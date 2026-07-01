МЕХСЕТИ ГЯНДЖЕВИ
Азербайджанская поэтесса.
(Məhsəti Gəncəvi; псевд., букв. – Великая госпожа из Гянджи; наст. имя – Маниже) Писала на перс. яз. Получила признание при дворе сельджукского султана Санджара. В результате интриг была выслана из Гянджи, куда вернулась после долгих скитаний. Осн. вехи биографии поэтессы отражены в нар. дастане 13 в. «Мехсети и Амир Ахмед», содержащем также образцы поэзии М. Г. Воспевала земные радости, честность, отзывчивость и благородство; клеймила косность и жестокость феод. порядков. Автор рубаи любовного содержания и суфийской направленности. Афористичные рубаи М. Г. о ремесленниках Гянджи (прядильщике шерсти, портном, кузнеце, землекопе и др.) – один из ранних примеров прославления человека труда в вост. поэзии. Среди др. сочинений: газели, кит’ы (небольшие лирич. стихотворения филос. либо дидактич. характера).
Сочинение:
Рубаи. Баку, 2007.
Автор статьи: Ч. Г. Гусейнов.