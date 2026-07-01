МЭКЭЛЕ
МЭКЭЛЕ - город на севере Эфиопии, административный центр региона Тыграй.
Насчитывает 219,8 тысяч человек (2012 год). Расположен в северной части Эфиопского нагорья (на высоте около 2100 м). Близ Мэкэле проходит автодорога Аддис-Абеба - Асмэра (Эритрея). Аэропорт.
Основан предположительно в XIII веке. Переживал расцвет в конце XIX века, при императоре Йоханнысе IV, который перенёс столицу эфиопского государства в Мэкэл в 1881 году. Впоследствии главный город провинции Тигре (Тыграй).
В период итало-эфиопских войн (1895-1896, 1935-1936 годы) дважды захватывался итальянцами (в конце 1895 года - января 1896 года и 08.11.1935 года). В 1943 году один из центров антиправительственного восстания. В ходе гражданской войны 1974-1991 годов взят (февраль 1989 год) силами Народного фронта освобождения Тигре.
С 1995 года административный центр региона Тыграй. Среди архитектурных достопримечательностей - дворец Йоханнысе IV (1880-е годы, архитектор Дж. Наретти; ныне музей); военный мемориал с монументом, посвящённым Народному фронту освобождения Тигре (1990-е годы). Университет (2000 год).
Мэкэле - значительный промышленный центр. Компания «Mesfin Industrial Engineering» осуществляет сборку грузовых автомобилей, производство автоприцепов и полуприцепов, электротехнического оборудования, металлоконструкций и др.
Предприятия лёгкой (текстильная, кожевенно-обувная) и пищевой промышленности. Производство стройматериалов (цемент; обработка мрамора). Ремёсла (изделия из золота, древесины и пр.). Центр сельскохозяйственного района (зерновые, бобовые, фрукты и овощи).