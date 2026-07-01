МЕККИ фон
Немецкий, шведский и русский дворянский род.
По разл. данным, имел либо датское, либо силезское происхождение. Первый достоверно известный представитель – Якоб (ок. 1525 – 1575), в 1552 переселился в Лифляндию из Силезии, каноник и канцлер архиепископа Рижского (1559). 15.6.1562 утверждён в польск. дворянстве, в 1566 представитель польск. короны на сейме в Гродно. С 15.6.1568 каштелян в Рижском окр. (владел в нём имением Сунцель). Его внук – Энгельбрехт [21(31).1.1619–22.6(2.7).1665], подполк. швед. службы (1654), комендант г. Ревель (1646–47), наместник в Пернове (ныне Пярну) (1656), во время рус.-швед. войны 1656–58 перевёз свою семью в Швецию, в 1662 вернулся в Лифляндию. От его сыновей происходят 4 ветви рода фон Мекков.
Родоначальник 1-й (шведской) ветви рода – Эрик Йохан [28.10(7.11).1644–12(23).10.1702], полк. швед. службы (1697), гоф-юнкер (1663), состоял в посольстве гр. К. А. Тотта во Францию (1661), в том же году вместе с гр. А. Торстенсоном совершил поездку во Францию и Англию, сопровождал Й. Гилленшерну на Лундский мирный конгресс 1679, где был заключён швед.-дат. мирный договор, и в поездке в Копенгаген для сопровождения в Стокгольм невесты швед. короля Карла XI дат. принцессы Ульрики Элеоноры, вице-комендант городов Мальмё (1684–91) и Ландскруна (1691–1697), сохранился его дневник (опубл. в 1948 на швед. яз.). Эта ветвь рода пресеклась в 1895.
Родоначальник 2-й ветви рода – Густав [26.6(6.7).1649 – после 1727]. Известен его внук – Эрик Иоганн [1727–4(15).7.1771], нотариус (1747–50, 1765–1769) и секретарь (1750–58, 1769–71) лифляндского рыцарства, шталмейстер курляндского герцога Э. И. Бирона (1763–65). С его смертью эта линия рода в мужском поколении пресеклась.
Родоначальник 3-й ветви рода – Вильгельм (? – ок. 1704). Его потомок в 5-м поколении – Карл Фёдорович (Карл Отто Георг) [22.7 (3.8).1821–26.1(7.2).1876], д. стат. сов., инженер путей сообщения, один из первых и крупнейших рус. предпринимателей в области ж.-д. строительства. Окончил Ин-т Корпуса инженеров путей сообщения в С.-Петербурге (1839), поступил на службу в ведомство путей сообщения. В 1860 оставил гос. службу, получил подряд на ряд работ (в т. ч. земляных; укладку полотна, постройку искусств. сооружений) при строительстве ж.-д. линии Москва – Коломна Об-ва Саратовской ж. д. (построена в 1860–62), в 1863 при активном участии П. Г. фон Дервиза (из рода Дервизов) – оптовый подряд на строительство её продолжения от Коломны до Рязани Об-вом Московско- Рязанской ж. д. (в 1864 открыто движение за исключением моста через р. Ока в Коломне). В февр. – марте 1865 более чем на месяц раньше срока сдал первый в России совмещённый мост для ж.-д. и гужевого транспорта через Оку. Заработал значит. капитал (в т. ч. благодаря сокращению затрат на строительство), приобрёл репутацию блестящего предпринимателя и высокопрофессионального инженера-строителя и мостостроителя. В 1865 получил оптовый подряд на строительство ж.-д. линии Рязань – Козлов (движение открыто в сент. 1866), в 1866 – Курско-Киевской ж. д. (начала действовать в дек. 1868). В 1871 благодаря сложным интригам в высших правительств. и дворцовых кругах получил концессию на строительство Ландварово- Роменской ж. д. (введена в строй отд. участками в янв. 1873 – янв. 1874), однако её эксплуатация оказалась убыточной и К. Ф. фон Мекк потерял значит. средства. С 14(26).1.1848 был женат на Надежде Филаретовне (урожд. Фраловской) [29.1(10.2).1831–26.1.1894]. Знаток музыки, поклонница творчества П. И. Чайковского, которому она оказывала значит. финанс. помощь (6 тыс. руб. ежегодно в 1876–90). Сохранилась их личная переписка (ок. 1200 писем) – ценный источник для характеристики личной жизни и творчества Чайковского и для воссоздания общественной, прежде всего музыкальной, жизни России 1870–1880-х гг. (опубл. с купюрами в 3 томах в 1934–36; с 1997 начато новое, полное, издание).
Старший сын К. Ф. и Н. Ф. фон Мекк – Владимир Карлович [15 (27).6.1852–14.11.1893], камер-юнкер, пред. правления Либаво-Роменской ж. д. (1876–81; в её состав вошла Ландварово-Роменская ж. д.), после смерти отца руководил всеми коммерч. предприятиями семьи, однако особых успехов в этом не достиг, можайский уездный предводитель дворянства (1883–84), один из учредителей пароходного об-ва «Ока» (1888), коллекционер, вместе с братом Николаем сделал крупное пожертвование Моск. ин-ту благородных девиц (учреждены 3 стипендии от семейства фон М.). Его брат – Николай Карлович [16(28). 4.1863–22.5.1929], предприниматель, благотворитель. Учился в Имп. училище правоведения, курса не окончил. Кандидат в чл. правления (1884–90), чл. правления (1890–91) Об-ва Моск.-Рязанской ж. д., пред. правления Об-ва Моск.-Казанской ж. д. (1891–1917; в его состав вошла Моск.-Рязанская ж. д.). Обеспечил успешное функционирование и развитие общества: за 1891–1900 протяжён- ность линий Московско-Казанской ж. д. увеличилась в 9 раз (с 248,56 км до 2,24 тыс. км), в 1894 открыто движение от Рязани до Казани; в 1912 – по линии Люберцы – Арзамас; в 1913 общество получило концессию на строительство линий Казань – Екатеринбург (движение было открыто в 1918–19, затем восстановлено в 1924), Нижний Новгород – Котельнич (движение открыто в 1927); занимался инж. модернизацией Моск.- Казанской ж. д.: благодаря его содействию разрабатывались и испытывались новые типы паровозов, появились товарные вагоны повышенной грузоподъёмности, вагоны-холодильники для перевозки масла из Сибири, построен первый в Москве холодильный склад (1913), оснащённый нем. фирмой «Борзиг» («Borsig»), в 1913 на участке от Москвы до Раменского начато сооружение 3-го и 4-го путей, приспособленных для движения «электрических трамваев» (электричек) для обслуживания дачного и пригородного сообщений. По инициативе Н. К. фон Мекка на дороге создана потребительская кооперация, которая обеспечивала железнодорожников дешёвыми продуктами (магазины открыты в Арзамасе, Голутвине, Казани, Москве, Пензе, Перове, Рузаевке, Симбирске, Сызрани); на линии Арзамас – Муром функционировал вагон-магазин, снабжавший железнодорожников продуктами. На ст. Москва-Сортировочная построен многоквартирный дом, на ст. Прозоровская – посёлок для служащих дороги; открыты технич. уч-ща, телеграфная школа. В 1-ю мировую войну Н. К. фон Мекк оборудовал ж.-д. станции дополнит. пакгаузами и амбарами для снабжения армии хлебом. В подмосковном имении Воскресенское (Минеево) Подольского у. построил фермы и конный завод (разводили тяжеловозов бельгийской породы). Один из пионеров автомобилизма и автоспорта в России, один из учредителей первого в России автоклуба – Моск. клуба автомобилистов (1900), чл. Рос. автомобильного об-ва (с 1904), входил в состав комитетов и технич. комиссий, в 1906–13 владел 10 автомобилями и двумя автобусами марки «Мерседес», командор Севастопольского автопробега на приз имп. Николая II (сент. 1911). Чл. Об-ва распространения полезных книг. После 1917 чл. Совета технич. к-та и консультант финансово-экономич. управления Нар. комиссариата путей сообщения (НКПС). Арестовывался в 1919 и 1921. В годы НЭПа занимался вопросами планирования и работал постоянным представителем НКПС в Госплане. Автор работ «Экономика транспорта и её перспективы в нашем отечестве» (1921), «Товарно-транзитные железные дороги для массовой перевозки грузов» (в соавторстве с Э. П. Цизаревичем, О. О. Дрейером и Л. Ф. Фоссом, 1923), «Будущие пути сообщения Западной Сибири» (1927), «Тепловоз, его экономические и технические достижения» (в соавторстве с К. К. Дмоховским и А. Б. Домбровским, 1927). Чл. редколлегии ж. «Мотор». В 1929 арестован как участник «контрреволюционной вредительской организации НКПС и на железных дорогах СССР», расстрелян по постановлению судебного заседания Коллегии ОГПУ (реабилитирован в 1991). Его брат – Александр Карлович [6(18).6.1864–15(28).3.1911], библиофил и меценат, один из основоположников и популяризатор альпинизма в России. В 1877 поступил в Уч-ще правоведения, но по болезни оставил его, вместе с матерью уехал за границу, слушал лекции в Йенском ун-те. В 1885 вернулся в Россию. Директор правления Об-ва Моск.-Казанской ж. д. (1892–98), чл. правления (1899–1910) и пред. (1910–11) Об-ва для содействия рус. торг. мореходству. Пред. спортивного Рус. горного об-ва (1901–11), совершил восхождения на вершину Юнгфрау (Альпы, 1903), гору Казбек (1903), вершину Семёнов-баши (Кавказ, 1904), гору Монблан (Альпы, 1905) и др. В «Ежегоднике Русского горного общества» опубликовал ряд статей о развитии альпинизма в Зап. Европе. Участвовал в работе междунар. альпинистских конгрессов. Состоял также членом РГО, Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии, ряда благотворит. обществ, в т. ч. Моск. попечительства о бедных Человеколюбивого об-ва (с 1886, пред. в 1904–10), Братолюбивого об-ва (товарищ председателя в 1904–10). Собрал одну из лучших частных библиотек в России: в 1890-х гг. купил целиком библиотеки И. К. Бабста и проф. политич. экономии С.-Петерб. ун-та Э. Р. Вредена. К 1900 его собрание насчитывало св. 6 тыс. наименований (см. «Список книг, принадлежавших А. К. фон Мекк по 1 января 1900 года», 1900, а также «Первое дополнение к списку книг, принадлежащих А. К. фон Мекк по 1 января 1901», 1901), к 1911 – 9 тыс. книг. В нём были представлены книги на рус., нем., франц., англ. языках; преобладали издания 2-й пол. 19 в., но имелись и книги 18 в. (в т. ч. издания Н. И. Новикова). Осн. раздел библиотеки составляли книги по экономике России и стран Зап. Европы, имелись также труды по географии и альпинизму, карты, атласы и путеводители. А. К. фон Мекк коллекционировал также рус. экслибрисы и старые кредитные билеты. В 1906 по его инициативе создано Моск. об-во любителей книжных знаков, председателем которого он состоял в 1906–11; член Рус. библиографич. об-ва (с 1909). В 1910 окончил Моск. археологич. ин-т, изучал моск. и зап.-европ. архивы, опубликовал (совм. с А. А. Соколовым) «Расходные книги и столпы Поместного приказа (1606–1659)» (кн. 1, 1910). Автор работ «К вопросу о бумажноденежном обращении» (1889), «Императорское общество для содействия русскому торговому мореходству. Исторический очерк» (1893), «Мореходное образование» (1898), «Альпинизм. Краткий очерк альпинизма и истории его развития. Альпинизм на Всемирной Парижской выставке 1900 г. Конгресс альпинистов» (1901), «Русские путешественники и альпинизм» (1907), «Справочник Московского археологического института» (1909). Его брат – Максимилиан Карлович [17(29).1.1869–15.5.1950], дипломат, стат. сов. (1912). Окончил Уч-ще правоведения (1891), служил в МИДе, секретарь посольств России в Вашингтоне, Стокгольме и Цетине, рос. консул в Ньюкасле (Великобритания; до 1911), с 1911 причислен к МИДу, после Окт. революции 1917 в эмиграции во Франции, занимался изучением совр. ему направлений мистицизма и оккультизма, автор работ «Краткий исторический очерк современного спиритуализма» (1906), «Гармоничные мысли. 1904–1907» (1913), «Métapsychisme et occultisme: Douze conférences» (1928), «Esot ́ensme & survie: Etudes d’un mystique modern» (1930).
Известен сын В. К. фон Мекка – Владимир Владимирович [14(26). 7.1877–16.5.1932], губернский секретарь, в звании камер-юнкера. Живописец, театральный художник; принадлежал к кругу художников «Мира искусства». В 1902–03 совм. с кн. С. А. Щербатовым организовал в С.-Петербурге салон «Современное искусство», в котором экспонировались картины, ювелирные изделия, мебель и пр., эскизы интерьеров выполнили Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, A. Я. Головин, И. Э. Грабарь, К. А. Коровин, Е. Е. Лансере. Совм. с Щербатовым издал альбом «Константин Сомов» (1903), автор воспоминаний о М. А. Врубеле (в 1918 опубл. в ж. «Свободный час»). Активно участвовал в создании Союза русских художников (1903). Коллекционер, собирал преим. произведения рус. художников кон. 19 – нач. 20 вв. (больше всего в коллекции было работ Врубеля и В. М. Васнецова; также работы И. И. Левитана, Коровина, Н. К. Рериха, B. А. Серова, К. А. Сомова и др.). В 1900–08 часть работ из коллекции приобретена Третьяковской галереей; в 1919 коллекция национализирована и передана в Гос. музейный фонд. Личный секретарь вел. кн. Елизаветы Фёдоровны (с 1904), во время рус.-япон. войны 1904–05 гл. уполномоченный Рос. об-ва Красного Креста в Японии, занимался отправкой в Россию пленных рос. солдат; занимался обустройством ц. Святых Марфы и Марии (1907–09) Марфо-Мариинской обители. Поддерживал развитие скаутского движения в России, один из инциаторов создания «Об-ва содействия организации юных разведчиков города Москвы» (1914). В 1-ю мировую войну уполномоченный госпитальных складов, член (1914–17) Моск. к-та по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. После Окт. революции 1917 работал в Малом театре. Театральные эскизы В. В. фон Мекка экспонировались в 1919 на 11-й гос. выставке работ Союза деятелей прикладного иск-ва и худож. пром-сти в Москве и на Выставке театрально-декорац. иск-ва Москвы 1918–23 (проходила в 1923). В 1923 выехал в Париж для отбора картин рус. художников, проживавших там, для Передвижной выставки рус. иск-ва в Америке. Из командировки в СССР не вернулся, в дальнейшем жил в эмиграции в США.
Из сыновей Н. К. фон Мекка наиболее известен Марк Николаевич [9(21).3.1890–24.12.1918], рос. автомобилист, участник и призёр Севастопольского автопробега на приз имп. Николая II (1911; 1-й приз в категории IV), Кавказского пробега (1911; 2-е место в заключит. верстовой гонке под Гаграми, развил скорость 96 км/ч), скоростных заездов на 1 версту (1,0668 км) на Волхонском шоссе под С.-Петербургом (1912; 3-е место, развил скорость 122,3 км/ч), 1-го автокросса на 2 версты (2,1336 км) в Москве (1913; 3-е место). Участник 1-й мировой войны, служил в л.-гв. Преображенском полку, Дикой (Туземной) дивизии. Расстрелян после переворота А. В. Колчака в Омске. Сын приёмной дочери Н. К. фон Мекка Е. А.(Н.) Хакман (1897–1921) – видный сов. и рос. учёный Н. Н. Моисеев.
Известен сын А. К. фон Мекка – Георгий (Юрий) Александрович [14 (26).10.1888–1962], коллеж. ас. (1915), окончил Уч-ще правоведения (1909), участник автопробега Париж – С.-Петербург (1909), в 1915–16 во время 1-й мировой войны состоял при одном из передовых лазаретов имп. Александры Фё- доровны на Юго-Зап. фронте, секретарь рос. консульства в Канаде (1916–17), в 1917 назначен Врем. пр-вом секретарём рос. посольства в Норвегии, после Окт. революции 1917 остался жить в Осло, поступил на франц. службу, вплоть до смерти состоял зав. Бюро печати посольства Франции в Норвегии (в 1940–45 работало в эвакуации в Швеции).
Родоначальник 4-й ветви рода – Энгельбрехт [30.1(9.2).1653–27.12.1707 (7.1.1708)], лейт. швед. службы, владелец имения Кастран в Лифляндии. Его потомки в 18 – нач. 20 вв. проживали в Рос. империи.
Род фон М. утверждён в польск. (1562) и швед. (1723, подтверждено в 1778) дворянстве, внесён в дворянский матрикул Лифляндии (1747), 6-ю часть дворянских родословных книг Смоленской и Тульской губерний.
Дополнительная литература:
Мекк фон А. К. Лифляндско-русский дворянский род фон Мекк. М., 1909;
Чернопятов В. И. Дворянское сословие Тульской губернии // Родословец. М., 1909. Т. 3(12). Ч. 6;
Анучин Д. Н. Памяти А. К. фон-Мекка. М., 1911;
Lange H. Die Familie von Meck in Livland. Riga, 1913–1932. Bd 1–2;
Снытко Л. Портрет фон Мекка // Художник. 1994. № 5;
Палтусова И. Н. Династия фон Мекк // Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры. М., 1997.