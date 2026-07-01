МЕИР ГОЛДА
МЕИР (МЕЕРСОН) ГОЛДА - государственный и политический деятель Израиля.
Из семьи плотника. В 1906 году вместе с семьёй эмигрировала в США. Окончила педагогическую семинарию в Милуоки (штат Висконсин), затем преподавала английсий язык в школе. В 1915 году вступила в сионистскую партию тред-юнионистской ориентации «Поалей Цион». В 1921 году переселилась в Палестину, работала в кибуце Мерхавия. С 1928 года секретарь исполкома Совета трудящихся женщин (женский отдел профсоюзного объединения Гистадрут). В 1932-1934 годах находилась в США в качестве палестинского эмиссара при сионистской организации «Пайонир уимен» (Pioneer Women). С 1934 года член исполкома Гистадрута, затем руководитель его политического отдела.
В 1940-х годах принимала активное участие в борьбе за отмену британского мандата на управление Палестиной и провозглашение независимого Государства Израиль. С июня 1946 года руководитель политического отдела Еврейского агентства (международная сионистская организация для Палестины), представляла органы еврейского самоуправления Палестины на переговорах с британской администрацией. После образования Государства Израиль в 1948-1949 годах посланник в СССР. С 1949 года депутат кнессета от сионистской социал-демократической партии МАПАЙ. В 1949-1952 годах министр труда и социального обеспечения, в 1952-1956 годах министр труда. В 1956 году приняла фамилию Меир («Гореть ярко»). В 1956-1966 годах министр иностранных дел. С 1965 года генеральный секретарь МАПАЙ, с 1967 года - левоцентристской объединённой Израильской партии труда («Авода»), с 1972 года заместитель председателя Социалистического интернационала.
В 1969-1974 годах премьер-министр Израиля. Уделяла главное внимание решению вопроса о судьбе оккупированных Израилем в ходе арабо-израильской войны 1967 года арабских территорий. В августе 1970 года высказалась за вывод израильских войск с Синайского полуострова в обмен на прекращение Египтом войны против Израиля, однако не поддержала предложение о возвращении Голанских высот Сирии. Настойчиво требовала от правительства СССР предоставить советским евреям возможность беспрепятственно переселяться в Израиль. После расстрела арабскими боевиками израильских спортсменов на Олимпийских летних играх в Мюнхене в 1972 году отдала приказ Моссаду разыскать и уничтожить всех причастных к нападению лиц. В апреле 1974 года после публикации отчёта парламентской комиссии о причинах неудач израильской армии на начальном этапе арабо-израильской войны 1973 года оставила посты премьер-министра и лидера партии и отошла от политики. В 1977-1978 годах почетный президент Общества по исследованию еврейских общин. Автор мемуаров.
Памятник Меир установлен в Нью-Йорке, мемориальная доска - на доме по улице Бассейной в Киеве. Изображена на израильской банкноте в 10 новых шекелей выпуска 1985 года.
Сочинения:
Моя жизнь. Чимкент, 1997.