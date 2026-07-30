МЕХРГАРХ

Ком­плекс по­се­ле­ний не­оли­та и эне­о­ли­та (7-е – нач. 2-го тыс. до н. э.) на западном бе­ре­гу р. Бо­лан, в 30 км к юго-за­па­ду от современного г. Си­би.

От­крыт в 1971 франц. ар­хео­ло­га­ми Ж. Ф. Эно и Ж. Ф. Жар­ри­жем; осн. рас­коп­ки их же и их со­оте­че­ст­вен­ни­ков К. Жар­риж, М. Ле­ше­валлье, Г. Кив­ро­на в 1974–85 продолжены в 1997–2000. По­се­ле­ния- тел­ли, об­щая пл. ок. 250 га; эво­лю­ция ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры про­сле­же­на стра­ти­гра­фи­че­ски и пла­ни­гра­фи­че­ски.

Для не­оли­та (до сер. 5-го тыс.) вы­де­ля­ют 2 пе­рио­да (4 фа­зы, в ка­ж­дой по неск. сло­ёв). Фа­за IA – без ке­ра­мич. по­су­ды, но в слое 2 на­шли гли­ня­ные кон­тей­не­ры и фи­гур­ку че­ло­ве­ка; в фа­зе IВ по­яв­ля­ет­ся по­су­да с от­тис­ка­ми кор­зи­ны; в фа­зе IIВ её до­пол­ня­ют сде­лан­ные с при­ме­сью со­ло­мы горш­ки, ко­нич. ча­ши, блю­да, в т. ч. рас­пис­ные. Ору­дия из ме­ст­но­го крем­ня: по­ли­ро­ван­ные то­по­ры, тёс­ла, до­ло­та; пре­об­ла­да­ют сде­лан­ные на от­ще­пах и пла­сти­нах (но­жи, пил­ки и др.); свёр­ла, тра­пе­ции с во­гну­ты­ми спин­ка­ми, сег­мен­ты и др. На мра­мор­ных дис­ке и ло­па­точ­ке, не­ко­то­рых тё­роч­ни­ках и ступ­ках из из­вест­ня­ка есть сле­ды ох­ры. Из кос­ти де­ла­ли ши­лья и др. Изу­ча­лись 4- и 6-ком­нат­ные до­ма с при­мы­каю­щи­ми ка­ме­ра­ми, обо­ро­нит. сте­на. По­лы ря­да по­ме­ще­ний фа­зы IIА ок­ра­ше­ны ох­рой. Все по­строй­ки из сыр­цо­во­го кир­пи­ча: в фа­зе IA – леп­но­го си­га­ро­об­раз­но­го, позд­нее – пря­мо­уголь­но­го (33×14,5×7 и 28×14,5×7 см; по­след­нее со­от­вет­ст­ву­ет стан­дар­ту 4:2:1, как в ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции). К фа­зам IВ и II от­но­сит­ся ок. 30 зер­но­хра­ни­лищ; ка­ж­дое пред­став­ля­ет со­бой уз­кий ко­ри­дор (ре­же по­ме­ще­ние без не­го) с 3–6 уз­ки­ми от­се­ка­ми по ка­ж­дой сто­ро­не. В фа­зе IA – тру­по­по­ло­же­ния око­ло жи­лищ, в оваль­ной яме, на спи­не или скор­чен­ные на бо­ку, го­ло­вой на вос­ток, ино­гда за­сы­па­ны ох­рой; ин­вен­тарь – оже­ре­лья и брас­ле­ты из стеа­ти­то­во­го би­се­ра, би­рю­зы, ла­зу­ри­та и др., мор­ские ра­ко­ви­ны, ка­мен­ные то­по­ры, мик­ро­ли­ты и со­су­ды, кор­зи­ны, об­ма­зан­ные би­ту­мом. В ря­де мо­гил есть кос­ти жи­вот­ных, два­ж­ды встре­че­ны 5 ске­ле­тов одо­маш­нен­ных коз­лят. В фа­зе IB по­явил­ся нек­ро­поль; мо­гилы с под­бо­ем, за­кры­тым кир­пич­ной стен­кой; скор­чен­ные на бо­ку тру­по­по­ло­же­ния го­ло­вой на вос­ток; с ни­ми со­су­ды из не­обож­жён­ной гли­ны, ино­гда из кам­ня, или кор­зи­ны. На зу­бах у 11 че­ре­пов об­на­ру­же­ны вы­ем­ки, ин­тер­пре­ти­ро­ван­ные как сле­ды ле­че­ния ка­рие­са крем­нё­вы­ми свёр­ла­ми при по­мо­щи луч­ко­вой дре­ли. В ниж­них сло­ях пре­об­ла­да­ли кос­ти жи­вот­ных: ди­ких – га­зе­ли, бо­лот­но­го оле­ня, ов­цы, бы­ка; в верх­них – до­маш­них – ов­цы, ко­зы, бы­ка, вод­но­го буй­во­ла (древ­ней­шая на­ход­ка ко­стей дан­но­го жи­вот­но­го). Воз­де­лы­ва­ли 3 ви­да пше­ни­цы (в т. ч. пол­бу), 2- и 6-ряд­ный яч­мень; оп­ре­де­ле­ны се­ме­на ди­ко­го или до­ме­сти­ци­ро­ван­но­го хлоп­ка, есть от­пе­чат­ки тка­ни.

Для эне­о­ли­та (про­дол­жа­ет ме­ст­ные тра­ди­ции не­оли­та) вы­де­ле­но 7 пе­рио­дов с 2–3 фа­за­ми в ка­ж­дом. По­яв­ля­ют­ся до­ма ус­лож­нён­ной пла­ни­ров­ки, 40-сек­ци­он­ные зер­но­хра­ни­ли­ща. Со­хра­ни­лись де­рев. пе­ре­мыч­ки над двер­ны­ми про­ёма­ми, кры­ши из ба­лок, под­дер­жи­вае­мых бал­ка­ми сни­зу и по­кры­тых тро­ст­ни­ком. В пе­рио­де VII из­вест­на плат­фор­ма и сте­на с квад­рат­ны­ми в пла­не пи­ля­ст­ра­ми; в од­ном из до­мов бал­ки с по­пе­реч­ны­ми сле­га­ми, ук­ре­п­лён­ны­ми в сте­ны, об­ра­зо­ва­ли под­пол, где со­хра­ни­лось ок. 80 со­су­дов. Изу­ча­лись пло­щад­ки с ке­ра­мич. гор­на­ми, «кос­то­рез­ная» (ок. 100 шиль­ев), ме­тал­лур­гич. мас­тер­ские, мес­та об­ра­бот­ки ла­зу­ри­та, би­рю­зы, мор­ских ра­ко­вин. Бы­ло ос­вое­но из­го­тов­ле­ние ка­мен­ных со­су­дов, стеа­ти­то­вых бус, поя­ви­лись мик­ро­свёр­ла (воз­мож­но, от луч­ко­вой дре­ли) из зе­лё­но­го фта­ни­та. В ка­мен­ной ин­ду­ст­рии пре­об­ла­да­ют пла­сти­ны и за­го­тов­ки вкла­ды­шей для сер­пов (най­де­ны и 2 де­рев. сер­па, ка­ж­дый с 3 вкла­ды­ша­ми, за­кре­п­лён­ны­ми би­ту­мом). Сре­ди др. на­хо­док – мед­ные то­по­ры, до­ло­та, коль­ца, бу­сы, бу­лав­ки, пе­ре­го­род­ча­тая пе­чать; зо­ло­тая бу­си­на; ке­ра­ми­че­ские (есть из кос­ти, од­на из би­ту­ма) круг­лые и квад­рат­ные пе­чати со сва­сти­кой, кре­ста­ми, изобра­жением бе­гу­щих жи­вот­ных, рас­пис­ные брас­ле­ты, сфе­рич. по­гре­муш­ки с врез­ны­ми узо­ра­ми, фи­гур­ки бы­ка-зе­бу, со­ба­ки; але­ба­ст­ро­вая фи­гур­ка ба­ра­на. Для пе­рио­да III из­вест­ны тру­по­по­ло­же­ния в яме – на спи­не, на жи­во­те, скор­чен­ные на бо­ку, го­ло­вой (час­то под ней кир­пич) на вос­ток, ред­ко – по­лу­си­дя­щие; есть за­хо­ро­не­ния пар­ные, под­за­хо­ро­не­ния, кол­лек­тив­ные (в т. ч. внут­ри кир­пич­ной ог­ра­ды); ин­вен­тарь бе­ден. В пе­рио­де VII есть тру­по­по­ло­же­ния в гли­ня­ном ящи­ке, в т. ч. скор­чен­ное на пра­вом бо­ку, го­ло­вой на вос­ток; име­ет­ся за­хо­ро­не­ние в ко­ри­до­ре по­ме­ще­ния (там же – 2 ке­ра­мич. та­рел­ки, оже­ре­лье из као­ли­но­вых, сер­до­ли­ко­вых, ла­зу­ри­то­вых бус, брас­ле­ты из бе­ло­го би­се­ра). По­яв­ля­ют­ся до­ме­сти­ци­ро­ван­ный овёс, раз­но­вид­ность яч­меня, вы­ра­щи­вае­мо­го толь­ко при ир­ри­га­ци­он­ном зем­ле­де­лии; уве­ли­чи­ва­ет­ся чис­ло ви­дов пше­ни­цы. Пре­об­ла­да­ет круп­ный ро­га­тый скот (в т. ч. зе­бу).

В фа­зе IIС по­яв­ля­ет­ся тём­но-жёл­тая кру­го­вая (од­на из древ­ней­ших в мире) ке­ра­ми­ка с гео­мет­рич. рос­пи­сью, в т. ч. чёр­ной по крас­ной по­ло­се; в пе­рио­де III (1-я пол. 4-го тыс.) – изо­бра­же­ния по крас­но­му ан­го­бу: ря­ды птиц или коз­лов, впи­сан­ных в ром­бы, рас­по­ло­жен­ные ме­ж­ду «маль­тий­ски­ми» кре­ста­ми, W-об­раз­ные зна­ки, жи­вот­ные, схе­ма­тич­ные ба­боч­ки, за­штри­хо­ван­ные тре­уголь­ни­ки, «шах­мат­ный ор­на­мент». В верх­них сло­ях пе­рио­да III есть зе­ле­но­ва­тая ке­ра­ми­ка – про­то­тип «влаж­ной», пре­об­ла­даю­щей позд­нее; сре­ди мо­ти­вов рос­пи­си: шагаю­щие жу­рав­ли, коз­лы, «маль­тий­ский» крест в кар­ту­шах из пе­ре­се­каю­щих­ся ли­ний. Про­то­ти­пы се­рых куб­ков с гео­мет­рич. ор­на­мен­том сти­ля Квет­та и по­ли­хром­ные фла­кон­чи­ки в сти­ле Наль из­вест­ны с пе­рио­да V (кон. 4-го тыс.). Мо­ти­вы сти­ля Квет­та по­яв­ля­ют­ся в но­вом ви­де в пе­рио­де VI, эво­лю­цио­ни­руя в ар­ки или шев­ро­ны «ско­боч­ной» ке­ра­ми­ки. В пе­рио­ды VI и VII М. – центр про­из-ва се­рой ке­ра­ми­ки с зоо­морф­ным, рас­тит., гео­мет­рич. ор­на­мен­том сти­ля Фа­из Мо­хам­мад. Куб­ки с рос­пи­сью сти­ли­зо­ван­ны­ми ли­сть­я­ми пи­па­ла, мис­ки с ароч­ным ор­на­мен­том, со­су­ды с ве­рё­воч­ным ор­на­мен­том и др. (фа­за VIIС) – про­то­ти­пы на­хо­док «зре­лой» фа­зы ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции (Ам­ри III) и пе­ре­ход­ных сло­ёв Кот- Дид­жи. Для пе­рио­да VIII по­ка­за­тель­ны крас­ные ва­зы, ко­нич. ча­ши и др. фор­мы, ана­ло­гич­ные позд­не­ха­рапп­ским. Ста­ту­эт­ки си­дя­щих жен­щин с ци­лин­д­рич. го­лов­ка­ми, от­вис­лы­ми гру­дя­ми, вы­тя­ну­ты­ми со­еди­нён­ны­ми но­га­ми (пе­ри­од III) эво­лю­цио­ни­ру­ют: по­яв­ля­ет­ся мо­де­ли­ров­ка рук, оже­ре­лий, при­чё­сок (с рас­крас­кой чёр­ным и жёл­тым); с пе­рио­да VII – рас­став­лен­ные но­ги. С пе­рио­да VII есть муж­ские фи­гур­ки, час­то в го­лов­ном убо­ре, про­то­ти­пе ха­рапп­ской «шап­ки- вее­ра»; есть – с «бри­той» го­ло­вой.

Не­оли­тич. слои М. и па­мят­ни­ки в до­ли­не Ган­га (Лек­ха­хия, Ма­ха­га­ра и др.) рас­смат­ри­ва­ют как сви­де­тель­ст­во по­ли­цен­триз­ма Не­оли­ти­че­ской ре­во­лю­ции . Эне­о­ли­тич. ма­те­риа­лы М. важ­ны для син­хро­ни­за­ции куль­тур до­лин Бе­луд­жи­ста­на и др. ре­гио­нов, до юга Ср. Азии и тер­ри­то­рии Ира­на, ис­сле­до­ва­ния са­мо­быт­ных куль­тур, позд­нее вклю­чён­ных в ха­рапп­скую ци­ви­ли­за­цию.

Дополнительная литература:

Jarrige J.-F., Lechevallier M. Excava­tions at Mehrgarh, Baluchistan: their signifi­cance in the prehistorical context of the Indo- Pa­kistani borderlands // South Asian Archaeo­logy. 1977. Naples, 1979. Vol. 1;

Samzun A., Sellier P. First anthropological and cultural evidences for the funerary practices of the chal­colithic population of Mehrgarh, Pakistan // Ibid. 1983. Naples, 1985. Vol. 1;

Sellier P. The contribution of paleoan­th­ropology to the inter­pretation of a functional funerary structure: the graves from Neolithic Mehrgarh period IB // Ibid. 1989. Madison, 1992.

Автор статьи: А. Я. Ще­тен­ко.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)