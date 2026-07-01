МЕКСИКАНЦЫ
Народ, основное население Мексики, крупнейший испаноязычный народ в мире, 2-й по численности народ Латинской Америки.
Самоназвание мехиканос (mejicanos, mexicanos) – от «мешика», одного из самоназваний науа (в т. ч. ацтеков) долины Анауак (ныне долина Мехико), восходящего к имени бога-покровителя чичимеков Миш-коатла («[народ] Облачного змея»). Численность оценивается от 103,3 (Нац. ин-т статистики, 2005) до 150 млн. чел. (2008). Живут также в США (мексиканоамериканцы), Канаде (36,6 тыс. чел. – 2001, перепись; по оценке – до 100 тыс. чел.), Испании, Германии, Швейцарии и др.
Более половины М. (60–70%) составляют метисы (ладино), 12–30% – индейцы (самые многочисленные – ацтеки, майя-юкатеки, миштеки, сапотеки, цельтали, цоцили,отоми, тотонаки, масатеки; наибольший процент индейцев в штатах Юкатан – 59%, Оахака – 48%, Кинтана-Роо – 39%, Чьяпас – 28%, Кампече – 27%, Идальго – 24%, Пуэбла – 19%, Герреро – 17%, Сан-Луис-Потоси и Веракрус – по 15%), 9–20% – белые (креолы), 1–3% – афромексиканцы смешанного происхождения – негры, мулаты и самбо (мекс. – лобо), местами также с примесью азиат. крови (в осн. на побережье Мексиканского зал. – в Веракрусе и Табаско и на тихоокеанском побережье Коста-Чика – в Оахаке и Герреро); ок. 200 тыс. М. филиппинского происхождения живут в осн. в штатах Герреро, Колима, Мичоакан.
Родной язык в осн. испанский. Говорят также на англ. (гл. обр. в городах у границы с США), франц., нем., рус., филиппинских языках. От 6 до 8% М. старше 5 лет говорят на индейских языках, ок. 1% – только на одном из индейских языков. Число носителей индейских языков в Мексике постоянно растёт, в т. ч. в крупнейших городах. По закону о правах языков (2001), 62 индейских языка объявлены национальными и равными в правах с исп. яз. на территории их распространения. М. в осн. католики; с 20 в. растёт число протестантов.
Формирование М. в колониальный период происходило на фоне массовой гибели индейцев. Демографич. взрыв среди М. произошёл в 20 в., ср. продолжительность жизни с 36 лет в 1895 поднялась до 75 лет в 2005. Помимо испанцев, с кон. 1520-х гг. в Новую Испанию из Европы въезжали евреи (в осн. сефарды – гл. обр. штаты Нуэво-Леон, Тамаулипас и Халиско; многие из них жили как криптоиудеи) и арабизированные берберы; в период галеонной торговли между Манилой и Акапулько (1565–1815) в качестве торговцев, солдат, рабов и в составе судовых команд – филиппинцы. С сер. 16 в. до сер. 19 в. в Мексику завозились афр. рабы. В 19 – нач. 20 вв. началась новая волна иммиграции из Испании, а также французов, итальянцев, подданных Великобритании, немцев, поляков, зап. украинцев, русских, хорватов, армян, румын, шведов, голландцев-меннонитов (в Чиуауа и Дуранго), венетов из Сев.-Вост. Италии (в г. Чипило, штат Пуэбла); евреев-ашкеназов (ныне преим. в Мехико), североамериканцев (1% нас., в осн. в Мехико, Энсенаде и Тихуане в Нижней Калифорнии, в Гуанахуато, Халиско, Чиуауа; 25% всех североамериканцев, живущих за границей); после аннексии США Филиппин в результате испано-американской войны 1898 – филиппинцев (в т. ч. ок. 20 тыс. чел., осевших в Нижней Калифорнии, Соноре и Синалоа); с 1970 – выходцев из стран Лат. Америки (в т. ч. до 30 тыс. аргентинцев), Ливана, Турции, Китая, Японии и Кореи (в осн. в городах Пуэбла и Тампико и на побережье Веракруса) и новая волна филиппинцев (ок. 100 тыс. филиппинских иммигрантов в 1970–2005). В кон. 20 в. началась массовая эмиграция М. в США (в 2000 выехали 8 млн. М.).
Креолы продолжают, как правило, занимать ведущие посты в политике, экономике и культуре; в районах с индейским населением доминируют ладино. До 20 в. проводилась целенаправленная испанизация индейцев. Мексиканская революция 1910-17 способствовала пробуждению индейской культуры. Конституция гарантирует индейцам свободное самоопределение и защищает их самоуправление, культуру и язык. С 1980 действуют интеркультурные программы, с кон. 1990-х гг. ведётся обучение индейским языкам в школе.
Осн. традиц. занятие – пойменное, подсечно-огневое, местами террасное, ручное земледелие, на оз. Тескоко – чинамповое (см. в ст. Науа), с колониального времени – пашенное и поливное. Ок. 20% обрабатываемой земли – коллективная неотчуждаемая крестьянская собственность (эхидо). Выращивают кукурузу, фасоль, корнеплоды, амарант, овощи, фрукты, какао, хлопок, агаву (одни виды – магей – для приготовления алкогольных напитков, другие – хенекен – для волокна), табак; с колониального периода – сахарный тростник, кофе, рис, сорго, пшеницу, кунжут, для сбора каучука – Castilla elastica. Разводят домашнюю птицу (куры и индейки-гуахолоте), мелкий рогатый скот, свиней, на сев. фермах-ранчо – коров, лошадей, мулов. Сохраняются традиц. гончарство, узорное ткачество из хлопка и шерсти на индейском поясном станке, вышивка, изготовление расписной, гравиров. и скульптурной керамики, расписных калебас, фигурок (алебрихе) фантастич. животных из дерева или папье-маше (с 1930-х гг. в Оахаке), масок, муз. инструментов и др., доиспанская межобщиная ремесл. специализация и межрегиональные рыночные сети. В пуэбло по праздникам устраиваются тиангис (на яз. науатль – рынки).
Сельское нас. (23,5%) проживает в городках-пуэбло (2,5–15 тыс. жит.; в осн. регулярной планировки), деревнях-альдеях (разбросанной планировки) с примыкающими хуторами-ранчериями (до 2,5 тыс. жит.). В центре пуэбло – площадь с церковью, колодец или фонтан, дом сельского управления (кабильдо), школа; жилые кварталы из каменных домов. Сельское жилище восходит к индейскому типу: в осн. однокамерное из адоба, камня, бахареке (на каркасе, обмазанном глиной), в горах – из дерева, часто без окон, с земляным полом, черепичной или соломенной крышей; рядом с домом – кухня, зернохранилище и паровая баня.
Традиц. костюм, сочетающий индейские (узорные уипили и сандалии-гуараче) и исп. элементы, вошёл в моду после революции 1910–17 (этому во многом способствовали фильмы Э. Фернандеса и др. режиссёров 1930–50-х гг. и образ Ф. Кало). Женский костюм – хлопчатобумажная блуза, широкая в сборку длинная юбка, подпоясанная длинным поясом, цветной или вышитый передник, уипиль и шаль-ребосо (по индейскому обычаю в ней носят детей); мужской – белые рубаха и штаны, пончо (серапе), соломенная шляпа с высокой тульёй (сомбреро; его прототипы – кордовское сомбреро и распространённая у майя, известная по изображениям 6–8 вв. соломенная шляпа). Костюм мекс. ковбоя (чарро): белая рубаха, узкие чёрные брюки с рядами серебряных пуговиц на боках, широкий красный пояс, короткая куртка с серебряным или золотым шитьём, пуговицами и шнурами, шейный платок, сапоги на высоких каблуках, огромное сомбреро с вышивкой и позументом на тулье и на полях – введён в обиход Максимилианом I Габсбургом, с нач. 20 в. – форменный костюм полицейских и музыкантов марьячи, особенно популярен на севере и в центр. районах. Женский костюм наездниц-чарро распространён в Халиско и др. сев.-зап. штатах: цветная блуза с оборками и буфами, 3–4-слойная юбка, тканый пояс, сапожки, сомбреро.
Основа традиц. кухни – блюда из кукурузы (в сельских районах зёрна замачивают в воде с известью, растирают на каменной зернотёрке – метатле): лепёшки (тортилья), традиционно жаренные на глиняных сковородах, с начинкой, в т. ч. из тушёных цветов тыквы, жареных кукурузных грибов, печёного кактуса нопаль (опунции), фасоли с мясом и перцем; сваренная на пару кукурузная масса, завёрнутая в лист кукурузы, с начинкой из мяса и фасоли (тамале); густой суп из кукурузы с мясом (посоле; так же местами называют мясо, обжаренное в кукурузной муке, и густой напиток из кукурузной муки); смесь поджаренной кукурузной муки с какао (пиноле) и др. Распространены печёные и тушёные корнеплоды (чайоте, сладкий маниок, батат), тыква, кабачки; блюда на основе острого перца чили, в т. ч. из авокадо, томатов и лука (гуакамоле) и томатный соус (сальса). К индейской традиции смешивания шоколада с перцем чили и мёдом восходит приправа из шоколада со специями и сухофруктами (моле) для блюд из птицы, изобретённая в женских монастырях Пуэблы; здесь же введена в кулинарию ваниль, у индейцев служившая ароматич. средством для тела. На десерт едят фрукты, жареный сахарный тростник, варенные в сахаре плоды опунции, сладкий хлеб, суфле из кукурузы, манго со сливками, тыкву в сиропе, пьют холодные напитки из размолотого риса с корицей (урчата), слегка забродивший напиток из ананаса (тепаче). Из агавы готовят слабоалкогольный напиток пульке и крепкие напитки – мескаль, в городах – текилу. Повсюду едят сушёные куски свиной кожи (чичаррон). В сев. скотоводч. районах готовят сыры.
В сельских районах католицизм переплетается с индейскими культами, распространены колдовство и знахарство, ритуалы излечения в паровых банях, пещерах и на вершинах гор, жертвоприношения Земле и др. Гл. праздники – Карнавал, Семана Санта (Страстная неделя), День Всех Святых (Всех Душ; 1–2 ноября, когда украшают могилы, «кормят» души умерших, играют для них на муз. инструментах; распространены изображения скелетов и черепов), День Девы Марии Гваделупской (12 декабря) – покровительницы индейцев (ей посвящён кафедральный собор в Мехико, построенный на фундаменте ацтекского храма богини плодородия). В дни святых покровителей общин члены кофрадий устраивают шествия, танцевальные театрализов. представления («Мавры и христиане», «Конкиста» и др.) и пиры. В сельских районах совершают паломничества к древним святилищам.
Устное творчество. Муз. творчество индейцев сохраняется в штатах Сонора, Синалоа, Оахака, Юкатан, Кампече, в отд. местностях внутри страны. Музыка ладино (с исп. корнями в ладовой и метроритмич. структурах, традиц. поэтич. формах) включает песни и танцы, занесённые из Испании (вильянсико, валона, карамба, сандунга, фанданго, сапатеадо и др.), и специфич. песенно-танцевальные формы, среди которых наиболее популярны сон, уапанго, харабе в исполнении певцов и инструментальных ансамблей марьячи. В составе последних – скрипки, гитары, хараниты и гитарроны, большая беспедальная арфа (т. н. креольская), трубы или кларнеты, тромбон; ансамбли марьячи исполняют также нар. и популярную авторскую музыку. Повсеместное распространение приобрели вальс и данса (или хабанера), попавшая в Мексику с Кубы (сер. 19 в.). В песенном фольклоре, наряду с многообразными лирич. формами, значит. место занимают патриотич. и историч. песни, среди них – корридо (песня повествоват. характера, вроде баллады, восходящая к исп. романсу). Традиц. муз. инструменты: духовой язычковый чиримиа (с двойной тростью), гитара и её местные разновидности – гитаррон (большая гитара) и харанита (маленькая гитара с 4–5 двойными струнами). Выделяются 2 танцевальных стиля: банда (на севере) и сальса (в остальных районах Мексики).
Дополнительная литература:
Campos R.M. El folklore y la música mexicana. Méx., 1928;
Steinbeck J. The Forgotten village. N. Y., 1941;
Lewis O. Life in a Mexican village: Tepoztlán Restuded. Urbana, 1951;
idem. Five families: Mexican case studies in the culture of poverty. N. Y., 1959;
Пичугин П. Мексиканская песня. М., 1977; он же. Корридос мексиканской революции. 2-е изд. М., 1988;
Toor F. A treasury of Mexican folkways. N. Y., 1985;
Bonfil Batalla G. El México profundo: una civilización negada. Méx., 1987.
Авторы статьи: А. А. Бородатова;В. И. Лисовой (устное творчество).