МЕИР

МЕИР - иудаистский законоучитель-танна.

Со­глас­но ле­ген­де, про­ис­хо­дил из про­зе­ли­тов, воз­во­див­ших свою ро­до­слов­ную к римскому императору Не­ро­ну (54-68 годы). Жил в Па­ле­сти­не. Был лю­би­мым уче­ни­ком Аки­вы, учил­ся так­же у Иш­ма­эля бен Эли­ши и Эли­ши бен Авуи (став­ше­го впо­след­ст­вии ере­ти­ком и от­ступ­ни­ком), знал греческий язык. Про­зван Меиром за учё­ность и ост­рый ум, имел так­же ти­тул «ха­хам» («муд­рец»). Был од­ним из 5 рав­ви­нов, тай­но воз­ве­дён­ных в этот сан раб­би Ие­ху­дой бен Ба­вой во вре­мя го­не­ний, на­сту­пив­ших по­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния Бар-Кох­бы (135 год); по др. дан­ным, в сан рав­ви­на Меира вме­сте с Бар Йо­ха­ем Ши­мо­ном воз­вёл Аки­ва. В пе­ри­од го­не­ний Меир бе­жал из Па­ле­сти­ны. По­сле воз­вра­ще­ния стал од­ним из глав си­нед­рио­на в Уше (Га­ли­лея), адап­ти­ро­вав­ше­го жизнь ев­ре­ев к ус­ло­ви­ям из­гна­ния (га­лут). Рас­хо­ж­де­ние в га­ла­хи­че­ских спо­рах с гла­вой си­нед­рио­на Ши­мо­ном бен Га­ма­лие­лем ста­ло од­ной из при­чин по­втор­но­го ос­тав­ле­ния Меиром Па­ле­сти­ны.

При­пи­сы­вае­мые Меиру пра­во­вые по­ло­же­ния фор­ми­ру­ют важ­ную часть ран­них сбор­ни­ков Миш­ны и То­сеф­ты. По­сколь­ку, со­глас­но Тал­му­ду, все ано­ним­ные по­ло­же­ния Миш­ны ат­ри­бу­ти­ру­ют­ся Меиром, он ока­зы­ва­ет­ся од­ной из са­мых влия­тель­ных фи­гур в ис­то­рии рав­ви­ни­стической мыс­ли. Меир от­ме­чал важ­ность изу­че­ния То­ры; рез­ко осу­ж­дал без­гра­мот­ность; счи­тал ри­ту­ал взаи­мо­свя­зан­ной сис­те­мой дей­ст­вий, тре­бую­щей пунк­ту­аль­но­го вы­пол­не­ния; ус­тоя­ми жиз­ни че­ло­ве­ка по­ла­гал обу­че­ние, труд и мо­лит­ву. Ему при­пи­сы­ва­ют­ся так­же многие уче­ния мид­ра­шей и 300 ба­сен, из ко­то­рых со­хра­ни­лось три. Тал­муд по­ве­ст­ву­ет о же­не Меир - Бру­рии, учё­ной жен­щи­не, от име­ни ко­то­рой при­во­дят­ся га­ла­хи­че­ские ре­ше­ния.