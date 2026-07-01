МЭКЭЛЕ

МЭКЭЛЕ - го­род на се­ве­ре Эфио­пии, административный центр ре­гио­на Ты­грай.

Насчитывает 219,8 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен в северной час­ти Эфи­оп­ско­го на­го­рья (на высоте около 2100 м). Близ Мэкэле про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ад­дис-Абе­ба - Ас­мэ­ра (Эрит­рея). Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но в XIII веке. Пе­ре­жи­вал рас­цвет в конце XIX века, при императоре Йо­хан­ны­се IV, ко­то­рый пе­ре­нёс сто­ли­цу эфи­опского го­су­дар­ст­ва в Мэкэл в 1881 году. Впо­след­ст­вии главный го­род провинции Тиг­ре (Ты­грай).

В пе­ри­од ита­ло-эфи­оп­ских войн (1895-1896, 1935-1936 годы) два­ж­ды за­хва­ты­вал­ся италь­ян­ца­ми (в конце 1895 года - января 1896 года и 08.11.1935 года). В 1943 году один из цен­тров ан­ти­пра­ви­тельственного вос­ста­ния. В хо­де гражданской вой­ны 1974-1991 годов взят (февраль 1989 год) си­ла­ми Народного фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния Тиг­ре.

С 1995 года административный центр ре­гио­на Ты­грай. Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - дво­рец Йо­хан­ны­се IV (1880-е годы, архитектор Дж. На­рет­ти; ны­не му­зей ); во­енный ме­мо­ри­ал с мо­ну­мен­том, по­свя­щён­ным Народному фрон­ту ос­во­бо­ж­де­ния Тиг­ре (1990-е годы). Университет (2000 год).

Мэкэле - зна­чительный промышленный центр. Ком­па­ния «Mesfin Industrial Engineering» осу­ще­ст­в­ля­ет сбор­ку гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, про­изводство ав­то­при­це­пов и по­лу­при­це­пов, элек­тро­тех­нического обо­ру­до­ва­ния, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций и др.

Пред­при­ятия лёг­кой (тек­стиль­ная, ко­же­вен­но-обув­ная) и пи­ще­вой промышленности. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов (це­мент; об­ра­бот­ка мра­мо­ра). Ре­мёс­ла (из­де­лия из зо­ло­та, дре­ве­си­ны и пр.). Центр сельскохозяйственного рай­она (зер­но­вые, бо­бо­вые, фрук­ты и ово­щи).

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