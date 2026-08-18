МЕКСИКА
Мексиканские Соединённые Штаты (Estados Unidos Mexicanos).
Общие сведения
М. – государство в юго-зап. части Сев. Америки. На севере граничит с США, на юго-востоке с Гватемалой и Белизом. На западе омывается водами Тихого ок. и его заливов – Калифорнийского и Теуантепек (протяжённость береговой линии 7828 км), на востоке – водами Атлантического ок. (Мексиканский зал., Карибское м.; протяжённость береговой линии 3294 км). Одно из крупнейших государств Лат. Америки. Пл. 1964,4 тыс. км2 (3-е место в регионе после Бразилии и Аргентины), в т. ч. ок. 5,13 тыс. км2 – острова: в Тихом ок. (крупнейшие – Седрос, Гуадалупе, Санта-Маргарита, о-ва Ревилья-Хихедо, о-ва Лас- Трес-Мариас), Калифорнийском зал. (Тибурон, Анхель-де-ла-Гуарда, Сан-Хосе, Кармен, Серральво и др.), Карибском м. (о. Косумель) и Мексиканском заливе. Нас. 112,34 млн. чел. (2010; 2-е место в регионе после Бразилии). Столица – Мехико. Офиц. язык – испанский. Денежная единица – мекс. песо. В адм. отношении страна разделена на 31 штат и Федеральный округ (в границах столицы Мехико).
М. – чл. ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), ОАГ (1948), Лат.-амер. ассоциации интеграции (1980), Группы Рио (1986), АТЭС (1993), ВТО (1995).
Автор раздела: Е. В. Баранчиков.
Государственный строй
М. – федеративное государство. Конституция принята 5.2.1917. Форма правления – президентская республика.
Глава гос-ва и правительства – президент, избираемый на 6 лет (без права переизбрания). Кандидат в президенты должен отвечать избират. квалификациям, установленным Конституцией: быть гражданином М. по рождению, старше 35 лет, обладать всей полнотой гражд. и политич. прав, проживать в стране не менее года до выборов и др. В качестве главы исполнит. власти президент руководит гос. аппаратом, назначает и увольняет высших должностных лиц федерации и Федерального округа, возглавляет вооруж. силы. Ему предоставлено право законодат. инициативы, и практически подавляющее большинство законопроектов, обсуждаемых и утверж- даемых парламентом, исходит от исполнит. власти. Президент обладает правом вето (не получило распространения, потому что в фактически сложившейся системе связей президент имеет возможность полностью контролировать законодат. процесс), правом вводить чрезвычайное положение, приостанавливать действие конституц. гарантий, реализовывать возможность федеральной интервенции во внутр. дела штатов. Он издаёт в случаях, прямо указанных Конституцией, или согласно полномочиям, данным ему парламентом, декреты, имеющие силу закона.
Законодат. власть принадлежит двухпалатному Генеральному конгрессу, который состоит из Сената (128 сенаторов, избираемых на 6 лет) и Палаты депутатов (500 депутатов, избираемых на 3 года). Конгресс принимает законы и декреты по вопросам, отнесённым к компетенции федерации. Право законодат. инициативы принадлежит президенту, депутатам и сенаторам, законодат. органам штатов. В период между сессиями Генерального конгресса действует Постоянная комиссия (37 членов: 19 депутатов и 18 сенаторов, назначенных соответствующими палатами на последнем заседании перед закрытием сессии).
Исполнит. власть осуществляется президентом через федеральную администрацию, в состав которой входят министерства, возглавляемые гос. секретарями (министрами), и адм. департаменты. Все постановления, декреты, решения и приказы президента должны быть скреплены подписью соответствующего гос. секретаря или главы адм. департамента.
В штатах законодат. власть принадлежит конгрессам штатов, а исполнительная – губернаторам, которые избираются сроком на 6 лет.
В М. существует многопартийная политич. система. Ведущие партии: Институционно-революц. партия, Партия нац. действия, Партия демократич. революции, Экологич. зелёная партия.
Природа
Берега. В целом берега М. изрезаны слабо, на северо-западе в сушу глубоко вдаётся Калифорнийский зал., отделяющий узкий субмеридионально протяжённый п-ов Калифорния, на юге выделяется п-ов Юкатан. Берега преим. низкие, лагунные: у Мексиканского зал. в осн. аккумулятивные и абразионно-аккумулятивные, с крупными лагунами (Мадре, Тамьяуа), вдоль юж. и вост. побережий зал. Кампече – маршевые, окаймлённые мангровыми зарослями; у Карибского м. – с открытыми бухтами (Асенсьон, Эспириту-Санто), окаймлённые барьерным коралловым рифом. На тихоокеанском побережье низкие лагунные берега распространены к югу от зал. Себастьян- Вискаино п-ова Калифорния и в районе зал. Теуантепек; к северу от зал. Себастьян-Вискаино, от мыса Корриентес до зал. Теуантепек – абразионно-аккумулятивные и аккумулятивные берега с причленённой к древним абразионным клифам мор. террасой. Зап. берега Калифорнийского зал. преим. абразионные, местами сбросовые, восточные – в осн. абразионно-аккумулятивные бухтовые (с бухтами Сан-Хорхе, Тепока, Ахьябампо, Санта-Мария и др.), местами лагунные.
Рельеф. М. – преим. горная страна, расположенная в юж. части Кордильер Северной Америки. Б. ч. территории страны (на севере и в центре) занимает Мексиканское нагорье, с запада, востока и юга приподнятое в виде хребтов Сьерра-Мадре Восточная (выс. до 3540 м, гора Пенья-Невада), Сьерра-Мадре Западная (до 3348 м, гора Чоррерас) и Поперечная Вулканическая Сьерра (до 5610 м, вулкан Орисаба – высшая точка М.). На севере внутр. части нагорья (Сев. Меса, выс. 1000–1500 м) распространены плоские замкнутые котловины (больсоны) и разделяющие их сильно денудированные короткие хребты; доминируют формы аридного рельефа. Для более высокой (2000–2400 м) юж. части [Центр. Меса (Анауак)] характерно значит. эрозионное расчленение, обилие вулканич. плато, плотно заселённых и интенсивно освоенных внутригорных древнеозёрных котловин (Мехико, Гвадалахара и др.). Вдоль п-ова Калифорния протягиваются асимметричные, круто обрывающиеся к побережью Калифорнийского зал. глыбовые хребты выс. от 3100 м (гора Дьябло в хребте Сьерра-Сан-Педро-Мартир) на севере до 500 м на юге и вулканич. массивы (выс. до 1996 м, вулкан Лас-Трес-Вирхенес).
Юж. часть страны отделена от Мексиканского нагорья обширной тектонич. впадиной р. Бальсас, к югу от которой расположена система хребтов Сьерра-Мадре Южная(выс. до 3703 м, гора Теотепек). Рельеф этого района, называемого иногда Юж. Месой, отличается сильным эрозионным расчленением, чередованием небольших внутригорных котловин на выс. 1200–1500 м (крупнейшая – Оахака) и крутосклонных гребней. К востоку от низменного перешейка Теуантепек до границы с Гватемалой протягивается нагорье Сьерра-Мадре-де- Чьяпас. Внутригорная долина р. Грихальва разделяет внутреннюю сильно раздробленную и расчленённую часть нагорья ср. выс. 2000 м (Месета-Сентраль- де-Чьяпас) и краевой хребет Сьерра- Мадре выс. до 4110 м (вулкан Такана).
Равнины, занимающие ок. 1/4 территории страны, представлены преим. прибрежными низменностями, окаймляющими внутр. горные районы узкой, часто прерывистой полосой. На тихоокеанском побережье наиболее значительны плоские и пологонаклонные аккумулятивные равнины (шириной до 70 км), примыкающие к горам п-ова Калифорния в районе зал. Себастьян-Вискаино и к югу от мыса Абреохос (равнина Магдалена). В сев. части материкового побережья Калифорнийского зал. протягиваются береговые денудационные равнины пустыни Сонора, осложнённые островными возвышенностями и низковысотными горными массивами. Береговая низменность Мексиканского зал. существенно расширяется в районе перешейка Теуантепек, образуя сильно заболоченную дельтовую равнину Табаско. На п-ове Юкатан распространены низкие (преим. до 200 м) закарстованные известняковые равнины.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Б. ч. территории М. относится к мекс. сегменту складчато-покровного горного сооружения Кордильер Сев. Америки. Вост. побережье и п-ов Юкатан представляют собой участок молодой платформы с палеозойским складчатым основанием, перекрытым чехлом мезозойских и кайнозойских отложений, которые образуют пологие впадины и поднятия. Выделяют внешнюю (восточную) и внутреннюю (западную) мегазоны складчатого сооружения. К внешней мегазоне относятся Вост. Cьерра- Mадре и вост. окончание Юж. Cьерры- Mадре; она наложена на палеозойские складчатые структуры Уошито-Маратонской системы и докембрийский массив Оахака. Мегазона образована складчатыми мезозойскими толщами (триасово- юрскими континентальными красноцветными образованиями, соляными породами, юрско-меловыми, гл. обр. карбонатными, отложениями), прорванными небольшими интрузиями гранитоидов и щелочных пород. Местами из-под мезозойского складчатого комплекса выступают толщи палеозоя и докембрия. На востоке мегазона надвинута на передовой прогиб, заполненный олигоцен-миоценовой молассой. Внутренняя мегазона охватывает п-ов Калифорния, Зап. Сьерру-Мадре, центр. часть Юж. Сьерры-Мадре. П-ов Калифорния образован в осн. гранитным батолитом мелового возраста; на зап. побережье выступают офиолиты (реликты древней океанич. коры) и меланж. Полуостров отделён от материка плиоцен-четвертичным рифтом Калифорнийского зал., возникшим на сев. продолжении Восточно-Тихоокеанского поднятия. Осн. часть мегазоны сложена позднеюрско-раннемеловыми офиолитами, меловыми островодужными вулканитами, позднемеловыми – палеоценовыми гранитами. Складчатые мезозойские комплексы частично перекрыты андезитами и игнимбритами эоцена – миоцена, распространяющимися также во внешнюю мегазону и образующими вулканич. плато. Зап. мегазона была надвинута на восточную во время заключит. деформаций в конце мела – палеоцене. Самая юж. часть складчатого сооружения отделена от его осн. части Трансмексиканским вулканич. поясом, пересекающим всю М. от зап. побережья до восточного. Вулканич. пояс включает ряд действующих вулканов (в т. ч. Парикутин, Эль-Чичон, Колима). Южнее Поперечной Вулканич. Сьерры протягивается крупная сдвиговая зона, с которой, вероятно, связан вулканич. пояс.
Притихоокеанская часть М. сохраняет высокую подвижность с проявлением интенсивной сейсмичности, которая связана с поддвигом (субдукцией) литосферной плиты Кокос (к югу от Калифорнийского зал.) под Сев.-Амер. плиту в Центр.-амер. жёлобе, а также с рифтообразованием в Калифорнийском зал. Начиная с 1900 произошло св. 20 сильных землетрясений (крупнейшее – с магнитудой 8 в сент. 1985 вызвало значит. разрушения в г. Мехико; погибло ок. 9500 человек).
Важнейшие полезные ископаемые М. – руды меди, серебра, золота, цинка, свинца, молибдена. Месторождения руд меди (б. ч. медно-порфировые) сосредоточены гл. обр. на севере и западе М. (напр., Кананеа, Ла-Каридад, Аламос в штате Сонора; Бауэрачи в штате Чиуауа; Болео в штате Нижняя Калифорния Южная). В рудах мн. месторождений содержатся также молибден, золото, серебро, цинк. Гл. месторождение молибденовых руд – Ла-Каридад в штате Сонора. Многочисл. месторождения свинцово-цинковых руд связаны в осн. с кайнозойскими магматич. породами (Найка, Сан-Франсиско-дель-Оро, Санта-Эулалия, Санта-Барбара в штате Чиуауа; Чаркас в штате Сан-Луис-Потоси; Сан-Мартин, Фреснильо в штате Сакатекас и др.); руды преим. комплексные, включают значит. количества мышьяка, висмута, кадмия, серебра, золота, ртути, сурьмы. Имеются месторождения собственно золотых и серебряных руд (Эль-Саусаль, Окампо в штате Чиуауа; Ла-Эррадура в штате Сонора; Ла-Сьенега, Сан-Димас в штате Дуранго; Проаньо в штате Сакатекас и др.).
Месторождения нефти и природного горючего газа сконцентрированы гл. обр. в Мексиканского залива нефтегазоносном бассейне. Осн. угольные месторождения находятся в штате Коауила. Весьма многочисленны месторождения руд сурьмы (наиболее крупное – Сан-Хосе в штате Сан-Луис-Потоси); выявлены ртутно-сурьмяные месторождения (Уицуко в штате Герреро и др.). Имеются месторождения руд стронция, представленных целестином (Сан-Агустин в штате Коауила и др.), железных руд (Пенья-Колорада в штате Колима, Ла-Перла в штате Чиуауа, Эркулес в штате Коауила, Серро-де-Меркадо в штате Дуранго и др.), марганцевых руд (Моланго, Наопа, Ноноалько в штате Идальго и др.), руд титана (Плума-Идальго в штате Оахака), флюорита (Лас-Куэвас, Салитера, или Сарагоса, в штате Сан-Луис-Потоси, месторождения в районе Ла-Энкантада в штате Коауила и др.), барита (в штатах Сонора, Коауила, Нуэво-Леон и др.), графита (Лурдес, Сан-Франсиско и др. в штате Сонора), серы (на перешейке Теуантепек, см. в ст. Мексиканского залива сероносная провинция). В стране известны также месторождения волластонита, бентонита, каолина, диатомита, гипса, каменной соли, цементного сырья, строит. песков, гравия и др.
Климат. Б. ч. территории М. расположена в тропич. климатич. поясе, сев. часть – в субтропич. поясе. В горах выражена вертикальная климатич. поясность. Находящийся под влиянием холодного Калифорнийского течения п-ов Калифорния отличается высокой относит. влажностью воздуха, частыми туманами и очень незначит. количеством крайне нерегулярно выпадающих осадков (в ср. не выше 250 мм в год), среднегодовая темп-ра воздуха 27 °С. На севере Мексиканского нагорья и в пустыне Сонора климат субтропич. континентальный, с относительно мягкой зимой (ср. темп-ры января 10–12 °С, нередки морозы до –20 °С при вторжениях холодных возд. масс с севера) и жарким летом (ср. темп-ры июля 20–25 °С); осадков 200–400 мм в год. В центр. и юж. частях М. сезонные термич. различия незначительны: ср. темп-ры января на равнинах и в предгорьях составляют 20–26 °С, во внутригорных котловинах Центр. Месы – 10–15 °С, ср. темп-ры июля 27–29 и 17–19 °С соответственно. С выс. 3000 м среднегодовые темп-ры опускаются ниже 12 °С. Снеговая линия расположена на выс. 4500 м (постоянно покрыты снегом только самые высокие вершины Поперечной Вулканич. Сьерры). Среднегодовое количество осадков составляет от 400–800 мм во внутригорных котловинах и на внутр. подветренных склонах юж. части Мексиканского нагорья до 2000–3000 мм на юж. наветренных склонах Юж. Сьерра-Мадре, Сьерра-Мадре-де-Чьяпас, на равнине Табаско. Во внутригодовом распределении осадков выделяются влажный (май – август) и сухой зимний сезоны, менее чётко выраженные в юго-вост. части М. Побережья Мексиканского зал. и Тихого ок. с мая по ноябрь подвержены частым ураганам, вызывающим катастрофич. ливни и наводнения (ураган Гилберт в 1988 и др.).
Внутренние воды. Ресурсы поверхностных вод распределены по территории М. неравномерно. Слой стока на п-ове Калифорния и на севере Мексиканского нагорья составляет менее 10 мм, в центр. части страны увеличивается до 1000 мм, на юге (равнина Табаско, нагорье Сьерра-Мадре-де-Чьяпас) превышает 2000 мм. Во внутр. частях засушливой Сев. Месы и на закарстованном п-ове Юкатан поверхностный сток отсутствует. На севере густота речной сети невелика, реки длинные, но маловодные, б. ч. стока рек разбирается на орошение с.-х. земель; самая протяжённая (в пределах М. – св. 2000 км) – пограничная с США р. Рио-Браво-дель-Норте, или Рио-Гранде, с притоком Кончос. Речная сеть на юге густая, реки короткие, но многоводные, с высоким гидроэнергетич. потенциалом, наиболее длинные из них – Грихальва с Усумасинтой, Бальсас, Лерма (по выходе из оз. Чапала называемая Рио-Гранде-де-Сантьяго). Ок. 3/4 объёма суммарного речного стока принадлежит рекам бассейна Мексиканского зал. (самые многоводные – Грихальва, Папалоапон, Коацакоалькос, Пануко). Среди рек бассейна Тихого ок. по объёму стока выделяются Бальсас, Рио-Гранде-де-Сантьяго, Рио-Верде; на северо- западе М. – низовья р. Колорадо. Наиболее значит. реки областей внутр. стока (больсоны Сев. Месы) – Насас и Агуанаваль. Крупных природных озёр в М. немного, крупнейшее – оз. Чапала (пл. 1116 км2). Создано св. 4000 тыс. водохранилищ общим объёмом ок. 150 км3, которые используются преим. в целях энергетики, для ирригации, а также предотвращения наводнений (крупнейшие из них – Ла-Ангостура и Мальпасо). Наибольшее количество водохранилищ сосредоточено на Мексиканском нагорье, особенно в Центр. Месе.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 457 км3, водообеспеченность – 4,5 тыс. м3 на чел. в год. Для хозяйств. нужд используется 19% имеющихся водных ресурсов, из них 78% расходуется на нужды с. х-ва (34% с.-х. угодий М. являются орошаемыми), 17% идёт на коммунально-бытовое водоснабжение, 5% потребляют пром. предприятия. Важная роль в коммунально- бытовом и с.-х. водоснабжении принадлежит ресурсам подземных вод, запасы которых составляют 48 км3.
Почвы, растительный и животный мир. Значит. протяжённость территории с севера на юг, её «треугольная» конфигурация (обширный массив материковой суши резко сужается к югу) и сложное морфоструктурное устройство обусловливают высокое разнообразие ландшафтов М. Почвенный покров очень разнообразен и мозаичен, в целом отличается преобладанием маломощных и скелетных горных почв. В сев. части господствуют примитивные щебнистые и красновато-бурые пустынные почвы; на северо-западе местами развиты серозёмы, на б. ч. внутр. склонов Мексиканского нагорья – горные серо-коричневые и коричневые, красноцветные остаточно-карбонатные и др.; на юге Мексиканского нагорья значит. площади занимают темноцветные вулканич. почвы, отличающиеся наибольшим естественным плодородием. В юж. части страны на наиболее увлажнённых горных склонах в нижней части и у подножий преобладают красные и тёмно-красные ферраллитные почвы, на подветренных склонах гор – феррозёмы. В среднегорьях преобладают горные бурозёмы, местами оподзоленные, в высокогорьях развиты субальпийские и альпийские горно-луговые почвы. В межгорных и внутригорных впадинах, местами на прибрежных низменностях Мексиканского зал. и Тихого ок. сформировались темноцветные слитозёмы. Для внутригорных впадин Сев. Месы, Бальсас, Оахака и др. характерны участки солончаков. На п-ове Юкатан распространены красно-коричневые и тёмно-красные ферраллитные почвы; на наиболее влажных береговых низменностях (напр., равнина Табаско) сформировались аллювиальные маршевые и мангровые почвы, глеезёмы, болотные почвы и подзолы. Полоса засолённых маршевых почв протягивается также вдоль сев.-зап. побережья страны.
В сев. части М. преобладают аридные и семиаридные ландшафты. Широко развиты пустыни (Вискаино в зап. части п-ова Калифорния, Чиуауа в Сев. Месе, Сонора) – суккулентные (с огромным разнообразием кактусовых, агав, юкк) и кустарниковые (преим. креозотовые). Выше по прилегающим горным склонам пустыни постепенно переходят в горные ксерофитные сообщества полупустынного типа, образованные видами травы грама, бизоновой травы, аристиды и др. злаков, редкими кустарниками (креозотовый куст, мескит, юкки), на юге Мексиканского нагорья (Центральная Меса) они сменяются формациями саваннового типа с мощным злаковым покровом и низким разреженным древостоем (акации, юкки, опунции), а в сев. части п-ова Калифорния – поясом жестколистных вечнозелёных кустарников – чаппараль (склерофильные дубы). На внешних склонах Мексиканского нагорья (вдоль подножий сев. части Вост. Сьерра-Мадре, юж. части Зап. Сьерра-Мадре), а также в засушливых межгорных и внутригорных впадинах юж. части М. (Бальсас, Гвадалахара) распространены тропич. злаковые саванны и колючекустарниковые (акации, мескит, пало-верде) саванновые редколесья, нередко с участием суккулентов (опунции, юкки и др.).
Леса занимают 1/3 территории страны (33,5%). Для растительного покрова сев. части п-ова Юкатан, нижнегорного пояса внешних склонов юж. части Мексиканского нагорья, Юж. Сьерры-Мадре, подветренных склонов и внутр. частей нагорья Сьерра-Мадре-де-Чьяпас и прилегающих притихоокеанских низменностей типичны тропич. листопадные леса – светлые и высокоствольные, с обилием ценных древесных пород (сейба пятитычинковая, свитения махогани, табебуйя золотистая и др.) в древесном ярусе и наличием яруса вечнозелёных кустарников. Эти леса, занимающие 12,5% территории М., на низменностях в значит. степени сведены и б. ч. замещены вторичными саваннами и колючими редколесьями, а также антропогенными ландшафтами. Сохранившиеся лесные массивы сильно нарушены и фрагментированы. Тропич. листопадно-вечнозелёные и вечнозелёные леса, занимающие ок. 5% территории (высокоствольные, многоярусные, с обилием ценных древесных пород, лиан и эпифитов), произрастают в нижнегорном поясе наветренных склонов юж. части Вост. Сьерра- Мадре и сев. части Сьерра-Мадре-де- Чьяпас, фрагментарно – на низменностях Мексиканского зал. и на юге п-ова Юкатан. В среднегорьях М. (выше 1700–2000 м) повсеместно развит пояс полидоминантных дубовых, дубово-сосновых и сосновых лесов (св. 16% территории М.), в юж. частях – преим. мезофильных, в сев. части – сухих склерофильных. В верхних частях склонов на выс. 2500–2900 м к сосновым лесам нередко примешиваются пихты (Поперечная Вулканич. Сьерра), псевдотсуги и можжевельники (сев. часть Мексиканского нагорья), ликвидамбар (Сьерра-Мадре-де- Чьяпас). Над верхней границей леса (с выс. 4000 м) развиты субальпийские и альпийские, местами остепнённые, луга. Для среднегорий юж. части Вост. Сьерра-Мадре, сев. части Сьерра-Мадре-де-Чьяпас характерны широколиственные полидоминантные «леса туманов» (дубы, буки, липы) с густым вечнозелёным подлеском, древовидными папоротниками, лианами и эпифитами.
М. занимает одно из ведущих мест в мире по уровню биологич. и ландшафтного разнообразия. Флора М. принадлежит Мадреанскому (Сонорскому) подцарству Голарктич. царства и Неотропич. царству; в её составе св. 23,5 тыс. видов высших растений, из которых св. 1/2 эндемичны. Осн. центры флористич. разнообразия и эндемизма – пустыни Сонора и Чиуауа (суккулентная флора), Вост. Сьерра-Мадре (древесные породы, в т. ч. св. 100 видов дуба).
В составе фауны известно св. 500 видов млекопитающих, св. 1100 видов птиц, ок. 800 видов пресмыкающихся, св. 350 видов земноводных; доля эндемичных видов составляет соответственно 31, 11, 48 и 45%, доля видов, находящихся под угрозой исчезновения, – 18, 5, 12, 58% (2008). Действуют гос. проекты по сохранению и контролю популяций редких видов животных (мор. черепах, вилорога, барибала). Фауна сев. части М. принадлежит Сонорской подобласти Голарктич. области; типичными представителями сонорской фауны являются ныне находящиеся под угрозой исчезновения вилорог, мексиканская луговая собачка, мексиканский волк. Животный мир юж. части М. принадлежит Центр.-амер. подобласти Неотропич. области и представлен преим. лесными видами (ягуарунди, пума, центральноамериканский тапир, пекари, мексиканский тамандуа). Уникальной локальной концентрацией видов пресмыкающихся и амфибий отличаются «леса туманов» Вост. Сьерры-Мадре. Разнообразны мор. экосистемы М. – коралловые рифы (60–80 видов кораллов), береговые лагуны, мангровые болота и заросли. В территориальных водах М. обитают 45 видов мор. млекопитающих (наибольшее разнообразие видов – в водах Калифорнийского зал.), св. 900 видов мор. рыб.
Состояние и охрана окружающей среды. Антропогенная трансформация территории М. весьма значительна. Св. 1/5 территории страны занимают агроландшафты (плантации тропич. культур на береговых низменностях, орошаемые земли в сев. части страны и др.) и урболандшафты (св. 1,1 млн. га). Ок. 1/2 почвенного покрова М. подвержено деградационным процессам, связанным преим. с негативным воздействием с. х-ва и урбанизации (дегумификация, загрязнение, вторичное засоление и др.). На 12% территории страны (Юж. Сьерра-Мадре, Зап. Сьерра-Мадре, юж. часть Мексиканского нагорья) зафиксированы значит. потери почв вследствие водной эрозии. Дефляции подвержено св. 9% территории (в осн. Сев. Меса). Св. 70% естественных кормовых угодий страны (полупустыни, ксерофитные злаковники и др.) деградируют вследствие перевыпаса. Одной из ведущих экологич. проблем является обезлесение. Его темпы в нач. 21 в. немного снизились и в целом составляют 0,4% в год (2000–05), в то время как только за последнее десятилетие 20 в. площадь среднегорных лесов сократилась на 13%, а тропич. вечнозелёных лесов – на 12%. В наиболее урбанизированных районах отмечаются значит. загрязнение воздуха, истощение и снижение качества используемых для водоснабжения подземных вод. Высокие уровни загрязнения прибрежных вод полициклич. ароматич. углеводами (ПАУ) зафиксированы в районе Мексиканского залива.
В М. создано ок. 170 охраняемых природных территорий, занимающих ок. 12% площади страны (2008), в т. ч. 18,7 млн. га наземных и 4,5 млн. га морских. Наиболее многочисленны нац. парки (67), крупнейшие из которых (св. 100 тыс. га) – Арресифе-Алакранес, Баия-де-Лорето, Кумбрес-де-Монтеррей, старейший – Десьерто-де-лос-Леонес (основан в 1917). Св. 60% площади всех охраняемых территорий страны занимают биосферные резерваты, в т. ч. крупнейший Эль-Вискаино (св. 2 млн. га), Ла-Малинчи, Ла- Сепультура, Монтес-Асулес, Мапими. В список Всемирного наследия включены биосферные резерваты Сиан-Каан (вост. побережье п-ова Юкатан; охрана тропич. лесов и прибрежных экосистем, в т. ч. барьерного рифа), Марипоса-Монарка (Поперечная Вулканич. Сьерра, зимующие популяции редкой мигрирующей бабочки данаида монарх), острова и охраняемые территории Калифорнийского зал. (высокое видовое разнообразие мор. млекопитающих, в т. ч. 1/3 мировой фауны китообразных), китовый резерват Эль-Вискаино (зал. Себастьян- Вискаино, местообитания редких видов мор. млекопитающих и черепах). 36 охраняемых природных территорий М. включены в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, 17 территорий общей пл. 1,9 млн. га отнесены к водно-болотным угодьям междунар. значения, охраняемым в рамках Рамсарской конвенции.
Дополнительная литература:
Виво Х.А. География Мексики. М., 1951;
Rzedowski J. Vegetaci ́on de Mexico. Mexico, 1978;
Atlas geogr ́afico del medio ambiente y recursos naturales. Mexico, 2006;
Informe de la situación del medio ambiente en México. Méx., 2008;
Compendio de estadísticas ambientales. Mexico, 2009.
Автор раздела: Н. О. Тельнова.
Население
Осн. население М. – мексиканцы. Наиболее многочисл. индейские группы: юто-астекские народы (в т. ч. ацтеки), сонорские народы (в т. ч. майо, тараумара); на юге – народы ото-манге (в т. ч. сапотеки, масауа, миштеки, отоми, масатеки, тлапанеки, чинантеки), на юго-востоке – майя (в т. ч. юкатеки, цоцили, цельтали, чоли, уастеки, чонтали, тохолабали, чухи, маме, хакальтеки, канхобали, лакандоны), тотонаки, тепеуа, михе-соке (михе, пополуки, соке), на юго-западе (Мичоакан) – тараски, на северо-западе (Нижняя Калифорния) – хока (кумиаи, паипаи, кокопа, килиуа), на северо-востоке (Коауила и Сонора) – алгонкиноязычные кикапу. Проживают также американцы США, испанцы, русские, японцы, румыны, итальянцы, французы, немцы (компактно – в Чиуауа) и др.
Во 2-й пол. 20 в. численность населения М. быстро возрастала (27,7 млн. чел. в 1950; 52,0 млн. чел. в 1970; 84 млн. чел. в 1990) и к 2000 превысила 100 млн. чел. (104,7 млн. в 2005). Темпы естеств. прироста населения со 2-й пол. 1970-х гг. замедлились, гл. обр. из-за снижения уровня рождаемости (17,5 на 1000 жит. в 2010; 42,6 в 1970–75; 31,8 в 1980–1985; 28,8 в 1990; 24,5 в 2000). Показатель фертильности за этот период снизился почти в три раза (2,0 ребёнка в 2010, ниже среднего для стран Лат. Америки; 6,5 в 1970–75; 5,7 в 1976; 3,0 в 1994). Уровень смертности 5,0 на 1000 жит.; младенческая смертность 13,7 на 1000 живорождённых (2010). По оценкам, при сохранении совр. темпов естеств. воспроизводства численность населения ежегодно будет возрастать примерно на 1,6–1,7 млн. чел. Реальный рост численности несколько ниже из-за миграционного оттока населения (миграц. сальдо –3,61 на 1000 чел., 2009); ежегодно в поисках работы в США выезжают 400–500 тыс. мексиканцев (более 400 тыс. чел. в 2009). По офиц. данным, в 2005 в США проживало ок. 26,8 млн. мекс. иммигрантов и их потомков (ок. 30% общей численности иммигрантов). Б. ч. иммигрантов проживает в пограничных с М. штатах США – Калифорнии (ок. 10,4 млн. чел.), Техасе (ок. 6,6 млн. чел.) и Аризоне (ок. 1,5 млн. чел.), а также в штате Иллинойс (св. 1,4 млн. чел.). Выезд мексиканцев в др. страны (Аргентину, Уругвай, Чили, Венесуэлу, а также Испанию) незначителен.
Население страны молодое, ср. возраст 26 лет (2010). В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) – 29,1%, лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) – 64,6%, лиц старше 65 лет – 6,2%. Ср. продолжительность жизни 75,3 года (мужчины – 72,9, женщины – 77,6 года, 2009). На 100 женщин приходится 95,4 мужчины (2010), что обусловлено гл. обр. оттоком мужского населения трудоспособного возраста на работу за рубеж. Ср. плотность нас. 57 чел./км2 (2010). Население по территории страны размещено крайне неравномерно. Наиболее плотно заселена центр. возвышенная часть страны и прилегающие участки побережья Тихого ок. и Мексиканского зал. В этой полосе шириной 300–500 км, протянувшейся с востока на запад, выделяется крупнейший сгусток населения, который сформировался в пределах Федерального округа и соседних штатов (Мехико, Морелос, Тласкала, Пуэбла и Идальго). Здесь на площади, занимающей ок. 4,5% территории М., сконцентрировано более 32% нас. страны. Наименее плотно заселены юг п-ова Калифорния (ср. плотность населения в штате Нижняя Калифорния Южная 7,6 чел./км2), сев. районы страны (штаты Сонора, Чиуауа, Коауила, Дуранго; ср. плотность нас. 12,6–17,4 чел./км2; на долю этих штатов приходится ок. 36% территории и менее 9% нас. М.) и запад п-ова Юкатан (ср. плотность населения в штате Кампече менее 14 чел./км2).
Доля гор. нас. 77,8% (2010; 59% в 1960; 66,3% в 1980; 74,8% в 2000) увеличивается со 2-й пол. 20 в. в осн. за счёт притока сельских жителей. С сер. 1960-х гг. ускоренно развивались города, расположенные у границы с США напротив амер. городов, образуя пары т. н. городов-«близнецов»: Тихуана – Сан-Диего (США), Мехикали – Эль-Сентро, Эройка-Ногалес – Ногалес, Сьюдад-Хуарес – Эль-Пасо, Пьедрас-Неграс – Игл-Пасс, Нуэво-Ларедо – Ларедо, Рейноса – Мак-Аллен, Матаморос – Браунсвилл. Наращивание объёмов нефтедобычи в 1970-е гг. вызвало быстрый рост городов на побережье Мексиканского зал.: Тампико (с пригородом Сьюдад-Мадеро), Веракрус, Коацакоалькос и Минатитлан. Крупнейшие города (нас., тыс. чел., 2010): Мехико 8561,0 (в пределах Федерального округа; в гор. агломерации Большого Мехико ок. 23,6 млн. чел.), Тихуана 1659,9, Сьюдад-Хуарес 1633,2, Гвадалахара 1593,1, Пуэбла 1506,8, Леон 1222,2, Монтеррей 1108,5, Сапопан 1083,1.
Экономически активное нас. 45,71 млн. чел., из них в экономике занято 43,34 млн. чел. (сер. 2009), в т. ч. в сфере услуг – 59,8% (2007; 54,1% в 1995), пром-сти – 26,8% (соответственно 25,6%), с. х-ве – 13,4% (20,3%). Уровень безработицы, по офиц. данным, 5,2% (сер. 2011), фактический (с учётом работающих без трудового контракта или неполный рабочий день, а также получающих заработную плату ниже офиц. прожиточного минимума) оценивается в 25%.
Автор раздела: Е. В. Баранчиков.
Религия
Ок. 88% населения М. – католики; 5,7% – представители протестантских деноминаций (пресвитериане, методисты, баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня); 1,2% – свидетели Иеговы; 0,7% – приверженцы др. конфессий (иудаисты, бахаиты, индуисты, мусульмане, буддисты и др.); 4,4% не относят себя ни к одной религ. группе (2000, перепись).
Действуют 18 митрополий и 66 диоцезов Римско-католич. церкви, по 1 диоцезу Маронитской католич. церкви и Мелькитской католич. церкви. Православные приходы находятся в юрисдикциях Константинопольской православной церкви, Антиохийской православной церкви, Рус. православной церкви (ц. Покрова Божией Матери в г. Тлальнепантла-де-Бас и Свято-Троицкий мон. Рус. православной церкви за границей в Мехико), Православной церкви в Америке. Имеется 1 приход Коптской церкви. Крупнейшие протестантские организации: Объединённая пятидесятническая церковь М. (основана в 1980), Нац. баптистский съезд М. (1903), Нац. пресвитерианская церковь М. (1947), Методистская церковь М. (1930) и др.
По числу верующих-католиков М. занимает 2-е место в мире (после Бразилии). Базилика Девы Марии Гваделупской в Мехико (на месте предполагаемого явления Богородицы и обретения её нерукотворного образа в 1531) – один из крупнейших католич. паломнич. центров в мире.
Исторический очерк
Культуры до испанского завоевания. Палеоиндейский период (ок. 12500 – 8000/7000 до н. э.). Палеоиндейские памятники М. приблизительно синхронны известным на территории США. На ряде мекс. памятников получены очень ранние радиоуглеродные даты (Толукилья – 38000±857 лет назад, Бабисури – 36818±461, Эль-Седраль – 31850±600 и 33300±2700, Тлапакоя – 21700± 500 и 24000± 4000, Вальсекильо – 21850±850), но их достоверность ставится под сомнение мн. специалистами. На всей территории М. были обнаружены наконечники типа Кловис; они преобладают на севере, а на юге их ареал смыкается с зоной наконечников типа «рыбий хвост» (fishtail), известных в Юж. Америке. Позднее распространяются большие ланцетовидные наконечники без желобка (тип Лерма и др.), типологически связанные с культурой Плано. Население занималось охотой на крупных животных (напр., расчленённые скелеты мамонтов найдены в Санта-Исабель-Истапан, в долине Мехико), но др. памятники (долина Теуакан; не позднее 12 тыс. лет назад) свидетельствуют о преобладании охоты на мелкую и среднюю дичь, собирательстве.
Архаический период (ок. 8000/ 7000 – 2500 до н. э.) характеризуется повсеместным распространением неспециализированной охоты и собирательства, началом доместикации культурных растений. Семена домашней тыквы датируются ок. 8000 (Гила-Накиц, долина Оахака, близ Митлы); доместикация кукурузы – не позднее 7000 (субтропич. низменности в долине р. Бальсас), во 2-й пол. 6-го – нач. 5-го тыс. она распространилась до территории Эквадора, следы её возделывания в долине Оахака датируются ок. 4200, в долине Теуакана (штат Пуэбла) – ок. 3500, на побережье Мексиканского зал. – ок. 5100, но эта дата ставится под сомнение (см. также версии в ст. Кукуруза). Из Юж. Америки в 4-м тыс. (по др. данным, в сер. 5-го тыс.) был заимствован маниок. Ок. 2500 датируются первые следы использования подсолнечника и хлопка. Земледелие не составляло основу хозяйства, сохранялась большая роль охоты, эксплуатации мор. и озёрных ресурсов, собирательства; первые земледельцы сохраняли сезонную мобильность. В долине Мехико на базе присваивающего хозяйства оседлые поселения появились на берегах озёр в 6–5-м тыс., земледелие известно не ранее кон. 4 в. На тихоокеанском побережье для 6–4-го тыс. выделяют культуру Чантуто, осн. памятники которой – кьёккенмединги, с сер. 4-го тыс. есть данные о возделывании кукурузы. Сев. территории с 7-го тыс. входили в ареал сев.-амер. культуры пустынь.
Доклассический (формативный) период (сер. 3-го тыс. до н. э. – первые века н. э.). Ранняя фаза (ок. 2500–1000 до н. э.) характеризуется широким распространением земледелия и появлением керамики. На Мексиканском нагорье керамика, возможно, появилась самостоятельно во 2-й пол. 3-го тыс., на крайнем юге – проникла из Центр. Америки на рубеже 3–2-го тыс. В тропич. районах Юж. Мексики с сер. 3-го тыс. отмечаются следы активного распространения подсечно-огневого земледелия и возделывания кукурузы, с нач. 2-го тыс. появляются стационарные поселения. На юге тихоокеанского побережья М. ко 2-му тыс. относится появление керамики [культура Мокайя (Мокая)], в 16 в. здесь возникают первые вождества. Мокайя, испытывавшая с 12 в. влияние культуры ольмеков, к кон. 2-го тыс. приходит в упадок, центр культурного развития смещается на гватемальское побережье. Побережье Мексиканского зал. с сер. 2-го тыс. занимала ольмекская культура. В центр. областях складываются общинные объединения без выделения правителей и наследств. знати. Культура Тлатилько (сер. 2-го – нач. 1-го тыс.; долина Мехико и прилегающие районы, зона влияния до территории штата Морелос) представлена мелкими и крупными (с нас. до 1 тыс. чел.) деревнями, на могильниках фиксируют статусные различия. С ней типологически сходны синхронные культуры Тлатемпа и Тьеррас-Ларгас (территория штатов Оахака и Тласкала). На западе в сер. 2-го – 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. известны в осн. погребальные памятники. Керамика Опеньо (территория штата Мичоакан) типологически сходна с Тлатилько (гладкие чаши; небольшие сосуды с линейным процарапанным, накольчатым или налепным орнаментом), появляется негативная (красная или чёрная) роспись, характеризующая местную традицию до 16 в. н. э. Керамика Капача (территория штата Халиско) в осн. схожа с Опеньо; специфичны сосуды со стремевидным горлом, известные вплоть до территории Чили (напр., Монте-Верде), что даёт основания для гипотез о дальних связях. В кон. 2-го тыс. до н. э. в юж. и центр. районах распространяются символы власти и культовые объекты из жада, изобразит. мотивы, представленные в ольмекской культуре. Теория «материнской культуры» связывает это с экспансией ольмеков, теория «равного участия» – с взаимодействием разл. обществ низменностей и нагорий.
В ср. фазе доклассич. периода (ок. 1000–400 до н. э.) отмечается регионализация. Начинается расцвет культуры населения центр. территорий штата Чьяпас, говорившего на языках соке. Центры сложных вождеств 7–4 вв. (Чьяпа- де-Корсо, Акапулько, Ла-Либертад и др.) включали пирамиду на продолговатой платформе (иногда крестообразной в плане), двор из курганов (иногда на платформе), ориентированный по линии восток – запад; появляются каменные монументы. Анализ распределения обсидиана показывает формирование централизов. экономики. В долине Мехико культурный комплекс Сакатенко-Тикоман продолжает традиции Тлатилько; в 1-й пол. 1-го тыс. размеры поселений увеличиваются до нескольких десятков га, в сер. 1-го тыс. появляются центры с монументальной архитектурой (выделяется Куикуилько, население которого в начале н. э. достигает 20 тыс. чел.). В долине Оахака был основан Монте-Альбан. На территории штата Герреро известен ряд памятников 9–5 вв. с «ольмекскими» элементами в иконографии и керамике (Теопантекуанитлан и др.), в архитектуре появился ложный свод (считался изобретением майя), сохранился ряд пещерных росписей [Оштотитлан, Хуштлауака (Хустлауака) и др.].
В кон. 5 в. до н. э. начинается «эпиольмекский» этап в истории культур побережья Мексиканского зал. В зап. областях в сер. 1-го тыс. до н. э. под влиянием комплекса Сакатенко-Тикоман складывается культура Чупикуаро (5 в. до н. э. – 1 в. н. э.), ядро которой располагалось на территории штата Гуанахуато; характерны антропоморфные статуэтки с геометрич. орнаментом, сосуды со стремевидным горлом, есть круглые в плане церемониальные постройки; для последних веков до н. э. отмечено проникновение её носителей в долину Мехико. На территории штатов Халиско, Наярит, Колима ок. 300 до н. э. формируется культурная традиция шахтных гробниц. Гробницы имели глубину 2–4 м, иногда неск. камер, захоронения – коллективные, инвентарь включал обсидиан, украшения из раковин, изделия из жада, керамич. посуду, полые антропо- и зооморфные статуэтки.
Классический и постклассический периоды (первые века н. э. – 10 в. и 10–16 вв.). Между 200 до н. э. и 200 н. э. Куикуилько приходит в упадок (очевидно, в результате извержения вулкана Шитле) и начинается возвышение Теотиуакана, в 3–5 вв. это гос-во включает почти все центр. области, его влияние прослеживается по всей Мезоамерике. Др. центром была Чолула, где в 3–9 вв. сооружается Вел. пирамида (450×450 м, выс. 66 м, – крупнейшая постройка Мезоамерики). Чолула контролировала равнины на территории штата Пуэбла, её отношения с Теотиуаканом были мирными. После коллапса Теотиуакана, с 7 в. центр. районы оказались разделены между несколькими соперничавшими государствами. Сюда стали проникать т. н. ольмеки-шикаланки, в 8 в. они основали гос-во на территории штата Тласкала (Шочитекатль-Какаштла), в 9 в. захватили Чолулу. В Какаштле (территория штата Тласкала) известны росписи в стиле майя, но с центр.-мекс. иероглифами. Юг центр. районов контролировало гос-во с центром в г. Шочикалько (Хочикалько; показательны особая письменность, 4-сторонние стелы, культ Пернатого Змея), сожжённом в нач. 10 в. На территории штата Герреро для 1-го тыс. выделяют культуру Мескала (характерны каменные маски и полиров. статуэтки; здания из земли с камнями, облицованные обработанным известняком, скреплённым раствором глины) с крупнейшим центром Шочипала (Хочипала).
В кон. 9 в. на севере Мексиканского нагорья возникло гос-во тольтеков, разрушенное в кон. 12 в. мигрантами с севера. Остатки тольтеков-кулуа бежали в Кулуакан, в Шальтокане обосновались отоми, в Коатлинчане – аколуа, в Аскапоцалько – тепанеки, на юге долины Мехико – чальки. Верховная власть принадлежала правителям из династии Шолотля, носившим титул чичимекатекутли и правившим в Тенаюке. Наивысшего расцвета их держава достигла при Кинацине (1300–57), который в 1327 перенёс столицу в Тескоко. При его преемниках гегемония перешла к Аскапоцалько. Тесосомок (1363–1426) подчинил значит. часть долины Мехико, разрушив Шальтокан и Кулуакан, в 1418 он разгромил Тескоко и убил его царя. Др. группы чичимеков проникли на территорию штатов Тласкала и Пуэбла, в кон. 13 в. захватили Чолулу. В 13 в. были основаны конфедерация 4 государств – Тлашкала, и гос-во Уэшоцинко (Уэхоцинго), в 1359 захватившее Чолулу. В 13 в. в долину Мехико пришли ацтеки, основавшие гос-во, к нач. 16 в. контролировавшее б. ч. территории М. и просуществовавшее до исп. завоеваний.
На территории штата Оахака возникло гос-во сапотеков, столицей которого во 2 в. до н. э. стал Монте-Альбан. Ко 2 в. н. э. оно завоевало ряд областей; ослабление центр. власти в 650–750 сопровождалось усилением подвластных городов [Саачила, Йагуль (Ягуль), Митла, Ламбитьеко], ставших центрами независимых государств. В 1-й пол. 2-го тыс. их было 20, сильнейшее – Саачила. Западнее сапотеков находились многочисл. гос-ва миштеков, иногда происходило их силовое объединение. В 1480-х гг. большую часть государств региона подчинили ацтеки, основавшие крепость Уашаякак (совр. г. Оахака).
На побережье Мексиканского зал. и в зоне перешейка для 1-го тыс. выделяют культуру «классич. традиция Веракруса», во многом сохранившую эпиольмекские традиции, с крупнейшим центром Серро-де-лас-Месас. К северо-западу располагается очаг культуры Ремохадас (ок. 300–900), с которой связаны терракотовые полые антропоморфные статуэтки («улыбающиеся лица») и скульптуры выс. до 1 м, большинство игрушек на колёсиках, монументальная архитектура из глины. Сев. часть этого ареала во 2-й пол. 1-го тыс. контролировалась Тахином. В 12–13 вв. сюда проникает население из центр. районов совр. М., в 16 в. часть побережья заняли науа, оттеснившие тотонаков и соке. Севернее находились уастеки. На территории штата Чьяпас крупнейшим политич. центром соке в 1-м тыс. был Чьяпа-де-Корсо. Горные районы на восток от долины р. Грихальва освоили двигавшиеся с востока народы майя (цоцили и цельтали). Ок. 12–14 вв. Чьяпа-де-Корсо был захвачен представителями ото-манге, чиапанеки создали здесь гос-во, другие мигрировали далее на юг. На тихоокеанском побережье Чьяпаса в 3–5 вв. достигает рассвета Тонала; в 6 в. усиливается гос-во со столицей в Серо-Берналь; с 8 в. эта зона являлась центром произ-ва «свинцовой» керамики, экспортировавшейся по всей территории совр. М.; в 1-й пол. 2-го тыс. здесь было неск. государств, в нач. 16 в. захваченных ацтеками; это был важный регион произ-ва какао. Территория штатов Юкатан, Кампече, Кинтана-Роо, Табаско, Чьяпас входила в зону культуры майя.
Между 200 и 400 исчезала традиция шахтных гробниц, на её основе стала формироваться культура Теучитлан; её центры имели радиально-кольцевую планировку, круглые площади с конич. ступенчатыми пирамидами в центре и 8, 12 или 16 погребальными платформами и «павильонами» по периметру. Эти комплексы отражены и в многофигурных керамич. композициях. С нач. 8 в. отмечается упадок культуры Теучитлан, но в зап. областях она просуществовала до кон. 10 в. Между 10 и 12 вв. наблюдается сильное влияние из центр. районов совр. М., распространяется керамика стиля Миштека-Пуэбла. Крупнейшие памятники 1-й пол. 2-го тыс. – Ла-Кампана и Эль-Чаналь близ совр. г. Колима. На территории центра штата Мичоакан в 13 в. неск. государств создали тараски, с 1460-х гг. воевавшие с ацтеками и сохранявшие независимость до 1538.
На севере совр. М. в 1-м тыс. существовала культура Чальчиуитес, её осн. центр Альта-Виста достиг расцвета в 5–7 вв., в нач. 8 в. его сменил Ла-Кемада; в основе богатства местной знати лежала транзитная торговля. Культура Астатлан 9–14 вв. известна на территории штата Наярит, побережье Синалоа, отчасти – Мичоакана, Халиско, Нуэво-Леоне, Дуранго, Чиуауа. Она имела активные контакты с более юж. регионами (керамика в стиле Миштека-Пуэбла и «свинцовая», статуэтки в стиле Масапа), каждая долина была независима. Часть территории штатов Чиуауа, Сонора, Нижняя Калифорния с 1–2 вв. была заселена общинами земледельцев. С нач. 2-го тыс. на территории штата Чиуауа формируется вариант культурной общности Могольон – Касас-Грандес.
Колониальная эпоха. В ходе Великих географических открытий в 1518 экспедиция исп. конкистадоров во главе С. Х. де Грихальвой достигла берегов М. Новооткрытые земли получили назв. Новая Испания. В 1519 с о. Куба на п-ов Юкатан была направлена экспедиция (в составе 11 кораблей и 508 солдат) под рук. Э. Кортеса. В июле 1519 завоеватели достигли территории гос-ва ацтеков. В начале ноября того же года, воспользовавшись недовольством местного населения политикой правителя Моктесумы II (см. Моктесума), конкистадоры вошли в столицу ацтеков – Теночтитлан. В 1520 в результате восстания индейцев, вызванного в т. ч. жестокой расправой Кортеса и его соратника П. де Альварадо над ацтекской знатью, испанцы были вынуждены бежать из Теночтитлана, но уже в 1521 вновь овладели городом. Попытка последнего тлатоани (правителя) ацтеков Куаутемока организовать сопротивление испанцам окончилась безрезультатно. В 1535 М. вошла в состав вице-королевства Новая Испания. Власть на местах была передана губернаторам, произвол которых ограничивали аудиенсии – адм.-судебные коллегии, состоявшие первоначально из конкистадоров, а затем преим. из духовных лиц.
Хозяйств. освоение покорённых земель первоначально шло медленными темпами, гл. обр. по причине резкого уменьшения численности населения (в 1532 – 16,8 млн. чел., в 1548 – 6,3 млн. чел., в 1568 – 2,6 млн. чел., в 1595 – 1,4 млн. чел., в 1605 – 1 млн. чел.). Огромные людские потери были вызваны болезнями (в 1545, предположительно от сыпного тифа, погибли 800 тыс. чел., в 1576 – 2 млн. чел.), чрезмерными налогами, жестокой эксплуатацией индейцев в рудниках, а также на принудит. работах по строительству г. Мехико. С сер. 16 в. в М. начали ввозить рабов из Африки (всего в колониальный период ввезено св. 200 тыс. чел.). Важнейшей отраслью экономики М. стала добыча драгоценных металлов (наиболее значит. центр добычи и обработки серебра в это время – г. Таско). Развитию с. х-ва (земля в осн. была поделена на крупные владения – асьенды), обрабатывающих производств препятствовали гос. монополии, высокие пошлины, а также запрет на торговлю с др. исп. колониями. Лишь к кон. 18 в. в мекс. городах стали появляться мануфактуры, зародилось капиталистич. произ-во; началось усиление позиций органов местного гор. самоуправления (см. Аюнтамьенто).
В процессе колонизации территории Новой Испании сложилась специфич. обществ. система, сочетавшая в себе элементы деспотически-племенной и феод. структур. Труд индейцев через систему узаконенной зависимости – энкомьенды, репартимьенто, обращение крестьян в долговых рабов-пеонов и др. – использовался исп. колонистами в асьендах, ремесленных мастерских, рудниках. С.-х. индейские общины подвергались эксплуатации со стороны королевской бюрократии и церкви.
Конкиста принесла с собой глубокие изменения в духовной и культурной жизни индейцев, связанные с распространением христианства. Повсюду разрушались древние индейские святилища и на их месте возводились католич. храмы; уже с сер. 16 в. в М. стал широко распространяться культ Девы Марии Гваделупской как главной заступницы крестьян-индейцев. При этом формировались синкретич. верования, привносились элементы традиц. культуры в христианские обряды, индейцы соединяли в своём сознании и поведении этич. нормы разл. происхождения. Огромную роль в распространении христианского учения и европ. культуры в М. играли монахи разл. католич. орденов. Среди них особенно выделялись доминиканец Б. де Лас Касас и францисканец В. де Кирога, выступавшие с гуманистич. позиций в защиту индейцев.
Местное население, испытывавшее тяжёлый налоговый гнёт (к старым налогам, таким как алькабала, добавлялись всё новые), боролось против колониальной администрации. В 1624 и 1692 исп. власти были вынуждены скрываться в мон. Сан-Франсиско, близ Мехико, от восставшей гор. бедноты, поддержанной проживавшими в окрестностях столицы индейцами. Восстание в епископстве Оахака (1660) охватило более 200 населённых пунктов. В 1680–96 под контролем индейцев находилась пров. Новая Мексика, в 1712–18 – пров. Новый Леон. Во 2-й пол. 18 в. в борьбе против колониальных властей участвовали работники горнорудных предприятий, королевской табачной мануфактуры, жители городов Сан-Луис-Потоси, Гуанахуато, Вальядолид и др. Во время восстания в Тулансинго в 1769 его вожаки требовали не только казни исп. чиновников, но и передачи их полномочий священникам из индейцев.
Внутриполитич. кризис в метрополии, а также восстания, вспыхнувшие в апр. – июле 1810 в ряде исп. колоний (см. Война за независимость в Латинской Америке 1810–26), способствовали объединению населения Новой Испании в борьбе против колониального господства. 16.9.1810 приходский священник М. Идальго-и- Костилья обратился к жителям г. Долорес (пров. Гуанахуато) c призывом взяться за оружие для завоевания независимости страны. К движению примкнули массы индейцев и метисов, мн. креолы и некоторые испанцы (напр., быв. капитан исп. армии И. Альенде). Повстанч. отряды (общее число бойцов 80 тыс. чел.) во главе с Идальго-и-Костильей были вскоре разбиты испанцами, Идальго-и- Костилья казнён. Под рук. нового лидера освободит. движения Х. Морелоса-и- Павона нар. армия добилась более ощутимых успехов, освободив значит. часть Новой Испании. Однако уже к кон. 1815 испанцам удалось разгромить гл. силы повстанцев и восстановить власть колониальной администрации.
Под влиянием революции в Испании 1820–23 (см. Испанские революции 19 в.) в М. в 1821 начался новый подъём освободит. борьбы. В с. Игуала А.де Итурбиде 24.2.1821 обнародовал т. н. план Игуала, предусматривавший установление в независимой М. конституц. монархии во главе с исп. королём Фердинандом VII или одним из его ближайших родственников. Сформированная Итурбиде армия освободила почти все крупные мекс. города. После её вступления в Мехико 28.9.1821 была провозглашена независимость Мекс. империи. 19.5.1822 Итурбиде объявил себя императором под именем Агустина I, однако уже в марте 1823 он был лишён власти в результате мятежа ген. А.Лопеса де Санта-Аны. В окт. 1824 Учредит. конгресс принял конституцию М., декларировавшую равенство всех граждан перед законом. По настоянию либеральных сил конституция объявляла М. федеративной республикой (в составе 19 штатов). Консерваторы добились утверждения офиц. статуса католич. религии и сохранения привилегий духовенства и военных.
Мексика в 1824–1917. Политич. жизнь М. в первые годы независимости определяло соперничество либералов и консерваторов, сторонников соответственно федерального и унитарного гос. устройства. Политич. силы долгое время не были организованы в партии, что способствовало активизации деятельности масонских лож. Централисты в осн. разделяли взгляды масонов шотл. обряда, федералисты вступали в ложи амер. масонства (йоркского обряда), которыми руководил Дж. Р. Пойнсетт (1825–30), посол США в Мексике.
В 1824–29 у власти находились Гуадалупе Виктория и лидер радикального течения («пурос») в либеральном движении В. Герреро. В этот период было создано нац. казначейство, открыты новые порты, отменено рабство, разработан план колонизации Техаса. В 1829 правительство Герреро отразило попытку исп. войск захватить часть мекс. территории в районе г. Веракрус. В дек. 1829 Герреро был свергнут в результате гос. переворота, организованного консерваторами при содействии умеренных либералов («модерадос»). «Пурос» во главе с В. Гомесом Фариасом вернулись к власти в 1833. В том же году был принят ряд антиклерикальных законов. В 1834 консерваторы отстранили Гомеса Фариаса от управления страной, которое перешло к избранному президентом М. ещё 1.4.1833 ген. А.Лопесу де Санта-Ане. Последний фактически установил в М. режим личной диктатуры.
Непрерывная внутриполитич. борьба ослабила М., чем воспользовались США, стремившиеся к захвату мекс. территории. В июне 1835 при поддержке армии США амер. колонисты в Техасе подняли мятеж и за неск. месяцев взяли под контроль всю территорию штата. Вскоре они провозгласили отделение Техаса от М. и образовали врем. правительство. В 1837 США официально признали независимость Техаса. Мекс. правительство направило в Техас 6-тысячную армию, которую возглавил сам президент, однако она потерпела сокрушит. поражение. Попавший в плен Санта-Ана подписал соглашение о признании независимости Техаса (правительство М. отказалось его ратифицировать). В 1844 США аннексировали Техас (офиц. вошёл в состав США в 1845). В знак протеста М. разорвала с США дипломатич. отношения.
Овладев Техасом, США продолжили захваты мекс. территории. В марте 1846 амер. войска заняли неск. мекс. селений на сев. берегу р. Рио-Гранде. 13 мая того же года США объявили М. войну (см. Американо-мексиканская война 1846–1848). В июне 1846 в Калифорнии был организован мятеж колонистов, которые при активной поддержке воен.- мор. эскадры США за 2 мес захватили ряд населённых пунктов, в т. ч. города Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В соответствии с полученными из Вашингтона инструкциями колонисты провозгласили Калифорнию «независимой республикой», которая вскоре была объявлена частью США. 2.2.1848 стороны подписали мирный договор, по которому М. передала США 55% своей территории (2,3 млн. км2). В 1853 США вынудили правительство М. уступить ещё 120 тыс. км2 за 10 млн. долл. (см. Гадсдена договор 1853).
Антинациональная политика А. Лопеса де Санта-Аны вызвала сильнейшее недовольство населения М. В юж. штатах вспыхнули восстания с требованиями отставки президента. В авг. 1855 Санта- Ана был отстранён от власти, управление страной перешло к либеральному правительству Х. Альвареса, которое лишило привилегий духовенство и армию. В дек. 1855 в результате гос. переворота правительство возглавили умеренные либералы. В 1856 они приняли т. н. Закон Лердо (по имени мин. финансов М. Лердо де Техады), запрещавший гражд. и церковным корпорациям владеть недвижимым имуществом. Под этот закон подпали и индейские общины (см. Эхидо), приравненные к «гражд. корпорациям», что привело к дальнейшему обнищанию индейцев.
5.2.1857 была обнародована новая конституция М., провозгласившая свободу слова, печати, неприкосновенность частной собственности. Конституция подтвердила отмену разл. рода церковных привилегий. Принятие прогрессивной конституции обострило противостояние либералов и консерваторов. В кон. 1857 врем. президентом страны стал лидер либералов Б. Хуарес. Одновременно консерваторы назначили своего президента – Ф. М. Сулоагу. Борьба за президентскую власть переросла в гражд. войну, в ходе которой правительство Хуареса издало в июле 1859 «Законы о реформе», предусматривавшие национализацию церковного имущества, отделение церкви от гос-ва, введение гражд. брака. Воюющие стороны искали поддержки за границей: Хуарес – в США, Сулоага – в Великобритании. В дек. 1859 Хуарес подписал договор, предоставлявший США право беспошлинного транзита через перешеек Теуантепек и сев.-зап. районы М., а также ввода войск на мекс. территорию (не был ратифицирован). При содействии США Хуарес добился в 1861 победы над консерваторами.
Воспользовавшись внутриполитич. нестабильностью в М., Великобритания, Франция и Испания подписали 31.11.1861 в Лондоне секретное соглашение о совместной вооруж. интервенции (см. Англо-франко-испанская интервенция в Мексике 1861–67). Её осн. целями были свержение правительства Б. Хуареса, поддержка консерваторов и (в более длительной перспективе) лишение М. независимости. В дек. 1861 на мекс. территории высадился 6-тысячный отряд испанцев, дислоцировавшихся ранее на Кубе, в янв. 1862 – 2,6 тыс. французов и 800 англичан. Однако в апр. 1862 брит. и исп. войска были отозваны из М. Воен. действия против республиканской армии развернули франц. интервенты (численность франц. войск в М. была доведена до 40 тыс. чел.). В июне 1863 они заняли Мехико, 10.4.1864 племянник франц. императора Наполеона III, австр. эрцгерцог Фердинанд Иосиф, был коронован мекс. императором под именем Максимилиана I Габсбурга. Его правительство было признано лишь несколькими европ. странами и Бразилией. Борьбу против франц. интервентов продолжили партизанские отряды, а также силы регулярной армии во главе с Хуаресом. В нач. 1867 Наполеон III отдал приказ о возвращении франц. войск и самого Максимилиана I Габсбурга в Европу, однако молодой монарх отказался прекратить войну. 19.6.1867 он был расстрелян захватившими его мекс. повстанцами. К власти вернулось правительство Хуареса. Несмотря на то что либералы сыграли ведущую роль в защите суверенитета страны, либерализм как идейное течение и политич. сила в М. не упрочил своих позиций. В 1876 ген. П. Диас, выражавший интересы помещичьей олигархии и иностр. капитала, поднял мятеж против либерального правительства С. Лердо де Техады, захватил власть и вновь установил в М. диктаторский режим.
Экономич. развитие страны в 19 в. по-прежнему базировалось на экспорте драгоценных металлов (с 1880-х гг. – также железной руды). Обрабатывающая пром-сть развивалась медленными темпами, с. х-во имело монокультурный характер и было ориентировано преим. на экспорт. Ожесточённая политич. борьба на протяжении почти всего 19 в. привела к обезземеливанию осн. массы мекс. крестьянства, разорению мн. индейских общин эхидо. В ходе развернувшегося в 1880–1900-х гг. строительства железных и шоссейных дорог индейские общины и мелкие землевладельцы лишились ещё ок. 60 млн. га земли. Сотни тысяч крестьян были переселены в непригодные для земледелия горные районы. Огромные площади перешли в собственность латифундистов (в 1910 не имело земли 96,6% сельского населения, в то время как 1 тыс. крупнейших латифундистов принадлежало 97% земельных угодий). Политика П. Диаса была направлена на макс. возможное привлечение иностр. инвестиций. В 1884 он одобрил т. н. Кодекс рудников, по которому иностр. собственники земли имели право на эксплуатацию её недр. Осн. отрасли экономики страны полностью контролировались иностр. капиталом (в нефтяной пром-сти 61,5% инвестиций принадлежали Великобритании, 38,5% – США), конкуренции с которым не выдерживала мекс. нац. буржуазия.
Нерешённость аграрного вопроса, засилье иностр. капитала, а также несоблюдение гражд. свобод дестабилизировали обстановку в М. Поводом к социальному взрыву стало очередное переизбрание в 1910 П. Диаса президентом страны (см. Мексиканская революция 1910–17). В окт. 1910 лидер либеральной оппозиции Ф. И. Мадеро обнародовал т. н. План Сан-Луис-Потоси, призвав население М. к восстанию с целью установления демократич. строя. В кон. 1910 началась вооруж. борьба между сторонниками Мадеро и правительств. войсками. Мадеро поддержали крестьянские отряды во главе с Э. Сапатой и Ф. Вильей. В кон. мая 1911 Диас был вынужден уйти в отставку; в нояб. 1911 президентом страны стал Мадеро. Однако уже в февр. 1913 в результате контрреволюц. переворота, осуществлённого при участии амер. посольства, власть захватил ген. В. Уэрта. Против Уэрты выступил В. Карранса, а также крестьянские армии Вильи и Сапаты. Объединив свои силы, они нанесли поражение Уэрте и изгнали из страны амер. интервентов, которые, осуществляя свою экспансионистскую политику, вторглись в апр. 1914 на территорию М. После падения режима Уэрты началась гражд. война между сторонниками Каррансы и требовавшими скорейшего решения аграрного вопроса отрядами Вильи и Сапаты. К кон. 1915 Каррранса добился существенного успеха. Стремясь положить конец Мекс. революции, правительство США в марте 1916 вновь направило в М. экспедиц. корпус, которым командовал ген. Дж. Першинг. Однако амер. армия натолкнулась на упорное сопротивление мексиканцев (борьбу против интервентов возглавили А. Обрегон и П. Кальес); в нач. 1917 правительство США было вынуждено вывести свои войска из М. (США признали революц. правительство М. только в 1923). 5.2.1917 депутаты Учредит. собрания приняли новую Конституцию М. Её 27-я статья предусматривала пересмотр всех контрактов и договоров о концессиях, заключённых мекс. правительством с иностр. компаниями начиная с 1876, возвращение отнятой у индейских общин земли, а также наделение крестьян землёй за счёт раздробления латифундий. Декларировались 8-часовой рабочий день, право объединения в профсоюзы, огранич. право на забастовку; устанавливался определённый минимум заработной платы. Мекс. Конституция 1917 являлась одной из самых демократич. конституций своего времени, однако реализация её гл. статей требовала ломки существовавших социально-экономич. отношений.
Мексика в 1917 – нач. 21 в. Президент В. Карранса не спешил с осуществлением провозглашённых в Конституции реформ. В апр. 1920 он приказал послать войска в штат Сонора для подавления стачки железнодорожников. Обострение социальной ситуации использовал ген. А. Обрегон, выступивший против президента и двинувший подчинённые ему части к столице. Карранса бежал из Мехико на восток, в штат Пуэбла, где был убит. Врем. президентом М. 1.6.1920 стал губернатор штата Сонора А. де ла Уэрта. 1.12.1920 он передал свои полномочия победившему на выборах ген. Обрегону, который предпринял ряд шагов по осуществлению реформ, прежде всего в аграрной сфере. Министр его правительства Х. Васконселос развернул широкомасштабную деятельность в области нар. образования. Обрегон проводил также активную внешнюю политику, свидетельством чего стало установление дипломатич. отношений Мексики с СССР. Сменивший в 1924 Обрегона на посту президента П. Кальес продолжил политику распределения земель крупных латифундий и создания мелких семейных ферм. В 1925–1926 он попытался заставить крупные компании США отказаться от собственности на нефтеносные участки в М., однако под давлением амер. правительства был вынужден отступить. В последующие годы политика Кальеса стала более консервативной: начались преследования лидеров рабочего движения, было приостановлено проведение аграрной реформы и др. проектов. В 1930 М. разорвала дипломатич. отношения с СССР. Обострились взаимоотношения гос-ва с католич. церковью. Отказ духовенства следовать положениям Конституции, ограничивавшей права церкви, привёл к закрытию церковных школ, на что церковь ответила врем. прекращением с 1.8.1926 отправления религ. культа. В разл. районах страны начали действовать вооруж. отряды «кристерос» (от исп. «¡Viva Cristo Rey!» – «Слава царю Христу!»). Их участники (в осн. крестьяне) убивали эмиссаров правительства, совершали налёты на селения, сжигали светские школы. Восстание было подавлено правительств. войсками в 1929. В том же году с целью консолидации своих сторонников Кальес создал Нац. революц. партию Мексики (НРП). Кандидат от НРП ген. Обрегон уверенно выиграл президентские выборы 1928, однако незадолго до вступления в должность был убит религ. фанатиком. После этого в течение 6 лет должность президента последовательно занимали видные функционеры НРП – Э.Портес Хиль (1928–1930), П.Ортис Рубио (1930–32) и А. Родригес (1932–34). Реальная власть в стране принадлежала Кальесу.
В 1934 президентом М. стал ген. Л. Карденас. В 1936, сплотив вокруг себя радикальные силы партии, он выслал П. Кальеса из страны. В 1937 частично национализированы железные дороги, в 1938 – собственность иностр. нефтяных компаний. Среди крестьян были распределены ок. 18 млн. га земли (в 2,5 раза больше, чем за предшествовавшие 20 лет). За период с 1920 по 1940 в М. практически исчез класс старых местных и иностр. землевладельцев, которым прежде принадлежало 60–70% нац. богатства; эхидо получили более половины всех пахотных земель. Стремясь к политич. консолидации мекс. общества, Карденас вёл пропагандистскую деятельность среди рабочих и крестьян. В 1936 при его поддержке возникло крупнейшее проф. объединение в истории страны – Конфедерация трудящихся М., включившая в себя рабочие организации разл. идеологич. направленности. В 1938 он преобразовал НРП в Партию мекс. революции (ПМР); значит. часть её членов составляли выходцы из села, рабочие, представители ср. и мелкой буржуазии. М. активно помогала республиканскому правительству Испании в годы гражд. войны в этой стране.
В период 2-й мировой войны мекс. президент М. Авила Камачо проводил политику тесного сотрудничества с США. В мае 1942 М. объявила войну Германии, Италии и Японии (эскадрилья мекс. ВВС вела боевые действия на Филиппинских о-вах). В нояб. 1942 были восстановлены дипломатич. отношения с СССР. Авила Камачо замедлил темпы проведения аграрной реформы; в 1941–45 крестьянам было передано всего 5 млн. га земли. В янв. 1946 ПМР была переименована в Институционно-революц. партию (ИРП). До 2000 кандидаты от этой партии, идеологич. основы которой близки принципам демократич. социализма, неизменно побеждали на президентских выборах.
Реформы 2-й пол. 1930-х гг., расширение гос. финансирования, проведение протекционистской политики с целью защиты новых отраслей произ-ва создали предпосылки для быстрого развития мекс. экономики в послевоенные годы. Осн. направлением политики М. Алемана Вальдеса во 2-й пол. 1940-х гг. являлось содействие экономич. развитию регионов, внедрению новых технологий в аграрном секторе, строительству ирригац. систем, созданию развитой инфраструктуры. Его преемник на посту президента А. Руис Кортинес (1952–58) инициировал модернизацию портов и мор. транспорта. Реализация крупных экономич. проектов потребовала широкого привлечения иностр. инвестиций. В мекс. экономике усилились позиции амер. банковского капитала. В то же время правительство М. стремилось не допустить роста влияния США на внешнюю политику страны. В 1952 и 1956 мекс. правительство отказалось от предложений США заключить воен. соглашение.
Гл. приоритетом политики президента А. Лопеса Матеоса (1958–64) стало укрепление гос. сектора в экономике. В 1960 он национализировал электроэнергетику, в 1961 принял закон о т. н. мексиканизации горнорудной пром-сти, который ограничил долю в ней иностр. капитала 49%. Правительство Лопеса Матеоса установило более тесные связи с ведущими европ. странами, в 1964 отвергло требования США о разрыве дипломатич. отношений с Кубой. В правление Г. Диаса Ордаса в 1967 была проведена самая крупная в истории М. единовременная раздача земель – 1 млн. га. М. выступила одним из инициаторов создания безъядерной зоны в Лат. Америке и Карибском бассейне (см. Тлателолько договор 1967).
В сер. 20 в. экономика М. переживала подъём. С 1942 по 1962 рост ВВП (в ср. 7,6% в год) был самым высоким в мире. Быстрые темпы экономич. развития сопровождались глубокими социальными переменами, значительно укрепилась позиция нац. финансово-пром. буржуазии, контролировавшей обществ.- политич. жизнь страны посредством политич. монополии ИРП, в которой она играла ведущую роль. Неравномерное распределение материальных богатств не позволяло эффективно решать вопросы образования и социального обеспечения быстрорастущего населения М. Социальное напряжение не снимала массовая трудовая эмиграция мексиканцев в США, где врем. или постоянные переселенцы («чиканос») влачили, как правило, жалкое существование. Недовольство социальной политикой правительства вылилось в 1968 в студенч. волнения. 2.10.1968 мекс. власти расстреляли мирную студенч. демонстрацию в Тлателолько («резня в Тлателолько»).
В целях стабилизации внутриполитич. обстановки президент Л. Эчеверрия Альварес (1970–76) провёл ряд социально- экономич. реформ (закон о труде 1970, новый закон об аграрной реформе 1971, закон о социальном обеспечении 1972, закон о контроле над иностр. инвестициями 1973). Он также укрепил связи М. с др. лат.-амер. странами, прежде всего с Кубой, Перу и Чили. В 1972 М. установила дипломатич. отношения с КНР.
В правление Х. Лопеса Портильо (1976–82) в штатах Чьяпас, Табаско, а также на шельфе зал. Кампече были открыты крупные нефтяные месторождения. В 1976–82 М. в 3 раза увеличила добычу нефти и стала одним из мировых лидеров в этой области. Падение цен на нефть в 1981 резко ухудшило экономич. ситуацию и привело к оттоку капиталов из страны. В этой ситуации Лопес Портильо национализировал банки и установил строгий контроль над проводимыми ими финансовыми операциями, на 75% девальвировал мекс. песо и резко сократил расходы на содержание гос. аппарата. М. получила ряд долговременных кредитов от МВФ.
В дек. 1982 Лопеса Портильо на президентском посту сменил М. де ла Мадрид. Новое правительство, руководствуясь рекомендациями междунар. финансовых организаций, проводило неолиберальную экономич. политику. Мадрид осуществил ряд мер, направленных на укрепление частного сектора, привлечение иностр. капитала, инициировал приватизацию гос. предприятий. Использование неолиберальных рецептов оздоровления экономики и ставка на МВФ принесли лишь кратковременные позитивные результаты, в то же время резко возросла внешняя задолженность Мексики.
На президентских выборах 1988 победу одержал К. Салинас. С целью смягчить последствия финансового кризиса он разработал программу помощи социально незащищённым слоям населения (Программы нац. солидарности). 1.1.1994 вступил в действие договор о Сев.-амер. соглашении о свободной торговле (см. НАФТА). В соответствии с ним М. обязалась открыть свой рынок для сев.-амер. инвестиций, снять ограничения на деятельность совместных предприятий и т. д. Кроме того, мекс. власти в нарушение Конституции признали возможность отчуждения, покупки и раздела общинных земель. Это решение вызвало недовольство индейского населения. В нач. 1994 воен.-политич. орг-ция Сапатистская армия нац. освобождения (САНО), опирающаяся на индейское население штата Чьяпас, подняла восстание, требуя признания прав индейцев на землю. Силы САНО заняли ряд населённых пунктов, но были вытеснены из них правительств. войсками. Внутриполитич. ситуацию осложнил очередной банковский кризис, сопровождавшийся оттоком инвестиций на общую сумму 50 млрд. долл. и массовыми спекулятивными операциями.
В 1993 была осуществлена реформа избират. системы, гарантировавшая оппозиц. партиям не менее четверти мест в Сенате и фактически уравнявшая возможности финансирования избират. кампании ИРП и др. партий; кроме того, отменялось положение, при котором партия, получившая на выборах 35% голосов избирателей, получала дополнит. число депутатских мест в нижней палате парламента, обеспечивавших ей большинство. Несмотря на это, победу на выборах 1994 вновь одержал представитель ИРП Э. Седильо, который возглавил страну в условиях финансово-экономич. кризиса. ИРП также удалось сохранить большинство в обеих палатах Конгресса (после промежуточных выборов 1997 ИРП имела перевес только в Сенате). Стремясь противодействовать бегству капиталов из страны, правительство Седильо девальвировало нац. валюту, после чего экономика страны вошла в фазу депрессии. К весне 1996 долг М. превысил 100 млрд. долл. США, МВФ и МБРР предоставили М. многомиллиардные кредиты. К кон. 1990-х гг. Седильо и его соратники добились незначит. роста экономики.
По результатам всеобщих выборов 2000 ИРП впервые за неск. десятилетий была отстранена от управления страной. Правительство возглавил один из лидеров оппозиц. правоцентристской Партии нац. действия (ПНД, основана в 1939) В. Фокс, представлявший интересы консервативных кругов, тесно связанных с транснациональным капиталом. Фокс декларировал в качестве приоритетного направления своей внутр. политики проведение приватизации энергетики, создание 1 млн. новых рабочих мест, урегулирование конфликта в Чьяпасе. К концу своего президентского срока ему, однако, так и не удалось добиться осуществления своей программы. Экономич. рост в М. был незначительным, ухудшилось положение аграрного юга, нелегальная миграция в США достигла 500–600 тыс. чел. в год.
В июле 2006 президентом М. был избран лидер ПНД Ф. Кальдерон Инохоса. Левая оппозиция во главе с быв. кандидатом в президенты от Партии демократич. революции (ПДР, основана в 1989) А. Лопесом не признала легитимность его избрания. В 2006 сторонники ПДР проводили массовые акции протеста (в осн. носили мирный характер) с требованием пересмотра итогов голосования. Впоследствии Кальдерону Инохосе удалось стабилизировать внутриполитич. ситуацию. Он добился устойчивого роста ВВП, а также снижения уровня инфляции. Осн. задачами правительства Кальдерона Инохосы остаются борьба с безработицей (почти треть экономически активного нас. М. не имеет постоянного места работы, мн. мексиканцы работают за пределами страны, гл. обр. в США) и бедностью (ок. 45% нас. М. живёт за чертой бедности). Острой остаётся проблема борьбы с местной и междунар. наркомафией.
Рос.-мекс. связи основываются на Декларации 1997 о принципах отношений и сотрудничества между Россией и М. В июне 2004 состоялся офиц. визит в М. президента РФ В. В. Путина. В июне 2005 с ответным визитом Россию посетил В. Фокс. М. является одним из традиц. торговых партнёров России в Лат. Америке.
Дополнительная литература:
Prescott W. H. History of the conquest of Mexico: with a preliminary view of the ancient Mexican civilization, and the life of the conqueror, Hernando Cortés. L., 1843. Vol. 1–3. L., 2002. Vol. 1–3;
El Estado español en las Indias. B. Aires, 1957;
Шульговский А. Ф. Мексика на крутом повороте истории. М., 1967;
Гуляев В. И. Древнейшие цивилизации Мезоамерики. М., 1972; он же. Доколумбовы плавания в Америку: мифы и реальность. М., 1991; он же. Древние цивилизации Америки. М., 2008;
Лавров Н. М. Мексиканская революция 1910–1917 гг. М., 1972;
Fehrenbach Th.R. Fire and blood: A history of Mexico. N. Y., 1973;
Национализм в Латинской Америке: политические и идеологические течения. М., 1976;
Керам К. В. Первый американец. М., 1979;
Rodman S. A short history of Mеxico. N. Y., 1982;
Современные идеологические течения в Латинской Америке. М., 1983;
Hernandez y Davalos J. E. Historia de la guerra de independencia de México. Méx., 1985. Vol. 1–6;
Chavez Orozco L. Historia de México (1808–1836). Méx., 1985;
Silva Herzog J. Breve historia de la revolución mexicana: Los antecedentes y la etapa maderista. 2 ed. Méx., 1986;
Orozco Linares F. Grandes momentos de la historia de México. Méx., 1987;
Галич М. История доколумбовых цивилизаций. М., 1990;
Альперович М. С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с древнейших времен до начала ХХ в.). 2-е изд. М., 1991;
История Латинской Америки. Доколумбова эпоха – 70-е годы ХIХ в. М., 1991;
Кинжалов Р. В. Орел, кецаль и крест: Очерки по культуре Мезоамерики. М., 1991;
Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации: Ближний Восток и Мезоамерика. М., 1992;
Блон Ж. Великий час океанов. М., 1993. Т. 1–2;
Manzanilla L., Lopez Lujan L. Historia antigua de México. Méx., 1994–1995. Vol. 1–3;
Diccionario biográfico de historia antigua de Méjico. Méx., 1995. Vol. 1–3;
The Cambridge history of the native peoples of the Americas. Camb., 2000. Vol. 2: Mesoamerica. Pt. 1–2;
Estudios sobre el zapatismo. Méx., 2000;
The Oxford history of Mеxico. N. Y., 2000;
Ерасов Б. С. Цивилизации. Универсалии и самобытность. М., 2002;
Ершова Г. Г. Древняя Америка: полет во времени и пространстве. М., 2002. [Т. 1–2];
Цивилизация. Восхождение и слом. М., 2003;
Evans S. T. Ancient Mexico and Central America: archaeology and culture history. 2nd ed. L., 2004;
История Латинской Америки. Вторая половина ХХ в. М., 2004;
Ларин Е. А. Всеобщая история. Латиноамериканская цивилизация. М., 2007.
Авторы раздела: Д. Д. Беляев (территория Мексики до испанского завоевания), Е. А. Ларин.
Хозяйство
М. относится к новым индустриальным странам, входит в число развивающихся государств со значит. экономич. потенциалом. По объёму ВВП (1567 млрд. долл. по паритету покупательной способности, 2010) занимает 11-е место в мире и 2-е место среди стран Лат. Америки (после Бразилии); по ВВП в расчёте на душу населения (13,9 тыс. долл., выше среднемирового показателя – 10,5 тыс. долл.) – 75–77-е место в мире. Индекс развития человеческого потенциала 0,750 (2010, 56-е место среди 169 стран мира). В М. производится 26% совокупного ВВП стран Лат. Америки (2009).
Гл. движущие силы экономич. развития – наличие значит. сырьевых (топливно-энергетич., рудных) ресурсов, относительно недорогой и достаточно квалифицированной рабочей силы, развитой транспортной инфраструктуры, территориальная близость к осн. рынку сбыта – США. Развитие совр. многоотраслевого пром. произ-ва стимулировало создание амер. компаниями в сер. 1960-х гг. предприятий макиладорас (т. н. точечных зон экспортной переработки, ЗЭП). Деятельность предприятий этого типа, расположенных гл. обр. в приграничной с США полосе, ориентирована на использование местной рабочей силы и базируется на беспошлинном ввозе заготовок, полуфабрикатов, деталей и узлов, их переработке (обработке, сборке) и дальнейшем беспошлинном вывозе за пределы М. готовой продукции (не менее половины произведённой продукции).
В 1970–80-е гг. индустриальному развитию страны способствовало гос. стимулирование мекс. частных вложений в экономику и поощрение притока иностр. инвестиций (в 1973 – ок. 1/4 от всех средств, поступивших в гос-ва Лат. Америки; направлялись гл. обр. в отрасли обрабатывающей пром-сти, сферу услуг, создание транспортной инфраструктуры). Увеличение объёмов добычи нефти, резкий скачок мировых цен на энергоресурсы (прежде всего на нефть) и рост доходов от экспорта нефти позволили создать в центр. районах страны новые предприятия тяжёлой индустрии и модернизировать старые, технически отсталые. В кон. 1980-х – 1-й пол. 1990-х гг. для усиления рыночных механизмов хозяйствования в М. осуществлён ряд экономич. реформ; приватизированы коммерч. банки, предприятия металлургии, ж.-д. и воздушного транспорта, связи и др.
В нач. 21 в. М. – крупный производитель и поставщик нефти, разнообразной пром. продукции, продуктов питания. Важные статьи валютных поступлений – переводы от проживающих в США мекс. иммигрантов (25,6 млрд. долл. в 2008, 2-е место в мире после Индии) и доходы от иностр. туризма (13,3 млрд. долл. в 2008). В экономике М. господствует крупный частный капитал; доля гос. собственности составляет ок. 23%. В ведении гос-ва находятся важнейшие стратегич. отрасли – нефтяная пром-сть (контролируется компанией «Petróleos Mexicanos», PEMEX) и атомная электроэнергетика («Comisión Federal de Electricidad», CFE).
Объём накопленных прямых иностр. инвестиций (ПИИ) составил 289,8 млрд. долл. (за 1999–2007 М. получила 193 млрд. долл. ПИИ, в т. ч. 107 млрд. долл. из США); осн. часть инвестиций аккумулируется в ЗЭП (подавляющая часть произ-ва высокотехнологичных видов продукции находится под контролем амер. корпораций).
В структуре ВВП на сферу услуг приходится 63,3% (в т. ч. торговля 15,7%, рекреационные услуги 8,7%, транспорт и связь 7,0%, услуги образования 4,5%, здравоохранения и социальные 2,8%, банковско-финансовые 3,8%, адм. услуги 3,8%), на пром-сть и строительство – 30,3% (в т. ч. обрабатывающие произ-ва 17,6%), на сельское, лесное хозяйство и рыболовство – 3,5% (2008). Темпы прироста ВВП – 6,7% в 2000; 5,1% в 2006; 3,3% в 2007; 1,5% в 2008; –6,1% в 2009; 5,5% в 2010.
Промышленность. Важнейший и динамично развивающийся сектор экономики. Ведущие позиции занимает нефтегазовая пром-сть. Среди отраслей обрабатывающей пром-сти наиболее развиты машиностроение и металлообработка, чёрная и цветная металлургия, химическая (в т. ч. нефтехимическая), лёгкая и пищевая. На территории страны сложились 2 осн. пояса хозяйств. активности: первый – в центр. части М., протягивается от побережья Мексиканского зал. до побережья Тихого ок. (в его пределах расположены крупнейшие экономич. центры – Большой Мехико, где создаётся ок. 40% ВВП страны, а также Гвадалахара, Пуэбла и др.); второй – на севере, вдоль границы с США (включает «города-близнецы» Тихуану, Мехикали, Эройка-Ногалес, Сьюдад-Хуарес, Нуэво- Ларедо и Матаморос). Среди отд. пром. центров заметно выделяется Монтеррей.
Топливно-энергетический комплекс. В структуре топливно-энергетич. баланса (2007) на нефть и конденсат приходится 66,8%, на природный газ – 23,2%, каменный уголь – 2,4%, возобновляемые виды энергии – 6,5% (в т. ч. гидроэнергия 2,5%, ветровая и биомассы 3,3%, геотермальная 0,7%), атомную энергию – 1,1%.
Нефтегазовая пром-сть – одна из важнейших отраслей в мекс. экономике (ок. 30% поступлений в бюджет страны). Добыча нефти ведётся с нач. 20 в. (первые месторождения разрабатывались в штате Веракрус, близ городов Тампико и Туспан); первого пика она достигла к нач. 1920-х гг. (26,4 млн. т в 1921, или ок. 1/4 мировой; по объёму добычи М. уступала только США). В 1930-х – нач. 1970-х гг. осн. часть добычи приходилась на штат Веракрус (новые месторождения близ г. Поса-Рика-де-Идальго, позднее – близ Коацакоалькоса и Минатитлана). С открытием и освоением в нач. 1970-х гг. месторождений в штатах Табаско и Кампече, а позднее – крупных мор. месторождений в Мексиканского залива нефтегазоносном бассейне объёмы нефтедобычи резко возросли (24,2 млн. т в 1971; 150,7 млн. т в 1982; 173,3 млн. т в 2000).
В кон. 2000-х гг. М. входит в число ведущих нефтедобывающих стран. По доказанным запасам и добыче нефти занимает 6-е место в мире (2008), является крупнейшим производителем нефти среди государств, не входящих в ОПЕК. Добыча нефти 175 млн. т (2008; 1-е место в Лат. Америке). Около 76% нефти добывается на месторождениях в сев.- вост. части зал. Кампече (в т. ч. у побережья штата Кампече – ок. 90%); добыча нефти ведётся также в штатах Табаско (ок. 18% общего объёма нефтедобычи), Веракрус (более 3%) и Чьяпас (ок. 2%). С сер. 2000-х гг. среднесуточные объёмы добычи нефти сокращаются (2,57 млн. барр. в 2010; более 3 млн. барр. в 2007; 3,4 млн. барр. в 2004), в т. ч. из-за истощения месторождений. С кон. 1970-х гг. самым крупным было месторождение Кантарель (за 2004–10 суточная добыча здесь снизилась с 2,1 млн. барр. до 558 тыс. барр.), с 2009 – Ку- Малооб-Саап (839 тыс. барр./сут, 2010; прогнозируется сокращение объёмов добычи). По оценкам, при сохранении совр. уровня добычи запасы нефти могут быть исчерпаны к 2020, поэтому активно ведётся разведка новых месторождений. Экспортируется более 1/2 нефти; по объёму экспорта М. занимает 2-е место в Лат. Америке после Венесуэлы (1,36 млн. барр./сут, 2010; 1,87 млн. барр./сут в 2005). Осн. импортёр нефти – США (ок. 90% объёма).
Добыча природного газа ок. 56 млрд. м3 (2008; 1-е место в Лат. Америке; 26,7 млрд. м3 в 1990; 43,9 млрд. м3 в 2005). Более 40% объёма добычи приходится на месторождения на шельфе зал. Кампече. Добыча газа ведётся также в штатах Табаско (ок. 22% общего объёма, 2010), Веракрус (13,4%), Тамаулипас (ок. 13%), Нуэво-Леон (ок. 6,6%), Чьяпас (3%), Коауила (ок. 2%) и Пуэбла. Добыча природного газа не удовлетворяет потребностей в нём. М. является нетто-импортёром природного газа (ок. 12,6 млрд. м3); с 2005 возобновлён экспорт газа (ок. 3 млрд. м3 в 2008). Предпринимаются значит. усилия для ускоренного роста объёмов добычи газа с целью повышения его доли в структуре энергопотребления страны. Планируется начать импорт сжиженного природного газа, в т. ч. из стран Юго-Вост. Азии, для снабжения сев. районов страны.
Монопольные права на добычу нефти и природного газа, их переработку, транспортировку, хранение и сбыт принадлежат гос. компании РЕМЕХ (входит в пятёрку крупнейших нефтегазодобывающих компаний мира).
Действуют 6 крупных нефтеперерабатывающих заводов: в городах Салина- Крус (штат Оахака; 22,1% общей переработки нефти; снабжает нефтепродуктами потребителей на тихоокеанском побережье), Тула-де-Альенде (штат Идальго; 21,2%; обеспечивает потребности столицы), Кадерейта-Хименес (штат Нуэво- Леон; 16,5%; снабжает сев. районы М.), Саламанка (штат Гуанахуато; 15,3%; запад центр. части М.), Минатитлан (штат Веракрус; 12,8%; юг М. и п-ов Юкатан), Сьюдад-Мадеро (штат Тамаулипас; 12,1%; центр. районы страны и побережье Мексиканского зал.). Произ-во нефтепродуктов св. 1,3 млн. барр./сут (в т. ч. бензин 450,7 тыс. барр./сут, дизельное топливо 343,5 тыс. барр./сут, мазут 288,7 тыс. барр./сут; 2008). М. импортирует нефтепродукты (всего 19,3 млн. т в 2008, в осн. из США; в т. ч. ввозится более 40% потребляемого бензина). М. – единственная страна в Лат. Америке, где создано крупное произ-во сжиженного природного газа (СПГ). Действуют 11 заводов по произ-ву СПГ (крупнейшие в штатах Веракрус и Табаско). СПГ потребляется гл. обр. внутри страны (из порта Салина-Крус, штат Оахака, газовозами доставляется в города тихоокеанского побережья); часть СПГ экспортируется.
Добыча угля (ок. 15,5 млн. т в 2008; 2-е место в Лат. Америке после Колумбии) ведётся в штате Коауила (близ г. Сабинас); ок. 10 млн. т потребляется в энергетике, остальное – в чёрной металлургии как сырьё для произ-ва кокса.
При ежегодном росте спроса на электроэнергию с 1980-х гг. наблюдается дефицит генерирующих мощностей. Для их наращивания в электроэнергетич. сектор в кон. 1990-х гг. были допущены частные инвесторы (в 21 в. независимые производители обеспечили более 3/4 общего прироста мощностей). Установленная мощность электростанций 50,24 тыс. МВт (сент. 2009; 35,4 тыс. МВт в 2000); св. 77% генерирующих мощностей (всего 38,8 тыс. МВт) принадлежит гос. компании CFE (основана в 1937), остальные – независимым производителям. По общему произ-ву электроэнергии (231,4 млрд. кВт· ч, из них 74,3 млрд. кВт· ч выработано независимыми производителями, 2008) М. в Лат. Америке уступает только Бразилии. М. экспортирует электроэнергию (1,29 млрд. кВт· ч), гл. обр. в США.
Б. ч. электроэнергии вырабатывается на ТЭС, крупнейшие – «Petacalco» (штат Герреро; установленная мощность 2780 МВт), «Tuxpan» (штат Веракрус; мощность 2100 МВт), «Tula» (штат Идальго; 1600 МВт), «Carb ́on II» (угольная; штат Коауила, 1400 МВт), «Río Escondido» (угольная; штат Коауила, 1200 МВт), «Manzanillo I» (штат Колима, 1200 МВт). На ГЭС вырабатывается 14,3% электроэнергии; крупнейшие – «Chicoasén» (2400 МВт) и «Malpaso» (1080 МВт) на р. Грихальва (штат Чьяпас), «Infiernillo» (на р. Бальсас, штат Герреро; 1000 МВт), «Aguamilpa Solidaridad» (на р. Рио-Гранде-де-Сантьяго, штат Наярит; 960 МВт), «Angostura» (на р. Грихальва, штат Чьяпас; 900 МВт), «El Cajón» (на р. Рио-Гранде-де-Сантьяго, штат Наярит; 750 МВт). АЭС «Laguna Verde» (штат Веракрус; мощность 1365 МВт; уран поступает с месторождений в штате Чиуауа). Крупнейшая геотермальная электростанция – «Cerro Prieto» (штат Нижняя Калифорния; 720 МВт). Ветровая электростанция «La Venta» (в штате Оахака, в 30 км от г. Хучитан) – одна из самых крупных в Лат. Америке (всего 104 ветроэнергетич. установки общей мощностью 85 МВт).
Чёрная металлургия – одна из важнейших и динамично развивающихся отраслей пром-сти (ок. 12% стоимости продукции обрабатывающих производств). По добыче железной руды (11,7 млн. т в 2007) М. занимает 3-е место в Лат. Америке (после Бразилии и Венесуэлы). Осн. районы добычи – штаты Коауила (33% общего объёма; в районе г. Сьерра-Мохада), Колима (31,4%; р-н Минатитлана), Мичоакан (26,7%; близ городов Акила и Ласаро-Карденас). Крупное месторождение марганцевых руд разрабатывается в штате Идальго (ок. 84% добычи обеспечивает месторождение Моланго). Произ-во марганца 169,9 тыс. т (в пересчёте на металл, 2007); кокса 1,5 млн. т.
Выплавка чугуна 4,4 млн. т, произ-во губчатого железа 6 млн. т, стали – 17,2 млн. т (2008). Ок. 71% стали выплавляется в электропечах. Произ-во листового стального проката 7,2 млн. т, стальных труб – 1,2 млн. т, ферросплавов – 183,9 тыс. т (2007). По произ-ву стали М. занимает 2-е место в Лат. Америке (после Бразилии) и 15-е место в мире. Осн. производств. мощности сосредоточены в штатах Мичоакан (более 28%, 2008), Коауила (24%), Нуэво-Леон (13%) и Гуанахуато (10%). Действуют два металлургич. комбината полного цикла: в г. Монклова (штат Коауила; принадлежит мекс. частной компании «Altos Hornos de M ́exico S. A.», AHMSA; 3,5 млн. т стали в 2007) и комбинат в г. Ласаро-Карденас (штат Мичоакан; принадлежит междунар. корпорации «ArcelorMittal»; 1,7 млн. т). Крупнейшие сталелитейные заводы (произ-во стали из губчатого железа методом прямого восстановления металла) – «AM Lázaro Cárdenas» в г. Ласаро-Карденас (компания «ArcelorMittal»; 3,1 млн. т), «Siderúrgica San Nicolás de los Garza» близ Монтеррея (1,9 млн. т) и «Siderúrgica Xoxtla» в г. Пуэбла (0,7 млн. т; два последних завода принадлежат аргент. компании «Ternium»). Среди крупнейших предприятий передельной металлургии – заводы мекс. компании «Deacero» в городах Селая (штат Гуанахуато, 1 млн. т в 2007) и Сальтильо (штат Коауила, 0,5 млн. т), браз. компании «Gerdau» в пределах гор. агломерации Мехико – городах Тультитлан (0,5 млн. т) и Тлальнепантла-де-Бас (0,3 млн. т). Экспортируется ок. 1,1 млн. т стали и изделий из неё (2008); одновременно М. импортирует отд. виды стальных изделий, полуфабрикаты из чёрных и цветных металлов (в т. ч. из России).
Цветная металлургия развивается на собств. разнообразной и обширной сырьевой базе; большинство месторождений отличаются значит. запасами и высоким качеством руды. В целом б. ч. добычи рудного сырья сосредоточена в сев. части М. (на территории штатов Сонора, Сакатекас и Чиуауа, а также Коауила, Дуранго и Сан-Луис-Потоси), там же находятся осн. мощности по обогащению руд и выплавке цветных металлов.
Наиболее важное значение имеет добыча руд меди (268,6 тыс. т в 2008, в пересчёте на металл; ок. 2% мировой добычи, 12-е место в мире), свинца (141,2 тыс. т; ок. 3% мировой, 5-е место) и цинка (453,5 тыс. т; ок. 3,5% мировой, 7-е место в мире), а также серебра (3,2 млн. т; ок. 13% мировой, 2-е место в мире после Перу) и золота (ок. 50 т; более 2% мировой, 12-е место в мире). Осн. районы добычи: медной руды – штат Сонора (80% общего объёма добычи; гл. центры – Ла- Каридад, близ Накосари-де-Гарсия, и Кананеа); руд свинца – штаты Чиуауа (ок. 49%; Саусильо, Санта-Барбара, Сан-Франсиско-дель-Оро) и Сакатекас (ок. 30%; Морелос), цинка – штаты Сакатекас (ок. 35%; Морелос, Масапиль) и Чиуауа (более 31%; Асенсьон, Санта-Барбара); серебра – штаты Сакатекас (46%; Фреснильо), Чиуауа (ок. 15%; Окампо, Санта-Барбара, Саусильо), Дуранго и Сонора; золота – штаты Сонора (ок. 28%; Каборка, Сауарипа), Чиуауа (ок. 26%; Урике, Окампо), Дуранго (15%; Папаскьяро, Сан-Димас) и Сан-Луис-Потоси. Среди др. металлов важнейшее значение имеют сурьма (добыча 380 т в 2008 в пересчёте на металл, 6-е место в мире; центр – Торреон, штат Коауила), висмут (1,13 тыс. т, 2-е место в мире после Китая, ок. 20% мировой; Торреон), кадмий (1,55 тыс. т, 6-е место в мире, ок. 7,5% мировой; штаты Сакатекас, Чиуауа) и молибден (7,8 тыс. т, 6-е место в мире, более 3,6% мировой; Накосари-де-Гарсия). Крупнейшие добывающие компании – «Grupo México» (входит в десятку крупнейших добывающих компаний мира, занимает 3-е место в Лат. Америке после браз. «Vale» и чил. «Codelco») и «Industrias Peñoles».
Комплекс по обогащению руд и выплавке цветных металлов в г. Торреон (штат Коауила; принадлежит компании «Industrias Peñoles») – крупнейший в Лат. Америке по объёму произ-ва (в т. ч. свинец 106 тыс. т, рафинированный цинк более 330 тыс. т, металлич. висмут 853 т, серебро 2,7 т, кадмий 656 т), по стоимости конечной продукции занимает 4-е место в мире среди предприятий отрасли, является крупнейшим мировым производителем рафинированного серебра и металлич. висмута. Среди др. крупных центров цветной металлургии – Накосари-де-Гарсия (комплекс «La Caridad», принадлежит компании «Mexicana de Cobre» в составе «Grupo M ́exico»; включает 2 предприятия: завод по выплавке черновой меди, произ-ву катодной меди и извлечению драгоценных металлов – серебра, золота, а также завод по выпуску медной катанки) и Кананеа (2 предприятия по выплавке черновой меди и произ-ву катодной меди), Сан-Луис-Потоси (выплавка цинка), Веракрус (завод по произ-ву первичного алюминия из импортного глинозёма). М. экспортирует медь, серебро и свинец (в слитках), рафинированные висмут, кадмий, цинк и др.
Химическая промышленность основывается на собств. сырьевой базе. М. занимает важные позиции по запасам и добыче флюорита (1,06 млн. т в 2008, ок. 18% мировой добычи; штат Сан-Луис-Потоси), целестина (29,6 млн. т, ок. 7% мировой), перлита (43 тыс. т), барита (140 тыс. т; штат Нуэво-Леон), графита (7,2 тыс. т; Ла-Колорада, штат Сонора), каменной соли (8,8 млн. т), фосфоритов (0,97 млн. т; штат Нижняя Калифорния Южная) и серы (1,04 млн. т; штаты Табаско, Чьяпас), мышьяковых руд (513 т в 2007; штат Сан-Луис-Потоси).
В структуре отрасли наибольшее значение имеет произ-во нефтехимич. продукции (мощности рассчитаны на выпуск 12,8 млн. т в год; в 2008 произведено более 7,8 млн. т). Действуют нефтехимич. комплексы: «La Cangrejera» (близ г. Коацакоалькос, штат Веракрус; 3,2 млн. т продукции), «Cosoleacaque» (г. Косолеакаке, штат Веракрус; ок. 2,1 млн. т), «Morelos» (близ г. Коацакоалькос; 1,8 млн. т), «Pajaritos» (близ г. Коацакоалькос; 0,7 млн. т), «Independencia» (г. Санта-Мария-Мойоцинго, штат Пуэбла) и «Escolí n» (г. Поса-Рика-де-Идальго, штат Веракрус). Произ-во синтетич. каучука ок. 3 млн. т, химич. волокон 452 тыс. т, азотных удобрений 412 тыс. т, фосфорных удобрений 359 тыс. т (2007). Осн. центры по произ-ву продукции основной химии – Торреон (штат Коауила; крупный завод по произ-ву сульфата аммония; св. 140 тыс. т в 2008) и Лагуна- дель-Рей (штат Коауила; один из крупнейших в мире заводов по произ-ву сульфата натрия, более 460 тыс. т в 2008); оба предприятия принадлежат компании «Industrias Peñoles».
Фармацевтическая пром-сть – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. В нач. 21 в. М. – один из крупнейших в Лат. Америке производителей широкого ассортимента лекарственных средств (антибиотиков, витаминов, препаратов на основе растит. сырья и др.). Действуют ок. 220 предприятий, из них ок. 1/4 принадлежат иностр. компаниям (выпускают ок. 85% всей продукции); ок. 70% конечной продукции отрасли экспортируется (гл. обр. в Германию, США, страны Лат. Америки). Осн. производств. мощности отрасли расположены в Федеральном окр., штатах Мехико, Халиско, Морелос и Пуэбла. Среди ведущих нац. производителей – компании «Laboratorios Liomont» (завод в г. Мехико), «Pisa Farmacéutica» (Гвадалахара, Мехико), «Laboratorios Sanfer» (два предприятия в Лерме-де-Вильяде). Б. ч. предприятий (в осн. принадлежат крупным европ. производителям), выпускающих парфюмерно-косметич. продукцию и средства личной гигиены, расположена в Федеральном окр., штатах Мехико и Гуанахуато.
Машиностроение – одна из ключевых отраслей мекс. экономики. Осн. объём продукции приходится на сборочные предприятия иностр. компаний; б. ч. продукции экспортируется (гл. обр. в США). Одна из задач отрасли – повышение доли компонентов и деталей нац. произ-ва в стоимости готовой продукции. Наиболее развиты автомобильная пром-сть, произ-во электротехнич. и электронных изделий.
В автомобильной пром-сти (более 17% стоимости продукции обрабатывающих производств) важнейшие производственные сектора – сборка автомобилей и произ-во комплектующих, деталей, узлов и агрегатов. По общему объёму продукции автомобилестроения (2105,8 тыс. автотранспортных средств, в т. ч. легковые автомобили – 1416,6 тыс., грузовые – 645 тыс., 2007) М. замыкает десятку стран – мировых лидеров. В отрасли доминируют филиалы мировых автомобильных концернов – амер. «General Motors», «Chrysler» и «Ford Motor», герм. «Volkswagen» и япон. «Nissan». Ок. 78% всех автотранспортных средств, собранных на территории М., вывозится в др. страны (1661,4 тыс. легковых и грузовых автомобилей, из них 96% – продукция 5 ведущих компаний), гл. обр. в США (71%) и Германию (ок. 12%). Для мекс. рынка произведено 481,3 тыс. автотранспортных средств (в т. ч. 288,8 тыс. легковых автомобилей, 106,7 тыс. лёгких коммерч. грузовиков, 42,3 тыс. тяжёлых грузовиков). Импорт легковых автомобилей 308 тыс. (2008).
Осн. автосборочные предприятия сосредоточены в сев. пограничных с США штатах и в центр. части страны. Ведущий производитель легковых автомобилей – компания «General Motors de México»; ей принадлежит крупнейшее автосборочное предприятие страны в г. Рамос-Ариспе (штат Коауила, входит в гор. агломерацию Сальтильо). Предприятия компании расположены также в городах Силао (штат Гуанахуато), Толука (штат Мехико) и Сан-Луис-Потоси (с 2008). Заводы компании «Nissan Mexicana» действуют в Агуаскальентесе (здесь собирают также автомобили марки «Renault»), Хьютепеке (близ Куэрнаваки, штат Морелос). Предприятия «Ford México» размещаются в Эрмосильо (штат Сонора) и Куаутитлане (штат Мехико; на реконструкции, кон. 2009); компании «Chrysler de México» – в Сальтильо (штат Коауила) и Толуке (штат Мехико); «Volkswagen de México» – в Пуэбле (головное предприятие компании, одно из крупнейших в отрасли). Предприятия компаний «Toyota M ́exico» действуют в г. Текате (штат Нижняя Калифорния), «Honda de México» – в г. Эль-Сальто – пригороде Гвадалахары (штат Халиско; здесь же ведётся сборка мотоциклов и скутеров). Осн. центры произ-ва грузовых автомобилей – Куэрнавака, Куаутитлан, Сальтильо, Сан-Мартин-Обиспо (штат Мехико), Мехикали; тракторов и экскаваторов – Сальтильо (завод амер. компании «John Deer»).
М. – крупный производитель и экспортёр автомобильных комплектующих деталей, узлов и агрегатов (в секторе создаётся ок. 6,3% продукции обрабатывающих производств). Действуют св. 1 тыс. предприятий (из них ок. 80% – филиалы иностр. компаний); св. 62% продукции экспортируется. В товарной структуре сектора ок. 33% стоимости приходится на разл. электронные системы, 22% – на автомобильные двигатели и их части, ок. 20% – на резинотехнич. изделия. Большое значение имеет выпуск автомобильных двигателей (более 2,2 млн. в год). Осн. центры произ-ва – Агуаскальентес, Сальтильо, Толука, Силао, Рамос-Ариспе, Чиуауа. Среди др. значимой продукции – автомобильные аккумуляторы (ок. 23 млн. шт. в год), шины и камеры, тормозные системы, диски, тахометры, ремни и подушки безопасности, разнообразные штампованные пластмассовые и металлич. детали.
В электротехнич. и электронной пром-сти действуют ок. 700 предприятий (ок. 4,8% стоимости продукции обрабатывающих производств). Осн. продукция отрасли – бытовые электроприборы, персональные компьютеры и периферия, средства связи и комплектующие к ним; продукция пром. (средства автоматизации, разл. контрольно-измерит. приборы) и мед. назначения, а также комплектующие для автомобильной пром-сти (продукция смежных производств – автомобильные аудиосистемы, системы кондиционирования воздуха, GPS-навигаторы и др.), разл. виды оборудования для авиатехники. Из отд. товаров по масштабам производства и объёму экспорта выделяются телевизоры (жидкокристаллич. и плазменные), компьютеры и периферийные устройства (в т. ч. мониторы), мобильные телефоны. В произ-ве продукции доминируют предприятия ведущих мировых компаний: амер. (IBM, «Hewlett-Packard» и др.), япон. («Sony», «Sharp», «Toshiba» и др.) и юж.-корейских («Samsung» и др.). Более половины предприятий осуществляют сборку конечных изделий из импортных комплектующих на экспорт (гл. обр. заводы амер. компаний), более 35% выпускают лицензионную продукцию. Ведущая нац. компания «Mabe» (в альянсе с амер. компанией «General Electric»; выпускает электробытовые приборы; всего 8 заводов, крупнейшие в Сан-Луис- Потоси и Мехико).
Ок. 3/4 предприятий отрасли сконцентрировано в пограничных штатах на севере М. (гл. обр. в Нижней Калифорнии и Чиуауа), среди других выделяется штат Халиско. Сложилось неск. районов с выраженной производств. специализацией: штат Нижняя Калифорния – крупнейший по концентрации предприятий, выпускающих телевизоры, бытовые электроприборы – холодильники, стиральные машины, газовые и электроплиты, микроволновые печи, а также видеокамеры, DVD-проигрыватели (осн. центры – Тихуана и Мехикали); штат Халиско – ведущий по произ-ву компьютеров и компьютерной периферии (центр – Гвадалахара); на долю штатов Чиуауа (гл. центр – Сьюдад-Хуарес) и Мехико приходится осн. часть произ-ва мобильных телефонов и некоторых видов телекоммуникац. оборудования; гор. агломерация Мехико и штат Керетаро выделяются по выпуску электронных изделий пром. назначения (в т. ч. для автомобильной пром-сти). Из отд. центров по объёму произ-ва резко доминируют Гвадалахара (компьютеры и периферия), Тихуана (телевизоры) и Сьюдад-Хуарес (телефоны, аудиотехника). Крупные отраслевые кластеры сформировались также в городах Рейноса (штат Тамаулипас; аудио- и видеотехника, автокомплектующие, телефоны), Монтеррей (аудио- и видеотехника, автокомплектующие).
Лесная и деревообрабатывающая промышленность наиболее развита в сев. части М. и на юго- востоке п-ова Юкатан. По объёму заготовок древесины выделяются штаты Дуранго и Чиуауа. Крупнейшие центры деревообработки – Поса-Рика-де-Идальго, Халапа (штат Веракрус), Уруапан, Морелия (штат Мичоакан), Туспан (штат Халиско), Дуранго, Росарито (штат Нижняя Калифорния); целлюлозно-бумажной пром-сти – Мехико, Орисаба (штат Веракрус), Сан-Хуан-Баутиста-Тустепек (штат Оахака), Уруапан и Морелия (штат Мичоакан), Окотлан (штат Халиско), Саюла-де-Алеман (штат Веракрус), Чиуауа, Энсенада (штат Нижняя Калифорния). Традиционно производится много смолы хвойных пород (камеди). Произ-во бумаги 4,3 млн. т (2004; 2-е место в Лат. Америке после Бразилии), в т. ч. газетной – 260 тыс. т. М. экспортирует пиломатериалы и древесную массу, смолы.
Развивается промышленность строительных материалов. Важнейшая отрасль – цементная. Произ-во цемента 38,8 млн. т (2007; 31,7 млн. т в 2000). В М. действует 32 цементных завода (из них 10 – в сев. приграничных штатах, один на п-ове Юкатан, остальные – в центр. части страны). Крупнейшие компании отрасли – «CEMEX S. A. de C. V.» (одна из ведущих в мире профильных компаний; действуют 15 предприятий, доля компании в нац. произ-ве ок. 63%), «Holcim Apasco» (6 предприятий, ок. 17% мекс. рынка), «Cooperativa la Cruz Azul» (2 завода, ок. 14%). Важное значение имеет произ-во разл. видов строит. стекла: группа «Vitro, S. A. B. de C. V.» входит в число наиболее крупных в мире; заводы в штатах Нуэво-Леон, Мехико, Пуэбла, гор. агломерации Мехико (предприятия компании выпускают также стеклянную тару для пищевой и фармацевтич. отраслей, изделия для химич., электротехнич., автомобильной и др. отраслей пром-сти). М. – крупный производитель и экспортёр металлич. строит. арматуры, разнообразных отделочных материалов (керамич. плитка, напольные покрытия), оборудования для ванных комнат, мебели, предметов интерьера. Добыча гипса 5,1 млн. т, кварцевого песка – 2,8 млн. т, доломита – 1,23 млн. т, каолина – ок. 1 млн. т, бентонита – более 0,6 млн. т (2007).
Лёгкая промышленность выпускает широкий ассортимент пряжи, тканей, готовых изделий – мужских костюмов, нижнего белья, носков, махровых полотенец и банных халатов и др. Значит. часть сырья для произ-ва тканей импортируется (хлопок, синтетич. волокна – из США, шерсть – из Австралии, Новой Зеландии). По объёмам произ-ва текстильной продукции выделяются штаты Пуэбла (гл. центр – Пуэбла), Морелос (Куэрнавака), Гуанахуато (Моролеон и Урьянгато) и Халиско (Гвадалахара), где созданы крупные текстильные комплексы с полным циклом произ-ва (от выпуска волокон до пошива готовой одежды). Среди отд. центров хлопчатобумажного произ-ва – Тласкала, Орисаба, Кордова, Халапа, Толука, Керетаро, Леон. М. – крупный производитель качественной джинсовой ткани (ок. 300 млн. м2 в год; 70 млн. м2 в 1990; около половины продукции приходится на «Compañía Industrial de Parras») и широкого ассортимента одежды из неё (значит. часть изделий производится по лицензиям известных мировых производителей, в т. ч. под марками «Guess», «Levi’s»). Переработка шерсти и выпуск шерстяных изделий (в т. ч. пледов-сарапе, шалей и шарфов) – в городах Сальтильо, Сакатекас, Сан-Луис-Потоси, Агуаскальентес, Толука и Оахака. Осн. центры произ-ва тканей из синтетич. волокон – гор. агломерация Мехико и Куэрнавака. Произ-во обуви 244 млн. пар (2008; 160 млн. пар в 2004); б. ч. предприятий (всего более 4,1 тыс., 2008) – мелкие, используют преим. импортное кожевенное сырьё. Б. ч. произ-ва обуви обеспечивают штаты Гуанахуато (2,85 тыс. предприятий, ок. 68% объёма произ-ва; осн. центры – Леон, традиционно специализируется на выпуске качественной мужской обуви) и Халиско (ок. 18%; центр – Гвадалахара, в осн. женская обувь), а также гор. агломерация Мехико (ок. 12%; преим. спортивная и повседневная обувь). Экспортируется ок. 11 млн. пар (2008; более 90% – в США); для удовлетворения внутр. спроса в М. ввозится ок. 46 млн. пар (из них ок. 80% – кит. произ-ва).
Пищевая промышленность – одна из значимых в экономике страны. Характеризуется диверсифицированной отраслевой структурой, использует местное сырьё и в осн. ориентирована на удовлетворение потребностей внутр. рынка. Б. ч. предприятий отрасли (гл. обр. мелкие и средние, принадлежат нац. предпринимателям) расположена в районах с.-х. произ-ва или приближена к потребителю в крупных городах (мукомольные, кондитерские и др.). Наиболее важное значение имеют молочная и мясная пром-сть, произ-во сахара, кондитерских и хлебобулочных изделий, переработанных и консервированных овощей (гл. обр. томатов – пасты, соусов на их основе) и фруктов, соков, переработка рыбы и морепродуктов. Крупнейшие многоотраслевые центры – гор. агломерация Мехико и Гвадалахара. Среди ведущих нац. производителей продуктов питания – «Grupo Bimbo» (хлебобулочные изделия, чипсы и др.; в М. ей принадлежит 39 предприятий) и «Grupo Herdez» (разл. соусы, консервированные овощи, фрукты, рыба, а также соки, сухофрукты, супы быстрого приготовления и др.).
Традиционно важное экспортное значение имеет произ-во пива и текилы. Произ-во пива 78 млн. гл (2007); ок. 1/4 пива экспортируется, гл. обр. в США, страны ЕС. Более 60% произ-ва приходится на компанию «Grupo Modelo» (входит в число крупнейших пивоваренных компаний мира; наиболее известные марки: «Corona», «Modelo», «Pací fico», «Estrella», «León»); предприятия в городах Калера-Виктор-Росалес (штат Сакатекас; крупнейший завод, выпускает ок. 16 млн. гл в год), Сьюдад-Обрегон (штат Сонора), Масатлан (штат Синалоа), Торреон (штат Коауила), Сан-Хуан- Баутиста-Тустепек (штат Оахака), Гвадалахара и Мехико; построен завод в Пьедрас-Неграс (на севере М.; открыт в 2010). Ок. 40% пива производится компанией «FEMSA – Cerveza» (с 2010 в составе компании «Heineken»). Пиво (наиболее известны марки «Tecate» и «Indio») выпускают заводы в Текате (штат Нижняя Калифорния), Навохоа (штат Сонора), Монтеррее, Гвадалахаре, Толуке, Орисабе (штат Веракрус). Произ-вo текилы 307,5 млн. л (2008); наиболее известные марки – «Sauza» и «Olmeca». Осн. регион произ-ва напитка – штат Халиско, где расположена б. ч. плантаций голубой агавы (гл. центр – г. Текила); среди других – штаты Мичоакан, Гуанахуато, Тамаулипас, Наярит. Почти половина текилы экспортируется (ок. 80% – в США, ок. 10% – в страны ЕС).
Сохраняет традиции произ-во табака и табачных изделий. До 90% рынка контролируют компании «Сigarrera la Moderna» («Cigamod»; принадлежит ВАT) и «Cigarros la Tabacalera Mexicana» («Cigatam»; в структуре «Philip Morris International»). М. поставляет табачные изделия в Нидерланды (ок. 40%), США (более 30%), Грецию, Испанию и др. страны. Крупнейший поставщик табачных изделий на мекс. рынок – Куба.
Развиты кустарные промыслы – ткачество (в т. ч. изготовление пончо), чеканка, худож. роспись по дереву, обработка кож, произ-во ювелирных изделий, шляп-сомбреро и др.
Сельское хозяйство. М. в осн. обеспечивает потребности в продовольствии; к кон. 2000-х гг. сохраняется зависимость от импорта зерновых, растит. масел, корнеплодов, мяса.
В структуре с.-х. угодий (95,4 млн. га) на пастбища приходится 74,5 млн. га, обрабатываемые земли – 21,9 млн. га (в т. ч. под многолетними насаждениями – 5,59 млн. га, 2009). Из-за частых засух и распространения эрозии уборочные площади не превышают 90% обрабатываемых площадей (особенно в районах низкотоварного произ-ва с сухим и засушливым климатом). Осн. массивы пахотных земель сосредоточены в пределах Центр. Месы, пастбищ – Сев. Месы, многолетних насаждений – на тихоокеанском побережье и побережье Мексиканского зал. С сер. 1990-х гг. внедряются прогрессивные экологически чистые (органические) технологии; в 2008 под произ-вом экологически чистой продукции занято 14,4 тыс. га (б. ч. этих земель находится в штатах Чьяпас, Оахака и Наярит), из них ок. 90% под посадками кофе, ок. 7% – томатов. Крупнейшие производители аграрной продукции – тихоокеанские штаты Халиско, Синалоа, Мичоакан и Сонора (совокупно – ок. 32% стоимости) и Веракрус (ок. 7,5%; 2007).
Ведущая отрасль – растениеводство (59,4% стоимости с.-х. продукции, 2008). Произ-во зерновых ориентировано на внутр. рынок. Гл. продовольств. культура и основа питания значит. части населения – кукуруза. По её сбору (24,4 тыс. т в 2008) М. занимает 3-е место в мире (после Бразилии и США), по потреблению (ок. 400 кг на душу населения в год) – 1-е место в мире. Осн. посевы сосредоточены на неорошаемых землях вдоль тихоокеанского побережья; ок. 70% урожая обеспечивают штаты Синалоа, Халиско, Мичоакан, Чьяпас и Герреро, а также штаты Мехико и Гуанахуато в центр. части страны. Сбор пшеницы ок. 4 млн. т в год (3-е место в Лат. Америке после Аргентины и Бразилии); ок. 3/4 сбора приходится на штаты Сонора (почти 1/2 общего сбора) и Нижняя Калифорния на северо-востоке и штат Гуанахуато в центр. части страны. Рис (сбор ок. 250 тыс. т в год) традиционно выращивают на побережье Мексиканского зал. (штаты Веракрус, Кампече, Табаско) и Тихого ок. (штаты Мичоакан, Наярит, Колима); вместе эти 6 штатов обеспечивают ок. 85% урожая. М. – один из крупнейших в мире импортёров кукурузы (7–8 млн. т в год, в осн. из США), пшеницы (ок. 3,5 млн. т в год) и риса (ок. 0,8 млн. т в год). Продовольств. значение имеют сорго (сбор ок. 7 млн. т в 2010, 1-е место в Лат. Америке; 80% сбора приходится на штаты Тамаулипас, Гуанахуато, Синалоа и Мичоакан), ячмень (ок. 800 тыс. т; 90% сбора дают штаты Идальго, Гуанахуато, Тласкала, Пуэбла, Мехико), фасоль (1,15 млн. т; более 50% сбора обеспечивают штаты Сакатекас, Синалоа, Дуранго и Чиуауа).
Осн. продукты аграрного экспорта – кофе, фрукты и овощи, дыни и арбузы, ананасы, а также пряные травы. Сбор кофе 1,4 млн. т зелёных зёрен (2009); осн. плантации кофейного дерева расположены в горных районах юж. части страны (штаты Чьяпас и Пуэбла). М. – один из крупнейших мировых производителей тропич. фруктов – авокадо (сбор 1,2 млн. т в 2009, 1-е место в мире; ок. 90% сбора приходится на штат Мичоакан), папайи (707 тыс. т, 2-е место в мире после Бразилии), манго (1,5 млн. т, 3-е место в мире после Индии и Китая; 80% обеспечивают прибрежные штаты Герреро, Наярит, Синалоа, Оахака, Чьяпас и Веракрус), цитрусовых – лимонов и лайма (2,2 млн. т, 2-е место в мире после Индии; ок. 3/4 приходится на штаты Колима, Мичоакан и Веракрус), апельсинов (4,2 млн. т, 3-е место в мире после Бразилии и США; гл. обр. в штатах Веракрус – более 1/2 урожая, Сан-Луис-Потоси и Нуэво-Леон). Выращивают также яблоки (сбор 560 тыс. т, в т. ч. 70% – в штате Чиуауа), персики и нектарины (ок. 190 тыс. т; в осн. в штатах Мичоакан, Мехико, Морелос, Чиуауа и Пуэбла), клубнику (207 тыс. т; более 1/2 – в штате Мичоакан, около 1/3 – в штате Нижняя Калифорния). Ежегодный сбор бананов более 2,2 млн. т (в осн. в штатах Чьяпас и Табаско), ананасов – 0,75 млн. т, дынь и арбузов – более 1 млн. т.
В овощеводстве ведущую роль играет произ-во томатов (2,26 млн. т; крупные хозяйства созданы в вост. штатах Синалоа – ок. 35% сбора, Нижняя Калифорния – ок. 10%, Мичоакан – ок. 5%) и зелёного перца (чили; 2,05 млн. т, 2-е место в мире после Китая; ок. 75% обеспечивают штаты Синалоа, Чиуауа, Сакатекас, Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас). Ежегодный сбор лука и чеснока ок. 1,2 млн. т, огурцов – ок. 0,5 млн. т, спаржи – ок. 64 тыс. т, аниса и фенхеля – 32 тыс. т.
Осн. технич. культуры – сахарный тростник, хлопчатник, табак и хенекен (грубоволокнистая агава). Сбор сахарного тростника ок. 50 млн. т в год (зелёной массы); осн. район произ-ва – штат Веракрус (ок. 36%), среди других – штаты Халиско (ок. 12%), Сан-Луис-Потоси, Тамаулипас, Оахака. Хлопчатник выращивают гл. обр. в районах орошаемого земледелия на северо-западе страны в низовьях р. Рио-Браво-дель-Норте; хенекен – в сев. части п-ова Юкатан, табак – в штате Наярит (ок. 90% произ-ва).
Животноводство преим. экстенсивное; развитие его сдерживается низкой продуктивностью естеств. пастбищ. В сев. районах Мексиканского нагорья преобладают обширные малопродуктивные хозяйства. В районах орошаемого земледелия, где развито товарное кормопроизводство, преобладают небольшие хозяйства и развито интенсивное животноводство (гл. обр. молочное скотоводство). Поголовье (млн., 2007): кр. рог. скота – 23,3, свиней – 9,0, овец – 7,3, коз – 4,1, домашней птицы – 481,4. Произ-во мяса 5,7 млн. т (2010; 7-е место в мире, 2-е место в Лат. Америке после Бразилии), в т. ч. говядина – 1,75 млн. т (осн. поставщики – штаты Веракрус, Халиско, Чьяпас, Чиуауа, Сонора, Тамаулипас), свинина – ок. 1,2 млн. т (штаты Сонора, Халиско, Гуанахуато, Пуэбла, Юкатан), мясо птицы – 2,7 млн. т (штаты Халиско, Пуэбла, Нуэво-Леон и Сонора), баранина и козлятина – св. 99 тыс. т.
M. входит в число крупнейших мировых производителей мёда (53 тыс. т в 2009; осн. район – п-ов Юкатан); более 40% мёда экспортируется, гл. обр. в страны ЕС.
Общий улов рыбы ок. 1,77 млн. т (в т. ч. св. 285 тыс. т – продукция рыборазводных и креветочных хозяйств, 2009). Осн. район мор. лова – отмели Калифорнийского зал. (ок. 80% общего улова), гл. промысловые виды – сардина, тунец. Б. ч. хозяйств по разведению рыбы и креветок – в штатах Синалоа и Сонора. У побережья штата Нижняя Калифорния Южная – добыча жемчуга.
Авторы раздела: Е. В. Баранчиков, Д. В. Соловьёв.
Сфера услуг. Рекреационные услуги – одна из ведущих отраслей междунар. специализации М., важный источник валютных поступлений. В секторе занято ок. 1,9 млн. чел. (2006). В нач. 21 в. М. входит в десятку наиболее посещаемых стран мира. В 2008 здесь побывало 91,46 млн. иностранцев, в т. ч. туристов (длительность пребывания более суток) – 22,64 млн. чел., однодневных экскурсантов – 68,82 млн. чел. (из них ок. 6,3 млн. чел. – пассажиры круизных судов); наибольший поток – из США и Канады (до 90% общего числа туристов). Осн. виды туризма – мор. оздоровительный (пляжный отдых и сопутствующие водные спортивно-развлекат. услуги) и культурно-познавательный. В 1970–1980-х гг. гос. и частные, в т. ч. амер., инвесторы вложили значит. средства в строительство новых и реконструкцию старых отелей, создание совр. междунар. аэропортов и терминалов для мор. круизных судов, расширение туристской инфраструктуры (ресторанов, казино, полей для гольфа, торговых центров, дайвинг-клубов, стоянок для яхт и др.). Были созданы новые приморские курортные комплексы для массового отдыха на сев.-вост. побережье п-ова Юкатан (Канкун, Плая-дель-Кармен) и прилегающих островах Косумель и Мухерес, на п-ове Калифорния (Лос-Кабос, Лорето) и тихоокеанском побережье (Сиуатанехо к северо-западу от Акапулько). Осн. районы занятий дайвингом – коралловые рифы вдоль вост. побережья п-ова Юкатан, сёрфингом – у побережья п-ова Калифорния. Туристов привлекают историко-культурные памятники доколумбовой эпохи (руины городов Чичен-Ица, Теотиуакан, Теночтитлан, Чолула, Паленке и др.), памятники исп. колониальной архитектуры 16–18 вв. Др. виды туризма – религиозно-паломнический (один из гл. объектов – базилика Девы Марии Гваделупской в Мехико, куда ежегодно стекается до 10 млн. паломников), этнографический (знакомство с бытом и культурой индейцев), гастрономический (особенности нац. кухни и напитков; в т. ч. посещение небольших предприятий по произ-ву текилы близ г. Текила), экологический [среди объектов – Медный каньон в Западной Сьерре-Мадре (штат Чиуауа), заповедники розовых фламинго Рио-Лагартос (в 230 км от Мериды) и бабочек Марипоса-Монарка (штаты Мичоакан и Мехико)], спортивный (альпинизм, спелеотуризм; вулканы Попокатепетль, Орисаба, Колима).
Значительны масштабы трансграничного туризма: из-за разницы цен на потребительские товары и запрет на ряд развлекат. услуг в США в приграничные мекс. города Тихуана, Сьюдад- Хуарес, Мехикали, Нуэво-Ларедо, Матаморос и др. ежегодно на 1 день за покупками и пр. приезжают более 62 млн. человек.
В 2006 в М. насчитывалось 14,4 тыс. гостиниц на 562 тыс. номеров (596 тыс. номеров в 2008). Наиболее развитой гостиничной инфраструктурой располагают Мехико (45,7 тыс. номеров в 2006), Канкун (21,8 тыс.), Акапулько (16,3 тыс.), Гвадалахара (12,8 тыс.), Пуэрто-Вальярта (10,7 тыс.), Монтеррей (10,4 тыс.), Веракрус (8,8 тыс.), Лос-Кабос (8,1 тыс.), Масатлан (8,1 тыс.). Наиболее посещаемые центры туризма М. (тыс. ночёвок в гостиницах, 2006): Мехико (10296), Акапулько (4163), Канкун (2432), Гвадалахара (2305), Веракрус (1774), Монтеррей (1596), Пуэрто-Вальярта (1493), Масатлан (1254), Тихуана (1087), Лос- Кабос (1073).
Автор раздела: С. А. Тархов.
Транспорт. М. имеет развитую транспортную сеть. Особенности транспортной системы страны в значит. степени определяются традиционными экономич. связями М. с США. Важнейшие автомобильные и ж.-д. магистрали страны – меридиональные, ведут к мекс.-амер. границе, близ которой транспортные потоки наиболее интенсивны. В центр. части страны, где сконцентрированы крупнейшие города, радиальные магистрали расходятся из Мехико.
Осн. вид транспорта – автомобильный; на него приходится ок. 60% грузовых (гл. обр. мало- и среднетоннажные грузы и контейнеры) и ок. 98% пассажирских перевозок. Роль автотранспорта особенно велика в трансграничных перевозках между М. и США. Общая протяжённость автодорог 360,4 тыс. км (2008; 21,4 тыс. км в 1950), в т. ч. 127,4 тыс. км имеют твёрдое покрытие (из них более 10,5 тыс. км – автострады). Важнейшие автомагистрали – меридиональные: Акапулько – Мехико – Керетаро – Сан-Луис-Потоси – Монтеррей – Нуэво-Ларедо/граница с США; Керетаро – Ирапуато – Леон – Агуаскальентес – Сакатекас – Торреон – Чиуауа – Сьюдад-Хуарес/граница с США; Масатлан – Лос-Мочис – Гуаймас – Эрмосильо – Эройка-Ногалес/граница с США; широтные автострады: Дуранго – Торреон – Монтеррей – Матаморос/граница с США; Тепик – Гвадалахара – Толука – Мехико – Пуэбла – Вилья-Эрмоса. В стране зарегистрировано 22652 тыс. автотранспортных средств, в т. ч. 14662 тыс. легковых автомобилей (из них частные – 14208 тыс.), 7108 тыс. грузовых автомобилей, 276 тыс. автобусов, 606 тыс. мотоциклов (2005). Уровень автомобилизации населения 159 автомобилей на 1000 чел. (из них 107 – пассажирские, 2002), что в 3 раза выше, чем в соседних странах Центр. Америки, но значительно ниже, чем в США.
Ж.-д. транспортом перевозится ок. 10% грузов (в осн. пром. и с.-х. продукция, минер. сырьё, стройматериалы, а также нефть и нефтепродукты); его доля в грузоперевозках сокращается. Пассажирские перевозки сведены к минимуму (исключение составляет пригородный узел Мехико, отд. линии в пределах штатов). Общая протяжённость железных дорог 26,7 тыс. км (2005). Гл. ж.-д. магистрали – 3 меридиональные линии от Мехико к границе с США: через Керетаро – Гвадалахару – Кульякан – Эрмосильо к Мехикали; через Леон – Агуаскальентес – Торреон – Чиуауа к Сьюдад-Хуаресу; через Сан-Луис-Потоси – Монтеррей к Нуэво-Ларедо, а также линия к востоку от Мехико к портам Веракрус, Салина-Крус и Коацакоалькос. В результате приватизации в 1996–2001 гос. компания «Ferrocarriles Nacionales de México» преобразована в неск. частных ж.-д. компаний, крупнейшие – «Kansas City Southern de Mexico» (KCSM; создана в 1997; перевозит 46% всех ж.-д. грузов страны) и «Ferrocarril Mexicano» («Ferromex»; 1998).
Мор. транспортом осуществляется ок. 30% грузоперевозок (в т. ч. 80% внешнеторговых перевозок грузов). Мор. торговый флот М. включает 55 торговых судов (св. 1000 рег. бр.-т каждое; в т. ч. 23 нефтетанкера, 7 сухогрузов, 5 танкеров-химовозов, 4 судна для перевозки сжиженного газа); 4 судна принадлежат иностр. судовладельцам; под флагами др. стран ходят 20 мекс. мор. торговых судов. Имеются 97 мор. портов (49 – на атлантич. побережье, 48 – на тихоокеанском) и 16 мор. терминалов (2006). Грузооборот всех мор. портов 265,24 млн. т (2008), в т. ч. 194,87 млн. т – внешнеторговые грузы (гл. обр. нефть и нефтепродукты, минер. сырьё, контейнерные грузы, автомобили), 70,37 млн. т – каботажные (нефть и нефтепродукты, минер. сырьё). Ок. 65% общего грузооборота приходится на порты атлантич. побережья, которые традиционно специализируются на внешнеторговых перевозках (ок. 77% грузов), ок. 35% – на тихоокеанские порты, где преобладает каботаж (ок. 67%). Диспропорции в объёме обрабатываемых грузов постепенно сглаживаются в результате быстрой контейнеризации портов. Крупнейшие порты на тихоокеанском побережье – Мансанильо (грузооборот 22,3 млн. т в 2008), Ласаро-Карденас (19,8 млн. т), Исла- Седрос (о. Седрос, штат Нижняя Калифорния; 14,1 млн. т), Салина-Крус (12,5 млн. т), Герреро-Негро (штат Нижняя Калифорния Южная; 7,3 млн. т), Тополобампо (штат Синалоа; 4,8 млн. т), Гуаймас (штат Сонора; 4,0 млн. т); на атлантич. побережье – Кайо-Аркас (штат Кампече; крупнейший нефтяной порт страны; грузооборот 61 млн. т), Коацакоалькос (25,2 млн. т, в т. ч. ок. 80% – нефть), Веракрус (16,9 млн. т), Альтамира (штат Тамаулипас; 13,4 млн. т), Пунта-Венадо (штат Кинтана-Роо; 10,2 млн. т), Дос-Бокас (штат Табаско; 9,6 млн. т; в осн. нефть и нефтепродукты), Туспан (9,5 млн. т; нефть и нефтепродукты), Тампико (8,8 млн. т; нефть и нефтепродукты), Прогресо (близ Мериды; 4,5 млн. т). Важнейшие контейнерные порты (тыс. контейнеров ДФЭ, 2008) на тихоокеанском побережье – Мансанильо (1409,8), Ласаро-Карденас (524,8; терминал открыт в 2002), Энсенада (110,4); на атлантическом – Веракрус (716,0), Альтамира (436,2). В 2008 круизными судами перевезено ок. 6,3 млн. пассажиров (через тихоокеанские порты более 3,1 млн., атлантические – ок. 3,1 млн.). Гл. круизные порты (тыс. пассажиров, 2008) на тихоокеанском побережье – Кабо-Сан-Лукас (817,4), Энсенада (655,6), Пуэрто-Вальярта (597,1), Масатлан (532,0), Акапулько (205,8), Сиуатанехо (102,6); на атлантич. побережье – Косумель (2569,4), Прогресо (343,9). По трансграничным перевозкам пассажиров (тыс. чел., 2008) лидируют порты Исла-Мухерес (2150,9), Косумель (1512,7), Плая-дель-Кармен (1390,4), Пуэрто-Хуарес (1375,5).
Воздушным транспортом осуществляется ок. 2% пассажироперевозок (всего перевезено 55,4 млн. чел., 2008). В М. насчитывается 86 аэропортов (из них 57 – международные, 2006); авиапарк – 7216 судов гражд. авиации. Ведущие мекс. авиакомпании – «Aeroméxico» и «Mexicana de Aviación». Крупнейшие междунар. аэропорты (пассажирооборот, млн. чел., 2008): Мехико (26,2), Канкун (12,6), Гвадалахара (7,2), Монтеррей (6,6), Толука (4,3), Тихуана (3,97), Пуэрто-Вальярта (3,3), Лос-Кабос (3,0).
Общая протяжённость трубопроводов 39,2 тыс. км (2006), в т. ч. нефтепроводы – 8,9 тыс. км (включая служебные трубопроводы и продуктопроводы компании PEMEX), газопроводы – 16,7 тыс. км, продуктопроводы – 1,3 тыс. км, многофункциональные трубопроводы – 12,3 тыс. км.
Метрополитен действует в Мехико (с 1968), Гвадалахаре (1989) и Монтеррее (1994).
Автор раздела: С. А. Тархов.
Внешняя торговля. По объёму внешнеторгового товарооборота (ок. 600 млрд. долл. в 2008) М. занимает 1-е место в Лат. Америке, опережая Бразилию более чем в 1,5 раза. Внешнеторговый баланс сводится с дефицитом: стоимость экспорта 291,3 млрд. долл., импорта 308,6 млрд. долл. В товарной структуре экспорта доминирует продукция обрабатывающей пром-сти (79% стоимости; в т. ч. телевизоры 7,8%, легковые автомобили 7,4%, средства связи 5,9%, детали, узлы и комплектующие для автомобилей 3,5%, персональные компьютеры 2,5%, грузовые автомобили 2,5%, кабельная продукция, электробытовая техника, мониторы, микрочипы, микрофоны и др., мед. оборудование, металлургич. продукция, одежда, пиво), на нефть приходится 17,4%, на продукцию с. х-ва 2,9% (свежие и замороженные томаты и др. овощи, фрукты, кофе), на минер. сырьё 0,7%. 82,6% мекс. экспорта приходится на страны Сев. Америки, 7,6% – Лат. Америки, 6,3% – Европы, ок. 3% – Азии. Из отд. стран крупнейшие покупатели мекс. товаров – США (более 80% общей стоимости экспорта), Канада (2,5%), Германия (1,7%), Испания (1,4%), Нидерланды, Китай и Япония.
В структуре импорта также преобладает продукция машиностроения (всего ок. 50% стоимости; в т. ч. электротехнич. и электронные изделия, а также их детали, узлы и комплектующие – звукозаписывающие и передающие устройства, микросхемы, персональные компьютеры; разнообразное пром. и с.-х. оборудование, легковые и грузовые автомобили, оптич. приборы и мед. инструменты и др.); важную часть импорта составляют нефтепродукты – бензин, газойль (ок. 10%), химич. товары (особенно полимерные материалы) и стальной прокат. Более половины товаров М. импортирует из Сев. Америки (52%, из них из США 49%, из Канады 3%), на долю государств Азии приходится ок. 28% (в т. ч. Китай – 11,2%, Япония – 5,3%, Республика Корея – 4,4%), Европы – ок. 14% (в т. ч. Германия – 4%, Италия – 1,8%).
Россия не относится к числу крупных внешнеторговых партнёров М. (объём внешнеторгового оборота 1209,8 млн. долл., 2008). М. покупает в РФ минер. удобрения, синтетич. каучук, машины и оборудование (в т. ч. металлургич., энергетич.), полуфабрикаты из чёрных и цветных металлов (плоский стальной прокат и профили, алюминиевые сплавы и изделия, никель, сплавы феррохрома и др.) и др. Осн. статьи рос. импорта – автомобили, стальные бесшовные трубы и профили, напитки (текила, пиво).
Автор раздела: Е. В. Баранчиков.
Дополнительная литература:
Боровков А. Н., Шереметьев И.К. Мексика на новом повороте экономического и политического развития. М., 1999;
Integración económica: impactos regionales, sectoriales y locales en el México del siglo XXI. Méx., 2007;
La economía mexicana antes y después del TLCAN. Méx., 2008.
Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) М. состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС (248,7 тыс. чел.; 2009), кроме того, имеются военизир. формирования (30,7 тыс. чел.) и подготовленный резерв (ок. 40 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет 3,79 млрд. долл. (2008, только регулярных ВС).
Верховный главнокомандующий ВС – президент страны. Непосредств. руководство СВ и ВВС осуществляют Мин-во нац. обороны (МНО) и гл. штаб МНО, а ВМС – Мин-во ВМС и гл. штаб ВМС. В воен.-адм. отношении территория М. разделена на 12 воен. округов, куда входят 45 зональных гарнизонов.
СВ (178 тыс. чел.) являются основой ВС. В боевой состав СВ входят 3 штаба армейских корпусов, отд. бригады [2 механизированные, 1 танковая, 3 быстрого реагирования, 3 возд.-десантные (из них 2 организационно входят в состав ВВС), 1 президентской гвардии, 1 воен. полиции и 1 боевая инженерная], отд. полки (в т. ч. мотопехотный, механизир., спец. назначения, арт., инж., транспортный, тылового обеспечения), отд. батальоны (пехотный, горнопехотный, мотопехотный, спец. назначения, связи, инженерные) и отд. зенитные батареи. На вооружении СВ находятся 245 БРМ, св. 700 БТР, 129 орудий полевой артиллерии (в т. ч. 6 самоходных гаубиц), ок. 1,3 тыс. миномётов, 40 зенитных арт. установок, ПТРК и ПЗРК.
ВВС (11,7 тыс. чел.) организационно сведены в авиац. крылья (боевое, разведывательное, воен.-транспортной авиации) и отд. авиац. эскадрильи (1 ПВО, 1 возд. поддержки, 2 вертолётные, 6 связи, 5 учебных, 1 воен.-транспортная, 1 применения химикатов в борьбе с посевами наркотиков). На вооружении ВВС 78 боевых и 65 учебных самолётов, 170 вертолётов, неск. беспилотных ЛА. Воен.-возд. базы – Санта-Лусия, Истепек и Сапопан, кроме того, ВВС используют 8 гражд. аэродромов, длина взлётно-посадочной полосы которых св. 2100 м.
ВМС (59 тыс. чел.) состоят из флота, авиации ВМС и мор. пехоты. Организационно флот сведён в 2 командования – Тихоокеанское [3 воен.-мор. района (ВМР), 11 воен.-мор. зон (ВМЗ)] и Мексиканского зал. и Карибского м. (3 ВМР и 6 ВМЗ). Корабельный состав включает: 1 эсминец; 7 фрегатов; 2 ракетных катера; 30 патрульных кораблей; 24 больших, 63 малых и 4 речных патрульных катера; 2 танкодесантных корабля; 3 океанографич. исследовательских и 2 гидрографич. судна; св. 30 вспомогат. судов и учебное парусное судно. Авиация ВМС (1,25 тыс. чел.) состоит из эскадрилий самолётов [1 дальнего радиолокац. обнаружения (ДРЛО), 7 патрульных и 2 транспортные] и вертолётов (7 разл. назначения); на вооружении – 78 самолётов (в т. ч. 7 боевых, 14 разведыват., 3 ДРЛО, 23 транспортных) и 45 вертолётов (в т. ч. 8 разведывательных). Мор. пехота (12,6 тыс. чел.) сведена в 2 бригады (амфибийные быстрого реагирования), батальоны (1 президентской гвардии, 1 парашютно-десантный, 2 пехотных) и группы (2 спец. назначения, 2 охраны); на вооружении – 29 БТР, 6 РСЗО, 100 миномётов, безоткатные арт. орудия и ПЗРК. Воен.-мор. базы – Веракрус (главная) и Акапулько, кроме того, 10 пунктов базирования – Гуаймас, Ла-Пас, Тампико, Лерма, Ласаро-Карденас и др. Вооружение и воен. техника в осн. иностр. произ-ва.
Комплектование регулярных ВС – на смешанной основе, продолжительность срочной службы 12 мес., призывники определяются по лотерее. Подготовка офицеров – в воен. уч-щах, воен. академии и за рубежом (гл. обр. в США); сержантского состава и рядовых – в учебных центрах и непосредственно в частях. Мобилизац. ресурсы 27,2 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 19,8 млн. чел.
Автор раздела: В. Д. Нестёркин.
Здравоохранение
В М. на 100 тыс. жит. приходится 200 врачей, 80 стоматологов (2000); 10 больничных коек на 10 тыс. жит. (2004). Общие расходы на здравоохранение составляют 6,2% ВВП (бюджетное финансирование – 43,3%, частный сектор – 56,7%) (2006). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция; законы о нац. институтах здравоохранения (2000), о здравоохранении (2001, 2003); Нац. соглашение о децентрализации служб здравоохранения (1996); Гос. стандарты по профилактике и контролю ВИЧ-инфекции (1993), по укреплению здоровья школьников (1994), по профилактике и контролю инфекций, передающихся половым путём (2003). Система здравоохранения включает: частный сектор (частное мед. страхование, платные мед. услуги, мед. помощь высокого качества), развивающийся за счёт «мед. туризма»; гос. сектор (мед. страхование осуществляют гос-во, работающие и работодатели; система учреждений первичной мед. помощи и больниц; гос. служащие, армия и флот имеют свою мед. страховку и свою сеть мед. учреждений); сектор общедоступного здравоохранения (нац. программа мед. страхования Seguro Popular для бедных). Наиболее распространённые инфекции – бактериальная дизентерия, гепатит A, туберкулёз, малярия, лихорадка денге, лептоспироз (2009). Осн. причины смерти: диабет, сердечно-сосудистые болезни, травматизм, сосудистые заболевания головного мозга (2002). Приморские климатич. курорты – Акапулько, Канкун, Плая- дель-Кармен, Масатлан, Тихуана и др.; бальнеологические – Агуа-Верде, Кананеа, Мехикали, Теуакан и др.; горноклиматические – Орисаба и др.
Автор раздела: В. С. Нечаев.
Спорт
Благодаря рисункам на стенах храма древних майя в Чичен-Ице на севере п-ова Юкатан установлено, что на территории совр. М. играли в мяч (пок-та-пок) ещё в 10–8 вв. до н. э. Известно, что в 15 в. н. э. племена ацтеков и майя, проходя систематич. воен. подготовку, владели иск-вом фехтования на палках, метали стрелы и копья в цель, отличались умением в рукопашных схватках и лазании по деревьям. Во время посвящения в воины или др. разл. торжеств проводились игры в мяч, состязания в беге, о чём свидетельствуют рельефные рисунки в Чичен-Ице и остатки площадки для игр в Теотиуакане (близ Мехико). Наибольшей популярностью пользовалась игра в каучуковый мяч (тлачтли), а также игры, напоминающие совр. хоккей с мячом, кегли (тотолоки). Как правило, игры заканчивались жертвоприношениями игроков проигравшей команды.
В кон. 19 – нач. 20 вв. в М. появляются первые спортивные клубы, культивировавшие футбол (напр., «Пачука» в 1901), бейсбол, бокс, фехтование, конный спорт и др.; создаются нац. федерации по отд. видам спорта, проводятся первые чемпионаты. С сер. 20 в. М. становится одной из ведущих спортивных стран Лат. Америки, где развиваются все летние олимпийские виды спорта, традиционно проводятся массовые комплексные состязания (напр., Нац. спортивные игры Революции), детские, юношеские, студенч. игры и олимпиады («Олимпиада хувениль», «Универсиада мехикана» и др.). М. становится местом проведения крупнейших междунар. состязаний – Центральноамериканских и Карибских игр (1954), Панамериканских игр (1955, 1975), чемпионатов мира по совр. пятиборью (1962), борьбе (1968), футболу (1970, 1986), волейболу (1974), академич. гребле (1974) и ряда др. Гл. спортивным событием для страны стало проведение в Мехико XIX Олимпийских игр (1968).
Развитием спорта в стране руководят Нац. олимпийский к-т (создан и признан МОК в 1923) и Мекс. спортивная конференция (МСК, основана в 1933).
Спортсмены М. впервые приняли участие в Олимпийских играх в Париже (1900), с 1924 (Париж) участвовали во всех Олимпиадах. Всего в 1900–2008 (Пекин) спортсмены М. завоевали 55 медалей (12 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых). Первые олимпийские медали были выиграны в Лос-Анджелесе (1932), где 2-е место заняли боксёр Ф. Кабаньяс (наилегчайшая весовая категория) и стрелок из малокалиберной винтовки Г. Уэт. Первыми чемпионами Олимпийских игр (Лондон, 1948) стали победители состязаний по преодолению препятствий в конном спорте – У. Марилес Кортес в личных соревнованиях и сборная М. (Марилес Кортес, Р. Уриса, А. Вальдес) в командных соревнованиях.
Наибольшего успеха добились спортсмены М. на Олимпийских играх, которые проходили в Мехико (1968), где они завоевали 3 золотые (боксёры Р. Дельгадо во 2-й наилегчайшей категории и А. Рольдан в полулёгкой; пловец Ф. Муньос, победивший в плавании на 200 м брассом), 3 серебряные, 3 бронзовые медали и заняли 14-е место в неофициальном командном зачёте. Спортсмены М. периодически участвуют и в Олимпийских зимних играх (впервые в 1928), но наград не завоёвывали (на 1.1.2014).
Среди др. победителей и призёров Олимпийских игр – прыгун в воду Х. Капилья (1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали в 1948–56); обладатель первой золотой олимпийской медали в истории лёгкой атлетики М. – чемпион Олимпиады в Монреале (1976) Д. Баутиста (ходьба на 20 км); чемпионы Олимпиады в Лос-Анджелесе (1984) – Э. Канто (ходьба на 20 км) и Р. Гонсалес (ходьба на 50 км); бегунья на 400 м А. Гевара – серебряный призёр Олимпийских игр в Афинах (2004), чемпионка мира (2003) и 3-кратная победительница Панамериканских игр (1999, 2003, 2007).
Среди видов спорта в М. наиболее популярны национальные – чаррериа (один из стилей родео), булрестлинг (мекс. вариант корриды); командные – футбол, бейсбол, баскетбол, амер. футбол, поло; индивидуальные – бокс, автогонки, теннис, гольф, тхеквондо, шахматы и др.
Сборная М. по футболу – участник мн. чемпионатов мира (15 раз в 1930–2010); лучший результат – выход в 1/4 финала в 1986, где сыграла вничью (0:0) с командой ФРГ, но уступила по пенальти; дважды становилась финалистом Кубка Америки. В историю футбола вошли вратарь А. Карбахаль – первый в мире участник 5 чемпионатов мира (1950–66), признан лучшим вратарём Сев. и Центр. Америки 20 в.; нападающий У. Санчес – лучший бомбардир Европы и обладатель «Золотой бутсы» (1990; 38 голов), двукратный чемпион М. (1977, 1981), пятикратный чемпион Испании (1986–90) и обладатель Кубка УЕФА (1987) в составе команды «Реал» (Мадрид); в составе сборной М. (1977–94) провёл 60 матчей, забил 29 голов; признан лучшим футболистом Сев. и Центр. Америки 20 в.; нападающие К. Эрмосильо, Э. Борха, Л. Эрнандес, полузащитники А. Гарсия Аспе, Л. Гарсия Постиго. Среди совр. футболистов: нападающий К. Бланко выступает за сборную М. с 1995 (121 матч, 39 голов); защитник Р. Маркес выступал в составе команды «Барселона» (2003–10, 163 матча, 9 голов) – 3-кратный чемпион Испании (2005, 2006, 2009), 2-кратный победитель Лиги чемпионов (2006, 2009), обладатель Суперкубка Европы (2009); в составе сборной М. с 1997 (105 матчей, 12 голов). Гл. футбольные стадионы: «Ацтека» (Мехико; открыт в 1966, реконструирован в 1986, ок. 105 тыс. мест), «Халиско» (Гвадалахара; открыт в 1960, реконструирован в 1970 и 1999; св. 57 тыс. мест), «Омнилифе» (Сапопан; открыт в 2010; св. 45 тыс. мест) и др.
Сильнейшие футбольные клубы М. – «Америка» (Мехико, основан в 1916), «Гвадалахара» (1906), «Крус Асуль» (Мехико, 1927), «Некаха» (Агуаскальентес, 1923), «Толука» (1917) – многократные чемпионы страны и неоднократные обладатели Кубка чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Сев. и Центр. Америки и стран Карибского бассейна, основана в 1961).
С сер. 19 в. в М. активно развивается бейсбол. 16 проф. команд образуют Летнюю лигу, 8 команд – Зимнюю лигу. Св. 100 сильнейших мекс. игроков выступают в командах США. Наиболее известны бейсболисты М.: Б. Алмада, Р. Авила, Р. Кампанелла, М. Ирвин, Э. Эспино, А. Родригес, Н. Баррера, А. Гонсалес. В мекс. Зале Славы бейсбола 183 игрока, в т. ч. 153 мексиканца. Один из лучших бейсбольных стадионов построен в Монтеррее.
Одним из самых популярных видов спорта в М. традиционно считается бокс. Популяризации и развитию бокса в стране во многом способствовали успехи Х. С. Чавеса, выступавшего в 4 весовых категориях (полулёгкой, лёгкой, 1-й и 2-й полусредней); он завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов 25 раз (результат уступает только Дж. Б. Луису) и одержал на ринге 107 побед в 115 поединках (2 матча завершились вничью); включён в список «50 Величайших боксёров всех времён» под № 24. Среди наиболее известных боксёров М. многократные чемпионы мира среди профессионалов по разл. версиям – С. Санчес (46 боёв, 44 победы), Р. Лопес (52, 51), М. А. Баррера (75, 67), Э. Моралес (57, 51), Х. М. Маркес (58, 52), О. Лариос (71, 63).
Гл. ареной проведения крупнейших автогонок является автодром им. братьев Родригес, названный в честь погибших автогонщиков – братьев Педро (1940–1971) и Рикардо (1942–62) Родригес, которые с успехом выступали в гонке «24 часа Ле-Мана»; Рикардо в возрасте 18 лет (1960) занял 2-е место, Педро – победил в 1968 и дважды выигрывал чемпионат мира в гонках NASCAR в составе команды «Феррари».
Среди популярных авто- и мотогонок, традиционно проходящих в М., – «Panam GP Series», «A1 Grand Prix», «NASCAR Corona Series», «Copa Turismo México», «Moto Pro México» и др. По дорогам М. проходят также разл. междунар. ралли, в т. ч. «Ралли Мексика».
Один из первых мекс. спортсменов, получивших междунар. известность, – шахматист К. Торре (1905–78); в 19 лет он стал участником междунар. турнира в Москве (1925, разделил 5–6-е места с С. Тартаковером), где победил Эм. Ласкера с помощью комбинации «мельница», вошедшей во все учебники шахмат. Сборная М. с 1964 выступает на Всемирных шахматных олимпиадах. В 2006–08 в г. Морелия проводилась 1-я половина крупного междунар. турнира (окончание в исп. г. Линарес). В 2007 в Мехико состоялся чемпионат мира по шахматам.
В М. св. 400 теннисных клубов, в которых занимаются ок. 200 тыс. чел. В 1962 мужская сборная М. была финалистом Кубка Дэвиса. Лидером команды был Р. Осуна (1938–69) – 1-й номер рейтинга в 1963, победитель Открытого чемпионата США (1963) в одиночном разряде, а также Уимблдонского турнира (1960, 1963) и Открытого чемпионата США (1962) в парном разряде (погиб в авиакатастрофе). С нач. 2000-х гг. в Канкуне проводится мужской междунар. теннисный турнир.
Л. Очоа в 2007–10 возглавляла рейтинг сильнейших проф. гольфисток мира (в числе 10 лучших с февр. 2006) – победительница 28 турниров, в т. ч. Открытого чемпионата Великобритании (2007) и «Крафт Набиско чемпионата» (2008).
Популяризации баскетбола в М. способствуют выступающие в командах НБА О. Лламас (с 1996) и Э. Нахера (с 2000). С 1949 действует Детская академия баскетбола (от 8 до 12 лет). Всего в детских, молодёжных, женских и мужских командах играет св. 2 млн. человек.
Св. 40 мекс. борцов тхеквондо удостоены медалей Олимпийских игр и мировых чемпионатов (с 2000), на Олимпийских играх в Пекине (2008) победителями стали Г. Перес среди мужчин (весовая категория до 58 кг) и М. Эспиноса среди женщин (весовая категория св. 67 кг).
Из зимних видов спорта наибольшей популярностью пользуются хоккей с шайбой, фигурное катание, бобслей и др. В Мекс. хоккейной лиге 15 клубов; это единственный представитель Лат. Америки в Междунар. федерации хоккея с шайбой.
Среди видных деятелей – руководителей междунар. спорта – многолетний президент ФИВБ (Междунар. федерации волейбола) Р. Акоста (1984–2008). Членами МОК являются П. Рамирес Васкес (с 1972, поч. чл. с 1995), М. Васкес Ранья (с 1991), О. Васкес Ранья (с 1995).
Дополнительная литература:
Все о спорте. Справочник. М., 1976. Вып. 3;
Олимпийская энциклопедия. М., 1980;
Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. М., 1982;
Баскетбол. Справочник. М., 1983;
Шахматы. Энциклопедический словарь. М., 1990;
Савин А.В. Игроки, тренеры, судьи. М., 2002;
Парсонс Дж. Большая энциклопедия тенниса / При участии Г. Уонке. М., 2008;
Бокс. Энциклопедия. 2-е изд. М., 2011.
Автор раздела: В. И. Линдер.
Образование. Учреждения науки и культуры
Управление системой образования осуществляют Мин-во нар. образования и Нац. совет образования. Осн. регламентирующие документы: Закон о координации высшего образования (1978), Закон о нар. образовании (1993). Система образования включает (2009): 3-летнее дошкольное воспитание, обязательное 9-летнее образование (6-летнее начальное и 3-летнее неполное среднее), 3-летнее полное среднее образование, 3-летнее проф.-технич. образование на базе неполной средней школы, высшее образование. Дошкольным воспитанием охвачено (2007) ок. 100% детей, начальным обучением – 98%, средним – 71%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 92,8% (данные Ин-та статистики ЮНЕСКО). Высшее образование платное. В систему высшего образования входят ок. 2 тыс. вузов разл. подчинения (в т. ч. св. 700 государственных) – ун-ты, технологич. ин-ты и специализир. центры, педагогич. колледжи. Обучаются св. 2 млн. студентов. Крупнейшие гос. вузы: Мичоаканский ун-т Сан-Николас-де-Идальго в Морелии (1540, совр. статус с 1917), Нац. автономный ун-т в Мехико (см. Мексиканский университет), Автономный ун-т в Пуэбле (1587, совр. статус с 1937), Ун-т Гуанахуато (1732, совр. статус с 1945), Ун-т Гвадалахары (1792), Автономный ун-т Сакатекаса (1832), Автономный ун-т штата Морелос в Куэрнаваке (основан в 1871 как Ин-т лит-ры и науки, с 1938 Ин-т высшего образования штата Морелос; совр. назв. и статус с 1967), Автономный ун-т Юкатана в Мериде (1922), Автономный ун-т штата Нуэво-Леон в Монтеррее (1933), Ун-т Колимы (1940), Ун-т штата Веракрус в Халапе (1944), Нац. политехнич. ин-т в Мехико (1936), Автономный ун-т штата Мехико в Толуке (1956), Автономный ун-т штата Нижняя Калифорния в Мехикали (1957), Автономный ун-т Хуарес-де-Табаско в Вилья-Эрмосе (1958), Автономный ун-т Метрополитана в Мехико (1973), Нац. педагогич. ун-т в Мехико (1978). Действуют также гос. ун-ты и ин-ты в Кампече, Керетаро, Кульякане и др. Крупнейшие негосударств. вузы: Автономный ун-т Бенито Хуарес в Оахаке (1827, совр. статус с 1955), Ун-т Хуарес штата Дуранго (1856, совр. статус с 1957), Автономный ун-т Гвадалахары (1935), Высший технологич. ин-т в Монтеррее (1943). Гл. б-ки: Публичная б-ка штата Мехико в Толуке (1827), Публичная б-ка в Сакатекасе (1832), Нац. б-ка в Мехико (1867), Публичная б-ка штата Халиско в Гвадалахаре (1861), б-ка Хосе Фернандо Рамирес в Дуранго, б-ки вузов и НИИ. Крупнейшие музеи изобразит. иск-ва, исторические и этнографические (всего св. 40) расположены в Мехико. Большинство историко-археологич. музеев находится в ведении Нац. ин-та истории и антропологии (Мехико, 1939; имеет ок. 100 филиалов). Крупные музеи действуют в Гвадалахаре, Гуанахуато, Дуранго, Кампече, Керетаро, Кульякане, Мериде, Монтеррее и др. городах. Среди других – историч. музеи в Акапулько, Вилья-Эрмосе, Энсенаде и др.; региональные музеи штатов: Мичоакан (Морелия, 1886), Юкатан (Мерида, 1920), Пуэбла (1931), Нуэво-Леон (Монтеррей, 1956) и др.; музеи совр. иск-ва: в Толуке, Оахаке, Чиуауа и др.; Центр исследований Теотиуакана (1922, включает музей и б-ку), Музей культур в Оахаке (1933), Региональный музей штата Чьяпас (1932) и Зоологич. музей (1942) – оба в Тустла-Гутьерресе, Худож. музей «Хосе Луис Бельо-и-Гонсалес» (1944) и Музей Ампаро (1991; доколумбово, колониальное и совр. мекс. иск-во) – оба в Пуэбле, Музей абстрактного иск-ва в Сакатекасе (1995). Крупные музеи работают при вузах Мексики.
Планирование и координацию науч. работ осуществляет Нац. совет по науке и технике (1970; объединяет ок. 30 науч. центров). Гл. науч. учреждения М. находятся в Мехико, в т. ч. Нац. академия медицины (1864), Нац. АН (основана в 1884 как науч. об-во «Антонио Альсате»). Действуют также НИИ при вузах. Среди других – Нац. ин-т астрофизики, оптики и электроники в Пуэбле (основан в 1942 как Нац. астрофизич. обсерватория, совр. назв. с 1971), Междунар. центр разработки улучшенных сортов маиса и пшеницы в Тескоко-де- Мора (1943), Мекс. ин-т кофе (1958) и Ин-т экологии (1975) – оба в Халапе, Центр науч. исследований и высшего образования в Энсенаде (1973), Мекс. космич. агентство (2010).
Дополнительная литература:
Культура Мексики. М., 1980;
Anuario estadistico de América Latina. Nueva York, 2003–; Всемирный доклад по образованию. ЮНЕСКО. 2009. Женева, 2009.
Автор раздела: Э. Г. Ермольева.
Средства массовой информации
Крупнейшие ежедневные издания (все – г. Мехико): обществ.-политич. газеты «El Universal» (выходит c 1916, 180 тыс. экз.), «La Jornada» (с 1984, 107 тыс. экз.), «Excélsior» (с 1917, 25 тыс. экз.), «Uno más uno» (с 1977, 23 тыс. экз.), «La Prensa» (с 1928, 150 тыс. экз.), «El Sol de M ́exico» (с 1965, 57 тыс. экз.), «Reforma» (с 1993, 126 тыс. экз.), «Milenio Diario» (с 2000, 44 тыс. экз.), «Novedades» (с 1936, 20 тыс. экз.); спортивные газеты «La Afición» (с 1930), «Esto» (с 1941, 100 тыс. экз.); финансовая газ. «El Financiero» (с 1981, 135 тыс. экз.) и др. Региональные издания: «El Informador» (с 1917, г. Гвадалахара, 50 тыс. экз.), «Diario de Yucatán» (с 1925, г. Мерида, 60 тыс. экз.), «Norte» (с 1938, г. Монтеррей) и др. Радиовещание с 1921 (регулярное с 1923), телевидение с 1955. Ведущие теле- и радиовещательные компании: «Televisa» (основана в 1955 как «Telesistema Mexicano», совр. назв. с 1972, крупнейшая мультимедийная испаноязычная компания в мире, лидер по произ-ву сериалов), «TV Azteca» (основана в 1968 как гос. компания «Instituto Mexicano de la Televisi ́on», совр. назв. и статус с 1993), «Telemundo» (1954, дочерняя компания амер. корпорации «NBC Universal»), «Grupo Radio Centro» (1946), «Grupo Radiorama» (1970), «Televisa Radio» (1930), «Instituto Mexicano de la Radio» (1983), «Grupo ACIR» (1968) и др. Теле- и радиовещание регулируется гос. службой «Secretaría de Comunicaciones y Transportes» (1891). Нац. информац. агентства: Informaciónes Mexicanas (Informex, 1960), Noticias Mexicanas (Notimex, 1968).
Литература
Лит-ра М. на исп. яз. развивается с 16 в. До конкисты на территории М. существовала богатая словесность индейцев – ацтеков, майя и др. (см. Индейские литературы). Первыми памятниками испаноязычной лит-ры стали письма (1519–26) Э. Кортеса Карлу V, а также хроника «Подлинная история завоевания Новой Испании» Б. Диаса дель Кастильо (1568). Важный вклад в становление прозы 16 в. внесли священнослужители, чьи труды стали ценным источником для изучения индейских культур («История индейцев Новой Испании» Т. де Бенавенте, «Всеобщая история событий в Новой Испании» Б. де Саагуна). Началось бурное развитие мекс. светской лит-ры; большую популярность снискала написанная в духе маньеризма панегирич. поэма «Величие Мексики» Б. де Бальбуэны (1604), которая предвосхитила расцвет «креольского барокко», представленного обширной плеядой поэтов 17 в., среди которых широкую известность получили К. де Сигуэнса-и-Гонгора, Х. И. де ла Крус.
С сер. 18 в. постепенно утверждался классицизм, выдающимися представителями которого стали Ф. Х. Клавихеро (кн. «Древняя история Мексики», 1780) и Р. Ландивар (буколич. поэма на лат. яз. «Сельская Мексика», 1781). В период войны за независимость патриотич. мотивы стали доминирующими, на первый план в иерархии жанров выдвинулась героич. ода, к которой постоянно обращались в своём творчестве члены первого нац. поэтич. объединения «Мексиканская Аркадия», в т. ч. Ф. М. Санчес де Тагле и А. Кинтана Роо.
В нач. 19 в. происходил бурный рост журналистики. Х. Х. Фернандес де Лисарди стал создателем первого лат.-амер. романа – «Перикильо Сарньенто» (1816), вдохновлённого традициями плутовского романа. В 1820-е гг. в лит-ре М. началось формирование романтизма, провозвестниками которого стали поэты Ф. Кальдерон и И. Родригес Гальван. Наибольшую известность снискало творчество Г. Прието, автора обширного цикла историч. романсов и сб-ка стихов «Уличная муза» (1883) о жизни столичного простонародья. Прието, публикуя с 1840-х гг. в прессе бытописательные очерки, заложил основы костумбризма; среди его многочисл. последователей – М. Пайно (роман «Проделки дьявола», 1845), Л. Г. Инклан (роман «Астусия», 1866). В русле романтизма формировался историч. роман; к темам доколумбовой эпохи, конкисты и колониального периода обратились Э. Анкона, В. Рива Паласио и др. Получившие широкую известность романы «Хиль Гомес-инсургент» Х. Диаса Коваррубьяса (1858) и «Клеменсия» И. М. Альтамирано (1869) посвящены темам нац. истории 19 в. Альтамирано стал основоположником мекс. лит. критики. Реализм утвердился в творчестве Х. Т.де Куэльяра (цикл романов «Волшебный фонарь», 1871–1892). Сочетание элементов реализма, романтизма и костумбризма характерно для прозы Э. Рабасы, Р. Дельгадо, Х. Лопеса Портильо-и-Рохаса. Натуралистич. тенденции ощутимы в романах Э. Фриаса и Ф. Гамбоа. В поэзии рубежа 19–20 вв. сформировался модернизм: М. Гутьеррес Нахера, С. Диас Мирон (поэтич. сб-ки «Стихи», 1895, «Осколки», 1901), М. Х. Отон, А. Нерво (поэтич. сб-ки «Сады моей души», 1905, «Экзальтация», 1917), Х. Х. Таблада.
Большую роль в развитии лит-ры М. в 20 в. сыграла Мексиканская революция 1910–17: способствуя утверждению индихенизма, она дала мощный стимул худож. осмыслению нац. характера, «мекс. сущности». Решающее влияние на лит-ру 20 в. оказала эссеистика Х. Васконселоса, А. Рейеса, О. Паса, Л. Сеа. В послереволюц. период т. н. мексиканского ренессанса появился авангардизм, оформившийся в стихотворениях П. Эчеверрии, М. Маплес Арсе (поэтич. сб. «Внутренние прогулки», 1922), С. Гальярдо. В сер. 1920-х гг. под влиянием романа «Те, кто внизу» М. Асуэлы (1916) сформировался жанр «романа о революции»: «Орёл и змея» М. Л. Гусмана (1928), «Военный лагерь» Г. Лопеса-и- Фуэнтеса (1931), «Моя лошадь, моя собака, моё ружье» Х. Р. Ромеро (1936). Члены группы «Контемпоранеос» (кон. 1920-х – нач. 1930-х гг.; К. Пельисер, Х. Торрес Бодет, С. Ново, Х. Вильяуррутия, Х. Горостиса и др.) в своём творчестве кардинально обновили поэтич. язык, избавив его от длительного воздействия романтич. и модернистской эстетики, и обратились к изображению сложного внутр. мира личности. Новаторские тенденции продолжили поэты объединения «Тальер» (1930–40-е гг.) О. Пас и Э. Уэрта.
С сер. 1930-х гг. активно развивалась индихенистская проза: Г. Лопес-и-Фуэнтес (роман «Индеец», 1935), М. Магдалено (роман «Проблеск», 1937), Э. Абреу Гомес (сб-к рассказов «Герои майя», 1939), Р. Кастельянос. В 1940–50-е гг. произошло радикальное изменение худож. языка прозы, воплотившееся в «новом романе» (Х. Ревуэльтас, А. Яньес, Х. Х. Арреола, Х. Рульфо, К. Фуэнтес). Эксперименты в области романной формы характерны для С. Галиндо («Маскарад», 1963), В. Леньеро («Каменщики», 1963), Х. Э. Пачеко («Ты умрёшь далеко», 1967), С. Элисондо, Ф. дель Пасо. Ярким событием лит. жизни 1960-х гг. стало появление писателей группы «Волна» (Г. Саинс, Х. Агустин), затрагивающих проблемы молодёжной субкультуры.
Поэзия 1970–90-х гг. использовала разговорные интонации и носила преим. социально-обличит. характер (Х. Э. Пачеко, О. Аридхис, Г. Саид и др.). Лирики В. Кастильо, В. Кирарте и др. обратились к утверждению духовных ценностей, любовной и мистич. тематике. В прозе 1970–90-х гг. доминировала ирреальная, фантастич. образность: творчество У. Гусмана, С. Питоля, К. Монтемайора, Х. Гардеа, Э. Селигсон. Наиболее заметные писатели кон. 20 – нач. 21 вв.: К. Монсивайс, Л. Эскивель (романы «Шоколад на крутом кипятке», 1989, «Малинче», 2006), Э. Сепеда и др.
Издания:
Мексиканские рассказы. М., 1960;
Мексиканский реалистический роман XX в. М., 1960;
Золото, Конь и Человек. Рассказы мексиканских писателей. М., 1961;
Народная мексиканская поэзия. М., 1962;
Мексиканские рассказы. Л., 1982;
Мексиканская повесть. 80-е гг. М., 1985.
Дополнительная литература:
Кутейщикова В.Н. Мексиканский роман. М., 1971;
San José G.F. La literatura mexicana. Méx., 1983;
Paz O. Generaciones y semblanzas: escritores y letras de M ́exico. M ́ex., 1987;
Rueda J. Letras mexicanas en el siglo XIX. Méx., 1989;
Carballo E. Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX. Guadalajara, 1991;
Martínez J.L. Literatura mexicana siglo XX. Méx., 1995;
Dictionario de literatura mexicana: siglo XX. Méx., 2000.
Автор раздела: А. Ф. Кофман.
Архитектура и изобразительное искусство
В древности на территории М. развивался ряд худож. культур индейцев (ольмеков, сапотеков, майя, тотонаков, тольтеков, миштеков, ацтеков); от них сохранились многочисл. ансамбли и памятники архитектуры – Теотиуакан, Ла-Вента, Чолула (близ Пуэблы), Шочикалько (Хочикалько; близ Куэрнаваки), Тахин, Монте-Альбан, Митла, Тольян (Толлан; ныне Тула-де-Альенде), Паленке, Бонампак, Калакмуль, Ушмаль, Чичен-Ица, Теночтитлан. Архитектура доколумбовой М. отличалась консервативностью типов и форм, преобладанием наружных масс над неразвитым внутр. пространством (ступенчатые пирамиды, увенчанные храмами, дворцы, «обсерватории», площадки для игры в мяч и др.). Существовала монументальная скульптура (статуи и стелы, рельефы, сочетающие изобразит. мотивы с символико-орнаментальными композициями). Многочисленны росписи майя (в Бонампаке, Муль-Чике и др.). Высокого уровня достигли также иск-во керамики, ткачество, ювелирное дело, изготовление изделий из перьев. Среди памятников древнего иск-ва также наскальные росписи на п-ове Калифорния, в т. ч. в горах Сьерра-де-Сан-Франсиско; глинобитные дома, керамика из археологич. зоны Пакиме (близ пос. Касас-Грандес, штат Чиуауа). Ряд значит. памятников доколумбовой М. включён в список Всемирного наследия.
В 16 в., после исп. завоевания, создавались новые города – гл. обр. на месте индейских городов и святилищ (Пуэбла, Керетаро, Оахака, Мерида), у шахт (Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси), на морском (Веракрус, Кампече, Акапулько) или речном (Тлакотальпан) берегу. Они строились по единому прямоугольному плану с гл. площадью в центре и одинаковыми жилыми кварталами (среди них – Мехико, основанный на месте г. Теночтитлан). В городах воздвигались здания новых типов по исп. образцам – церкви, дворцы, ратуши, госпитали, католич. школы (коллегии), жилые дома с внутр. дворами (патио) и 2-этажными галереями (2-й этаж перекрывался дерев. раскрашенными наборными потолками- артесонадо), портовые сооружения, фонтаны. Ранние гражд. постройки носили крепостной характер; в их архит. формах сочетались романо-готич. черты и декоративные мотивы исп. Возрождения, использующие приёмы стилей мудехар и платереско (Ратуша в Тласкале, ок. 1525 – 1539; дворец Э. Кортеса в Куэрнаваке, ок. 1531, дом конкистадора Ф. де Монтехо в Мериде, ок. 1549).
В 1520–80-е гг. орденами францисканцев, доминиканцев и августинцев преим. вне городов возведено св. 250 укреплённых монастырей (б. ч. построена в 1540–1550-е гг.; обычно на руинах языч. святилищ). Перед монастырским ансамблем располагался большой обнесённый стенами двор (атрио; предназначен для крещения индейцев и служения месс; с 17–18 вв. возводились перед приходскими церквами индейцев) с портиками, угловыми капеллами (посас) и открытой «капеллой для индейцев» для богослужений на воздухе. Суровые по внешнему облику монастырские церкви с контрфорсами, с увенчанными зубцами гладкими стенами, с обходной крытой галереей, обычно с одним нефом без трансепта перекрывались преим. цилиндрич. сводами (в монастырях: Сан- Агустин в Акольмане, 1541–87; Сан-Мигель в Актопане, 1546–74; Сан-Франсиско в Тепеаке, 1543–80; Санто-Доминго в Януитлане, 1550–80; также в Чолуле, Туле, Уехутле, Ишмале, Атотонилько- эль-Гранде, все сер. 16 в.), иногда с декоративными нервюрами (Сан-Мигель в Уэхоцинго, 1540-е гг., арх. Х. де Аламеда), реже – дерев. потолком-артесонадо (Сан-Франсиско в Тласкале, 16–17 вв.; 3-нефная базилика в Сакатлане, 1562–67). Декор в духе платереско сосредоточен на порталах (церкви монастырей: Сан-Мигель в Актопане, сер. 16 в.; Сан-Пабло в Юририяпундаро, близ Керетаро, 1566) и в украшении капелл. 14 монастырей близ вулкана Попокатепетль в штатах Морелос и Пуэбла (в Уэхоцинго, Кальпане, Тепостлане, Тлаякапане и др.) включены в список Всемирного наследия. Вне городов также строились укреплённые помещичьи усадьбы (асьенды), акведуки (в Отумбе- де-Гомес-Фариас, 1553–68, длина ок. 70 км). С сер. 16 в. возводились большие 3-нефные гор. соборы с цилиндрич., сферич. сводами и куполами, 2 высокими башнями на зап. фасаде и 8-гранной вост. «капеллой королей»; в их архитектуре первоначально преобладали традиции исп. Возрождения (стили платереско и эрререско; соборы в Оахаке, 1544–53, перестроен в 18 в.; в Мериде, 1562–1598, арх. П. де Аулестия, Х. М. де Агуэро и др.; в Мехико, 1563–1656, арх. К. де Арсиньега и др.; в Пуэбле, 1575–1649, арх. Ф. Бесерра), в 17 в. сменившиеся стилем барокко, тяготевшим вначале к монументальным, массивным формам (собор в Морелии, 1660–1705). Собор в Гвадалахаре (1561–1618) – единственный из сохранившихся в М. соборов с готич. элементами интерьера. В 17 в. строит. деятельность ослабла, но увеличилась роль архит. декорации: витые колонны на фасадах, полихромная резьба на сводах и стенах интерьеров (в церкви мон. Санто-Доминго в Оахаке, закончена в 1657; в капелле Росарио в мон. Санто-Доминго в Пуэбле, 1650–90).
Культура индейцев сохранялась в нар. творчестве (керамика, ткачество, изделия из серебра и кожи) и придала своеобразную окраску церковному иск-ву этого периода (резьба по камню, лепные украшения и т. д.). В изобразит. иск-ве гл. место заняли монументальные росписи (в монастырях в Чолуле, 1530; в Уэхоцинго, 1550–60-е гг.; в Акольмане, ок. 1560; в Текамачалько, 1560-е гг.; в Актопане, ок. 1580; и др.); некоторые созданы под влиянием культуры индейцев (в монастыре в Иксмикильпане, 1550–79). Развивалась также скульптура – каменные и дерев. кресты, статуи святых, декор фасадов церквей и капелл-посас (в монастырях в Кальпане, 1540–48; в Уэхоцинго, 1550–70), а также «капелл для индейцев» (декор «текитки» с мрачными символами доколумбова иск-ва в монастыре в Тлальманалько, ок. 1560). В 17 в. скульптура М. восприняла влияние исп. школы Х. Монтаньеса в Севилье.
В 1556 в Мехико образована Гильдия живописцев. Большое развитие с 16 в. в М. получило иск-во создания ретабло, гл. центром которого до кон. 18 в. был Мехико. Наиболее ранние ретабло кон. 16 в. с уравновешенными ордерными формами сохранились в монастырях в Уэхоцинго, Акольмане и Януитлане. Среди мастеров ретабло известны: С. де Окампо, И. В. де Бальбас, П. Рекена, флам. мастер С. Перейнс (приехал в М. в 1566). Станковая живопись 2-й пол. 16 – сер. 17 вв. в стиле позднего Возрождения и маньеризма представлена мастерами из разл. стран: Перейнс, исп. художники А. де Конча, Л. Лагарто (основатель т. н. худож. школы Пуэблы), А. Васкес, баскский худ. Б. де Эчаве Орио – основоположник династии живописцев (переехал в М. между 1573 и 1580) и его ученики Б. де Эчаве Ивия, Л. Хуарес (оба – уроженцы М.), и др. В сер. – 2-й пол. 17 в. под влиянием Ф. Сурбарана, Х. де Риберы и П. П. Рубенса работали раннебарочные живописцы – севильянец С. Лопес де Артеага, Х. Тиноко, Кристобаль де Вильяльпандо, Х. Хуарес и его ученики Б. де Эчаве Риоха, П. Рамирес, Карлос де Вильяльпандо, и др. В 1550–1560-е гг. мастера из исп. городов Талавера-де-ла-Рейна, Севилья и Кадис начали произ-во глазурованной глиняной посуды в г. Пуэбла (т. н. талавера де Пуэбла), ставшем в 17 в. одним из крупнейших в Лат. Америке центров изготовления керамики.
К кон. 17 в. в архитектуре М. утверждается барокко; для мекс. варианта этого стиля характерно стремление скрыть за пышным декором строгое, по своей структуре ср.-век. сооружение, что сродни принципам мекс. архитектуры доколумбового периода. Среди построек рубежа 17–18 вв. – собор в Сан-Луис-Потоси (1703 – ок. 1730) с «соломоновыми» спиралевидными колоннами на фасаде, характерными для архитектуры раннего барокко в М., базилика Девы Марии Гваделупской (1695–1709, архитекторы П. де Аррьета, Х. Дуран) и иезуитская ц. Ла-Професа (1714–20, де Аррьета) в Мехико, и др. В 1-й пол. 18 в. в М. развивается местный вариант чурригереско, иногда называемый ультрабарокко: для столичной архит. школы этого направления характерно богатство скульптурного декора фасадов, сочетающего элементы барокко с индейскими и мавританскими мотивами и превращёнными в украшение ордерными формами, в частности 4-гранными колоннами-эстипите (ц. Ла-Энсеньянса в Мехико, 1772–78; капелла Посито в Мехико, отражающая также интерес к классич. формам, 1779–91, обе – арх. Ф. А. де Герреро-и-Торрес). Т. н. школа Пуэблы широко использовала многоцветную керамич. и стуковую отделку фасадов (ц. Сан-Франсиско в Пуэбле, 1743–67; фасады ц. Санта-Мария-де-Окотлан близ Тласкалы, сер. 18 в., и др.). Гражд. архитектура 18 в. также несёт черты ультрабарокко (дом графа Сан-Бартоломе-де-Сала в Мехико, 1764, архитекторы Л. Родригес и др.). В 18 в. активно развивается круглая скульптура, в осн. статуи для ретабло и религ. процессий. При ориентации на экзальтированность исп. скульптуры мекс. мастера тяготели к большему натурализму, особенно в трактовке сюжетов Страстей. Живопись этого периода отличает мягкая и свободная манера, следствие влияния совр. франц. образцов и Б. Э. Мурильо (Х. Родригес Хуарес, Х. Ф. де Агилера); наряду с религ. сюжетами получил распространение портретный жанр (Х. де Ибарра, М. Кабрера, Ф. А. Вальехо, Х. де Альсивар). Развиваются жанровая живопись и натюрморт (А. Перес де Агилар). В Пуэбле в 18 в. работали Х. Х. Магон, М. Х. Сендехас и др.
На рубеже 18–19 вв. реакцией на ультрабарокко стал поворот к классицизму; эту стилевую политику проводила открытая в 1783 в Мехико Академия изящных искусств Сан-Карлос. В стиле классицизма возводятся купольные завершения башен собора Саграрио-Метрополитано (1793, арх. Х. Д. Ортис де Кастро) и здание Школы горного дела «Паласио де Минерия» в Мехико (1797–1813, арх. М. Тольса), ц. Кармен в Селае (1802–1807, арх. Ф. Э. Тресгеррас), здание Госпиталя епископа Каваньяса в Гвадалахаре (1805, Тольса, Х. Гутьеррес) и др. В сер. 19 в. в русле классицизма работали Л. де ла Идальга [театр «Санта-Ана» («Насьональ») в Мехико, 1842–1844, не сохр.], Х. и Р. Ахеа и др. Крупнейшим представителем классицизма в скульптуре был Тольса (конная статуя короля Карла IV в Мехико, 1796–1803). В живописи и графике М. кон.
18 – нач. 19 вв. доминирующее положение заняли портрет (Х. Л. Родригес Альконедо, Р. Симено-и-Планес), мифологич., историч. и бытовой жанры, а также пейзаж. Иностр. художников (К. Линати из Италии, Ж. Ф. Вальдек из Чехии, Д. Т. Эджертон из Великобритании, И. М. Ругендас и К. Небель из Германии, и др.) привлекала экзотика мекс. природы и нац. типы. Местные мастера (Х. А. Аррьета и др.) также обратились к изображению характерных сцен нар. быта, составляя направление костумбризма; их работы, наряду с академич. живописью 1-й пол. – сер. 19 в., были отмечены влиянием романтизма. В сер. 19 в. появилась сатирич. гравюра (Г. В. Гаона и др.); ведущими представителями портретного жанра в этот период являются Х. М. Эстрада и Э. Бустос, работавшие в русле нар. иск-ва. Во 2-й пол. 19 в. обращение к нац. тематике заметно также в академич. живописи (Р. Гутьеррес, Ф. Парра и др.) и скульптуре (М. Норенья, Г. Герра), черты романтизма сменились реалистич. трактовкой сюжетов; в жанре портрета работал Х. Кордеро. В это же время сформировалась пейзажная школа во главе с Х. М. Веласко, создававшего обобщённые образы природы Мексики.
Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. в крупных городах М. велось широкое строительство театров, рынков, больниц и др. обществ. сооружений, в Мехико была проложена центральная ул. Пасео-де-ла-Реформа (1865–66) и возведены новые районы. Повысилась этажность зданий, в кон. 19 в. расширилась типология сооружений, применялся металл и железобетон. На смену классицизму пришли исторические стили (неоренессансный фасад здания Академии Сан-Карлос в Мехико, 1862, арх. Х. Кавальяри) и эклектизм, позднее получивший назв. порфиризма (по имени диктатора П. Диаса) и доминировавший до кон. 1910-х гг. [театр «Хуарес» в Гуанахуато (1892–1903, арх. А. Ривас Меркадо), театр «Насьональ» (ныне Дворец изящных искусств) в Мехико (1904–34, архитекторы А. Боари, Ф. Марискаль)]. В нач. 20 в. в М. получил распространение неоколониальный стиль, опиравшийся на наследие мекс. барокко (новое здание муниципалитета Мехико, 1906–09, арх. М. Гороспе; перестроено). На рубеже 19–20 вв. на живопись М. влияли течения в европ. иск-ве, в частности импрессионизм (Х. Клаусель) и символизм (Х. Хедовиус); тогда же работал Х. Г. Посада, начавший важную для 20 в. линию революционно-демократич. сатирич. графики, связанной с нар. худож. традициями; живописцы Х. Мурильо (Доктор Атль), С. Эрран и др. выдвинули идею возрождения мекс. иск-ва и создания совр. нац. стиля, что на практике осуществили художники следующих поколений.
В архитектуре М. в сер. 1920-х гг. сформировалась первая в Лат. Америке школа функционализма, куда вошли Х. Вильягран Гарсия (комплекс Ин-та гигиены в Попотле близ Мехико, 1925–1927; туберкулёзный госпиталь в Уипулько близ Мехико, 1929–41), Х. Легоррета, занимавшийся проблемой дешё- вого жилья, и Э. Яньес. В кон. 1920-х – 1930-е гг. к функционалистам примыкали Х. О’Горман (дом и мастерская Ф. Кало и Д. Риверы, 1930–32; Технич. школа в Мехико, 1932–34) и Л. Барраган (типовой дом на 2 семьи в Мехико, 1936), работавшие под влиянием Ле Корбюзье. Параллельно развивался стиль ар деко, нёсший в себе элементы индейской архитектуры («Памятник Революции» в Мехико, 1933–38, арх. К. Обрегон Сантасилья).
Перелом, произошедший в 1920-е гг. в изобразит. иск-ве, был в значит. степени связан с подъёмом нац. самосознания после Мекс. революции 1910–17. Изобразит. иск-во этого времени опиралось на опыт кубизма, футуризма, нар. иск-во, худож. традиции доколумбового периода. На 1920–30-е гг. пришёлся расцвет мекс. мурализма, представленного творчеством «Великой тройки» – Д. Риверы, Д. А. Сикейроса и Х. К. Ороско. В 1920–40-е гг. активно развивалось графич. иск-во; в нарочито грубой манере в технике ксилографии илиногравюры работали Ж. Шарло, Ф. Леаль и др. В 1937 Л. Мендесом организована Мастерская нар. графики, в которую входили П. О’Хиггинс, А. Бельтран и др.; в произведениях этих мастеров разрабатывалась социальная и политич. (в т. ч. антифашистская) тематика. В скульптуре 1-й пол. 20 в. заметно увлечение абстрактными формами (Х. Куэто), обращение к традициям др.-мекс. пластики (К. Брачо, Ф. Суньига). Наиболее выразительны скульптурные работы, выполненные для оформления построек (статуи И. Асунсоло и М. Сентуриона для нового здания Мин-ва нар. образования, 1922–24).
Для мекс. архитектуры 1940–50-х гг. характерно широкое использование монументальной живописи и рельефов для оформления построек, т. н. пластическая интеграция; её яркий пример – Университетский городок в Мехико (1948–52, генплан М. Пани, Э. дель Мораля) с постройками Х. О’Гормана, Ф. Канделы и др., ландшафтным дизайном территории Л. Баррагана, оформлением зданий Д. Риверы, Д. А. Сикейроса, Р. Аренаса Бетанкура и др. Наряду с созданием парков, Барраган занимался в сер. 20 в. архит. проектированием, соединяя традиции мекс. жилой архитектуры с формами модернизма (собств. дом-мастерская, 1948; часовня Капучинас-Сакраментариас-дель-Пурисимо-Корасон-де- Мария, 1960; оба – в Мехико). В сер. 20 в. в М. реализуются крупные градостроит. проекты (город Сьюдад-Сателите близ Мехико, с 1954; жилой массив Ноноалько-Тлателолько в Мехико, 1964–1966, оба – арх. Пани, и др.), строятся спортивные сооружения к Олимпиаде 1968 в Мехико, максимально использующие технич. возможности железобетона (стадион «Ацтека», 1965, арх. П. Рамирес Васкес; Олимпийский дворец спорта, 1968, Кандела). Во 2-й пол. 20 в. возникла стилевая линия, обогащающая модернизм мекс. мотивами (Нац. музей антропологии, 1963–64, Рамирес Васкес; здание INFONAVIT, 1975, архитекторы А. Заблудовски, Т. Гонсалес де Леон, оба – в Мехико), последователем Баррагана выступил Р. Легоррета (гостиница «Камино Реаль» в Мехико, 1968; Музей совр. иск-ва в Монтеррее, 1991).
С кон. 1980-х гг. архитектура М. переживает подъём: работают архитекторы Э. Нортен, Б. Гомес Пимьента, А. Калач, И. Бройд, Л. В. Флорес, архит. бюро «Pascal Arquitectos» и др.; для построек характерны эксперименты с геометрич. формами (здание «Televisa Chapultepec», 1993–95, Нортен и Гомес Пимьента; Нац. школа классич. и совр. танца в составе Нац. центра искусств г. Мехико, 1994, Флорес), отказ от нац. традиций и монументальности (гостиница «Habita», 2000, Нортен и Гомес Пимьента; молельный дом «Casa de Meditaci ́on», 2006, бюро «Pascal Arquitectos»), индустриальная эстетика, в т. ч. хай- тек (здание б-ки им. Х. Васконселоса, 2004–06, арх. Калач; все – в Мехико). С нач. 2000-х гг. новое поколение архитекторов (М. Рохкинд, Т. Бильбао, Ф. Ромеро и др.) продолжают эту линию в более радикальном ключе, обращаясь также к наследию авангардизма (Музей шоколада в г. Толука, 2007, Рохкинд).
В станковой живописи 1940–50-х гг. получили распространение появившиеся ещё в 1920-е гг. абстракционизм (Р. Тамайо, К. Мерида), местный вариант сюрреализма(Ф. Кало) и магический реализм. Тенденций «неофигуративизма», расцвет которого приходится на 1950-е гг., и принципов абстракционизма придерживались живописцы В. Рохо, Р. и П. Коронели, Х. Л. Куэвас, М. Фельгерес, Влади и др. С 1960-х гг. немалую роль стали играть поп-арт и гиперреализм (А. Рамирес). Во 2-й пол. 20 в. работали монументалисты Х. О’Горман, Х. Гонсалес Камарена, А. Гарсия Бустос, Ф. Сильва и др., на рубеже 20–21 вв. – Л. Флорес, Б. Мессегер и др. В скульптуре 2-й пол. 20 в. центр. место занимал М. Гёриц. В станковой живописи в кон. 20 – нач. 21 вв. традиции магич. реализма развивает Л. Масьель, ярким представителем постмодернизма является К. Масьель (псевд. Кихано), также работают Р. Моралес, А. Ромеро, Ф. Толедо, А. Хиронелью, Р. Нието и др.
Дополнительная литература:
Atl de Toussaint M., Benitez J. R. Iglesias de México. Méx., 1924–1927. Vol. 1–6;
Velázquez Chávez A. Tres siglos de pintura colonial mexicana. Méx., 1939;
Cetto M. Modern architecture in Mexico. N. Y., 1961;
Charlot J. Mexican art and the Academy of San Carlos, 1785–1915. Austin, 1962;
idem. The Mexican mural renaissance. New Haven; L., 1963;
Historia general del arte mexicano. M ́ex., 1964–1966. Vol. 1–4;
MacAndrew J. Open- air сhurches of 16th century Mexico. Camb. (Mass.), 1965;
Полевой В. М. Искусство стран Латинской Америки. М., 1967;
Кинжалов Р. В. Искусство древних майя. Л., 1968;
Кириченко Е. И. Три века искусства Латинской Америки. М., 1972;
Kubler G. Mexican architecture of the 16th century. Westport, 1972;
Katzman I. La arquitectura del siglo XIX en México. Méx., 1973;
Toussaint M. Arte colonial en México. 4 ed. Méx., 1983;
Rodríguez Prampolini I. El surrealismo y el arte fantástico de México. 3 ed. Méx., 1983;
El mueble mexicano / Ed. A. Aguilera y o. M ́ex., 1985;
Moreno Villa J. La escultura colonial mexicana. Méx., 1986;
Historia del arte mexicano. 2 ed. Méx., 1986. Vol. 1–16;
Cervantes E. A. Loza blanca y azulejo de Puebla. Puebla, 1987. Vol. 1–2;
Mexico: splendors of thirty centuries. N. Y., 1990;
Pintura mexicana y española de los siglos XVI al XVII. Madrid, 1991;
Burke M. Pintura y escultura en Nueva España: el barroco. Méx., 1992;
Sartor M. Arquitectura y urbanismo en Nueva España, siglo XVI. Méx., 1992;
Tovar de Teresa G. Pintura y escultura en Nuevo España, 1557–1640. Méx., 1992;
Rochfort D. Mexican muralists: Orozco, Rivera, Siqueiros. L., 1993;
Repertory of artists in Mexico. Mexico, 1997. Vol. 1–3;
Crosby H. W. The сave paintings of Baja California. 3 ed. San Diego, 1997;
Mullen R. J. Architecture and its sculpture in viceregal Mexico. Austin, 1997;
Burian E. R. Modernity and the architecture of Mexico. Austin, 1997;
Reyes-Valerio C. Arte indocristiano. Méx., 2000;
Villela K., Bradbury E., Wagner L. Contemporary Mexican design and architecture. Salt Lake City, 2002;
Gallo R. New tendencies in Mexican art: the 1990s. N. Y., 2004;
Debroise O. La era de la discrepancia: arte y cultura visual en México, 1968–1997. Méx., 2007;
Cortés Rocha X. El clasicismo en la arquitectura mexicana 1524–1784. M ́ex., 2007;
Revolution on paper: Mexican prints 1910–1960. L., 2009.
Авторы раздела: Е. И. Кириченко (16–18 вв.),В. С. Шарина (19 – нач. 21 вв.).
Музыка
Важное гос., обществ. и религ. значение музыка имела в цивилизациях майя и ацтеков. В совр. М. сохранились отд. черты архаич. музыки разных индейских народов, испытавших влияние европ. и афр. культур. См. также Индейцы, Мексиканцы.
В 1523 монах-францисканец П. де Ганте основал в Тескоко муз. школу, в которой обучал индейцев церковному пению, теории музыки, игре на органе. В 1527 муз. школа открылась в Мехико. Церк. музыка в М. пережила расцвет в 16–17 вв., среди композиторов – Э. Франко, Ф. Лопес-и-Капилья, Х. Эррера-и-де Фуэнте, А. де Саласар, М. де Сумайя. Светская музыка до кон. 18 в. была представлена преим. домашним любительским музицированием и выступлениями гор. уличных оркестров. В 19 в. в театре «Колисео» (Мехико) ставились оперы итал. композиторов (Дж. Паизиелло, Д. Чимарозы, Дж. Россини, позднее В. Беллини, Г. Доницетти). Классич. инструментальная музыка стала известна с 1840-х гг., когда в стране появились первые гастролёры-иностранцы. В 1825 композитор и дирижёр X. М. Элисага основал в Мехико частную Муз. академию, в 1866 открыта консерватория.
В сер. 19 в. выдвинулись первые мекс. композиторы, творчество которых ограничено гл. обр. оперным жанром и отмечено сильным европ. (в первую очередь итал.) влиянием. Первая опера, написанная мекс. композитором, – «Каталина Гиз» С. Н. Паниагуа (1845). Из опер М. Моралеса наиболее известны «Ромео и Джульетта» (1863) и «Ильдегонда» (1866). Р. Кастро Эррера (также пианист) – автор опер и первых в М. симфоний. Традиции романтизма в муз. культуре М. в последней трети 19 в. продолжили пианисты и композиторы – авторы салонной музыки Х. Росас (вальсы в австр. традициях), Т. Леон, Х. Итуарте и Ф. Вильянуэва Гутьеррес (мекс. танцы по образцу кубин. контрданса); творчество Г. Кампы испытало влияние стиля К. Сен-Санса и Ж. Массне. Нац. специфика впервые заметна в творчестве M. M. Понсе. Яркий нац. колорит соединялся с романтич. направленностью и в сочинениях его ученика Х. Ролона: симфонич. поэмах «Пир карликов» (1-я пр. на Конкурсе нац. симфонич. музыки в Мехико, 1928), «Куаутемок», симфонич. сюите «Сапотлан 1895». Начало индихенизма в музыке М. ознаменовано появлением первой оперы на сюжет из нац. истории с элементами местного фольклора – «Гуатимотцин» А. Ортеги (на сюжет Х. Т. де Куэльяра, 1871, Мехико). В 1920–30-е гг. к индейскому фольклору обращались создатели совр. композиторской школы К. Чавес, С. Ревуэльтас, Л. Санди. Эти композиторы, а также К. Уисар (музыкант индейского происхождения, ученик Понсе) в своих симфониях, камерных сочинениях, хорах и песнях использовали не только нац. ритмы и мелодику, но и архаич. муз. инструменты, а также имитировали звучание традиц. индейских ансамблей средствами симфонич. оркестра.
X. Каррильо, экспериментировавший в области микрохроматики, в кон. 19 в. создал 13-тоновую ладовую систему (сонидо тресе) и написал в ней ряд сочинений для изобретённых им муз. инструментов. Значит. вклад в развитие нац. муз. традиций внесли ученики К. Чавеса и С. Ревуэльтаса, организаторы «Группы четырёх» (1935): Д. Аяла, Б. Галиндо Димас, X. П. Монкайо, С. Контрерас. С 1960-х гг. группа мекс. композиторов среднего и младшего поколений – А. Лавалье Гарсия, М. Энрикес, Э. Кинтанар, М. X. де Элиас, М. Лависта, Э. Мата – примкнула к авангардизму, экспериментируя в области серийной, алеаторич., электронной музыки. Их сочинения исполнялись на Фестивале совр. мекс. музыки.
В Мехико работают: Нац. опера (1934), Нац. симфонич. оркестр (1949, быв. Мекс. симфонич. оркестр, 1928) – один из лучших в Лат. Америке, Нац. конс. (основана в 1866), Высшая школа музыки (1936) при Нац. ин-те изящных искусств, Высшая школа музыки (1929) при ун-те. Оперные театры имеются в Агуаскалиентесе (1991) и Гвадалахаре («Театр Дегольядо», 1866), симфонич. оркестры – в Халапе, Мериде и др. Среди провинциальных музыкально-учебных заведений – Высшая школа музыки и танца в Монтеррее (1977). Известность в М. и за рубежом приобрёл Фольклорный балет Мексики (основан А. Эрнандес в 1952).
Во 2-й пол. 20 в. получили известность дирижёры Ф. Лосано, Э. Мата, Э. Батис, Х. Веласко, Э. А. Димерке. В числе деятелей муз. иск-ва, завоевавших признание в М. и за её пределами, – дирижёр Л. Эррера де ла Фуэнте, скрипач польск. происхождения Г. Шеринг, пианисты К. Барахос и М. Т. Кастрильон, гитарист А. Брибьеска, певцы Х. Арая, Р. Вильясон, исполнители нар. песен Э. Касановас, Р. Негрете. Среди музыкантов кон. 20 – нач. 21 вв. – Г. Парейон, Е. Туссен, К. Ишайотль.
Дополнительная литература:
Herrera y Ogazón A. El arte musical en México. Méx., 1917;
Сamроs R. M. El folklore y la música mexicana. Méx., 1928;
Saldívar y Silva G. Historia de la música en México (épocas precortesiana y colonial). Méx., 1934;
idem. Bibliografía mexicana de musicología y musicografía. Méx., 1991–1992. Vol. 1–2;
Mayer-Serra O. Panorama de la música mexicana... Méx., 1941;
Pruneda A. 3 grandes músicos mexicanos. Méx., 1949;
Stevenson R. Music in Mexico. N. Y., 1952;
Mendoza V. T. La canción mexicana. Méx., 1961;
idem. Panorama de la música tradicional de México. 2 ed. Méx., 1984;
Malmström D. Introduction to twentieth century Mexican music. Uppsala, 1974;
Velazco J. De música y músicos. Méx., 1983;
Музыка стран Латинской Америки. М., 1983;
La música de México: Historia / Ed. J. Estrada, Méx., 1984–1986. Vol. 1–2;
Alvarez Coral J. Compositores mexicanos. 6 ed. Méx., 1987;
Moreno Rivas Y. Historia de la música popular mexicana. Méx., 1989;
Diccionario de compositores mexicanos de música de concierto: siglo XX / Еd. E. Soto Millán. M ́ex., 1996–1998. Vol. 1–2;
Кряжева И. Религиозная музыка в Новой Испании (XVI век) // Очерки истории латиноамериканского искусства. М., 1997. Ч. 1;
Лисовой В. И. Современная музыка. Этнические музыкальные традиции и творчество композиторов Центральной Америки. М., 2008.
Театр
В доколониальный период у индейцев М. существовали театрализованные представления, включавшие пантомиму и текст, – трагедийные (на мифологич. сюжеты) и комедийные (фарсы с бытовой тематикой). У майя были проф. актёры – балсамес, или балдсамес. В сер. 16 в. возник т. н. театр евангелизации: исп. миссионеры устраивали религиозно-христианские представления пейхкунтилли: с участием актёров-индейцев разыгрывались драматизированные проповеди на яз. науатль (запрещены в 1585). В 1572 студенты-иезуиты исполняли на латыни морализаторские пьесы, но это направление не получило развития. Во 2-й пол. 16 в. популярность приобрёл «креольский театр», восходивший к традиции исп. комедии. Среди первых мекс. драматургов: Ф. Гонсалес де Эслава, Х. Перес Рамирес (автор первой мекс. пьесы – пасторальной комедии «Духовная помолвка пастора Педро с мексиканской церковью», 1574). В 1597 в Мехико был открыт Дом комедии, где исполнялись религиозно-аллегорич. и светские пьесы (среди их авторов – Х. И. де ла Крус), в 1673 – первый постоянный публичный театр «Колисео», в 1735 – «Нуэво колисео». Театры появились также в Гвадалахаре (1758), Веракрусе (1787) и др.
В нач. 19 в. идеи борьбы за независимость ярче всего воплотились в творчестве драматургов А. де Кастро и Х. Фернандеса де Лисарди. В 1830–40-х гг. широкую популярность завоевали пьесы мекс. романтиков Ф. Кальдерона и И.Родригеса Гальвана. Основоположник мекс. бытовой комедии – М. Э. де Горостис («Горбатый любовник», 1822; «С тобой хлеб и лук», 1833, и др.). В Мехико были открыты новые театры: «Театро де нуэво Мексико» (1841), «Интурбиде» (1857). Среди выдающихся актёров этого периода – М. Моралес.
В нач. 20 в. в мекс. театре наметился процесс обновления, чему в значит. мере способствовала революция 1910–17. В 1923 в Мехико основан Союз драматургов, на базе которого впоследствии сформировались театры «Группа семи драматич. актёров», «Мексиканская комедия» и «Улисес». Актуальные темы поднимали в своих спектаклях эксперим. коллективы – труппа под рук. В. Фабрегас (1917), «Театро де орьентасьон» (1931), «Театро де аора» (1932). Ставились пьесы совр. мекс. драматургов: Ф. Гамбоа, М. Давалоса, Х. Вильяуррутии и др. Движение за обновление мекс. театра продолжалось вплоть до 2-й мировой войны. В 1940-х гг. наметились 2 направления – реалистическое и модернистское, тесно взаимодействовавшие в последующие годы. В Мехико в 1946 создан Нац. ин-т изящных искусств (включал Школу драматич. мастерства), в 1949 – Нац. ассоциация актёров. С нач. 1950-х гг. большое распространение получили университетские театры.
В 1960-х гг. при поддержке правительства большое количество театров появилось на всей территории страны. Идеологами движения новых театров выступили театральные деятели Х. Соле и И. Ретес. Репертуар составляли гл. обр. мировая классика, др.-греч. трагедии и пьесы А. П. Чехова. На сер. 1960-х гг. пришёлся расцвет творчества мекс. режиссёра М. Сабидо. В русле «Нового мексиканского театра» (см. «Новый латиноамериканский театр») сформировалось «Движение независимых театров», объединившее эксперим. студии, университетские коллективы и т. н. крестьянский театр. Под эгидой возникшего в Мехико в 1973 «Свободного центра театрального и художественного эксперимента», имеющего филиалы в 15 городах страны, возникли мн. ведущие труппы «Нового мексиканского театра»: «Групо культураль серо», театр-студия «Теколоте», театральные коллективы «С тобой, Америка», «Сумбон», «Сопилоте» и др.
В 1980–90-х гг. мекс. драматургия развивалась под влиянием европ. худож. направлений: театр post mortem («театр послесмертия»), возникший в русле европ. традицииабсурда театра, нашёл отражение в пьесах Э. Карбальидо и Э. Гарро, эстетика экзистенциализма – в драмах М. Вилальты и Х. Х. Мартинеса. Традиции психологич. драмы ярко проявились в творчестве К. Солорсано.
В 1990–2000-х гг. в М. процветает коммерч. театр. Большую популярность приобрели бродвейские мюзиклы, перенесённые на мекс. сцену. В этой стилистике работает драматург Ф. Сантандер. Среди драматургов рубежа 20–21 вв. – В. Леньеро, К. Фуэнтес. Среди режиссёров: Х. Л. Ибаньес (постановщик муз. комедий и пьес исп. и мекс. драматургов 18–19 вв.), Х. Мендоса (ставит пьесы Тирсо де Молины и Лопе Ф. де Веги Карпьо, экспериментирует в духе театральной эстетики А. Арто), Х. Х. Гуррола. С 1998 в Мехико проводится фестиваль «Музыка и сцена».
Дополнительная литература:
Magaňa Esquivel A. Breve historia del teatro mexicano. Méx., 1958;
Культура Мексики. М., 1980;
Frischmann D. H. El nuevo teatro popular en M ́exico. M ́ex., 1990;
The new dramatists of México, 1967–1985. Lexington, 1991;
Культура Латинской Америки. М., 2000.
Автор раздела: П. М. Степанова.
Балет
Традиционные религ. и светские танцы сохранили популярность и после завоевания М. Однако в колониальный период танец развивался под значит. влиянием исп. культуры. В 16 в. миссионеры по аналогии с европ. литургич. драмой создавали для новообращённых представления на языке аборигенов с танцами, для которых было характерно слияние индейских и европ. традиций. Возникали новые песенно- танцевальные жанры – уапанго, сон, харабе. Театральный танец развивался в М. благодаря европ. мастерам, посещавшим страну с кон. 18 в. и особенно после получения М. независимости в 1821. К нач. 20 в. наибольшее распространение получили франц. и итал. танцы. Росту интереса к сценич. хореографии способствовали гастроли Л. Фуллер (1897), А. П. Павловой (1919).
События революции 1910–17, подъём нац. самосознания возродили интерес к культуре доколумбовых цивилизаций. В 1932 в Мехико открылась Нац. школа танца, где обучали классич. и мекс. нар. танцу. Преподававшие в школе сёстры Н. и Г. Кампобелло на основе классич. лексики создавали балеты на мекс. тематику, организовав в 1943 труппу «Балет Мехико». Благодаря приглашению в 1939 мекс. правительством танцовщиц из США в М. получил развитие танец модерн. А. Соколова, ученица М. Грэхем, создала в Мехико труппу «Голубой голубь», в которую вошли мекс. артистки, получившие подготовку в Нац. школе танца. М. Вальдин также организовала свою труппу и в 1940 представила премьеру балета «Полковничиха» на музыку С. Ревуэльтаса о мекс. революции, положив начало балетам на нац. темы. В 1946 «Балет Вальдин» возглавили его солистки Г. Браво и А. Мерида.
В 1947 Нац. ин-том изящных искусств (INBA) создана Академия мекс. танца и, как её составляющая, – труппа «Мексиканский балет», которой руководили Г. Браво и А. Мерида (с 1956 Балет изящных искусств). Мн. спектакли, опиравшиеся на мифологич. и историч. сюжеты, оформляли мекс. художники (Д. А. Сикейрос, Х. К. Ороско), а основу хореографии составлял танец модерн с элементами нар. танца. В 1959, после распада труппы, Мерида создала Мекс. балет Нац. ин-та изящных искусств, в чей репертуар вошли её собств. постановки («Комплекс Электры» Г. Норьеги, 1960; «Плакальщица» К. Хименеса Мабарака, 1961), а также балеты Х. Лавалье («Интерлюдия» на музыку Б. Бриттена, 1960), Х. Лимона(«Короткая месса» на музыку З. Кодая, 1961) и др. В 1963 труппа была распущена и на её базе возник Классич. балет Мексики (с 1977 Нац. танцевальная компания). Репертуар составляют балеты классич. наследия («Лебединое озеро» П. И. Чайковского, «Жизель» А. Адана, «Тщетная предосторожность» П. Л. Гертеля), а также постановки Дж. Баланчина и совр. хореографов – Г. Контрерас, М. Солана и др. На исполнительский стиль труппы повлияло принятое в 1975 соглашение с Кубой о сотрудничестве в области балета – за основу подготовки принята система кубин. школы, в труппе работали кубин. артисты и педагоги.
Одной из ведущих в стране трупп, работавших в области танца модерн и совр. танца, был созданный Г. Браво и Х. Лавалье в 1949 в Мехико Нац. балет Мексики. В 1991–2006 труппа базировалась в г. Керетаро, где в 1991 Браво основала также Нац. центр совр. танца. Репертуар Нац. балета Мексики составляли постановки Браво – «Памяти Сапаты» (1951) и «Рай утопленников» (1960) Хименеса Мабарака, «Да здравствует свобода!» А. Онеггера (1965), а также балеты др. хореографов.
В 1966 в Мехико основан «Независимый балет», пропагандирующий совр. танец. С 1977 в Мехико существует «Балет Театра пространства» под рук. Г. Ороско и М. Декомбе, работающий с разными техниками совр. танца. Среди др. компаний, репертуар которых составляют классика, неоклассика и совр. постановки, выделяется также «Балет Монтеррея» (основан в 1990). Традиции нац. танца представляет Фольклорный балет Мексики, основанный в 1952 А. Эрнандес, которая в своих постановках средствами народно-сценич. танца представляла культуру разл. регионов М. (руководила коллективом до самой смерти в 2000). Проф. труппы совр. и фольклорного танца существуют в М. и при ун-тах – в городах Веракрус, Пуэбла и др. «Хореографич. мастерской» при Нац. автономном ун-те М., основанной в 1970 в Мехико, руководит её создательница Г. Контрерас.
В М. регулярно проходят фестивали совр. танца: в Мехико (с 1980), в Морелии (с 1994) и др.
Дополнительная литература:
Dallal A. La danza en M ́exico. 2 ed. M ́ex., 1995. Vol. 1–3;
Bárcena Alcaraz P., Zavala González J., Vellido Peralta G. El hombre y la danza. Méx., 2001;
Илларионов Б. A. Глория. Русские корни мексиканского балета. СПб., 2004.
Автор раздела: О. Н. Макарова.
Кино
Зарождение кино в М. связано с именем первого кинопрокатчика С. Тоскано Баррагана, открывшего в 1896 кинозал в Мехико. Он был автором короткометражных лент и документальных репортажей о Мекс. революции 1910–17 (в 1950 из этих материалов был смонтирован ф. «Воспоминания одного мексиканца»). В 1898 Тоскано Баррагана снял первый игровой фильм, записав на плёнку спектакль «Дон Хуан Тенорио» Х. Соррильи. В 1900-х гг. в осн. выпускались документальные картины. Первым мекс. полнометражным игровым фильмом считается «Клич Долорес» Ф. де Хесуса Аро (1907); в 1916 его ф. «Роковая гордость» положил начало жанру мелодрамы в мекс. кино. В 1917–20 на экран выходило ок. 10 фильмов в год, среди них: «Свет» (по Г. Д’Аннунцио, 1917) и «Куаутемок» (1918) М. де ла Бандеры, «Святая» Л. Передо (1918, по одноим. роману Ф. Гамбоа), приключенч. ф. «Серый автомобиль» Э. Росаса (1919). В 1920-х гг. нац. произ-во значительно сократилось, т. к. на кинорынке М. главенствовали компании США. В этот период выделялось творчество М. Контрераса Торреса (фильмы о мекс. революции «Командир», 1921, «О расе ацтеков», 1922). В 1930 вышел первый звуковой ф. «Сильнее долга» Р. Севильи. В 1930-х гг. кинопроизводство М. переживало подъём. Работа над ф. «Да здравствует Мексика!», который в 1931–1932 снимали здесь С. М. Эйзенштейн и Э. К. Тиссэ, оказала заметное влияние на творчество мекс. кинематографистов: эпич. характер картин о революции «Кум Мендоса» (1933) и «Пойдём за Панчо Вильей» (1935) Ф. Де Фуэнтеса, поэтика фильмов «Сети» Ф. Циннемана и Э. Гомеса Мурьеля, «Ханицио» К. Наварро (оба 1934). Осн. жанрами в 1930-х гг. стали мелодрама (фильмы А. Бойтлера, Х. Ороля и др.) и муз. комедия «ранчера» («Там, на большом ранчо» де Фуэнтеса, 1936, и др.). В 1934–42 проводились реформы в сфере кинопроизводства и проката: в Мехико открылись студии «CLASA Films» (1935) и «Azteca» (1939), создан Кинобанк (1942). В 1945 основан профсоюз мекс. кинематографистов. В 1946 учреждена Мекс. академия кинематографич. науки и иск-ва.
В 1-й пол. 1940-х гг. («золотая эпоха» мекс. кино) признание (в т. ч. международное) получило совместное творчество реж. Э. Фернандеса и оператора Г. Фигероа. Для их поэтичных, живописных фильмов («Мария Канделария», 1944; «Жемчужина», 1946; «Рио Эскондидо», 1948) характерны обращение к истокам мекс. культуры, эстетизация мира индейцев. Среди популярных актёров этого времени – М. Феликс, П. Армендарис, Д. дель Рио, Х. Негрете, комик Кантинфлас (Марио Морено). В 1940–50-х гг. снимались фильмы разл. жанров: психологич. драмы де Фуэнтеса («Донья Барбара», по одноим. роману Р. Гальегоса; «Женщина без души», оба 1943) и Х. Брачо («Другой рассвет», 1943), социологич. кинозарисовки А. Галиндо («Чемпион без лаврового венка», 1946; «Мокрые спины», 1955), нар. комедии И. Родригеса («Мы, бедняки», 1947). Междунар. известность получили фильмы «Корни» Б. Аласраки (1955) и «Тореадор» К. Вело (1956). К нач. 1960-х гг. М. утратила ведущую роль на кинорынке Лат. Америки, произошёл спад кинопроизводства. Гл. худож. достижениями этих лет стали работы Л. Буньюэля (поставил в М. 14 фильмов): «Забытые» (1950, пр. Мкф в Канне), «Он» (1953), «Назарин» (по Б. Пересу Гальдосу, 1958, пр. Мкф в Канне), «Ангел-истребитель» (1962, пр. Мкф в Канне), «Симеон-столпник» (1965, пр. Мкф в Венеции) и др. Трилогию о жизни индейцев М. поставил исп. режиссёр-эмигрант Л. Алькориса: «Тлаюкан» (1961, в отеч. прокате «Жемчуг святой Люсии», пр. Мкф в Карлови-Вари), «Ловцы акул» (1962), «Тараумара» (1964, в отеч. прокате «Гордые сыны Тараумары», пр. Мкф в Канне). Попыткой выйти из кризиса стал в 1965 конкурс эксперим. кино – признание получили фильмы «Секретная формула» Р. Гамеса и «В этом посёлке воров нет» А. Исаака (по Г. Гарсия Маркесу), оба 1965. В 1963 основан учебный Киноцентр (КУЭК) при Нац. автономном ун-те М. в Мехико (УНАМ), ставший центром независимого мекс. кино (в рамках КУЭК в 1970 создан монтажный документальный ф. «Крик» Л. Лопеса о революц. выступлениях мекс. студенчества в 1968). Громкий резонанс в критике вызвали работы А. Ходоровского (чилийца по происхождению) «Фандо и Лис» (1968) и «Крот» (1969).
В кон. 1960-х гг. возникло движение «независимого кино» М., его представители – режиссёры А. Рипстейн, Ф. Касальс, П. Ледук – выступали за социально-критич. иск-во. Фильм «Рид. Восставшая Мексика» Ледука (1971) обозначил новую веху в трактовке мекс. революции. Важные историч. события воссозданы в фильмах М. Фернандес Виоланте «Всё равно ты зовешься Хуаном» (1976) о крестьянской войне «кристерос» 1926–29 и «Кананеа» (1977) об одной из первых крупных стачек мекс. рабочих в нач. 20 в. В 1970-е гг. Касальс снимал фильмы на сюжеты из нац. истории («Эмилиано Сапата», 1970; «В саду тёти Исабель», 1971; «Те годы», 1972), а также из современности, трактуя в них проблему социального насилия («Карцер», 1974; «Каноа», 1975, пр. Мкф в Зап. Берлине; «Покианчис», 1977). Поиски самобытного стиля отличают фильмы А. Хосковича («Изменение», 1971; «Меридиан 100-й», 1974), Рипстейна («Замок чистоты», 1973; «Святое ремесло», 1974), «чёрные» комедии Л. Алькорисы («Национальные гонки», 1973; «Живые силы», 1975). Коммерч. развлекательному кино противопоставляли своё творчество А. Исаак, Х. Эстрада, С. Ольхович, Г. Мартинес, Х. Эрмосильо, Х. Фонс, Г. Ретес и др. Для их фильмов 1970-х гг. характерны худож. новации и интерес к социальной проблематике: «Дом на юге» (1976), «В дождь» (в отеч. прокате «Дождь идёт», 1978) Ольховича, «Каменщики» Фонса (1976), «Никчёмные люди» Эстрады и «Хуан Перес Холоте» А. Бурнса (оба 1977). Успешные творч. поиски мекс. кинематографистов прервались в кон. 1970-х гг. вместе с упразднением Кинобанка, снижением гос. капиталовложений в нац. кино, возвратом к частному произ-ву, началом выпуска дешёвой кинопродукции. В нач. 1980-х гг. правительство предприняло ряд мер по повышению престижа мекс. кино: в 1983 открыт Мекс. ин-т кинематографии (ИМСИНЕ), занимающийся производством и прокатом фильмов совм. с гос. компанией CONACINE (признание получила «Империя фортуны» Рипстейна, 1986). Оригинальная поэтика, основанная на визуально-пластич. и муз. образах, характерна для фильмов Ледука («Фрида, живая природа», 1986; «Барокко», 1989, совм. с Испанией и Кубой). Из совместных постановок М. с др. странами наиболее успешно прошла в прокате картина «Надежда/Esperanza» Ольховича (1988, совм. с СССР).
Во время кризиса кон. 1980-х – нач. 1990-х гг., когда произошло резкое снижение кинопроизводства, заявила о себе плеяда режиссёров, в чьих фильмах отразились новый взгляд на совр. жизнь, внимание к простому человеку: «Бродячие жизни» (1985) и «Лесной посё- лок» (1990) Х. А. де ла Ривы, «Жена Бенхамина» К. Карреры (1991), «Только со своим партнёром» А. Куарона (1991). Оригинальный худож. почерк отличает работы женщин-режиссёров – М. Новаро («Лола», 1989; «Дансон», 1993), Д. Ротберг («Интимность», 1991), М. Систач («Из жизни Анны», 1991). На экраны вышли работы известных режиссёров – ранее запрещённый цензурой ф. «Кровавый рассвет» Х. Фонса (1991), ленты Х. Умберто Эрмосильо «Домашнее задание» (1991, пр. Мкф в Москве) и «Запрещённое домашнее задание» (1992). Высокое признание за рубежом получили трагедийные фильмы А. Рипстейна «Начало и конец» (1993, пр. Мкф в Сан-Себастьяне) и «Кроваво- красный» (1996, пр. Мкф в Венеции). Среди популярных фильмов 1990-х гг.: «Как вода для шоколада» А. Арау (1993, экранизация бестселлера Л. Эскивель) и «Переулок чудес» Фонса (1995). Несмотря на сокращение гос. финансирования и кинопроизводства, фильмы нач. 21 в. отличает высокий худож. уровень: «С улицы» Х. Торта и «Аромат фиалок» М. Систач (оба 2001), «Тёмные города» Ф. Сариньяны (2002). Успехи А. Гонсалеса Иньярриту («Сука-любовь», 2000), А. Куарона («И твою маму тоже», 2001), Г. дель Торо («Лабиринт фавна», 2006), завоевавших множество междунар. премий, поднимают престиж нац. кино. Мировую известность приобрело авторское кино К. Рейгадаса («Япония», 2002, пр. Мкф в Канне; «Битва в небесах», 2005; «Безмолвный свет», 2007, пр. Мкф в Канне). Признание получили и отмеченные разнообразием худож. поисков фильмы – «Сезон уток» (2004) и «Озеро Тахо» (2008, пр. Мкф в Берлине) Ф. Эймбеке, «Парковая дорога» Э. Риберо (2008, пр. Мкф в Локарно), «5 дней без Норы» М. Ченильо (2009, пр. Мкф в Москве). В стране действуют Фильмотека при УНАМ (основана в 1960) и Нац. синематека (основана в 1974). Проводятся междунар. кинофестивали: в Морелии (с 2003), в Гвадалахаре (с 2005); совр. кино (Мехико, 2003), короткометражного кино (Гуанахуато, 1998).
Дополнительная литература:
Ростоцкая Л. В. Киноискусство Мексики // Культура Мексики. М., 1980;
Ayala Blanco J. La aventura del cine mexicano. M ́ex., 1993;
García Riera E. Breve historia del cine mexicano: primer siglo (1897–1997). Méx., 1998;
Wood J. The Faber book of Mexican cinema. L., 2006;
Ветрова Т. Н. Латиноамериканский кинематограф: верша свою судьбу. М., 2010.
Автор раздела: Т. Н. Ветрова.
Цирк
С доколониальных времён в М. получило развитие иск-во жонглирования, в т. ч. жонглирования ногами – антипод, с которым Европу познакомили именно мексиканцы: в 1529 нем. путешественник Х. Вайдиц видел в Испании выступление мекс. антиподистов и сделал зарисовки, хранящиеся в Нац. музее Нюрнберга. До приезда в Европу япон. артистов лидирующие позиции в иск-ве жонглирования ногами занимали мекс. антиподисты. Индейцам хорошо было известно иск-во акробатики. По свидетельству Э. Кортеса, во внутр. дворе дворца Моктесумы II упражнялись акробаты и карлики. Известна старинная нар. игра, участники которой совершали гимнастич. полёты: привязав себя к канатам, обвитым вокруг подвижной площадки, которая крепилась наверху высокого столба, игроки в костюмах птиц соскакивали с площадки, канаты разматывались, заставляя площадку вращаться, а игроков – эффектно летать вокруг столба, медленно опускаясь на землю. С началом колонизации в М. получили распространение ночные карнавалы (энкамисады), сопровождаемые исп. танцами, которые завершались построением акробатич. пирамид.
Из Европы в М. приезжали бродячие акробаты, наездники, канатоходцы. К кон. 18 в. по городам М. во множестве гастролировали цирковые труппы из Испании, Италии, Великобритании и др. Собств. антрепризы начали появляться в М. на рубеже 19–20 вв. Мировую известность получили мн. мекс. артисты, в т. ч. семья акробатов Кодона, закрепившая лидерство мекс. школы в жанре воздушной гимнастики. Видными представителями этой школы в 20 в. были также гимнасты из группы Гаонас и Васкес, исполнившие впервые в мире 3 сальто с пируэтом и 4 сальто с трапеции в руки к ловитору. Мекс. гимнасты неоднократно получали высшие награды междунар. фестивалей циркового иск-ва в Монте-Карло. В 1967 на Междунар. фестивале жонглёров в г. Бергамо (Италия) мекс. артист Р. Кардена завоевал гл. приз Энрико Растелли и был назван лучшим жонглёром года (именем Кардена названа гимнастич. школа в Гвадалахаре). В период экономич. подъёма 1980–90-х гг. мн. артисты, долгое время работавшие в США и Европе, возвратились в М., где число цирков к кон. 20 в. возросло до 200. Самые крупные из них (цирки братьев: Атайде, Васкес, Падилья Кортес, Гаска; «Ролекс» и др.) объединились во Всемексиканскую ассоциацию цирковых предпринимателей, которая разрабатывает и координирует график маршрутов по городам страны. Кроме гимнастов, антиподистов, жонглёров, М. дала миру и выдающихся цирковых импресарио. Среди них во 2-й пол. 20 в. выделялся Э. Мурильо – основатель, худож. руководитель, директор и консультант междунар. цирковых фестивалей, шоу, телепрограмм в М. и др. странах мира.
Дополнительная литература:
Вайян Д. История ацтеков. М., 1949.
Автор раздела: В. В. Кошкин.