МЕХСЕТИ ГЯНДЖЕВИ

Азербайджанская по­этес­са.

(Məhsəti Gəncəvi; псевд., букв. – Ве­ли­кая гос­по­жа из Гянд­жи ; наст. имя – Ма­ни­же) Пи­са­ла на перс. яз. По­лу­чи­ла при­зна­ние при дво­ре сель­джук­ско­го сул­та­на Санд­жа­ра. В ре­зуль­та­те ин­триг бы­ла вы­сла­на из Гянд­жи, ку­да вер­ну­лась по­сле дол­гих ски­та­ний. Осн. ве­хи био­гра­фии по­этес­сы от­ра­же­ны в нар. дас­та­не 13 в. «Мех­се­ти и Амир Ах­мед», со­дер­жа­щем так­же об­раз­цы по­эзии М. Г. Вос­пе­ва­ла зем­ные ра­до­сти, че­ст­ность, от­зыв­чи­вость и бла­го­род­ст­во; клей­ми­ла кос­ность и жес­то­кость феод. по­ряд­ков. Ав­тор ру­баи лю­бов­но­го со­дер­жа­ния и су­фий­ской на­прав­лен­но­сти. Афо­ри­стич­ные ру­баи М. Г. о ре­мес­лен­ни­ках Гянд­жи (пря­диль­щи­ке шер­сти, порт­ном, куз­не­це, зем­ле­ко­пе и др.) – один из ран­них при­ме­ров про­слав­ле­ния че­ло­ве­ка тру­да в вост. по­эзии. Сре­ди др. со­чи­не­ний: га­зе­ли, кит’ы (не­боль­шие ли­рич. сти­хо­тво­ре­ния фи­лос. ли­бо ди­дак­тич. ха­рак­те­ра).

Сочинение:

Ру­баи. Ба­ку, 2007.

Автор статьи: Ч. Г. Гу­сей­нов.