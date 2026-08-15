МЭКОННЫН УОЛЬДЭ МИКАЭЛЬ

МЭКОННЫН УОЛЬДЭ МИКАЭЛЬ - государственный и во­енный дея­тель Эфио­пии.

Двою­род­ный брат императора Ме­не­ли­ка II , отец императора Хай­ле Се­лас­сие I. В ран­нем воз­рас­те по­сту­пил на служ­бу к пра­ви­те­лю области Шоа Ме­не­ли­ку. В 23 го­да по­лу­чил пер­вый во­енно-феодальный ти­тул «ба­лям­ба­рас» (до­слов­но - ко­мен­дант кре­по­сти) и на­зна­чен гу­бер­на­то­ром не­боль­шо­го округа Уа­ба­ри к за­па­ду от Эн­то­то, то­гдаш­ней сто­ли­цы Шоа.

На­ча­ло бле­стя­щей карь­е­ры Мэконнына как пра­вой ру­ки Ме­не­ли­ка от­но­сит­ся к 1887 году, ко­гда по­сле за­хва­та бо­га­то­го му­сульманского города Ха­рэр он был на­зна­чен его гу­бер­на­то­ром. На этом по­сту яр­ко про­яви­лось уме­ние Мэконнына ре­шать слож­ные меж­кон­фес­сио­наль­ные и межэт­нические во­про­сы.

Во вре­мя ита­ло-эфи­опской вой­ны 1895-1896 годов (смотреть Ита­ло-эфи­оп­ские вой­ны) ар­мия Мэконнына раз­гро­ми­ла италь­ян­цев в сра­же­ни­ях у Ам­ба-Ала­ге и Мэ­кэ­ле, пред­ше­ст­во­вав­ших ре­шаю­щей бит­ве при Адуа , обес­пе­чив­шей по­бе­ду Эфио­пии. Один из главных уча­ст­ни­ков этой бит­вы. В 1898 году в хо­де рас­ши­ре­ния тер­ри­то­рии стра­ны воз­гла­вил во­енную экс­пе­ди­цию по при­сое­ди­не­нию бо­га­той зо­ло­том западной областью Бе­ни-Шан­гуль.

В 1899 году по при­ка­зу им­пе­ра­то­ра по­да­вил мя­теж феода­лов области Ты­грай и в те­че­ние не­сколь­ких лет со­вме­щал долж­но­сти гу­бер­на­то­ров Ха­рэ­ра и Ты­грая. Бу­ду­чи еди­но­мыш­лен­ни­ком императора Ме­не­ли­ка II и его бли­жай­шим со­вет­ни­ком по во­про­сам цен­тра­ли­за­ции и мо­дер­ни­за­ции Эфио­пии, внёс зна­чительный вклад в вы­ра­бот­ку основных на­прав­ле­ний внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ки стра­ны.

Уча­ст­во­вал во всех главных пе­ре­го­во­рах с пред­ста­ви­те­ля­ми ев­ропейских дер­жав, по­се­тил с ди­пло­ма­тическим по­ру­че­ния­ми Ита­лию, Ве­ли­ко­бри­та­нию и Фран­цию. Сыг­рал важ­ную роль в де­мар­ка­ции государственных гра­ниц ме­ж­ду Эфио­пи­ей и ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­де­ния­ми Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции в рай­оне по­бе­ре­жья Крас­но­го мо­ря. В по­след­ние го­ды жиз­ни рас­смат­ри­вал­ся как наи­бо­лее ве­ро­ят­ный пре­емник Ме­не­ли­ка II на императорском тро­не. Со­глас­но за­ве­ща­нию Мэконнына, мно­гие его ра­бы по­лу­чи­ли воль­ную.