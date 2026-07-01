МЕКЛЕНБУРГ-СТРЕЛИЦКИЕ

Ветвь ди­на­стии Мек­лен­бур­гов, пра­вя­щая ди­на­стия гер­цог­ст­ва (с 1815 вел. гер­цог­ст­ва) Мек­лен­бург-Стре­лиц (Мек­лен­бург-Штре­лиц) (1701–1918); рос. гер­цог­ский род. Его пред­ста­ви­те­ли но­си­ли в Рос­сии ти­тул «ве­ли­ко­гер­цог­ско­го вы­со­че­ст­ва» и до 1914 со­хра­ня­ли мек­лен­бург-стре­лиц­кое под­дан­ст­во.

Ро­до­на­чаль­ник – Адольф Фрид­рих II (19.10.1658–12.5.1708), первый гер­цог Мек­лен­бург-Стре­лиц­кий (1701–1708). Его по­том­ки в 4-м по­ко­ле­нии: Фрид­рих Виль­гельм II (17.10.1819–30.5.1904), вел. гер­цог Мек­лен­бург-Стре­лиц­кий (с 1860), ос­но­ва­тель стар­шей ли­нии М.-С.; Ге­орг Ав­густ (Ге­орг Ав­густ Эр­нест Адольф Карл Люд­виг) [11.1.1824–8(20).6.1876], ген. от арт. рос. служ­бы (1861), поч. чл. Пе­тербургской АН (1856/57), двою­род­ный брат суп­ру­ги имп. Ни­ко­лая I имп. Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны, ос­но­ва­тель млад­шей (рос.) ли­нии М.-С. Учил­ся в Бонн­ском ун-те, слу­жил в прус. ар­мии, в 1850 пе­ре­шёл на рос. служ­бу. Член Ар­т. к-та и арт. от­де­ле­ния Во­ен­но-учеб­но­го к-та (с 1850), пред. К-та об улуч­ше­нии шту­це­ров и ру­жей (1855–60), ин­спек­тор стрел­ко­вых ба­таль­о­нов (с 1856), пред. Ору­жей­ной ко­мис­сии при Ар­т. к-те (с 1860), ген.-адъ­ю­тант (1860), поч. чл. Тех­ни­че­ско­го к-та Гл. арт. управ­ле­ния (с 1868) и пред­се­да­тель­ст­вую­щий в Ору­жей­ной ко­мис­сии Тех­нич. к-та (1868–1876), поч. чл. Ми­хай­лов­ской арт. ака­де­мии (с 1870). С 1851 вла­дел име­ни­ем Рем­плин в Мек­лен­бург-Стре­ли­це (до 100 тыс. га). С 4(16).2.1851 со­сто­ял в бра­ке с до­че­рью вел. кн. Михаила Павловича и вел. кн. Елены Павловны – вел. кн. Ека­те­ри­ной Ми­хай­лов­ной [16(28).8.1827–30.4(12.5).1894], вла­дев­шей Ми­хай­лов­ским двор­цом и Ка­мен­ным ост­ро­вом в С.-Пе­тер­бур­ге, Ора­ни­ен­ба­ум­ским име­ни­ем в Пе­тер­гоф­ском у. С.-Пе­терб. губ. (пло­щадь св. 29,4 тыс. га) и име­ни­ем Кар­лов­ка в Кон­стан­ти­но­град­ском у. Пол­тав­ской губ. (до 1861 пло­щадь св. 98 тыс. га, по­сле 1861 – св. 62,2 тыс. га).

Внук Фрид­ри­ха Виль­гель­ма II – Адольф Фрид­рих VI (17.6.1882–23.2.1918), вел. гер­цог Мек­лен­бург-Стре­лиц­кий (1914–18), с его смер­тью стар­шая ли­ния М.-С. пре­сек­лась и пра­ва на пре­стол Мек­лен­бург-Стре­ли­ца пе­ре­шли к рос. ли­нии.

Из­вест­ны сы­но­вья Г. А. Мек­лен­бург- Стре­лиц­ко­го: Ге­ор­гий Ге­ор­гие­вич (Ге­орг Алек­сандр Ми­ха­ил Фрид­рих Виль­гельм Франц Карл) [6.6.1859–22.11(5.12).1909], ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1906), окон­чил Лейп­циг­ский ун-т со сте­пе­нью д-ра фи­ло­со­фии, с 1882 на рос. во­ен. служ­бе, ком. л.-гв. Дра­гун­ско­го пол­ка (1902–06), 1-й бри­га­ды 1-й гв. кав. ди­ви­зии (1906–07), с 1907 со­сто­ял в рас­по­ря­же­нии глав­но­команд. вой­ска­ми гвар­дии и Пе­терб. ВО, про­дол­жал бла­го­тво­ри­тель­ную дея­тель­ность сво­ей ба­буш­ки и ма­те­ри: по­кро­ви­тель Ора­ни­ен­ба­ум­ско­го жен­ско­го че­ты­рёх­класс­но­го уч-ща вел. кн. Ека­те­ри­ны Ми­хай­лов­ны, по­пе­чи­тель Имп. кли­ни­че­ско­го ин-та вел. кн. Еле­ны Пав­лов­ны (с 1894, ны­не – С.-Пе­терб. мед. ака­де­мия по­сле­ди­п­лом­но­го об­ра­зо­ва­ния), поч. чл. Ми­хай­лов­ской арт. ака­де­мии (с 1895), круп­ный зем­ле­вла­де­лец (10 име­ний в разл. уез­дах Рос. им­пе­рии пло­ща­дью св. 135 тыс. га, а так­же особ­няк в С.-Пе­тер­бур­ге, ку­п­лен­ный в 1896 вза­мен про­дан­но­го двор­цо­во­му ве­дом­ст­ву Ми­хай­лов­ско­го двор­ца, име­ние Рем­плин и др.) и за­во­дчик (3 са­хар­ных, крах­маль­ный, ви­но­ку­рен­ный и кир­пич­ный за­во­ды), кол­лек­цио­нер (при­об­ре­тал но­ты не из­да­вав­ших­ся в Рос­сии муз. про­из­ве­де­ний, ред­кие муз. ин­ст­ру­мен­ты), ве­ли­ко­леп­но иг­рал на вио­лон­че­ли и фор­те­пиа­но, в 1896 ос­но­вал струн­ный квар­тет ка­мер­ной му­зы­ки («Квар­тет Мек­лен­бург­ско­го»). Со 2(14).2.1890 со­сто­ял в мор­га­на­ти­че­ском бра­ке с гр. На­та­ли­ей Фё­до- ров­ной Кар­ло­вой (уро­ж­дён­ной Вон­ляр­ской) [4(16).5.1858–14.3.1921]; Ми­ха­ил Ге­ор­гие­вич (Карл Ми­ха­ил Виль­гельм Алек­сандр Ав­густ) [5(17).6.1863–6.12.1934], ген.-л. (1908), окон­чил Страс­бург­ский ун-т со сте­пе­нью д-ра фи­ло­со­фии, с 1895 на рос. во­ен. служ­бе, ком. 1-й ба­та­реи (1895–1901), 1-го ди­ви­зио­на (1901–04) л.-гв. 1-й арт. бри­га­ды, ком. л.-гв. 1-й арт. бри­га­ды (1904–08), нач. ар­тил­ле­рии 1-го ар­мей­ско­го кор­пу­са (1908–10), в 1910–14 в рас­по­ря­же­нии во­ен. ми­ни­ст­ра, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , 25.7(7.8).1914 при­нял рос. под­дан­ст­во, от­ка­зав­шись от пра­ва на­сле­до­ва­ния мек­лен­бург-стре­лиц­ко­го пре­сто­ла (вто­рич­но от­ка­зал­ся в февр. 1918), со­сто­ял в рас­по­ря­же­нии ком. Гв. кор­пу­са (авг. 1914 – дек. 1914/янв. 1915; в дек. 1914 на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), ин­спек­тор (за­тем – нач.) ар­тил­ле­рии Гв. кор­пу­са (1914/15–1916; в 1915 на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ским ору­жи­ем), ген.-адъ­ю­тант (1915), поч. чл. Ми­хай­лов­ской арт. ака­де­мии (1895), по­пе­чи­тель Имп. кли­ни­че­ско­го ин-та вел. кн. Еле­ны Пав­лов­ны (1910–17), кол­лек­цио­нер ху­дож. ред­ко­стей. Во вре­мя Февр. ре­во­лю­ции 1917 был аре­сто­ван в ночь с 6(19) на 7(20).3.1917 и дос­тав­лен в Тав­ри­че­ский дво­рец, но уже 8(21) мар­та от­пу­щен. Вско­ре уво­лен в от­став­ку и вы­ехал в Ки­сло­водск, а в 1919 в Гер­ма­нию, где про­жи­вал в име­нии Рем­плин. С 1910 опе­кун и по­пе­чи­тель де­тей бра­та Г. Г. Мек­лен­бург-Стре­лиц­ко­го, 11.9.1928 усы­но­вил их.

Из де­тей Г. Г. Мек­лен­бург-Стре­лиц­ко­го из­вес­тен Ге­ор­гий Ге­ор­гие­вич (Ге­орг Алек­сандр Ми­ха­ил Фрид­рих Виль­гельм Аль­берт Тео­дор Франц) [4(16).10.1899–6.7.1963], учил­ся в Алек­сан­д­ров­ском ли­цее (не окон­чил из-за ре­во­люц. со­бы­тий 1917), с 1919 в эмиг­ра­ции в Гер­ма­нии. С ро­ж­де­ния но­сил фа­ми­лию и ти­тул гр. Кар­ло­ва, по­сле его усы­нов­ле­ния М. Г. Мек­лен­бург-Стре­лиц­ким (1928) вел. гер­цог Мек­лен­бург-Шве­рин­ский Фрид­рих Франц IV в 1929 при­сво­ил ему и его по­том­ст­ву ти­тул «гер­цо­гов цу Мек­лен­бург, гра­фов фон Кар­лов» с име­но­ва­ни­ем «свет­лость». В 1945 не­за­дол­го до окон­ча­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны в свя­зи с при­бли­же­ни­ем Крас­ной Ар­мии к гра­ни­цам Гер­ма­нии пе­ре­се­лил­ся из Мек­лен­бург-Стре­ли­ца (ко­то­рый позд­нее во­шёл в со­став ГДР) в Зиг­ма­рин­ген (в 1990 по­сле объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии пред­ста­ви­те­ли ро­да вер­ну­лись в Мек­лен­бург-Стре­лиц). 18.12.1950 гла­ва Мек­лен­бург-Шве­рин­ско­го гер­цог­ско­го до­ма принц Хри­сти­ан Люд­виг при­знал его гла­вой Мек­лен­бург-Стре­лиц­ко­го гер­цог­ско­го до­ма с ти­ту­ло­ва­ни­ем «вы­со­че­ст- во». Внук Г. Г. Мек­лен­бург-Стре­лиц­ко­го – Ге­орг Бор­вин (Ге­орг Бор­вин Фрид­рих Франц Карл Сте­фан Кон­рад Гу­бер­тус Ма­рия) (р. 10.6.1956), принц Мек­лен­бург-Стре­лиц­кий, гла­ва Мек­лен­бург-Стре­лиц­ко­го гер­цог­ско­го до­ма (1996–2001). В 2001 по­сле смер­ти прин­ца Фрид­ри­ха Фран­ца Мек­лен­бург-Шве­рин­ско­го и пре­се­че­ния стар­шей вет­ви ди­на­стии Мек­лен­бур­гов стал гла­вой объ­е­ди­нён­но­го гер­цог­ско­го до­ма Мек­лен­бур­гов.

Род гра­фов Кар­ло­вых вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги С.-Пе­терб. (1913) и Пол­тав­ской (1913) гу­бер­ний.

Дополнительная литература:

Глин­ка-Мав­рин Б. Г. Слу­жеб­ная дея­тель­ность в Рос­сии его ве­ли­ко-гер­цог­ско­го вы­со­че­ст­ва гер­цо­га Ге­ор­гия Мек­лен­бург-Стре­лиц­ко­го, 1850–1876 гг. СПб., 1877;

Ан­фи­мов А. М. Кар­лов­ское име­ние Мек­лен­бург- Стре­лиц­ких в кон­це XIX – на­ча­ле XX в. // Ма­те­риа­лы по ис­то­рии сель­ско­го хо­зяй­ст­ва и кре­сть­ян­ст­ва СССР. М., 1962. Сб. 5;

L’Al­le­magne Dynastique. Le Perreux, 1991. Vol. 6: Bade-Mecklembourg, famille alli ́ees C–G;

Кра­сю­ков Р.Г. Рус­ская ветвь Мек­лен­бург-Стре­лиц­ко­го до­ма // Из глу­би­ны вре­мен. СПб., 1995. Вып. 4;

По­по­ва Г. А. Особ­няк гра­фи­ни Кар­ло­вой. СПб., 1996;

Се­ме­нов И. С. Хри­сти­ан­ские ди­на­стии Ев­ро­пы. М., 2002.

Автор статьи: Ю. А. Кузь­мин.

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