МЕКЛЕНБУРГ-СТРЕЛИЦКИЕ
Ветвь династии Мекленбургов, правящая династия герцогства (с 1815 вел. герцогства) Мекленбург-Стрелиц (Мекленбург-Штрелиц) (1701–1918); рос. герцогский род. Его представители носили в России титул «великогерцогского высочества» и до 1914 сохраняли мекленбург-стрелицкое подданство.
Родоначальник – Адольф Фридрих II (19.10.1658–12.5.1708), первый герцог Мекленбург-Стрелицкий (1701–1708). Его потомки в 4-м поколении: Фридрих Вильгельм II (17.10.1819–30.5.1904), вел. герцог Мекленбург-Стрелицкий (с 1860), основатель старшей линии М.-С.; Георг Август (Георг Август Эрнест Адольф Карл Людвиг) [11.1.1824–8(20).6.1876], ген. от арт. рос. службы (1861), поч. чл. Петербургской АН (1856/57), двоюродный брат супруги имп. Николая I имп. Александры Фёдоровны, основатель младшей (рос.) линии М.-С. Учился в Боннском ун-те, служил в прус. армии, в 1850 перешёл на рос. службу. Член Арт. к-та и арт. отделения Военно-учебного к-та (с 1850), пред. К-та об улучшении штуцеров и ружей (1855–60), инспектор стрелковых батальонов (с 1856), пред. Оружейной комиссии при Арт. к-те (с 1860), ген.-адъютант (1860), поч. чл. Технического к-та Гл. арт. управления (с 1868) и председательствующий в Оружейной комиссии Технич. к-та (1868–1876), поч. чл. Михайловской арт. академии (с 1870). С 1851 владел имением Ремплин в Мекленбург-Стрелице (до 100 тыс. га). С 4(16).2.1851 состоял в браке с дочерью вел. кн. Михаила Павловича и вел. кн. Елены Павловны – вел. кн. Екатериной Михайловной [16(28).8.1827–30.4(12.5).1894], владевшей Михайловским дворцом и Каменным островом в С.-Петербурге, Ораниенбаумским имением в Петергофском у. С.-Петерб. губ. (площадь св. 29,4 тыс. га) и имением Карловка в Константиноградском у. Полтавской губ. (до 1861 площадь св. 98 тыс. га, после 1861 – св. 62,2 тыс. га).
Внук Фридриха Вильгельма II – Адольф Фридрих VI (17.6.1882–23.2.1918), вел. герцог Мекленбург-Стрелицкий (1914–18), с его смертью старшая линия М.-С. пресеклась и права на престол Мекленбург-Стрелица перешли к рос. линии.
Известны сыновья Г. А. Мекленбург- Стрелицкого: Георгий Георгиевич (Георг Александр Михаил Фридрих Вильгельм Франц Карл) [6.6.1859–22.11(5.12).1909], ген.-м. Свиты Е. И. В. (1906), окончил Лейпцигский ун-т со степенью д-ра философии, с 1882 на рос. воен. службе, ком. л.-гв. Драгунского полка (1902–06), 1-й бригады 1-й гв. кав. дивизии (1906–07), с 1907 состоял в распоряжении главнокоманд. войсками гвардии и Петерб. ВО, продолжал благотворительную деятельность своей бабушки и матери: покровитель Ораниенбаумского женского четырёхклассного уч-ща вел. кн. Екатерины Михайловны, попечитель Имп. клинического ин-та вел. кн. Елены Павловны (с 1894, ныне – С.-Петерб. мед. академия последипломного образования), поч. чл. Михайловской арт. академии (с 1895), крупный землевладелец (10 имений в разл. уездах Рос. империи площадью св. 135 тыс. га, а также особняк в С.-Петербурге, купленный в 1896 взамен проданного дворцовому ведомству Михайловского дворца, имение Ремплин и др.) и заводчик (3 сахарных, крахмальный, винокуренный и кирпичный заводы), коллекционер (приобретал ноты не издававшихся в России муз. произведений, редкие муз. инструменты), великолепно играл на виолончели и фортепиано, в 1896 основал струнный квартет камерной музыки («Квартет Мекленбургского»). Со 2(14).2.1890 состоял в морганатическом браке с гр. Наталией Фёдо- ровной Карловой (урождённой Вонлярской) [4(16).5.1858–14.3.1921]; Михаил Георгиевич (Карл Михаил Вильгельм Александр Август) [5(17).6.1863–6.12.1934], ген.-л. (1908), окончил Страсбургский ун-т со степенью д-ра философии, с 1895 на рос. воен. службе, ком. 1-й батареи (1895–1901), 1-го дивизиона (1901–04) л.-гв. 1-й арт. бригады, ком. л.-гв. 1-й арт. бригады (1904–08), нач. артиллерии 1-го армейского корпуса (1908–10), в 1910–14 в распоряжении воен. министра, участник 1-й мировой войны, 25.7(7.8).1914 принял рос. подданство, отказавшись от права наследования мекленбург-стрелицкого престола (вторично отказался в февр. 1918), состоял в распоряжении ком. Гв. корпуса (авг. 1914 – дек. 1914/янв. 1915; в дек. 1914 награждён орденом Св. Георгия 4-й степени), инспектор (затем – нач.) артиллерии Гв. корпуса (1914/15–1916; в 1915 награждён Георгиевским оружием), ген.-адъютант (1915), поч. чл. Михайловской арт. академии (1895), попечитель Имп. клинического ин-та вел. кн. Елены Павловны (1910–17), коллекционер худож. редкостей. Во время Февр. революции 1917 был арестован в ночь с 6(19) на 7(20).3.1917 и доставлен в Таврический дворец, но уже 8(21) марта отпущен. Вскоре уволен в отставку и выехал в Кисловодск, а в 1919 в Германию, где проживал в имении Ремплин. С 1910 опекун и попечитель детей брата Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого, 11.9.1928 усыновил их.
Из детей Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого известен Георгий Георгиевич (Георг Александр Михаил Фридрих Вильгельм Альберт Теодор Франц) [4(16).10.1899–6.7.1963], учился в Александровском лицее (не окончил из-за революц. событий 1917), с 1919 в эмиграции в Германии. С рождения носил фамилию и титул гр. Карлова, после его усыновления М. Г. Мекленбург-Стрелицким (1928) вел. герцог Мекленбург-Шверинский Фридрих Франц IV в 1929 присвоил ему и его потомству титул «герцогов цу Мекленбург, графов фон Карлов» с именованием «светлость». В 1945 незадолго до окончания 2-й мировой войны в связи с приближением Красной Армии к границам Германии переселился из Мекленбург-Стрелица (который позднее вошёл в состав ГДР) в Зигмаринген (в 1990 после объединения Германии представители рода вернулись в Мекленбург-Стрелиц). 18.12.1950 глава Мекленбург-Шверинского герцогского дома принц Христиан Людвиг признал его главой Мекленбург-Стрелицкого герцогского дома с титулованием «высочест- во». Внук Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого – Георг Борвин (Георг Борвин Фридрих Франц Карл Стефан Конрад Губертус Мария) (р. 10.6.1956), принц Мекленбург-Стрелицкий, глава Мекленбург-Стрелицкого герцогского дома (1996–2001). В 2001 после смерти принца Фридриха Франца Мекленбург-Шверинского и пресечения старшей ветви династии Мекленбургов стал главой объединённого герцогского дома Мекленбургов.
Род графов Карловых внесён в 5-ю часть дворянской родословной книги С.-Петерб. (1913) и Полтавской (1913) губерний.
Дополнительная литература:
Глинка-Маврин Б. Г. Служебная деятельность в России его велико-герцогского высочества герцога Георгия Мекленбург-Стрелицкого, 1850–1876 гг. СПб., 1877;
Анфимов А. М. Карловское имение Мекленбург- Стрелицких в конце XIX – начале XX в. // Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. М., 1962. Сб. 5;
L’Allemagne Dynastique. Le Perreux, 1991. Vol. 6: Bade-Mecklembourg, famille alli ́ees C–G;
Красюков Р.Г. Русская ветвь Мекленбург-Стрелицкого дома // Из глубины времен. СПб., 1995. Вып. 4;
Попова Г. А. Особняк графини Карловой. СПб., 1996;
Семенов И. С. Христианские династии Европы. М., 2002.
Автор статьи: Ю. А. Кузьмин.