МЭКОННЫН ЭНДАЛЬКАЧОУ
МЭКОННЫН ЭНДАЛЬКАЧОУ - эфиопский писатель, государственный деятель.
Родился в аристократической семье, получил религиозное образование. Представитель Эфиопии в Лиге Наций (1931-1933 годы), мэр Аддис-Абебы (1934 год), губернатор провинции Иллубабор (1935 год). В 1936-1941 годах жил в Иерусалиме. Премьер-министр Эфиопии (1942-1957 годы). Призывал к христианскому смирению, выступал против модернизации эфиопского общества по западным стандартам.
Как писатель Мэконнын получил широкую известность после выхода сборника повестей и пьес «Поправьте меня!» («Аррымунь», издана в 1953 году), среди которых наибольший успех имела пронизанная фатализмом повесть «Изменчивый мир» («Алэм ворэтэння»), а также повесть «Я не лгу, говоря, что я не умер» («Альмотхум быйе альващим») о нравственных страданиях женщины, вынужденной стать наложницей фашиста.
Повышенный интерес к психологии, отчасти отразивший увлечение Мэконныном литературой европейского сентиментализма, отличает романы «Цэхай Мэсфын» (1949 год), «Таиту Бытуль» (1950 год), «Сплетник» («Джоро тэбби», 1951 год) и др.