МЕКК, КАРЛ ФЁДОРОВИЧ ФОН

Мекк ( нем. von Meck) , Карл Фёдорович фон (22.06[04.07].1821, имение Шлампен, Слампская волость, Туккумский уезд, Курляндская губ. — 26.01[07.02].1876, Москва) — российский инженер, железнодорожный магнат. Родился в семье потомственного дворянина Оттона Адама фон Мекка (1790—1830). Окончил Институт Корпуса инженеров путей сообщения (1844), в чине поручика поступил на службу в Ведомство путей сообщения; штабс-капитан (1847), капитан (1851). Вскоре назначен начальником дистанции Московско-Варшавского шоссе, затем инженер и инспектор по строительству стратегических дорог в западной части Российской империи. В 1848 женился на Надежде Филаретовне (урожд. Фраловской) (1831—1894), известна своим покровительством П. И. Чайковскому. В браке родились 18 детей, из которых 7 умерли в младенчестве; наиболее известен Николай (1863—1929), крупнейший предприниматель, общественный деятель, благотворитель. В связи со сложным материальным положением фон М. вынужден был оставить малооплачиваемую госслужбу в чине инженера-подполковника с мундиром (1860) и устроиться подрядчиком по земельным работам на строительстве Московско-Троицкой железной дороги. Затем вступил в Общество Московско-Саратовской железной дороги для сооружения железной дороги между Москвой и Саратовом. Первый участок дороги Москва—Коломна (около 124 км) был успешно построен и введен в эксплуатацию (11 июня 1860 — 20 июля 1862). После ликвидации Общества в связи с банкротством, в 1863 было образовано Общество Московско-Рязанской железной дороги (председатель правления — П. Г. фон Дервиз, основным подрядчиком и компаньоном которого был фон М.). Получил оптовый подряд на строительство второго участка дороги Коломна—Рязань (около 84 км). Был также выстроен в рекордно короткие сроки (весна 1863 — 27 августа 1864). Подряд принес фон М. прибыль (около 1,5 млн руб.), положив начало накоплению его огромного состояния. На сооружении железной дороги Москва — Коломна — Рязань фон М. приобрел репутацию высокопрофессионального инженера и талант­ливого организатора. Вновь выбран оптовым подрядчиком для продолжения строительства Московско-Рязанской железной дороги до Козлова. Рязанско-Козловская железная дорога (около 210 км) была также успешно построена менее чем за полтора года и открыта для движения 5 сентября 1866. Она имела огромное значение для доставки хлеба в центральные районы России. 24 декабря 1866 фон М. с компаньонами П. Г. фон Дервизом и С. А. Долгоруким получили концессию на строительство Курско-Киевской железной дороги (около 469 км) на льготных условиях. Дорога была выстроена за два года и открыта 17 декабря 1868. Фон М. и впоследствии участвовал в конкурсах на получение концессий. Получая выгодные контракты, фон М. скопил многомиллионные капиталы, которые держал в акциях построенных им железных дорог. Занимался благотворительной деятельностью: являлся членом Попечительства о недостаточных студентах Императорского университета Св. Владимира; учредил для студентов Института инженеров путей сообщения императора Александра I именную премию (10 тыс. руб.); передавал личные средства Николаевскому им. Августейшего Председателя Комитету Сибирской железной дороги; Императорскому обществу любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете; Московской политехнической выставке 1872; Попечительству о бедных императрицы Марии и др.

Лит .: Головачев А. А. История железнодорожного дела в России. СПб., 1881; Палтусов И. Н. Династия фон Мекк // Труды Государственного исторического музея. М., 1977. Вып. 98. Гавлин М. Л. Из истории российского предпринимательства: династия фон Мекк. М., 2000. А. В. Громова.