифорнии, Чиауау, Соноры и Синалоа, на что мексиканское правительство не согласилось. Вспыхнувшая в Веракрусе желтая лихорадка, вынудила интервентов подписать с правительством Хуареса 19 февраля 1862 соглашение по урегулированию финансовых вопросов в поселении Ла-Соледад. Подписание Ла-Соледадского соглашения было большим успехом Хуареса, так как означало, что европейские страны фактически признали либеральное мексиканское правительство. Поддержка со стороны Франции во время попытки захвата власти мексиканским консервативным деятелем, генералом Х. Альмонте (1803—1869) вызвала разногласия среди интервентов и способствовала выводу английских и испанских войск из страны в апреле 1862. 16 апреля 1862 Франция официально объявила войну правительству Хуареса. Попытка французской армии взять город Пуэблу 5 мая 1862 провалилась. В этот день отмечается национальный праздник в Мексике. Ставший во главе французской армии генерал Эли Фредерик Форей предпринял новую попытку захватить Пуэблу. Осада города началась 23 марта 1863. Французская армия вошла в разрушенный город 19 мая 1863. Правительство Хуареса было вынуждено перебраться из Мехико в Сан-Луис-Потоси. 2 июня 1863 французские интервенты вошли в Мехико. К концу 1863 экспедиционными силами были захвачены важные мексиканские города Тласкала, Куэрнавака, Тенансинго, Керетаро, Морелия, Гуанахуато. 13 июля 1863 Ассамблея нотаблей в Мехико провозгласила Мексиканскую империю и предложила престол Максимилиану Габсбургу. В апреле 1864 он официально согласился возглавить Мексиканскую империю. С Францией был подписан Мирамарский договор, превративший Мексику в вечного должника Франции, общий долг страны составил порядка 400 млн франков. По договору в Мексике оставался французский легион численностью 8 тыс. человек в течение шести лет после эвакуации войск интервентов. 28 мая 1864 Максимилиан с супругой Шарлоттой высадились в Веракрусе. Император сформировал правительство, и в стране фактически начали действовать два правительства. Развернувшаяся в стране партизанская борьба вынудила императора перейти к проведению жесткой карательной политики. США в лице президента Эндрю Джонсона (1808—1875), признавшего правительство Б. Хуареса в качестве законного, настоятельно потребовали от Наполеона III вывода французских войск из страны. К марту 1867 французский экспедиционный корпус покинул Мексику. 6 марта 1867 республиканские войска подошли к Керетаро и приступили к осаде города, где были сосредоточены остатки армии под командованием Максимилиана и мексиканских генералов-консерваторов Мигеля Мирамона (1832—1867) и Томаса Мехии (1820—1867). 15 мая Керетаро был захвачен республиканцами. 19 июня 1867 по решению военного суда Максимилиан и генералы были расстреляны. 21 июня 1867 мексиканские войска под командованием генерала Порфирио Диаса (1830—1915) освободили Мехико, и 15 июля 1867 Хуарес торжественно въехал в столицу, покинутую либеральным правительством четыре года назад. Освобождение страны от иностранных интервентов стало важным этапом мексиканской истории и имело решающее значение в процессе создания свободного независимого мексиканского ­государства.

Лит .: The Rise and Fall of the Emperor Maximilian. A Narrative of the Mexican Empire, 1861—1867. From Authentic Documents. With the Imperial Correspondence. London, 1868; Cuentas, gastos, acreedores y otros asuntos del tiempo de la intervencion francesa y del imperio. De 1861 a 1867 / Payno M. Mexico, 1868; Blasio J. L., Murray R. H. Maximilian, Emperor of Mexico: Memoirs of his Private Secretary. New Haven, 1934; Walter V. Scholes. Mexican Politics During the Juarez Regimee, 1855—1872. Columbia, 1957; Очерки новой и новейшей истории Мексики / Под ред. М. С. Альперовича и Н. М. Лаврова. М., 1960; Matute A. Mexico en el siglo XIX. Antologia de fuentes e interpretaciones historicas. Mexico, 1972; История Латинской Америки. Доколумбовая эпоха — 70-е годы XIX века. М. 1991; Ridley J. G. Maximilian and Juarez. London. Phoenix, 2001; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2012; La intervecion francesa en la revista Historia Mexicana / Erica Pani compiladora. Mexico, 2012. И. В. Селиванова.