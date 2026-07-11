МЕКЛЕНБУРГ-СТРЕЛИЦКИЙ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ, герцог

Сын герцога Георга Августа Мекленбург-Стрелицкого и великой княгини Екатерины Михайловны, правнук императора Павла I, лютеранин. 25.7.1870 зачислен в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду прапорщиком. Получил домашнее образование. Окончил Страбургский университет. 8.4.1884 произведен в подпоручики. 24.3.1885 произведен в поручики (со старшинством с 1.1.1885). 2.1.1887 прибыл на службу в бригаду. 30.8.1892 произведен в штабс-капитаны. 6.12.1894 произведен в капитаны. 28.1.1895 поступил в Офицерскую артиллерийскую школу. 16.9.1895 окончил школу с оценкой «успешно». 23.10.1895 назначен командующим 1-й батареей лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. 6.12.1895 произведен в полковники с утверждением командиром батареи. 22.2.1901 назначен командиром 1-го дивизиона лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. 3.3.1904 произведен в генерал-майоры с назначением командиром лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. 2.7.1908 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником артиллерии 1-го армейского корпуса. 23.1.1910 назначен состоять по Военному министерству. Участник Первой мировой войны. 25.7.1914 перешел в русское подданство с сохранением герцогского титула. 5.8.1914 назначен в распоряжение командира Гвардейского корпуса. 27.12.1914 назначен инспектором артиллерии Гвардейского корпуса. 1.12.1915 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 29.12.1915 назначен в распоряжением командира Гвардейского корпуса. 24.5.1916 назначен инспектором артиллерии войск Гвардии. 19.8.1916 отчислен от должности с оставлением генерал-адъютантом. 31.3.1917 уволен со службы по болезни с мундиром. Эмигрировал в Данию. Член Союза взаимопомощи русским офицеров в Дании. Затем переехал в Германию. Проживал в своем имении Ремплин в Мекленбурге. Председатель Общества господ офицеров лейб-гвардии. 1-й артиллерийской бригады в Германии. Попечитель Императорского Клинического ииститута великой княгини Елены Павловны (25.1.1910–22.4.1917).

Холост. В 1928 г. усыновил племянника графа Георгия Георгиевича Карлова (с 1929 г. – герцог цу Мекленбург, граф фон Карлов, 18.12.1950 признан главой Мекленбург-Стрелицкого дома).

Владел (вместе с родственниками) домом в герцогстве Мекленбург-Стрелицком, имением в герцогстве Мекленбург-Шверинском, дворцом и землей в Петрограде, имениями в Петроградской губернии (в том числе имением Ораниенбаум и Большим дворцом в Ораниенбауме) и имением Карловка в Константиноградском уезде Полтавской губернии.2.1914 назначен инспектором арт.