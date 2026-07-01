МЕККИ фон

Немецкий, шведский и русский дво­рян­ский род.

По разл. дан­ным, имел ли­бо дат­ское, ли­бо си­лез­ское про­ис­хо­ж­де­ние. Пер­вый дос­то­вер­но из­вест­ный пред­ста­ви­тель – Якоб (ок. 1525 – 1575), в 1552 пе­ре­се­лил­ся в Лиф­лян­дию из Си­ле­зии, ка­но­ник и канц­лер ар­хи­епи­ско­па Риж­ско­го (1559). 15.6.1562 ут­вер­ждён в польск. дво­рян­ст­ве, в 1566 пред­ста­ви­тель польск. ко­ро­ны на сей­ме в Грод­но. С 15.6.1568 каш­те­лян в Риж­ском окр. (вла­дел в нём име­ни­ем Сун­цель). Его внук – Эн­гельб­рехт [21(31).1.1619–22.6(2.7).1665], под­полк. швед. служ­бы (1654), ко­мен­дант г. Ре­вель (1646–47), на­ме­ст­ник в Пер­но­ве (ны­не Пяр­ну) (1656), во вре­мя рус.-швед. вой­ны 1656–58 пе­ре­вёз свою се­мью в Шве­цию, в 1662 вер­нул­ся в Лиф­лян­дию. От его сы­но­вей про­ис­хо­дят 4 вет­ви ро­да фон Мек­ков.

Ро­до­на­чаль­ник 1-й (швед­ской) вет­ви ро­да – Эрик Йо­хан [28.10(7.11).1644–12(23).10.1702], полк. швед. служ­бы (1697), гоф-юн­кер (1663), со­сто­ял в по­соль­ст­ве гр. К. А. Тот­та во Фран­цию (1661), в том же го­ду вме­сте с гр. А. Тор­стен­со­ном со­вер­шил по­езд­ку во Фран­цию и Анг­лию, со­про­во­ж­дал Й. Гил­лен­шер­ну на Лунд­ский мир­ный кон­гресс 1679, где был за­клю­чён швед.-дат. мир­ный до­го­вор, и в по­езд­ке в Ко­пен­га­ген для со­про­во­ж­де­ния в Сток­гольм не­вес­ты швед. ко­ро­ля Карла XI дат. прин­цес­сы Уль­ри­ки Эле­о­но­ры, ви­це-ко­мен­дант го­ро­дов Маль­мё (1684–91) и Ланд­скру­на (1691–1697), со­хра­нил­ся его днев­ник (опубл. в 1948 на швед. яз.). Эта ветвь ро­да пре­сек­лась в 1895.

Ро­до­на­чаль­ник 2-й вет­ви ро­да – Гус­тав [26.6(6.7).1649 – по­сле 1727]. Из­вес­тен его внук – Эрик Ио­ганн [1727–4(15).7.1771], но­та­ри­ус (1747–50, 1765–1769) и сек­ре­тарь (1750–58, 1769–71) лиф­лянд­ско­го ры­цар­ст­ва, штал­мей­стер кур­лянд­ско­го гер­цо­га Э. И. Би­ро­на (1763–65). С его смер­тью эта ли­ния ро­да в муж­ском по­ко­ле­нии пре­сек­лась.

Ро­до­на­чаль­ник 3-й вет­ви ро­да – Виль­гельм (? – ок. 1704). Его по­то­мок в 5-м по­ко­ле­нии – Карл Фё­до­ро­вич (Карл От­то Ге­орг) [22.7 (3.8).1821–26.1(7.2).1876], д. стат. сов., ин­же­нер пу­тей со­об­ще­ния, один из пер­вых и круп­ней­ших рус. пред­при­ни­ма­те­лей в об­лас­ти ж.-д. строи­тель­ст­ва. Окон­чил Ин-т Кор­пу­са ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния в С.-Пе­тер­бур­ге (1839), по­сту­пил на служ­бу в ве­дом­ст­во пу­тей со­об­ще­ния. В 1860 ос­та­вил гос. служ­бу, по­лу­чил под­ряд на ряд ра­бот (в т. ч. зем­ля­ных; ук­лад­ку по­лот­на, по­строй­ку ис­кусств. со­ору­же­ний) при строи­тель­ст­ве ж.-д. ли­нии Мо­ск­ва – Ко­лом­на Об-ва Са­ра­тов­ской ж. д. (по­строе­на в 1860–62), в 1863 при ак­тив­ном уча­стии П. Г. фон Дер­ви­за (из ро­да Дервизов) – оп­то­вый под­ряд на строи­тель­ст­во её про­дол­же­ния от Ко­лом­ны до Ря­за­ни Об-вом Мо­с­ков­ско- Ря­зан­ской ж. д. (в 1864 от­кры­то дви­же­ние за ис­клю­че­ни­ем мос­та че­рез р. Ока в Ко­лом­не). В февр. – мар­те 1865 бо­лее чем на ме­сяц рань­ше сро­ка сдал пер­вый в Рос­сии со­вме­щён­ный мост для ж.-д. и гу­же­во­го транс­пор­та че­рез Оку. За­ра­бо­тал зна­чит. ка­пи­тал (в т. ч. бла­го­да­ря со­кра­ще­нию за­трат на строи­тель­ст­во), при­об­рёл ре­пу­та­цию бле­стя­ще­го пред­при­ни­ма­те­ля и вы­со­копро­фес­сио­наль­но­го ин­же­не­ра-строи­те­ля и мос­то­строи­те­ля. В 1865 по­лу­чил оп­то­вый под­ряд на строи­тель­ст­во ж.-д. ли­нии Ря­зань – Коз­лов (дви­же­ние от­кры­то в сент. 1866), в 1866 – Кур­ско-Ки­ев­ской ж. д. (на­ча­ла дей­ст­во­вать в дек. 1868). В 1871 бла­го­да­ря слож­ным ин­три­гам в выс­ших пра­ви­тельств. и двор­цо­вых кру­гах по­лу­чил кон­цес­сию на строи­тель­ст­во Ланд­ва­ро­во- Ро­мен­ской ж. д. (вве­де­на в строй отд. уча­ст­ка­ми в янв. 1873 – янв. 1874), од­на­ко её экс­плуа­та­ция ока­за­лась убы­точ­ной и К. Ф. фон Мекк по­те­рял зна­чит. сред­ст­ва. С 14(26).1.1848 был же­нат на На­де­ж­де Фи­ла­ре­тов­не (урожд. Фра­лов­ской) [29.1(10.2).1831–26.1.1894]. Зна­ток му­зы­ки, по­клон­ни­ца твор­че­ст­ва П. И. Чайковского, ко­то­ро­му она ока­зы­ва­ла зна­чит. фи­нанс. по­мощь (6 тыс. руб. еже­год­но в 1876–90). Со­хра­ни­лась их лич­ная пе­ре­пис­ка (ок. 1200 пи­сем) – цен­ный ис­точ­ник для ха­рак­те­ри­сти­ки лич­ной жиз­ни и твор­че­ст­ва Чай­ков­ско­го и для вос­соз­да­ния об­ще­ст­вен­ной, пре­ж­де все­го му­зы­каль­ной, жиз­ни Рос­сии 1870–1880-х гг. (опубл. с ку­пю­ра­ми в 3 то­мах в 1934–36; с 1997 на­ча­то но­вое, пол­ное, из­да­ние).

Стар­ший сын К. Ф. и Н. Ф. фон Мекк – Вла­ди­мир Кар­ло­вич [15 (27).6.1852–14.11.1893], ка­мер-юн­кер, пред. прав­ле­ния Ли­ба­во-Ро­мен­ской ж. д. (1876–81; в её со­став во­шла Ланд­ва­ро­во-Ромен­ская ж. д.), по­сле смер­ти от­ца ру­ко­во­дил все­ми ком­мерч. пред­при­ятия­ми се­мьи, од­на­ко осо­бых ус­пе­хов в этом не дос­тиг, мо­жай­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1883–84), один из уч­ре­ди­те­лей па­ро­ход­но­го об-ва «Ока» (1888), кол­лек­цио­нер, вме­сте с бра­том Ни­ко­ла­ем сде­лал круп­ное по­жерт­во­ва­ние Моск. ин-ту бла­го­род­ных де­виц (уч­ре­ж­де­ны 3 сти­пен­дии от се­мей­ст­ва фон М.). Его брат – Ни­ко­лай Кар­ло­вич [16(28). 4.1863–22.5.1929], пред­при­ни­ма­тель, бла­го­тво­ри­тель. Учил­ся в Имп. учи­ли­ще пра­во­ве­де­ния, кур­са не окон­чил. Кан­ди­дат в чл. прав­ле­ния (1884–90), чл. прав­ле­ния (1890–91) Об-ва Моск.-Ря­зан­ской ж. д., пред. прав­ле­ния Об-ва Моск.-Ка­зан­ской ж. д. (1891–1917; в его со­став во­шла Моск.-Ря­зан­ская ж. д.). Обес­пе­чил ус­пеш­ное функ­цио­ни­ро­ва­ние и раз­ви­тие об­ще­ст­ва: за 1891–1900 про­тя­жён­- ность ли­ний Мо­с­ков­ско-Ка­зан­ской ж. д. уве­ли­чи­лась в 9 раз (с 248,56 км до 2,24 тыс. км), в 1894 от­кры­то дви­же­ние от Ря­за­ни до Ка­за­ни; в 1912 – по ли­нии Лю­бер­цы – Ар­за­мас; в 1913 об­ще­ст­во по­лу­чи­ло кон­цес­сию на строи­тель­ст­во ли­ний Ка­зань – Ека­те­рин­бург (дви­же­ние бы­ло от­кры­то в 1918–19, за­тем вос­ста­нов­ле­но в 1924), Ниж­ний Нов­го­род – Ко­тель­нич (дви­же­ние от­кры­то в 1927); за­ни­мал­ся инж. мо­дер­ни­за­ци­ей Моск.- Ка­зан­ской ж. д.: бла­го­да­ря его со­дей­ст­вию раз­ра­ба­ты­ва­лись и ис­пы­ты­ва­лись но­вые ти­пы па­ро­во­зов, поя­ви­лись то­вар­ные ва­го­ны по­вы­шен­ной гру­зо­подъ­ём­но­сти, ва­го­ны-хо­ло­диль­ни­ки для пе­ре­воз­ки мас­ла из Си­би­ри, по­стро­ен пер­вый в Мо­ск­ве хо­ло­диль­ный склад (1913), ос­на­щён­ный нем. фир­мой «Бор­зиг» («Bor­sig»), в 1913 на уча­ст­ке от Мо­ск­вы до Ра­мен­ско­го на­ча­то со­ору­же­ние 3-го и 4-го пу­тей, при­спо­соб­лен­ных для дви­же­ния «элек­три­че­ских трам­ва­ев» (элек­три­чек) для об­слу­жи­ва­ния дач­но­го и при­го­род­но­го со­об­ще­ний. По ини­циа­ти­ве Н. К. фон Мек­ка на до­ро­ге соз­да­на по­тре­би­тель­ская коо­пе­ра­ция, ко­то­рая обес­пе­чи­ва­ла же­лез­но­до­рож­ни­ков де­шё­вы­ми про­дук­та­ми (ма­га­зи­ны от­кры­ты в Ар­за­ма­се, Го­лут­ви­не, Ка­за­ни, Мо­ск­ве, Пен­зе, Пе­ро­ве, Ру­за­ев­ке, Сим­бир­ске, Сыз­ра­ни); на ли­нии Ар­за­мас – Му­ром функ­цио­ни­ро­вал ва­гон-ма­га­зин, снаб­жав­ший же­лез­но­до­рож­ни­ков про­дук­та­ми. На ст. Мо­ск­ва-Сор­ти­ро­воч­ная по­стро­ен мно­го­квар­тир­ный дом, на ст. Про­зо­ров­ская – по­сё­лок для слу­жа­щих до­ро­ги; от­кры­ты тех­нич. уч-ща, те­ле­граф­ная шко­ла. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну Н. К. фон Мекк обо­ру­до­вал ж.-д. стан­ции до­пол­нит. пак­гау­за­ми и ам­ба­ра­ми для снаб­же­ния ар­мии хле­бом. В под­мос­ков­ном име­нии Вос­кре­сен­ское (Ми­нее­во) По­доль­ско­го у. по­стро­ил фер­мы и кон­ный за­вод (раз­во­ди­ли тя­же­ло­во­зов бель­гий­ской по­ро­ды). Один из пио­не­ров ав­то­мо­би­лиз­ма и ав­то­спор­та в Рос­сии, один из уч­ре­ди­те­лей пер­во­го в Рос­сии ав­то­клу­ба – Моск. клу­ба ав­то­мо­би­ли­стов (1900), чл. Рос. ав­то­мо­биль­но­го об-ва (с 1904), вхо­дил в со­став ко­ми­те­тов и тех­нич. ко­мис­сий, в 1906–13 вла­дел 10 ав­то­мо­би­ля­ми и дву­мя ав­то­бу­са­ми мар­ки «Мер­се­дес», ко­ман­дор Се­ва­сто­поль­ско­го ав­то­про­бе­га на приз имп. Ни­ко­лая II (сент. 1911). Чл. Об-ва рас­про­стра­не­ния по­лез­ных книг. По­сле 1917 чл. Со­ве­та тех­нич. к-та и кон­суль­тант фи­нан­со­во-эко­но­мич. управ­ле­ния Нар. ко­мис­са­риа­та пу­тей со­об­ще­ния (НКПС). Аре­сто­вы­вал­ся в 1919 и 1921. В го­ды НЭПа за­ни­мал­ся во­про­са­ми пла­ни­ро­ва­ния и ра­бо­тал по­сто­ян­ным пред­ста­ви­те­лем НКПС в Гос­пла­не. Ав­тор ра­бот «Эко­но­ми­ка транс­пор­та и её пер­спек­ти­вы в на­шем оте­че­ст­ве» (1921), «То­вар­но-тран­зит­ные же­лез­ные до­ро­ги для мас­со­вой пе­ре­воз­ки гру­зов» (в со­ав­тор­ст­ве с Э. П. Ци­за­ре­ви­чем, О. О. Дрей­е­ром и Л. Ф. Фос­сом, 1923), «Бу­ду­щие пу­ти со­об­ще­ния За­пад­ной Си­би­ри» (1927), «Те­п­ло­воз, его эко­но­ми­че­ские и тех­ни­че­ские дос­ти­же­ния» (в со­ав­тор­ст­ве с К. К. Дмо­хов­ским и А. Б. Дом­бров­ским, 1927). Чл. ред­кол­ле­гии ж. «Мо­тор». В 1929 аре­сто­ван как уча­ст­ник «контр­ре­во­лю­ци­он­ной вре­ди­тель­ской ор­га­ни­за­ции НКПС и на же­лез­ных до­ро­гах СССР», рас­стре­лян по по­ста­нов­ле­нию су­деб­но­го за­се­да­ния Кол­ле­гии ОГПУ (реа­би­ли­ти­ро­ван в 1991). Его брат – Алек­сандр Кар­ло­вич [6(18).6.1864–15(28).3.1911], биб­лио­фил и ме­це­нат, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков и по­пу­ля­ри­за­тор аль­пи­низ­ма в Рос­сии. В 1877 по­сту­пил в Уч-ще пра­во­ве­де­ния, но по бо­лез­ни ос­та­вил его, вме­сте с ма­те­рью уе­хал за гра­ни­цу, слу­шал лек­ции в Йен­ском ун-те. В 1885 вер­нул­ся в Рос­сию. Ди­рек­тор прав­ле­ния Об-ва Моск.-Ка­зан­ской ж. д. (1892–98), чл. прав­ле­ния (1899–1910) и пред. (1910–11) Об-ва для со­дей­ст­вия рус. торг. мо­ре­ход­ст­ву. Пред. спор­тив­но­го Рус. гор­но­го об-ва (1901–11), со­вер­шил вос­хо­ж­де­ния на вер­ши­ну Юн­гф­рау (Аль­пы, 1903), го­ру Каз­бек (1903), вер­ши­ну Се­мё­нов-ба­ши (Кав­каз, 1904), го­ру Мон­блан (Аль­пы, 1905) и др. В «Еже­год­ни­ке Рус­ско­го гор­но­го об­ще­ст­ва» опуб­ли­ко­вал ряд ста­тей о раз­ви­тии аль­пи­низ­ма в Зап. Ев­ро­пе. Уча­ст­во­вал в ра­бо­те ме­ж­ду­нар. аль­пи­ни­ст­ских кон­грес­сов. Со­сто­ял так­же чле­ном РГО, Об-ва лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии, ря­да бла­го­тво­рит. об­ществ, в т. ч. Моск. по­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных Че­ло­ве­ко­лю­би­во­го об-ва (с 1886, пред. в 1904–10), Бра­то­лю­би­во­го об-ва (то­ва­рищ пред­се­да­теля в 1904–10). Со­брал од­ну из луч­ших ча­ст­ных биб­лио­тек в Рос­сии: в 1890-х гг. ку­пил це­ли­ком биб­лио­те­ки И. К. Баб­ста и проф. по­ли­тич. эко­но­мии С.-Пе­терб. ун-та Э. Р. Вре­де­на. К 1900 его со­б­ра­ние на­счи­ты­ва­ло св. 6 тыс. на­име­но­ва­ний (см. «Спи­сок книг, при­над­ле­жав­ших А. К. фон Мекк по 1 ян­ва­ря 1900 го­да», 1900, а так­же «Пер­вое до­пол­не­ние к спи­ску книг, при­над­ле­жа­щих А. К. фон Мекк по 1 ян­ва­ря 1901», 1901), к 1911 – 9 тыс. книг. В нём бы­ли пред­став­ле­ны кни­ги на рус., нем., франц., англ. язы­ках; пре­об­ла­да­ли из­да­ния 2-й пол. 19 в., но име­лись и кни­ги 18 в. (в т. ч. из­да­ния Н. И. Новикова). Осн. раз­дел биб­лио­те­ки со­став­ля­ли кни­ги по эко­но­ми­ке Рос­сии и стран Зап. Ев­ро­пы, име­лись так­же тру­ды по гео­гра­фии и аль­пи­низ­му, кар­ты, ат­ла­сы и пу­те­во­ди­те­ли. А. К. фон Мекк кол­лек­цио­ни­ро­вал так­же рус. экс­либ­ри­сы и ста­рые кре­дит­ные би­ле­ты. В 1906 по его ини­циа­ти­ве соз­да­но Моск. об-во лю­би­те­лей книж­ных зна­ков, пред­се­да­те­лем ко­то­ро­го он со­сто­ял в 1906–11; член Рус. биб­лио­гра­фич. об-ва (с 1909). В 1910 окон­чил Моск. ар­хео­ло­гич. ин-т, изу­чал моск. и зап.-ев­роп. ар­хи­вы, опуб­ли­ко­вал (совм. с А. А. Со­ко­ло­вым) «Рас­ход­ные кни­ги и стол­пы По­ме­ст­но­го при­ка­за (1606–1659)» (кн. 1, 1910). Ав­тор ра­бот «К во­про­су о бу­маж­но­де­неж­ном об­ра­ще­нии» (1889), «Им­пе­ра­тор­ское об­ще­ст­во для со­дей­ст­вия рус­ско­му тор­го­во­му мо­ре­ход­ст­ву. Ис­то­ри­че­ский очерк» (1893), «Мо­ре­ход­ное об­ра­зо­ва­ние» (1898), «Аль­пи­низм. Крат­кий очерк аль­пи­низ­ма и ис­то­рии его раз­ви­тия. Аль­пи­низм на Все­мир­ной Па­риж­ской вы­став­ке 1900 г. Кон­гресс аль­пи­ни­стов» (1901), «Рус­ские пу­те­ше­ст­вен­ни­ки и аль­пи­низм» (1907), «Спра­воч­ник Мо­с­ков­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та» (1909). Его брат – Мак­си­ми­ли­ан Кар­ло­вич [17(29).1.1869–15.5.1950], ди­пло­мат, стат. сов. (1912). Окон­чил Уч-ще пра­во­ве­де­ния (1891), слу­жил в МИДе, сек­ре­тарь по­сольств Рос­сии в Ва­шинг­то­не, Сток­голь­ме и Це­ти­не, рос. кон­сул в Нью­кас­ле (Ве­ли­ко­бри­та­ния; до 1911), с 1911 при­чис­лен к МИДу, по­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 в эмиг­ра­ции во Фран­ции, за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем совр. ему на­прав­ле­ний мис­ти­циз­ма и ок­куль­тиз­ма, ав­тор ра­бот «Крат­кий ис­то­ри­че­ский очерк со­вре­мен­но­го спи­ри­туа­лиз­ма» (1906), «Гар­мо­нич­ные мыс­ли. 1904–1907» (1913), «Méta­psychisme et occultisme: Douze conférences» (1928), «Esot ́ensme & survie: Etudes d’un mystique modern» (1930).

Из­вес­тен сын В. К. фон Мек­ка – Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич [14(26). 7.1877–16.5.1932], гу­берн­ский сек­ре­тарь, в зва­нии ка­мер-юн­ке­ра. Жи­во­пи­сец, те­ат­раль­ный ху­дож­ник; при­над­ле­жал к кру­гу ху­дож­ни­ков «Мира искусства». В 1902–03 совм. с кн. С. А. Щербатовым ор­га­ни­зо­вал в С.-Пе­тер­бур­ге са­лон «Со­вре­мен­ное ис­кус­ст­во», в ко­то­ром экс­по­ни­ро­ва­лись кар­ти­ны, юве­лир­ные из­де­лия, ме­бель и пр., эс­ки­зы ин­терь­е­ров вы­пол­ни­ли Л. С. Бакст, А. Н. Бе­нуа, A. Я. Го­ло­вин, И. Э. Гра­барь, К. А. Ко­ро­вин, Е. Е. Лан­се­ре. Совм. с Щер­ба­то­вым из­дал аль­бом «Кон­стан­тин Со­мов» (1903), ав­тор вос­по­ми­на­ний о М. А. Врубеле (в 1918 опубл. в ж. «Сво­бод­ный час»). Ак­тив­но уча­ст­во­вал в соз­да­нии Союза русских художников (1903). Кол­лек­цио­нер, со­би­рал пре­им. про­из­ве­де­ния рус. ху­дож­ни­ков кон. 19 – нач. 20 вв. (боль­ше все­го в кол­лек­ции бы­ло ра­бот Вру­бе­ля и В. М. Вас­не­цо­ва; так­же ра­бо­ты И. И. Ле­ви­та­на, Ко­ро­ви­на, Н. К. Ре­ри­ха, B. А. Се­ро­ва, К. А. Со­мо­ва и др.). В 1900–08 часть ра­бот из кол­лек­ции при­об­ре­те­на Треть­я­ков­ской га­ле­ре­ей; в 1919 кол­лек­ция на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на и пе­ре­да­на в Гос. му­зей­ный фонд. Лич­ный сек­ре­тарь вел. кн. Елизаветы Фёдоровны (с 1904), во вре­мя рус.-япон. вой­ны 1904–05 гл. упол­но­мо­чен­ный Рос. об-ва Крас­но­го Кре­ста в Япо­нии, за­ни­мал­ся от­прав­кой в Рос­сию плен­ных рос. сол­дат; за­ни­мал­ся обу­ст­рой­ст­вом ц. Свя­тых Мар­фы и Ма­рии (1907–09) Марфо-Мариинской обители. Под­дер­жи­вал раз­ви­тие ска­ут­ско­го дви­же­ния в Рос­сии, один из ин­циа­то­ров соз­да­ния «Об-ва со­дей­ст­вия ор­га­ни­за­ции юных раз­вед­чи­ков го­ро­да Мо­ск­вы» (1914). В 1-ю ми­ро­вую вой­ну упол­но­мо­чен­ный гос­пи­таль­ных скла­дов, член (1914–17) Моск. к-та по ока­за­нию бла­го­тво­ри­тель­ной по­мо­щи семь­ям лиц, при­зван­ных на вой­ну. По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 ра­бо­тал в Ма­лом те­ат­ре. Те­ат­раль­ные эс­ки­зы В. В. фон Мек­ка экс­по­ни­ро­ва­лись в 1919 на 11-й гос. вы­став­ке ра­бот Сою­за дея­те­лей при­клад­но­го иск-ва и ху­дож. пром-сти в Мо­ск­ве и на Вы­став­ке те­ат­раль­но-де­ко­рац. иск-ва Мо­ск­вы 1918–23 (про­хо­ди­ла в 1923). В 1923 вы­ехал в Па­риж для от­бо­ра кар­тин рус. ху­дож­ни­ков, про­жи­вав­ших там, для Пе­ре­движ­ной вы­став­ки рус. иск-ва в Аме­ри­ке. Из ко­ман­ди­ров­ки в СССР не вер­нул­ся, в даль­ней­шем жил в эмиг­ра­ции в США.

Из сы­но­вей Н. К. фон Мек­ка наи­бо­лее из­вес­тен Марк Ни­ко­лае­вич [9(21).3.1890–24.12.1918], рос. ав­то­мо­би­лист, уча­ст­ник и при­зёр Се­ва­сто­поль­ско­го ав­то­про­бе­га на приз имп. Ни­ко­лая II (1911; 1-й приз в ка­те­го­рии IV), Кав­каз­ско­го про­бе­га (1911; 2-е ме­сто в за­клю­чит. вер­сто­вой гон­ке под Га­гра­ми, раз­вил ско­рость 96 км/ч), ско­ро­ст­ных за­ез­дов на 1 вер­сту (1,0668 км) на Вол­хон­ском шос­се под С.-Пе­тер­бур­гом (1912; 3-е ме­сто, раз­вил ско­рость 122,3 км/ч), 1-го ав­то­крос­са на 2 вер­сты (2,1336 км) в Мо­ск­ве (1913; 3-е ме­сто). Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, слу­жил в л.-гв. Пре­об­ра­жен­ском пол­ку, Ди­кой (Ту­зем­ной) ди­ви­зии. Рас­стре­лян по­сле пе­ре­во­ро­та А. В. Кол­ча­ка в Ом­ске. Сын при­ём­ной до­че­ри Н. К. фон Мек­ка Е. А.(Н.) Хак­ман (1897–1921) – вид­ный сов. и рос. учё­ный Н. Н. Моисеев.

Из­вес­тен сын А. К. фон Мек­ка – Ге­ор­гий (Юрий) Алек­сан­д­ро­вич [14 (26).10.1888–1962], кол­леж. ас. (1915), окон­чил Уч-ще пра­во­ве­де­ния (1909), уча­ст­ник ав­то­про­бе­га Па­риж – С.-Пе­тер­бург (1909), в 1915–16 во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны со­сто­ял при од­ном из пе­ре­до­вых ла­за­ре­тов имп. Алек­сан­д­ры Фё­- до­ров­ны на Юго-Зап. фрон­те, сек­ре­тарь рос. кон­суль­ст­ва в Ка­на­де (1916–17), в 1917 на­зна­чен Врем. пр-вом сек­ре­та­рём рос. по­соль­ст­ва в Нор­ве­гии, по­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 ос­тал­ся жить в Ос­ло, по­сту­пил на франц. служ­бу, вплоть до смер­ти со­сто­ял зав. Бю­ро пе­ча­ти по­соль­ст­ва Фран­ции в Нор­ве­гии (в 1940–45 ра­бо­та­ло в эва­куа­ции в Шве­ции).

Ро­до­на­чаль­ник 4-й вет­ви ро­да – Эн­гельб­рехт [30.1(9.2).1653–27.12.1707 (7.1.1708)], лейт. швед. служ­бы, вла­де­лец име­ния Ка­ст­ран в Лиф­лян­дии. Его по­том­ки в 18 – нач. 20 вв. про­жи­ва­ли в Рос. им­пе­рии.

Род фон М. ут­вер­ждён в польск. (1562) и швед. (1723, под­твер­жде­но в 1778) дво­рян­ст­ве, вне­сён в дво­рян­ский мат­ри­кул Лиф­лян­дии (1747), 6-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Смо­лен­ской и Туль­ской гу­бер­ний.

Дополнительная литература:

Мекк фон А. К. Лиф­лянд­ско-рус­ский дво­рян­ский род фон Мекк. М., 1909;

Чер­но­пя­тов В. И. Дво­рян­ское со­сло­вие Туль­ской гу­бер­нии // Ро­до­сло­вец. М., 1909. Т. 3(12). Ч. 6;

Ану­чин Д. Н. Па­мя­ти А. К. фон-Мек­ка. М., 1911;

Lange H. Die Familie von Meck in Livland. Riga, 1913–1932. Bd 1–2;

Сныт­ко Л. Порт­рет фон Мек­ка // Ху­дож­ник. 1994. № 5;

Пал­ту­со­ва И. Н. Ди­на­стия фон Мекк // Ис­то­ри­че­ский му­зей – эн­цик­ло­пе­дия оте­че­ст­вен­ной ис­то­рии и куль­ту­ры. М., 1997.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)