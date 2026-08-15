МЭКОННЫН УОЛЬДЭ МИКАЭЛЬ
МЭКОННЫН УОЛЬДЭ МИКАЭЛЬ - государственный и военный деятель Эфиопии.
Двоюродный брат императора Менелика II, отец императора Хайле Селассие I. В раннем возрасте поступил на службу к правителю области Шоа Менелику. В 23 года получил первый военно-феодальный титул «балямбарас» (дословно - комендант крепости) и назначен губернатором небольшого округа Уабари к западу от Энтото, тогдашней столицы Шоа.
Начало блестящей карьеры Мэконнына как правой руки Менелика относится к 1887 году, когда после захвата богатого мусульманского города Харэр он был назначен его губернатором. На этом посту ярко проявилось умение Мэконнына решать сложные межконфессиональные и межэтнические вопросы.
Во время итало-эфиопской войны 1895-1896 годов (смотреть Итало-эфиопские войны) армия Мэконнына разгромила итальянцев в сражениях у Амба-Алаге и Мэкэле, предшествовавших решающей битве при Адуа, обеспечившей победу Эфиопии. Один из главных участников этой битвы. В 1898 году в ходе расширения территории страны возглавил военную экспедицию по присоединению богатой золотом западной областью Бени-Шангуль.
В 1899 году по приказу императора подавил мятеж феодалов области Тыграй и в течение нескольких лет совмещал должности губернаторов Харэра и Тыграя. Будучи единомышленником императора Менелика II и его ближайшим советником по вопросам централизации и модернизации Эфиопии, внёс значительный вклад в выработку основных направлений внутренней и внешней политики страны.
Участвовал во всех главных переговорах с представителями европейских держав, посетил с дипломатическим поручениями Италию, Великобританию и Францию. Сыграл важную роль в демаркации государственных границ между Эфиопией и колониальными владениями Великобритании и Франции в районе побережья Красного моря. В последние годы жизни рассматривался как наиболее вероятный преемник Менелика II на императорском троне. Согласно завещанию Мэконнына, многие его рабы получили вольную.