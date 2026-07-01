МЭКОННЫН ЭНДАЛЬКАЧОУ

МЭКОННЫН ЭНДАЛЬКАЧОУ - эфи­опский пи­са­тель, государственный дея­тель.

Ро­дил­ся в ари­сто­кра­тической се­мье, по­лу­чил ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние. Пред­ста­ви­тель Эфио­пии в Ли­ге На­ций (1931-1933 годы), мэр Ад­дис-Абе­бы (1934 год), гу­бер­на­тор провинции Ил­лу­ба­бор (1935 год). В 1936-1941 годах жил в Ие­ру­са­ли­ме . Пре­мьер-министр Эфио­пии (1942-1957 годы). При­зы­вал к хри­сти­ан­ско­му сми­ре­нию, вы­сту­пал про­тив мо­дер­ни­за­ции эфи­опского об­ще­ст­ва по западным стан­дар­там.

Как пи­са­тель Мэконнын по­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность по­сле вы­хо­да сборника по­вес­тей и пьес «По­правь­те ме­ня!» («Ар­ры­мунь», издана в 1953 году), сре­ди ко­то­рых наи­боль­ший ус­пех име­ла про­ни­зан­ная фа­та­лиз­мом по­весть «Из­мен­чи­вый мир» («Алэм во­рэ­тэн­ня»), а так­же по­весть «Я не лгу, го­во­ря, что я не умер» («Аль­мот­хум быйе аль­ва­щим») о нрав­ст­вен­ных стра­да­ни­ях жен­щи­ны, вы­ну­ж­ден­ной стать на­лож­ни­цей фа­ши­ста.

По­вы­шен­ный ин­те­рес к пси­хо­ло­гии , от­час­ти от­ра­зив­ший ув­ле­че­ние Мэконныном ли­те­ра­ту­рой ев­ропейского сен­ти­мен­та­лиз­ма, от­ли­ча­ет ро­ма­ны «Цэ­хай Мэс­фын» (1949 год), «Таи­ту Бы­туль» (1950 год), «Сплет­ник» («Джо­ро тэб­би», 1951 год) и др.