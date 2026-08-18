МЕКЛЕНБУРГ
Историческая область на северо-востоке Германии.
До 4–5 вв. на территории М. расселялись герм. племена, в т. ч. лангобарды и саксы. В 6–7 вв. началось его заселение зап. славянами (ободритами и лужичанами), которые с 9 в. выплачивали дань Франкскому государству, затем Священной Рим. империи. С сер. 12 в., в процессе завоевания и колонизации славянских земель 12-13 вв., М. неоднократно подвергался нападениям герм. рыцарей. В 1160 Генрих Лев одержал победу над вождём ободритовНиклотом, территория М. была разделена между герм. феодалами, однако уже в 1167 возникло находившееся в вассальной зависимости от Саксонии кн-во М., престол которого занял наследник Никлота – Прибислав (1167–78). Неск. линий династии потомков Прибислава правили в М. в 1226–1918, в 1256 осн. ветвь династии получила назв. Мекленбургской, с 1471 после пресечения др. линий вся власть в М. была сосредоточена в её руках. В 14 в. территория М. расширилась за счёт покупки и присоединения к ней Штаргарда (1304; ныне Старгард-Щециньски), Ростока (1314–15), Шверина (1358), князья М. получили титул герцогов и были возведены в ранг имперских князей. В 1348 М. освободился от ленной зависимости от Саксонии. В 1548–49 в нём проведена Реформация. По Вестфальскому миру 1648 утратил в пользу Швеции значит. территории, в т. ч. Висмар, Нойклостер и др. города, но получил секуляризированные епископства Шверин и Ратцебург. В 1621–95 разделился на 2 герцогства – Мекленбург- Шверин и Мекленбург-Гюстров (с 1701 Мекленбург-Стрелиц) со своими династиями (см. Мекленбург-Стрелицкие). В 1808 оба герцогства вошли в Рейнский союз, в 1815 получили статус великих герцогств. Мекленбург-Шверин и Мекленбург-Стрелиц входили в Северо-Германский союз 1867-70, с 1868 – в Герм. таможенный союз, с 1871 – в Германскую империю. В 1918 в герцогствах упразднена монархия, в 1919–20 они стали конституц. демократич. республиками. 1.1.1934 Мекленбург-Шверин и Мекленбург-Стрелиц объединены в Землю Мекленбург (столица – г. Шверин). В 1945 М., расширенный за счёт присоединения о. Рюген и зап. части Померании, вошёл в Сов. зону оккупации Германии, с 1949 – в ГДР, в 1952 разделён на адм. районы Шверин, Росток и Нойбранденбург. С 3.10.1990 в составе федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
Автор статьи: А. Г. Матвеева.