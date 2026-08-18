МЕКСИКА

Мек­си­кан­ские Со­еди­нён­ные Шта­ты (Estados Unidos Me­xi­canos).

Об­щие све­де­ния

М. – го­су­дар­ст­во в юго-зап. час­ти Сев. Аме­ри­ки. На се­ве­ре гра­ни­чит с США, на юго-вос­то­ке с Гва­те­ма­лой и Бе­ли­зом. На за­па­де омы­ва­ет­ся во­да­ми Ти­хо­го ок. и его за­ли­вов – Ка­ли­фор­ний­ско­го и Теу­ан­те­пек (про­тя­жён­ность бе­ре­го­вой ли­нии 7828 км), на вос­то­ке – во­да­ми Ат­лан­ти­че­ско­го ок. (Мек­си­кан­ский зал., Ка­риб­ское м.; про­тя­жён­ность бе­ре­го­вой ли­нии 3294 км). Од­но из круп­нейших го­су­дарств Лат. Аме­ри­ки. Пл. 1964,4 тыс. км2 (3-е ме­сто в ре­гио­не по­сле Бра­зи­лии и Ар­ген­ти­ны), в т. ч. ок. 5,13 тыс. км2 – ост­ро­ва: в Ти­хом ок. (круп­ней­шие – Сед­рос, Гуа­да­лу­пе, Сан­та-Мар­га­ри­та, о-ва Ре­ви­лья-Хи­хе­до, о-ва Лас- Трес-Ма­ри­ас), Ка­ли­фор­ний­ском зал. (Ти­бу­рон, Ан­хель-де-ла-Гу­ар­да, Сан-Хо­се, Кар­мен, Сер­раль­во и др.), Ка­риб­ском м. (о. Ко­су­мель) и Мек­си­кан­ском за­ли­ве. Нас. 112,34 млн. чел. (2010; 2-е ме­сто в ре­гио­не по­сле Бра­зи­лии). Сто­ли­ца – Ме­хи­ко. Офиц. язык – ис­пан­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – мекс. пе­со. В адм. от­но­ше­нии стра­на раз­де­ле­на на 31 штат и Фе­де­раль­ный ок­руг (в гра­ни­цах сто­ли­цы Ме­хи­ко).

М. – чл. ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), ОАГ (1948), Лат.-амер. ас­со­циа­ции ин­те­гра­ции (1980), Груп­пы Рио (1986), АТЭС (1993), ВТО (1995).

Автор раздела: Е. В. Ба­ран­чи­ков.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

М. – фе­де­ра­тив­ное го­су­дар­ст­во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 5.2.1917. Фор­ма прав­ле­ния – пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва гос-ва и пра­ви­тель­ст­ва – пре­зи­дент, из­би­рае­мый на 6 лет (без пра­ва пе­ре­из­бра­ния). Кан­ди­дат в пре­зи­ден­ты дол­жен от­ве­чать из­би­рат. ква­ли­фи­ка­ци­ям, ус­та­нов­лен­ным Кон­сти­ту­ци­ей: быть гра­ж­да­ни­ном М. по ро­ж­де­нию, стар­ше 35 лет, об­ла­дать всей пол­но­той гражд. и по­ли­тич. прав, про­жи­вать в стра­не не ме­нее го­да до вы­бо­ров и др. В ка­че­ст­ве гла­вы ис­пол­нит. вла­сти пре­зи­дент ру­ко­во­дит гос. ап­па­ра­том, на­зна­ча­ет и уволь­ня­ет выс­ших долж­но­ст­ных лиц фе­дерации и Фе­де­раль­но­го ок­ру­га, воз­глав­ля­ет во­оруж. си­лы. Ему пре­дос­тав­ле­но пра­во за­ко­но­дат. ини­циа­ти­вы, и прак­ти­че­ски по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во за­ко­но­про­ек­тов, об­су­ж­дае­мых и ут­вер­ж- дае­мых пар­ла­мен­том, ис­хо­дит от ис­пол­нит. вла­сти. Пре­зи­дент об­ла­да­ет пра­вом ве­то (не по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ния, по­то­му что в фак­ти­че­ски сло­жив­шей­ся сис­те­ме свя­зей пре­зи­дент име­ет воз­мож­ность пол­но­стью кон­тро­ли­ро­вать за­ко­но­дат. про­цесс), пра­вом вво­дить чрез­вы­чай­ное поло­же­ние, при­ос­та­нав­ли­вать дей­ст­вие кон­сти­туц. га­ран­тий, реа­ли­зо­вы­вать воз­мож­ность фе­де­раль­ной ин­тер­вен­ции во внутр. де­ла шта­тов. Он из­даёт в слу­чаях, пря­мо ука­зан­ных Кон­сти­ту­ци­ей, или со­глас­но пол­но­мо­чи­ям, дан­ным ему парламентом, дек­ре­ты, имею­щие си­лу за­ко­на.

За­ко­но­дат. власть при­над­ле­жит двух­па­лат­но­му Ге­не­раль­но­му кон­грес­су, ко­то­рый со­сто­ит из Се­на­та (128 се­на­то­ров, из­би­рае­мых на 6 лет) и Па­ла­ты де­пу­та­тов (500 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на 3 го­да). Кон­гресс при­ни­ма­ет за­ко­ны и дек­ре­ты по во­про­сам, от­не­сён­ным к ком­петен­ции фе­де­ра­ции. Пра­во за­ко­но­дат. ини­циа­ти­вы при­над­ле­жит пре­зи­ден­ту, де­пу­та­там и се­на­то­рам, за­ко­но­дат. ор­га­нам шта­тов. В пе­ри­од ме­ж­ду сес­сия­ми Ге­не­раль­ного кон­грес­са дей­ст­ву­ет По­сто­ян­ная ко­мис­сия (37 чле­нов: 19 де­пу­та­тов и 18 се­на­то­ров, на­зна­чен­ных со­от­вет­ст­вую­щи­ми па­ла­та­ми на по­след­нем за­се­да­нии пе­ред за­кры­ти­ем сес­сии).

Ис­пол­нит. власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пре­зи­ден­том че­рез фе­де­раль­ную ад­ми­ни­ст­ра­цию, в со­став которой вхо­дят ми­ни­стер­ст­ва, воз­глав­ляе­мые гос. сек­ре­таря­ми (ми­ни­ст­ра­ми), и адм. де­пар­тамен­ты. Все по­ста­нов­ле­ния, дек­ре­ты, ре­ше­ния и при­ка­зы пре­зи­ден­та долж­ны быть скре­п­ле­ны под­пи­сью со­от­вет­ст­вую­ще­го гос. сек­ре­та­ря или гла­вы адм. де­пар­та­мен­та.

В шта­тах за­ко­но­дат. власть при­над­ле­жит кон­грес­сам шта­тов, а ис­пол­ни­тель­ная – гу­бер­на­то­рам, ко­то­рые из­би­ра­ют­ся сро­ком на 6 лет.

В М. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная по­ли­тич. сис­те­ма. Ве­ду­щие пар­тии: Ин­сти­ту­ци­он­но-ре­во­люц. пар­тия, Пар­тия нац. дей­ст­вия, Пар­тия де­мо­кра­тич. ре­во­лю­ции, Эко­ло­гич. зе­лё­ная пар­тия.

При­ро­да

Бе­ре­га. В це­лом бе­ре­га М. из­ре­за­ны сла­бо, на се­ве­ро-за­па­де в су­шу глу­бо­ко вда­ёт­ся Ка­ли­фор­ний­ский зал., от­де­ляю­щий уз­кий суб­ме­ри­дио­наль­но про­тя­жён­ный п-ов Калифорния, на юге вы­де­ля­ет­ся п-ов Юка­тан. Бе­ре­га пре­им. низ­кие, ла­гун­ные: у Мек­си­кан­ско­го зал. в осн. ак­ку­му­ля­тив­ные и аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные, с круп­ны­ми ла­гу­на­ми (Мад­ре, Тамь­я­уа), вдоль юж. и вост. по­бе­ре­жий зал. Кам­пе­че – мар­ше­вые, окайм­лён­ные ман­гро­вы­ми за­рос­ля­ми; у Ка­риб­ско­го м. – с от­кры­ты­ми бух­та­ми (Асен­сь­он, Эс­пи­ри­ту-Сан­то), окайм­лён­ные барь­ер­ным ко­рал­ло­вым ри­фом. На ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье низ­кие ла­гун­ные бе­ре­га рас­про­стра­не­ны к югу от зал. Се­ба­сть­ян- Вис­каи­но п-ова Ка­ли­фор­ния и в рай­оне зал. Теу­ан­те­пек; к се­ве­ру от зал. Се­ба­сть­ян-Вис­каи­но, от мы­са Кор­ри­ен­тес до зал. Теу­ан­те­пек – аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные и ак­ку­му­ля­тив­ные бе­ре­га с при­чле­нён­ной к древ­ним аб­ра­зи­он­ным кли­фам мор. тер­ра­сой. Зап. бе­ре­га Ка­лифор­ний­ско­го зал. пре­им. аб­ра­зи­он­ные, мес­та­ми сбро­со­вые, вос­точ­ные – в осн. аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные бух­то­вые (с бух­та­ми Сан-Хор­хе, Те­по­ка, Ахь­я­бам­по, Сан­та-Ма­рия и др.), мес­та­ми ла­гун­ные.

Рель­еф. М. – пре­им. гор­ная стра­на, рас­по­ло­жен­ная в юж. час­ти Кордильер Северной Америки. Б. ч. тер­ри­то­рии стра­ны (на се­ве­ре и в цен­тре) за­ни­ма­ет Мексиканское на­го­рье, с за­па­да, вос­то­ка и юга при­под­ня­тое в ви­де хреб­тов Сьерра-Мадре Восточная (выс. до 3540 м, го­ра Пе­нья-Не­ва­да), Сьерра-Мадре Западная (до 3348 м, го­ра Чор­ре­рас) и Поперечная Вулканическая Сьерра (до 5610 м, вул­кан Ори­са­ба – выс­шая точ­ка М.). На се­ве­ре внутр. час­ти на­го­рья (Сев. Ме­са, выс. 1000–1500 м) рас­про­стра­не­ны пло­ские замк­ну­тые кот­ло­ви­ны (боль­со­ны) и раз­де­ляю­щие их силь­но де­ну­ди­ро­ван­ные ко­рот­кие хреб­ты; до­ми­ни­ру­ют фор­мы арид­но­го рель­е­фа. Для бо­лее вы­со­кой (2000–2400 м) юж. час­ти [Центр. Ме­са (Анау­ак)] ха­рак­тер­но зна­чит. эро­зи­он­ное рас­чле­не­ние, оби­лие вул­ка­нич. пла­то, плот­но за­се­лён­ных и ин­тен­сив­но ос­во­ен­ных внут­ри­гор­ных древ­не­озёр­ных кот­ло­вин (Ме­хи­ко, Гва­да­ла­ха­ра и др.). Вдоль п-ова Ка­ли­фор­ния про­тя­ги­ва­ют­ся асим­мет­рич­ные, кру­то об­ры­ваю­щие­ся к по­бе­ре­жью Ка­ли­фор­ний­ско­го зал. глы­бо­вые хреб­ты выс. от 3100 м (го­ра Дьяб­ло в хреб­те Сьер­ра-Сан-Пед­ро-Мар­тир) на се­ве­ре до 500 м на юге и вул­ка­нич. мас­си­вы (выс. до 1996 м, вул­кан Лас-Трес-Вир­хе­нес).

Юж. часть стра­ны от­де­ле­на от Мек­си­кан­ско­го на­го­рья об­шир­ной тек­то­нич. впа­ди­ной р. Баль­сас, к югу от ко­то­рой рас­по­ло­же­на сис­те­ма хреб­тов Сьерра-Мадре Южная(выс. до 3703 м, го­ра Тео­те­пек). Рель­еф это­го рай­она, на­зы­вае­мо­го ино­гда Юж. Ме­сой, от­ли­ча­ет­ся силь­ным эро­зи­он­ным рас­чле­не­ни­ем, че­ре­до­ва­ни­ем не­боль­ших внут­ри­гор­ных кот­ло­вин на выс. 1200–1500 м (круп­ней­шая – Оа­ха­ка) и кру­тос­клон­ных греб­ней. К вос­то­ку от низ­мен­но­го пе­ре­шей­ка Теу­ан­те­пек до гра­ни­цы с Гва­те­ма­лой про­тя­ги­ва­ет­ся на­го­рье Сьер­ра-Мад­ре-де- Чья­пас. Внут­ри­гор­ная до­ли­на р. Гри­халь­ва раз­де­ля­ет внут­рен­нюю силь­но раз­дроб­лен­ную и рас­чле­нён­ную часть на­го­рья ср. выс. 2000 м (Ме­се­та-Сен­траль- де-Чья­пас) и крае­вой хре­бет Сьер­ра- Мад­ре выс. до 4110 м (вул­кан Та­ка­на).

Рав­ни­ны, за­ни­маю­щие ок. 1/4 тер­ри­то­рии стра­ны, пред­став­ле­ны пре­им. при­бреж­ны­ми низ­мен­но­стя­ми, окайм­ляю­щи­ми внутр. гор­ные рай­оны уз­кой, час­то пре­ры­ви­стой по­ло­сой. На ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье наи­бо­лее зна­чи­тель­ны пло­ские и по­ло­го­на­клон­ные ак­ку­му­ля­тив­ные рав­ни­ны (ши­ри­ной до 70 км), при­мы­каю­щие к го­рам п-ова Ка­ли­фор­ния в рай­оне зал. Се­ба­сть­ян-Вис­каи­но и к югу от мы­са Аб­ре­о­хос (рав­ни­на Ма­г­да­ле­на). В сев. час­ти ма­те­ри­ко­во­го по­бе­ре­жья Ка­ли­фор­ний­ско­го зал. про­тя­ги­ва­ют­ся бе­ре­го­вые де­ну­да­ци­он­ные рав­ни­ны пус­ты­ни Со­но­ра, ос­лож­нён­ные ост­ров­ны­ми воз­вы­шен­но­стя­ми и низ­ко­вы­сот­ны­ми гор­ны­ми мас­си­ва­ми. Бе­ре­го­вая низ­мен­ность Мек­си­кан­ско­го зал. су­ще­ст­вен­но рас­ши­ря­ет­ся в рай­оне пе­ре­шей­ка Теу­ан­те­пек, об­ра­зуя силь­но за­бо­ло­чен­ную дель­то­вую рав­ни­ну Та­ба­ско. На п-ове Юка­тан рас­про­стра­не­ны низ­кие (пре­им. до 200 м) за­кар­сто­ван­ные из­вест­ня­ко­вые рав­ни­ны.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Б. ч. тер­ри­то­рии М. от­но­сит­ся к мекс. сег­мен­ту склад­ча­то-по­кров­но­го гор­но­го со­ору­же­ния Кор­диль­ер Сев. Аме­ри­ки. Вост. по­бе­ре­жье и п-ов Юка­тан пред­став­ля­ют со­бой уча­сток мо­ло­дой плат­фор­мы с па­лео­зой­ским склад­ча­тым ос­но­ва­ни­ем, пе­ре­кры­тым чех­лом ме­зо­зой­ских и кай­но­зой­ских от­ло­же­ний, ко­то­рые об­ра­зу­ют по­ло­гие впа­ди­ны и под­ня­тия. Вы­де­ля­ют внеш­нюю (вос­точ­ную) и внут­рен­нюю (за­пад­ную) ме­га­зо­ны склад­ча­то­го со­ору­же­ния. К внеш­ней ме­га­зо­не от­но­сят­ся Вост. Cьерра- Mадре и вост. окон­ча­ние Юж. Cьерры- Mадре; она на­ло­же­на на па­лео­зой­ские склад­ча­тые струк­ту­ры Уо­ши­то-Ма­ра­тон­ской сис­те­мы и до­кем­брий­ский мас­сив Оа­ха­ка. Ме­га­зо­на об­ра­зо­ва­на склад­ча­ты­ми ме­зо­зой­ски­ми тол­ща­ми (триа­со­во- юр­ски­ми кон­ти­нен­таль­ны­ми крас­но­цвет­ны­ми об­ра­зо­ва­ния­ми, со­ля­ны­ми по­ро­да­ми, юр­ско-ме­ло­вы­ми, гл. обр. кар­бо­нат­ны­ми, от­ло­же­ния­ми), про­рван­ны­ми не­боль­ши­ми ин­тру­зия­ми гра­ни­тои­дов и ще­лоч­ных по­род. Мес­та­ми из-под ме­зо­зой­ско­го склад­ча­то­го ком­плек­са вы­сту­па­ют тол­щи па­лео­зоя и до­кем­брия. На вос­то­ке ме­га­зо­на над­ви­ну­та на пе­ре­до­вой про­гиб, за­пол­нен­ный оли­го­цен-мио­це­но­вой мо­лас­сой. Внут­рен­няя ме­га­зо­на ох­ва­ты­ва­ет п-ов Ка­ли­фор­ния, Зап. Сьер­ру-Мад­ре, центр. часть Юж. Сьер­ры-Мад­ре. П-ов Ка­ли­фор­ния об­ра­зо­ван в осн. гра­нит­ным ба­то­ли­том ме­ло­во­го воз­рас­та; на зап. по­бе­ре­жье вы­сту­па­ют офио­ли­ты (ре­лик­ты древ­ней океа­нич. ко­ры) и ме­ланж. По­лу­ост­ров от­де­лён от ма­те­ри­ка плио­цен-чет­вер­тич­ным риф­том Ка­ли­фор­ний­ско­го зал., воз­ник­шим на сев. про­дол­же­нии Вос­точ­но-Ти­хо­оке­ан­ско­го под­ня­тия. Осн. часть ме­га­зо­ны сло­же­на позд­не­юр­ско-ран­не­ме­ло­вы­ми офио­ли­та­ми, ме­ло­вы­ми ост­ро­во­дуж­ны­ми вул­ка­ни­та­ми, позд­не­ме­ло­вы­ми – па­лео­це­но­вы­ми гра­ни­та­ми. Склад­ча­тые ме­зо­зой­ские ком­плек­сы час­тич­но пе­ре­кры­ты ан­де­зи­та­ми и иг­ним­бри­та­ми эо­це­на – мио­це­на, рас­про­стра­няю­щи­ми­ся так­же во внеш­нюю ме­га­зо­ну и об­ра­зую­щи­ми вул­ка­нич. пла­то. Зап. ме­га­зо­на бы­ла над­ви­ну­та на вос­точ­ную во вре­мя за­клю­чит. де­фор­ма­ций в кон­це ме­ла – па­лео­це­не. Са­мая юж. часть склад­ча­то­го со­ору­же­ния от­де­ле­на от его осн. час­ти Транс­мек­си­кан­ским вул­ка­нич. поя­сом, пе­ре­се­каю­щим всю М. от зап. по­бе­ре­жья до вос­точ­но­го. Вул­ка­нич. по­яс вклю­ча­ет ряд дей­ст­вую­щих вул­ка­нов (в т. ч. Па­ри­ку­тин, Эль-Чи­чон, Ко­ли­ма). Юж­нее По­пе­реч­ной Вул­ка­нич. Сьер­ры про­тя­ги­ва­ет­ся круп­ная сдви­го­вая зо­на, с ко­то­рой, ве­ро­ят­но, свя­зан вул­ка­нич. по­яс.

При­ти­хо­оке­ан­ская часть М. со­хра­ня­ет вы­со­кую под­виж­ность с про­яв­ле­ни­ем ин­тен­сив­ной сейс­мич­но­сти, ко­то­рая свя­за­на с под­дви­гом (суб­дук­ци­ей) ли­то­сфер­ной пли­ты Ко­кос (к югу от Ка­ли­фор­ний­ско­го зал.) под Сев.-Амер. пли­ту в Центр.-амер. жё­ло­бе, а так­же с риф­то­об­ра­зо­ва­ни­ем в Ка­ли­фор­ний­ском зал. На­чи­ная с 1900 про­изош­ло св. 20 силь­ных зем­ле­тря­се­ний (круп­ней­шее – с маг­ни­ту­дой 8 в сент. 1985 вы­зва­ло зна­чит. раз­ру­ше­ния в г. Ме­хи­ко; по­гиб­ло ок. 9500 че­ло­век).

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые М. – ру­ды ме­ди, се­реб­ра, зо­ло­та, цин­ка, свин­ца, мо­либ­де­на. Ме­сто­ро­ж­де­ния руд ме­ди (б. ч. мед­но-пор­фи­ро­вые) со­сре­до­то­че­ны гл. обр. на се­ве­ре и за­па­де М. (напр., Ка­на­неа, Ла-Ка­ри­дад, Ала­мос в шта­те Со­но­ра; Бау­эра­чи в шта­те Чиуа­уа; Бо­лео в шта­те Ниж­няя Ка­ли­фор­ния Юж­ная). В ру­дах мн. ме­сто­ро­ж­де­ний со­дер­жат­ся так­же мо­либ­ден, зо­ло­то, се­реб­ро, цинк. Гл. ме­сто­ро­ж­де­ние мо­либ­де­но­вых руд – Ла-Ка­ри­дад в шта­те Со­но­ра. Мно­го­числ. ме­сто­ро­ж­де­ния свин­цо­во-цин­ко­вых руд свя­за­ны в осн. с кай­но­зой­ски­ми маг­ма­тич. по­ро­да­ми (Най­ка, Сан-Фран­си­ско-дель-Оро, Сан­та-Эу­ла­лия, Сан­та-Бар­ба­ра в шта­те Чиуа­уа; Чаркас в штате Сан-Лу­ис-По­то­си; Сан-Мар­тин, Фрес­ни­льо в шта­те Са­ка­те­кас и др.); ру­ды пре­им. ком­плекс­ные, вклю­ча­ют зна­чит. ко­ли­че­ст­ва мышь­я­ка, вис­му­та, кад­мия, се­реб­ра, зо­ло­та, рту­ти, сурь­мы. Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния соб­ст­вен­но зо­ло­тых и се­реб­ря­ных руд (Эль-Сау­саль, Окам­по в шта­те Чиуа­уа; Ла-Эр­ра­ду­ра в шта­те Со­но­ра; Ла-Сье­не­га, Сан-Ди­мас в шта­те Ду­ран­го; Про­аньо в шта­те Са­ка­те­кас и др.).

Ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за скон­цен­три­ро­ва­ны гл. обр. в Мек­си­кан­ско­го за­ли­ва неф­те­га­зо­нос­ном бас­сей­не. Осн. уголь­ные ме­сто­ро­ж­де­ния на­хо­дят­ся в шта­те Коау­и­ла. Весь­ма мно­го­чис­лен­ны ме­сто­ро­ж­де­ния руд сурь­мы (наи­бо­лее круп­ное – Сан-Хо­се в шта­те Сан-Лу­ис-По­то­си); вы­яв­ле­ны ртут­но-сурь­мя­ные ме­сто­ро­ж­де­ния (Уи­цу­ко в шта­те Гер­ре­ро и др.). Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния руд строн­ция, пред­став­лен­ных це­ле­сти­ном (Сан-Агу­стин в шта­те Коау­и­ла и др.), же­лез­ных руд (Пе­нья-Ко­ло­ра­да в шта­те Ко­ли­ма, Ла-Пер­ла в шта­те Чиуа­уа, Эр­ку­лес в шта­те Коау­и­ла, Сер­ро-де-Мер­ка­до в шта­те Ду­ран­го и др.), мар­ган­це­вых руд (Мо­лан­го, На­опа, Но­но­аль­ко в шта­те Идаль­го и др.), руд ти­та­на (Плу­ма-Идаль­го в шта­те Оа­ха­ка), флюо­ри­та (Лас-Ку­эвас, Са­ли­те­ра, или Са­ра­го­са, в шта­те Сан-Лу­ис-По­то­си, ме­сто­ро­ж­де­ния в рай­оне Ла-Эн­кан­та­да в шта­те Коау­и­ла и др.), ба­ри­та (в шта­тах Со­но­ра, Коау­и­ла, Ну­эво-Ле­он и др.), гра­фи­та (Лур­дес, Сан-Фран­си­ско и др. в шта­те Со­но­ра), се­ры (на пе­ре­шей­ке Теу­ан­те­пек, см. в ст. Мек­си­кан­ско­го за­ли­ва се­ро­нос­ная про­вин­ция). В стра­не из­вест­ны так­же ме­сто­ро­ж­де­ния вол­ла­сто­ни­та, бен­тони­та, као­ли­на, диа­то­ми­та, гип­са, ка­мен­ной со­ли, це­мент­но­го сы­рья, стро­ит. пес­ков, гра­вия и др.

Кли­мат. Б. ч. тер­ри­то­рии М. рас­по­ло­же­на в тро­пич. кли­ма­тич. поя­се, сев. часть – в суб­тро­пич. поя­се. В го­рах вы­ра­же­на вер­ти­каль­ная кли­ма­тич. по­яс­ность. На­хо­дя­щий­ся под влия­ни­ем хо­лод­но­го Ка­ли­фор­ний­ско­го те­че­ния п-ов Ка­ли­фор­ния от­ли­ча­ет­ся вы­со­кой от­но­сит. влаж­но­стью воз­ду­ха, час­ты­ми ту­ма­на­ми и очень не­зна­чит. ко­ли­че­ст­вом край­не не­ре­гу­ляр­но вы­па­даю­щих осад­ков (в ср. не вы­ше 250 мм в год), сред­не­го­до­вая темп-ра воз­ду­ха 27 °С. На се­ве­ре Мек­си­кан­ско­го на­го­рья и в пус­ты­не Со­но­ра кли­мат суб­тро­пич. кон­ти­нен­таль­ный, с от­но­си­тель­но мяг­кой зи­мой (ср. темп-ры ян­ва­ря 10–12 °С, не­ред­ки мо­ро­зы до –20 °С при втор­же­ни­ях хо­лод­ных возд. масс с се­ве­ра) и жар­ким ле­том (ср. темп-ры ию­ля 20–25 °С); осад­ков 200–400 мм в год. В центр. и юж. час­тях М. се­зон­ные тер­мич. раз­ли­чия не­зна­чи­тель­ны: ср. темп-ры ян­ва­ря на рав­ни­нах и в пред­горь­ях со­став­ля­ют 20–26 °С, во внут­ри­гор­ных кот­ло­ви­нах Центр. Ме­сы – 10–15 °С, ср. темп-ры ию­ля 27–29 и 17–19 °С со­от­вет­ст­вен­но. С выс. 3000 м сред­не­го­до­вые темп-ры опус­ка­ют­ся ни­же 12 °С. Сне­го­вая ли­ния рас­по­ло­же­на на выс. 4500 м (по­сто­ян­но по­кры­ты сне­гом толь­ко са­мые вы­со­кие вер­ши­ны По­пе­реч­ной Вул­ка­нич. Сьер­ры). Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков со­став­ля­ет от 400–800 мм во внут­ри­гор­ных кот­ло­ви­нах и на внутр. под­вет­рен­ных скло­нах юж. час­ти Мек­си­кан­ско­го на­го­рья до 2000–3000 мм на юж. на­вет­рен­ных скло­нах Юж. Сьер­ра-Мад­ре, Сьер­ра-Мад­ре-де-Чья­пас, на рав­ни­не Та­ба­ско. Во внут­ри­го­до­вом рас­пре­де­ле­нии осад­ков вы­де­ля­ют­ся влаж­ный (май – ав­густ) и су­хой зим­ний се­зо­ны, ме­нее чёт­ко вы­ра­жен­ные в юго-вост. час­ти М. По­бе­ре­жья Мек­си­кан­ско­го зал. и Ти­хо­го ок. с мая по но­ябрь под­вер­же­ны час­тым ура­га­нам, вы­зы­ваю­щим ка­та­стро­фич. лив­ни и на­вод­не­ния (ура­ган Гил­берт в 1988 и др.).

Внут­рен­ние во­ды. Ре­сур­сы по­верх­но­ст­ных вод рас­пре­де­ле­ны по тер­ри­то­рии М. не­рав­но­мер­но. Слой сто­ка на п-ове Ка­ли­фор­ния и на се­ве­ре Мек­си­кан­ско­го на­го­рья со­став­ля­ет ме­нее 10 мм, в центр. час­ти стра­ны уве­ли­чи­ва­ет­ся до 1000 мм, на юге (рав­ни­на Та­ба­ско, на­го­рье Сьер­ра-Мад­ре-де-Чья­пас) пре­вы­ша­ет 2000 мм. Во внутр. час­тях за­суш­ли­вой Сев. Ме­сы и на за­кар­сто­ван­ном п-ове Юка­тан по­верх­но­ст­ный сток от­сут­ст­ву­ет. На се­ве­ре гус­то­та реч­ной се­ти не­ве­ли­ка, ре­ки длин­ные, но ма­ло­вод­ные, б. ч. сто­ка рек раз­би­ра­ет­ся на оро­ше­ние с.-х. зе­мель; са­мая про­тя­жён­ная (в пре­де­лах М. – св. 2000 км) – по­гра­нич­ная с США р. Рио-Бра­во-дель-Нор­те, или Рио-Гран­де, с при­то­ком Кон­чос. Реч­ная сеть на юге гус­тая, ре­ки ко­рот­кие, но мно­го­вод­ные, с вы­со­ким гид­ро­энер­ге­тич. по­тен­циа­лом, наи­бо­лее длин­ные из них – Гри­халь­ва с Усу­ма­син­той, Баль­сас, Лер­ма (по вы­хо­де из оз. Ча­па­ла на­зы­вае­мая Рио-Гран­де-де-Сан­ть­я­го). Ок. 3/4 объ­ё­ма сум­мар­но­го реч­но­го сто­ка при­над­ле­жит ре­кам бас­сей­на Мек­си­кан­ско­го зал. (са­мые мно­го­вод­ные – Гри­халь­ва, Па­па­лоа­пон, Коа­ца­ко­аль­кос, Па­ну­ко). Сре­ди рек бас­сей­на Ти­хо­го ок. по объ­ё­му сто­ка вы­де­ля­ют­ся Баль­сас, Рио-Гран­де-де-Сан­ть­я­го, Рио-Вер­де; на се­ве­ро- за­па­де М. – ни­зо­вья р. Ко­ло­ра­до. Наи­бо­лее зна­чит. ре­ки об­лас­тей внутр. сто­ка (боль­со­ны Сев. Ме­сы) – На­сас и Агуа­на­валь. Круп­ных при­род­ных озёр в М. не­мно­го, круп­ней­шее – оз. Ча­па­ла (пл. 1116 км2). Соз­да­но св. 4000 тыс. во­до­хра­ни­лищ об­щим объ­ё­мом ок. 150 км3, которые используются пре­им. в целях ­энер­ге­ти­ки, для ирригации, а так­же пре­дот­вра­ще­ния на­вод­не­ний (круп­ней­шие из них – Ла-Ан­го­сту­ра и Маль­па­со). Наи­боль­шее ко­личе­ст­во во­до­хра­ни­лищ со­сре­до­то­че­но на Мек­си­кан­ском на­го­рье, осо­бен­но в Центр. Ме­се.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 457 км3, во­до­обес­пе­чен­ность – 4,5 тыс. м3 на чел. в год. Для хо­зяйств. нужд ис­поль­зу­ет­ся 19% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов, из них 78% рас­хо­ду­ет­ся на ну­ж­ды с. х-ва (34% с.-х. уго­дий М. яв­ля­ют­ся оро­шае­мы­ми), 17% идёт на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 5% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия. Важ­ная роль в ком­му­наль­но- бы­то­вом и с.-х. во­до­снаб­же­нии при­над­ле­жит ре­сур­сам под­зем­ных вод, за­па­сы ко­то­рых со­став­ля­ют 48 км3.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Зна­чит. про­тя­жён­ность тер­ри­то­рии с се­ве­ра на юг, её «тре­уголь­ная» кон­фи­гу­ра­ция (об­шир­ный мас­сив ма­те­ри­ко­вой су­ши рез­ко су­жа­ет­ся к югу) и слож­ное мор­фо­ст­рук­тур­ное уст­рой­ст­во обу­слов­ли­ва­ют вы­со­кое раз­но­об­ра­зие ланд­шаф­тов М. Поч­вен­ный по­кров очень раз­но­об­ра­зен и мо­заи­чен, в це­лом от­ли­ча­ет­ся пре­об­ла­да­ни­ем ма­ло­мощ­ных и ске­лет­ных гор­ных почв. В сев. час­ти гос­под­ству­ют при­ми­тив­ные щеб­ни­стые и крас­но­ва­то-бу­рые пус­тын­ные поч­вы; на се­ве­ро-за­па­де мес­та­ми раз­ви­ты се­ро­зё­мы, на б. ч. внутр. скло­нов Мек­си­кан­ско­го на­го­рья – гор­ные се­ро-ко­рич­не­вые и ко­рич­не­вые, крас­но­цвет­ные ос­та­точ­но-кар­бо­нат­ные и др.; на юге Мек­си­кан­ско­го на­го­рья зна­чит. пло­ща­ди за­ни­ма­ют тем­но­цвет­ные вул­ка­нич. поч­вы, от­ли­чаю­щие­ся наи­боль­шим ес­те­ст­вен­ным пло­до­ро­ди­ем. В юж. час­ти стра­ны на наи­бо­лее ув­лаж­нён­ных гор­ных скло­нах в ниж­ней час­ти и у под­но­жий пре­об­ла­да­ют крас­ные и тём­но-крас­ные фер­рал­лит­ные поч­вы, на под­вет­рен­ных скло­нах гор – фер­ро­зё­мы. В сред­не­горь­ях пре­об­ла­да­ют гор­ные бу­ро­зё­мы, мес­та­ми опод­зо­лен­ные, в вы­со­ко­горь­ях раз­ви­ты суб­аль­пий­ские и аль­пий­ские гор­но-лу­го­вые поч­вы. В меж­гор­ных и внут­ри­гор­ных впа­ди­нах, мес­та­ми на при­бреж­ных низ­мен­но­стях Мек­си­кан­ско­го зал. и Ти­хо­го ок. сфор­ми­ро­ва­лись тем­но­цвет­ные сли­то­зё­мы. Для внут­ри­гор­ных впа­дин Сев. Ме­сы, Баль­сас, Оа­ха­ка и др. ха­рак­тер­ны уча­ст­ки со­лон­ча­ков. На п-ове Юка­тан рас­про­стра­не­ны крас­но-ко­рич­не­вые и тём­но-крас­ные фер­рал­лит­ные поч­вы; на наи­бо­лее влаж­ных бе­ре­го­вых низ­мен­но­стях (напр., рав­ни­на Та­ба­ско) сфор­ми­ро­ва­лись ал­лю­ви­аль­ные мар­ше­вые и ман­гро­вые поч­вы, глее­зё­мы, бо­лот­ные поч­вы и под­зо­лы. По­ло­са за­со­лён­ных мар­ше­вых почв про­тя­ги­ва­ет­ся так­же вдоль сев.-зап. по­бе­ре­жья стра­ны.

В сев. час­ти М. пре­об­ла­да­ют арид­ные и се­ми­арид­ные ланд­шаф­ты. Ши­ро­ко раз­ви­ты пус­ты­ни (Вис­каи­но в зап. части п-ова Ка­ли­фор­ния, Чиуа­уа в Сев. Ме­се, Со­но­ра) – сук­ку­лент­ные (с ог­ром­ным раз­но­об­ра­зи­ем как­ту­со­вых, агав, юкк) и кус­тар­ни­ко­вые (пре­им. кре­о­зо­то­вые). Вы­ше по при­ле­гаю­щим гор­ным скло­нам пус­ты­ни по­сте­пен­но пе­ре­хо­дят в гор­ные ксе­ро­фит­ные со­об­ще­ст­ва по­лу­пус­тын­но­го ти­па, об­ра­зо­ван­ные ви­да­ми тра­вы гра­ма, би­зо­но­вой тра­вы, ари­сти­ды и др. зла­ков, ред­ки­ми кус­тар­ни­ка­ми (кре­о­зо­то­вый куст, мес­кит, юк­ки), на юге Мек­си­кан­ско­го на­го­рья (Цен­траль­ная Ме­са) они сме­ня­ют­ся фор­ма­ция­ми са­ван­но­во­го ти­па с мощ­ным зла­ко­вым по­кро­вом и низ­ким раз­ре­жен­ным дре­во­сто­ем (ака­ции, юк­ки, опун­ции), а в сев. час­ти п-ова Ка­ли­фор­ния – поя­сом же­ст­ко­ли­ст­ных веч­но­зе­лё­ных кус­тар­ни­ков – чап­па­раль (скле­ро­филь­ные ду­бы). На внеш­них скло­нах Мек­си­кан­ско­го на­го­рья (вдоль под­но­жий сев. час­ти Вост. Сьер­ра-Мад­ре, юж. час­ти Зап. Сьер­ра-Мад­ре), а так­же в за­суш­ли­вых меж­гор­ных и внут­ри­гор­ных впа­ди­нах юж. час­ти М. (Баль­сас, Гва­да­ла­ха­ра) рас­про­стра­не­ны тро­пич. зла­ко­вые са­ван­ны и ко­лю­че­ку­стар­ни­ко­вые (ака­ции, мес­кит, па­ло-вер­де) са­ван­но­вые ред­ко­ле­сья, не­ред­ко с уча­сти­ем сук­ку­лен­тов (опун­ции, юк­ки и др.).

Ле­са за­ни­ма­ют 1/3 тер­ри­то­рии стра­ны (33,5%). Для рас­ти­тель­но­го по­кро­ва сев. час­ти п-ова Юка­тан, ниж­не­гор­но­го поя­са внеш­них скло­нов юж. час­ти Мек­си­кан­ско­го на­го­рья, Юж. Сьер­ры-Мад­ре, под­вет­рен­ных скло­нов и внутр. час­тей на­го­рья Сьер­ра-Мад­ре-де-Чья­пас и при­ле­гаю­щих при­ти­хо­оке­ан­ских низ­мен­но­стей ти­пич­ны тро­пич. лис­то­пад­ные ле­са – свет­лые и вы­со­ко­стволь­ные, с оби­ли­ем цен­ных дре­вес­ных по­род (сей­ба пя­ти­ты­чин­ко­вая, сви­те­ния ма­хо­га­ни, та­бе­буйя зо­ло­ти­стая и др.) в дре­вес­ном яру­се и на­ли­чи­ем яру­са веч­но­зе­лё­ных кус­тар­ни­ков. Эти ле­са, за­ни­маю­щие 12,5% тер­ри­то­рии М., на низ­мен­но­стях в зна­чит. сте­пе­ни све­де­ны и б. ч. за­ме­ще­ны вто­рич­ны­ми са­ван­на­ми и ко­лю­чи­ми ред­ко­лесь­я­ми, а так­же ан­тро­по­ген­ны­ми ланд­шаф­та­ми. Со­хра­нив­шие­ся лес­ные мас­си­вы силь­но на­ру­ше­ны и фраг­мен­ти­ро­ва­ны. Тро­пич. лис­то­пад­но-веч­но­зе­лё­ные и веч­но­зе­лё­ные ле­са, за­ни­маю­щие ок. 5% тер­ри­то­рии (вы­со­ко­стволь­ные, мно­го­ярус­ные, с оби­ли­ем цен­ных дре­вес­ных по­род, ли­ан и эпи­фи­тов), про­из­ра­ста­ют в ниж­не­гор­ном поя­се на­вет­рен­ных скло­нов юж. час­ти Вост. Сьер­ра- Мад­ре и сев. час­ти Сьер­ра-Мад­ре-де- Чья­пас, фраг­мен­тар­но – на низ­мен­но­стях Мек­си­кан­ско­го зал. и на юге п-ова Юка­тан. В сред­не­горь­ях М. (вы­ше 1700–2000 м) по­все­ме­ст­но раз­вит по­яс по­ли­до­ми­нант­ных ду­бо­вых, ду­бо­во-со­сно­вых и со­сно­вых ле­сов (св. 16% тер­ри­то­рии М.), в юж. час­тях – пре­им. ме­зо­филь­ных, в сев. час­ти – су­хих скле­ро­филь­ных. В верх­них час­тях скло­нов на выс. 2500–2900 м к со­сно­вым ле­сам не­ред­ко при­ме­ши­ва­ют­ся пих­ты (По­пе­реч­ная Вул­ка­нич. Сьер­ра), псев­дот­су­ги и мож­же­вель­ни­ки (сев. часть Мек­си­кан­ско­го на­го­рья), ли­к­ви­дам­бар (Сьер­ра-Мад­ре-де- Чья­пас). Над верх­ней гра­ни­цей ле­са (с выс. 4000 м) раз­ви­ты суб­аль­пий­ские и аль­пий­ские, мес­та­ми ос­теп­нён­ные, лу­га. Для сред­не­го­рий юж. час­ти Вост. Сьер­ра-Мад­ре, сев. час­ти Сьер­ра-Мад­ре-де-Чья­пас ха­рак­тер­ны ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные по­ли­до­ми­нант­ные «ле­са ту­ма­нов» (ду­бы, бу­ки, ли­пы) с гус­тым веч­но­зе­лё­ным под­лес­ком, дре­во­вид­ны­ми па­по­рот­ни­ка­ми, лиа­на­ми и эпи­фи­та­ми.

М. за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в ми­ре по уров­ню био­ло­гич. и ланд­шафт­но­го раз­но­об­ра­зия. Фло­ра М. при­над­ле­жит Мад­ре­ан­ско­му (Со­нор­ско­му) под­цар­ст­ву Го­ларк­тич. цар­ст­ва и Не­от­ро­пич. цар­ст­ву; в её со­ста­ве св. 23,5 тыс. ви­дов выс­ших рас­те­ний, из ко­то­рых св. 1/2 эн­де­мич­ны. Осн. цен­тры фло­ри­стич. раз­но­об­ра­зия и эн­де­миз­ма – пус­ты­ни Со­но­ра и Чиуа­уа (сук­ку­лент­ная фло­ра), Вост. Сьер­ра-Мад­ре (дре­вес­ные по­ро­ды, в т. ч. св. 100 ви­дов ду­ба).

В со­ста­ве фау­ны из­вест­но св. 500 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, св. 1100 ви­дов птиц, ок. 800 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся, св. 350 ви­дов зем­но­вод­ных; до­ля эн­де­мич­ных ви­дов со­став­ля­ет со­от­вет­ст­вен­но 31, 11, 48 и 45%, до­ля ви­дов, на­хо­дя­щих­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния, – 18, 5, 12, 58% (2008). Дей­ст­ву­ют гос. про­ек­ты по со­хра­не­нию и кон­тро­лю по­пу­ля­ций ред­ких ви­дов жи­вот­ных (мор. че­ре­пах, ви­ло­ро­га, ба­ри­ба­ла). Фау­на сев. час­ти М. при­над­ле­жит Со­нор­ской по­доб­ла­сти Го­л­арк­тич. об­лас­ти; ти­пич­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми со­нор­ской фау­ны яв­ля­ют­ся ны­не на­хо­дя­щие­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния ви­ло­рог, мек­си­кан­ская лу­го­вая со­бач­ка, мек­си­кан­ский волк. Жи­вот­ный мир юж. час­ти М. при­над­ле­жит Центр.-амер. под­об­ла­сти Не­от­ро­пич. об­лас­ти и пред­став­лен пре­им. лес­ны­ми ви­да­ми (ягуа­рун­ди, пу­ма, цен­траль­ноа­ме­ри­кан­ский та­пир, пе­ка­ри, мек­си­кан­ский та­ман­дуа). Уни­каль­ной ло­каль­ной кон­цен­тра­ци­ей ви­дов пре­смы­каю­щих­ся и ам­фи­бий от­ли­ча­ют­ся «ле­са ту­ма­нов» Вост. Сьер­ры-Мад­ре. Раз­но­об­раз­ны мор. эко­си­сте­мы М. – ко­рал­ло­вые ри­фы (60–80 ви­дов ко­рал­лов), бе­ре­го­вые ла­гу­ны, ман­гро­вые бо­ло­та и за­рос­ли. В тер­ри­то­ри­аль­ных во­дах М. оби­та­ют 45 ви­дов мор. мле­ко­пи­таю­щих (наи­боль­шее раз­но­об­ра­зие ви­дов – в во­дах Ка­ли­фор­ний­ско­го зал.), св. 900 ви­дов мор. рыб.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Ан­тро­по­ген­ная транс­фор­ма­ция тер­ри­то­рии М. весь­ма зна­чи­тель­на. Св. 1/5 тер­ри­то­рии стра­ны за­ни­ма­ют аг­ро­ланд­шаф­ты (план­та­ции тро­пич. куль­тур на бе­ре­го­вых низ­мен­но­стях, оро­шае­мые зем­ли в сев. час­ти стра­ны и др.) и ур­бо­ланд­шаф­ты (св. 1,1 млн. га). Ок. 1/2 поч­вен­но­го по­кро­ва М. под­вер­же­но де­гра­да­ци­он­ным про­цес­сам, свя­зан­ным пре­им. с не­га­тив­ным воз­дей­ст­ви­ем с. х-ва и ур­ба­ни­за­ции (де­гу­ми­фи­ка­ция, за­гряз­не­ние, вто­рич­ное за­со­ле­ние и др.). На 12% тер­ри­то­рии стра­ны (Юж. Сьер­ра-Мад­ре, Зап. Сьер­ра-Мад­ре, юж. часть Мек­си­кан­ско­го на­го­рья) за­фик­си­ро­ва­ны зна­чит. по­те­ри почв вслед­ст­вие вод­ной эро­зии. Де­фля­ции под­вер­же­но св. 9% тер­ри­то­рии (в осн. Сев. Ме­са). Св. 70% ес­те­ст­вен­ных кор­мо­вых уго­дий стра­ны (по­лу­пус­ты­ни, ксе­ро­фит­ные зла­ков­ни­ки и др.) де­гра­ди­ру­ют вслед­ст­вие пе­ре­вы­па­са. Од­ной из ве­ду­щих эко­ло­гич. про­блем яв­ля­ет­ся обез­ле­се­ние. Его тем­пы в нач. 21 в. не­мно­го сни­зи­лись и в це­лом со­став­ля­ют 0,4% в год (2000–05), в то вре­мя как толь­ко за по­след­нее де­ся­ти­ле­тие 20 в. пло­щадь сред­не­гор­ных ле­сов со­кра­ти­лась на 13%, а тро­пич. веч­но­зе­лё­ных ле­сов – на 12%. В наи­бо­лее ур­ба­ни­зи­ро­ван­ных рай­онах от­ме­ча­ют­ся зна­чит. за­гряз­не­ние воз­ду­ха, ис­то­ще­ние и сни­же­ние ка­че­ст­ва ис­поль­зуе­мых для во­до­снаб­же­ния под­зем­ных вод. Вы­со­кие уров­ни за­гряз­не­ния при­бреж­ных вод по­ли­цик­лич. аро­ма­тич. уг­ле­во­да­ми (ПАУ) за­фик­си­ро­ва­ны в рай­оне Мек­си­кан­ско­го за­ли­ва.

В М. соз­да­но ок. 170 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих ок. 12% пло­ща­ди стра­ны (2008), в т. ч. 18,7 млн. га на­зем­ных и 4,5 млн. га мор­ских. Наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны нац. пар­ки (67), круп­ней­шие из ко­то­рых (св. 100 тыс. га) – Ар­ре­си­фе-Ала­кра­нес, Ба­ия-де-Ло­ре­то, Кум­брес-де-Мон­тер­рей, ста­рей­ший – Десь­ер­то-де-лос-Ле­о­нес (ос­но­ван в 1917). Св. 60% пло­ща­ди всех ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий стра­ны за­ни­ма­ют био­сфер­ные ре­зер­ва­ты, в т. ч. круп­ней­ший Эль-Вис­каи­но (св. 2 млн. га), Ла-Ма­лин­чи, Ла- Се­пуль­ту­ра, Мон­тес-Асу­лес, Ма­пи­ми. В спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия вклю­че­ны био­сфер­ные ре­зер­ва­ты Си­ан-Ка­ан (вост. по­бе­ре­жье п-ова Юка­тан; ох­ра­на тро­пич. ле­сов и при­бреж­ных эко­си­стем, в т. ч. барь­ер­но­го ри­фа), Ма­ри­по­са-Мо­нар­ка (По­пе­реч­ная Вул­ка­нич. Сьер­ра, зи­мую­щие по­пу­ля­ции ред­кой миг­ри­рую­щей ба­боч­ки да­наи­да мо­нарх), ост­ро­ва и ох­ра­няе­мые тер­ри­то­рии Ка­ли­фор­ний­ско­го зал. (вы­со­кое ви­до­вое раз­но­об­ра­зие мор. мле­ко­пи­таю­щих, в т. ч. 1/3 ми­ро­вой фау­ны ки­то­об­раз­ных), ки­то­вый ре­зер­ват Эль-Вис­каи­но (зал. Се­ба­сть­ян- Вис­каи­но, ме­сто­оби­та­ния ред­ких ви­дов мор. мле­ко­пи­таю­щих и че­ре­пах). 36 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий М. вклю­че­ны в сеть био­сфер­ных ре­зер­ва­тов ЮНЕСКО, 17 тер­ри­то­рий об­щей пл. 1,9 млн. га от­не­се­ны к вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­нар. зна­че­ния, ох­ра­няе­мым в рам­ках Рам­сар­ской кон­вен­ции.

Дополнительная литература:

Ви­во Х.А. Гео­гра­фия Мек­си­ки. М., 1951;

Rzedowski J. Vegetaci ́on de Mexico. Mexico, 1978;

Atlas geog­r ́a­fico del medio ambiente y recursos naturales. Me­xi­co, 2006;

Informe de la situación del me­dio am­biente en México. Méx., 2008;

Com­pen­dio de esta­dí­sticas ambientales. Mexico, 2009.

Автор раздела: Н. О. Тель­но­ва.

На­се­ле­ние

Осн. население М. – мек­си­кан­цы. Наи­бо­лее мно­го­числ. ин­дей­ские груп­пы: юто-ас­тек­ские на­ро­ды (в т. ч. ац­те­ки), со­нор­ские на­ро­ды (в т. ч. майо, та­рау­ма­ра); на юге – на­ро­ды ото-манге (в т. ч. са­по­те­ки, ма­са­уа, миш­те­ки, ото­ми, ма­са­те­ки, тла­па­не­ки, чи­нан­те­ки), на юго-вос­то­ке – майя (в т. ч. юка­те­ки, цо­ци­ли, цель­та­ли, чо­ли, уа­сте­ки, чон­та­ли, то­хо­ла­ба­ли, чу­хи, маме, ха­каль­те­ки, кан­хо­ба­ли, ла­кан­до­ны), то­то­на­ки, те­пе­уа, ми­хе-со­ке (ми­хе, по­по­лу­ки, со­ке), на юго-за­па­де (Ми­чоа­кан) – та­ра­ски, на се­ве­ро-за­па­де (Ниж­няя Ка­ли­фор­ния) – хо­ка (ку­ми­аи, паи­паи, ко­ко­па, ки­ли­уа), на се­ве­ро-вос­то­ке (Коау­и­ла и Со­но­ра) – ал­гон­ки­ноя­зыч­ные ки­ка­пу. Про­жи­ва­ют так­же аме­ри­кан­цы США, ис­пан­цы, рус­ские, япон­цы, ру­мы­ны, италь­ян­цы, фран­цу­зы, нем­цы (ком­пакт­но – в Чиуа­уа) и др.

Во 2-й пол. 20 в. чис­лен­ность на­се­ле­ния М. бы­ст­ро воз­рас­та­ла (27,7 млн. чел. в 1950; 52,0 млн. чел. в 1970; 84 млн. чел. в 1990) и к 2000 пре­вы­си­ла 100 млн. чел. (104,7 млн. в 2005). Тем­пы ес­теств. при­рос­та на­се­ле­ния со 2-й пол. 1970-х гг. за­мед­ли­лись, гл. обр. из-за сни­же­ния уров­ня ро­ж­дае­мо­сти (17,5 на 1000 жит. в 2010; 42,6 в 1970–75; 31,8 в 1980–1985; 28,8 в 1990; 24,5 в 2000). По­ка­затель фер­тиль­но­сти за этот пе­ри­од сни­зил­ся поч­ти в три раза (2,0 ре­бён­ка в 2010, ни­же сред­не­го для стран Лат. Аме­ри­ки; 6,5 в 1970–75; 5,7 в 1976; 3,0 в 1994). Уро­вень смерт­но­сти 5,0 на 1000 жит.; мла­ден­че­ская смерт­ность 13,7 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2010). По оцен­кам, при со­хра­не­нии совр. тем­пов ес­теств. вос­про­из­вод­ст­ва чис­лен­ность на­се­ле­ния еже­год­но бу­дет воз­рас­тать при­мер­но на 1,6–1,7 млн. чел. Ре­аль­ный рост чис­лен­но­сти несколько ни­же из-за ми­гра­ци­он­но­го от­то­ка на­се­ле­ния (ми­грац. саль­до –3,61 на 1000 чел., 2009); еже­год­но в по­ис­ках ра­бо­ты в США вы­ез­жа­ют 400–500 тыс. мек­си­кан­цев (бо­лее 400 тыс. чел. в 2009). По офиц. дан­ным, в 2005 в США про­жи­ва­ло ок. 26,8 млн. мекс. им­ми­гран­тов и их по­том­ков (ок. 30% об­щей чис­лен­но­сти им­ми­гран­тов). Б. ч. им­ми­гран­тов про­жи­ва­ет в по­гра­нич­ных с М. шта­тах США – Ка­ли­фор­нии (ок. 10,4 млн. чел.), Те­ха­се (ок. 6,6 млн. чел.) и Ари­зо­не (ок. 1,5 млн. чел.), а так­же в шта­те Ил­ли­нойс (св. 1,4 млн. чел.). Вы­езд мек­си­кан­цев в др. стра­ны (Ар­ген­ти­ну, Уруг­вай, Чи­ли, Ве­не­су­элу, а так­же Ис­па­нию) не­зна­чи­те­лен.

На­се­ле­ние стра­ны мо­ло­дое, ср. воз­раст 26 лет (2010). В воз­рас­тной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) – 29,1%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–65 лет) – 64,6%, лиц стар­ше 65 лет – 6,2%. Ср. про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 75,3 го­да (муж­чи­ны – 72,9, жен­щи­ны – 77,6 го­да, 2009). На 100 жен­щин при­хо­дит­ся 95,4 муж­чи­ны (2010), что обу­слов­ле­но гл. обр. от­то­ком муж­ско­го на­се­ле­ния тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та на ра­бо­ту за ру­беж. Ср. плот­ность нас. 57 чел./км2 (2010). На­се­ле­ние по тер­ри­то­рии стра­ны раз­ме­ще­но край­не не­рав­но­мер­но. Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­на центр. воз­вы­шен­ная часть стра­ны и при­ле­гаю­щие уча­ст­ки по­бе­ре­жья Ти­хо­го ок. и Мек­си­кан­ско­го зал. В этой по­ло­се ши­ри­ной 300–500 км, про­тя­нув­шей­ся с вос­то­ка на за­пад, вы­де­ля­ет­ся круп­ней­ший сгу­сток на­се­ле­ния, ко­то­рый сфор­ми­ро­вал­ся в пре­де­лах Фе­де­раль­но­го ок­ру­га и со­сед­них шта­тов (Ме­хи­ко, Мо­ре­лос, Тла­ска­ла, Пу­эб­ла и Идаль­го). Здесь на пло­ща­ди, за­ни­маю­щей ок. 4,5% тер­ри­то­рии М., скон­цен­три­ро­ва­но бо­лее 32% нас. стра­ны. Наи­ме­нее плот­но за­се­ле­ны юг п-ова Ка­ли­фор­ния (ср. плот­ность на­се­ле­ния в шта­те Ниж­няя Ка­ли­фор­ния Юж­ная 7,6 чел./км2), сев. рай­оны стра­ны (шта­ты Со­но­ра, Чиуа­уа, Коау­и­ла, Ду­ран­го; ср. плот­ность нас. 12,6–17,4 чел./км2; на до­лю этих шта­тов при­хо­дит­ся ок. 36% тер­ри­то­рии и ме­нее 9% нас. М.) и за­пад п-ова Юка­тан (ср. плот­ность на­се­ле­ния в шта­те Кам­пе­че ме­нее 14 чел./км2).

До­ля гор. нас. 77,8% (2010; 59% в 1960; 66,3% в 1980; 74,8% в 2000) уве­ли­чи­ва­ет­ся со 2-й пол. 20 в. в осн. за счёт при­то­ка сель­ских жи­те­лей. С сер. 1960-х гг. ус­ко­рен­но раз­ви­ва­лись го­ро­да, рас­по­ло­жен­ные у гра­ни­цы с США на­про­тив амер. го­ро­дов, об­ра­зуя па­ры т. н. го­ро­дов-«близ­не­цов»: Тихуа­на – Сан-Дие­го (США), Ме­хи­ка­ли – Эль-Сен­тро, Эрой­ка-Но­га­лес – Но­га­лес, Сью­дад-Хуа­рес – Эль-Па­со, Пьед­рас-Не­грас – Игл-Пасс, Ну­эво-Ла­ре­до – Ла­ре­до, Рей­но­са – Мак-Ал­лен, Ма­та­мо­рос – Бра­унс­вилл. На­ра­щи­ва­ние объ­ё­мов неф­те­до­бы­чи в 1970-е гг. вы­зва­ло бы­ст­рый рост го­ро­дов на по­бе­ре­жье Мек­си­кан­ско­го зал.: Там­пи­ко (с при­го­ро­дом Сью­дад-Ма­де­ро), Ве­рак­рус, Коа­ца­ко­аль­кос и Ми­на­тит­лан. Круп­ней­шие го­ро­да (нас., тыс. чел., 2010): Ме­хи­ко 8561,0 (в пре­де­лах Фе­де­раль­но­го ок­ру­га; в гор. аг­ло­ме­ра­ции Боль­шо­го Ме­хи­ко ок. 23,6 млн. чел.), Тихуа­на 1659,9, Сью­дад-Хуа­рес 1633,2, Гва­да­ла­ха­ра 1593,1, Пу­эб­ла 1506,8, Ле­он 1222,2, Мон­тер­рей 1108,5, Са­по­пан 1083,1.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное нас. 45,71 млн. чел., из них в эко­но­ми­ке за­ня­то 43,34 млн. чел. (сер. 2009), в т. ч. в сфе­ре ус­луг – 59,8% (2007; 54,1% в 1995), пром-сти – 26,8% (со­от­вет­ст­вен­но 25,6%), с. х-ве – 13,4% (20,3%). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы, по офиц. дан­ным, 5,2% (сер. 2011), фак­ти­че­ский (с учё­том ра­бо­таю­щих без тру­до­во­го кон­трак­та или не­пол­ный ра­бо­чий день, а так­же по­лу­чаю­щих за­ра­бот­ную пла­ту ни­же офиц. про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма) оце­ни­ва­ет­ся в 25%.

Автор раздела: Е. В. Ба­ран­чи­ков.

Ре­ли­гия

Ок. 88% на­се­ле­ния М. – ка­то­ли­ки; 5,7% – пред­ста­ви­те­ли про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций (пре­сви­те­риа­не, ме­то­ди­сты, бап­ти­сты, пя­ти­де­сят­ни­ки, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня); 1,2% – сви­де­те­ли Ие­го­вы; 0,7% – при­вер­жен­цы др. кон­фес­сий (иу­даи­сты, ба­хаи­ты, ин­дуи­сты, му­суль­ма­не, буд­ди­сты и др.); 4,4% не от­но­сят се­бя ни к од­ной ре­лиг. груп­пе (2000, пе­ре­пись).

Дей­ст­ву­ют 18 ми­тро­по­лий и 66 дио­це­зов Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви, по 1 дио­це­зу Ма­ро­нит­ской ка­то­лич. церк­ви и Мель­кит­ской ка­то­лич. церк­ви. Пра­во­слав­ные при­хо­ды на­хо­дят­ся в юрис­дик­ци­ях Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной церк­ви, Ан­ти­охий­ской пра­во­слав­ной церк­ви, Рус. пра­во­слав­ной церк­ви (ц. По­кро­ва Бо­жи­ей Ма­те­ри в г. Тлаль­не­пант­ла-де-Бас и Свя­то-Тро­иц­кий мон. Рус. пра­во­слав­ной церк­ви за гра­ни­цей в Ме­хи­ко), Пра­во­слав­ной церк­ви в Аме­ри­ке. Име­ет­ся 1 при­ход Копт­ской церк­ви. Круп­ней­шие про­тес­тант­ские ор­га­ни­за­ции: Объ­е­ди­нён­ная пя­ти­де­сят­ни­че­ская цер­ковь М. (ос­но­ва­на в 1980), Нац. бап­ти­ст­ский съезд М. (1903), Нац. пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь М. (1947), Ме­то­ди­ст­ская цер­ковь М. (1930) и др.

По чис­лу ве­рую­щих-ка­то­ли­ков М. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре (по­сле Бра­зи­лии). Ба­зи­ли­ка Де­вы Ма­рии Гва­де­луп­ской в Ме­хи­ко (на мес­те пред­по­ла­гае­мо­го яв­ле­ния Бо­го­ро­ди­цы и об­ре­те­ния её не­ру­ко­твор­но­го об­раза в 1531) – один из круп­ней­ших ка­то­лич. па­лом­нич. цен­тров в ми­ре.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Куль­ту­ры до ис­пан­ско­го за­вое­ва­ния. Па­лео­ин­дей­ский пе­ри­од (ок. 12500 – 8000/7000 до н. э.). Па­лео­ин­дей­ские па­мят­ни­ки М. при­бли­зи­тель­но син­хрон­ны из­вест­ным на тер­ри­то­рии США. На ря­де мекс. па­мят­ни­ков по­лу­че­ны очень ран­ние ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты (То­лу­ки­лья – 38000±857 лет на­зад, Ба­би­су­ри – 36818±461, Эль-Сед­раль – 31850±600 и 33300±2700, Тла­па­коя – 21700± 500 и 24000± 4000, Валь­се­ки­льо – 21850±850), но их дос­то­вер­ность ста­вит­ся под со­мне­ние мн. спе­циа­ли­ста­ми. На всей тер­ри­то­рии М. бы­ли об­на­ру­же­ны на­ко­неч­ни­ки ти­па Кло­вис; они пре­об­ла­да­ют на се­ве­ре, а на юге их аре­ал смы­ка­ет­ся с зо­ной на­ко­неч­ни­ков ти­па «ры­бий хвост» (fishtail), из­вест­ных в Юж. Аме­ри­ке. Позд­нее рас­про­стра­ня­ют­ся боль­шие лан­це­то­вид­ные на­ко­неч­ни­ки без же­лоб­ка (тип Лер­ма и др.), ти­по­ло­ги­че­ски свя­зан­ные с куль­ту­рой Пла­но. На­се­ле­ние за­ни­ма­лось охо­той на круп­ных жи­вот­ных (напр., рас­чле­нён­ные ске­ле­ты ма­мон­тов най­де­ны в Сан­та-Иса­бель-Ис­та­пан, в до­ли­не Ме­хи­ко), но др. па­мят­ни­ки (до­ли­на Теу­а­кан; не позд­нее 12 тыс. лет на­зад) сви­де­тель­ст­ву­ют о пре­об­ла­да­нии охо­ты на мел­кую и среднюю дичь, со­би­ра­тель­ст­ве.

Ар­хаи­че­ский пе­ри­од (ок. 8000/ 7000 – 2500 до н. э.) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся по­все­ме­ст­ным рас­про­стра­не­ни­ем не­спе­циа­ли­зи­ро­ван­ной охо­ты и со­би­ра­тель­ст­ва, на­ча­лом до­ме­сти­ка­ции куль­тур­ных рас­те­ний. Се­ме­на до­маш­ней ты­к­вы да­ти­ру­ют­ся ок. 8000 (Ги­ла-На­киц, до­ли­на Оа­ха­ка, близ Мит­лы); до­ме­сти­ка­ция ку­ку­ру­зы – не позд­нее 7000 (суб­тро­пич. низ­мен­но­сти в до­ли­не р. Баль­сас), во 2-й пол. 6-го – нач. 5-го тыс. она рас­про­стра­ни­лась до тер­ри­то­рии Эк­ва­до­ра, сле­ды её воз­де­лы­ва­ния в до­ли­не Оа­ха­ка да­ти­ру­ют­ся ок. 4200, в до­ли­не Теу­а­ка­на (штат Пу­эб­ла) – ок. 3500, на по­бе­ре­жье Мек­си­кан­ско­го зал. – ок. 5100, но эта да­та ста­вит­ся под со­мне­ние (см. так­же вер­сии в ст. Ку­ку­ру­за). Из Юж. Аме­ри­ки в 4-м тыс. (по др. дан­ным, в сер. 5-го тыс.) был за­им­ст­во­ван ма­ни­ок. Ок. 2500 да­ти­ру­ют­ся пер­вые сле­ды ис­поль­зо­ва­ния под­сол­неч­ни­ка и хлоп­ка. Зем­ле­де­лие не со­став­ля­ло ос­но­ву хо­зяй­ст­ва, со­хра­ня­лась боль­шая роль охо­ты, экс­плуа­та­ции мор. и озёр­ных ре­сур­сов, со­би­ра­тель­ст­ва; пер­вые зем­ле­дель­цы со­хра­ня­ли се­зон­ную мо­биль­ность. В до­ли­не Ме­хи­ко на ба­зе при­сваи­ваю­ще­го хо­зяй­ст­ва осед­лые по­се­ле­ния поя­ви­лись на бе­ре­гах озёр в 6–5-м тыс., зем­ле­де­лие из­вест­но не ра­нее кон. 4 в. На ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье для 6–4-го тыс. вы­де­ля­ют куль­ту­ру Чан­ту­то, осн. па­мят­ни­ки ко­то­рой – кьёк­кен­ме­дин­ги, с сер. 4-го тыс. есть дан­ные о воз­де­лы­ва­нии ку­ку­ру­зы. Сев. тер­ри­то­рии с 7-го тыс. вхо­ди­ли в аре­ал сев.-амер. куль­ту­ры пус­тынь.

До­клас­си­че­ский (фор­ма­тив­ный) пе­ри­од (сер. 3-го тыс. до н. э. – пер­вые ве­ка н. э.). Ран­няя фа­за (ок. 2500–1000 до н. э.) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ши­ро­ким рас­про­стра­не­ни­ем зем­ле­де­лия и по­яв­ле­ни­ем ке­ра­ми­ки. На Мек­си­кан­ском на­го­рье ке­ра­ми­ка, воз­мож­но, поя­ви­лась са­мо­стоя­тель­но во 2-й пол. 3-го тыс., на край­нем юге – про­ник­ла из Центр. Аме­ри­ки на ру­бе­же 3–2-го тыс. В тро­пич. рай­онах Юж. Мек­си­ки с сер. 3-го тыс. от­ме­ча­ют­ся сле­ды ак­тив­но­го рас­про­стра­не­ния под­сеч­но-ог­не­во­го зем­ле­де­лия и воз­де­лы­ва­ния ку­ку­ру­зы, с нач. 2-го тыс. по­яв­ля­ют­ся ста­цио­нар­ные по­се­ле­ния. На юге ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья М. ко 2-му тыс. от­но­сит­ся по­яв­ле­ние ке­ра­ми­ки [куль­ту­ра Мо­кайя (Мо­кая)], в 16 в. здесь воз­ни­ка­ют пер­вые во­ж­де­ст­ва. Мо­кайя, ис­пы­ты­вав­шая с 12 в. влия­ние куль­ту­ры оль­ме­ков, к кон. 2-го тыс. при­хо­дит в упа­док, центр куль­тур­но­го раз­ви­тия сме­ща­ет­ся на гва­те­маль­ское по­бе­ре­жье. По­бе­ре­жье Мек­си­кан­ско­го зал. с сер. 2-го тыс. за­ни­ма­ла оль­мек­ская куль­ту­ра. В центр. об­лас­тях скла­ды­ва­ют­ся об­щин­ные объ­е­ди­не­ния без вы­де­ле­ния пра­ви­те­лей и на­следств. зна­ти. Куль­ту­ра Тла­тиль­ко (сер. 2-го – нач. 1-го тыс.; до­ли­на Ме­хи­ко и при­ле­гаю­щие рай­оны, зо­на влия­ния до тер­ри­то­рии шта­та Мо­ре­лос) пред­став­ле­на мел­ки­ми и круп­ны­ми (с нас. до 1 тыс. чел.) де­рев­ня­ми, на мо­гиль­ни­ках фик­си­ру­ют ста­тус­ные раз­ли­чия. С ней ти­по­ло­ги­че­ски сход­ны син­хрон­ные куль­ту­ры Тла­тем­па и Тьер­рас-Лар­гас (тер­ри­то­рия шта­тов Оа­ха­ка и Тла­ска­ла). На за­па­де в сер. 2-го – 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. из­вест­ны в осн. по­гре­баль­ные па­мят­ни­ки. Ке­ра­ми­ка Опе­ньо (тер­ри­то­рия шта­та Ми­чоа­кан) ти­по­ло­ги­че­ски сход­на с Тла­тиль­ко (глад­кие ча­ши; не­боль­шие со­су­ды с ли­ней­ным про­ца­ра­пан­ным, на­коль­ча­тым или на­леп­ным ор­на­мен­том), по­яв­ля­ет­ся не­га­тив­ная (крас­ная или чёр­ная) рос­пись, ха­рак­те­ри­зую­щая ме­ст­ную тра­ди­цию до 16 в. н. э. Ке­ра­ми­ка Ка­па­ча (тер­ри­то­рия шта­та Ха­ли­ско) в осн. схо­жа с Опе­ньо; спе­ци­фич­ны со­су­ды со стре­ме­вид­ным гор­лом, из­вест­ные вплоть до тер­ри­то­рии Чи­ли (напр., Мон­те-Вер­де), что да­ёт ос­но­ва­ния для ги­по­тез о даль­них свя­зях. В кон. 2-го тыс. до н. э. в юж. и центр. рай­онах рас­про­стра­ня­ют­ся сим­во­лы вла­сти и куль­то­вые объ­ек­ты из жа­да, изо­бра­зит. мо­ти­вы, пред­став­лен­ные в оль­мек­ской куль­ту­ре. Тео­рия «ма­те­рин­ской куль­ту­ры» свя­зы­ва­ет это с экс­пан­си­ей оль­ме­ков, тео­рия «рав­но­го уча­стия» – с взаи­мо­дей­ст­ви­ем разл. об­ществ низ­мен­но­стей и на­го­рий.

В ср. фа­зе до­клас­сич. пе­рио­да (ок. 1000–400 до н. э.) от­ме­ча­ет­ся ре­гио­на­ли­за­ция. На­чи­на­ет­ся рас­цвет куль­ту­ры на­се­ле­ния центр. тер­ри­то­рий шта­та Чья­пас, го­во­рив­ше­го на язы­ках со­ке. Цен­тры слож­ных во­ж­деств 7–4 вв. (Чья­па- де-Кор­со, Ака­пуль­ко, Ла-Ли­бер­тад и др.) вклю­ча­ли пи­ра­ми­ду на про­дол­го­ва­той плат­фор­ме (ино­гда кре­сто­об­раз­ной в пла­не), двор из кур­га­нов (ино­гда на плат­фор­ме), ори­ен­ти­ро­ван­ный по ли­нии вос­ток – за­пад; по­яв­ля­ют­ся ка­мен­ные мо­ну­мен­ты. Ана­лиз рас­пре­де­ле­ния об­си­диа­на по­ка­зы­ва­ет фор­ми­ро­ва­ние цен­тра­ли­зов. эко­но­ми­ки. В до­ли­не Ме­хи­ко куль­тур­ный ком­плекс Са­ка­тен­ко-Ти­ко­ман про­дол­жа­ет тра­ди­ции Тла­тиль­ко; в 1-й пол. 1-го тыс. раз­ме­ры по­се­ле­ний уве­ли­чи­ва­ют­ся до не­сколь­ких де­сят­ков га, в сер. 1-го тыс. по­яв­ля­ют­ся цен­тры с мо­ну­мен­таль­ной ар­хи­тек­ту­рой (вы­де­ля­ет­ся Куи­ку­иль­ко, на­се­ле­ние ко­то­ро­го в на­ча­ле н. э. дос­ти­га­ет 20 тыс. чел.). В до­ли­не Оа­ха­ка был ос­но­ван Мон­те-Аль­бан. На тер­ри­то­рии шта­та Гер­ре­ро из­вес­тен ряд па­мят­ни­ков 9–5 вв. с «оль­мек­ски­ми» эле­мен­та­ми в ико­но­гра­фии и ке­ра­ми­ке (Тео­пан­те­куа­нит­лан и др.), в ар­хи­тек­ту­ре поя­вил­ся лож­ный свод (счи­тал­ся изо­бре­те­ни­ем майя), со­хра­нил­ся ряд пе­щер­ных рос­пи­сей [Ош­то­тит­лан, Хушт­лау­а­ка (Ху­ст­лау­а­ка) и др.].

В кон. 5 в. до н. э. на­чи­на­ет­ся «эпи­оль­мек­ский» этап в ис­то­рии куль­тур по­бе­ре­жья Мек­си­кан­ско­го зал. В зап. об­лас­тях в сер. 1-го тыс. до н. э. под влия­ни­ем ком­плек­са Са­ка­тен­ко-Ти­ко­ман скла­ды­ва­ет­ся куль­ту­ра Чу­пи­куа­ро (5 в. до н. э. – 1 в. н. э.), яд­ро ко­то­рой рас­по­ла­га­лось на тер­ри­то­рии шта­та Гуа­нахуа­то; ха­рак­тер­ны ан­тро­по­морф­ные ста­ту­эт­ки с гео­мет­рич. ор­на­мен­том, со­су­ды со стре­ме­вид­ным гор­лом, есть круг­лые в пла­не це­ре­мо­ни­аль­ные по­строй­ки; для по­след­них ве­ков до н. э. от­ме­че­но про­ник­но­ве­ние её но­си­те­лей в до­ли­ну Ме­хи­ко. На тер­ри­то­рии шта­тов Ха­ли­ско, На­ярит, Ко­ли­ма ок. 300 до н. э. фор­ми­ру­ет­ся куль­тур­ная тра­ди­ция шахт­ных гроб­ниц . Гроб­ни­цы име­ли глу­би­ну 2–4 м, ино­гда неск. ка­мер, за­хо­ро­не­ния – кол­лек­тив­ные, ин­вен­тарь вклю­чал об­си­ди­ан, ук­ра­ше­ния из ра­ко­вин, из­де­лия из жа­да, ке­ра­мич. по­су­ду, по­лые ан­тро­по- и зоо­морф­ные ста­ту­эт­ки.

Клас­си­че­ский и по­стклас­си­че­ский пе­рио­ды (пер­вые ве­ка н. э. – 10 в. и 10–16 вв.). Ме­ж­ду 200 до н. э. и 200 н. э. Куи­ку­иль­ко при­хо­дит в упа­док (оче­вид­но, в ре­зуль­та­те из­вер­же­ния вул­ка­на Шит­ле) и на­чи­на­ет­ся воз­вы­ше­ние Тео­тиу­а­ка­на, в 3–5 вв. это гос-во вклю­ча­ет поч­ти все центр. об­лас­ти, его влия­ние про­сле­жи­ва­ет­ся по всей Ме­зо­аме­ри­ке. Др. цен­тром бы­ла Чо­лу­ла, где в 3–9 вв. со­ору­жа­ет­ся Вел. пи­ра­ми­да (450×450 м, выс. 66 м, – круп­ней­шая по­строй­ка Ме­зо­аме­ри­ки). Чо­лу­ла кон­тро­ли­ро­ва­ла рав­ни­ны на тер­ри­то­рии шта­та Пу­эб­ла, её от­но­ше­ния с Тео­тиу­а­ка­ном бы­ли мир­ны­ми. По­сле кол­лап­са Тео­тиу­ака­на, с 7 в. центр. рай­оны ока­за­лись раз­де­ле­ны ме­ж­ду не­сколь­ки­ми со­пер­ни­чав­ши­ми го­су­дар­ст­ва­ми. Сю­да ста­ли про­ни­кать т. н. оль­ме­ки-ши­ка­лан­ки, в 8 в. они ос­но­ва­ли гос-во на тер­ри­то­рии шта­та Тла­ска­ла (Шо­чи­те­катль-Ка­кашт­ла), в 9 в. за­хва­ти­ли Чо­лу­лу. В Ка­кашт­ле (тер­ри­то­рия шта­та Тла­ска­ла) из­вест­ны рос­пи­си в сти­ле майя, но с центр.-мекс. ие­рог­ли­фа­ми. Юг центр. рай­онов кон­тро­ли­ро­ва­ло гос-во с цен­тром в г. Шо­чи­каль­ко (Хо­чи­каль­ко; по­ка­за­тель­ны осо­бая пись­мен­ность, 4-сто­рон­ние сте­лы, культ Пер­на­то­го Змея), со­жжён­ном в нач. 10 в. На тер­ри­то­рии шта­та Гер­ре­ро для 1-го тыс. вы­де­ля­ют куль­ту­ру Мес­ка­ла (ха­рак­тер­ны ка­мен­ные мас­ки и по­ли­ро­в. ста­ту­эт­ки; зда­ния из зем­ли с кам­ня­ми, об­ли­цо­ван­ные об­ра­бо­тан­ным из­вест­ня­ком, скре­п­лён­ным рас­тво­ром гли­ны) с круп­ней­шим цен­тром Шо­чи­па­ла (Хочипала).

В кон. 9 в. на се­ве­ре Мек­си­кан­ско­го на­го­рья воз­ник­ло гос-во толь­те­ков, раз­ру­шен­ное в кон. 12 в. ми­гран­та­ми с се­ве­ра. Ос­тат­ки толь­те­ков-ку­луа бе­жа­ли в Ку­луа­кан, в Шаль­то­ка­не обос­но­ва­лись ото­ми, в Ко­ат­лин­ча­не – ако­луа, в Ас­ка­по­цаль­ко – те­па­не­ки, на юге до­ли­ны Ме­хи­ко – чаль­ки. Вер­хов­ная власть при­над­ле­жа­ла пра­ви­те­лям из ди­на­стии Шо­лот­ля, но­сив­шим ти­тул чи­чи­ме­ка­текут­ли и пра­вив­шим в Те­наю­ке. Наи­выс­ше­го рас­цве­та их дер­жа­ва дос­тиг­ла при Ки­на­ци­не (1300–57), ко­то­рый в 1327 пе­ре­нёс сто­ли­цу в Тес­ко­ко. При его пре­ем­ни­ках ге­ге­мо­ния пе­ре­шла к Ас­ка­по­цаль­ко. Те­со­со­мок (1363–1426) под­чи­нил зна­чит. часть до­ли­ны Ме­хи­ко, раз­ру­шив Шаль­то­кан и Ку­луа­кан, в 1418 он раз­гро­мил Тес­ко­ко и убил его ца­ря. Др. груп­пы чи­чи­ме­ков про­ник­ли на тер­ри­то­рию шта­тов Тла­ска­ла и Пу­эб­ла, в кон. 13 в. за­хва­ти­ли Чо­лу­лу. В 13 в. бы­ли ос­но­ва­ны кон­фе­де­ра­ция 4 го­су­дарств – Тлаш­ка­ла, и гос-во Уэшо­цин­ко (Уэхо­цин­го), в 1359 за­хва­тив­шее Чо­лу­лу. В 13 в. в до­ли­ну Ме­хи­ко при­шли ац­те­ки, ос­но­вав­шие гос-во, к нач. 16 в. кон­тро­ли­ро­вав­шее б. ч. тер­ри­то­рии М. и про­су­ще­ст­во­вав­шее до исп. за­вое­ва­ний.

На тер­ри­то­рии шта­та Оа­ха­ка воз­ник­ло гос-во са­по­те­ков, сто­ли­цей ко­то­ро­го во 2 в. до н. э. стал Мон­те-Аль­бан. Ко 2 в. н. э. оно за­вое­ва­ло ряд об­лас­тей; ос­лаб­ле­ние центр. вла­сти в 650–750 со­про­во­ж­да­лось уси­ле­ни­ем под­вла­ст­ных го­ро­дов [Саа­чи­ла, Йа­гуль (Ягуль), Мит­ла, Лам­бить­е­ко], став­ших цен­тра­ми не­за­ви­си­мых го­су­дарств. В 1-й пол. 2-го тыс. их бы­ло 20, силь­ней­шее – Саа­чи­ла. За­пад­нее са­по­те­ков на­хо­ди­лись мно­го­числ. гос-ва миш­те­ков, ино­гда про­ис­хо­ди­ло их си­ло­вое объ­е­ди­не­ние. В 1480-х гг. боль­шую часть го­су­дарств ре­гио­на под­чи­ни­ли ац­те­ки, ос­но­вав­шие кре­пость Уа­ша­я­как (совр. г. Оа­ха­ка).

На по­бе­ре­жье Мек­си­кан­ско­го зал. и в зо­не пе­ре­шей­ка для 1-го тыс. вы­де­ля­ют куль­ту­ру «клас­сич. тра­ди­ция Ве­ра­кру­са», во мно­гом со­хра­нив­шую эпи­оль­мек­ские тра­ди­ции, с круп­ней­шим цен­тром Сер­ро-де-лас-Ме­сас. К се­ве­ро-за­па­ду рас­по­ла­га­ет­ся очаг куль­ту­ры Ре­мо­ха­дас (ок. 300–900), с ко­то­рой свя­за­ны тер­ра­ко­то­вые по­лые ан­тро­по­морф­ные ста­ту­эт­ки («улы­баю­щие­ся ли­ца») и скульп­ту­ры выс. до 1 м, боль­шин­ст­во иг­ру­шек на ко­лё­си­ках, мо­ну­мен­таль­ная ар­хи­тек­ту­ра из гли­ны. Сев. часть это­го ареа­ла во 2-й пол. 1-го тыс. кон­тро­ли­ро­ва­лась Та­хи­ном. В 12–13 вв. сю­да про­ни­ка­ет на­се­ле­ние из центр. рай­онов совр. М., в 16 в. часть по­бе­ре­жья за­ня­ли на­уа, от­тес­нив­шие то­то­на­ков и со­ке. Се­вер­нее на­хо­ди­лись уа­сте­ки. На тер­ри­то­рии шта­та Чья­пас круп­ней­шим по­ли­тич. цен­тром со­ке в 1-м тыс. был Чья­па-де-Кор­со. Гор­ные рай­оны на вос­ток от до­ли­ны р. Гри­халь­ва ос­вои­ли дви­гав­шие­ся с вос­то­ка на­ро­ды майя (цо­ци­ли и цель­та­ли). Ок. 12–14 вв. Чья­па-де-Кор­со был за­хва­чен пред­ста­ви­те­ля­ми ото-манге, чиа­па­не­ки соз­да­ли здесь гос-во, дру­гие миг­ри­ро­ва­ли да­лее на юг. На ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье Чья­па­са в 3–5 вв. дос­ти­га­ет рас­све­та То­на­ла; в 6 в. уси­ли­ва­ет­ся гос-во со сто­ли­цей в Се­ро-Бер­наль; с 8 в. эта зо­на яв­ля­лась цен­тром про­из-ва «свин­цо­вой» ке­ра­ми­ки, экс­пор­ти­ро­вав­шей­ся по всей тер­ри­то­рии совр. М.; в 1-й пол. 2-го тыс. здесь бы­ло неск. го­су­дарств, в нач. 16 в. за­хва­чен­ных ац­те­ка­ми; это был важ­ный ре­ги­он про­из-ва ка­као. Тер­ри­то­рия шта­тов Юка­тан, Кам­пе­че, Кин­та­на-Роо, Та­ба­ско, Чья­пас вхо­ди­ла в зо­ну куль­ту­ры майя.

Ме­ж­ду 200 и 400 ис­че­за­ла тра­ди­ция шахт­ных гроб­ниц, на её ос­но­ве ста­ла фор­ми­ро­вать­ся куль­ту­ра Те­учит­лан; её цен­тры име­ли ра­ди­аль­но-коль­це­вую пла­ни­ров­ку, круг­лые пло­ща­ди с ко­нич. сту­пен­ча­ты­ми пи­ра­ми­да­ми в цен­тре и 8, 12 или 16 по­гре­баль­ны­ми плат­фор­ма­ми и «па­виль­о­на­ми» по пе­ри­мет­ру. Эти ком­плек­сы от­ра­же­ны и в мно­го­фи­гур­ных ке­ра­мич. ком­по­зи­ци­ях. С нач. 8 в. от­ме­ча­ет­ся упа­док куль­ту­ры Те­учит­лан, но в зап. об­лас­тях она про­су­ще­ст­во­ва­ла до кон. 10 в. Ме­ж­ду 10 и 12 вв. на­блю­да­ет­ся силь­ное влия­ние из центр. рай­онов совр. М., рас­про­стра­ня­ет­ся ке­ра­ми­ка сти­ля Миш­те­ка-Пу­эб­ла. Круп­ней­шие па­мят­ни­ки 1-й пол. 2-го тыс. – Ла-Кам­па­на и Эль-Ча­наль близ совр. г. Ко­ли­ма. На тер­ри­то­рии цен­тра шта­та Ми­чоа­кан в 13 в. неск. го­су­дарств соз­да­ли та­ра­ски, с 1460-х гг. вое­вав­шие с ац­те­ка­ми и со­хра­няв­шие не­за­ви­си­мость до 1538.

На се­ве­ре совр. М. в 1-м тыс. су­ще­ст­во­ва­ла куль­ту­ра Чаль­чиу­и­тес, её осн. центр Аль­та-Вис­та дос­тиг рас­цве­та в 5–7 вв., в нач. 8 в. его сме­нил Ла-Ке­ма­да; в ос­но­ве бо­гат­ст­ва ме­ст­ной зна­ти ле­жа­ла тран­зит­ная тор­гов­ля. Куль­ту­ра Ас­тат­лан 9–14 вв. из­вест­на на тер­ри­то­рии шта­та На­ярит, по­бе­ре­жье Си­на­лоа, от­час­ти – Ми­чоа­ка­на, Ха­ли­ско, Ну­эво-Ле­о­не, Ду­ран­го, Чиуа­уа. Она име­ла ак­тив­ные кон­так­ты с бо­лее юж. ре­гио­на­ми (ке­ра­ми­ка в сти­ле Миш­те­ка-Пу­эб­ла и «свин­цо­вая», ста­ту­эт­ки в сти­ле Ма­са­па), ка­ж­дая до­ли­на бы­ла не­за­ви­си­ма. Часть тер­ри­то­рии шта­тов Чиуа­уа, Со­но­ра, Ниж­няя Ка­ли­фор­ния с 1–2 вв. бы­ла за­се­ле­на об­щи­на­ми зем­ле­дель­цев. С нач. 2-го тыс. на тер­ри­то­рии шта­та Чиуа­уа фор­ми­ру­ет­ся ва­ри­ант куль­тур­ной общ­но­сти Мо­голь­он – Ка­сас-Гран­дес.

Ко­ло­ни­аль­ная эпо­ха. В хо­де Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий в 1518 экс­пе­ди­ция исп. кон­ки­ста­до­ров во гла­ве С. Х. де Гри­халь­вой дос­тиг­ла бе­ре­гов М. Но­во­от­кры­тые зем­ли по­лу­чи­ли назв. Но­вая Ис­па­ния. В 1519 с о. Ку­ба на п-ов Юка­тан бы­ла на­прав­ле­на экс­пе­ди­ция (в со­ста­ве 11 ко­раб­лей и 508 сол­дат) под рук. Э. Кор­те­са. В ию­ле 1519 за­вое­ва­те­ли дос­тиг­ли тер­ри­то­рии гос-ва ац­те­ков. В на­ча­ле но­яб­ря то­го же го­да, вос­поль­зо­вав­шись не­до­воль­ст­вом ме­ст­но­го на­се­ле­ния по­ли­ти­кой пра­ви­те­ля Мок­те­су­мы II (см. Мок­те­су­ма), кон­ки­ста­до­ры во­шли в сто­ли­цу ац­те­ков – Те­ноч­тит­лан. В 1520 в ре­зуль­та­те вос­ста­ния ин­дей­цев, вы­зван­но­го в т. ч. жес­то­кой рас­пра­вой Кор­те­са и его со­рат­ни­ка П. де Аль­ва­ра­до над ац­тек­ской зна­тью, ис­пан­цы бы­ли вы­ну­ж­де­ны бе­жать из Те­ноч­тит­ла­на, но уже в 1521 вновь ов­ла­де­ли го­ро­дом. По­пыт­ка по­след­не­го тла­тоа­ни (пра­ви­те­ля) ац­те­ков Куа­у­те­мо­ка ор­га­ни­зо­вать со­про­тив­ле­ние ис­пан­цам окон­чи­лась без­ре­зуль­тат­но. В 1535 М. во­шла в со­став ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Но­вая Ис­па­ния. Власть на мес­тах бы­ла пе­ре­да­на гу­бер­на­то­рам, про­из­вол ко­то­рых ог­ра­ни­чи­ва­ли ау­ди­ен­сии – адм.-су­деб­ные кол­ле­гии, со­сто­яв­шие пер­во­на­чаль­но из кон­ки­ста­до­ров, а за­тем пре­им. из ду­хов­ных лиц.

Хо­зяйств. ос­вое­ние по­ко­рён­ных зе­мель пер­во­на­чаль­но шло мед­лен­ны­ми тем­па­ми, гл. обр. по при­чи­не рез­ко­го умень­ше­ния чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (в 1532 – 16,8 млн. чел., в 1548 – 6,3 млн. чел., в 1568 – 2,6 млн. чел., в 1595 – 1,4 млн. чел., в 1605 – 1 млн. чел.). Ог­ром­ные люд­ские по­те­ри бы­ли вы­зва­ны бо­лез­ня­ми (в 1545, пред­по­ло­жи­тель­но от сып­но­го ти­фа, по­гиб­ли 800 тыс. чел., в 1576 – 2 млн. чел.), чрез­мер­ны­ми на­ло­га­ми, жес­то­кой экс­плуа­та­ци­ей ин­дей­цев в руд­ни­ках, а так­же на при­ну­дит. ра­бо­тах по строи­тель­ст­ву г. Ме­хи­ко. С сер. 16 в. в М. на­ча­ли вво­зить ра­бов из Аф­ри­ки (все­го в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од вве­зе­но св. 200 тыс. чел.). Важ­ней­шей от­рас­лью эко­но­ми­ки М. ста­ла до­бы­ча дра­го­цен­ных ме­тал­лов (наи­бо­лее зна­чит. центр до­бы­чи и об­ра­бот­ки се­реб­ра в это вре­мя – г. Тас­ко). Раз­ви­тию с. х-ва (зем­ля в осн. бы­ла по­де­ле­на на круп­ные вла­де­ния – ась­ен­ды), об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств пре­пят­ст­во­ва­ли гос. мо­но­по­лии, вы­со­кие по­шли­ны, а так­же за­прет на тор­гов­лю с др. исп. ко­ло­ния­ми. Лишь к кон. 18 в. в мекс. го­ро­дах ста­ли по­яв­лять­ся ма­ну­фак­ту­ры, за­ро­ди­лось ка­пи­та­ли­стич. про­из-во; на­ча­лось уси­ле­ние по­зи­ций ор­га­нов ме­ст­но­го гор. са­мо­управ­ле­ния (см. Аюн­тамь­ен­то).

В про­цес­се ко­ло­ни­за­ции тер­ри­то­рии Но­вой Ис­па­нии сло­жи­лась спе­ци­фич. об­ществ. сис­те­ма, со­че­тав­шая в се­бе эле­мен­ты дес­по­ти­че­ски-пле­мен­ной и феод. струк­тур. Труд ин­дей­цев че­рез сис­те­му уза­ко­нен­ной за­ви­си­мо­сти – эн­комь­ен­ды, ре­пар­тимь­ен­то, об­ра­ще­ние кре­сть­ян в дол­го­вых ра­бов-пе­о­нов и др. – ис­поль­зо­вал­ся исп. ко­ло­ни­ста­ми в ась­ен­дах, ре­мес­лен­ных мас­тер­ских, руд­ни­ках. С.-х. ин­дей­ские об­щи­ны под­вер­га­лись экс­плуа­та­ции со сто­ро­ны ко­ро­лев­ской бю­ро­кра­тии и церк­ви.

Кон­ки­ста при­нес­ла с со­бой глу­бо­кие из­ме­не­ния в ду­хов­ной и куль­тур­ной жиз­ни ин­дей­цев, свя­зан­ные с рас­про­стра­не­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва. По­всю­ду раз­ру­ша­лись древ­ние ин­дей­ские свя­ти­ли­ща и на их мес­те воз­во­ди­лись ка­то­лич. хра­мы; уже с сер. 16 в. в М. стал ши­ро­ко рас­про­стра­нять­ся культ Де­вы Ма­рии Гва­де­луп­ской как глав­ной за­ступ­ни­цы кре­сть­ян-ин­дей­цев. При этом фор­ми­ро­ва­лись син­кре­тич. ве­ро­ва­ния, прив­но­си­лись эле­мен­ты тра­диц. куль­ту­ры в хри­сти­ан­ские об­ря­ды, ин­дей­цы со­еди­ня­ли в сво­ём соз­на­нии и по­ве­де­нии этич. нор­мы разл. про­ис­хо­ж­де­ния. Ог­ром­ную роль в рас­про­стра­не­нии хри­сти­ан­ско­го уче­ния и ев­роп. куль­ту­ры в М. иг­ра­ли мона­хи разл. ка­то­лич. ор­де­нов. Сре­ди них осо­бен­но вы­де­ля­лись до­ми­ни­ка­нец Б. де Лас Ка­сас и фран­ци­ска­нец В. де Ки­ро­га, вы­сту­пав­шие с гу­ма­ни­стич. по­зи­ций в за­щи­ту ин­дей­цев.

Ме­ст­ное на­се­ле­ние, ис­пы­ты­вав­шее тя­жё­лый на­ло­го­вый гнёт (к ста­рым на­ло­гам, та­ким как аль­ка­ба­ла, до­бав­ля­лись всё но­вые), бо­ро­лось про­тив ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. В 1624 и 1692 исп. вла­сти бы­ли вы­ну­ж­де­ны скры­вать­ся в мон. Сан-Фран­си­ско, близ Ме­хи­ко, от вос­став­шей гор. бед­но­ты, под­дер­жан­ной про­жи­вав­ши­ми в ок­ре­ст­но­стях сто­ли­цы ин­дей­ца­ми. Вос­ста­ние в епи­скоп­ст­ве Оа­ха­ка (1660) ох­ва­ти­ло бо­лее 200 на­се­лён­ных пунк­тов. В 1680–96 под кон­тро­лем ин­дей­цев на­хо­ди­лась пров. Но­вая Мек­си­ка, в 1712–18 – пров. Но­вый Ле­он. Во 2-й пол. 18 в. в борь­бе про­тив ко­ло­ни­аль­ных вла­стей уча­ст­во­ва­ли ра­бот­ни­ки гор­но­руд­ных пред­при­ятий, ко­ро­лев­ской та­бач­ной ма­ну­фак­ту­ры, жи­те­ли го­ро­дов Сан-Лу­ис-По­то­си, Гуа­нахуа­то, Валь­я­до­лид и др. Во вре­мя вос­ста­ния в Ту­лан­син­го в 1769 его во­жа­ки тре­бо­ва­ли не толь­ко каз­ни исп. чи­нов­ни­ков, но и пе­ре­да­чи их пол­но­мо­чий свя­щен­ни­кам из ин­дей­цев.

Внут­ри­по­ли­тич. кри­зис в мет­ро­по­лии, а так­же вос­ста­ния, вспых­нув­шие в апр. – ию­ле 1810 в ря­де исп. ко­ло­ний (см. Вой­на за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке 1810–26), спо­соб­ст­во­ва­ли объ­е­ди­не­нию на­се­ле­ния Но­вой Ис­па­нии в борь­бе про­тив ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства. 16.9.1810 при­ход­ский свя­щен­ник М. Идаль­го-и- Кос­ти­лья об­ра­тил­ся к жи­те­лям г. До­ло­рес (пров. Гуа­нахуа­то) c при­зы­вом взять­ся за ору­жие для за­вое­ва­ния не­за­ви­си­мо­сти стра­ны. К дви­же­нию примк­ну­ли массы индейцев и ме­тисов, мн. кре­о­лы и не­ко­то­рые ис­пан­цы (напр., быв. ка­пи­тан исп. ар­мии И. Аль­ен­де). Пов­станч. от­ря­ды (об­щее чис­ло бой­цов 80 тыс. чел.) во гла­ве с Идаль­го-и-Кос­тиль­ей бы­ли вско­ре раз­би­ты ис­пан­ца­ми, Идаль­го-и- Кос­ти­лья каз­нён. Под рук. но­во­го ли­де­ра ос­во­бо­дит. дви­же­ния Х. Мо­ре­ло­са-и- Па­во­на нар. ар­мия до­би­лась бо­лее ощу­ти­мых ус­пе­хов, ос­во­бо­див зна­чит. часть Но­вой Ис­па­нии. Од­на­ко уже к кон. 1815 ис­пан­цам уда­лось раз­гро­мить гл. си­лы пов­стан­цев и вос­ста­но­вить власть ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции.

Под влия­ни­ем ре­во­лю­ции в Ис­па­нии 1820–23 (см. Ис­пан­ские ре­во­лю­ции 19 в.) в М. в 1821 на­чал­ся но­вый подъ­ём ос­во­бо­дит. борь­бы. В с. Игуа­ла А.де Итур­би­де 24.2.1821 об­на­ро­до­вал т. н. план Игуа­ла, пре­ду­смат­ри­вав­ший ус­та­нов­ле­ние в не­за­ви­си­мой М. кон­сти­туц. мо­нар­хии во гла­ве с исп. ко­ро­лём Фер­ди­нан­дом VII или од­ним из его бли­жай­ших род­ст­вен­ни­ков. Сфор­ми­ро­ван­ная Итур­би­де ар­мия ос­во­бо­ди­ла поч­ти все круп­ные мекс. го­ро­да. По­сле её всту­п­ле­ния в Ме­хи­ко 28.9.1821 бы­ла про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мость Мекс. им­пе­рии. 19.5.1822 Итур­би­де объ­я­вил се­бя им­пе­ра­то­ром под име­нем Агу­сти­на I, од­на­ко уже в мар­те 1823 он был ли­шён вла­сти в ре­зуль­та­те мя­те­жа ген. А.Ло­пе­са де Сан­та-Аны. В окт. 1824 Уч­ре­дит. кон­гресс при­нял кон­сти­ту­цию М., дек­ла­ри­ро­вав­шую ра­вен­ст­во всех гра­ж­дан пе­ред за­ко­ном. По на­стоя­нию ли­бе­раль­ных сил кон­сти­ту­ция объ­яв­ля­ла М. фе­де­ра­тив­ной рес­пуб­ли­кой (в со­ста­ве 19 шта­тов). Кон­сер­ва­то­ры до­би­лись ут­вер­жде­ния офиц. ста­ту­са ка­то­лич. ре­ли­гии и со­хра­не­ния при­ви­ле­гий ду­хо­вен­ст­ва и во­ен­ных.

Мек­си­ка в 1824–1917. По­ли­тич. жизнь М. в пер­вые го­ды не­за­ви­си­мо­сти оп­ре­де­ля­ло со­пер­ни­че­ст­во ли­бе­ра­лов и кон­сер­ва­то­ров, сто­рон­ни­ков со­от­вет­ст­вен­но фе­де­раль­но­го и уни­тар­но­го гос. уст­рой­ст­ва. По­ли­тич. си­лы дол­гое вре­мя не бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны в пар­тии, что спо­соб­ст­во­ва­ло ак­ти­ви­за­ции дея­тель­но­сти ма­сон­ских лож. Цен­тра­ли­сты в осн. раз­де­ля­ли взгля­ды ма­со­нов шотл. об­ря­да, фе­де­ра­ли­сты всту­па­ли в ло­жи амер. ма­сон­ст­ва (йорк­ско­го об­ря­да), ко­то­ры­ми ру­ко­во­дил Дж. Р. Пойн­сетт (1825–30), по­сол США в Мек­си­ке.

В 1824–29 у вла­сти на­хо­ди­лись Гуа­да­лу­пе Вик­то­рия и ли­дер ра­ди­каль­но­го те­че­ния («пу­рос») в ли­бе­раль­ном дви­же­нии В. Гер­ре­ро. В этот пе­ри­од бы­ло соз­да­но нац. ка­зна­чей­ст­во, от­кры­ты но­вые пор­ты, от­ме­не­но раб­ст­во, раз­ра­бо­тан план ко­ло­ни­за­ции Те­ха­са. В 1829 пра­ви­тель­ст­во Гер­ре­ро от­ра­зи­ло по­пыт­ку исп. войск за­хва­тить часть мекс. тер­ри­то­рии в рай­оне г. Ве­рак­рус. В дек. 1829 Гер­ре­ро был сверг­нут в ре­зуль­та­те гос. пе­ре­во­ро­та, ор­га­ни­зо­ван­но­го кон­сер­ва­то­ра­ми при со­дей­ст­вии уме­рен­ных ли­бе­ра­лов («мо­де­ра­дос»). «Пу­рос» во гла­ве с В. Го­ме­сом Фа­риа­сом вер­ну­лись к вла­сти в 1833. В том же го­ду был принят ряд ан­ти­кле­ри­каль­ных за­ко­нов. В 1834 кон­сер­ва­то­ры от­стра­ни­ли Го­ме­са Фа­риа­са от управ­ле­ния стра­ной, ко­то­рое пе­ре­шло к из­бран­но­му пре­зи­ден­том М. ещё 1.4.1833 ген. А.Ло­пе­су де Сан­та-Ане. По­след­ний фак­ти­че­ски ус­та­но­вил в М. ре­жим лич­ной дик­та­ту­ры.

Не­пре­рыв­ная внут­ри­по­ли­тич. борь­ба ос­ла­би­ла М., чем вос­поль­зо­ва­лись США, стре­мив­шие­ся к за­хва­ту мекс. тер­ри­то­рии. В ию­не 1835 при под­держ­ке ар­мии США амер. ко­ло­ни­сты в Те­ха­се под­ня­ли мя­теж и за неск. ме­ся­цев взя­ли под кон­троль всю тер­ри­то­рию шта­та. Вско­ре они про­воз­гла­си­ли от­де­ле­ние Те­ха­са от М. и об­ра­зо­ва­ли врем. пра­ви­тель­ст­во. В 1837 США офи­ци­аль­но при­зна­ли не­за­ви­си­мость Те­ха­са. Мекс. пра­ви­тель­ст­во на­пра­ви­ло в Те­хас 6-ты­сяч­ную ар­мию, ко­то­рую воз­гла­вил сам пре­зи­дент, од­на­ко она по­тер­пе­ла со­кру­шит. по­ра­же­ние. По­пав­ший в плен Сан­та-Ана под­пи­сал со­гла­ше­ние о при­зна­нии не­за­ви­си­мо­сти Те­ха­са (пра­ви­тель­ст­во М. от­ка­за­лось его ра­ти­фи­ци­ро­вать). В 1844 США ан­нек­си­ро­ва­ли Те­хас (офиц. во­шёл в со­став США в 1845). В знак про­тес­та М. ра­зо­рва­ла с США ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния.

Ов­ла­дев Те­ха­сом, США про­дол­жи­ли за­хва­ты мекс. тер­ри­то­рии. В мар­те 1846 амер. вой­ска за­ня­ли неск. мекс. се­ле­ний на сев. бе­ре­гу р. Рио-Гран­де. 13 мая то­го же го­да США объ­я­ви­ли М. вой­ну (см. Аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ская вой­на 1846–1848). В ию­не 1846 в Ка­ли­фор­нии был ор­га­ни­зо­ван мя­теж ко­ло­ни­стов, ко­то­рые при ак­тив­ной под­держ­ке во­ен.- мор. эс­кад­ры США за 2 мес за­хва­ти­ли ряд на­се­лён­ных пунк­тов, в т. ч. го­ро­да Сан-Фран­ци­ско и Лос-Анд­же­лес. В со­от­вет­ст­вии с по­лу­чен­ны­ми из Ва­шинг­то­на ин­ст­рук­ция­ми ко­ло­ни­сты про­воз­гла­си­ли Ка­ли­фор­нию «не­за­ви­си­мой рес­пуб­ли­кой», ко­то­рая вско­ре бы­ла объ­яв­ле­на ча­стью США. 2.2.1848 сто­ро­ны под­пи­са­ли мир­ный до­го­вор, по ко­то­ро­му М. пе­ре­да­ла США 55% сво­ей тер­ри­то­рии (2,3 млн. км2). В 1853 США вы­ну­ди­ли пра­ви­тель­ст­во М. ус­ту­пить ещё 120 тыс. км2 за 10 млн. долл. (см. Гад­сде­на до­го­вор 1853).

Ан­ти­на­цио­наль­ная по­ли­ти­ка А. Ло­пе­са де Сан­та-Аны вы­зва­ла силь­ней­шее не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния М. В юж. шта­тах вспых­ну­ли вос­ста­ния с тре­бо­ва­ния­ми от­став­ки пре­зи­ден­та. В авг. 1855 Сан­та- Ана был от­стра­нён от вла­сти, управ­ле­ние стра­ной пе­ре­шло к ли­бе­раль­но­му пра­ви­тель­ст­ву Х. Аль­ва­ре­са, ко­то­рое ли­ши­ло при­ви­ле­гий ду­хо­вен­ст­во и ар­мию. В дек. 1855 в ре­зуль­та­те гос. пе­ре­во­ро­та пра­ви­тель­ст­во воз­гла­ви­ли уме­рен­ные ли­бе­ра­лы. В 1856 они при­ня­ли т. н. За­кон Лер­до (по име­ни мин. фи­нан­сов М. Лер­до де Те­ха­ды), за­пре­щав­ший гражд. и цер­ков­ным кор­по­ра­ци­ям вла­деть не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом. Под этот за­кон под­па­ли и ин­дей­ские об­щи­ны (см. Эхи­до), при­рав­нен­ные к «гражд. кор­по­ра­ци­ям», что при­ве­ло к даль­ней­ше­му об­ни­ща­нию ин­дей­цев.

5.2.1857 бы­ла об­на­ро­до­ва­на но­вая кон­сти­ту­ция М., про­воз­гла­сив­шая сво­бо­ду сло­ва, пе­ча­ти, не­при­кос­но­вен­ность ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти. Кон­сти­ту­ция под­твер­ди­ла от­ме­ну разл. ро­да цер­ков­ных при­ви­ле­гий. При­ня­тие про­грес­сив­ной кон­сти­ту­ции обо­ст­ри­ло про­ти­во­стоя­ние ли­бе­ра­лов и кон­сер­ва­то­ров. В кон. 1857 врем. пре­зи­ден­том стра­ны стал ли­дер ли­бе­ра­лов Б. Хуа­рес. Од­но­вре­мен­но кон­сер­ва­то­ры на­зна­чи­ли сво­его пре­зи­ден­та – Ф. М. Су­лоа­гу. Борь­ба за пре­зи­дент­скую власть пе­ре­рос­ла в гражд. вой­ну, в хо­де ко­то­рой пра­ви­тель­ст­во Хуа­ре­са из­да­ло в ию­ле 1859 «За­ко­ны о ре­фор­ме», пре­ду­смат­ри­вав­шие на­цио­на­ли­за­цию цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва, от­де­ле­ние церк­ви от гос-ва, вве­де­ние гражд. бра­ка. Воюю­щие сто­ро­ны ис­ка­ли под­держ­ки за гра­ни­цей: Хуа­рес – в США, Су­лоа­га – в Ве­ли­ко­бри­та­нии. В дек. 1859 Хуа­рес под­пи­сал до­го­вор, пре­дос­тав­ляв­ший США пра­во бес­по­шлин­но­го тран­зи­та че­рез пе­ре­ше­ек Теу­ан­те­пек и сев.-зап. рай­оны М., а так­же вво­да войск на мекс. тер­ри­то­рию (не был ра­ти­фи­ци­ро­ван). При со­дей­ст­вии США Хуа­рес до­бил­ся в 1861 по­бе­ды над кон­сер­ва­то­ра­ми.

Вос­поль­зо­вав­шись внут­ри­по­ли­тич. не­ста­биль­но­стью в М., Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция и Ис­па­ния под­пи­са­ли 31.11.1861 в Лон­до­не сек­рет­ное со­гла­ше­ние о со­вме­ст­ной воо­руж. ин­тер­вен­ции (см. Анг­ло-фран­ко-ис­пан­ская ин­тер­вен­ция в Мек­си­ке 1861–67). Её осн. це­ля­ми бы­ли свер­же­ние пра­ви­тель­ст­ва Б. Хуа­ре­са, под­держ­ка кон­сер­ва­то­ров и (в бо­лее дли­тель­ной пер­спек­ти­ве) ли­ше­ние М. не­за­ви­си­мо­сти. В дек. 1861 на мекс. тер­ри­то­рии вы­са­дил­ся 6-ты­сяч­ный от­ряд ис­пан­цев, дис­ло­ци­ро­вав­ших­ся ра­нее на Ку­бе, в янв. 1862 – 2,6 тыс. фран­цу­зов и 800 анг­ли­чан. Од­на­ко в апр. 1862 брит. и исп. вой­ска бы­ли ото­зва­ны из М. Во­ен. дей­ст­вия про­тив рес­пуб­ли­кан­ской ар­мии раз­вер­ну­ли франц. ин­тер­вен­ты (чис­лен­ность франц. войск в М. бы­ла до­ве­де­на до 40 тыс. чел.). В ию­не 1863 они за­ня­ли Ме­хи­ко, 10.4.1864 пле­мян­ник франц. им­пе­ра­то­ра На­по­ле­о­на III, австр. эрц­гер­цог Фер­ди­нанд Ио­сиф, был ко­ро­но­ван мекс. им­пе­ра­то­ром под име­нем Мак­си­ми­лиа­на I Габс­бур­га. Его пра­ви­тель­ст­во бы­ло при­зна­но лишь не­сколь­ки­ми ев­роп. стра­на­ми и Бра­зи­ли­ей. Борь­бу про­тив франц. ин­тер­вен­тов про­дол­жи­ли пар­ти­зан­ские от­ря­ды, а так­же си­лы ре­гу­ляр­ной ар­мии во гла­ве с Хуа­ре­сом. В нач. 1867 На­по­ле­он III от­дал при­каз о воз­вра­ще­нии франц. войск и са­мо­го Мак­си­ми­лиа­на I Габс­бур­га в Ев­ро­пу, од­на­ко мо­ло­дой мо­нарх от­ка­зал­ся пре­кра­тить вой­ну. 19.6.1867 он был рас­стре­лян за­хва­тив­ши­ми его мекс. пов­стан­ца­ми. К вла­сти вер­ну­лось пра­ви­тель­ст­во Хуа­ре­са. Не­смот­ря на то что ли­бе­ра­лы сыг­ра­ли ве­ду­щую роль в за­щи­те су­ве­ре­ни­те­та стра­ны, ли­бе­ра­лизм как идей­ное те­че­ние и по­ли­тич. си­ла в М. не уп­ро­чил сво­их по­зи­ций. В 1876 ген. П. Ди­ас, вы­ра­жав­ший ин­те­ре­сы по­ме­щичь­ей оли­гар­хии и иностр. ка­пи­та­ла, под­нял мя­теж про­тив ли­бе­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва С. Лер­до де Те­ха­ды, за­хва­тил власть и вновь ус­та­но­вил в М. дик­та­тор­ский ре­жим.

Эко­но­мич. раз­ви­тие стра­ны в 19 в. по-преж­не­му ба­зи­ро­ва­лось на экс­пор­те дра­го­цен­ных ме­тал­лов (с 1880-х гг. – так­же же­лез­ной ру­ды). Об­ра­ба­ты­ваю­щая пром-сть раз­ви­ва­лась мед­лен­ны­ми тем­па­ми, с. х-во име­ло мо­но­куль­тур­ный ха­рак­тер и бы­ло ори­ен­ти­ро­ва­но пре­им. на экс­порт. Ожес­то­чён­ная по­ли­тич. борь­ба на про­тя­же­нии поч­ти все­го 19 в. при­ве­ла к обез­зе­ме­ли­ва­нию осн. мас­сы мекс. кре­сть­ян­ст­ва, ра­зо­ре­нию мн. ин­дей­ских об­щин эхи­до. В хо­де раз­вер­нув­ше­го­ся в 1880–1900-х гг. строи­тель­ст­ва же­лез­ных и шос­сей­ных до­рог ин­дей­ские об­щи­ны и мел­кие зем­ле­вла­дель­цы ли­ши­лись ещё ок. 60 млн. га зем­ли. Сот­ни ты­сяч кре­сть­ян бы­ли пе­ре­се­ле­ны в не­при­год­ные для зем­ле­де­лия гор­ные рай­оны. Ог­ром­ные пло­ща­ди пе­ре­шли в соб­ст­вен­ность ла­ти­фун­ди­стов (в 1910 не име­ло зем­ли 96,6% сель­ско­го на­се­ле­ния, в то вре­мя как 1 тыс. круп­ней­ших ла­ти­фун­ди­стов при­над­ле­жа­ло 97% зе­мель­ных уго­дий). По­ли­ти­ка П. Диа­са бы­ла на­прав­ле­на на макс. воз­мож­ное при­вле­че­ние иностр. ин­ве­сти­ций. В 1884 он одоб­рил т. н. Ко­декс руд­ни­ков, по ко­то­ро­му иностр. соб­ст­вен­ни­ки зем­ли име­ли пра­во на экс­плуа­та­цию её недр. Осн. от­рас­ли эко­но­ми­ки стра­ны пол­но­стью кон­тро­ли­ро­ва­лись иностр. ка­пи­та­лом (в неф­тя­ной пром-сти 61,5% ин­ве­сти­ций при­над­ле­жа­ли Ве­ли­ко­бри­та­нии, 38,5% – США), кон­ку­рен­ции с ко­то­рым не вы­дер­жи­ва­ла мекс. нац. бур­жуа­зия.

Не­ре­шён­ность аг­рар­но­го во­про­са, за­си­лье иностр. ка­пи­та­ла, а так­же не­со­блю­де­ние гражд. сво­бод дес­та­би­ли­зи­ро­ва­ли об­ста­нов­ку в М. По­во­дом к со­ци­аль­но­му взры­ву ста­ло оче­ред­ное пе­ре­из­бра­ние в 1910 П. Диа­са пре­зи­ден­том стра­ны (см. Мек­си­кан­ская ре­во­лю­ция 1910–17). В окт. 1910 ли­дер ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции Ф. И. Ма­де­ро об­на­ро­до­вал т. н. План Сан-Лу­ис-По­то­си, при­звав на­се­ле­ние М. к вос­ста­нию с це­лью ус­та­нов­ле­ния де­мо­кра­тич. строя. В кон. 1910 на­ча­лась воо­руж. борь­ба ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми Ма­де­ро и пра­ви­тельств. вой­ска­ми. Ма­де­ро под­дер­жа­ли кре­сть­ян­ские от­ря­ды во гла­ве с Э. Са­па­той и Ф. Виль­ей. В кон. мая 1911 Ди­ас был вы­ну­ж­ден уй­ти в от­став­ку; в нояб. 1911 пре­зи­ден­том стра­ны стал Ма­де­ро. Од­на­ко уже в февр. 1913 в ре­зуль­та­те кон­трре­во­люц. пе­ре­во­ро­та, осу­ще­ст­в­лён­но­го при уча­стии амер. по­соль­ст­ва, власть за­хва­тил ген. В. Уэр­та. Про­тив Уэр­ты вы­сту­пил В. Кар­ран­са, а так­же кре­сть­ян­ские ар­мии Ви­льи и Са­па­ты. Объ­е­ди­нив свои си­лы, они на­нес­ли по­ра­же­ние Уэр­те и из­гна­ли из стра­ны амер. ин­тер­вен­тов, ко­то­рые, осу­ще­ст­в­ляя свою экспансионистскую по­ли­ти­ку, вторг­лись в апр. 1914 на тер­ри­то­рию М. По­сле па­де­ния ре­жи­ма Уэр­ты на­ча­лась гражд. вой­на ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми Кар­ран­сы и тре­бо­вав­ши­ми ско­рей­ше­го ре­ше­ния аг­рар­но­го во­про­са отря­да­ми Ви­льи и Са­па­ты. К кон. 1915 Кар­рран­са до­бил­ся су­ще­ст­вен­но­го ус­пе­ха. Стре­мясь по­ло­жить ко­нец Мекс. ре­во­лю­ции, пра­ви­тель­ст­во США в мар­те 1916 вновь на­пра­ви­ло в М. экс­пе­диц. кор­пус, ко­то­рым ко­ман­до­вал ген. Дж. Пер­шинг. Од­на­ко амер. ар­мия на­толк­ну­лась на упор­ное со­про­тив­ле­ние мек­си­кан­цев (борь­бу про­тив ин­тер­вен­тов воз­гла­ви­ли А. Об­ре­гон и П. Каль­ес); в нач. 1917 пра­ви­тель­ст­во США бы­ло вы­ну­ж­де­но вы­вес­ти свои вой­ска из М. (США при­зна­ли ре­во­люц. пра­ви­тель­ст­во М. толь­ко в 1923). 5.2.1917 де­пу­та­ты Уч­ре­дит. со­б­ра­ния при­ня­ли но­вую Кон­сти­ту­цию М. Её 27-я ста­тья пре­ду­смат­ри­ва­ла пе­ре­смотр всех кон­трак­тов и до­го­во­ров о кон­цес­си­ях, за­клю­чён­ных мекс. пра­ви­тель­ст­вом с иностр. ком­па­ния­ми на­чи­ная с 1876, воз­вра­ще­ние от­ня­той у ин­дей­ских об­щин зем­ли, а так­же на­де­ле­ние кре­сть­ян зем­лёй за счёт раз­дроб­ле­ния ла­ти­фун­дий. Дек­ла­ри­ро­ва­лись 8-ча­со­вой ра­бо­чий день, пра­во объ­е­ди­не­ния в проф­сою­зы, ог­ра­нич. пра­во на за­бас­тов­ку; ус­та­нав­ли­вал­ся оп­ре­де­лён­ный ми­ни­мум за­ра­бот­ной пла­ты. Мекс. Кон­сти­ту­ция 1917 яв­ля­лась од­ной из са­мых де­мо­кра­тич. кон­сти­ту­ций сво­его вре­ме­ни, од­на­ко реа­ли­за­ция её гл. ста­тей тре­бо­ва­ла лом­ки су­ще­ст­во­вав­ших со­ци­аль­но-эко­но­мич. от­но­ше­ний.

Мек­си­ка в 1917 – нач. 21 в. Пре­зи­дент В. Кар­ран­са не спе­шил с осу­ще­ст­в­ле­ни­ем про­воз­гла­шён­ных в Кон­сти­ту­ции ре­форм. В апр. 1920 он при­ка­зал по­слать вой­ска в штат Со­но­ра для по­дав­ле­ния стач­ки же­лез­но­до­рож­ни­ков. Обо­ст­ре­ние со­ци­аль­ной си­туа­ции ис­поль­зо­вал ген. А. Об­ре­гон, вы­сту­пив­ший про­тив пре­зи­ден­та и дви­нув­ший под­чи­нён­ные ему час­ти к сто­ли­це. Кар­ран­са бе­жал из Ме­хи­ко на вос­ток, в штат Пу­эб­ла, где был убит. Врем. пре­зи­ден­том М. 1.6.1920 стал гу­бер­на­тор шта­та Со­но­ра А. де ла Уэр­та. 1.12.1920 он пе­ре­дал свои пол­но­мо­чия по­бе­див­ше­му на вы­бо­рах ген. Об­ре­го­ну, ко­то­рый пред­при­нял ряд ша­гов по осу­ще­ст­в­ле­нию ре­форм, пре­ж­де все­го в аг­рар­ной сфе­ре. Ми­нистр его пра­ви­тель­ст­ва Х. Вас­кон­се­лос раз­вер­нул ши­ро­ко­мас­штаб­ную дея­тель­ность в об­лас­ти нар. об­ра­зо­ва­ния. Об­ре­гон про­во­дил так­же ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, сви­де­тель­ст­вом че­го ста­ло ус­та­нов­ле­ние ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний Мек­си­ки с СССР. Сме­нив­ший в 1924 Об­ре­го­на на по­сту пре­зи­ден­та П. Каль­ес про­дол­жил по­ли­ти­ку рас­пре­де­ле­ния зе­мель круп­ных ла­ти­фун­дий и соз­да­ния мел­ких се­мей­ных ферм. В 1925–1926 он по­пы­тал­ся за­ста­вить круп­ные ком­па­нии США от­ка­зать­ся от соб­ст­вен­но­сти на неф­те­нос­ные уча­ст­ки в М., од­на­ко под дав­ле­ни­ем амер. пра­ви­тель­ст­ва был вы­ну­ж­ден от­сту­пить. В по­сле­дую­щие го­ды по­ли­ти­ка Каль­е­са ста­ла бо­лее кон­сер­ва­тив­ной: на­ча­лись пре­сле­до­ва­ния ли­де­ров ра­бо­че­го дви­же­ния, бы­ло при­ос­та­нов­ле­но про­ве­де­ние аг­рар­ной ре­фор­мы и др. про­ек­тов. В 1930 М. ра­зо­рва­ла ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с СССР. Обо­ст­ри­лись взаи­мо­от­но­ше­ния гос-ва с ка­то­лич. цер­ко­вью. От­каз ду­хо­вен­ст­ва сле­до­вать по­ло­же­ни­ям Кон­сти­ту­ции, ог­ра­ни­чи­вав­шей пра­ва церк­ви, при­вёл к за­кры­тию цер­ков­ных школ, на что цер­ковь от­ве­ти­ла врем. пре­кра­ще­ни­ем с 1.8.1926 от­прав­ле­ния ре­лиг. куль­та. В разл. рай­онах стра­ны на­ча­ли дей­ст­во­вать воо­руж. от­ря­ды «кри­сте­рос» (от исп. «¡Viva Cristo Rey!» – «Сла­ва ца­рю Хри­сту!»). Их уча­ст­ни­ки (в осн. кре­сть­я­не) уби­ва­ли эмис­са­ров пра­ви­тель­ст­ва, со­вер­ша­ли на­лё­ты на се­ле­ния, сжи­га­ли свет­ские шко­лы. Вос­ста­ние бы­ло по­дав­ле­но пра­ви­тельств. вой­ска­ми в 1929. В том же го­ду с це­лью кон­со­ли­да­ции сво­их сто­рон­ни­ков Каль­ес соз­дал Нац. ре­во­люц. пар­тию Мек­си­ки (НРП). Кан­ди­дат от НРП ген. Об­ре­гон уве­рен­но вы­иг­рал пре­зи­дент­ские вы­бо­ры 1928, од­на­ко не­за­дол­го до всту­п­ле­ния в долж­ность был убит ре­лиг. фа­на­ти­ком. По­сле это­го в те­че­ние 6 лет долж­ность пре­зи­ден­та по­сле­до­ва­тель­но за­ни­ма­ли вид­ные функ­цио­не­ры НРП – Э.Пор­тес Хиль (1928–1930), П.Ор­тис Ру­био (1930–32) и А. Род­ри­гес (1932–34). Ре­аль­ная власть в стра­не при­над­ле­жа­ла Каль­е­су.

В 1934 пре­зи­ден­том М. стал ген. Л. Кар­де­нас . В 1936, спло­тив во­круг се­бя ра­ди­каль­ные си­лы пар­тии, он вы­слал П. Каль­е­са из стра­ны. В 1937 час­тич­но на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны же­лез­ные до­ро­ги, в 1938 – соб­ст­вен­ность иностр. неф­тя­ных ком­па­ний. Сре­ди кре­сть­ян бы­ли рас­пре­де­ле­ны ок. 18 млн. га зем­ли (в 2,5 раза боль­ше, чем за пред­ше­ст­во­вав­шие 20 лет). За пе­ри­од с 1920 по 1940 в М. прак­ти­че­ски ис­чез класс ста­рых ме­ст­ных и иностр. зем­ле­вла­дель­цев, ко­то­рым пре­ж­де при­над­ле­жа­ло 60–70% нац. бо­гат­ст­ва; эхи­до по­лу­чи­ли бо­лее по­ло­ви­ны всех па­хот­ных зе­мель. Стре­мясь к по­ли­тич. кон­со­ли­да­ции мекс. об­ще­ст­ва, Кар­де­нас вёл про­па­ган­ди­ст­скую дея­тель­ность сре­ди ра­бо­чих и кре­сть­ян. В 1936 при его под­держ­ке воз­ник­ло круп­ней­шее проф. объ­е­ди­не­ние в ис­то­рии стра­ны – Кон­фе­де­ра­ция тру­дя­щих­ся М., вклю­чив­шая в се­бя ра­бо­чие ор­га­ни­за­ции разл. идео­ло­гич. на­прав­лен­но­сти. В 1938 он пре­об­ра­зо­вал НРП в Пар­тию мекс. ре­во­лю­ции (ПМР); зна­чит. часть её чле­нов со­став­ля­ли вы­ход­цы из се­ла, ра­бо­чие, пред­ста­ви­те­ли ср. и мел­кой бур­жуа­зии. М. ак­тив­но по­мо­га­ла рес­пуб­ли­кан­ско­му пра­ви­тель­ст­ву Ис­па­нии в го­ды гражд. вой­ны в этой стра­не.

В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны мекс. пре­зи­дент М. Ави­ла Ка­ма­чо про­во­дил по­ли­ти­ку тес­но­го со­труд­ни­че­ст­ва с США. В мае 1942 М. объ­я­ви­ла вой­ну Гер­ма­нии, Ита­лии и Япо­нии (эс­кад­ри­лья мекс. ВВС ве­ла бое­вые дей­ст­вия на Фи­лип­пин­ских о-вах). В но­яб. 1942 бы­ли вос­ста­нов­ле­ны ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с СССР. Ави­ла Ка­ма­чо за­мед­лил тем­пы про­ве­де­ния аг­рар­ной ре­фор­мы; в 1941–45 кре­сть­я­нам бы­ло пе­ре­да­но все­го 5 млн. га зем­ли. В янв. 1946 ПМР бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Ин­сти­ту­ци­он­но-ре­во­люц. пар­тию (ИРП). До 2000 кан­ди­да­ты от этой пар­тии, идео­ло­гич. ос­но­вы ко­то­рой близ­ки прин­ци­пам де­мо­кра­тич. со­циа­лиз­ма, не­из­мен­но по­бе­ж­да­ли на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах.

Ре­фор­мы 2-й пол. 1930-х гг., рас­ши­ре­ние гос. фи­нан­си­ро­ва­ния, про­ве­де­ние про­тек­цио­ни­ст­ской по­ли­ти­ки с це­лью за­щи­ты но­вых от­рас­лей про­из-ва соз­да­ли пред­по­сыл­ки для бы­ст­ро­го раз­ви­тия мекс. эко­но­ми­ки в по­сле­во­ен­ные го­ды. Осн. на­прав­ле­ни­ем по­ли­ти­ки М. Але­ма­на Валь­де­са во 2-й пол. 1940-х гг. яв­ля­лось со­дей­ст­вие эко­но­мич. раз­ви­тию ре­гио­нов, вне­дре­нию но­вых тех­но­ло­гий в аг­рар­ном сек­то­ре, строи­тель­ст­ву ир­ри­гац. сис­тем, соз­да­нию раз­ви­той ин­фра­струк­ту­ры. Его пре­ем­ник на по­сту пре­зи­ден­та А. Ру­ис Кор­ти­нес (1952–58) ини­ции­ро­вал мо­дер­ни­за­цию пор­тов и мор. транс­пор­та. Реа­ли­за­ция круп­ных эко­но­мич. про­ек­тов по­тре­бо­ва­ла ши­ро­ко­го при­вле­че­ния иностр. ин­ве­сти­ций. В мекс. эко­но­ми­ке уси­ли­лись по­зи­ции амер. бан­ков­ско­го ка­пи­та­ла. В то же вре­мя пра­ви­тель­ст­во М. стре­ми­лось не до­пус­тить рос­та влия­ния США на внеш­нюю по­ли­ти­ку стра­ны. В 1952 и 1956 мекс. пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось от пред­ло­же­ний США за­клю­чить во­ен. со­гла­ше­ние.

Гл. при­ори­те­том по­ли­ти­ки пре­зи­ден­та А. Ло­пе­са Ма­те­о­са (1958–64) ста­ло ук­ре­п­ле­ние гос. сек­то­ра в эко­но­ми­ке. В 1960 он на­цио­на­ли­зи­ро­вал элек­тро­энер­ге­ти­ку, в 1961 при­нял за­кон о т. н. мек­си­ка­ни­за­ции гор­но­руд­ной пром-сти, ко­то­рый ог­ра­ни­чил до­лю в ней иностр. ка­пи­та­ла 49%. Пра­ви­тель­ст­во Ло­пе­са Ма­те­о­са ус­та­но­ви­ло бо­лее тес­ные свя­зи с ве­ду­щи­ми ев­роп. стра­на­ми, в 1964 от­верг­ло тре­бо­ва­ния США о раз­ры­ве ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний с Ку­бой. В прав­ле­ние Г. Диа­са Ор­да­са в 1967 бы­ла про­ве­де­на са­мая круп­ная в ис­то­рии М. еди­но­вре­мен­ная раз­да­ча зе­мель – 1 млн. га. М. вы­сту­пи­ла од­ним из ини­циа­то­ров соз­да­ния безъ­я­дер­ной зо­ны в Лат. Аме­ри­ке и Ка­риб­ском бас­сей­не (см. Тла­те­лоль­ко до­го­вор 1967).

В сер. 20 в. эко­но­ми­ка М. пе­ре­жи­ва­ла подъ­ём. С 1942 по 1962 рост ВВП (в ср. 7,6% в год) был са­мым вы­со­ким в ми­ре. Бы­ст­рые тем­пы эко­но­мич. раз­ви­тия со­про­во­ж­да­лись глу­бо­ки­ми со­ци­аль­ны­ми пе­ре­ме­на­ми, зна­чи­тель­но ук­ре­пи­лась по­зи­ция нац. фи­нан­со­во-пром. бур­жуа­зии, кон­тро­ли­ро­вав­шей об­ществ.- по­ли­тич. жизнь стра­ны по­сред­ст­вом по­ли­тич. мо­но­по­лии ИРП, в ко­то­рой она иг­ра­ла ве­ду­щую роль. Не­рав­но­мер­ное рас­пре­де­ле­ние ма­те­ри­аль­ных бо­гатств не по­зво­ля­ло эф­фек­тив­но ре­шать во­про­сы об­ра­зо­ва­ния и со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния бы­ст­рорас­ту­ще­го на­се­ле­ния М. Со­ци­аль­ное на­пря­же­ние не сни­ма­ла мас­со­вая тру­до­вая эмиг­ра­ция мек­си­кан­цев в США, где врем. или по­сто­ян­ные пе­ре­се­лен­цы («чи­ка­нос») вла­чи­ли, как пра­ви­ло, жал­кое су­ще­ст­во­ва­ние. Не­до­воль­ст­во со­ци­аль­ной по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва вы­ли­лось в 1968 в сту­денч. вол­не­ния. 2.10.1968 мекс. вла­сти рас­стре­ля­ли мир­ную сту­денч. де­мон­ст­ра­цию в Тла­те­лоль­ко («рез­ня в Тла­те­лоль­ко»).

В це­лях ста­би­ли­за­ции внут­ри­по­ли­тич. об­ста­нов­ки пре­зи­дент Л. Эче­вер­рия Аль­ва­рес (1970–76) про­вёл ряд со­ци­аль­но- эко­но­мич. ре­форм (за­кон о тру­де 1970, но­вый за­кон об аг­рар­ной ре­фор­ме 1971, за­кон о со­ци­аль­ном обес­пе­че­нии 1972, за­кон о кон­тро­ле над иностр. ин­ве­сти­ция­ми 1973). Он так­же ук­ре­пил свя­зи М. с др. лат.-амер. стра­на­ми, пре­ж­де все­го с Ку­бой, Пе­ру и Чи­ли. В 1972 М. ус­та­но­ви­ла ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с КНР.

В прав­ле­ние Х. Ло­пе­са Пор­ти­льо (1976–82) в шта­тах Чья­пас, Та­ба­ско, а так­же на шель­фе зал. Кам­пе­че бы­ли от­кры­ты круп­ные неф­тя­ные ме­сто­ро­ж­де­ния. В 1976–82 М. в 3 раза уве­ли­чи­ла до­бы­чу неф­ти и ста­ла од­ним из ми­ро­вых ли­де­ров в этой об­лас­ти. Па­де­ние цен на нефть в 1981 рез­ко ухуд­ши­ло эко­но­мич. си­туа­цию и при­ве­ло к от­то­ку ка­пи­та­лов из стра­ны. В этой си­туа­ции Ло­пес Пор­ти­льо на­цио­на­ли­зи­ро­вал бан­ки и ус­та­но­вил стро­гий кон­троль над про­во­ди­мы­ми ими фи­нан­со­вы­ми опе­ра­ция­ми, на 75% де­валь­ви­ро­вал мекс. пе­со и рез­ко со­кра­тил рас­хо­ды на со­дер­жа­ние гос. ап­па­ра­та. М. по­лу­чи­ла ряд дол­го­вре­мен­ных кре­ди­тов от МВФ.

В дек. 1982 Ло­пе­са Пор­ти­льо на пре­зи­дент­ском по­сту сме­нил М. де ла Мад­рид. Но­вое пра­ви­тель­ст­во, ру­ко­вод­ству­ясь ре­ко­мен­да­ция­ми ме­ж­ду­нар. фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, про­во­ди­ло не­оли­бе­раль­ную эко­но­мич. по­ли­ти­ку. Мад­рид осу­ще­ст­вил ряд мер, на­прав­лен­ных на ук­ре­п­ле­ние ча­ст­но­го сек­то­ра, при­вле­че­ние иностр. ка­пи­та­ла, ини­ции­ро­вал при­ва­ти­за­цию гос. пред­при­ятий. Ис­поль­зо­ва­ние не­о­ли­бе­раль­ных ре­цеп­тов оз­до­ров­ле­ния эко­но­ми­ки и став­ка на МВФ при­нес­ли лишь крат­ко­вре­мен­ные по­зи­тив­ные ре­зуль­та­ты, в то же вре­мя рез­ко воз­рос­ла внеш­няя за­дол­жен­ность Мек­си­ки.

На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1988 по­бе­ду одер­жал К. Са­ли­нас. С це­лью смяг­чить по­след­ст­вия фи­нан­со­во­го кри­зи­са он раз­ра­бо­тал про­грам­му по­мо­щи со­ци­аль­но не­за­щи­щён­ным сло­ям на­се­ле­ния (Про­грам­мы нац. со­ли­дар­но­сти). 1.1.1994 всту­пил в дей­ст­вие до­го­вор о Сев.-амер. со­гла­ше­нии о сво­бод­ной тор­гов­ле (см. НАФТА). В со­от­вет­ст­вии с ним М. обя­за­лась от­крыть свой ры­нок для сев.-амер. ин­ве­сти­ций, снять ог­ра­ни­че­ния на дея­тель­ность со­вме­ст­ных пред­при­ятий и т. д. Кро­ме то­го, мекс. вла­сти в на­ру­ше­ние Кон­сти­ту­ции при­зна­ли воз­мож­ность от­чу­ж­де­ния, по­куп­ки и раз­де­ла об­щин­ных зе­мель. Это ре­ше­ние вы­зва­ло не­до­воль­ст­во ин­дей­ско­го на­се­ле­ния. В нач. 1994 во­ен.-по­ли­тич. орг-ция Са­па­ти­ст­ская ар­мия нац. ос­во­бо­ж­де­ния (САНО), опи­раю­щая­ся на ин­дей­ское на­се­ле­ние шта­та Чья­пас, под­ня­ла вос­ста­ние, тре­буя при­зна­ния прав ин­дей­цев на зем­лю. Си­лы САНО за­ня­ли ряд на­се­лён­ных пунк­тов, но бы­ли вы­тес­не­ны из них пра­ви­тельств. вой­ска­ми. Внут­ри­по­ли­тич. си­туа­цию ос­лож­нил оче­ред­ной бан­ков­ский кри­зис, со­про­во­ж­дав­ший­ся от­то­ком ин­ве­сти­ций на об­щую сум­му 50 млрд. долл. и мас­со­вы­ми спе­ку­ля­тив­ны­ми опе­ра­ция­ми.

В 1993 бы­ла осу­ще­ст­в­ле­на ре­фор­ма из­би­рат. сис­те­мы, га­ран­ти­ро­вав­шая оп­по­зиц. пар­ти­ям не ме­нее чет­вер­ти мест в Се­на­те и фак­ти­че­ски урав­няв­шая воз­мож­но­сти фи­нан­си­ро­ва­ния из­би­рат. кам­па­нии ИРП и др. пар­тий; кро­ме то­го, от­ме­ня­лось по­ло­же­ние, при ко­то­ром пар­тия, по­лу­чив­шая на вы­бо­рах 35% го­ло­сов из­би­ра­те­лей, по­лу­ча­ла до­пол­нит. чис­ло де­пу­тат­ских мест в ниж­ней па­ла­те пар­ла­мен­та, обес­пе­чи­вав­ших ей боль­шин­ст­во. Не­смот­ря на это, по­бе­ду на вы­бо­рах 1994 вновь одер­жал пред­ста­ви­тель ИРП Э. Се­ди­льо, ко­то­рый воз­гла­вил стра­ну в ус­ло­ви­ях фи­нан­со­во-эко­но­мич. кри­зи­са. ИРП так­же уда­лось со­хра­нить боль­шин­ст­во в обе­их па­ла­тах Кон­грес­са (по­сле про­ме­жу­точ­ных вы­бо­ров 1997 ИРП име­ла пе­ре­вес толь­ко в Се­на­те). Стре­мясь про­ти­во­дей­ст­во­вать бег­ст­ву ка­пи­та­лов из стра­ны, пра­ви­тель­ст­во Се­ди­льо де­валь­ви­ро­ва­ло нац. ва­лю­ту, по­сле че­го эко­но­ми­ка стра­ны во­шла в фа­зу де­прес­сии. К вес­не 1996 долг М. превы­сил 100 млрд. долл. США, МВФ и МБРР пре­дос­та­ви­ли М. мно­го­мил­ли­ард­ные кре­ди­ты. К кон. 1990-х гг. Се­ди­льо и его со­рат­ни­ки до­би­лись не­зна­чит. рос­та эко­но­ми­ки.

По ре­зуль­та­там все­об­щих вы­бо­ров 2000 ИРП впер­вые за неск. де­ся­ти­ле­тий бы­ла от­стра­не­на от управ­ле­ния стра­ной. Пра­ви­тель­ст­во воз­гла­вил один из лиде­ров оп­по­зиц. пра­во­цен­три­ст­ской Пар­тии нац. дей­ст­вия (ПНД, ос­но­ва­на в 1939) В. Фокс, пред­став­ляв­ший ин­те­ре­сы кон­сер­ва­тив­ных кру­гов, тес­но свя­зан­ных с транс­на­цио­наль­ным ка­пи­та­лом. Фокс дек­ла­ри­ро­вал в ка­че­ст­ве при­ори­тет­но­го на­прав­ле­ния сво­ей внутр. по­ли­ти­ки про­ве­де­ние при­ва­ти­за­ции энер­ге­ти­ки, соз­да­ние 1 млн. но­вых ра­бо­чих мест, уре­гу­ли­ро­ва­ние кон­флик­та в Чья­па­се. К кон­цу сво­его пре­зи­дент­ско­го сро­ка ему, од­на­ко, так и не уда­лось до­бить­ся осу­ще­ст­в­ле­ния сво­ей про­грам­мы. Эко­но­мич. рост в М. был не­зна­чи­тель­ным, ухуд­ши­лось по­ло­же­ние аг­рар­но­го юга, не­ле­галь­ная ми­гра­ция в США дос­тиг­ла 500–600 тыс. чел. в год.

В ию­ле 2006 пре­зи­ден­том М. был из­бран ли­дер ПНД Ф. Каль­де­рон Ино­хо­са. Ле­вая оп­по­зи­ция во гла­ве с быв. кан­ди­да­том в пре­зи­ден­ты от Пар­тии де­мо­кра­тич. ре­во­лю­ции (ПДР, ос­но­ва­на в 1989) А. Ло­пе­сом не при­зна­ла ле­ги­тим­ность его из­бра­ния. В 2006 сто­рон­ни­ки ПДР про­во­ди­ли мас­со­вые ак­ции про­тес­та (в осн. но­си­ли мир­ный ха­рак­тер) с тре­бо­ва­ни­ем пе­ре­смот­ра ито­гов го­ло­со­ва­ния. Впо­след­ст­вии Каль­де­ро­ну Ино­хо­се уда­лось ста­би­ли­зи­ро­вать внут­ри­по­ли­тич. си­туа­цию. Он до­бил­ся ус­той­чи­во­го рос­та ВВП, а так­же сни­же­ния уров­ня ин­фля­ции. Осн. за­да­ча­ми пра­ви­тель­ст­ва Каль­де­ро­на Ино­хо­сы ос­та­ют­ся борь­ба с без­ра­бо­ти­цей (поч­ти треть эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го нас. М. не име­ет по­сто­ян­но­го мес­та ра­бо­ты, мн. мек­си­кан­цы ра­бо­та­ют за пре­де­ла­ми стра­ны, гл. обр. в США) и бед­но­стью (ок. 45% нас. М. жи­вёт за чер­той бед­но­сти). Ост­рой ос­та­ёт­ся про­бле­ма борь­бы с ме­ст­ной и ме­ж­ду­нар. нар­ко­ма­фи­ей.

Рос.-мекс. свя­зи ос­но­вы­ва­ют­ся на Дек­ла­ра­ции 1997 о прин­ци­пах от­но­ше­ний и со­труд­ни­че­ст­ва ме­ж­ду Рос­си­ей и М. В ию­не 2004 со­сто­ял­ся офиц. ви­зит в М. пре­зи­ден­та РФ В. В. Пу­ти­на. В ию­не 2005 с от­вет­ным ви­зи­том Рос­сию по­се­тил В. Фокс. М. яв­ля­ет­ся од­ним из тра­диц. тор­го­вых парт­нё­ров Рос­сии в Лат. Аме­ри­ке.

Дополнительная литература:

Prescott W. H. History of the conquest of Mexico: with a preliminary view of the an­cient Mexican civilization, and the life of the conqueror, Hernando Cortés. L., 1843. Vol. 1–3. L., 2002. Vol. 1–3;

El Estado español en las Indias. B. Aires, 1957;

Шуль­гов­ский А. Ф. Мек­си­ка на кру­том по­во­ро­те ис­то­рии. М., 1967;

Гу­ля­ев В. И. Древ­ней­шие ци­ви­ли­за­ции Ме­зо­аме­ри­ки. М., 1972; он же. До­ко­лум­бо­вы пла­ва­ния в Аме­ри­ку: ми­фы и ре­аль­ность. М., 1991; он же. Древ­ние ци­ви­ли­за­ции Аме­ри­ки. М., 2008;

Лав­ров Н. М. Мек­си­кан­ская ре­во­лю­ция 1910–1917 гг. М., 1972;

Fehren­bach Th.R. Fire and blood: A history of Me­xico. N. Y., 1973;

На­цио­на­лизм в Ла­тин­ской Аме­ри­ке: по­ли­ти­че­ские и идео­ло­ги­че­ские те­че­ния. М., 1976;

Ке­рам К. В. Пер­вый аме­ри­ка­нец. М., 1979;

Rodman S. A short history of Mеxico. N. Y., 1982;

Со­вре­мен­ные идео­ло­ги­че­ские те­че­ния в Ла­тин­ской Аме­ри­ке. М., 1983;

Hernandez y Davalos J. E. Historia de la guerra de independencia de México. Méx., 1985. Vol. 1–6;

Chavez Orozco L. Historia de México (1808–1836). Méx., 1985;

Silva Her­zog J. Breve historia de la revolución mexica­na: Los antecedentes y la etapa maderista. 2 ed. Méx., 1986;

Orozco Linares F. Grandes mo­mentos de la historia de México. Méx., 1987;

Га­лич М. Ис­то­рия до­ко­лум­бо­вых ци­ви­ли­за­ций. М., 1990;

Аль­пе­ро­вич М. С., Слез­кин Л.Ю. Ис­то­рия Ла­тин­ской Аме­ри­ки (с древ­ней­ших вре­мен до на­ча­ла ХХ в.). 2-е изд. М., 1991;

Ис­то­рия Ла­тин­ской Аме­ри­ки. До­ко­лум­бо­ва эпо­ха – 70-е го­ды ХIХ в. М., 1991;

Кин­жа­лов Р. В. Орел, ке­цаль и крест: Очер­ки по куль­ту­ре Ме­зо­аме­ри­ки. М., 1991;

Лам­берг-Кар­лов­ски К., Саб­лов Дж. Древ­ние ци­ви­ли­за­ции: Ближ­ний Вос­ток и Ме­зо­аме­ри­ка. М., 1992;

Блон Ж. Ве­ли­кий час океа­нов. М., 1993. Т. 1–2;

Manzanilla L., Lopez Lujan L. Historia antigua de México. Méx., 1994–1995. Vol. 1–3;

Diccionario biográfico de historia antigua de Méjico. Méx., 1995. Vol. 1–3;

The Cambridge history of the native peoples of the Americas. Camb., 2000. Vol. 2: Mesoamerica. Pt. 1–2;

Estudios sobre el zapa­tismo. Méx., 2000;

The Oxford history of Mе­xi­co. N. Y., 2000;

Ера­сов Б. С. Ци­ви­ли­за­ции. Уни­вер­са­лии и са­мо­быт­ность. М., 2002;

Ер­шо­ва Г. Г. Древ­няя Аме­ри­ка: по­лет во вре­ме­ни и про­стран­ст­ве. М., 2002. [Т. 1–2];

Ци­вили­за­ция. Вос­хо­ж­де­ние и слом. М., 2003;

Evans S. T. Ancient Mexico and Central Ameri­ca: archaeology and culture history. 2nd ed. L., 2004;

Ис­то­рия Ла­тин­ской Аме­ри­ки. Вто­рая по­ло­ви­на ХХ в. М., 2004;

Ла­рин Е. А. Все­общая ис­то­рия. Ла­ти­но­аме­ри­кан­ская ци­ви­ли­за­ция. М., 2007.

Авторы раздела: Д. Д. Бе­ля­ев (тер­ри­то­рия Мек­си­ки до ис­пан­ско­го за­во­е­ва­ния), Е. А. Ла­рин.

Хо­зяй­ст­во

М. от­но­сит­ся к но­вым ин­ду­ст­ри­аль­ным стра­нам, вхо­дит в чис­ло раз­ви­ваю­щих­ся го­су­дарств со зна­чит. эко­но­мич. по­тен­циа­лом. По объ­ё­му ВВП (1567 млрд. долл. по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2010) за­ни­ма­ет 11-е ме­сто в ми­ре и 2-е ме­сто сре­ди стран Лат. Аме­ри­ки (по­сле Бра­зи­лии); по ВВП в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния (13,9 тыс. долл., вы­ше сред­не­ми­ро­во­го по­ка­за­те­ля – 10,5 тыс. долл.) – 75–77-е ме­сто в ми­ре. Ин­декс раз­ви­тия че­ло­ве­че­ско­го по­тен­циа­ла 0,750 (2010, 56-е ме­сто сре­ди 169 стран ми­ра). В М. про­из­во­дит­ся 26% со­во­куп­но­го ВВП стран Лат. Аме­ри­ки (2009).

Гл. дви­жу­щие си­лы эко­но­мич. раз­ви­тия – на­ли­чие зна­чит. сырь­е­вых (то­п­лив­но-энер­ге­тич., руд­ных) ре­сур­сов, от­но­си­тель­но не­до­ро­гой и дос­та­точ­но ква­ли­фи­ци­ро­ван­ной ра­бо­чей си­лы, раз­ви­той транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры, тер­ри­то­ри­аль­ная бли­зость к осн. рын­ку сбы­та – США. Раз­ви­тие совр. мно­го­от­рас­ле­во­го пром. про­из-ва сти­му­ли­ро­ва­ло соз­да­ние амер. ком­па­ния­ми в сер. 1960-х гг. пред­при­ятий ма­ки­ла­до­рас (т. н. то­чеч­ных зон экс­порт­ной пе­ре­ра­бот­ки, ЗЭП). Дея­тель­ность пред­при­ятий это­го ти­па, рас­по­ло­жен­ных гл. обр. в при­гра­нич­ной с США по­ло­се, ори­ен­ти­ро­ва­на на ис­поль­зо­ва­ние ме­ст­ной ра­бо­чей си­лы и ба­зи­ру­ет­ся на бес­по­шлин­ном вво­зе за­го­то­вок, по­лу­фаб­ри­ка­тов, де­та­лей и уз­лов, их пе­ре­ра­бот­ке (об­ра­бот­ке, сбор­ке) и даль­ней­шем бес­по­шлин­ном вы­во­зе за пре­де­лы М. го­то­вой про­дук­ции (не ме­нее по­ло­ви­ны про­из­ве­дён­ной про­дук­ции).

В 1970–80-е гг. ин­ду­ст­ри­аль­но­му раз­ви­тию стра­ны спо­соб­ст­во­ва­ло гос. сти­му­ли­ро­ва­ние мекс. ча­ст­ных вло­же­ний в эко­но­ми­ку и по­ощ­ре­ние при­то­ка иностр. ин­ве­сти­ций (в 1973 – ок. 1/4 от всех средств, по­сту­пив­ших в гос-ва Лат. Аме­ри­ки; на­прав­ля­лись гл. обр. в от­рас­ли об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти, сфе­ру ус­луг, соз­да­ние транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры). Уве­ли­че­ние объ­ё­мов до­бы­чи неф­ти, рез­кий ска­чок ми­ро­вых цен на энер­го­ре­сур­сы (пре­ж­де все­го на нефть) и рост до­хо­дов от экс­пор­та неф­ти по­зво­лили соз­дать в центр. рай­онах стра­ны но­вые пред­при­ятия тя­жё­лой ин­ду­ст­рии и мо­дер­ни­зи­ро­вать ста­рые, тех­ни­че­ски от­ста­лые. В кон. 1980-х – 1-й пол. 1990-х гг. для уси­ле­ния ры­ноч­ных ме­ха­низ­мов хо­зяй­ст­во­ва­ния в М. осу­ще­ст­в­лён ряд эко­но­мич. ре­форм; при­ва­ти­зи­ро­ва­ны ком­мерч. бан­ки, пред­при­ятия ме­тал­лур­гии, ж.-д. и воз­душ­но­го транс­пор­та, свя­зи и др.

В нач. 21 в. М. – круп­ный про­из­во­ди­тель и по­став­щик неф­ти, раз­но­об­раз­ной пром. про­дук­ции, про­дук­тов пи­та­ния. Важ­ные ста­тьи ва­лют­ных по­сту­п­ле­ний – пе­ре­во­ды от про­жи­ваю­щих в США мекс. им­ми­гран­тов (25,6 млрд. долл. в 2008, 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ин­дии) и до­хо­ды от иностр. ту­риз­ма (13,3 млрд. долл. в 2008). В эко­но­ми­ке М. гос­под­ству­ет круп­ный ча­ст­ный ка­пи­тал; до­ля гос. соб­ст­вен­но­сти со­став­ля­ет ок. 23%. В ве­де­нии гос-ва на­хо­дят­ся важ­ней­шие стра­те­гич. от­рас­ли – неф­тя­ная пром-сть (кон­тро­ли­ру­ет­ся ком­па­ни­ей «Petróleos Mexica­nos», PEMEX) и атом­ная элек­тро­энер­ге­ти­ка («Comisión Federal de Electrici­dad», CFE).

Объ­ём на­ко­п­лен­ных пря­мых иностр. ин­ве­сти­ций (ПИИ) со­ста­вил 289,8 млрд. долл. (за 1999–2007 М. по­лу­чи­ла 193 млрд. долл. ПИИ, в т. ч. 107 млрд. долл. из США); осн. часть ин­ве­сти­ций ак­ку­му­ли­ру­ет­ся в ЗЭП (по­дав­ляю­щая часть про­из-ва вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных ви­дов про­дук­ции на­хо­дит­ся под кон­тро­лем амер. кор­по­ра­ц­ий).

В струк­ту­ре ВВП на сфе­ру ус­луг при­хо­дит­ся 63,3% (в т. ч. тор­гов­ля 15,7%, рек­реа­ци­он­ные ус­лу­ги 8,7%, транс­порт и связь 7,0%, ус­лу­ги об­ра­зо­ва­ния 4,5%, здра­во­охра­не­ния и со­ци­аль­ные 2,8%, бан­ков­ско-фи­нан­со­вые 3,8%, адм. ус­лу­ги 3,8%), на пром-сть и строи­тель­ст­во – 30,3% (в т. ч. об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из-ва 17,6%), на сель­ское, лес­ное хо­зяй­ст­во и ры­бо­лов­ст­во – 3,5% (2008). Тем­пы при­рос­та ВВП – 6,7% в 2000; 5,1% в 2006; 3,3% в 2007; 1,5% в 2008; –6,1% в 2009; 5,5% в 2010.

Про­мыш­лен­ность. Важ­ней­ший и ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щий­ся сек­тор эко­но­ми­ки. Ве­ду­щие по­зи­ции за­ни­ма­ет неф­те­га­зо­вая пром-сть. Сре­ди от­рас­лей об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, чёр­ная и цвет­ная ме­тал­лур­гия, хи­ми­че­ская (в т. ч. неф­те­хи­ми­че­ская), лёг­кая и пи­ще­вая. На тер­ри­то­рии стра­ны сло­жи­лись 2 осн. поя­са хо­зяйств. ак­тив­но­сти: пер­вый – в центр. час­ти М., про­тя­ги­ва­ет­ся от по­бе­ре­жья Мек­си­кан­ско­го зал. до по­бе­ре­жья Ти­хо­го ок. (в его пре­де­лах рас­по­ло­же­ны круп­ней­шие эко­но­мич. цен­тры – Боль­шой Ме­хи­ко, где соз­да­ёт­ся ок. 40% ВВП стра­ны, а так­же Гва­да­ла­ха­ра, Пу­эб­ла и др.); вто­рой – на се­ве­ре, вдоль гра­ни­цы с США (вклю­ча­ет «го­ро­да-близ­не­цы» Тихуа­ну, Ме­хи­ка­ли, Эрой­ка-Но­га­лес, Сью­дад-Хуа­рес, Ну­эво- Ла­ре­до и Ма­та­мо­рос). Сре­ди отд. пром. цен­тров за­мет­но вы­де­ля­ет­ся Мон­тер­рей.

То­п­лив­но-энер­ге­ти­че­ский ком­плекс. В струк­ту­ре то­п­лив­но-энер­ге­тич. ба­лан­са (2007) на нефть и кон­ден­сат при­хо­дит­ся 66,8%, на при­род­ный газ – 23,2%, ка­мен­ный уголь – 2,4%, во­зоб­нов­ляе­мые ви­ды энер­гии – 6,5% (в т. ч. гид­ро­энер­гия 2,5%, вет­ро­вая и био­мас­сы 3,3%, гео­тер­маль­ная 0,7%), атом­ную энер­гию – 1,1%.

Неф­те­га­зо­вая пром-сть – од­на из важ­ней­ших от­рас­лей в мекс. эко­но­ми­ке (ок. 30% по­сту­п­ле­ний в бюд­жет стра­ны). До­бы­ча неф­ти ве­дёт­ся с нач. 20 в. (пер­вые ме­сто­ро­ж­де­ния раз­ра­ба­ты­ва­лись в шта­те Ве­рак­рус, близ го­ро­дов Там­пи­ко и Тус­пан); пер­во­го пи­ка она дос­тиг­ла к нач. 1920-х гг. (26,4 млн. т в 1921, или ок. 1/4 ми­ро­вой; по объ­ё­му до­бы­чи М. ус­ту­па­ла толь­ко США). В 1930-х – нач. 1970-х гг. осн. часть до­бы­чи при­хо­ди­лась на штат Ве­рак­рус (но­вые ме­сто­ро­ж­де­ния близ г. По­са-Ри­ка-де-Идаль­го, позд­нее – близ Коа­ца­ко­аль­ко­са и Ми­на­тит­ла­на). С от­кры­ти­ем и ос­вое­ни­ем в нач. 1970-х гг. ме­сто­ро­ж­де­ний в шта­тах Та­ба­ско и Кам­пе­че, а позд­нее – круп­ных мор. ме­сто­ро­ж­де­ний в Мек­си­кан­ско­го за­ли­ва неф­те­га­зо­нос­ном бас­сей­не объ­ё­мы неф­те­до­бы­чи рез­ко воз­рос­ли (24,2 млн. т в 1971; 150,7 млн. т в 1982; 173,3 млн. т в 2000).

В кон. 2000-х гг. М. вхо­дит в чис­ло ве­ду­щих неф­те­до­бы­ваю­щих стран. По до­ка­зан­ным за­па­сам и до­бы­че неф­ти за­ни­ма­ет 6-е ме­сто в ми­ре (2008), яв­ля­ет­ся круп­ней­шим про­из­во­ди­те­лем неф­ти сре­ди го­су­дарств, не вхо­дя­щих в ОПЕК. До­бы­ча неф­ти 175 млн. т (2008; 1-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке). Око­ло 76% неф­ти до­бы­ва­ет­ся на ме­сто­ро­ж­де­ни­ях в сев.- вост. час­ти зал. Кам­пе­че (в т. ч. у по­бе­ре­жья шта­та Кам­пе­че – ок. 90%); до­бы­ча неф­ти ве­дёт­ся так­же в шта­тах Та­ба­ско (ок. 18% об­ще­го объ­ё­ма неф­те­до­бы­чи), Ве­рак­рус (бо­лее 3%) и Чья­пас (ок. 2%). С сер. 2000-х гг. сред­не­су­точ­ные объ­ё­мы до­бы­чи неф­ти со­кра­ща­ют­ся (2,57 млн. барр. в 2010; бо­лее 3 млн. барр. в 2007; 3,4 млн. барр. в 2004), в т. ч. из-за ис­то­ще­ния ме­сто­ро­ж­де­ний. С кон. 1970-х гг. са­мым круп­ным бы­ло ме­сто­ро­ж­де­ние Кан­та­рель (за 2004–10 су­точ­ная до­бы­ча здесь сни­зи­лась с 2,1 млн. барр. до 558 тыс. барр.), с 2009 – Ку- Ма­ло­об-Са­ап (839 тыс. барр./сут, 2010; про­гно­зи­ру­ет­ся со­кра­ще­ние объ­ё­мов до­бы­чи). По оцен­кам, при со­хра­не­нии совр. уров­ня до­бы­чи за­па­сы неф­ти мо­гут быть ис­чер­па­ны к 2020, по­это­му ак­тив­но ве­дёт­ся раз­вед­ка но­вых ме­сто­ро­ж­де­ний. Экс­пор­ти­ру­ет­ся бо­лее 1/2 неф­ти; по объ­ё­му экс­пор­та М. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке по­сле Ве­не­су­элы (1,36 млн. барр./сут, 2010; 1,87 млн. барр./сут в 2005). Осн. им­пор­тёр неф­ти – США (ок. 90% объ­ё­ма).

До­бы­ча при­род­но­го га­за ок. 56 млрд. м3 (2008; 1-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке; 26,7 млрд. м3 в 1990; 43,9 млрд. м3 в 2005). Бо­лее 40% объ­ё­ма до­бы­чи при­хо­дит­ся на ме­сто­ро­ж­де­ния на шель­фе зал. Кам­пе­че. До­бы­ча га­за ве­дёт­ся так­же в шта­тах Та­ба­ско (ок. 22% об­ще­го объ­ё­ма, 2010), Ве­рак­рус (13,4%), Тамау­липас (ок. 13%), Ну­эво-Ле­он (ок. 6,6%), Чья­пас (3%), Коау­и­ла (ок. 2%) и Пу­эб­ла. До­бы­ча при­род­но­го га­за не удов­ле­тво­ря­ет по­треб­но­стей в нём. М. яв­ля­ет­ся нет­то-им­пор­тё­ром при­род­но­го га­за (ок. 12,6 млрд. м3); с 2005 во­зоб­нов­лён экс­порт га­за (ок. 3 млрд. м3 в 2008). Пред­при­ни­ма­ют­ся зна­чит. уси­лия для ус­ко­рен­но­го рос­та объ­ё­мов до­бы­чи га­за с це­лью по­вы­ше­ния его до­ли в струк­ту­ре энер­го­по­треб­ле­ния стра­ны. Пла­ни­ру­ет­ся на­чать им­порт сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за, в т. ч. из стран Юго-Вост. Азии, для снаб­же­ния сев. рай­онов стра­ны.

Мо­но­поль­ные пра­ва на до­бы­чу неф­ти и при­род­но­го га­за, их пе­ре­ра­бот­ку, транс­пор­ти­ров­ку, хра­не­ние и сбыт при­над­ле­жат гос. ком­па­нии РЕМЕХ (вхо­дит в пя­тёр­ку круп­ней­ших неф­те­га­зо­до­бы­ваю­щих ком­па­ний ми­ра).

Дей­ст­ву­ют 6 круп­ных неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­дов: в го­ро­дах Са­ли­на- Крус (штат Оа­ха­ка; 22,1% об­щей пе­ре­ра­бот­ки неф­ти; снаб­жа­ет неф­те­про­дук­та­ми по­тре­би­те­лей на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье), Ту­ла-де-Аль­ен­де (штат Идаль­го; 21,2%; обес­пе­чи­ва­ет по­треб­но­сти сто­ли­цы), Ка­де­рей­та-Хи­ме­нес (штат Ну­эво- Ле­он; 16,5%; снаб­жа­ет сев. рай­оны М.), Са­ла­ман­ка (штат Гуа­нахуа­то; 15,3%; за­пад центр. час­ти М.), Ми­на­тит­лан (штат Ве­рак­рус; 12,8%; юг М. и п-ов Юка­тан), Сью­дад-Ма­де­ро (штат Та­мау­ли­пас; 12,1%; центр. рай­оны стра­ны и по­бе­ре­жье Мек­си­кан­ско­го зал.). Про­из-во неф­те­про­дук­тов св. 1,3 млн. барр./сут (в т. ч. бен­зин 450,7 тыс. барр./сут, ди­зель­ное то­п­ли­во 343,5 тыс. барр./сут, ма­зут 288,7 тыс. барр./сут; 2008). М. им­пор­ти­ру­ет неф­те­про­дук­ты (все­го 19,3 млн. т в 2008, в осн. из США; в т. ч. вво­зит­ся бо­лее 40% по­треб­ляе­мо­го бен­зи­на). М. – един­ст­вен­ная стра­на в Лат. Аме­ри­ке, где соз­да­но круп­ное про­из-во сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за (СПГ). Дей­ст­вуют 11 за­во­дов по про­из-ву СПГ (круп­ней­шие в шта­тах Ве­рак­рус и Та­ба­ско). СПГ по­треб­ля­ет­ся гл. обр. внут­ри стра­ны (из пор­та Са­ли­на-Крус, штат Оа­ха­ка, га­зо­во­за­ми до­став­ля­ет­ся в го­ро­да ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья); часть СПГ экс­пор­ти­ру­ет­ся.

До­бы­ча уг­ля (ок. 15,5 млн. т в 2008; 2-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке по­сле Ко­лум­бии) ве­дёт­ся в шта­те Коау­и­ла (близ г. Са­би­нас); ок. 10 млн. т по­треб­ля­ет­ся в энер­ге­ти­ке, ос­таль­ное – в чёр­ной ме­тал­лур­гии как сы­рьё для про­из-ва кок­са.

При еже­год­ном рос­те спро­са на элек­тро­энер­гию с 1980-х гг. на­блю­да­ет­ся де­фи­цит ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей. Для их на­ра­щи­ва­ния в элек­тро­энер­ге­тич. сек­тор в кон. 1990-х гг. бы­ли до­пу­ще­ны ча­ст­ные ин­ве­сто­ры (в 21 в. не­за­ви­си­мые про­из­во­ди­те­ли обес­пе­чи­ли бо­лее 3/4 об­ще­го при­рос­та мощ­но­стей). Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 50,24 тыс. МВт (сент. 2009; 35,4 тыс. МВт в 2000); св. 77% ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей (все­го 38,8 тыс. МВт) при­над­ле­жит гос. ком­па­нии CFE (ос­но­ва­на в 1937), ос­таль­ные – не­за­ви­си­мым про­из­во­ди­те­лям. По об­ще­му про­из-ву элек­тро­энер­гии (231,4 млрд. кВт· ч, из них 74,3 млрд. кВт· ч вы­ра­бо­та­но не­за­ви­си­мы­ми про­из­во­ди­те­ля­ми, 2008) М. в Лат. Аме­ри­ке ус­ту­па­ет толь­ко Бра­зи­лии. М. экс­пор­ти­ру­ет элек­тро­энер­гию (1,29 млрд. кВт· ч), гл. обр. в США.

Б. ч. элек­тро­энер­гии вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на ТЭС, круп­ней­шие – «Petacalco» (штат Гер­ре­ро; ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 2780 МВт), «Tuxpan» (штат Ве­рак­рус; мощ­ность 2100 МВт), «Tula» (штат Идаль­го; 1600 МВт), «Carb ́on II» (уголь­ная; штат Коау­и­ла, 1400 МВт), «Río Escondido» (уголь­ная; штат Коау­и­ла, 1200 МВт), «Manzanillo I» (штат Ко­ли­ма, 1200 МВт). На ГЭС вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся 14,3% элек­тро­энер­гии; круп­ней­шие – «Chicoasén» (2400 МВт) и «Malpaso» (1080 МВт) на р. Гри­халь­ва (штат Чья­пас), «Infiernillo» (на р. Баль­сас, штат Гер­ре­ро; 1000 МВт), «Aguamilpa Soli­daridad» (на р. Рио-Гран­де-де-Сан­ть­я­го, штат На­ярит; 960 МВт), «Angostu­ra» (на р. Гри­халь­ва, штат Чья­пас; 900 МВт), «El Cajón» (на р. Рио-Гран­де-де-Сан­ть­я­го, штат На­ярит; 750 МВт). АЭС «Laguna Verde» (штат Ве­рак­рус; мощ­ность 1365 МВт; уран по­сту­па­ет с ме­сто­ро­ж­де­ний в шта­те Чиуа­уа). Круп­ней­шая гео­тер­маль­ная элек­тро­стан­ция – «Cerro Prieto» (штат Ниж­няя Ка­ли­фор­ния; 720 МВт). Вет­ро­вая элек­тро­стан­ция «La Venta» (в шта­те Оа­ха­ка, в 30 км от г. Ху­чи­тан) – од­на из са­мых круп­ных в Лат. Аме­ри­ке (все­го 104 вет­ро­энер­ге­тич. ус­та­нов­ки об­щей мощ­но­стью 85 МВт).

Чёр­ная ме­тал­лур­гия – од­на из важ­ней­ших и ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся от­рас­лей пром-сти (ок. 12% стои­мо­сти про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств). По до­бы­че же­лез­ной ру­ды (11,7 млн. т в 2007) М. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке (по­сле Бра­зи­лии и Ве­не­су­элы). Осн. рай­оны до­бы­чи – шта­ты Коау­и­ла (33% об­ще­го объ­ё­ма; в рай­оне г. Сьер­ра-Мо­ха­да), Ко­ли­ма (31,4%; р-н Ми­на­тит­ла­на), Ми­чоа­кан (26,7%; близ го­ро­дов Аки­ла и Ла­са­ро-Кар­де­нас). Круп­ное ме­сто­ро­ж­де­ние мар­ган­це­вых руд раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся в шта­те Идаль­го (ок. 84% до­бы­чи обес­пе­чи­ва­ет ме­сто­ро­ж­де­ние Мо­лан­го). Про­из-во мар­ган­ца 169,9 тыс. т (в пе­ре­счё­те на ме­талл, 2007); кок­са 1,5 млн. т.

Вы­плав­ка чу­гу­на 4,4 млн. т, про­из-во губ­ча­то­го же­ле­за 6 млн. т, ста­ли – 17,2 млн. т (2008). Ок. 71% ста­ли вы­плав­ля­ет­ся в элек­тро­пе­чах. Про­из-во лис­то­во­го сталь­но­го про­ка­та 7,2 млн. т, сталь­ных труб – 1,2 млн. т, фер­ро­спла­вов – 183,9 тыс. т (2007). По про­из-ву ста­ли М. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке (по­сле Бра­зи­лии) и 15-е ме­сто в ми­ре. Осн. про­из­водств. мощ­но­сти со­сре­до­то­че­ны в шта­тах Ми­чоа­кан (бо­лее 28%, 2008), Коау­и­ла (24%), Ну­эво-Ле­он (13%) и Гуа­нахуа­то (10%). Дей­ст­ву­ют два ме­тал­лур­гич. ком­би­на­та пол­но­го цик­ла: в г. Монк­ло­ва (штат Коау­и­ла; при­над­ле­жит мекс. ча­ст­ной ком­па­нии «Altos Hornos de M ́exico S. A.», AHMSA; 3,5 млн. т ста­ли в 2007) и ком­би­нат в г. Ла­са­ро-Кар­де­нас (штат Ми­чоа­кан; при­над­ле­жит ме­ж­ду­нар. кор­по­ра­ции «ArcelorMittal»; 1,7 млн. т). Круп­ней­шие ста­ле­ли­тей­ные за­во­ды (про­из-во ста­ли из губ­ча­то­го же­ле­за ме­то­дом пря­мо­го вос­ста­нов­ле­ния ме­тал­ла) – «AM Lázaro Cárdenas» в г. Ла­са­ро-Кар­де­нас (ком­па­ния «ArcelorMittal»; 3,1 млн. т), «Siderúrgica San Nicolás de los Garza» близ Мон­тер­рея (1,9 млн. т) и «Siderúr­gica Xoxtla» в г. Пу­эб­ла (0,7 млн. т; два по­след­них за­во­да при­над­ле­жат ар­гент. ком­па­нии «Ternium»). Сре­ди круп­ней­ших пред­при­ятий пе­ре­дель­ной ме­тал­лур­гии – за­во­ды мекс. ком­па­нии «Dea­cero» в го­ро­дах Се­лая (штат Гуа­нахуа­то, 1 млн. т в 2007) и Саль­ти­льо (штат Коау­и­ла, 0,5 млн. т), браз. ком­па­нии «Gerdau» в пре­де­лах гор. аг­ло­ме­ра­ции Ме­хи­ко – го­ро­дах Туль­тит­лан (0,5 млн. т) и Тлаль­не­пант­ла-де-Бас (0,3 млн. т). Экс­пор­ти­ру­ет­ся ок. 1,1 млн. т ста­ли и из­де­лий из неё (2008); од­но­вре­мен­но М. им­пор­ти­ру­ет отд. ви­ды сталь­ных из­де­лий, по­лу­фаб­ри­ка­ты из чёр­ных и цвет­ных ме­тал­лов (в т. ч. из Рос­сии).

Цвет­ная ме­тал­лур­гия раз­ви­ва­ет­ся на собств. раз­но­об­раз­ной и об­шир­ной сырь­е­вой ба­зе; боль­шин­ст­во ме­сто­ро­ж­де­ний от­ли­ча­ют­ся зна­чит. за­па­са­ми и вы­со­ким ка­че­ст­вом ру­ды. В це­лом б. ч. до­бы­чи руд­но­го сы­рья со­сре­до­то­че­на в сев. час­ти М. (на тер­ри­то­рии шта­тов Со­но­ра, Са­ка­те­кас и Чиуа­уа, а так­же Коау­и­ла, Ду­ран­го и Сан-Лу­ис-По­то­си), там же на­хо­дят­ся осн. мощ­но­сти по обо­га­ще­нию руд и вы­плав­ке цвет­ных ме­тал­лов.

Наи­бо­лее важ­ное зна­че­ние име­ет до­бы­ча руд ме­ди (268,6 тыс. т в 2008, в пе­ре­счё­те на ме­талл; ок. 2% ми­ро­вой добычи, 12-е ме­сто в ми­ре), свин­ца (141,2 тыс. т; ок. 3% ми­ро­вой, 5-е ме­сто) и цин­ка (453,5 тыс. т; ок. 3,5% ми­ро­вой, 7-е ме­сто в ми­ре), а так­же се­реб­ра (3,2 млн. т; ок. 13% ми­ро­вой, 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Пе­ру) и зо­ло­та (ок. 50 т; бо­лее 2% ми­ро­вой, 12-е ме­сто в ми­ре). Осн. рай­оны до­бы­чи: мед­ной ру­ды – штат Со­но­ра (80% об­ще­го объ­ё­ма до­бы­чи; гл. цен­тры – Ла- Ка­ри­дад, близ На­ко­са­ри-де-Гар­сия, и Ка­на­неа); руд свин­ца – шта­ты Чиуа­уа (ок. 49%; Сау­си­льо, Сан­та-Бар­ба­ра, Сан-Фран­си­ско-дель-Оро) и Са­ка­те­кас (ок. 30%; Мо­ре­лос), цин­ка – шта­ты Са­ка­те­кас (ок. 35%; Мо­ре­лос, Ма­са­пиль) и Чиуа­уа (бо­лее 31%; Асен­сь­он, Сан­та-Бар­ба­ра); се­реб­ра – шта­ты Са­ка­те­кас (46%; Фрес­ни­льо), Чиуа­уа (ок. 15%; Окам­по, Сан­та-Бар­ба­ра, Сау­си­льо), Ду­ран­го и Со­но­ра; зо­ло­та – шта­ты Со­но­ра (ок. 28%; Ка­бор­ка, Сау­а­ри­па), Чиуа­уа (ок. 26%; Ури­ке, Окам­по), Ду­ран­го (15%; Па­пас­кь­я­ро, Сан-Ди­мас) и Сан-Лу­ис-По­то­си. Сре­ди др. ме­тал­лов важ­ней­шее зна­че­ние име­ют сурь­ма (до­бы­ча 380 т в 2008 в пе­ре­счё­те на ме­талл, 6-е ме­сто в ми­ре; центр – Тор­ре­он, штат Коау­и­ла), вис­мут (1,13 тыс. т, 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ки­тая, ок. 20% ми­ро­вой; Тор­ре­он), кад­мий (1,55 тыс. т, 6-е ме­сто в ми­ре, ок. 7,5% ми­ро­вой; шта­ты Са­ка­те­кас, Чиуа­уа) и мо­либ­ден (7,8 тыс. т, 6-е ме­сто в ми­ре, бо­лее 3,6% ми­ро­вой; На­ко­са­ри-де-Гар­сия). Круп­ней­шие до­бы­ваю­щие ком­па­нии – «Grupo México» (вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших до­бы­ваю­щих ком­па­ний ми­ра, за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке по­сле браз. «Vale» и чил. «Codelco») и «Industrias Peñoles».

Ком­плекс по обо­га­ще­нию руд и вы­плав­ке цвет­ных ме­тал­лов в г. Тор­ре­он (штат Коау­и­ла; при­над­ле­жит ком­па­нии «Industrias Peñoles») – круп­ней­ший в Лат. Аме­ри­ке по объ­ё­му про­из-ва (в т. ч. сви­нец 106 тыс. т, ра­фи­ни­ро­ван­ный цинк бо­лее 330 тыс. т, ме­тал­лич. вис­мут 853 т, се­реб­ро 2,7 т, кад­мий 656 т), по стои­мо­сти ко­неч­ной про­дук­ции за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в ми­ре сре­ди пред­при­ятий от­рас­ли, яв­ля­ет­ся круп­ней­шим ми­ро­вым про­из­во­ди­те­лем ра­фи­ни­ро­ван­но­го се­реб­ра и ме­тал­лич. вис­му­та. Сре­ди др. круп­ных цен­тров цвет­ной ме­тал­лур­гии – На­ко­са­ри-де-Гарсия (ком­плекс «La Cari­dad», при­над­ле­жит ком­па­нии «Mexica­na de Cobre» в со­ста­ве «Grupo M ́exico»; вклю­ча­ет 2 пред­при­ятия: за­вод по вы­плав­ке чер­но­вой ме­ди, про­из-ву ка­тод­ной ме­ди и из­вле­че­нию дра­го­цен­ных ме­тал­лов – се­реб­ра, зо­ло­та, а так­же за­вод по вы­пус­ку мед­ной ка­тан­ки) и Ка­на­неа (2 пред­при­ятия по вы­плав­ке чер­но­вой ме­ди и про­из-ву ка­тод­ной ме­ди), Сан-Лу­ис-По­то­си (вы­плав­ка цин­ка), Ве­рак­рус (за­вод по про­из-ву пер­вич­но­го алю­ми­ния из им­порт­но­го гли­но­зё­ма). М. экс­пор­ти­ру­ет медь, се­реб­ро и сви­нец (в слит­ках), ра­фи­ни­ро­ван­ные вис­мут, кад­мий, цинк и др.

Хи­ми­че­ская про­мыш­лен­ность ос­но­вы­ва­ет­ся на собств. сырь­е­вой ба­зе. М. за­ни­ма­ет важ­ные по­зи­ции по за­па­сам и до­бы­че флюо­ри­та (1,06 млн. т в 2008, ок. 18% ми­ро­вой до­бы­чи; штат Сан-Лу­ис-По­то­си), це­ле­сти­на (29,6 млн. т, ок. 7% ми­ро­вой), пер­ли­та (43 тыс. т), ба­ри­та (140 тыс. т; штат Ну­эво-Ле­он), гра­фи­та (7,2 тыс. т; Ла-Ко­ло­ра­да, штат Со­но­ра), ка­мен­ной со­ли (8,8 млн. т), фос­фо­ри­тов (0,97 млн. т; штат Ниж­няя Ка­ли­фор­ния Юж­ная) и се­ры (1,04 млн. т; шта­ты Та­ба­ско, Чья­пас), мышь­я­ко­вых руд (513 т в 2007; штат Сан-Лу­ис-По­то­си).

В струк­ту­ре от­рас­ли наи­боль­шее зна­че­ние име­ет про­из-во неф­те­хи­мич. про­дук­ции (мощ­но­сти рас­счи­та­ны на вы­пуск 12,8 млн. т в год; в 2008 про­из­ве­де­но бо­лее 7,8 млн. т). Дей­ст­ву­ют неф­те­хи­мич. ком­плек­сы: «La Cangrejera» (близ г. Коа­ца­ко­аль­кос, штат Ве­рак­рус; 3,2 млн. т про­дук­ции), «Cosoleacaque» (г. Ко­со­леа­ка­ке, штат Ве­рак­рус; ок. 2,1 млн. т), «Morelos» (близ г. Коа­ца­ко­аль­кос; 1,8 млн. т), «Pajaritos» (близ г. Коа­ца­ко­аль­кос; 0,7 млн. т), «Independencia» (г. Сан­та-Ма­рия-Мой­о­цин­го, штат Пу­эб­ла) и «Escolí n» (г. По­са-Ри­ка-де-Идаль­го, штат Ве­рак­рус). Про­из-во син­те­тич. кау­чу­ка ок. 3 млн. т, хи­мич. во­ло­кон 452 тыс. т, азот­ных удоб­ре­ний 412 тыс. т, фос­фор­ных удоб­ре­ний 359 тыс. т (2007). Осн. цен­тры по про­из-ву про­дук­ции ос­нов­ной хи­мии – Тор­ре­он (штат Коау­и­ла; круп­ный за­вод по про­из-ву суль­фа­та ам­мо­ния; св. 140 тыс. т в 2008) и Ла­гу­на- дель-Рей (штат Коау­и­ла; один из круп­ней­ших в ми­ре за­во­дов по про­из-ву суль­фа­та на­трия, бо­лее 460 тыс. т в 2008); оба пред­при­ятия при­над­ле­жат ком­па­нии «Industrias Peñoles».

Фар­ма­цев­ти­че­ская пром-сть – од­на из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся от­рас­лей. В нач. 21 в. М. – один из круп­ней­ших в Лат. Аме­ри­ке про­из­во­ди­те­лей ши­ро­ко­го ас­сор­ти­мен­та ле­кар­ст­вен­ных средств (ан­ти­био­ти­ков, ви­та­ми­нов, пре­па­ра­тов на ос­но­ве рас­тит. сы­рья и др.). Дей­ст­ву­ют ок. 220 пред­при­ятий, из них ок. 1/4 при­над­ле­жат иностр. ком­па­ни­ям (вы­пус­ка­ют ок. 85% всей про­дук­ции); ок. 70% ко­неч­ной про­дук­ции от­рас­ли экс­пор­ти­ру­ет­ся (гл. обр. в Гер­ма­нию, США, стра­ны Лат. Аме­ри­ки). Осн. про­из­водств. мощ­но­сти от­рас­ли рас­по­ло­же­ны в Фе­де­раль­ном окр., шта­тах Ме­хи­ко, Ха­ли­ско, Мо­ре­лос и Пу­эб­ла. Сре­ди ве­ду­щих нац. про­из­во­ди­те­лей – ком­па­нии «Laborato­rios Liomont» (за­вод в г. Ме­хи­ко), «Pisa Farmacéuti­ca» (Гва­да­ла­ха­ра, Ме­хи­ко), «Laborato­rios Sanfer» (два пред­при­ятия в Лер­ме-де-Вильяде). Б. ч. пред­при­ятий (в осн. при­над­ле­жат круп­ным ев­роп. про­из­во­ди­те­лям), вы­пус­каю­щих пар­фю­мер­но-кос­ме­тич. про­дук­цию и сред­ст­ва лич­ной ги­гие­ны, рас­по­ло­же­на в Фе­де­раль­ном окр., шта­тах Ме­хи­ко и Гуа­нахуа­то.

Ма­ши­но­строе­ние – од­на из клю­че­вых от­рас­лей мекс. эко­но­ми­ки. Осн. объ­ём про­дук­ции при­хо­дит­ся на сбо­роч­ные пред­при­ятия иностр. ком­па­ний; б. ч. про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся (гл. обр. в США). Од­на из за­дач от­рас­ли – по­вы­ше­ние до­ли ком­по­нен­тов и де­та­лей нац. про­из-ва в стои­мо­сти го­то­вой про­дук­ции. Наи­бо­лее раз­ви­ты ав­то­мо­биль­ная пром-сть, про­из-во элек­тро­тех­нич. и элек­трон­ных из­де­лий.

В ав­то­мо­биль­ной пром-сти (бо­лее 17% стои­мо­сти про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств) важ­ней­шие про­из­вод­ст­вен­ные сек­то­ра – сбор­ка ав­то­мо­би­лей и про­из-во ком­плек­тую­щих, де­та­лей, уз­лов и аг­ре­га­тов. По об­ще­му объ­ё­му про­дук­ции ав­то­мо­би­ле­строе­ния (2105,8 тыс. ав­то­транс­порт­ных средств, в т. ч. лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли – 1416,6 тыс., гру­зо­вые – 645 тыс., 2007) М. за­мы­ка­ет де­сят­ку стран – ми­ро­вых ли­де­ров. В от­рас­ли до­ми­ни­ру­ют фи­лиа­лы ми­ро­вых ав­то­мо­биль­ных кон­цер­нов – амер. «General Motors», «Chrysler» и «Ford Motor», герм. «Volkswagen» и япон. «Nissan». Ок. 78% всех ав­то­транс­порт­ных средств, со­б­ран­ных на территории М., вы­во­зит­ся в др. стра­ны (1661,4 тыс. лег­ко­вых и гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, из них 96% – про­дук­ция 5 ве­ду­щих ком­па­ний), гл. обр. в США (71%) и Гер­ма­нию (ок. 12%). Для мекс. рын­ка про­из­ве­де­но 481,3 тыс. ав­то­транс­порт­ных средств (в т. ч. 288,8 тыс. лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей, 106,7 тыс. лёг­ких ком­мерч. гру­зо­ви­ков, 42,3 тыс. тя­жё­лых гру­зо­ви­ков). Им­порт лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей 308 тыс. (2008).

Осн. ав­то­сбо­роч­ные пред­при­ятия со­сре­до­то­че­ны в сев. по­гра­нич­ных с США шта­тах и в центр. час­ти стра­ны. Ве­ду­щий про­из­во­ди­тель лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей – ком­па­ния «General Motors de México»; ей при­над­ле­жит круп­ней­шее ав­то­сбо­роч­ное пред­при­ятие стра­ны в г. Ра­мос-Арис­пе (штат Коау­и­ла, вхо­дит в гор. аг­ло­ме­ра­цию Саль­ти­льо). Пред­при­ятия ком­па­нии рас­по­ло­же­ны так­же в го­ро­дах Си­лао (штат Гуа­нахуа­то), То­лу­ка (штат Ме­хи­ко) и Сан-Лу­ис-По­то­си (с 2008). За­во­ды ком­па­нии «Nissan Mexicana» дей­ст­ву­ют в Агуа­скаль­ен­те­се (здесь со­би­ра­ют так­же ав­то­мо­би­ли мар­ки «Rena­ult»), Хью­те­пеке (близ Ку­эр­на­ва­ки, штат Мо­ре­лос). Пред­при­ятия «Ford México» раз­ме­ща­ют­ся в Эр­мо­си­льо (штат Со­но­ра) и Куа­у­тит­ла­не (штат Ме­хи­ко; на ре­кон­ст­рук­ции, кон. 2009); ком­па­нии «Chrysler de México» – в Саль­ти­льо (штат Коау­и­ла) и То­лу­ке (штат Ме­хи­ко); «Volkswagen de Méxi­co» – в Пу­эб­ле (го­лов­ное пред­при­ятие ком­па­нии, од­но из круп­ней­ших в от­рас­ли). Пред­при­ятия ком­па­ний «Toyota M ́e­xico» дей­ст­ву­ют в г. Те­ка­те (штат Ниж­няя Ка­ли­фор­ния), «Honda de México» – в г. Эль-Саль­то – при­го­роде Гва­да­ла­ха­ры (штат Ха­ли­ско; здесь же ве­дёт­ся сбор­ка мо­то­цик­лов и ску­те­ров). Осн. цен­тры про­из-ва гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей – Ку­эр­на­ва­ка, Куа­у­тит­лан, Саль­ти­льо, Сан-Мар­тин-Обис­по (штат Ме­хи­ко), Ме­хи­ка­ли; трак­то­ров и экс­ка­ва­то­ров – Саль­ти­льо (за­вод амер. ком­па­нии «John Deer»).

М. – круп­ный про­из­во­ди­тель и экс­пор­тёр ав­то­мо­биль­ных ком­плек­тую­щих де­та­лей, уз­лов и аг­ре­га­тов (в сек­то­ре соз­да­ёт­ся ок. 6,3% про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств). Дей­ст­ву­ют св. 1 тыс. пред­при­ятий (из них ок. 80% – фи­лиа­лы иностр. ком­па­ний); св. 62% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся. В то­вар­ной струк­ту­ре сек­то­ра ок. 33% стои­мо­сти при­хо­дит­ся на разл. элек­трон­ные сис­те­мы, 22% – на ав­то­мо­биль­ные дви­га­те­ли и их час­ти, ок. 20% – на ре­зи­но­тех­нич. из­де­лия. Боль­шое зна­че­ние име­ет вы­пуск ав­то­мо­биль­ных дви­га­те­лей (бо­лее 2,2 млн. в год). Осн. цен­тры про­из-ва – Агуа­скаль­ен­тес, Саль­ти­льо, То­лу­ка, Си­лао, Ра­мос-Арис­пе, Чиуа­уа. Сре­ди др. зна­чи­мой про­дук­ции – ав­то­мо­биль­ные ак­ку­му­ля­то­ры (ок. 23 млн. шт. в год), ши­ны и ка­ме­ры, тор­моз­ные сис­те­мы, дис­ки, та­хо­мет­ры, рем­ни и по­душ­ки безо­пас­но­сти, раз­но­об­раз­ные штам­по­ван­ные пла­ст­мас­со­вые и ме­тал­лич. де­та­ли.

В элек­тро­тех­нич. и элек­трон­ной пром-сти дей­ст­вуют ок. 700 пред­при­ятий (ок. 4,8% стои­мо­сти про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств). Осн. про­дук­ция от­рас­ли – бы­то­вые элек­тро­при­бо­ры, пер­со­наль­ные ком­пь­ю­те­ры и пе­ри­фе­рия, сред­ст­ва свя­зи и ком­плек­тую­щие к ним; про­дук­ция пром. (сред­ст­ва ав­то­ма­ти­за­ции, разл. кон­троль­но-из­ме­рит. при­бо­ры) и мед. на­зна­че­ния, а так­же ком­плек­тую­щие для ав­то­мо­биль­ной пром-сти (про­дук­ция смеж­ных про­из­водств – ав­то­мо­биль­ные ау­дио­сис­те­мы, сис­те­мы кон­ди­цио­ни­ро­ва­ния воз­ду­ха, GPS-на­ви­га­то­ры и др.), разл. ви­ды обо­ру­до­ва­ния для авиа­тех­ни­ки. Из отд. то­ва­ров по мас­шта­бам про­из­вод­ст­ва и объ­ё­му экс­пор­та вы­де­ля­ют­ся те­ле­ви­зо­ры (жид­кок­ри­стал­лич. и плаз­мен­ные), ком­пь­ю­те­ры и пе­ри­фе­рий­ные уст­рой­ст­ва (в т. ч. мо­ни­то­ры), мо­биль­ные те­ле­фо­ны. В про­из-ве про­дук­ции до­ми­ни­ру­ют пред­при­ятия ве­ду­щих ми­ро­вых ком­па­ний: амер. (IBM, «Hewlett-Packard» и др.), япон. («Sony», «Sharp», «Toshi­ba» и др.) и юж.-ко­рей­ских («Samsung» и др.). Бо­лее по­ло­ви­ны пред­при­ятий осу­ще­ст­в­ля­ют сбор­ку ко­неч­ных из­де­лий из им­порт­ных ком­плек­тую­щих на экс­порт (гл. обр. за­во­ды амер. ком­па­ний), бо­лее 35% вы­пус­ка­ют ли­цен­зи­он­ную про­дук­цию. Ве­ду­щая нац. ком­па­ния «Mabe» (в аль­ян­се с амер. ком­па­ни­ей «General Electric»; вы­пус­ка­ет элек­тро­бы­то­вые при­бо­ры; все­го 8 за­во­дов, круп­ней­шие в Сан-Лу­ис- По­то­си и Ме­хи­ко).

Ок. 3/4 пред­при­ятий от­рас­ли скон­цен­три­ро­ва­но в по­гра­нич­ных шта­тах на се­ве­ре М. (гл. обр. в Ниж­ней Ка­ли­фор­нии и Чиуа­уа), сре­ди дру­гих вы­де­ля­ет­ся штат Ха­ли­ско. Сло­жи­лось неск. рай­онов с вы­ра­жен­ной про­из­вод­ст­в. спе­циа­ли­за­ци­ей: штат Ниж­няя Ка­ли­фор­ния – круп­ней­ший по кон­цен­тра­ции пред­при­ятий, вы­пус­каю­щих те­ле­ви­зо­ры, бы­то­вые элек­тро­при­бо­ры – хо­ло­диль­ни­ки, сти­раль­ные ма­ши­ны, га­зо­вые и элек­тро­пли­ты, мик­ро­вол­но­вые пе­чи, а так­же ви­део­ка­ме­ры, DVD-про­иг­ры­ва­те­ли (осн. цен­тры – Тихуа­на и Ме­хи­ка­ли); штат Ха­ли­ско – ве­ду­щий по про­из-ву ком­пь­ю­те­ров и ком­пь­ю­тер­ной пе­ри­фе­рии (центр – Гва­да­ла­ха­ра); на до­лю шта­тов Чиуа­уа (гл. центр – Сью­дад-Хуа­рес) и Ме­хи­ко при­хо­дит­ся осн. часть про­из-ва мо­биль­ных те­ле­фо­нов и не­ко­то­рых ви­дов те­ле­ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ния; гор. аг­ло­ме­ра­ция Ме­хи­ко и штат Ке­ре­та­ро вы­де­ля­ют­ся по вы­пус­ку элек­трон­ных из­де­лий пром. на­зна­че­ния (в т. ч. для ав­то­мо­биль­ной пром-сти). Из отд. цен­тров по объ­ё­му про­из-ва рез­ко до­ми­ни­ру­ют Гва­да­ла­ха­ра (ком­пь­ю­те­ры и пе­ри­фе­рия), Тихуа­на (те­ле­ви­зо­ры) и Сью­дад-Хуа­рес (те­ле­фо­ны, ау­дио­тех­ни­ка). Круп­ные от­рас­ле­вые кла­сте­ры сфор­ми­ро­ва­лись так­же в го­ро­дах Рей­но­са (штат Та­мау­ли­пас; ау­дио- и ви­део­тех­ни­ка, ав­то­ком­плек­тую­щие, те­ле­фо­ны), Мон­тер­рей (ау­дио- и ви­део­тех­ни­ка, ав­то­ком­плек­тую­щие).

Лес­ная и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая про­мыш­лен­ность наи­бо­лее раз­ви­та в сев. час­ти М. и на юго- вос­то­ке п-ова Юка­тан. По объ­ё­му за­гото­вок дре­ве­си­ны вы­де­ля­ют­ся шта­ты Ду­ран­го и Чиуа­уа. Круп­ней­шие цен­тры де­ре­во­об­ра­бот­ки – По­са-Ри­ка-де-Идаль­го, Ха­ла­па (штат Ве­рак­рус), Уруа­пан, Мо­ре­лия (штат Ми­чоа­кан), Тус­пан (штат Ха­ли­ско), Ду­ран­го, Ро­са­ри­то (штат Ниж­няя Ка­ли­фор­ния); цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной пром-сти – Ме­хи­ко, Ори­са­ба (штат Ве­ра­к­рус), Сан-Ху­ан-Бау­ти­ста-Тус­те­пек (штат Оа­ха­ка), Уруа­пан и Мо­ре­лия (штат Ми­чоа­кан), Окот­лан (штат Ха­ли­ско), Саю­ла-де-Алеман (штат Ве­рак­рус), Чиуа­уа, Эн­се­на­да (штат Ниж­няя Ка­ли­фор­ния). Тра­ди­ци­он­но про­из­во­дит­ся мно­го смо­лы хвой­ных по­род (ка­ме­ди). Про­из-во бу­ма­ги 4,3 млн. т (2004; 2-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке по­сле Бра­зи­лии), в т. ч. га­зет­ной – 260 тыс. т. М. экс­пор­ти­ру­ет пи­ло­ма­те­риа­лы и дре­вес­ную мас­су, смо­лы.

Раз­ви­ва­ет­ся про­мыш­лен­ность строи­тель­ных ма­те­риа­лов. Важ­ней­шая от­расль – це­мент­ная. Про­из-во це­мен­та 38,8 млн. т (2007; 31,7 млн. т в 2000). В М. дей­ст­ву­ет 32 це­мент­ных за­во­да (из них 10 – в сев. при­гра­нич­ных шта­тах, один на п-ове Юка­тан, ос­таль­ные – в центр. час­ти стра­ны). Круп­ней­шие ком­па­нии от­рас­ли – «CEMEX S. A. de C. V.» (од­на из ве­ду­щих в ми­ре про­филь­ных ком­па­ний; дей­ст­вуют 15 пред­при­ятий, до­ля ком­па­нии в нац. про­из-ве ок. 63%), «Holcim Apasco» (6 пред­при­ятий, ок. 17% мекс. рын­ка), «Cooperati­va la Cruz Azul» (2 за­во­да, ок. 14%). Важ­ное зна­че­ние име­ет про­из-во разл. ви­дов стро­ит. стек­ла: груп­па «Vitro, S. A. B. de C. V.» вхо­дит в чис­ло наи­бо­лее круп­ных в ми­ре; за­во­ды в шта­тах Ну­эво-Ле­он, Ме­хи­ко, Пу­эб­ла, гор. аг­ло­ме­ра­ции Ме­хи­ко (пред­при­ятия ком­па­нии вы­пус­ка­ют так­же стек­лян­ную та­ру для пи­ще­вой и фар­ма­цев­тич. от­рас­лей, из­де­лия для хи­мич., элек­тро­тех­нич., ав­то­мо­биль­ной и др. от­рас­лей пром-сти). М. – круп­ный про­из­во­ди­тель и экс­пор­тёр ме­тал­лич. стро­ит. ар­ма­ту­ры, раз­но­об­раз­ных от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов (ке­ра­мич. плит­ка, на­поль­ные по­кры­тия), обо­ру­до­ва­ния для ван­ных ком­нат, ме­бе­ли, пред­ме­тов ин­терь­е­ра. До­бы­ча гип­са 5,1 млн. т, квар­це­во­го пес­ка – 2,8 млн. т, до­ло­ми­та – 1,23 млн. т, као­ли­на – ок. 1 млн. т, бен­то­ни­та – бо­лее 0,6 млн. т (2007).

Лёг­кая про­мыш­лен­ность вы­пус­ка­ет ши­ро­кий ас­сор­ти­мент пря­жи, тка­ней, го­то­вых из­де­лий – муж­ских кос­тю­мов, ниж­не­го бе­лья, нос­ков, мах­ро­вых по­ло­те­нец и бан­ных ха­ла­тов и др. Зна­чит. часть сы­рья для про­из-ва тка­ней им­пор­ти­ру­ет­ся (хло­пок, син­те­тич. во­лок­на – из США, шерсть – из Ав­ст­ра­лии, Но­вой Зе­лан­дии). По объ­ё­мам про­из-ва тек­стиль­ной про­дук­ции вы­де­ля­ют­ся шта­ты Пу­эб­ла (гл. центр – Пу­эб­ла), Мо­ре­лос (Ку­эр­на­ва­ка), Гуа­нахуа­то (Мо­ро­ле­он и Урь­ян­га­то) и Ха­ли­ско (Гва­да­ла­ха­ра), где соз­да­ны круп­ные тек­стиль­ные ком­плек­сы с пол­ным цик­лом про­из-ва (от вы­пус­ка во­ло­кон до по­ши­ва го­то­вой оде­ж­ды). Сре­ди отд. цен­тров хлоп­ча­то­бу­маж­но­го про­из-ва – Тла­ска­ла, Ори­са­ба, Кор­до­ва, Ха­ла­па, То­лу­ка, Ке­ре­та­ро, Ле­он. М. – круп­ный про­из­во­ди­тель ка­че­ст­вен­ной джин­со­вой тка­ни (ок. 300 млн. м2 в год; 70 млн. м2 в 1990; око­ло по­ло­ви­ны про­дук­ции при­хо­дит­ся на «Compa­ñía Industrial de Parras») и ши­ро­ко­го ас­сор­ти­мен­та оде­ж­ды из неё (зна­чит. часть из­де­лий про­из­во­дит­ся по ли­цен­зи­ям из­вест­ных ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей, в т. ч. под мар­ка­ми «Guess», «Levi’s»). Пе­ре­ра­бот­ка шер­сти и вы­пуск шер­стя­ных из­де­лий (в т. ч. пле­дов-са­ра­пе, ша­лей и шар­фов) – в го­ро­дах Саль­ти­льо, Са­ка­те­кас, Сан-Лу­ис-По­то­си, Агуа­скаль­ен­тес, То­лу­ка и Оа­ха­ка. Осн. цен­тры про­из-ва тка­ней из син­те­тич. во­ло­кон – гор. аг­ло­ме­ра­ция Ме­хи­ко и Ку­эр­на­ва­ка. Про­из-во обу­ви 244 млн. пар (2008; 160 млн. пар в 2004); б. ч. пред­при­ятий (все­го бо­лее 4,1 тыс., 2008) – мел­кие, ис­поль­зу­ют пре­им. им­порт­ное ко­же­вен­ное сы­рьё. Б. ч. про­из-ва обу­ви обес­пе­чи­ва­ют шта­ты Гуа­нахуа­то (2,85 тыс. пред­при­ятий, ок. 68% объ­ё­ма про­из-ва; осн. цен­тры – Ле­он, тра­ди­ци­он­но спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке ка­че­ст­вен­ной муж­ской обу­ви) и Ха­ли­ско (ок. 18%; центр – Гва­да­ла­ха­ра, в осн. жен­ская обувь), а так­же гор. аг­ло­ме­ра­ция Ме­хи­ко (ок. 12%; пре­им. спор­тив­ная и по­все­днев­ная обувь). Экс­пор­ти­ру­ет­ся ок. 11 млн. пар (2008; бо­лее 90% – в США); для удов­ле­тво­ре­ния внутр. спро­са в М. вво­зит­ся ок. 46 млн. пар (из них ок. 80% – кит. про­из-ва).

Пи­ще­вая про­мыш­лен­ность – од­на из зна­чи­мых в эко­но­ми­ке стра­ны. Ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ной от­рас­ле­вой струк­ту­рой, ис­поль­зу­ет ме­ст­ное сы­рьё и в осн. ори­ен­ти­ро­ва­на на удов­ле­тво­ре­ние по­треб­но­стей внутр. рын­ка. Б. ч. пред­при­ятий от­рас­ли (гл. обр. мел­кие и сред­ние, при­над­ле­жат нац. пред­при­ни­ма­те­лям) рас­по­ло­же­на в рай­онах с.-х. про­из-ва или при­бли­же­на к по­тре­би­те­лю в круп­ных го­ро­дах (му­ко­моль­ные, кон­ди­тер­ские и др.). Наи­бо­лее важ­ное зна­че­ние име­ют мо­лоч­ная и мяс­ная пром-сть, про­из-во са­ха­ра, кон­ди­тер­ских и хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий, пе­ре­ра­бо­тан­ных и кон­сер­ви­ро­ван­ных ово­щей (гл. обр. то­ма­тов – пас­ты, со­усов на их ос­но­ве) и фрук­тов, со­ков, пе­ре­ра­бот­ка ры­бы и мо­ре­про­дук­тов. Круп­ней­шие мно­го­отрас­ле­вые цен­тры – гор. аг­ло­ме­ра­ция Ме­хи­ко и Гва­да­ла­ха­ра. Сре­ди ве­ду­щих нац. про­из­во­ди­те­лей про­дук­тов пи­та­ния – «Grupo Bimbo» (хле­бо­бу­лоч­ные из­де­лия, чип­сы и др.; в М. ей при­над­ле­жит 39 пред­при­ятий) и «Grupo Herdez» (разл. со­усы, кон­сер­ви­ро­ван­ные ово­щи, фрук­ты, ры­ба, а так­же со­ки, су­хо­фрук­ты, су­пы бы­ст­ро­го при­го­тов­ле­ния и др.).

Тра­ди­ци­он­но важ­ное экс­порт­ное зна­че­ние име­ет про­из-во пи­ва и те­ки­лы. Про­из-во пи­ва 78 млн. гл (2007); ок. 1/4 пи­ва экс­пор­ти­ру­ет­ся, гл. обр. в США, стра­ны ЕС. Бо­лее 60% про­из-ва при­хо­дит­ся на ком­па­нию «Grupo Modelo» (вхо­дит в чис­ло круп­ней­ших пи­во­ва­рен­ных ком­па­ний ми­ра; наи­бо­лее из­вест­ные мар­ки: «Corona», «Modelo», «Pací fico», «Estrella», «León»); пред­при­ятия в го­ро­дах Ка­ле­ра-Вик­тор-Ро­са­лес (штат Са­ка­те­кас; круп­ней­ший за­вод, вы­пус­ка­ет ок. 16 млн. гл в год), Сью­дад-Об­ре­гон (штат Со­но­ра), Ма­сат­лан (штат Си­на­лоа), Тор­ре­он (штат Коау­и­ла), Сан-Ху­ан- Бау­ти­ста-Тус­те­пек (штат Оа­ха­ка), Гва­да­ла­ха­ра и Ме­хи­ко; построен за­вод в Пьед­рас-Не­грас (на се­ве­ре М.; от­крыт в 2010). Ок. 40% пи­ва про­из­во­дит­ся ком­па­ни­ей «FEMSA – Cerveza» (с 2010 в со­ста­ве ком­па­нии «Heineken»). Пи­во (наи­бо­лее из­вест­ны мар­ки «Tecate» и «Indio») вы­пус­ка­ют за­во­ды в Те­ка­те (штат Ниж­няя Ка­ли­фор­ния), На­во­хоа (штат Со­но­ра), Мон­тер­рее, Гва­да­ла­ха­ре, То­лу­ке, Ори­са­бе (штат Ве­рак­рус). Про­из-вo те­ки­лы 307,5 млн. л (2008); наи­бо­лее из­вест­ные мар­ки – «Sauza» и «Olmeca». Осн. ре­ги­он про­из-ва на­пит­ка – штат Ха­ли­ско, где рас­по­ло­же­на б. ч. план­та­ций го­лу­бой ага­вы (гл. центр – г. Те­ки­ла); сре­ди дру­гих – шта­ты Ми­чоа­кан, Гуа­нахуа­то, Та­мау­ли­пас, На­ярит. Поч­ти по­ло­ви­на те­ки­лы экс­пор­ти­ру­ет­ся (ок. 80% – в США, ок. 10% – в стра­ны ЕС).

Со­хра­ня­ет тра­ди­ции про­из-во та­ба­ка и та­бач­ных из­де­лий. До 90% рын­ка кон­тро­ли­ру­ют ком­па­нии «Сigarrera la Moderna» («Cigamod»; при­над­ле­жит ВАT) и «Cigarros la Tabacalera Mexicana» («Cigatam»; в струк­ту­ре «Philip Morris International»). М. по­став­ля­ет та­бач­ные из­де­лия в Ни­дер­лан­ды (ок. 40%), США (бо­лее 30%), Гре­цию, Ис­па­нию и др. стра­ны. Круп­ней­ший по­став­щик та­бач­ных из­де­лий на мекс. ры­нок – Ку­ба.

Раз­ви­ты кус­тар­ные про­мыс­лы – тка­че­ст­во (в т. ч. из­го­тов­ле­ние пон­чо), че­кан­ка, ху­дож. рос­пись по де­ре­ву, об­ра­бот­ка кож, про­из-во юве­лир­ных из­де­лий, шляп-сом­бре­ро и др.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. М. в осн. обес­пе­чи­ва­ет по­треб­но­сти в про­до­воль­ст­вии; к кон. 2000-х гг. со­хра­ня­ет­ся за­ви­си­мость от им­пор­та зер­но­вых, рас­тит. ма­сел, кор­не­пло­дов, мя­са.

В струк­ту­ре с.-х. уго­дий (95,4 млн. га) на па­ст­би­ща при­хо­дит­ся 74,5 млн. га, об­ра­ба­ты­вае­мые зем­ли – 21,9 млн. га (в т. ч. под мно­го­лет­ни­ми на­са­ж­де­ния­ми – 5,59 млн. га, 2009). Из-за час­тых за­сух и рас­про­стра­не­ния эро­зии убо­роч­ные пло­ща­ди не пре­вы­ша­ют 90% об­ра­ба­ты­вае­мых пло­ща­дей (осо­бен­но в рай­онах низ­ко­то­вар­но­го про­из-ва с су­хим и за­суш­ли­вым кли­ма­том). Осн. мас­си­вы па­хот­ных зе­мель со­сре­до­то­че­ны в пре­де­лах Центр. Ме­сы, па­ст­бищ – Сев. Ме­сы, мно­го­лет­них на­са­ж­де­ний – на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье и по­бе­ре­жье Мек­си­кан­ско­го зал. С сер. 1990-х гг. вне­дря­ют­ся про­грес­сив­ные эко­ло­ги­че­ски чис­тые (ор­га­ни­че­ские) тех­но­ло­гии; в 2008 под про­из-вом эко­ло­ги­че­ски чис­той про­дук­ции за­ня­то 14,4 тыс. га (б. ч. этих зе­мель на­хо­дит­ся в шта­тах Чья­пас, Оа­ха­ка и На­ярит), из них ок. 90% под по­сад­ка­ми ко­фе, ок. 7% – то­ма­тов. Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли аг­рар­ной про­дук­ции – ти­хо­оке­ан­ские шта­ты Ха­ли­ско, Си­на­лоа, Ми­чоа­кан и Со­но­ра (со­во­куп­но – ок. 32% стои­мо­сти) и Ве­рак­рус (ок. 7,5%; 2007).

Ве­ду­щая от­расль – рас­те­ние­вод­ст­во (59,4% стои­мо­сти с.-х. про­дук­ции, 2008). Про­из-во зер­но­вых ори­ен­ти­ро­ва­но на внутр. ры­нок. Гл. про­до­вольств. куль­ту­ра и ос­но­ва пи­та­ния зна­чит. час­ти на­се­ле­ния – ку­ку­ру­за. По её сбо­ру (24,4 тыс. т в 2008) М. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ми­ре (по­сле Бра­зи­лии и США), по по­треб­ле­нию (ок. 400 кг на ду­шу на­се­ле­ния в год) – 1-е ме­сто в ми­ре. Осн. по­се­вы со­сре­до­то­че­ны на нео­ро­шае­мых зем­лях вдоль ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья; ок. 70% уро­жая обес­пе­чи­ва­ют шта­ты Си­на­лоа, Ха­ли­ско, Ми­чоа­кан, Чья­пас и Гер­ре­ро, а так­же шта­ты Ме­хи­ко и Гуа­нахуа­то в центр. час­ти стра­ны. Сбор пше­ни­цы ок. 4 млн. т в год (3-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке по­сле Ар­ген­ти­ны и Бра­зи­лии); ок. 3/4 сбо­ра при­хо­дит­ся на шта­ты Со­но­ра (поч­ти 1/2 об­ще­го сбо­ра) и Ниж­няя Ка­ли­фор­ния на се­ве­ро-вос­то­ке и штат Гуа­нахуа­то в центр. час­ти стра­ны. Рис (сбор ок. 250 тыс. т в год) тра­ди­ци­он­но вы­ра­щи­ва­ют на по­бе­ре­жье Мек­си­кан­ско­го зал. (шта­ты Ве­рак­рус, Кам­пе­че, Та­ба­ско) и Ти­хо­го ок. (шта­ты Ми­чоа­кан, На­ярит, Ко­ли­ма); вме­сте эти 6 шта­тов обес­пе­чи­ва­ют ок. 85% уро­жая. М. – один из круп­ней­ших в ми­ре им­пор­тё­ров ку­ку­ру­зы (7–8 млн. т в год, в осн. из США), пше­ни­цы (ок. 3,5 млн. т в год) и ри­са (ок. 0,8 млн. т в год). Про­до­вольств. зна­че­ние име­ют сор­го (сбор ок. 7 млн. т в 2010, 1-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке; 80% сбо­ра при­хо­дит­ся на шта­ты Та­мау­ли­пас, Гуа­нахуа­то, Си­на­лоа и Ми­чоа­кан), яч­мень (ок. 800 тыс. т; 90% сбо­ра да­ют шта­ты Идаль­го, Гуа­нахуа­то, Тла­ска­ла, Пу­эб­ла, Ме­хи­ко), фа­соль (1,15 млн. т; бо­лее 50% сбо­ра обес­пе­чи­ва­ют шта­ты Са­ка­те­кас, Си­на­лоа, Ду­ран­го и Чиуа­уа).

Осн. про­дук­ты аг­рар­но­го экс­пор­та – ко­фе, фрук­ты и ово­щи, ды­ни и ар­бу­зы, ана­на­сы, а так­же пря­ные тра­вы. Сбор ко­фе 1,4 млн. т зе­лё­ных зё­рен (2009); осн. план­та­ции ко­фей­но­го де­ре­ва рас­по­ло­же­ны в гор­ных рай­онах юж. час­ти стра­ны (шта­ты Чья­пас и Пу­эб­ла). М. – один из круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей тро­пич. фрук­тов – аво­ка­до (сбор 1,2 млн. т в 2009, 1-е ме­сто в ми­ре; ок. 90% сбо­ра при­хо­дит­ся на штат Ми­чоа­кан), па­пайи (707 тыс. т, 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Бра­зи­лии), ман­го (1,5 млн. т, 3-е ме­сто в ми­ре по­сле Ин­дии и Ки­тая; 80% обес­пе­чи­ва­ют при­бреж­ные шта­ты Гер­ре­ро, На­ярит, Си­на­лоа, Оа­ха­ка, Чья­пас и Ве­рак­рус), цит­ру­со­вых – ли­мо­нов и лай­ма (2,2 млн. т, 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ин­дии; ок. 3/4 при­хо­дит­ся на шта­ты Ко­ли­ма, Ми­чоа­кан и Ве­рак­рус), апель­си­нов (4,2 млн. т, 3-е ме­сто в ми­ре по­сле Бра­зи­лии и США; гл. обр. в шта­тах Ве­рак­рус – бо­лее 1/2 уро­жая, Сан-Лу­ис-По­то­си и Ну­эво-Ле­он). Вы­ра­щи­ва­ют так­же яб­ло­ки (сбор 560 тыс. т, в т. ч. 70% – в шта­те Чиуа­уа), пер­си­ки и нек­та­ри­ны (ок. 190 тыс. т; в осн. в шта­тах Ми­чоа­кан, Ме­хи­ко, Мо­ре­лос, Чиуау­а и Пу­эб­ла), клуб­ни­ку (207 тыс. т; бо­лее 1/2 – в шта­те Ми­чоа­кан, око­ло 1/3 – в шта­те Ниж­няя Ка­ли­фор­ния). Еже­год­ный сбор ба­на­нов бо­лее 2,2 млн. т (в осн. в шта­тах Чья­пас и Та­ба­ско), ана­на­сов – 0,75 млн. т, дынь и ар­бу­зов – бо­лее 1 млн. т.

В ово­ще­вод­ст­ве ве­ду­щую роль иг­ра­ет про­из-во то­ма­тов (2,26 млн. т; круп­ные хо­зяй­ст­ва соз­да­ны в вост. шта­тах Си­на­лоа – ок. 35% сбо­ра, Ниж­няя Ка­ли­фор­ния – ок. 10%, Ми­чоа­кан – ок. 5%) и зе­лё­но­го пер­ца (чи­ли; 2,05 млн. т, 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ки­тая; ок. 75% обес­пе­чи­ва­ют шта­ты Си­на­лоа, Чиуа­уа, Са­ка­те­кас, Сан-Лу­ис-По­то­си, Та­мау­ли­пас). Еже­год­ный сбор лу­ка и чес­но­ка ок. 1,2 млн. т, огур­цов – ок. 0,5 млн. т, спар­жи – ок. 64 тыс. т, ани­са и фен­хе­ля – 32 тыс. т.

Осн. тех­нич. куль­ту­ры – са­хар­ный тро­ст­ник, хлоп­чат­ник, та­бак и хе­не­кен (гру­бо­во­лок­ни­стая ага­ва). Сбор са­хар­но­го тро­ст­ни­ка ок. 50 млн. т в год (зе­лё­ной мас­сы); осн. рай­он про­из-ва – штат Ве­рак­рус (ок. 36%), сре­ди дру­гих – шта­ты Ха­ли­ско (ок. 12%), Сан-Лу­ис-По­то­си, Та­мау­ли­пас, Оа­ха­ка. Хлоп­чат­ник вы­ра­щи­ва­ют гл. обр. в рай­онах оро­шае­мо­го зем­ле­де­лия на се­ве­ро-за­па­де стра­ны в ни­зовь­ях р. Рио-Бра­во-дель-Нор­те; хе­не­кен – в сев. час­ти п-ова Юка­тан, та­бак – в шта­те На­ярит (ок. 90% про­из-ва).

Жи­вот­но­вод­ст­во пре­им. экс­тен­сив­ное; раз­ви­тие его сдер­жи­ва­ет­ся низ­кой про­дук­тив­но­стью ес­теств. па­ст­бищ. В сев. рай­онах Мек­си­кан­ско­го на­го­рья пре­об­ла­да­ют об­шир­ные ма­ло­про­дук­тив­ные хо­зяй­ст­ва. В рай­онах оро­шае­мо­го зем­ле­де­лия, где раз­ви­то то­вар­ное кор­мо­про­из­вод­ст­во, пре­об­ла­да­ют не­боль­шие хо­зяй­ст­ва и раз­ви­то ин­тен­сив­ное жи­вот­но­вод­ст­во (гл. обр. мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во). По­го­ло­вье (млн., 2007): кр. рог. ско­та – 23,3, сви­ней – 9,0, овец – 7,3, коз – 4,1, до­маш­ней пти­цы – 481,4. Про­из-во мя­са 5,7 млн. т (2010; 7-е ме­сто в ми­ре, 2-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке по­сле Бра­зи­лии), в т. ч. го­вя­ди­на – 1,75 млн. т (осн. по­став­щи­ки – шта­ты Ве­рак­рус, Ха­ли­ско, Чья­пас, Чиуа­уа, Со­но­ра, Та­мау­ли­пас), сви­ни­на – ок. 1,2 млн. т (шта­ты Со­но­ра, Ха­ли­ско, Гуа­нахуа­то, Пу­эб­ла, Юка­тан), мя­со пти­цы – 2,7 млн. т (штаты Ха­ли­ско, Пу­эб­ла, Ну­эво-Ле­он и Со­но­ра), ба­ра­ни­на и коз­ля­ти­на – св. 99 тыс. т.

M. вхо­дит в чис­ло круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей мё­да (53 тыс. т в 2009; осн. рай­он – п-ов Юка­тан); бо­лее 40% мё­да экс­пор­ти­ру­ет­ся, гл. обр. в стра­ны ЕС.

Об­щий улов ры­бы ок. 1,77 млн. т (в т. ч. св. 285 тыс. т – про­дук­ция ры­бо­раз­вод­ных и кре­ве­точ­ных хо­зяйств, 2009). Осн. рай­он мор. ло­ва – от­ме­ли Ка­ли­фор­ний­ско­го зал. (ок. 80% об­ще­го уло­ва), гл. про­мы­сло­вые ви­ды – сар­ди­на, ту­нец. Б. ч. хо­зяйств по раз­ве­де­нию ры­бы и кре­ве­ток – в шта­тах Си­на­лоа и Со­но­ра. У по­бе­ре­жья шта­та Ниж­няя Ка­ли­фор­ния Юж­ная – до­бы­ча жем­чу­га.

Авторы раздела: Е. В. Ба­ран­чи­ков, Д. В. Со­ловь­ёв.

Сфе­ра ус­луг. Рек­реа­ци­он­ные ус­лу­ги – од­на из ве­ду­щих от­рас­лей ме­ж­ду­нар. спе­циа­ли­за­ции М., важ­ный ис­точ­ник ва­лют­ных по­сту­п­ле­ний. В сек­то­ре за­ня­то ок. 1,9 млн. чел. (2006). В нач. 21 в. М. вхо­дит в де­сят­ку наи­бо­лее по­се­щае­мых стран ми­ра. В 2008 здесь по­бы­ва­ло 91,46 млн. ино­стран­цев, в т. ч. ту­ри­стов (дли­тель­ность пре­бы­ва­ния бо­лее су­ток) – 22,64 млн. чел., од­но­днев­ных экс­кур­сан­тов – 68,82 млн. чел. (из них ок. 6,3 млн. чел. – пас­са­жи­ры кру­из­ных су­дов); наи­боль­ший по­ток – из США и Ка­на­ды (до 90% об­ще­го чис­ла ту­ри­стов). Осн. ви­ды ту­риз­ма – мор. оз­до­ро­ви­тель­ный (пляж­ный от­дых и со­пут­ст­вую­щие вод­ные спор­тив­но-раз­вле­кат. ус­лу­ги) и куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный. В 1970–1980-х гг. гос. и ча­ст­ные, в т. ч. амер., ин­ве­сто­ры вло­жи­ли зна­чит. сред­ст­ва в строи­тель­ст­во но­вых и ре­кон­ст­рук­цию ста­рых оте­лей, соз­да­ние совр. ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­тов и тер­ми­на­лов для мор. кру­из­ных су­дов, рас­ши­ре­ние ту­ри­ст­ской ин­фра­струк­ту­ры (рес­то­ра­нов, ка­зи­но, по­лей для голь­фа, тор­го­вых цен­тров, дай­винг-клу­бов, стоя­нок для яхт и др.). Бы­ли соз­да­ны но­вые при­мор­ские ку­рорт­ные ком­плек­сы для мас­со­во­го от­ды­ха на сев.-вост. по­бе­ре­жье п-ова Юка­тан (Кан­кун, Плая-дель-Кар­мен) и при­ле­гаю­щих ост­ро­вах Ко­су­мель и Мухе­рес, на п-ове Ка­ли­фор­ния (Лос-Ка­бос, Ло­ре­то) и ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье (Сиу­а­та­не­хо к се­ве­ро-за­па­ду от Ака­пуль­ко). Осн. рай­оны за­ня­тий дай­вин­гом – ко­рал­ло­вые ри­фы вдоль вост. по­бе­ре­жья п-ова Юка­тан, сёр­фин­гом – у по­бе­ре­жья п-ова Ка­ли­фор­ния. Ту­ри­стов при­вле­ка­ют ис­то­ри­ко-куль­тур­ные па­мят­ни­ки до­ко­лум­бо­вой эпо­хи (руи­ны го­ро­дов Чи­чен-Ица, Тео­тиу­а­кан, Те­ноч­тит­лан, Чо­лу­ла, Па­лен­ке и др.), па­мят­ни­ки исп. ко­ло­ни­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры 16–18 вв. Др. ви­ды ту­риз­ма – ре­ли­ги­оз­но-па­лом­ни­че­ский (один из гл. объ­ек­тов – ба­зи­ли­ка Де­вы Ма­рии Гва­де­луп­ской в Ме­хи­ко, ку­да еже­год­но сте­ка­ет­ся до 10 млн. па­лом­ни­ков), эт­но­гра­фи­че­ский (зна­ком­ст­во с бы­том и куль­ту­рой ин­дей­цев), гас­тро­но­ми­че­ский (осо­бен­но­сти нац. кух­ни и на­пит­ков; в т. ч. по­се­ще­ние не­боль­ших пред­при­ятий по про­из-ву те­ки­лы близ г. Те­ки­ла), эко­ло­ги­че­ский [сре­ди объ­ек­тов – Мед­ный кань­он в За­пад­ной Сьер­ре-Мад­ре (штат Чиуа­уа), за­по­вед­ни­ки ро­зо­вых фла­мин­го Рио-Ла­гар­тос (в 230 км от Ме­ри­ды) и ба­бо­чек Ма­ри­по­са-Мо­нар­ка (шта­ты Ми­чоа­кан и Ме­хи­ко)], спор­тив­ный (аль­пи­низм, спе­лео­ту­ризм; вул­ка­ны По­по­ка­те­петль, Ори­са­ба, Ко­ли­ма).

Зна­чи­тель­ны мас­шта­бы транс­гра­нич­но­го ту­риз­ма: из-за раз­ни­цы цен на по­тре­би­тель­ские то­ва­ры и за­прет на ряд раз­вле­кат. ус­луг в США в при­гра­нич­ные мекс. го­ро­да Тихуа­на, Сью­дад- Хуа­рес, Ме­хи­ка­ли, Ну­эво-Ла­ре­до, Ма­та­мо­рос и др. еже­год­но на 1 день за по­куп­ка­ми и пр. при­ез­жа­ют бо­лее 62 млн. че­ло­век.

В 2006 в М. на­счи­ты­ва­лось 14,4 тыс. гос­ти­ниц на 562 тыс. но­ме­ров (596 тыс. но­ме­ров в 2008). Наи­бо­лее раз­ви­той гос­ти­нич­ной ин­фра­струк­ту­рой рас­по­ла­га­ют Ме­хи­ко (45,7 тыс. но­ме­ров в 2006), Кан­кун (21,8 тыс.), Ака­пуль­ко (16,3 тыс.), Гва­да­ла­ха­ра (12,8 тыс.), Пу­эр­то-Валь­яр­та (10,7 тыс.), Мон­тер­рей (10,4 тыс.), Ве­рак­рус (8,8 тыс.), Лос-Ка­бос (8,1 тыс.), Ма­сат­лан (8,1 тыс.). Наи­бо­лее по­се­щае­мые цен­тры ту­риз­ма М. (тыс. но­чё­вок в гос­ти­ни­цах, 2006): Ме­хи­ко (10296), Ака­пуль­ко (4163), Кан­кун (2432), Гва­да­ла­ха­ра (2305), Ве­рак­рус (1774), Мон­тер­рей (1596), Пу­эр­то-Валь­яр­та (1493), Ма­сат­лан (1254), Тихуа­на (1087), Лос- Ка­бос (1073).

Автор раздела: С. А. Тар­хов.

Транс­порт . М. име­ет раз­ви­тую транс­порт­ную сеть. Осо­бен­но­сти транс­порт­ной сис­те­мы стра­ны в зна­чит. сте­пе­ни оп­ре­де­ля­ют­ся тра­ди­ци­он­ны­ми эко­но­мич. свя­зя­ми М. с США. Важ­ней­шие ав­то­мо­биль­ные и ж.-д. ма­ги­ст­ра­ли стра­ны – ме­ри­дио­наль­ные, ве­дут к мекс.-амер. гра­ни­це, близ ко­то­рой транс­порт­ные по­то­ки наи­бо­лее ин­тен­сив­ны. В центр. час­ти стра­ны, где скон­цен­три­ро­ва­ны круп­ней­шие го­ро­да, ра­ди­аль­ные ма­ги­ст­ра­ли рас­хо­дят­ся из Ме­хи­ко.

Осн. вид транс­пор­та – ав­то­мо­биль­ный; на не­го при­хо­дит­ся ок. 60% гру­зо­вых (гл. обр. ма­ло- и сред­не­тон­наж­ные гру­зы и кон­тей­не­ры) и ок. 98% пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок. Роль ав­то­транс­пор­та осо­бен­но ве­ли­ка в транс­гра­нич­ных пе­ре­воз­ках ме­ж­ду М. и США. Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 360,4 тыс. км (2008; 21,4 тыс. км в 1950), в т. ч. 127,4 тыс. км име­ют твёр­дое по­кры­тие (из них бо­лее 10,5 тыс. км – ав­то­стра­ды). Важ­ней­шие ав­то­ма­ги­ст­ра­ли – ме­ри­дио­наль­ные: Ака­пуль­ко – Ме­хи­ко – Ке­ре­та­ро – Сан-Лу­ис-По­то­си – Мон­тер­рей – Ну­эво-Ла­ре­до/гра­ни­ца с США; Ке­ре­та­ро – Ира­пуа­то – Ле­он – Агуа­скаль­ен­тес – Са­ка­те­кас – Тор­ре­он – Чиуа­уа – Сью­дад-Хуа­рес/гра­ни­ца с США; Ма­сат­лан – Лос-Мо­чис – Гу­ай­мас – Эр­мо­си­льо – Эрой­ка-Но­га­лес/гра­ни­ца с США; ши­рот­ные ав­то­стра­ды: Ду­ран­го – Тор­ре­он – Мон­тер­рей – Ма­та­мо­рос/гра­ни­ца с США; Те­пик – Гва­да­ла­ха­ра – То­лу­ка – Ме­хи­ко – Пу­эб­ла – Ви­лья-Эр­мо­са. В стра­не за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 22652 тыс. ав­то­транс­порт­ных средств, в т. ч. 14662 тыс. лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей (из них ча­ст­ные – 14208 тыс.), 7108 тыс. гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, 276 тыс. ав­то­бу­сов, 606 тыс. мо­то­цик­лов (2005). Уро­вень ав­то­мо­би­ли­за­ции на­се­ле­ния 159 ав­то­мо­би­лей на 1000 чел. (из них 107 – пас­са­жир­ские, 2002), что в 3 раза вы­ше, чем в со­сед­них стра­нах Центр. Аме­ри­ки, но зна­чи­тель­но ни­же, чем в США.

Ж.-д. транс­пор­том пе­ре­во­зит­ся ок. 10% гру­зов (в осн. пром. и с.-х. про­дук­ция, ми­нер. сы­рьё, строй­ма­те­риа­лы, а так­же нефть и неф­те­про­дук­ты); его до­ля в гру­зо­пе­ре­воз­ках со­кра­ща­ет­ся. Пас­са­жир­ские пе­ре­воз­ки све­де­ны к ми­ни­му­му (ис­клю­че­ние со­став­ля­ет при­го­род­ный узел Ме­хи­ко, отд. ли­нии в пре­де­лах шта­тов). Об­щая про­тя­жён­ность же­лез­ных до­рог 26,7 тыс. км (2005). Гл. ж.-д. ма­ги­ст­ра­ли – 3 ме­ри­дио­наль­ные ли­нии от Ме­хи­ко к гра­ни­це с США: че­рез Ке­ре­та­ро – Гва­да­ла­ха­ру – Куль­я­кан – Эр­мо­си­льо к Ме­хи­ка­ли; че­рез Ле­он – Агуа­скаль­ен­тес – Тор­ре­он – Чиуа­уа к Сью­дад-Хуа­ре­су; че­рез Сан-Лу­ис-По­то­си – Мон­тер­рей к Ну­эво-Ла­ре­до, а так­же ли­ния к вос­то­ку от Ме­хи­ко к пор­там Ве­рак­рус, Са­ли­на-Крус и Коа­ца­ко­аль­кос. В ре­зуль­та­те при­ва­ти­за­ции в 1996–2001 гос. ком­па­ния «Ferrocarriles Nacionales de México» пре­об­ра­зо­ва­на в неск. ча­ст­ных ж.-д. ком­па­ний, круп­ней­шие – «Kan­sas City Southern de Mexico» (KCSM; соз­да­на в 1997; пе­ре­во­зит 46% всех ж.-д. гру­зов стра­ны) и «Ferrocarril Mexicano» («Ferromex»; 1998).

Мор. транс­пор­том осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ок. 30% гру­зо­пе­ре­во­зок (в т. ч. 80% внеш­не­тор­го­вых пе­ре­во­зок гру­зов). Мор. тор­го­вый флот М. вклю­ча­ет 55 тор­го­вых су­дов (св. 1000 рег. бр.-т ка­ж­дое; в т. ч. 23 неф­те­тан­ке­ра, 7 су­хо­гру­зов, 5 тан­ке­ров-хи­мо­во­зов, 4 суд­на для пе­ре­воз­ки сжи­жен­но­го га­за); 4 суд­на при­над­ле­жат иностр. су­дов­ла­дель­цам; под фла­га­ми др. стран хо­дят 20 мекс. мор. тор­го­вых су­дов. Име­ют­ся 97 мор. пор­тов (49 – на ат­лан­тич. по­бе­ре­жье, 48 – на ти­хо­оке­ан­ском) и 16 мор. тер­ми­на­лов (2006). Гру­зо­обо­рот всех мор. пор­тов 265,24 млн. т (2008), в т. ч. 194,87 млн. т – внеш­не­тор­го­вые гру­зы (гл. обр. нефть и неф­те­про­дук­ты, ми­нер. сы­рьё, кон­тей­нер­ные гру­зы, ав­то­мо­би­ли), 70,37 млн. т – ка­бо­таж­ные (нефть и неф­те­про­дук­ты, ми­нер. сы­рьё). Ок. 65% об­ще­го гру­зо­обо­ро­та при­хо­дит­ся на пор­ты ат­лан­тич. по­бе­ре­жья, ко­то­рые тра­ди­ци­он­но спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на внеш­не­тор­го­вых пе­ре­воз­ках (ок. 77% гру­зов), ок. 35% – на ти­хо­оке­ан­ские пор­ты, где пре­об­ла­да­ет ка­бо­таж (ок. 67%). Дис­про­пор­ции в объ­ё­ме об­ра­ба­ты­вае­мых гру­зов по­сте­пен­но сгла­жи­ва­ют­ся в ре­зуль­та­те бы­ст­рой кон­тей­не­ри­за­ции пор­тов. Круп­ней­шие пор­ты на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье – Ман­са­ни­льо (гру­зо­обо­рот 22,3 млн. т в 2008), Ла­са­ро-Кар­де­нас (19,8 млн. т), Ис­ла- Сед­рос (о. Сед­рос, штат Ниж­няя Ка­ли­фор­ния; 14,1 млн. т), Са­ли­на-Крус (12,5 млн. т), Гер­ре­ро-Нег­ро (штат Ниж­няя Ка­ли­фор­ния Юж­ная; 7,3 млн. т), То­по­ло­бам­по (штат Си­на­лоа; 4,8 млн. т), Гу­ай­мас (штат Со­но­ра; 4,0 млн. т); на ат­лан­тич. по­бе­ре­жье – Кайо-Ар­кас (штат Кам­пе­че; круп­ней­ший неф­тя­ной порт стра­ны; гру­зо­обо­рот 61 млн. т), Коа­ца­ко­аль­кос (25,2 млн. т, в т. ч. ок. 80% – нефть), Ве­рак­рус (16,9 млн. т), Аль­та­ми­ра (штат Та­мау­ли­пас; 13,4 млн. т), Пун­та-Ве­на­до (штат Кин­та­на-Роо; 10,2 млн. т), Дос-Бо­кас (штат Та­ба­ско; 9,6 млн. т; в осн. нефть и неф­те­про­дук­ты), Тус­пан (9,5 млн. т; нефть и неф­те­про­дук­ты), Там­пи­ко (8,8 млн. т; нефть и неф­те­про­дук­ты), Про­гре­со (близ Ме­ри­ды; 4,5 млн. т). Важ­ней­шие кон­тей­нер­ные пор­ты (тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ, 2008) на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье – Ман­са­ни­льо (1409,8), Ла­са­ро-Кар­де­нас (524,8; тер­ми­нал от­крыт в 2002), Эн­се­на­да (110,4); на ат­лан­ти­че­ском – Ве­ра­крус (716,0), Аль­та­ми­ра (436,2). В 2008 кру­из­ны­ми су­да­ми пе­ре­ве­зе­но ок. 6,3 млн. пас­са­жи­ров (че­рез ти­хо­оке­ан­ские пор­ты бо­лее 3,1 млн., ат­лан­ти­че­ские – ок. 3,1 млн.). Гл. кру­из­ные пор­ты (тыс. пас­са­жи­ров, 2008) на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье – Ка­бо-Сан-Лу­кас (817,4), Эн­се­на­да (655,6), Пу­эр­то-Валь­яр­та (597,1), Ма­сат­лан (532,0), Ака­пуль­ко (205,8), Сиу­а­та­не­хо (102,6); на ат­лан­тич. по­бе­ре­жье – Ко­су­мель (2569,4), Про­гре­со (343,9). По транс­гра­нич­ным пе­ре­воз­кам пас­са­жи­ров (тыс. чел., 2008) ли­ди­ру­ют пор­ты Ис­ла-Мухе­рес (2150,9), Ко­су­мель (1512,7), Плая-дель-Кар­мен (1390,4), Пу­эр­то-Хуа­рес (1375,5).

Воз­душ­ным транс­пор­том осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ок. 2% пас­са­жи­ро­пе­ре­во­зок (все­го пе­ре­ве­зе­но 55,4 млн. чел., 2008). В М. на­счи­ты­ва­ет­ся 86 аэ­ро­пор­тов (из них 57 – ме­ж­ду­на­род­ные, 2006); авиа­парк – 7216 су­дов гражд. авиа­ции. Ве­ду­щие мекс. авиа­ком­па­нии – «Aeroméxico» и «Mexicana de Aviación». Круп­ней­шие ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты (пас­са­жи­ро­обо­рот, млн. чел., 2008): Ме­хи­ко (26,2), Кан­кун (12,6), Гва­да­ла­ха­ра (7,2), Мон­тер­рей (6,6), То­лу­ка (4,3), Тихуа­на (3,97), Пу­эр­то-Валь­яр­та (3,3), Лос-Ка­бос (3,0).

Об­щая про­тя­жён­ность тру­бо­про­во­дов 39,2 тыс. км (2006), в т. ч. неф­те­про­во­ды – 8,9 тыс. км (вклю­чая слу­жеб­ные тру­бо­про­во­ды и про­дук­то­про­во­ды ком­па­нии PEMEX), га­зо­про­во­ды – 16,7 тыс. км, про­дук­то­про­во­ды – 1,3 тыс. км, мно­го­функ­цио­наль­ные тру­бо­про­во­ды – 12,3 тыс. км.

Мет­ро­по­ли­тен дей­ст­ву­ет в Ме­хи­ко (с 1968), Гва­да­ла­ха­ре (1989) и Мон­тер­рее (1994).

Автор раздела: С. А. Тар­хов.

Внеш­няя тор­гов­ля. По объ­ё­му внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та (ок. 600 млрд. долл. в 2008) М. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке, опе­ре­жая Бра­зи­лию бо­лее чем в 1,5 раза. Внеш­не­тор­го­вый ба­ланс сво­дит­ся с де­фи­ци­том: стои­мость экс­пор­та 291,3 млрд. долл., им­пор­та 308,6 млрд. долл. В то­вар­ной струк­ту­ре экс­пор­та до­ми­ни­ру­ет про­дук­ция об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти (79% стои­мо­сти; в т. ч. те­ле­ви­зо­ры 7,8%, лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли 7,4%, сред­ст­ва свя­зи 5,9%, де­та­ли, уз­лы и ком­плек­тую­щие для ав­то­мо­би­лей 3,5%, пер­со­наль­ные ком­пь­ю­те­ры 2,5%, гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли 2,5%, ка­бель­ная про­дук­ция, элек­тро­бы­то­вая тех­ни­ка, мо­ни­то­ры, мик­ро­чи­пы, мик­ро­фо­ны и др., мед. обо­ру­до­ва­ние, ме­тал­лур­гич. про­дук­ция, оде­ж­да, пи­во), на нефть при­хо­дит­ся 17,4%, на про­дук­цию с. х-ва 2,9% (све­жие и за­мо­ро­жен­ные то­ма­ты и др. ово­щи, фрук­ты, ко­фе), на ми­нер. сы­рьё 0,7%. 82,6% мекс. экс­пор­та при­хо­дит­ся на стра­ны Сев. Аме­ри­ки, 7,6% – Лат. Аме­ри­ки, 6,3% – Ев­ро­пы, ок. 3% – Азии. Из отд. стран круп­ней­шие по­ку­па­те­ли мекс. то­ва­ров – США (бо­лее 80% об­щей стои­мо­сти экс­пор­та), Ка­на­да (2,5%), Гер­ма­ния (1,7%), Ис­па­ния (1,4%), Ни­дер­лан­ды, Ки­тай и Япо­ния.

В струк­ту­ре им­пор­та так­же пре­об­ла­да­ет про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (все­го ок. 50% стои­мо­сти; в т. ч. элек­тро­тех­нич. и элек­трон­ные из­де­лия, а так­же их де­та­ли, уз­лы и ком­плек­тую­щие – зву­ко­за­пи­сы­ваю­щие и пе­ре­даю­щие уст­рой­ст­ва, мик­ро­схе­мы, пер­со­наль­ные ком­пь­ю­те­ры; раз­но­об­раз­ное пром. и с.-х. обо­ру­до­ва­ние, лег­ко­вые и гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли, оп­тич. при­бо­ры и мед. ин­ст­ру­мен­ты и др.); важ­ную часть им­пор­та со­став­ля­ют неф­те­про­дук­ты – бен­зин, га­зойль (ок. 10%), хи­мич. то­ва­ры (осо­бен­но по­ли­мер­ные ма­те­риа­лы) и сталь­ной про­кат. Бо­лее по­ло­ви­ны то­ва­ров М. им­пор­ти­ру­ет из Сев. Аме­ри­ки (52%, из них из США 49%, из Ка­на­ды 3%), на до­лю го­су­дарств Азии при­хо­дит­ся ок. 28% (в т. ч. Ки­тай – 11,2%, Япо­ния – 5,3%, Рес­пуб­ли­ка Ко­рея – 4,4%), Ев­ро­пы – ок. 14% (в т. ч. Гер­ма­ния – 4%, Ита­лия – 1,8%).

Рос­сия не от­но­сит­ся к чис­лу круп­ных внеш­не­тор­го­вых парт­нёров М. (объ­ём внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та 1209,8 млн. долл., 2008). М. по­ку­па­ет в РФ ми­нер. удоб­ре­ния, син­те­тич. кау­чук, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние (в т. ч. ме­тал­лур­гич., энер­ге­тич.), по­лу­фаб­ри­ка­ты из чёр­ных и цвет­ных ме­тал­лов (пло­ский сталь­ной про­кат и про­фи­ли, алю­ми­ние­вые спла­вы и из­де­лия, ни­кель, спла­вы фер­ро­хро­ма и др.) и др. Осн. ста­тьи рос. им­пор­та – ав­то­мо­би­ли, сталь­ные бес­шов­ные тру­бы и про­фи­ли, на­пит­ки (те­ки­ла, пи­во).

Автор раздела: Е. В. Ба­ран­чи­ков.

Дополнительная литература:

Бо­ров­ков А. Н., Ше­ре­меть­ев И.К. Мек­си­ка на но­вом по­во­ро­те эко­но­ми­че­ско­го и по­ли­ти­че­ско­го раз­ви­тия. М., 1999;

Integ­ra­ción económica: impactos regionales, secto­riales y locales en el México del siglo XXI. Méx., 2007;

La economía mexicana antes y después del TLCAN. Méx., 2008.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руж. си­лы (ВС) М. со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС (248,7 тыс. чел.; 2009), кро­ме то­го, име­ют­ся вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ния (30,7 тыс. чел.) и под­го­тов­лен­ный ре­зерв (ок. 40 тыс. чел.). Во­ен. го­до­вой бюд­жет 3,79 млрд. долл. (2008, толь­ко ре­гу­ляр­ных ВС).

Вер­хов­ный глав­но­ко­ман­дую­щий ВС – пре­зи­дент стра­ны. Не­по­средств. ру­ко­вод­ство СВ и ВВС осу­ще­ст­в­ля­ют Мин-во нац. обо­ро­ны (МНО) и гл. штаб МНО, а ВМС – Мин-во ВМС и гл. штаб ВМС. В во­ен.-адм. от­но­ше­нии тер­ри­то­рия М. раз­де­ле­на на 12 во­ен. ок­ру­гов, ку­да вхо­дят 45 зо­наль­ных гар­ни­зо­нов.

СВ (178 тыс. чел.) яв­ля­ют­ся ос­но­вой ВС. В бое­вой со­став СВ вхо­дят 3 шта­ба ар­мей­ских кор­пу­сов, отд. бри­га­ды [2 ме­ха­ни­зи­ро­ван­ные, 1 тан­ко­вая, 3 бы­ст­ро­го реа­ги­ро­ва­ния, 3 возд.-де­сант­ные (из них 2 ор­га­ни­за­ци­он­но вхо­дят в со­став ВВС), 1 пре­зи­дент­ской гвар­дии, 1 во­ен. по­ли­ции и 1 бое­вая ин­же­нер­ная], отд. пол­ки (в т. ч. мо­то­пе­хот­ный, ме­ха­ни­зир., спец. на­зна­че­ния, арт., инж., транс­порт­ный, ты­ло­во­го обес­пе­че­ния), отд. ба­таль­о­ны (пе­хот­ный, гор­нопе­хот­ный, мо­то­пе­хот­ный, спец. на­зна­че­ния, свя­зи, ин­же­нер­ные) и отд. зе­нит­ные ба­та­реи. На во­ору­же­нии СВ на­хо­дят­ся 245 БРМ, св. 700 БТР, 129 ору­дий по­ле­вой ар­тил­ле­рии (в т. ч. 6 са­мо­ход­ных гау­биц), ок. 1,3 тыс. ми­но­мё­тов, 40 зе­нит­ных арт. ус­та­но­вок, ПТРК и ПЗРК.

ВВС (11,7 тыс. чел.) ор­га­ни­за­ци­он­но све­де­ны в авиац. кры­лья (бое­вое, раз­ве­ды­ва­тель­ное, во­ен.-транс­порт­ной авиа­ции) и отд. авиац. эс­кад­ри­льи (1 ПВО, 1 возд. под­держ­ки, 2 вер­то­лёт­ные, 6 свя­зи, 5 учеб­ных, 1 во­ен.-транс­порт­ная, 1 при­ме­не­ния хи­ми­ка­тов в борь­бе с по­се­ва­ми нар­ко­ти­ков). На воо­ру­же­нии ВВС 78 бое­вых и 65 учеб­ных са­мо­лё­тов, 170 вер­то­лё­тов, неск. бес­пи­лот­ных ЛА. Во­ен.-возд. ба­зы – Сан­та-Лу­сия, Ис­те­пек и Са­по­пан, кро­ме то­го, ВВС ис­поль­зу­ют 8 гражд. аэ­ро­дро­мов, дли­на взлёт­но-по­са­доч­ной по­ло­сы ко­то­рых св. 2100 м.

ВМС (59 тыс. чел.) со­сто­ят из фло­та, авиа­ции ВМС и мор. пе­хо­ты. Ор­га­ни­за­ци­он­но флот све­дён в 2 ко­ман­до­ва­ния – Ти­хо­оке­ан­ское [3 во­ен.-мор. района (ВМР), 11 во­ен.-мор. зон (ВМЗ)] и Мек­си­кан­ско­го зал. и Ка­риб­ско­го м. (3 ВМР и 6 ВМЗ). Ко­ра­бель­ный со­став вклю­ча­ет: 1 эс­ми­нец; 7 фре­га­тов; 2 ра­кет­ных ка­те­ра; 30 пат­руль­ных ко­раб­лей; 24 боль­ших, 63 ма­лых и 4 реч­ных пат­руль­ных ка­те­ра; 2 тан­ко­де­сант­ных ко­раб­ля; 3 океа­но­гра­фич. ис­сле­до­ва­тель­ских и 2 гид­ро­гра­фич. суд­на; св. 30 вспо­мо­гат. су­дов и учеб­ное па­рус­ное суд­но. Авиа­ция ВМС (1,25 тыс. чел.) со­сто­ит из эс­кад­ри­лий са­мо­лё­тов [1 даль­не­го ра­дио­ло­кац. об­на­ру­же­ния (ДРЛО), 7 пат­руль­ных и 2 транс­порт­ные] и вер­то­лё­тов (7 разл. на­зна­че­ния); на воо­ру­же­нии – 78 са­мо­лё­тов (в т. ч. 7 бое­вых, 14 раз­ве­ды­ват., 3 ДРЛО, 23 транс­порт­ных) и 45 вер­то­лё­тов (в т. ч. 8 раз­ве­ды­ва­тель­ных). Мор. пе­хо­та (12,6 тыс. чел.) све­де­на в 2 бри­га­ды (ам­фи­бий­ные бы­ст­ро­го реа­ги­ро­ва­ния), ба­таль­о­ны (1 пре­зи­дент­ской гвар­дии, 1 па­ра­шют­но-де­сант­ный, 2 пе­хот­ных) и груп­пы (2 спец. на­зна­че­ния, 2 ох­ра­ны); на воо­ру­же­нии – 29 БТР, 6 РСЗО, 100 ми­но­мё­тов, без­от­кат­ные арт. ору­дия и ПЗРК. Во­ен.-мор. ба­зы – Ве­рак­рус (глав­ная) и Ака­пуль­ко, кро­ме то­го, 10 пунк­тов ба­зи­ро­ва­ния – Гу­ай­мас, Ла-Пас, Там­пи­ко, Лер­ма, Ла­са­ро-Кар­де­нас и др. Воо­ру­же­ние и во­ен. тех­ни­ка в осн. иностр. про­из-ва.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС – на сме­шан­ной ос­но­ве, про­дол­жи­тель­ность сроч­ной служ­бы 12 мес., при­зыв­ни­ки оп­ре­де­ля­ют­ся по ло­те­рее. Под­го­тов­ка офи­це­ров – в во­ен. уч-щах, во­ен. ака­де­мии и за ру­бе­жом (гл. обр. в США); сер­жант­ско­го со­ста­ва и ря­до­вых – в учеб­ных цен­трах и не­по­сред­ст­вен­но в час­тях. Мо­би­ли­зац. ре­сур­сы 27,2 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе 19,8 млн. чел.

Автор раздела: В. Д. Не­стёр­кин.

Здра­во­охра­не­ние

В М. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 200 вра­чей, 80 сто­ма­то­ло­гов (2000); 10 боль­нич­ных ко­ек на 10 тыс. жит. (2004). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 6,2% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 43,3%, ча­ст­ный сек­тор – 56,7%) (2006). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют: Кон­сти­ту­ция; за­ко­ны о нац. ин­сти­ту­тах здра­во­охра­не­ния (2000), о здра­во­охра­не­нии (2001, 2003); Нац. со­гла­ше­ние о де­цен­тра­ли­за­ции служб здра­во­охра­не­ния (1996); Гос. стан­дар­ты по про­фи­лак­ти­ке и кон­тро­лю ВИЧ-ин­фек­ции (1993), по ук­ре­п­ле­нию здо­ро­вья школь­ни­ков (1994), по про­фи­лак­ти­ке и кон­тро­лю ин­фек­ций, пе­ре­даю­щих­ся по­ло­вым пу­тём (2003). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния вклю­ча­ет: ча­ст­ный сек­тор (ча­ст­ное мед. стра­хо­ва­ние, плат­ные мед. ус­лу­ги, мед. по­мощь вы­со­ко­го ка­че­ст­ва), раз­ви­ваю­щий­ся за счёт «мед. ту­риз­ма»; гос. сек­тор (мед. стра­хо­ва­ние осу­ще­ст­в­ля­ют гос-во, ра­бо­таю­щие и ра­бо­то­да­те­ли; сис­те­ма уч­ре­ж­де­ний пер­вич­ной мед. по­мо­щи и боль­ниц; гос. слу­жа­щие, ар­мия и флот име­ют свою мед. стра­хов­ку и свою сеть мед. уч­ре­ж­де­ний); сек­тор об­ще­дос­туп­но­го здра­во­охра­не­ния (нац. про­грам­ма мед. стра­хо­ва­ния Seguro Po­pular для бед­ных). Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции – бак­те­ри­аль­ная ди­зен­те­рия, ге­па­тит A, ту­бер­ку­лёз, ма­ля­рия, ли­хо­рад­ка ден­ге, леп­тос­пи­роз (2009). Осн. при­чи­ны смер­ти: диа­бет, сер­деч­но-со­су­ди­стые бо­лез­ни, трав­ма­тизм, со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния го­лов­но­го моз­га (2002). При­мор­ские кли­ма­тич. ку­рор­ты – Ака­пуль­ко, Кан­кун, Плая- дель-Кармен, Ма­сат­лан, Тихуа­на и др.; баль­нео­ло­ги­че­ские – Аг­уа-Вер­де, Ка­на­неа, Ме­хи­ка­ли, Теу­а­кан и др.; гор­но­кли­ма­ти­че­ские – Ори­са­ба и др.

Автор раздела: В. С. Не­ча­ев.

Спорт

Бла­го­да­ря ри­сун­кам на сте­нах хра­ма древ­них майя в Чи­чен-Ице на се­ве­ре п-ова Юка­тан ус­та­нов­ле­но, что на тер­ри­то­рии совр. М. иг­ра­ли в мяч (пок-та-пок) ещё в 10–8 вв. до н. э. Из­вест­но, что в 15 в. н. э. пле­ме­на ац­те­ков и майя, про­хо­дя сис­те­ма­тич. во­ен. под­го­тов­ку, вла­де­ли иск-вом фех­то­ва­ния на пал­ках, ме­та­ли стре­лы и ко­пья в цель, от­ли­ча­лись уме­ни­ем в ру­ко­паш­ных схват­ках и ла­за­нии по де­ревь­ям. Во вре­мя по­свя­ще­ния в вои­ны или др. разл. тор­жеств про­во­ди­лись иг­ры в мяч, со­стя­за­ния в бе­ге, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют рель­еф­ные ри­сун­ки в Чи­чен-Ице и ос­тат­ки пло­щад­ки для игр в Тео­тиу­а­ка­не (близ Ме­хи­ко). Наи­боль­шей по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась иг­ра в кау­чу­ко­вый мяч (тлачт­ли), а так­же иг­ры, на­по­ми­наю­щие совр. хок­кей с мя­чом, кег­ли (то­то­ло­ки). Как пра­ви­ло, иг­ры за­кан­чи­ва­лись жерт­во­при­но­ше­ния­ми иг­ро­ков про­иг­рав­шей ко­ман­ды.

В кон. 19 – нач. 20 вв. в М. по­яв­ля­ют­ся пер­вые спор­тив­ные клу­бы, куль­ти­ви­ро­вав­шие фут­бол (напр., «Па­чу­ка» в 1901), бейс­бол, бокс, фех­то­ва­ние, кон­ный спорт и др.; соз­да­ют­ся нац. фе­де­ра­ции по отд. ви­дам спор­та, про­во­дят­ся пер­вые чем­пио­на­ты. С сер. 20 в. М. ста­но­вит­ся од­ной из ве­ду­щих спор­тив­ных стран Лат. Аме­ри­ки, где раз­ви­ва­ют­ся все лет­ние олим­пий­ские ви­ды спор­та, тра­ди­ци­он­но про­во­дят­ся мас­со­вые ком­плекс­ные со­стя­за­ния (напр., Нац. спор­тив­ные иг­ры Ре­во­лю­ции), дет­ские, юно­ше­ские, сту­денч. иг­ры и олим­пиа­ды («Олим­пиа­да ху­ве­ниль», «Уни­вер­сиа­да ме­хи­ка­на» и др.). М. ста­но­вит­ся ме­стом про­ве­де­ния круп­ней­ших ме­ж­ду­нар. со­стя­за­ний – Цен­траль­ноа­ме­ри­кан­ских и Ка­риб­ских игр (1954), Пан­аме­ри­кан­ских игр (1955, 1975), чем­пио­на­тов ми­ра по совр. пя­ти­бо­рью (1962), борь­бе (1968), фут­бо­лу (1970, 1986), во­лей­бо­лу (1974), ака­де­мич. греб­ле (1974) и ря­да др. Гл. спор­тив­ным со­бы­ти­ем для стра­ны ста­ло про­ве­де­ние в Ме­хи­ко XIX Олим­пий­ских игр (1968).

Раз­ви­ти­ем спор­та в стра­не ру­ко­во­дят Нац. олим­пий­ский к-т (соз­дан и при­знан МОК в 1923) и Мекс. спор­тив­ная кон­фе­рен­ция (МСК, ос­но­ва­на в 1933).

Спорт­сме­ны М. впер­вые при­ня­ли уча­стие в Олим­пий­ских иг­рах в Па­ри­же (1900), с 1924 (Па­риж) уча­ст­во­ва­ли во всех Олим­пиа­дах. Все­го в 1900–2008 (Пе­кин) спорт­сме­ны М. за­вое­ва­ли 55 ме­да­лей (12 зо­ло­тых, 18 се­реб­ря­ных и 25 брон­зо­вых). Пер­вые олим­пий­ские ме­да­ли бы­ли вы­иг­ра­ны в Лос-Анд­же­ле­се (1932), где 2-е ме­сто за­ня­ли бок­сёр Ф. Ка­бань­яс (наи­лег­чай­шая ве­со­вая ка­те­го­рия) и стре­лок из ма­ло­ка­ли­бер­ной вин­тов­ки Г. Уэт. Пер­вы­ми чем­пио­на­ми Олим­пий­ских игр (Лон­дон, 1948) ста­ли по­бе­ди­те­ли со­стя­за­ний по пре­одо­ле­нию пре­пят­ст­вий в кон­ном спор­те – У. Ма­ри­лес Кор­тес в лич­ных со­рев­но­ва­ни­ях и сбор­ная М. (Ма­ри­лес Кор­тес, Р. Ури­са, А. Валь­дес) в ко­манд­ных со­рев­но­ва­ни­ях.

Наи­боль­ше­го ус­пе­ха до­би­лись спорт­сме­ны М. на Олим­пий­ских иг­рах, ко­то­рые про­хо­ди­ли в Ме­хи­ко (1968), где они за­вое­ва­ли 3 зо­ло­тые (бок­сё­ры Р. Дель­га­до во 2-й наи­лег­чай­шей ка­те­го­рии и А. Роль­дан в по­лу­лёг­кой; пло­вец Ф. Мунь­ос, по­бе­див­ший в пла­ва­нии на 200 м брас­сом), 3 се­реб­ря­ные, 3 брон­зо­вые ме­да­ли и за­ня­ли 14-е ме­сто в не­офи­ци­аль­ном ко­манд­ном за­чё­те. Спорт­сме­ны М. пе­рио­ди­че­ски уча­ст­ву­ют и в Олим­пий­ских зим­них иг­рах (впер­вые в 1928), но на­град не за­воё­вы­ва­ли (на 1.1.2014).

Сре­ди др. по­бе­ди­те­лей и при­зё­ров Олим­пий­ских игр – пры­гун в во­ду Х. Ка­пи­лья (1 зо­ло­тая, 1 се­реб­ря­ная и 2 брон­зо­вые ме­да­ли в 1948–56); об­ла­да­тель пер­вой зо­ло­той олим­пий­ской ме­да­ли в ис­то­рии лёг­кой ат­ле­ти­ки М. – чем­пи­он Олим­пиа­ды в Мон­реа­ле (1976) Д. Бау­ти­ста (ходь­ба на 20 км); чем­пио­ны Олим­пиа­ды в Лос-Анд­же­ле­се (1984) – Э. Кан­то (ходь­ба на 20 км) и Р. Гон­са­ле­с (ходь­ба на 50 км); бе­гу­нья на 400 м А. Ге­ва­ра – се­реб­ря­ный при­зёр Олим­пий­ских игр в Афи­нах (2004), чем­пи­он­ка ми­ра (2003) и 3-крат­ная по­бе­ди­тель­ни­ца Пан­аме­ри­кан­ских игр (1999, 2003, 2007).

Сре­ди ви­дов спо­рта в М. наи­бо­лее по­пу­ляр­ны на­цио­наль­ные – чар­ре­риа (один из сти­лей ро­део), бул­ре­ст­линг (мекс. ва­ри­ант кор­ри­ды); ко­манд­ные – фут­бол, бейс­бол, бас­кет­бол, амер. фут­бол, по­ло; ин­ди­ви­ду­аль­ные – бокс, ав­то­гон­ки, тен­нис, гольф, тхек­вон­до, шах­ма­ты и др.

Сбор­ная М. по фут­бо­лу – уча­ст­ник мн. чем­пио­на­тов ми­ра (15 раз в 1930–2010); луч­ший ре­зуль­тат – вы­ход в 1/4 фи­на­ла в 1986, где сыг­ра­ла вни­чью (0:0) с ко­ман­дой ФРГ, но ус­ту­пи­ла по пе­наль­ти; два­ж­ды ста­но­ви­лась фи­на­ли­стом Куб­ка Аме­ри­ки. В ис­то­рию фут­бо­ла во­шли вра­тарь А. Кар­ба­халь – пер­вый в ми­ре уча­ст­ник 5 чем­пио­на­тов ми­ра (1950–66), при­знан луч­шим вра­та­рём Сев. и Центр. Аме­ри­ки 20 в.; на­па­даю­щий У. Сан­чес – луч­ший бом­бар­дир Ев­ро­пы и об­ла­да­тель «Зо­ло­той бут­сы» (1990; 38 го­лов), дву­крат­ный чем­пи­он М. (1977, 1981), пя­ти­крат­ный чем­пи­он Ис­па­нии (1986–90) и об­ла­да­тель Куб­ка УЕФА (1987) в со­ста­ве ко­ман­ды «Ре­ал» (Мад­рид); в со­ста­ве сбор­ной М. (1977–94) про­вёл 60 мат­чей, за­бил 29 го­лов; при­знан луч­шим фут­бо­ли­стом Сев. и Центр. Аме­ри­ки 20 в.; на­па­даю­щие К. Эр­мо­си­льо, Э. Бор­ха, Л. Эр­нан­дес, по­лу­за­щит­ни­ки А. Гар­сия Ас­пе, Л. Гар­сия По­сти­го. Сре­ди совр. фут­бо­ли­стов: на­па­даю­щий К. Блан­ко вы­сту­па­ет за сбор­ную М. с 1995 (121 матч, 39 го­лов); за­щит­ник Р. Мар­кес вы­сту­па­л в со­ста­ве ко­ман­ды «Бар­се­ло­на» (2003–10, 163 мат­ча, 9 го­лов) – 3-крат­ный чем­пи­он Ис­па­нии (2005, 2006, 2009), 2-крат­ный по­бе­ди­тель Ли­ги чем­пио­нов (2006, 2009), об­ла­да­тель Су­пер­куб­ка Ев­ро­пы (2009); в со­ста­ве сбор­ной М. с 1997 (105 мат­чей, 12 го­лов). Гл. фут­боль­ные ста­дио­ны: «Ац­те­ка» (Ме­хи­ко; от­крыт в 1966, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1986, ок. 105 тыс. мест), «Ха­ли­ско» (Гва­да­ла­ха­ра; от­крыт в 1960, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1970 и 1999; св. 57 тыс. мест), «Ом­ни­ли­фе» (Са­по­пан; от­крыт в 2010; св. 45 тыс. мест) и др.

Силь­ней­шие фут­боль­ные клу­бы М. – «Аме­ри­ка» (Ме­хи­ко, ос­но­ван в 1916), «Гва­да­ла­ха­ра» (1906), «Крус Асуль» (Ме­хи­ко, 1927), «Не­ка­ха» (Агуа­скаль­ен­тес, 1923), «То­лу­ка» (1917) – мно­гократ­ные чем­пио­ны стра­ны и не­од­но­крат­ные об­ла­да­те­ли Куб­ка чем­пио­нов КОНКАКАФ (Кон­фе­де­ра­ция фут­бо­ла Сев. и Центр. Аме­ри­ки и стран Ка­риб­ско­го бас­сей­на, ос­но­ва­на в 1961).

С сер. 19 в. в М. ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся бейс­бол. 16 проф. ко­манд об­ра­зу­ют Лет­нюю ли­гу, 8 ко­манд – Зим­нюю ли­гу. Св. 100 силь­ней­ших мекс. иг­ро­ков вы­сту­па­ют в ко­ман­дах США. Наи­бо­лее из­вест­ны бейс­бо­ли­сты М.: Б. Ал­ма­да, Р. Ави­ла, Р. Кам­па­нел­ла, М. Ир­вин, Э. Эс­пи­но, А. Род­ри­гес, Н. Бар­ре­ра, А. Гон­са­лес. В мекс. За­ле Сла­вы бейс­бо­ла 183 иг­ро­ка, в т. ч. 153 мек­си­кан­ца. Один из луч­ших бейс­боль­ных ста­дио­нов по­стро­ен в Мон­тер­рее.

Од­ним из са­мых по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та в М. тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся бокс. По­пу­ля­ри­за­ции и раз­ви­тию бок­са в стра­не во мно­гом спо­соб­ст­во­ва­ли ус­пе­хи Х. С. Ча­ве­са, вы­сту­пав­ше­го в 4 ве­со­вых ка­те­го­ри­ях (по­лу­лёг­кой, лёг­кой, 1-й и 2-й по­лу­сред­ней); он за­воевал ти­тул чем­пио­на ми­ра сре­ди про­фес­сио­на­лов 25 раз (ре­зуль­тат ус­ту­па­ет толь­ко Дж. Б. Луи­су) и одер­жал на рин­ге 107 по­бед в 115 по­един­ках (2 мат­ча за­вер­ши­лись вни­чью); вклю­чён в спи­сок «50 Ве­ли­чай­ших бок­сё­ров всех вре­мён» под № 24. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных бок­сё­ров М. мно­го­крат­ные чем­пио­ны ми­ра сре­ди про­фес­сио­на­лов по разл. вер­си­ям – С. Сан­чес (46 бо­ёв, 44 по­бе­ды), Р. Ло­пес (52, 51), М. А. Бар­ре­ра (75, 67), Э. Мо­ра­лес (57, 51), Х. М. Мар­кес (58, 52), О. Ла­ри­ос (71, 63).

Гл. аре­ной про­ве­де­ния круп­ней­ших ав­то­го­нок яв­ля­ет­ся ав­то­дром им. брать­ев Род­ри­гес, на­зван­ный в честь по­гиб­ших ав­то­гон­щи­ков – брать­ев Пед­ро (1940–1971) и Ри­кар­до (1942–62) Род­ри­гес, ко­то­рые с ус­пе­хом вы­сту­па­ли в гон­ке «24 ча­са Ле-Ма­на»; Ри­кар­до в воз­рас­те 18 лет (1960) за­нял 2-е ме­сто, Пед­ро – по­бе­дил в 1968 и два­ж­ды вы­иг­ры­вал чем­пио­нат ми­ра в гон­ках NASCAR в со­ста­ве ко­ман­ды «Фер­ра­ри».

Сре­ди по­пу­ляр­ных ав­то- и мо­то­го­нок, тра­ди­ци­он­но про­хо­дя­щих в М., – «Panam GP Series», «A1 Grand Prix», «NASCAR Corona Series», «Copa Turismo México», «Moto Pro México» и др. По до­ро­гам М. про­хо­дят так­же разл. ме­ж­ду­нар. рал­ли, в т. ч. «Рал­ли Мек­си­ка».

Один из пер­вых мекс. спорт­сме­нов, по­лу­чив­ших ме­ж­ду­нар. из­вест­ность, – шах­ма­тист К. Тор­ре (1905–78); в 19 лет он стал уча­ст­ни­ком ме­ж­ду­нар. тур­ни­ра в Мо­ск­ве (1925, раз­де­лил 5–6-е мес­та с С. Тар­та­ко­ве­ром), где по­бе­дил Эм. Лас­ке­ра с по­мо­щью ком­би­на­ции «мель­ни­ца», во­шед­шей во все учеб­ни­ки шах­мат. Сбор­ная М. с 1964 вы­сту­па­ет на Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах. В 2006–08 в г. Мо­ре­лия про­во­ди­лась 1-я по­ло­ви­на круп­но­го ме­ж­ду­нар. тур­ни­ра (окон­ча­ние в исп. г. Ли­на­рес). В 2007 в Ме­хи­ко со­сто­ял­ся чем­пио­нат ми­ра по шах­ма­там.

В М. св. 400 тен­нис­ных клу­бов, в ко­то­рых за­ни­ма­ют­ся ок. 200 тыс. чел. В 1962 муж­ская сбор­ная М. бы­ла фи­на­ли­стом Куб­ка Дэ­ви­са. Ли­де­ром ко­ман­ды был Р. Осу­на (1938–69) – 1-й но­мер рей­тин­га в 1963, по­бе­ди­тель От­кры­то­го чем­пио­на­та США (1963) в оди­ноч­ном раз­ря­де, а так­же Уимб­л­дон­ско­го тур­ни­ра (1960, 1963) и От­кры­то­го чем­пио­на­та США (1962) в пар­ном раз­ря­де (по­гиб в авиа­ка­та­ст­ро­фе). С нач. 2000-х гг. в Кан­ку­не про­во­дит­ся муж­ской ме­ж­ду­нар. тен­нис­ный тур­нир.

Л. Очоа в 2007–10 воз­глав­ля­ла рей­тинг силь­ней­ших проф. голь­фи­сток ми­ра (в чис­ле 10 луч­ших с февр. 2006) – по­бе­ди­тель­ни­ца 28 тур­ни­ров, в т. ч. От­кры­то­го чем­пио­на­та Ве­ли­ко­бри­та­нии (2007) и «Крафт На­бис­ко чем­пио­на­та» (2008).

По­пу­ля­ри­за­ции бас­кет­бо­ла в М. спо­соб­ст­ву­ют вы­сту­паю­щие в ко­ман­дах НБА О. Лла­мас (с 1996) и Э. Нахе­ра (с 2000). С 1949 дей­ст­ву­ет Дет­ская ака­де­мия бас­кет­бо­ла (от 8 до 12 лет). Все­го в дет­ских, мо­ло­дёж­ных, жен­ских и муж­ских ко­ман­дах иг­ра­ет св. 2 млн. че­ло­век.

Св. 40 мекс. бор­цов тхе­к­вон­до удо­сто­ены ме­да­лей Олим­пий­ских игр и ми­ро­вых чем­пио­на­тов (с 2000), на Олим­пий­ских иг­рах в Пе­ки­не (2008) по­бе­ди­те­ля­ми ста­ли Г. Пе­рес сре­ди муж­чин (ве­со­вая ка­те­го­рия до 58 кг) и М. Эс­пи­но­са сре­ди жен­щин (ве­со­вая ка­те­го­рия св. 67 кг).

Из зим­них ви­дов спор­та наи­боль­шей по­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся хок­кей с шай­бой, фи­гур­ное ка­та­ние, боб­слей и др. В Мекс. хок­кей­ной ли­ге 15 клу­бов; это един­ст­вен­ный пред­ста­ви­тель Лат. Аме­ри­ки в Ме­ж­ду­нар. фе­де­ра­ции хок­кея с шайбой.

Сре­ди вид­ных дея­те­лей – ру­ко­во­ди­те­лей ме­ж­ду­нар. спор­та – мно­го­лет­ний пре­зи­дент ФИВБ (Ме­ж­ду­нар. фе­де­ра­ции во­лей­бо­ла) Р. Ако­ста (1984–2008). Чле­на­ми МОК яв­ля­ют­ся П. Ра­ми­рес Вас­кес (с 1972, поч. чл. с 1995), М. Вас­кес Ра­нья (с 1991), О. Вас­кес Ра­нья (с 1995).

Дополнительная литература:

Все о спор­те. Спра­воч­ник. М., 1976. Вып. 3;

Олим­пий­ская эн­цик­ло­пе­дия. М., 1980;

Кун Л. Все­об­щая ис­то­рия фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та. М., 1982;

Бас­кет­бол. Спра­воч­ник. М., 1983;

Шах­ма­ты. Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь. М., 1990;

Са­вин А.В. Иг­ро­ки, тре­не­ры, су­дьи. М., 2002;

Пар­сонс Дж. Боль­шая эн­цик­ло­пе­дия тен­ни­са / При уча­стии Г. Уон­ке. М., 2008;

Бокс. Эн­цик­ло­пе­дия. 2-е изд. М., 2011.

Автор раздела: В. И. Лин­дер.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Управ­ле­ние сис­те­мой об­ра­зо­ва­ния осу­ще­ст­в­ля­ют Мин-во нар. об­ра­зо­ва­ния и Нац. со­вет об­ра­зо­ва­ния. Осн. рег­ла­мен­ти­рую­щие до­ку­мен­ты: За­кон о ко­ор­ди­на­ции выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния (1978), За­кон о нар. об­ра­зо­ва­нии (1993). Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет (2009): 3-лет­нее до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние, обя­за­тель­ное 9-лет­нее об­ра­зо­ва­ние (6-лет­нее на­чаль­ное и 3-лет­нее не­пол­ное сред­нее), 3-лет­нее пол­ное сред­нее об­ра­зо­ва­ние, 3-лет­нее проф.-тех­нич. об­ра­зо­ва­ние на ба­зе не­пол­ной сред­ней шко­лы, выс­шее об­ра­зо­ва­ние. До­шко­ль­ным вос­пи­та­ни­ем ох­ва­че­но (2007) ок. 100% де­тей, на­чаль­ным обу­че­ни­ем – 98%, сред­ним – 71%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 92,8% (дан­ные Ин-та ста­ти­сти­ки ЮНЕСКО). Выс­шее об­ра­зо­ва­ние плат­ное. В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вхо­дят ок. 2 тыс. ву­зов разл. под­чи­не­ния (в т. ч. св. 700 го­су­дар­ст­вен­ных) – ун-ты, тех­но­ло­гич. ин-ты и спе­циа­ли­зир. цен­тры, пе­да­го­гич. кол­лед­жи. Обу­ча­ют­ся св. 2 млн. сту­ден­тов. Круп­ней­шие гос. ву­зы: Ми­чоа­кан­ский ун-т Сан-Ни­ко­лас-де-Идаль­го в Мо­ре­лии (1540, совр. ста­тус с 1917), Нац. ав­то­ном­ный ун-т в Ме­хи­ко (см. Мек­си­кан­ский уни­вер­си­тет), Ав­то­ном­ный ун-т в Пу­эб­ле (1587, совр. ста­тус с 1937), Ун-т Гуа­нахуа­то (1732, совр. ста­тус с 1945), Ун-т Гва­да­ла­ха­ры (1792), Ав­то­ном­ный ун-т Са­ка­те­ка­са (1832), Ав­то­ном­ный ун-т шта­та Мо­ре­лос в Ку­эр­на­ва­ке (ос­но­ван в 1871 как Ин-т лит-ры и нау­ки, с 1938 Ин-т выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния шта­та Мо­ре­лос; совр. назв. и ста­тус с 1967), Ав­то­ном­ный ун-т Юка­та­на в Ме­ри­де (1922), Ав­то­ном­ный ун-т шта­та Ну­эво-Ле­он в Мон­тер­рее (1933), Ун-т Ко­ли­мы (1940), Ун-т шта­та Ве­рак­рус в Ха­ла­пе (1944), Нац. по­ли­тех­нич. ин-т в Ме­хи­ко (1936), Ав­то­ном­ный ун-т шта­та Ме­хи­ко в То­лу­ке (1956), Ав­то­ном­ный ун-т шта­та Ниж­няя Ка­ли­фор­ния в Ме­хи­ка­ли (1957), Ав­то­ном­ный ун-т Хуа­рес-де-Та­ба­ско в Ви­лья-Эр­мо­се (1958), Ав­то­ном­ный ун-т Мет­ро­по­ли­та­на в Ме­хи­ко (1973), Нац. пе­да­го­гич. ун-т в Ме­хи­ко (1978). Дей­ст­ву­ют так­же гос. ун-ты и ин-ты в Кам­пе­че, Ке­ре­та­ро, Куль­я­ка­не и др. Круп­ней­шие не­го­су­дар­ст­в. ву­зы: Ав­то­ном­ный ун-т Бе­ни­то Хуа­рес в Оа­ха­ке (1827, совр. ста­тус с 1955), Ун-т Хуа­рес шта­та Ду­ран­го (1856, совр. ста­тус с 1957), Ав­то­ном­ный ун-т Гва­да­ла­ха­ры (1935), Выс­ший тех­но­ло­гич. ин-т в Мон­тер­рее (1943). Гл. б-ки: Пуб­лич­ная б-ка шта­та Ме­хи­ко в То­лу­ке (1827), Пуб­лич­ная б-ка в Са­ка­те­ка­се (1832), Нац. б-ка в Ме­хи­ко (1867), Пуб­лич­ная б-ка шта­та Ха­ли­ско в Гва­да­ла­ха­ре (1861), б-ка Хо­се Фер­нан­до Ра­ми­рес в Ду­ран­го, б-ки ву­зов и НИИ. Круп­ней­шие му­зеи изо­бра­зит. иск-ва, ис­то­ри­че­ские и эт­но­гра­фи­че­ские (все­го св. 40) рас­по­ло­же­ны в Ме­хи­ко. Боль­шин­ст­во ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гич. му­зе­ев на­хо­дит­ся в ве­де­нии Нац. ин-та ис­то­рии и ан­тро­по­ло­гии (Ме­хи­ко, 1939; име­ет ок. 100 фи­лиа­лов). Круп­ные му­зеи дей­ст­ву­ют в Гва­да­ла­ха­ре, Гуа­нахуа­то, Ду­ран­го, Кам­пе­че, Ке­ре­та­ро, Куль­я­ка­не, Ме­ри­де, Мон­тер­рее и др. го­ро­дах. Сре­ди дру­гих – ис­то­рич. му­зеи в Ака­пуль­ко, Ви­лья-Эр­мо­се, Эн­се­на­де и др.; ре­гио­наль­ные му­зеи шта­тов: Ми­чоа­кан (Мо­ре­лия, 1886), Юка­тан (Ме­ри­да, 1920), Пу­эб­ла (1931), Ну­эво-Ле­он (Мон­тер­рей, 1956) и др.; му­зеи совр. иск-ва: в То­лу­ке, Оа­ха­ке, Чиуа­уа и др.; Центр ис­сле­до­ва­ний Тео­тиу­а­ка­на (1922, вклю­ча­ет му­зей и б-ку), Му­зей куль­тур в Оа­ха­ке (1933), Ре­гио­наль­ный му­зей шта­та Чья­пас (1932) и Зоо­ло­гич. му­зей (1942) – оба в Ту­ст­ла-Гуть­ер­ре­се, Ху­дож. му­зей «Хо­се Лу­ис Бе­льо-и-Гон­са­лес» (1944) и Му­зей Ам­па­ро (1991; до­ко­лум­бо­во, ко­ло­ни­аль­ное и совр. мекс. иск-во) – оба в Пу­эб­ле, Му­зей аб­ст­ракт­но­го иск-ва в Са­ка­те­ка­се (1995). Круп­ные му­зеи ра­бо­та­ют при ву­зах Мек­си­ки.

Пла­ни­ро­ва­ние и ко­ор­ди­на­цию на­уч. ра­бот осу­ще­ст­в­ля­ет Нац. со­вет по нау­ке и тех­ни­ке (1970; объ­е­ди­ня­ет ок. 30 на­уч. цен­тров). Гл. на­уч. уч­ре­ж­де­ния М. на­хо­дят­ся в Ме­хи­ко, в т. ч. Нац. ака­де­мия ме­ди­ци­ны (1864), Нац. АН (ос­но­ва­на в 1884 как на­уч. об-во «Ан­то­нио Аль­са­те»). Дей­ст­ву­ют так­же НИИ при ву­зах. Сре­ди дру­гих – Нац. ин-т ас­т­ро­фи­зи­ки, оп­ти­ки и элек­тро­ни­ки в Пу­эб­ле (ос­но­ван в 1942 как Нац. ас­т­ро­фи­зич. об­сер­ва­то­рия, совр. назв. с 1971), Ме­жду­нар. центр раз­ра­бот­ки улуч­шен­ных сор­тов маи­са и пше­ни­цы в Тес­ко­ко-де- Мо­ра (1943), Мекс. ин-т ко­фе (1958) и Ин-т эко­ло­гии (1975) – оба в Ха­ла­пе, Центр на­уч. ис­сле­до­ва­ний и выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния в Эн­се­на­де (1973), Мекс. кос­мич. агент­ст­во (2010).

Дополнительная литература:

Куль­ту­ра Мек­си­ки. М., 1980;

Anuario estadistico de América Latina. Nueva York, 2003–; Все­мир­ный док­лад по об­ра­зо­ва­нию. ЮНЕСКО. 2009. Же­не­ва, 2009.

Автор раздела: Э. Г. Ер­моль­е­ва.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Круп­ней­шие еже­днев­ные из­да­ния (все – г. Ме­хи­ко): об­ществ.-по­ли­тич. га­зе­ты «El Universal» (вы­хо­дит c 1916, 180 тыс. экз.), «La Jornada» (с 1984, 107 тыс. экз.), «Excélsior» (с 1917, 25 тыс. экз.), «Uno más uno» (с 1977, 23 тыс. экз.), «La Prensa» (с 1928, 150 тыс. экз.), «El Sol de M ́exico» (с 1965, 57 тыс. экз.), «Reforma» (с 1993, 126 тыс. экз.), «Milenio Diario» (с 2000, 44 тыс. экз.), «No­vedades» (с 1936, 20 тыс. экз.); спор­тив­ные га­зе­ты «La Afición» (с 1930), «Esto» (с 1941, 100 тыс. экз.); фи­нан­со­вая газ. «El Financiero» (с 1981, 135 тыс. экз.) и др. Ре­гио­наль­ные из­да­ния: «El Infor­ma­dor» (с 1917, г. Гва­да­ла­ха­ра, 50 тыс. экз.), «Diario de Yuca­tán» (с 1925, г. Ме­ри­да, 60 тыс. экз.), «Norte» (с 1938, г. Мон­тер­рей) и др. Ра­дио­ве­ща­ние с 1921 (ре­гу­ляр­ное с 1923), те­ле­ви­де­ние с 1955. Ве­ду­щие те­ле- и ра­дио­ве­ща­тель­ные ком­па­нии: «Televisa» (ос­но­ва­на в 1955 как «Telesistema Mexicano», совр. назв. с 1972, круп­ней­шая муль­ти­ме­дий­ная ис­па­ноя­зыч­ная ком­па­ния в ми­ре, ли­дер по про­из-ву се­риа­лов), «TV Azteca» (ос­но­ва­на в 1968 как гос. ком­па­ния «Instituto Mexicano de la Televisi ́on», совр. назв. и ста­тус с 1993), «Telemundo» (1954, до­чер­няя ком­па­ния амер. кор­по­ра­ции «NBC Universal»), «Grupo Radio Centro» (1946), «Grupo Radiorama» (1970), «Televisa Radio» (1930), «Instituto Mexicano de la Radio» (1983), «Gru­po ACIR» (1968) и др. Те­ле- и ра­дио­ве­ща­ние ре­гу­ли­ру­ет­ся гос. служ­бой «Secretaría de Comunica­ciones y Transportes» (1891). Нац. ин­фор­мац. агент­ст­ва: In­for­maciónes Mexi­canas (In­formex, 1960), Noticias Mexica­nas (Noti­mex, 1968).

Ли­те­ра­ту­ра

Лит-ра М. на исп. яз. раз­ви­ва­ет­ся с 16 в. До кон­ки­сты на тер­ри­то­рии М. су­ще­ст­во­ва­ла бо­га­тая сло­вес­ность ин­дей­цев – ац­те­ков, майя и др. (см. Ин­дей­ские ли­те­ра­ту­ры). Пер­вы­ми па­мят­ни­ка­ми ис­па­ноя­зыч­ной лит-ры ста­ли пись­ма (1519–26) Э. Кор­те­са Кар­лу V, а так­же хро­ни­ка «Под­лин­ная ис­то­рия за­вое­ва­ния Но­вой Ис­па­нии» Б. Диа­са дель Кас­тильо (1568). Важ­ный вклад в ста­нов­ле­ние про­зы 16 в. вне­сли свя­щен­но­слу­жи­те­ли, чьи тру­ды ста­ли цен­ным ис­точ­ни­ком для изу­че­ния ин­дей­ских куль­тур («Ис­то­рия ин­дей­цев Но­вой Ис­па­нии» Т. де Бе­на­вен­те, «Все­об­щая ис­то­рия со­бы­тий в Но­вой Ис­па­нии» Б. де Саа­гу­на). На­ча­лось бур­ное раз­ви­тие мекс. свет­ской лит-ры; боль­шую по­пу­ляр­ность сни­ска­ла на­пи­сан­ная в ду­хе мань­е­риз­ма па­не­ги­рич. по­эма «Ве­ли­чие Мек­си­ки» Б. де Баль­бу­эны (1604), ко­то­рая пред­вос­хи­ти­ла рас­цвет «кре­оль­ско­го ба­рок­ко», пред­став­лен­но­го об­шир­ной плея­дой по­этов 17 в., сре­ди ко­то­рых ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли К. де Си­гу­эн­са-и-Гон­го­ра, Х. И. де ла Крус.

С сер. 18 в. по­сте­пен­но ут­вер­ждал­ся клас­си­цизм, вы­даю­щи­ми­ся пред­ста­ви­те­ля­ми ко­то­ро­го ста­ли Ф. Х. Кла­вихе­ро (кн. «Древ­няя ис­то­рия Мек­си­ки», 1780) и Р. Лан­ди­вар (бу­ко­лич. по­эма на лат. яз. «Сель­ская Мек­си­ка», 1781). В пе­ри­од вой­ны за не­за­ви­си­мость пат­рио­тич. мо­ти­вы ста­ли до­ми­ни­рую­щи­ми, на пер­вый план в ие­рар­хии жан­ров вы­дви­ну­лась ге­ро­ич. ода, к ко­то­рой по­сто­ян­но об­ра­ща­лись в сво­ём твор­че­ст­ве чле­ны пер­во­го нац. по­этич. объ­е­ди­не­ния «Мек­си­кан­ская Ар­ка­дия», в т. ч. Ф. М. Сан­чес де Таг­ле и А. Кин­та­на Роо.

В нач. 19 в. про­ис­хо­дил бур­ный рост жур­на­ли­сти­ки. Х. Х. Фер­нан­дес де Ли­сар­ди стал соз­да­те­лем пер­во­го лат.-амер. ро­ма­на – «Пе­ри­ки­льо Сар­нь­ен­то» (1816), вдох­нов­лён­но­го тра­ди­ция­ми плу­тов­ско­го ро­ма­на. В 1820-е гг. в лит-ре М. на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние ро­ман­тиз­ма, про­воз­ве­ст­ни­ка­ми ко­то­ро­го ста­ли по­эты Ф. Каль­де­рон и И. Род­ри­гес Галь­ван. Наи­боль­шую из­вест­ность сни­ска­ло твор­че­ст­во Г. Прие­то, ав­то­ра об­шир­но­го цик­ла ис­то­рич. ро­ман­сов и сб-ка сти­хов «Улич­ная му­за» (1883) о жиз­ни сто­лич­но­го про­сто­на­ро­дья. Прие­то, пуб­ли­куя с 1840-х гг. в прес­се бы­то­пи­са­тель­ные очер­ки, за­ло­жил ос­но­вы кос­тум­бриз­ма; сре­ди его мно­го­числ. по­сле­до­ва­те­лей – М. Пай­но (ро­ман «Про­дел­ки дья­во­ла», 1845), Л. Г. Инк­лан (ро­ман «Ас­ту­сия», 1866). В рус­ле ро­ман­тиз­ма фор­ми­ро­вал­ся ис­то­рич. ро­ман; к те­мам до­ко­лум­бо­вой эпо­хи, кон­ки­сты и ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да об­ра­ти­лись Э. Ан­ко­на, В. Ри­ва Па­ла­сио и др. По­лу­чив­шие ши­ро­кую из­вест­ность ро­ма­ны «Хиль Го­мес-ин­сур­гент» Х. Диа­са Ко­вар­ру­бья­са (1858) и «Кле­мен­сия» И. М. Аль­та­ми­ра­но (1869) по­свя­ще­ны те­мам нац. ис­то­рии 19 в. Аль­та­ми­ра­но стал ос­но­во­по­лож­ни­ком мекс. лит. кри­ти­ки. Реа­лизм ут­вер­дил­ся в твор­че­ст­ве Х. Т.де Ку­эль­я­ра (цикл ро­ма­нов «Вол­шеб­ный фо­нарь», 1871–1892). Со­че­та­ние эле­мен­тов реа­лиз­ма, ро­ман­тиз­ма и кос­тум­бриз­ма ха­рак­тер­но для про­зы Э. Ра­ба­сы, Р. Дель­га­до, Х. Ло­пе­са Пор­ти­льо-и-Ро­ха­са. На­ту­ра­ли­стич. тен­ден­ции ощу­ти­мы в ро­ма­нах Э. Фриа­са и Ф. Гам­боа. В по­эзии ру­бе­жа 19–20 вв. сфор­ми­ро­вал­ся мо­дер­низм: М. Гуть­ер­рес Нахе­ра, С. Ди­ас Ми­рон (по­этич. сб-ки «Сти­хи», 1895, «Ос­кол­ки», 1901), М. Х. Отон, А. Нер­во (по­этич. сб-ки «Са­ды мо­ей ду­ши», 1905, «Эк­заль­та­ция», 1917), Х. Х. Таб­ла­да.

Боль­шую роль в раз­ви­тии лит-ры М. в 20 в. сыг­ра­ла Мек­си­кан­ская ре­во­лю­ция 1910–17: спо­соб­ст­вуя ут­вер­жде­нию ин­ди­хе­низ­ма, она да­ла мощ­ный сти­мул ху­дож. ос­мыс­ле­нию нац. ха­рак­те­ра, «мекс. сущ­но­сти». Ре­шаю­щее влия­ние на лит-ру 20 в. ока­за­ла эс­сеи­сти­ка Х. Вас­кон­се­ло­са, А. Рей­е­са, О. Па­са, Л. Сеа. В по­сле­ре­во­люц. пе­ри­од т. н. мек­си­кан­ско­го ре­нес­сан­са поя­вил­ся аван­гар­дизм, офор­мив­ший­ся в сти­хо­тво­ре­ни­ях П. Эче­вер­рии, М. Ма­п­лес Ар­се (по­этич. сб. «Внут­рен­ние про­гул­ки», 1922), С. Галь­яр­до. В сер. 1920-х гг. под влия­ни­ем ро­ма­на «Те, кто вни­зу» М. Асу­элы (1916) сфор­ми­ро­вал­ся жанр «ро­ма­на о ре­во­лю­ции»: «Орёл и змея» М. Л. Гус­ма­на (1928), «Во­ен­ный ла­герь» Г. Ло­пе­са-и- Фу­эн­те­са (1931), «Моя ло­шадь, моя со­ба­ка, моё ру­жье» Х. Р. Ро­ме­ро (1936). Чле­ны груп­пы «Кон­тем­по­ра­не­ос» (кон. 1920-х – нач. 1930-х гг.; К. Пель­и­сер, Х. Тор­рес Бо­дет, С. Но­во, Х. Виль­яур­ру­тия, Х. Го­ро­сти­са и др.) в сво­ём твор­че­ст­ве кар­ди­наль­но об­но­ви­ли по­этич. язык, из­ба­вив его от дли­тель­но­го воз­дей­ст­вия ро­ман­тич. и мо­дер­ни­ст­ской эс­те­ти­ки, и об­ра­ти­лись к изо­бра­же­нию слож­но­го внутр. ми­ра лич­но­сти. Но­ва­тор­ские тен­ден­ции про­дол­жи­ли по­эты объ­е­ди­не­ния «Таль­ер» (1930–40-е гг.) О. Пас и Э. Уэр­та.

С сер. 1930-х гг. ак­тив­но раз­ви­ва­лась ин­ди­хе­ни­ст­ская про­за: Г. Ло­пес-и-Фу­эн­тес (ро­ман «Ин­де­ец», 1935), М. Ма­гда­ле­но (ро­ман «Про­блеск», 1937), Э. Аб­реу Го­мес (сб-к рас­ска­зов «Ге­рои майя», 1939), Р. Кас­тель­я­нос. В 1940–50-е гг. про­изош­ло ра­ди­каль­ное из­ме­не­ние ху­дож. язы­ка про­зы, во­пло­тив­шее­ся в «но­вом ро­ма­не» (Х. Ре­ву­эль­тас, А. Янь­ес, Х. Х. Ар­ре­о­ла, Х. Руль­фо, К. Фу­эн­тес). Экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти ро­ман­ной фор­мы ха­рак­тер­ны для С. Га­лин­до («Мас­ка­рад», 1963), В. Лень­е­ро («Ка­мен­щи­ки», 1963), Х. Э. Па­че­ко («Ты ум­рёшь да­ле­ко», 1967), С. Эли­сон­до, Ф. дель Па­со. Яр­ким со­бы­ти­ем лит. жиз­ни 1960-х гг. ста­ло по­яв­ле­ние пи­са­те­лей груп­пы «Вол­на» (Г. Са­инс, Х. Агу­стин), за­тра­ги­ваю­щих про­бле­мы мо­ло­дёж­ной суб­куль­ту­ры.

По­эзия 1970–90-х гг. ис­поль­зо­ва­ла раз­го­вор­ные ин­то­на­ции и но­си­ла пре­им. со­ци­аль­но-об­ли­чит. ха­рак­тер (Х. Э. Па­че­ко, О. Арид­хис, Г. Са­ид и др.). Ли­ри­ки В. Кас­ти­льо, В. Ки­рар­те и др. об­ра­ти­лись к ут­вер­жде­нию ду­хов­ных цен­но­стей, лю­бов­ной и мис­тич. те­ма­ти­ке. В про­зе 1970–90-х гг. до­ми­ни­ро­ва­ла ир­ре­аль­ная, фан­та­стич. об­раз­ность: твор­че­ст­во У. Гус­ма­на, С. Пи­то­ля, К. Мон­те­май­о­ра, Х. Гар­деа, Э. Се­лиг­сон. Наи­бо­лее за­мет­ные пи­са­те­ли кон. 20 – нач. 21 вв.: К. Мон­си­вайс, Л. Эс­ки­вель (ро­ма­ны «Шо­ко­лад на кру­том ки­пят­ке», 1989, «Ма­лин­че», 2006), Э. Се­пе­да и др.

Издания:

Мек­си­кан­ские рас­ска­зы. М., 1960;

Мек­си­кан­ский реа­ли­сти­че­ский ро­ман XX в. М., 1960;

Зо­ло­то, Конь и Че­ло­век. Рас­ска­зы мек­си­кан­ских пи­са­те­лей. М., 1961;

На­род­ная мек­си­кан­ская по­эзия. М., 1962;

Мек­си­кан­ские рас­ска­зы. Л., 1982;

Мек­си­кан­ская по­весть. 80-е гг. М., 1985.

Дополнительная литература:

Ку­тей­щи­ко­ва В.Н. Мек­си­кан­ский ро­ман. М., 1971;

San José G.F. La literatura mexicana. Méx., 1983;

Paz O. Generaciones y semblanzas: escritores y letras de M ́exico. M ́ex., 1987;

Rueda J. Letras mexicanas en el siglo XIX. Méx., 1989;

Carballo E. Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX. Guadalajara, 1991;

Martínez J.L. Literatura mexicana siglo XX. Méx., 1995;

Dictionario de literatura mexicana: siglo XX. Méx., 2000.

Автор раздела: А. Ф. Коф­ман.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

В древ­но­сти на тер­ри­то­рии М. раз­ви­вал­ся ряд ху­дож. куль­тур ин­дей­цев (оль­ме­ков, са­по­те­ков, майя, то­то­на­ков, толь­те­ков, миш­те­ков, ац­те­ков); от них со­хра­ни­лись мно­го­числ. ан­самб­ли и па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры – Тео­тиу­а­кан, Ла-Вен­та, Чо­лу­ла (близ Пу­эб­лы), Шо­чи­каль­ко (Хо­чи­каль­ко; близ Ку­эр­на­ваки), Та­хин, Мон­те-Аль­бан, Мит­ла, Толь­ян (Тол­лан; ны­не Ту­ла-де-Аль­ен­де), Па­лен­ке, Бо­нам­пак, Ка­лак­муль, Уш­маль, Чи­чен-Ица, Те­ноч­тит­лан. Ар­хи­тек­ту­ра до­ко­лум­бо­вой М. от­ли­ча­лась кон­сер­ва­тив­но­стью ти­пов и форм, пре­об­ла­да­ни­ем на­руж­ных масс над не­раз­ви­тым внутр. про­стран­ст­вом (сту­пен­ча­тые пи­ра­ми­ды, увен­чан­ные хра­ма­ми, двор­цы, «об­сер­ва­то­рии», пло­щад­ки для иг­ры в мяч и др.). Су­ще­ст­во­ва­ла мо­ну­мен­таль­ная скульп­ту­ра (ста­туи и сте­лы, рель­е­фы, со­че­таю­щие изо­бра­зит. мо­ти­вы с сим­во­ли­ко-ор­на­мен­таль­ны­ми ком­по­зи­ция­ми). Мно­го­чис­лен­ны рос­пи­си майя (в Бо­нам­па­ке, Муль-Чи­ке и др.). Вы­со­ко­го уров­ня дос­тиг­ли так­же иск-во ке­ра­ми­ки, тка­че­ст­во, юве­лир­ное де­ло, из­го­тов­ле­ние из­де­лий из перь­ев. Сре­ди па­мят­ни­ков древ­не­го иск-ва так­же на­скаль­ные рос­пи­си на п-ове Ка­ли­фор­ния, в т. ч. в го­рах Сьер­ра-де-Сан-Фран­си­ско; гли­но­бит­ные до­ма, ке­ра­ми­ка из ар­хео­ло­гич. зо­ны Па­ки­ме (близ пос. Ка­сас-Гран­дес, штат Чиуа­уа). Ряд зна­чит. па­мят­ни­ков до­ко­лум­бо­вой М. вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

В 16 в., по­сле исп. за­вое­ва­ния, соз­да­ва­лись но­вые го­ро­да – гл. обр. на мес­те ин­дей­ских го­ро­дов и свя­ти­лищ (Пу­эб­ла, Ке­ре­та­ро, Оа­ха­ка, Ме­ри­да), у шахт (Гуа­нахуа­то, Сан-Лу­ис-По­то­си), на мор­ском (Ве­рак­рус, Кам­пе­че, Ака­пуль­ко) или реч­ном (Тла­ко­таль­пан) бе­ре­гу. Они строи­лись по еди­но­му пря­мо­уголь­но­му пла­ну с гл. пло­ща­дью в цен­тре и оди­нако­вы­ми жи­лы­ми квар­та­ла­ми (сре­ди них – Ме­хи­ко, ос­но­ван­ный на мес­те г. Те­ноч­тит­лан). В го­ро­дах воз­дви­га­лись зда­ния но­вых ти­пов по исп. об­раз­цам – церк­ви, двор­цы, ра­ту­ши, гос­пи­та­ли, ка­то­лич. шко­лы (кол­ле­гии), жи­лые до­ма с внутр. дво­ра­ми (па­тио) и 2-этаж­ны­ми га­ле­рея­ми (2-й этаж пе­ре­кры­вал­ся де­рев. рас­кра­шен­ны­ми на­бор­ны­ми по­тол­ка­ми- ар­те­со­на­до), пор­то­вые со­ору­же­ния, фон­та­ны. Ран­ние гражд. по­строй­ки но­си­ли кре­по­ст­ной ха­рак­тер; в их ар­хит. фор­мах со­че­та­лись ро­ма­но-го­тич. чер­ты и де­ко­ра­тив­ные мо­ти­вы исп. Воз­ро­ж­де­ния, ис­поль­зую­щие приё­мы сти­лей му­де­хар и пла­те­ре­ско (Ра­ту­ша в Тла­ска­ле, ок. 1525 – 1539; дво­рец Э. Кор­те­са в Ку­эр­на­ва­ке, ок. 1531, дом кон­ки­ста­до­ра Ф. де Мон­те­хо в Ме­ри­де, ок. 1549).

В 1520–80-е гг. ор­де­на­ми фран­ци­скан­цев, до­ми­ни­кан­цев и ав­гу­стин­цев пре­им. вне го­ро­дов воз­ве­де­но св. 250 ук­ре­п­лён­ных мо­на­сты­рей (б. ч. по­строе­на в 1540–1550-е гг.; обыч­но на руи­нах языч. свя­ти­лищ). Пе­ред мо­на­стыр­ским ан­самб­лем рас­по­ла­гал­ся боль­шой об­не­сён­ный сте­на­ми двор (ат­рио; пред­на­зна­чен для кре­ще­ния ин­дей­цев и слу­же­ния месс; с 17–18 вв. воз­во­ди­лись пе­ред при­ход­ски­ми церк­ва­ми ин­дей­цев) с пор­ти­ка­ми, уг­ло­вы­ми ка­пел­ла­ми (по­сас) и от­кры­той «ка­пел­лой для ин­дей­цев» для бо­го­слу­же­ний на воз­ду­хе. Су­ро­вые по внеш­не­му об­ли­ку мо­на­стыр­ские церк­ви с контр­фор­са­ми, с увен­чан­ны­ми зуб­ца­ми глад­ки­ми сте­на­ми, с об­ход­ной кры­той га­ле­ре­ей, обыч­но с од­ним не­фом без тран­сеп­та пе­ре­кры­ва­лись пре­им. ци­лин­д­рич. сво­да­ми (в мо­на­сты­рях: Сан- Агу­стин в Аколь­ма­не, 1541–87; Сан-Ми­гель в Ак­то­па­не, 1546–74; Сан-Фран­си­ско в Те­пеа­ке, 1543–80; Сан­то-До­мин­го в Яну­ит­ла­не, 1550–80; так­же в Чо­лу­ле, Ту­ле, Уе­хут­ле, Иш­ма­ле, Ато­то­ниль­ко- эль-Гран­де, все сер. 16 в.), ино­гда с де­ко­ра­тив­ны­ми нер­вю­ра­ми (Сан-Ми­гель в Уэхо­цин­го, 1540-е гг., арх. Х. де Ала­ме­да), ре­же – де­рев. по­тол­ком-ар­те­со­на­до (Сан-Фран­си­ско в Тла­ска­ле, 16–17 вв.; 3-не­фная ба­зи­ли­ка в Са­кат­ла­не, 1562–67). Де­кор в ду­хе пла­те­ре­ско со­сре­до­то­чен на пор­та­лах (церк­ви мо­на­сты­рей: Сан-Ми­гель в Ак­то­па­не, сер. 16 в.; Сан-Паб­ло в Юри­рия­пун­да­ро, близ Ке­ре­та­ро, 1566) и в ук­ра­ше­нии ка­пелл. 14 мо­на­сты­рей близ вул­ка­на По­по­ка­те­петль в шта­тах Мо­ре­лос и Пу­эб­ла (в Уэхо­цин­го, Каль­па­не, Те­по­ст­ла­не, Тлая­ка­па­не и др.) вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Вне го­ро­дов так­же строи­лись ук­ре­п­лён­ные по­ме­щи­чьи усадь­бы (ась­ен­ды), ак­ве­ду­ки (в Отум­бе- де-Го­мес-Фа­ри­ас, 1553–68, дли­на ок. 70 км). С сер. 16 в. воз­во­ди­лись боль­шие 3-не­фные гор. со­бо­ры с ци­лин­д­рич., сфе­рич. сво­да­ми и ку­по­ла­ми, 2 вы­со­ки­ми баш­ня­ми на зап. фа­са­де и 8-гран­ной вост. «ка­пел­лой ко­ро­лей»; в их ар­хи­тек­ту­ре пер­во­на­чаль­но пре­об­ла­да­ли тра­ди­ции исп. Воз­ро­ж­де­ния (сти­ли пла­те­ре­ско и эр­ре­ре­ско; со­бо­ры в Оа­ха­ке, 1544–53, пе­ре­стро­ен в 18 в.; в Ме­ри­де, 1562–1598, арх. П. де Ау­ле­стия, Х. М. де Агу­эро и др.; в Ме­хи­ко, 1563–1656, арх. К. де Ар­синь­е­га и др.; в Пу­эб­ле, 1575–1649, арх. Ф. Бе­сер­ра), в 17 в. сме­нившие­ся сти­лем ба­рок­ко, тя­го­тев­шим вна­ча­ле к мо­ну­мен­таль­ным, мас­сив­ным фор­мам (со­бор в Мо­ре­лии, 1660–1705). Со­бор в Гва­да­ла­ха­ре (1561–1618) – един­ст­вен­ный из со­хра­нив­ших­ся в М. со­бо­ров с го­тич. эле­мен­та­ми ин­терь­е­ра. В 17 в. стро­ит. дея­тель­ность ос­лаб­ла, но уве­ли­чи­лась роль ар­хит. де­ко­ра­ции: ви­тые ко­лон­ны на фа­са­дах, по­ли­хром­ная резь­ба на сво­дах и сте­нах ин­терь­е­ров (в церк­ви мон. Сан­то-До­мин­го в Оа­ха­ке, за­кон­че­на в 1657; в ка­пел­ле Ро­са­рио в мон. Сан­то-До­мин­го в Пу­эб­ле, 1650–90).

Куль­ту­ра ин­дей­цев со­хра­ня­лась в нар. твор­че­ст­ве (ке­ра­ми­ка, тка­че­ст­во, из­де­лия из се­реб­ра и ко­жи) и при­да­ла свое­об­раз­ную ок­ра­ску цер­ков­но­му иск-ву это­го пе­рио­да (резь­ба по кам­ню, леп­ные ук­ра­ше­ния и т. д.). В изо­бра­зит. иск-ве гл. ме­сто за­ня­ли мо­ну­мен­таль­ные рос­пи­си (в мо­на­сты­рях в Чо­лу­ле, 1530; в Уэхо­цин­го, 1550–60-е гг.; в Аколь­ма­не, ок. 1560; в Те­ка­ма­чаль­ко, 1560-е гг.; в Ак­то­па­не, ок. 1580; и др.); не­ко­то­рые соз­да­ны под влия­ни­ем куль­ту­ры ин­дей­цев (в мо­на­сты­ре в Ик­сми­киль­па­не, 1550–79). Раз­ви­ва­лась так­же скульп­ту­ра – ка­мен­ные и де­рев. кре­сты, ста­туи свя­тых, де­кор фа­са­дов церк­вей и ка­пелл-по­сас (в мо­на­сты­рях в Каль­па­не, 1540–48; в Уэхо­цин­го, 1550–70), а так­же «ка­пелл для ин­дей­цев» (де­кор «те­кит­ки» с мрач­ны­ми сим­во­ла­ми до­ко­лум­бо­ва иск-ва в мо­на­сты­ре в Тлаль­ма­наль­ко, ок. 1560). В 17 в. скульп­ту­ра М. вос­при­ня­ла влия­ние исп. шко­лы Х. Мон­тань­е­са в Се­ви­лье.

В 1556 в Ме­хи­ко об­ра­зо­ва­на Гиль­дия жи­во­пис­цев. Боль­шое раз­ви­тие с 16 в. в М. по­лу­чи­ло иск-во соз­да­ния ре­таб­ло, гл. цен­тром ко­то­ро­го до кон. 18 в. был Ме­хи­ко. Наи­бо­лее ран­ние ре­таб­ло кон. 16 в. с урав­но­ве­шен­ны­ми ор­дер­ными фор­ма­ми со­хра­ни­лись в мо­на­сты­рях в Уэхо­цин­го, Аколь­ма­не и Яну­ит­ла­не. Сре­ди мас­те­ров ре­таб­ло из­вест­ны: С. де Окам­по, И. В. де Баль­бас, П. Ре­ке­на, флам. мас­тер С. Пе­рейнс (при­ехал в М. в 1566). Стан­ко­вая жи­во­пись 2-й пол. 16 – сер. 17 вв. в сти­ле позд­него Воз­ро­ж­де­ния и мань­е­риз­ма пред­став­ле­на мас­те­ра­ми из разл. стран: Пе­рейнс, исп. ху­дож­ни­ки А. де Кон­ча, Л. Ла­гар­то (ос­но­ва­тель т. н. ху­дож. шко­лы Пу­эб­лы), А. Вас­кес, ба­ск­ский худ. Б. де Эча­ве Орио – ос­но­во­по­лож­ник ди­на­стии жи­во­пис­цев (пе­ре­ехал в М. ме­ж­ду 1573 и 1580) и его уче­ни­ки Б. де Эча­ве Ивия, Л. Хуа­рес (оба – уро­жен­цы М.), и др. В сер. – 2-й пол. 17 в. под влия­ни­ем Ф. Сур­ба­ра­на, Х. де Ри­бе­ры и П. П. Ру­бен­са ра­бо­та­ли ран­не­ба­роч­ные жи­во­пис­цы – се­виль­я­нец С. Ло­пес де Ар­теа­га, Х. Ти­но­ко, Кри­сто­баль де Виль­яль­пан­до, Х. Хуа­рес и его уче­ни­ки Б. де Эча­ве Рио­ха, П. Ра­ми­рес, Кар­лос де Виль­яль­пан­до, и др. В 1550–1560-е гг. мас­те­ра из исп. го­ро­дов Та­ла­ве­ра-де-ла-Рей­на, Се­ви­лья и Ка­дис на­ча­ли про­из-во гла­зу­ро­ван­ной гли­ня­ной по­су­ды в г. Пу­эб­ла (т. н. та­ла­ве­ра де Пу­эб­ла), став­шем в 17 в. од­ним из круп­ней­ших в Лат. Аме­ри­ке цен­тров из­го­тов­ле­ния ке­ра­ми­ки.

К кон. 17 в. в ар­хи­тек­ту­ре М. ут­вер­жда­ет­ся ба­рок­ко; для мекс. ва­ри­ан­та это­го сти­ля ха­рак­тер­но стрем­ле­ние скрыть за пыш­ным де­ко­ром стро­гое, по сво­ей струк­ту­ре ср.-век. со­ору­же­ние, что срод­ни прин­ци­пам мекс. ар­хи­тек­ту­ры до­ко­лум­бо­во­го пе­рио­да. Сре­ди по­стро­ек ру­бе­жа 17–18 вв. – со­бор в Сан-Лу­ис-По­то­си (1703 – ок. 1730) с «со­ло­мо­но­вы­ми» спи­ра­ле­вид­ны­ми ко­лон­на­ми на фа­са­де, ха­рак­тер­ны­ми для ар­хи­тек­ту­ры ран­не­го ба­рок­ко в М., ба­зи­ли­ка Де­вы Ма­рии Гва­де­луп­ской (1695–1709, ар­хи­тек­то­ры П. де Ар­рь­е­та, Х. Ду­ран) и ие­зу­ит­ская ц. Ла-Про­фе­са (1714–20, де Ар­рь­е­та) в Ме­хи­ко, и др. В 1-й пол. 18 в. в М. раз­ви­ва­ет­ся ме­ст­ный ва­ри­ант чур­ри­ге­ре­ско, ино­гда на­зы­вае­мый ульт­ра­ба­рок­ко: для сто­лич­ной ар­хит. шко­лы это­го на­прав­ле­ния ха­рак­тер­но бо­гат­ст­во скульп­тур­но­го де­ко­ра фа­са­дов, со­че­таю­ще­го эле­мен­ты ба­рок­ко с ин­дей­ски­ми и мав­ри­тан­ски­ми мо­ти­ва­ми и пре­вра­щён­ны­ми в ук­ра­ше­ние ор­дер­ны­ми фор­ма­ми, в ча­ст­но­сти 4-гран­ны­ми ко­лон­на­ми-эс­ти­пи­те (ц. Ла-Эн­сень­ян­са в Ме­хи­ко, 1772–78; ка­пел­ла По­си­то в Ме­хи­ко, от­ра­жаю­щая так­же ин­те­рес к клас­сич. фор­мам, 1779–91, обе – арх. Ф. А. де Гер­ре­ро-и-Тор­рес). Т. н. шко­ла Пу­эб­лы ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ла мно­го­цвет­ную ке­ра­мич. и сту­ко­вую от­дел­ку фа­са­дов (ц. Сан-Фран­си­ско в Пу­эб­ле, 1743–67; фа­са­ды ц. Сан­та-Ма­рия-де-Окот­лан близ Тла­ска­лы, сер. 18 в., и др.). Гражд. ар­хи­тек­ту­ра 18 в. так­же не­сёт чер­ты ульт­ра­ба­рок­ко (дом гра­фа Сан-Бар­то­ло­ме-де-Са­ла в Ме­хи­ко, 1764, ар­хи­тек­то­ры Л. Род­ри­гес и др.). В 18 в. ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся круг­лая скульп­ту­ра, в осн. ста­туи для ре­таб­ло и ре­лиг. про­цес­сий. При ори­ен­та­ции на эк­заль­ти­ро­ван­ность исп. скульп­ту­ры мекс. мас­те­ра тя­го­те­ли к боль­ше­му на­ту­ра­лиз­му, осо­бен­но в трак­тов­ке сю­же­тов Стра­стей. Жи­во­пись это­го пе­рио­да от­ли­ча­ет мяг­кая и сво­бод­ная ма­не­ра, след­ст­вие влия­ния совр. франц. об­раз­цов и Б. Э. Му­ри­льо (Х. Род­ри­гес Хуа­рес, Х. Ф. де Аги­ле­ра); на­ря­ду с ре­лиг. сю­же­та­ми по­лу­чил рас­про­стра­не­ние порт­рет­ный жанр (Х. де Ибар­ра, М. Каб­ре­ра, Ф. А. Валь­е­хо, Х. де Аль­си­вар). Раз­ви­ва­ют­ся жан­ро­вая жи­во­пись и на­тюр­морт (А. Пе­рес де Аги­лар). В Пу­эб­ле в 18 в. ра­бо­та­ли Х. Х. Ма­гон, М. Х. Сен­де­хас и др.

На ру­бе­же 18–19 вв. ре­ак­ци­ей на ульт­ра­ба­рок­ко стал по­во­рот к клас­си­циз­му; эту сти­ле­вую по­ли­ти­ку про­во­ди­ла от­кры­тая в 1783 в Ме­хи­ко Ака­де­мия изящ­ных ис­кусств Сан-Кар­лос. В сти­ле клас­си­циз­ма воз­во­дят­ся ку­поль­ные за­вер­ше­ния ба­шен со­бо­ра Са­гра­рио-Мет­ро­по­ли­та­но (1793, арх. Х. Д. Ор­тис де Ка­ст­ро) и зда­ние Шко­лы гор­но­го де­ла «Па­ла­сио де Ми­не­рия» в Ме­хи­ко (1797–1813, арх. М. Толь­са), ц. Кар­мен в Се­лае (1802–1807, арх. Ф. Э. Трес­гер­рас), зда­ние Гос­пи­та­ля епи­ско­па Ка­вань­я­са в Гва­да­ла­ха­ре (1805, Толь­са, Х. Гуть­ер­рес) и др. В сер. 19 в. в рус­ле клас­си­циз­ма ра­бо­та­ли Л. де ла Идаль­га [те­атр «Сан­та-Ана» («Нась­о­наль») в Ме­хи­ко, 1842–1844, не сохр.], Х. и Р. Ахеа и др. Круп­ней­шим пред­ста­ви­те­лем клас­си­циз­ма в скульп­ту­ре был Толь­са (кон­ная ста­туя ко­ро­ля Кар­ла IV в Ме­хи­ко, 1796–1803). В жи­во­пи­си и гра­фи­ке М. кон.

18 – нач. 19 вв. до­ми­ни­рую­щее по­ло­же­ние за­ня­ли порт­рет (Х. Л. Род­ри­гес Аль­ко­не­до, Р. Си­ме­но-и-Пла­нес), ми­фо­ло­гич., ис­то­рич. и бы­то­вой жан­ры, а так­же пей­заж. Иностр. ху­дож­ни­ков (К. Ли­на­ти из Ита­лии, Ж. Ф. Валь­дек из Че­хии, Д. Т. Эд­жер­тон из Ве­ли­ко­бри­та­нии, И. М. Ру­ген­дас и К. Не­бель из Гер­ма­нии, и др.) при­вле­ка­ла эк­зо­ти­ка мекс. при­ро­ды и нац. ти­пы. Ме­ст­ные мас­те­ра (Х. А. Ар­рь­е­та и др.) так­же об­ра­ти­лись к изо­бра­же­нию ха­рак­тер­ных сцен нар. бы­та, со­став­ляя на­прав­ле­ние кос­тум­б­риз­ма; их ра­бо­ты, на­ря­ду с ака­де­мич. жи­во­пи­сью 1-й пол. – сер. 19 в., бы­ли от­ме­че­ны влия­ни­ем ро­ман­тиз­ма. В сер. 19 в. поя­ви­лась са­ти­рич. гра­вю­ра (Г. В. Гао­на и др.); ве­ду­щи­ми пред­ста­ви­те­ля­ми порт­рет­но­го жан­ра в этот пе­ри­од яв­ля­ют­ся Х. М. Эс­т­ра­да и Э. Бус­тос, ра­бо­тав­шие в рус­ле нар. иск-ва. Во 2-й пол. 19 в. об­ра­ще­ние к нац. те­ма­ти­ке за­мет­но так­же в ака­де­мич. жи­во­пи­си (Р. Гуть­ер­рес, Ф. Пар­ра и др.) и скульп­ту­ре (М. Но­ре­нья, Г. Гер­ра), чер­ты ро­ман­тиз­ма сме­ни­лись реа­ли­стич. трак­тов­кой сю­же­тов; в жан­ре порт­ре­та ра­бо­тал Х. Кор­де­ро. В это же вре­мя сфор­ми­ро­ва­лась пей­заж­ная шко­ла во гла­ве с Х. М. Ве­ла­ско, соз­да­вав­ше­го обоб­щён­ные об­ра­зы при­ро­ды Мек­си­ки.

Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. в круп­ных го­ро­дах М. ве­лось ши­ро­кое строи­тель­ст­во те­ат­ров, рын­ков, боль­ниц и др. об­ществ. со­ору­же­ний, в Ме­хи­ко бы­ла про­ло­же­на цен­траль­ная ул. Па­сео-де-ла-Ре­фор­ма (1865–66) и воз­ве­де­ны но­вые рай­оны. По­вы­си­лась этаж­ность зда­ний, в кон. 19 в. рас­ши­ри­лась ти­по­ло­гия со­ору­же­ний, при­ме­нял­ся ме­талл и же­ле­зо­бе­тон. На сме­ну клас­си­циз­му при­шли ис­то­ри­че­ские сти­ли (не­оре­нес­санс­ный фа­сад зда­ния Ака­де­мии Сан-Кар­лос в Ме­хи­ко, 1862, арх. Х. Ка­валь­я­ри) и эк­лек­тизм, поз­днее по­лу­чив­ший назв. пор­фи­риз­ма (по име­ни дик­та­то­ра П. Диа­са) и до­ми­ни­ро­вав­ший до кон. 1910-х гг. [те­атр «Хуа­рес» в Гуа­нахуа­то (1892–1903, арх. А. Ри­вас Мер­ка­до), те­атр «Нась­о­наль» (ны­не Дво­рец изящ­ных ис­кусств) в Ме­хи­ко (1904–34, ар­хи­тек­то­ры А. Боа­ри, Ф. Ма­ри­скаль)]. В нач. 20 в. в М. по­лу­чил рас­про­стра­не­ние нео­ко­ло­ни­аль­ный стиль, опи­рав­ший­ся на на­сле­дие мекс. ба­рок­ко (но­вое зда­ние му­ни­ци­па­ли­те­та Ме­хи­ко, 1906–09, арх. М. Го­рос­пе; пе­ре­строе­но). На ру­бе­же 19–20 вв. на жи­во­пись М. влия­ли те­че­ния в ев­роп. иск-ве, в ча­ст­но­сти им­прес­сио­низм (Х. Клау­сель) и сим­во­лизм (Х. Хе­до­ви­ус); то­гда же ра­бо­тал Х. Г. По­са­да, на­чав­ший важ­ную для 20 в. ли­нию ре­во­лю­ци­он­но-де­мо­кра­тич. са­ти­рич. гра­фи­ки, свя­зан­ной с нар. ху­дож. тра­ди­ция­ми; жи­во­пис­цы Х. Му­ри­льо (Док­тор Атль), С. Эр­ран и др. вы­дви­ну­ли идею воз­ро­ж­де­ния мекс. иск-ва и соз­да­ния совр. нац. сти­ля, что на прак­ти­ке осу­ще­ст­ви­ли ху­дож­ни­ки сле­дую­щих по­ко­ле­ний.

В ар­хи­тек­ту­ре М. в сер. 1920-х гг. сфор­ми­ро­ва­лась пер­вая в Лат. Аме­ри­ке шко­ла функ­цио­на­лиз­ма, ку­да во­шли Х. Вилья­гран Гар­сия (ком­плекс Ин-та ги­гие­ны в По­пот­ле близ Ме­хи­ко, 1925–1927; ту­бер­ку­лёз­ный гос­пи­таль в Уи­пуль­ко близ Ме­хи­ко, 1929–41), Х. Ле­гор­ре­та, за­ни­мав­ший­ся про­бле­мой де­шё­- во­го жи­лья, и Э. Янь­ес. В кон. 1920-х – 1930-е гг. к функ­цио­на­ли­стам при­мы­кали Х. О’Горман (дом и мас­тер­ская Ф. Ка­ло и Д. Ри­ве­ры, 1930–32; Тех­нич. шко­ла в Ме­хи­ко, 1932–34) и Л. Бар­ра­ган (ти­по­вой дом на 2 се­мьи в Ме­хи­ко, 1936), ра­бо­тав­шие под влия­ни­ем Ле Кор­бю­зье. Па­рал­лель­но раз­ви­вал­ся стиль ар де­ко, нёс­ший в се­бе эле­мен­ты ин­дей­ской ар­хи­тек­ту­ры («Па­мят­ник Ре­во­лю­ции» в Ме­хи­ко, 1933–38, арх. К. Об­ре­гон Сан­та­си­лья).

Пе­ре­лом, про­изо­шед­ший в 1920-е гг. в изо­бра­зит. иск-ве, был в зна­чит. сте­пе­ни свя­зан с подъ­ё­мом нац. са­мо­соз­на­ния по­сле Мекс. ре­во­лю­ции 1910–17. Изо­бра­зит. иск-во это­го вре­ме­ни опи­ра­лось на опыт ку­биз­ма, фу­ту­риз­ма, нар. иск-во, ху­дож. тра­ди­ции до­ко­лум­бо­во­го пе­рио­да. На 1920–30-е гг. при­шёл­ся рас­цвет мекс. му­ра­лиз­ма, пред­став­лен­но­го твор­че­ст­вом «Ве­ли­кой трой­ки» – Д. Ри­ве­ры, Д. А. Си­кей­ро­са и Х. К. Оро­ско. В 1920–40-е гг. ак­тив­но раз­ви­ва­лось гра­фич. иск-во; в на­ро­чи­то гру­бой ма­не­ре в тех­ни­ке кси­ло­гра­фии или­но­гра­вю­ры ра­бо­та­ли Ж. Шар­ло, Ф. Ле­аль и др. В 1937 Л. Мен­де­сом ор­га­ни­зо­ва­на Мас­тер­ская нар. гра­фи­ки, в ко­то­рую вхо­ди­ли П. О’Хиггинс, А. Бельт­ран и др.; в про­из­ве­де­ни­ях этих мас­те­ров раз­ра­ба­ты­ва­лась со­ци­аль­ная и по­ли­тич. (в т. ч. ан­ти­фа­ши­ст­ская) те­ма­ти­ка. В скульп­ту­ре 1-й пол. 20 в. за­мет­но ув­ле­че­ние аб­ст­ракт­ны­ми фор­ма­ми (Х. Ку­это), об­ра­ще­ние к тра­ди­ци­ям др.-мекс. пла­сти­ки (К. Бра­чо, Ф. Сунь­и­га). Наи­бо­лее вы­ра­зи­тель­ны скульп­тур­ные ра­бо­ты, вы­пол­нен­ные для оформ­ле­ния по­стро­ек (ста­туи И. Асун­со­ло и М. Сен­ту­рио­на для но­во­го зда­ния Мин-ва нар. об­ра­зо­ва­ния, 1922–24).

Для мекс. ар­хи­тек­ту­ры 1940–50-х гг. ха­рак­тер­но ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си и рель­е­фов для оформ­ле­ния по­стро­ек, т. н. пла­сти­че­ская ин­те­гра­ция; её яр­кий при­мер – Уни­вер­си­тет­ский го­ро­док в Ме­хи­ко (1948–52, ген­план М. Па­ни, Э. дель Мо­ра­ля) с по­строй­ка­ми Х. О’Гормана, Ф. Кан­де­лы и др., ланд­шафт­ным ди­зай­ном тер­ри­то­рии Л. Бар­ра­га­на, оформ­ле­ни­ем зда­ний Д. Ри­ве­ры, Д. А. Си­кей­ро­са, Р. Аре­на­са Бе­тан­ку­ра и др. На­ря­ду с соз­да­ни­ем пар­ков, Бар­ра­ган за­ни­мал­ся в сер. 20 в. ар­хит. про­ек­ти­ро­ва­ни­ем, со­еди­няя тра­ди­ции мекс. жи­лой ар­хи­тек­ту­ры с фор­ма­ми мо­дер­низ­ма (собств. дом-мас­тер­ская, 1948; ча­сов­ня Ка­пу­чи­нас-Са­кра­мен­та­ри­ас-дель-Пурисимо-Корасон-де- Ма­рия, 1960; оба – в Ме­хи­ко). В сер. 20 в. в М. реа­ли­зу­ют­ся круп­ные гра­до­стро­ит. про­ек­ты (го­род Сью­дад-Са­те­ли­те близ Ме­хи­ко, с 1954; жи­лой мас­сив Но­но­аль­ко-Тла­те­лоль­ко в Ме­хи­ко, 1964–1966, оба – арх. Па­ни, и др.), стро­ят­ся спор­тив­ные со­ору­же­ния к Олим­пиа­де 1968 в Ме­хи­ко, мак­си­маль­но ис­поль­зую­щие тех­нич. воз­мож­но­сти же­ле­зо­бе­то­на (ста­ди­он «Ац­те­ка», 1965, арх. П. Ра­ми­рес Вас­кес; Олим­пий­ский дво­рец спор­та, 1968, Кан­де­ла). Во 2-й пол. 20 в. воз­ник­ла сти­ле­вая ли­ния, обо­га­щаю­щая мо­дер­низм мекс. мо­ти­ва­ми (Нац. му­зей ан­тро­по­ло­гии, 1963–64, Ра­ми­рес Вас­кес; зда­ние INFONAVIT, 1975, ар­хи­тек­то­ры А. За­блу­дов­ски, Т. Гон­са­лес де Ле­он, оба – в Ме­хи­ко), по­сле­до­ва­те­лем Бар­ра­га­на вы­сту­пил Р. Ле­гор­ре­та (гос­ти­ни­ца «Ка­ми­но Ре­аль» в Ме­хи­ко, 1968; Му­зей совр. иск-ва в Мон­тер­рее, 1991).

С кон. 1980-х гг. ар­хи­тек­ту­ра М. пе­ре­жи­ва­ет подъ­ём: ра­бо­та­ют ар­хи­тек­то­ры Э. Нор­тен, Б. Го­мес Пимь­ен­та, А. Ка­лач, И. Бройд, Л. В. Фло­рес, ар­хит. бю­ро «Pas­cal Arquitectos» и др.; для по­стро­ек ха­рак­тер­ны экс­пе­ри­мен­ты с гео­мет­рич. фор­ма­ми (зда­ние «Televisa Chapultepec», 1993–95, Нор­тен и Го­мес Пимь­ен­та; Нац. шко­ла клас­сич. и совр. тан­ца в со­ста­ве Нац. цен­тра ис­кусств г. Ме­хи­ко, 1994, Фло­рес), от­каз от нац. тра­ди­ций и мо­ну­мен­таль­но­сти (гос­ти­ни­ца «Habita», 2000, Нор­тен и Го­мес Пимь­ен­та; мо­лель­ный дом «Casa de Medi­ta­ci ́on», 2006, бю­ро «Pascal Arquitectos»), ин­ду­ст­ри­аль­ная эс­те­ти­ка, в т. ч. хай- тек (зда­ние б-ки им. Х. Вас­кон­се­ло­са, 2004–06, арх. Ка­лач; все – в Ме­хи­ко). С нач. 2000-х гг. но­вое по­ко­ле­ние ар­хитек­то­ров (М. Рох­кинд, Т. Биль­бао, Ф. Ро­ме­ро и др.) про­дол­жа­ют эту ли­нию в бо­лее ра­ди­каль­ном клю­че, об­ра­ща­ясь так­же к на­сле­дию аван­гар­диз­ма (Му­зей шо­ко­ла­да в г. Толука, 2007, Рох­кинд).

В стан­ко­вой жи­во­пи­си 1940–50-х гг. по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние поя­вив­шие­ся ещё в 1920-е гг. аб­ст­рак­цио­низм (Р. Та­майо, К. Ме­ри­да), ме­ст­ный ва­ри­ант сюр­реа­лиз­ма(Ф. Ка­ло) и ма­ги­че­ский реа­лизм. Тен­ден­ций «не­офи­гу­ра­ти­виз­ма», рас­цвет ко­то­ро­го при­хо­дит­ся на 1950-е гг., и прин­ци­пов аб­ст­рак­цио­низ­ма при­дер­жи­ва­лись жи­во­пис­цы В. Ро­хо, Р. и П. Ко­ро­не­ли, Х. Л. Ку­эвас, М. Фель­ге­рес, Вла­ди и др. С 1960-х гг. не­ма­лую роль ста­ли иг­рать поп-арт и ги­пер­реа­лизм (А. Ра­ми­рес). Во 2-й пол. 20 в. ра­бо­та­ли мо­ну­мен­та­ли­сты Х. О’Горман, Х. Гон­са­лес Ка­ма­ре­на, А. Гар­сия Бус­тос, Ф. Силь­ва и др., на ру­бе­же 20–21 вв. – Л. Фло­рес, Б. Мес­се­гер и др. В скульп­ту­ре 2-й пол. 20 в. центр. ме­сто за­ни­мал М. Гё­риц. В стан­ко­вой жи­во­пи­си в кон. 20 – нач. 21 вв. тра­ди­ции ма­гич. реа­лиз­ма раз­ви­ва­ет Л. Ма­сьель, яр­ким пред­ста­ви­те­лем по­ст­мо­дер­низ­ма яв­ля­ет­ся К. Ма­сьель (псевд. Ки­ха­но), так­же ра­бо­та­ют Р. Мо­ра­лес, А. Ро­ме­ро, Ф. То­ле­до, А. Хи­ро­не­лью, Р. Ние­то и др.

Дополнительная литература:

Atl de Toussaint M., Benitez J. R. Ig­le­sias de México. Méx., 1924–1927. Vol. 1–6;

Velázquez Chávez A. Tres siglos de pintura colonial mexicana. Méx., 1939;

Cetto M. Mo­dern architecture in Mexico. N. Y., 1961;

Char­lot J. Mexican art and the Academy of San Carlos, 1785–1915. Austin, 1962;

idem. The Mexican mural renaissance. New Haven; L., 1963;

Historia general del arte mexicano. M ́ex., 1964–1966. Vol. 1–4;

MacAndrew J. Open- air сhurches of 16th century Mexico. Camb. (Mass.), 1965;

По­ле­вой В. М. Ис­кус­ст­во стран Ла­тин­ской Аме­ри­ки. М., 1967;

Кин­жа­лов Р. В. Ис­кус­ст­во древ­них майя. Л., 1968;

Ки­ри­чен­ко Е. И. Три ве­ка ис­кус­ст­ва Ла­тин­ской Аме­ри­ки. М., 1972;

Kubler G. Mexican architecture of the 16th century. Westport, 1972;

Katzman I. La arquitectura del siglo XIX en México. Méx., 1973;

Toussaint M. Arte colonial en México. 4 ed. Méx., 1983;

Rodríguez Prampolini I. El surrealismo y el arte fan­tásti­co de México. 3 ed. Méx., 1983;

El mueble me­xicano / Ed. A. Aguilera y o. M ́ex., 1985;

Mo­re­no Villa J. La escultura colonial mexicana. Méx., 1986;

Historia del arte mexicano. 2 ed. Méx., 1986. Vol. 1–16;

Cervantes E. A. Loza blan­ca y azulejo de Puebla. Puebla, 1987. Vol. 1–2;

Mexico: splendors of thirty centuries. N. Y., 1990;

Pintura mexicana y española de los siglos XVI al XVII. Madrid, 1991;

Burke M. Pintura y escultura en Nueva España: el barroco. Méx., 1992;

Sartor M. Arquitectura y urbanismo en Nueva España, siglo XVI. Méx., 1992;

Tovar de Teresa G. Pintura y escultura en Nuevo España, 1557–1640. Méx., 1992;

Rochfort D. Mexican muralists: Orozco, Rivera, Siqueiros. L., 1993;

Repertory of artists in Mexico. Mexi­co, 1997. Vol. 1–3;

Crosby H. W. The сave pain­tings of Baja California. 3 ed. San Diego, 1997;

Mullen R. J. Architecture and its sculpture in viceregal Mexico. Austin, 1997;

Burian E. R. Modernity and the architecture of Mexico. Austin, 1997;

Reyes-Valerio C. Arte indo­cris­tiano. Méx., 2000;

Villela K., Bradbury E., Wagner L. Contemporary Mexican design and architecture. Salt Lake City, 2002;

Gallo R. New tendencies in Mexican art: the 1990s. N. Y., 2004;

Debroise O. La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México, 1968–1997. Méx., 2007;

Cortés Rocha X. El clasicismo en la ar­qui­tectura mexicana 1524–1784. M ́ex., 2007;

Re­volution on paper: Mexican prints 1910–1960. L., 2009.

Авторы раздела: Е. И. Ки­ри­чен­ко (16–18 вв.),В. С. Ша­ри­на (19 – нач. 21 вв.).

Му­зы­ка

Важ­ное гос., об­ществ. и ре­лиг. зна­че­ние му­зы­ка име­ла в ци­ви­ли­за­ци­ях майя и ац­те­ков. В совр. М. со­хра­ни­лись отд. чер­ты ар­ха­ич. му­зы­ки раз­ных ин­дей­ских на­ро­дов, ис­пы­тав­ших влия­ние ев­роп. и афр. куль­тур. См. так­же Ин­дей­цы, Мек­си­кан­цы.

В 1523 мо­нах-фран­ци­ска­нец П. де Ган­те ос­но­вал в Тес­ко­ко муз. шко­лу, в ко­то­рой обу­чал ин­дей­цев цер­ков­но­му пе­нию, тео­рии музыки, игре на ор­га­не. В 1527 муз. шко­ла от­кры­лась в Ме­хи­ко. Церк. му­зы­ка в М. пе­ре­жи­ла рас­цвет в 16–17 вв., сре­ди ком­по­зи­то­ров – Э. Фран­ко, Ф. Ло­пес-и-Ка­пи­лья, Х. Эр­ре­ра-и-де Фу­эн­те, А. де Са­ла­сар, М. де Су­майя. Свет­ская му­зы­ка до кон. 18 в. бы­ла пред­став­ле­на пре­им. до­маш­ним лю­би­тель­ским му­зи­ци­ро­ва­ни­ем и вы­ступ­ле­ния­ми гор. улич­ных ор­ке­ст­ров. В 19 в. в те­ат­ре «Ко­ли­сео» (Ме­хи­ко) ста­ви­лись опе­ры итал. ком­по­зи­то­ров (Дж. Паи­зи­ел­ло, Д. Чи­ма­ро­зы, Дж. Рос­си­ни, позд­нее В. Бел­ли­ни, Г. До­ни­цет­ти). Клас­сич. ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка ста­ла из­вест­на с 1840-х гг., ко­гда в стра­не поя­ви­лись пер­вые га­ст­ро­лё­ры-ино­стран­цы. В 1825 ком­по­зи­тор и ди­ри­жёр X. М. Эли­са­га ос­но­вал в Ме­хи­ко ча­ст­ную Муз. ака­де­мию, в 1866 от­кры­та кон­сер­ва­то­рия.

В сер. 19 в. вы­дви­ну­лись пер­вые мекс. ком­по­зи­то­ры, твор­че­ст­во ко­то­рых ог­ра­ни­че­но гл. обр. опер­ным жан­ром и от­ме­че­но силь­ным ев­роп. (в пер­вую оче­редь итал.) влия­ни­ем. Пер­вая опе­ра, на­пи­сан­ная мекс. ком­по­зи­то­ром, – «Ка­та­ли­на Гиз» С. Н. Па­ниа­гуа (1845). Из опер М. Мо­ра­ле­са наи­бо­лее из­вест­ны «Ро­мео и Джуль­ет­та» (1863) и «Иль­де­гон­да» (1866). Р. Ка­ст­ро Эр­ре­ра (так­же пиа­нист) – ав­тор опер и пер­вых в М. сим­фо­ний. Тра­ди­ции ро­ман­тиз­ма в муз. куль­ту­ре М. в по­след­ней тре­ти 19 в. про­дол­жи­ли пиа­ни­сты и ком­по­зи­то­ры – ав­то­ры са­лон­ной му­зы­ки Х. Ро­сас (валь­сы в австр. тра­ди­ци­ях), Т. Ле­он, Х. Иту­ар­те и Ф. Виль­я­ну­эва Гуть­ер­рес (мекс. тан­цы по об­раз­цу ку­бин. кон­тр­дан­са); твор­че­ст­во Г. Кам­пы ис­пы­та­ло влия­ние сти­ля К. Сен-Сан­са и Ж. Масс­не. Нац. спе­ци­фи­ка впер­вые за­мет­на в твор­че­ст­ве M. M. Пон­се. Яр­кий нац. ко­ло­рит со­еди­нял­ся с ро­ман­тич. на­прав­лен­но­стью и в со­чи­не­ни­ях его уче­ни­ка Х. Ро­ло­на: сим­фо­нич. по­эмах «Пир кар­ли­ков» (1-я пр. на Кон­кур­се нац. сим­фо­нич. му­зы­ки в Ме­хи­ко, 1928), «Куа­у­те­мок», сим­фо­нич. сюи­те «Са­пот­лан 1895». На­ча­ло ин­ди­хе­низ­ма в му­зы­ке М. оз­на­мено­ва­но по­яв­ле­ни­ем пер­вой опе­ры на сю­жет из нац. ис­то­рии с эле­мен­та­ми ме­ст­но­го фольк­ло­ра – «Гуа­ти­мот­цин» А. Ор­те­ги (на сю­жет Х. Т. де Ку­эль­я­ра, 1871, Ме­хи­ко). В 1920–30-е гг. к ин­дей­ско­му фольк­ло­ру об­ра­ща­лись соз­да­те­ли совр. ком­по­зи­тор­ской шко­лы К. Ча­вес, С. Ре­ву­эль­тас, Л. Сан­ди. Эти ком­по­зи­то­ры, а так­же К. Уи­сар (му­зы­кант ин­дей­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, уче­ник Пон­се) в сво­их сим­фо­ни­ях, ка­мер­ных со­чи­не­ни­ях, хо­рах и пес­нях ис­поль­зо­ва­ли не толь­ко нац. рит­мы и ме­ло­ди­ку, но и ар­ха­ич. муз. ин­ст­ру­мен­ты, а так­же ими­ти­ро­ва­ли зву­ча­ние тра­диц. ин­дей­ских ан­самб­лей сред­ст­ва­ми сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра.

X. Кар­ри­льо, экс­пе­ри­мен­ти­ро­вав­ший в об­лас­ти мик­ро­хро­ма­ти­ки, в кон. 19 в. соз­дал 13-то­но­вую ла­до­вую сис­те­му (со­ни­до тре­се) и на­пи­сал в ней ряд со­чи­не­ний для изо­бре­тён­ных им муз. ин­ст­ру­мен­тов. Зна­чит. вклад в раз­ви­тие нац. муз. тра­ди­ций вне­сли уче­ни­ки К. Ча­ве­са и С. Ре­ву­эль­та­са, ор­га­ни­за­то­ры «Груп­пы че­ты­рёх» (1935): Д. Ая­ла, Б. Га­лин­до Ди­мас, X. П. Мон­кайо, С. Кон­тре­рас. С 1960-х гг. груп­па мекс. ком­по­зи­то­ров сред­не­го и млад­ше­го по­ко­ле­ний – А. Ла­ва­лье Гар­сия, М. Эн­ри­кес, Э. Кин­та­нар, М. X. де Эли­ас, М. Ла­ви­ста, Э. Ма­та – примк­ну­ла к аван­гар­диз­му, экс­пе­ри­мен­ти­руя в об­лас­ти се­рий­ной, алеа­то­рич., элек­трон­ной му­зы­ки. Их со­чи­не­ния ис­пол­ня­лись на Фес­ти­ва­ле совр. мекс. му­зы­ки.

В Ме­хи­ко ра­бо­та­ют: Нац. опе­ра (1934), Нац. сим­фо­нич. ор­кестр (1949, быв. Мекс. сим­фо­нич. ор­кестр, 1928) – один из луч­ших в Лат. Аме­ри­ке, Нац. конс. (ос­но­ва­на в 1866), Выс­шая шко­ла му­зы­ки (1936) при Нац. ин-те изящ­ных ис­кусств, Выс­шая шко­ла му­зы­ки (1929) при ун-те. Опер­ные те­ат­ры име­ют­ся в Агуа­ска­ли­ен­те­се (1991) и Гва­да­ла­харе («Те­атр Де­голь­я­до», 1866), сим­фо­нич. ор­ке­ст­ры – в Ха­ла­пе, Ме­ри­де и др. Сре­ди про­вин­ци­аль­ных му­зы­каль­но-учеб­ных за­ве­де­ний – Выс­шая шко­ла му­зы­ки и тан­ца в Мон­тер­рее (1977). Из­вест­ность в М. и за ру­бе­жом при­об­рёл Фольк­лор­ный ба­лет Мек­си­ки (ос­но­ван А. Эр­нан­дес в 1952).

Во 2-й пол. 20 в. по­лу­чи­ли из­вест­ность ди­ри­жё­ры Ф. Ло­са­но, Э. Ма­та, Э. Ба­тис, Х. Ве­ла­ско, Э. А. Ди­мер­ке. В чис­ле дея­те­лей муз. иск-ва, за­вое­вав­ших при­зна­ние в М. и за её пре­де­ла­ми, – ди­ри­жёр Л. Эр­ре­ра де ла Фу­эн­те, скри­пач польск. про­ис­хо­ж­де­ния Г. Ше­ринг, пиа­ни­сты К. Ба­ра­хос и М. Т. Ка­ст­риль­он, ги­та­рист А. Брибь­е­ска, пев­цы Х. Арая, Р. Виль­я­сон, ис­пол­ни­те­ли нар. пе­сен Э. Ка­са­но­вас, Р. Не­гре­те. Сре­ди му­зы­кан­тов кон. 20 – нач. 21 вв. – Г. Па­рей­он, Е. Тус­сен, К. Ишай­отль.

Дополнительная литература:

Herrera y Ogazón A. El arte musical en México. Méx., 1917;

Сamроs R. M. El folklo­re y la música mexicana. Méx., 1928;

Sal­dívar y Silva G. Historia de la música en México (épocas precortesiana y colonial). Méx., 1934;

idem. Bibliografía mexicana de musi­co­lo­gía y musicografía. Méx., 1991–1992. Vol. 1–2;

Mayer-Serra O. Panorama de la música me­xicana... Méx., 1941;

Pruneda A. 3 grandes músicos mexicanos. Méx., 1949;

Stevenson R. Music in Mexico. N. Y., 1952;

Mendoza V. T. La canción mexicana. Méx., 1961;

idem. Pa­no­rama de la música tradicional de México. 2 ed. Méx., 1984;

Malmström D. Introduction to twentieth century Mexican music. Uppsala, 1974;

Velazco J. De música y músicos. Méx., 1983;

Му­зы­ка стран Ла­тин­ской Аме­ри­ки. М., 1983;

La música de México: Historia / Ed. J. Estrada, Méx., 1984–1986. Vol. 1–2;

Al­va­rez Coral J. Compositores mexicanos. 6 ed. Méx., 1987;

Moreno Rivas Y. Historia de la música popular mexicana. Méx., 1989;

Dic­cionario de compositores mexicanos de música de concierto: siglo XX / Еd. E. Soto Millán. M ́ex., 1996–1998. Vol. 1–2;

Кря­же­ва И. Ре­ли­ги­оз­ная му­зы­ка в Но­вой Ис­па­нии (XVI век) // Очер­ки ис­то­рии ла­ти­но­аме­ри­кан­ско­го ис­кус­ст­ва. М., 1997. Ч. 1;

Ли­со­вой В. И. Со­вре­мен­ная му­зы­ка. Эт­ни­че­ские му­зы­каль­ные тра­ди­ции и твор­че­ст­во ком­по­зи­то­ров Цен­траль­ной Аме­ри­ки. М., 2008.

Те­атр

В до­ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од у ин­дей­цев М. су­ще­ст­во­ва­ли те­ат­ра­ли­зо­ван­ные пред­став­ле­ния, вклю­чав­шие пан­то­ми­му и текст, – тра­ге­дий­ные (на ми­фо­ло­гич. сю­же­ты) и ко­ме­дий­ные (фар­сы с бы­товой те­ма­ти­кой). У майя бы­ли проф. ак­тё­ры – бал­са­мес, или бал­дса­мес. В сер. 16 в. воз­ник т. н. те­атр еван­ге­ли­за­ции: исп. мис­сио­не­ры уст­раи­ва­ли ре­ли­ги­оз­но-хри­сти­ан­ские пред­став­ле­ния пейх­кун­тил­ли: с уча­сти­ем ак­тё­ров-ин­дей­цев ра­зыг­ры­ва­лись дра­ма­ти­зи­ро­ван­ные про­по­ве­ди на яз. нау­атль (за­пре­ще­ны в 1585). В 1572 сту­ден­ты-ие­зуи­ты ис­пол­ня­ли на ла­ты­ни мо­ра­ли­за­тор­ские пье­сы, но это на­прав­ле­ние не по­лу­чи­ло раз­ви­тия. Во 2-й пол. 16 в. по­пу­ляр­ность при­об­рёл «кре­оль­ский те­атр», вос­хо­див­ший к тра­ди­ции исп. ко­ме­дии. Сре­ди пер­вых мекс. дра­ма­тур­гов: Ф. Гон­са­лес де Эс­ла­ва, Х. Пе­рес Ра­ми­рес (ав­тор пер­вой мекс. пье­сы – пас­то­раль­ной ко­ме­дии «Ду­хов­ная по­молв­ка пас­то­ра Пед­ро с мек­си­кан­ской цер­ко­вью», 1574). В 1597 в Ме­хи­ко был от­крыт Дом ко­ме­дии, где ис­пол­ня­лись ре­ли­ги­оз­но-ал­ле­го­рич. и свет­ские пье­сы (сре­ди их ав­то­ров – Х. И. де ла Крус), в 1673 – пер­вый по­сто­ян­ный пуб­лич­ный те­атр «Ко­ли­сео», в 1735 – «Ну­эво ко­ли­сео». Те­ат­ры поя­ви­лись так­же в Гва­да­ла­ха­ре (1758), Ве­рак­ру­се (1787) и др.

В нач. 19 в. идеи борь­бы за не­за­ви­си­мость яр­че все­го во­пло­ти­лись в твор­че­ст­ве дра­ма­тур­гов А. де Ка­ст­ро и Х. Фер­нан­де­са де Ли­сар­ди. В 1830–40-х гг. ши­ро­кую по­пу­ляр­ность за­вое­ва­ли пье­сы мекс. ро­ман­ти­ков Ф. Каль­де­ро­на и И.Род­ри­ге­са Галь­ва­на. Ос­но­во­по­лож­ник мекс. бы­то­вой ко­ме­дии – М. Э. де Го­ро­стис («Гор­ба­тый лю­бов­ник», 1822; «С то­бой хлеб и лук», 1833, и др.). В Ме­хи­ко бы­ли от­кры­ты но­вые те­ат­ры: «Те­ат­ро де ну­эво Мек­си­ко» (1841), «Ин­тур­би­де» (1857). Сре­ди вы­даю­щих­ся ак­тё­ров это­го пе­рио­да – М. Мо­ра­лес.

В нач. 20 в. в мекс. те­ат­ре на­ме­тил­ся про­цесс об­нов­ле­ния, че­му в зна­чит. ме­ре спо­соб­ст­во­ва­ла ре­во­лю­ция 1910–17. В 1923 в Ме­хи­ко ос­но­ван Со­юз дра­ма­тур­гов, на ба­зе ко­то­ро­го впо­след­ст­вии сфор­ми­ро­ва­лись те­ат­ры «Груп­па се­ми дра­ма­тич. ак­тё­ров», «Мек­си­кан­ская ко­ме­дия» и «Ули­сес». Ак­ту­аль­ные те­мы под­ни­ма­ли в сво­их спек­так­лях экс­пе­рим. кол­лек­ти­вы – труп­па под рук. В. Фаб­ре­гас (1917), «Те­ат­ро де орь­ен­тась­он» (1931), «Те­ат­ро де ао­ра» (1932). Ста­ви­лись пье­сы совр. мекс. дра­ма­тур­гов: Ф. Гам­боа, М. Да­ва­ло­са, Х. Виль­яур­ру­тии и др. Дви­же­ние за об­нов­ле­ние мекс. те­ат­ра про­дол­жа­лось вплоть до 2-й ми­ро­вой вой­ны. В 1940-х гг. на­ме­ти­лись 2 на­прав­ле­ния – реа­ли­сти­че­ское и мо­дер­ни­ст­ское, тес­но взаи­мо­дей­ст­во­вав­шие в по­сле­дую­щие го­ды. В Ме­хи­ко в 1946 со­здан Нац. ин-т изящ­ных искусств (вклю­чал Шко­лу дра­ма­тич. мас­тер­ст­ва), в 1949 – Нац. ас­со­циа­ция ак­тё­ров. С нач. 1950-х гг. боль­шое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли уни­вер­си­тет­ские те­ат­ры.

В 1960-х гг. при под­держ­ке пра­ви­тель­ст­ва боль­шое ко­ли­че­ст­во те­ат­ров поя­ви­лось на всей тер­ри­то­рии стра­ны. Идео­ло­га­ми дви­же­ния но­вых те­ат­ров вы­сту­пи­ли те­ат­раль­ные дея­те­ли Х. Со­ле и И. Ре­тес. Ре­пер­ту­ар со­став­ля­ли гл. обр. ми­ро­вая клас­си­ка, др.-греч. тра­ге­дии и пье­сы А. П. Че­хо­ва. На сер. 1960-х гг. при­шёл­ся рас­цвет твор­че­ст­ва мекс. ре­жис­сё­ра М. Са­би­до. В рус­ле «Но­во­го мек­си­кан­ско­го те­ат­ра» (см. «Но­вый ла­ти­но­аме­ри­кан­ский те­атр») сфор­ми­ро­ва­лось «Дви­же­ние не­за­ви­си­мых те­ат­ров», объ­е­ди­нив­шее экс­пе­рим. сту­дии, уни­вер­си­тет­ские кол­лек­ти­вы и т. н. кре­сть­ян­ский те­атр. Под эги­дой воз­ник­ше­го в Ме­хи­ко в 1973 «Сво­бод­но­го цен­тра те­ат­раль­но­го и ху­до­же­ст­вен­но­го экс­пе­ри­мен­та», имею­ще­го фи­лиа­лы в 15 го­ро­дах стра­ны, воз­ник­ли мн. ве­ду­щие труп­пы «Но­во­го мек­си­кан­ско­го те­ат­ра»: «Гру­по куль­ту­раль се­ро», те­атр-сту­дия «Те­ко­ло­те», те­ат­раль­ные кол­лек­ти­вы «С то­бой, Аме­ри­ка», «Сум­бон», «Со­пи­ло­те» и др.

В 1980–90-х гг. мекс. дра­ма­тур­гия раз­ви­ва­лась под влия­ни­ем ев­роп. ху­дож. на­прав­ле­ний: те­атр post mortem («те­атр по­слес­мер­тия»), воз­ник­ший в рус­ле ев­роп. тра­ди­цииаб­сур­да те­ат­ра, на­шёл от­ра­же­ние в пье­сах Э. Кар­баль­и­до и Э. Гар­ро, эс­те­ти­ка эк­зи­стен­циа­лиз­ма – в дра­мах М. Ви­лаль­ты и Х. Х. Мар­ти­не­са. Тра­ди­ции пси­хо­ло­гич. дра­мы яр­ко про­яви­лись в твор­че­ст­ве К. Со­лор­са­но.

В 1990–2000-х гг. в М. про­цве­та­ет ком­мерч. те­атр. Боль­шую по­пу­ляр­ность при­об­ре­ли брод­вей­ские мю­зик­лы, пе­ре­не­сён­ные на мекс. сце­ну. В этой сти­ли­сти­ке ра­бо­та­ет дра­ма­тург Ф. Сан­тан­дер. Сре­ди дра­ма­тур­гов ру­бе­жа 20–21 вв. – В. Лень­е­ро, К. Фу­эн­тес. Сре­ди ре­жис­сё­ров: Х. Л. Ибань­ес (по­ста­нов­щик муз. ко­ме­дий и пьес исп. и мекс. дра­ма­тур­гов 18–19 вв.), Х. Мен­до­са (ста­вит пье­сы Тир­со де Мо­ли­ны и Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо, экс­пе­ри­мен­ти­ру­ет в ду­хе те­ат­раль­ной эс­те­ти­ки А. Ар­то), Х. Х. Гур­ро­ла. С 1998 в Ме­хи­ко про­во­дит­ся фес­ти­валь «Му­зы­ка и сце­на».

Дополнительная литература:

Magaňa Esquivel A. Breve historia del teatro mexicano. Méx., 1958;

Куль­ту­ра Мек­си­ки. М., 1980;

Frischmann D. H. El nuevo teatro popular en M ́exico. M ́ex., 1990;

The new dramatists of México, 1967–1985. Lexington, 1991;

Куль­ту­ра Ла­тин­ской Аме­ри­ки. М., 2000.

Автор раздела: П. М. Сте­па­но­ва.

Ба­лет

Тра­ди­ци­он­ные ре­лиг. и свет­ские тан­цы со­хра­ни­ли по­пу­ляр­ность и по­сле за­вое­ва­ния М. Од­на­ко в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од та­нец раз­ви­вал­ся под зна­чит. влия­ни­ем исп. куль­ту­ры. В 16 в. мис­сио­не­ры по ана­ло­гии с ев­роп. ли­тур­гич. дра­мой соз­да­ва­ли для но­во­об­ра­щён­ных пред­став­ле­ния на язы­ке або­ри­ге­нов с тан­ца­ми, для ко­то­рых бы­ло ха­рак­тер­но слия­ние ин­дей­ских и ев­роп. тра­ди­ций. Воз­ни­ка­ли но­вые пе­сен­но- тан­це­валь­ные жан­ры – уа­пан­го, сон, ха­ра­бе. Те­ат­раль­ный та­нец раз­ви­вал­ся в М. бла­го­да­ря ев­роп. мас­те­рам, по­се­щав­шим стра­ну с кон. 18 в. и осо­бен­но по­сле по­лу­че­ния М. не­за­ви­си­мо­сти в 1821. К нач. 20 в. наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли франц. и итал. тан­цы. Рос­ту ин­те­ре­са к сце­нич. хо­рео­гра­фии спо­соб­ство­ва­ли га­ст­ро­ли Л. Фул­лер (1897), А. П. Пав­ло­вой (1919).

Со­бы­тия ре­во­лю­ции 1910–17, подъ­ём нац. са­мо­соз­на­ния воз­ро­ди­ли ин­те­рес к куль­ту­ре до­ко­лум­бо­вых ци­ви­ли­за­ций. В 1932 в Ме­хи­ко от­кры­лась Нац. шко­ла тан­ца, где обу­ча­ли клас­сич. и мекс. нар. тан­цу. Пре­по­да­вав­шие в шко­ле сё­ст­ры Н. и Г. Кам­по­бел­ло на ос­но­ве клас­сич. лек­си­ки соз­да­ва­ли ба­ле­ты на мекс. те­ма­ти­ку, ор­га­ни­зо­вав в 1943 труп­пу «Ба­лет Ме­хи­ко». Бла­го­да­ря при­гла­ше­нию в 1939 мекс. пра­ви­тель­ст­вом тан­цов­щиц из США в М. по­лу­чил раз­ви­тие та­нец мо­дерн. А. Со­ко­ло­ва, уче­ни­ца М. Грэ­хем, соз­да­ла в Ме­хи­ко труп­пу «Го­лу­бой го­лубь», в ко­то­рую во­шли мекс. ар­ти­ст­ки, по­лу­чив­шие под­го­тов­ку в Нац. шко­ле тан­ца. М. Валь­дин так­же ор­га­ни­зо­ва­ла свою труп­пу и в 1940 пред­ста­ви­ла пре­мье­ру ба­ле­та «Пол­ков­ни­чи­ха» на му­зы­ку С. Ре­ву­эль­та­са о мекс. ре­во­лю­ции, по­ло­жив на­ча­ло ба­ле­там на нац. те­мы. В 1946 «Ба­лет Валь­дин» воз­гла­ви­ли его со­ли­ст­ки Г. Бра­во и А. Ме­ри­да.

В 1947 Нац. ин-том изящ­ных ис­кусств (INBA) соз­да­на Ака­де­мия мекс. тан­ца и, как её со­став­ляю­щая, – труп­па «Мек­си­кан­ский ба­лет», ко­то­рой ру­ко­во­ди­ли Г. Бра­во и А. Ме­ри­да (с 1956 Ба­лет изящ­ных ис­кусств). Мн. спек­так­ли, опи­рав­шие­ся на ми­фо­ло­гич. и ис­то­рич. сю­же­ты, оформ­ля­ли мекс. ху­дож­ни­ки (Д. А. Си­кей­рос, Х. К. Оро­ско), а ос­но­ву хо­рео­гра­фии со­став­лял та­нец мо­дерн с эле­мен­та­ми нар. тан­ца. В 1959, по­сле рас­па­да труп­пы, Ме­ри­да соз­да­ла Мекс. ба­лет Нац. ин-та изящ­ных ис­кусств, в чей ре­пер­ту­ар во­шли её собств. по­ста­нов­ки («Ком­плекс Элек­тры» Г. Норь­е­ги, 1960; «Пла­каль­щи­ца» К. Хи­ме­не­са Ма­ба­ра­ка, 1961), а так­же ба­ле­ты Х. Ла­ва­лье («Ин­тер­лю­дия» на му­зы­ку Б. Брит­те­на, 1960), Х. Ли­мо­на(«Ко­рот­кая мес­са» на му­зы­ку З. Ко­дая, 1961) и др. В 1963 труп­па бы­ла рас­пу­ще­на и на её ба­зе воз­ник Клас­сич. ба­лет Мек­си­ки (с 1977 Нац. тан­це­валь­ная ком­па­ния). Ре­пер­ту­ар со­став­ля­ют ба­ле­ты клас­сич. на­сле­дия («Ле­бе­ди­ное озе­ро» П. И. Чай­ков­ско­го, «Жи­зель» А. Ада­на, «Тщет­ная пре­дос­то­рож­ность» П. Л. Гер­те­ля), а так­же по­ста­нов­ки Дж. Ба­лан­чи­на и совр. хо­рео­гра­фов – Г. Кон­тре­рас, М. Со­ла­на и др. На ис­пол­ни­тель­ский стиль труп­пы по­влия­ло при­ня­тое в 1975 со­гла­ше­ние с Ку­бой о со­труд­ни­че­ст­ве в об­лас­ти ба­ле­та – за ос­но­ву под­го­тов­ки при­ня­та сис­те­ма ку­бин. шко­лы, в труп­пе ра­бо­та­ли ку­бин. ар­ти­сты и пе­да­го­ги.

Од­ной из ве­ду­щих в стра­не трупп, ра­бо­тав­ших в об­лас­ти тан­ца мо­дерн и совр. тан­ца, был соз­дан­ный Г. Бра­во и Х. Ла­ва­лье в 1949 в Ме­хи­ко Нац. ба­лет Мек­си­ки. В 1991–2006 труп­па ба­зи­ро­ва­лась в г. Ке­ре­та­ро, где в 1991 Бра­во ос­но­ва­ла так­же Нац. центр совр. тан­ца. Ре­пер­ту­ар Нац. ба­ле­та Мек­си­ки со­став­ля­ли по­ста­нов­ки Бра­во – «Па­мя­ти Са­па­ты» (1951) и «Рай уто­п­лен­ни­ков» (1960) Хи­ме­не­са Ма­ба­ра­ка, «Да здрав­ст­ву­ет сво­бо­да!» А. Онег­ге­ра (1965), а так­же ба­ле­ты др. хо­рео­гра­фов.

В 1966 в Ме­хи­ко ос­но­ван «Не­за­ви­си­мый ба­лет», про­па­ган­ди­рую­щий совр. та­нец. С 1977 в Ме­хи­ко су­ще­ст­ву­ет «Ба­лет Те­ат­ра про­стран­ст­ва» под рук. Г. Оро­ско и М. Де­ком­бе, ра­бо­таю­щий с раз­ны­ми тех­ни­ка­ми совр. тан­ца. Сре­ди др. ком­па­ний, ре­пер­ту­ар ко­то­рых со­став­ля­ют клас­си­ка, не­оклас­си­ка и совр. по­ста­нов­ки, вы­де­ля­ет­ся так­же «Ба­лет Мон­тер­рея» (ос­но­ван в 1990). Тра­ди­ции нац. тан­ца пред­став­ля­ет Фольк­лор­ный ба­лет Мек­си­ки, ос­но­ван­ный в 1952 А. Эр­нан­дес, ко­то­рая в сво­их по­ста­нов­ках сред­ст­ва­ми на­род­но-сце­нич. тан­ца пред­став­ля­ла куль­ту­ру разл. ре­гио­нов М. (ру­ко­во­ди­ла кол­лек­ти­вом до самой смер­ти в 2000). Проф. труп­пы совр. и фольк­лор­но­го тан­ца су­ще­ст­ву­ют в М. и при ун-тах – в го­ро­дах Ве­рак­рус, Пу­эб­ла и др. «Хо­рео­гра­фич. мас­тер­ской» при Нац. ав­то­ном­ном ун-те М., ос­но­ван­ной в 1970 в Ме­хи­ко, ру­ко­во­дит её соз­да­тель­ни­ца Г. Кон­тре­рас.

В М. ре­гу­ляр­но про­хо­дят фес­ти­ва­ли совр. тан­ца: в Ме­хи­ко (с 1980), в Мо­ре­лии (с 1994) и др.

Дополнительная литература:

Dallal A. La danza en M ́exico. 2 ed. M ́ex., 1995. Vol. 1–3;

Bárcena Alcaraz P., Zava­la González J., Vellido Peralta G. El hombre y la danza. Méx., 2001;

Ил­ла­рио­нов Б. A. Гло­рия. Рус­ские кор­ни мек­си­кан­ско­го ба­ле­та. СПб., 2004.

Автор раздела: О. Н. Ма­ка­ро­ва.

Ки­но

За­ро­ж­де­ние ки­но в М. свя­за­но с име­нем пер­во­го ки­но­про­кат­чи­ка С. Тос­ка­но Бар­ра­га­на, от­крыв­ше­го в 1896 ки­но­зал в Ме­хи­ко. Он был ав­то­ром ко­рот­ко­метраж­ных лент и до­ку­мен­таль­ных ре­пор­та­жей о Мекс. ре­во­лю­ции 1910–17 (в 1950 из этих ма­те­риа­лов был смон­ти­ро­ван ф. «Вос­по­ми­на­ния од­но­го мек­си­кан­ца»). В 1898 Тос­ка­но Баррагана снял пер­вый иг­ро­вой фильм, за­пи­сав на плён­ку спек­такль «Дон Ху­ан Те­но­рио» Х. Сор­рильи. В 1900-х гг. в осн. вы­пус­ка­лись до­ку­мен­таль­ные кар­ти­ны. Пер­вым мекс. пол­но­мет­раж­ным иг­ро­вым филь­мом счи­та­ет­ся «Клич До­ло­рес» Ф. де Хе­су­са Аро (1907); в 1916 его ф. «Ро­ко­вая гор­дость» по­ло­жил на­ча­ло жан­ру ме­ло­дра­мы в мекс. ки­но. В 1917–20 на эк­ран вы­хо­ди­ло ок. 10 филь­мов в год, сре­ди них: «Свет» (по Г. Д’Аннунцио, 1917) и «Куа­у­те­мок» (1918) М. де ла Бан­деры, «Свя­тая» Л. Пе­ре­до (1918, по од­но­им. ро­ма­ну Ф. Гам­боа), при­клю­ченч. ф. «Се­рый ав­то­мо­биль» Э. Ро­са­са (1919). В 1920-х гг. нац. про­из-во зна­чи­тель­но со­кра­ти­лось, т. к. на ки­но­рын­ке М. гла­вен­ст­во­ва­ли ком­па­нии США. В этот пе­ри­од вы­де­ля­лось твор­че­ст­во М. Кон­тре­ра­са Тор­ре­са (филь­мы о мекс. ре­во­лю­ции «Ко­ман­дир», 1921, «О ра­се ац­те­ков», 1922). В 1930 вы­шел пер­вый зву­ко­вой ф. «Силь­нее дол­га» Р. Се­вильи. В 1930-х гг. ки­но­про­из­вод­ст­во М. пе­ре­жи­ва­ло подъ­ём. Ра­бо­та над ф. «Да здрав­ст­ву­ет Мек­си­ка!», ко­то­рый в 1931–1932 сни­ма­ли здесь С. М. Эй­зен­штейн и Э. К. Тис­сэ, ока­за­ла за­мет­ное влия­ние на твор­че­ст­во мекс. ки­не­ма­то­гра­фи­стов: эпич. ха­рак­тер кар­тин о ре­во­лю­ции «Кум Мен­до­са» (1933) и «Пой­дём за Пан­чо Виль­ей» (1935) Ф. Де Фу­эн­те­са, по­эти­ка филь­мов «Се­ти» Ф. Цин­не­ма­на и Э. Го­ме­са Мурь­е­ля, «Ха­ни­цио» К. На­вар­ро (оба 1934). Осн. жан­ра­ми в 1930-х гг. ста­ли ме­ло­дра­ма (филь­мы А. Бойт­ле­ра, Х. Оро­ля и др.) и муз. ко­ме­дия «ран­че­ра» («Там, на боль­шом ран­чо» де Фу­эн­те­са, 1936, и др.). В 1934–42 про­во­ди­лись ре­фор­мы в сфе­ре ки­но­про­из­вод­ст­ва и про­ка­та: в Ме­хи­ко от­кры­лись сту­дии «CLASA Films» (1935) и «Azteca» (1939), соз­дан Ки­но­банк (1942). В 1945 ос­но­ван проф­со­юз мекс. ки­не­ма­то­гра­фи­стов. В 1946 уч­ре­ж­де­на Мекс. ака­де­мия ки­не­ма­то­гра­фич. нау­ки и иск-ва.

В 1-й пол. 1940-х гг. («зо­ло­тая эпо­ха» мекс. ки­но) при­зна­ние (в т. ч. ме­ж­ду­на­род­ное) по­лу­чи­ло со­вме­ст­ное твор­че­ст­во реж. Э. Фер­нан­де­са и опе­ра­то­ра Г. Фи­ге­роа. Для их по­этич­ных, жи­во­пис­ных филь­мов («Ма­рия Кан­де­ла­рия», 1944; «Жем­чу­жи­на», 1946; «Рио Эс­кон­ди­до», 1948) ха­рак­тер­ны об­ра­ще­ние к ис­то­кам мекс. куль­ту­ры, эс­те­ти­за­ция ми­ра ин­дей­цев. Сре­ди по­пу­ляр­ных ак­тё­ров это­го вре­ме­ни – М. Фе­ликс, П. Ар­мен­да­рис, Д. дель Рио, Х. Не­гре­те, ко­мик Кан­тин­флас (Ма­рио Мо­ре­но). В 1940–50-х гг. сни­ма­лись филь­мы разл. жан­ров: пси­хо­ло­гич. дра­мы де Фу­эн­те­са («До­нья Бар­ба­ра», по од­но­им. ро­ма­ну Р. Галь­е­го­са; «Жен­щи­на без ду­ши», оба 1943) и Х. Бра­чо («Дру­гой рас­свет», 1943), со­цио­ло­гич. ки­но­за­ри­сов­ки А. Га­лин­до («Чем­пи­он без лав­ро­во­го вен­ка», 1946; «Мок­рые спи­ны», 1955), нар. ко­ме­дии И. Род­ри­ге­са («Мы, бед­ня­ки», 1947). Ме­ж­ду­нар. из­вест­ность по­лу­чи­ли филь­мы «Кор­ни» Б. Алас­ра­ки (1955) и «То­реа­дор» К. Ве­ло (1956). К нач. 1960-х гг. М. ут­ра­ти­ла ве­ду­щую роль на ки­но­рын­ке Лат. Аме­ри­ки, про­изо­шёл спад ки­но­про­из­вод­ст­ва. Гл. ху­дож. дос­ти­же­ния­ми этих лет ста­ли ра­бо­ты Л. Бунь­ю­эля (по­ста­вил в М. 14 филь­мов): «За­бы­тые» (1950, пр. Мкф в Кан­не), «Он» (1953), «На­за­рин» (по Б. Пе­ре­су Галь­до­су, 1958, пр. Мкф в Кан­не), «Ан­гел-ис­тре­би­тель» (1962, пр. Мкф в Кан­не), «Си­ме­он-столп­ник» (1965, пр. Мкф в Ве­не­ции) и др. Три­ло­гию о жиз­ни ин­дей­цев М. по­ста­вил исп. ре­жис­сёр-эмиг­рант Л. Аль­ко­ри­са: «Тлаю­кан» (1961, в отеч. про­ка­те «Жем­чуг свя­той Лю­сии», пр. Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри), «Лов­цы акул» (1962), «Та­рау­ма­ра» (1964, в отеч. про­ка­те «Гор­дые сы­ны Та­рау­ма­ры», пр. Мкф в Кан­не). По­пыт­кой вый­ти из кри­зи­са стал в 1965 кон­курс экс­пе­рим. ки­но – при­зна­ние по­лу­чи­ли филь­мы «Сек­рет­ная фор­му­ла» Р. Га­ме­са и «В этом по­сёл­ке во­ров нет» А. Исаа­ка (по Г. Гар­сия Мар­ке­су), оба 1965. В 1963 ос­но­ван учеб­ный Ки­но­центр (КУЭК) при Нац. ав­то­ном­ном ун-те М. в Ме­хи­ко (УНАМ), став­ший цен­тром не­за­ви­си­мо­го мекс. ки­но (в рам­ках КУЭК в 1970 соз­дан мон­таж­ный до­ку­мен­таль­ный ф. «Крик» Л. Ло­пе­са о ре­во­люц. вы­сту­п­ле­ни­ях мекс. сту­ден­че­ст­ва в 1968). Гром­кий ре­зо­нанс в кри­ти­ке вы­зва­ли ра­бо­ты А. Хо­до­ров­ско­го (чи­лий­ца по про­ис­хо­ж­де­нию) «Фан­до и Лис» (1968) и «Крот» (1969).

В кон. 1960-х гг. воз­ник­ло дви­же­ние «не­за­ви­си­мо­го ки­но» М., его пред­ста­ви­те­ли – ре­жис­сё­ры А. Рип­стейн, Ф. Ка­сальс, П. Ле­дук – вы­сту­па­ли за со­ци­аль­но-кри­тич. иск-во. Фильм «Рид. Вос­став­шая Мек­си­ка» Ле­ду­ка (1971) обо­зна­чил но­вую ве­ху в трак­тов­ке мекс. ре­во­лю­ции. Важ­ные ис­то­рич. со­бы­тия вос­соз­да­ны в филь­мах М. Фер­нан­дес Вио­лан­те «Всё рав­но ты зо­вешь­ся Хуа­ном» (1976) о кре­сть­ян­ской вой­не «кри­сте­рос» 1926–29 и «Ка­на­неа» (1977) об од­ной из пер­вых круп­ных ста­чек мекс. ра­бо­чих в нач. 20 в. В 1970-е гг. Ка­сальс сни­мал филь­мы на сю­же­ты из нац. ис­то­рии («Эми­лиа­но Са­па­та», 1970; «В са­ду тё­ти Иса­бель», 1971; «Те го­ды», 1972), а так­же из со­вре­мен­но­сти, трак­туя в них про­бле­му со­ци­аль­но­го на­си­лия («Кар­цер», 1974; «Ка­ноа», 1975, пр. Мкф в Зап. Бер­ли­не; «По­ки­ан­чис», 1977). По­ис­ки са­мо­быт­но­го сти­ля от­ли­ча­ют филь­мы А. Хос­ко­ви­ча («Из­ме­не­ние», 1971; «Ме­ри­ди­ан 100-й», 1974), Рип­стей­на («За­мок чис­то­ты», 1973; «Свя­тое ре­мес­ло», 1974), «чёр­ные» ко­ме­дии Л. Аль­ко­ри­сы («На­цио­наль­ные гон­ки», 1973; «Жи­вые си­лы», 1975). Ком­мерч. раз­вле­ка­тель­но­му ки­но про­ти­во­пос­тав­ля­ли своё твор­че­ст­во А. Иса­ак, Х. Эс­т­ра­да, С. Оль­хо­вич, Г. Мар­ти­нес, Х. Эр­мо­си­льо, Х. Фонс, Г. Ре­тес и др. Для их филь­мов 1970-х гг. ха­рак­тер­ны ху­дож. но­ва­ции и ин­те­рес к со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ке: «Дом на юге» (1976), «В дождь» (в отеч. про­ка­те «Дождь идёт», 1978) Оль­хо­ви­ча, «Ка­мен­щи­ки» Фон­са (1976), «Ник­чём­ные лю­ди» Эс­т­ра­ды и «Ху­ан Пе­рес Хо­ло­те» А. Бурн­са (оба 1977). Ус­пеш­ные творч. по­ис­ки мекс. ки­не­ма­то­гра­фи­стов пре­рва­лись в кон. 1970-х гг. вме­сте с уп­разд­не­ни­ем Ки­но­бан­ка, сни­же­ни­ем гос. ка­пи­та­ло­вло­же­ний в нац. ки­но, воз­вра­том к ча­ст­но­му про­из-ву, на­ча­лом вы­пус­ка де­шё­вой ки­но­про­дук­ции. В нач. 1980-х гг. пра­ви­тель­ст­во пред­при­ня­ло ряд мер по по­вы­ше­нию пре­сти­жа мекс. ки­но: в 1983 от­крыт Мекс. ин-т ки­не­ма­то­гра­фии (ИМСИНЕ), за­ни­маю­щий­ся про­из­вод­ст­вом и про­ка­том филь­мов совм. с гос. ком­па­ни­ей CONACINE (при­зна­ние по­лу­чи­ла «Им­пе­рия фор­ту­ны» Рип­стей­на, 1986). Ори­ги­наль­ная по­эти­ка, ос­но­ван­ная на ви­зу­аль­но-пла­стич. и муз. об­раз­ах, ха­рак­тер­на для филь­мов Ле­ду­ка («Фри­да, жи­вая при­ро­да», 1986; «Ба­рок­ко», 1989, совм. с Ис­па­ни­ей и Ку­бой). Из со­вме­ст­ных по­ста­но­вок М. с др. стра­на­ми наи­бо­лее ус­пеш­но про­шла в про­ка­те кар­ти­на «На­де­ж­да/Esperanza» Оль­хо­ви­ча (1988, совм. с СССР).

Во вре­мя кри­зи­са кон. 1980-х – нач. 1990-х гг., ко­гда про­изош­ло рез­кое сни­же­ние ки­но­про­из­вод­ст­ва, зая­ви­ла о се­бе плея­да ре­жис­сё­ров, в чьих филь­мах от­ра­зи­лись но­вый взгляд на совр. жизнь, вни­ма­ние к про­сто­му че­ло­ве­ку: «Бро­дячие жиз­ни» (1985) и «Лес­ной по­сё- ­лок» (1990) Х. А. де ла Ри­вы, «Же­на Бен­ха­ми­на» К. Кар­ре­ры (1991), «Толь­ко со сво­им парт­нё­ром» А. Куа­ро­на (1991). Ори­ги­наль­ный ху­дож. по­черк от­ли­ча­ет ра­бо­ты жен­щин-ре­жис­сё­ров – М. Но­ва­ро («Ло­ла», 1989; «Дан­сон», 1993), Д. Рот­берг («Ин­тим­ность», 1991), М. Сис­тач («Из жиз­ни Ан­ны», 1991). На эк­ра­ны вы­шли ра­бо­ты из­вест­ных ре­жис­сё­ров – ра­нее за­пре­щён­ный цен­зу­рой ф. «Кро­ва­вый рас­свет» Х. Фон­са (1991), лен­ты Х. Ум­бер­то Эр­мо­си­льо «До­маш­нее за­да­ние» (1991, пр. Мкф в Мо­ск­ве) и «За­пре­щён­ное до­маш­нее за­да­ние» (1992). Вы­со­кое при­зна­ние за ру­бе­жом по­лу­чи­ли тра­ге­дий­ные филь­мы А. Рип­стей­на «На­ча­ло и ко­нец» (1993, пр. Мкф в Сан-Се­ба­сть­я­не) и «Кро­ва­во- крас­ный» (1996, пр. Мкф в Ве­не­ции). Сре­ди по­пу­ляр­ных филь­мов 1990-х гг.: «Как во­да для шо­ко­ла­да» А. Арау (1993, эк­ра­ни­за­ция бест­сел­ле­ра Л. Эс­ки­вель) и «Пе­ре­улок чу­дес» Фон­са (1995). Не­смот­ря на со­кра­ще­ние гос. фи­нан­си­ро­ва­ния и ки­но­про­из­вод­ст­ва, филь­мы нач. 21 в. от­ли­ча­ет вы­со­кий ху­дож. уро­вень: «С ули­цы» Х. Тор­та и «Аро­мат фиа­лок» М. Сис­тач (оба 2001), «Тём­ные го­ро­да» Ф. Са­ринь­я­ны (2002). Ус­пе­хи А. Гон­са­ле­са Инь­яр­ри­ту («Су­ка-лю­бовь», 2000), А. Куа­ро­на («И твою ма­му то­же», 2001), Г. дель То­ро («Ла­би­ринт фав­на», 2006), за­вое­вав­ших мно­же­ст­во ме­ж­ду­нар. пре­мий, под­ни­ма­ют пре­стиж нац. ки­но. Ми­ро­вую из­вест­ность при­об­ре­ло ав­тор­ское ки­но К. Рей­га­да­са («Япо­ния», 2002, пр. Мкф в Кан­не; «Бит­ва в не­бе­сах», 2005; «Без­молв­ный свет», 2007, пр. Мкф в Кан­не). При­зна­ние по­лу­чи­ли и от­ме­чен­ные раз­но­об­ра­зи­ем ху­дож. по­ис­ков филь­мы – «Се­зон уток» (2004) и «Озе­ро Та­хо» (2008, пр. Мкф в Бер­ли­не) Ф. Эйм­бе­ке, «Пар­ко­вая до­ро­га» Э. Ри­бе­ро (2008, пр. Мкф в Ло­кар­но), «5 дней без Но­ры» М. Че­ни­льо (2009, пр. Мкф в Мо­ск­ве). В стра­не дей­ст­ву­ют Филь­мо­те­ка при УНАМ (ос­но­ва­на в 1960) и Нац. си­не­ма­те­ка (ос­но­ва­на в 1974). Про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­ва­ли: в Мо­ре­лии (с 2003), в Гва­да­ла­ха­ре (с 2005); совр. ки­но (Ме­хи­ко, 2003), ко­рот­ко­мет­раж­но­го ки­но (Гуа­нахуа­то, 1998).

Дополнительная литература:

Рос­тоц­кая Л. В. Ки­но­ис­кус­ст­во Мек­си­ки // Куль­ту­ра Мек­си­ки. М., 1980;

Ayala Blanco J. La aventura del cine mexicano. M ́ex., 1993;

García Riera E. Breve historia del cine mexicano: primer siglo (1897–1997). Méx., 1998;

Wood J. The Faber book of Mexican ci­nema. L., 2006;

Вет­ро­ва Т. Н. Ла­ти­но­аме­ри­кан­ский ки­не­ма­то­граф: вер­ша свою судь­бу. М., 2010.

Автор раздела: Т. Н. Вет­ро­ва.

Цирк

С до­ко­ло­ни­аль­ных вре­мён в М. по­лу­чи­ло раз­ви­тие иск-во жонг­ли­ро­ва­ния, в т. ч. жонг­ли­ро­ва­ния но­га­ми – ан­ти­под, с ко­то­рым Ев­ро­пу по­зна­ко­ми­ли имен­но мек­си­кан­цы: в 1529 нем. пу­те­ше­ст­вен­ник Х. Вай­диц ви­дел в Ис­па­нии вы­сту­п­ле­ние мекс. ан­ти­по­дис­тов и сде­лал за­ри­сов­ки, хра­ня­щие­ся в Нац. му­зее Нюрн­бер­га. До при­ез­да в Ев­ро­пу япон. ар­тистов ли­ди­рую­щие по­зи­ции в иск-ве жонг­ли­ро­ва­ния но­га­ми за­ни­ма­ли мекс. ан­ти­по­дис­ты. Ин­дей­цам хо­ро­шо бы­ло из­вест­но иск-во ак­ро­ба­ти­ки. По сви­де­тель­ст­ву Э. Кор­те­са, во внутр. дво­ре двор­ца Мок­те­су­мы II уп­раж­ня­лись ак­ро­ба­ты и кар­ли­ки. Из­вест­на ста­рин­ная нар. иг­ра, уча­ст­ни­ки ко­то­рой со­вер­ша­ли гим­на­стич. по­лё­ты: при­вя­зав се­бя к ка­на­там, об­ви­тым во­круг под­виж­ной пло­щад­ки, ко­то­рая кре­пи­лась на­вер­ху вы­со­ко­го стол­ба, иг­ро­ки в кос­тю­мах птиц со­ска­ки­ва­ли с пло­щад­ки, ка­на­ты раз­ма­ты­ва­лись, за­став­ляя пло­щад­ку вра­щать­ся, а иг­ро­ков – эф­фект­но ле­тать во­круг стол­ба, мед­лен­но опус­ка­ясь на зем­лю. С на­ча­лом ко­ло­ни­за­ции в М. по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние ноч­ные кар­на­ва­лы (эн­ка­ми­са­ды), со­про­во­ж­дае­мые исп. тан­ца­ми, ко­то­рые за­вер­ша­лись по­строе­ни­ем ак­ро­ба­тич. пи­ра­мид.

Из Ев­ро­пы в М. при­ез­жа­ли бро­дя­чие ак­ро­ба­ты, на­езд­ни­ки, ка­на­то­ход­цы. К кон. 18 в. по го­ро­дам М. во мно­же­ст­ве га­ст­ро­ли­ро­ва­ли цир­ко­вые труп­пы из Ис­па­нии, Ита­лии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и др. Собств. ан­тре­при­зы на­ча­ли по­яв­лять­ся в М. на ру­бе­же 19–20 вв. Ми­ро­вую из­вест­ность по­лу­чи­ли мн. мекс. ар­ти­сты, в т. ч. се­мья ак­ро­ба­тов Ко­до­на, за­кре­пив­шая ли­дер­ст­во мекс. шко­лы в жан­ре воз­душ­ной гим­на­сти­ки. Вид­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми этой шко­лы в 20 в. бы­ли так­же гим­на­сты из груп­пы Гао­нас и Вас­кес, ис­пол­нив­шие впер­вые в ми­ре 3 саль­то с пи­ру­этом и 4 саль­то с тра­пе­ции в ру­ки к ло­ви­то­ру. Мекс. гим­на­сты не­од­но­крат­но по­лу­ча­ли выс­шие на­гра­ды ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­лей цир­ко­во­го иск-ва в Мон­те-Кар­ло. В 1967 на Ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­ле жонг­лё­ров в г. Бер­га­мо (Ита­лия) мекс. ар­тист Р. Кар­де­на за­вое­вал гл. приз Эн­ри­ко Рас­тел­ли и был на­зван луч­шим жонг­лё­ром го­да (име­нем Кар­де­на на­зва­на гим­на­стич. шко­ла в Гва­да­ла­ха­ре). В пе­ри­од эко­но­мич. подъ­ё­ма 1980–90-х гг. мн. ар­ти­сты, дол­гое вре­мя ра­бо­тав­шие в США и Ев­ро­пе, воз­вра­ти­лись в М., где чис­ло цир­ков к кон. 20 в. воз­рос­ло до 200. Са­мые круп­ные из них (цирки братьев: Атай­де, Вас­кес, Па­ди­лья Кор­тес, Гаска; «Ролекс» и др.) объ­е­ди­ни­лись во Все­мек­си­кан­скую ас­со­циа­цию цир­ко­вых пред­при­ни­ма­те­лей, ко­то­рая раз­ра­ба­ты­ва­ет и ко­ор­ди­ни­ру­ет гра­фик мар­шру­тов по го­ро­дам стра­ны. Кро­ме гим­на­стов, ан­ти­по­дис­тов, жонг­лё­ров, М. да­ла ми­ру и вы­даю­щих­ся цир­ко­вых им­пре­са­рио. Сре­ди них во 2-й пол. 20 в. вы­де­лял­ся Э. Му­ри­льо – ос­но­ва­тель, ху­дож. ру­ко­во­ди­тель, ди­рек­тор и кон­суль­тант ме­ж­ду­нар. цир­ко­вых фес­ти­ва­лей, шоу, те­ле­про­грамм в М. и др. стра­нах ми­ра.

Дополнительная литература:

Вай­ян Д. Ис­то­рия ац­те­ков. М., 1949.

Автор раздела: В. В. Кош­кин.

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