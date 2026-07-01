МЕИР ГОЛДА

МЕИР (МЕЕРСОН) ГОЛДА - государственный и политический деятель Израиля.

Из се­мьи плот­ни­ка. В 1906 году вме­сте с семь­ёй эмиг­ри­ро­ва­ла в США . Окон­чи­ла пе­да­го­гическую се­ми­на­рию в Ми­луо­ки (штат Вис­кон­син), за­тем пре­по­да­ва­ла английсий язык в шко­ле. В 1915 году всту­пи­ла в сио­ни­ст­скую пар­тию тред-юнио­ни­ст­ской ори­ен­та­ции «По­алей Ци­он» . В 1921 году пе­ре­се­ли­лась в Па­лести­ну, ра­бо­та­ла в ки­бу­це Мер­ха­вия. С 1928 года сек­ре­тарь ис­пол­ко­ма Со­ве­та тру­дя­щих­ся жен­щин (жен­ский от­дел проф­со­юз­но­го объ­е­ди­не­ния Гис­тад­рут). В 1932-1934 годах на­хо­ди­лась в США в ка­че­ст­ве па­ле­стин­ско­го эмис­са­ра при сио­ни­ст­ской организации «Пай­о­нир уи­мен» (Pioneer Women). С 1934 года член ис­пол­ко­ма Гис­тад­ру­та, за­тем ру­ко­во­ди­тель его по­ли­тического от­де­ла.

В 1940-х годах при­ни­ма­ла ак­тив­ное уча­стие в борь­бе за от­ме­ну британского ман­да­та на управ­ле­ние Па­ле­сти­ной и про­воз­гла­ше­ние не­за­ви­си­мо­го Го­су­дар­ст­ва Из­ра­иль. С ию­ня 1946 года ру­ко­во­ди­тель по­ли­тического от­де­ла Еврейского агент­ст­ва (ме­ж­ду­народная сио­ни­ст­ская ор­га­ни­за­ция для Па­ле­сти­ны), пред­став­ля­ла ор­га­ны еврейского са­мо­управ­ле­ния Па­ле­сти­ны на пе­ре­го­во­рах с британской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей. По­сле об­ра­зо­ва­ния Го­су­дар­ст­ва Из­ра­иль в 1948-1949 годах по­слан­ник в СССР. С 1949 года де­пу­тат кнес­се­та от сио­ни­ст­ской со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии МАПАЙ. В 1949-1952 годах министр тру­да и со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, в 1952-1956 годах министр тру­да. В 1956 году при­ня­ла фа­ми­лию Меир («Го­реть яр­ко»). В 1956-1966 годах министр иностранных дел. С 1965 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь МАПАЙ, с 1967 года - ле­во­цен­три­ст­ской объ­е­ди­нён­ной Из­ра­иль­ской пар­тии тру­да («Аво­да»), с 1972 года заместитель председателя Со­циа­ли­стического ин­тер­на­цио­на­ла.

В 1969-1974 годах пре­мьер-министр Из­раи­ля. Уде­ля­ла главное вни­ма­ние ре­ше­нию во­про­са о судь­бе ок­ку­пи­ро­ван­ных Из­раи­лем в хо­де ара­бо-из­ра­иль­ской вой­ны 1967 года арабских тер­ри­то­рий. В августе 1970 года вы­ска­за­лась за вы­вод из­ра­иль­ских войск с Си­най­ско­го полуострова в об­мен на пре­кра­ще­ние Егип­том вой­ны про­тив Из­раи­ля, од­на­ко не под­дер­жа­ла пред­ло­же­ние о воз­вра­ще­нии Го­лан­ских вы­сот Си­рии. На­стой­чи­во тре­бо­ва­ла от пра­ви­тель­ст­ва СССР пре­дос­та­вить советским ев­ре­ям воз­мож­ность бес­пре­пят­ст­вен­но пе­ре­се­лять­ся в Из­ра­иль. По­сле рас­стре­ла арабскими бое­ви­ка­ми из­ра­иль­ских спорт­сме­нов на Олим­пий­ских лет­них иг­рах в Мюн­хе­не в 1972 году от­да­ла при­каз Мос­са­ду ра­зы­скать и унич­то­жить всех при­ча­ст­ных к на­па­де­нию лиц. В апреле 1974 года по­сле пуб­ли­ка­ции от­чё­та пар­ла­мент­ской ко­мис­сии о при­чи­нах не­удач из­ра­иль­ской ар­мии на на­чаль­ном эта­пе ара­бо-из­ра­иль­ской вой­ны 1973 года ос­та­ви­ла по­сты пре­мьер-министра и ли­де­ра пар­тии и ото­шла от по­ли­ти­ки. В 1977-1978 годах почетный пре­зи­дент Общества по ис­сле­до­ва­нию еврейских об­щин. Ав­тор ме­муа­ров.

Па­мят­ник Меир ус­та­нов­лен в Нью-Йор­ке, ме­мо­ри­аль­ная дос­ка - на до­ме по улице Бас­сей­ной в Кие­ве. Изо­бра­же­на на из­ра­иль­ской банк­но­те в 10 но­вых ше­ке­лей вы­пус­ка 1985 года.

Сочинения:

Моя жизнь. Чим­кент, 1997.