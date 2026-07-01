МЕИР
МЕИР - иудаистский законоучитель-танна.
Согласно легенде, происходил из прозелитов, возводивших свою родословную к римскому императору Нерону (54-68 годы). Жил в Палестине. Был любимым учеником Акивы, учился также у Ишмаэля бен Элиши и Элиши бен Авуи (ставшего впоследствии еретиком и отступником), знал греческий язык. Прозван Меиром за учёность и острый ум, имел также титул «хахам» («мудрец»). Был одним из 5 раввинов, тайно возведённых в этот сан рабби Иехудой бен Бавой во время гонений, наступивших после подавления восстания Бар-Кохбы (135 год); по др. данным, в сан раввина Меира вместе с Бар Йохаем Шимоном возвёл Акива. В период гонений Меир бежал из Палестины. После возвращения стал одним из глав синедриона в Уше (Галилея), адаптировавшего жизнь евреев к условиям изгнания (галут). Расхождение в галахических спорах с главой синедриона Шимоном бен Гамалиелем стало одной из причин повторного оставления Меиром Палестины.
Приписываемые Меиру правовые положения формируют важную часть ранних сборников Мишны и Тосефты. Поскольку, согласно Талмуду, все анонимные положения Мишны атрибутируются Меиром, он оказывается одной из самых влиятельных фигур в истории раввинистической мысли. Меир отмечал важность изучения Торы; резко осуждал безграмотность; считал ритуал взаимосвязанной системой действий, требующей пунктуального выполнения; устоями жизни человека полагал обучение, труд и молитву. Ему приписываются также многие учения мидрашей и 300 басен, из которых сохранилось три. Талмуд повествует о жене Меир - Брурии, учёной женщине, от имени которой приводятся галахические решения.