МЕХОНОШИН Константин Александрович
Советский партийный и военный деятель.
Из семьи учителя. В 1909–14 учился на биологич. ф-те С.-Петерб. ун-та. Чл. РСДРП с 1913, большевик. В 1914–15 науч. сотрудник Каспийской мор. экспедиции. На воен. службе с 1915, служил в запасном батальоне л.-гв. Павловского полка в Петрограде, рядовой. После Февр. революции 1917 чл. полкового к-та, Петрогр. совета и Петрогр. к-та большевиков, с апреля – чл. Воен. организации при ЦК РСДРП(б). После июльских событий 1917 по приказу Врем. правительства арестован и заключён в петрогр. тюрьму «Кресты» (в октябре освобождён). В дни подготовки и проведения Октябрьской революции 1917 чл. Петрогр. ВРК. В окт. – нояб. 1917 комиссар Петрогр. ВО. С нояб./дек. 1917 зам. наркома по воен. делам, в дек. 1917 – сент. 1918 чл. коллегии Наркомата по воен. и мор. делам. С янв. 1918 чл. Всерос. коллегии по формированию и организации РККА, с апреля – чл. Высшего воен. совета; принимал активное участие в создании первых частей РККА. В июне – авг. 1918 один из организаторов ликвидации Муравьёва выступления 1918. В сент. 1918 – июле 1919 чл. РВС Республики, одновременно с авг. (по др. данным, с окт.) 1918 чл. РВС Юж. фронта, а в феврале – марте 1919 пред. РВС Каспийско-Кавк. фронта. Входил в круг воен. деятелей, пользовавшихся особой поддержкой пред. РВС Республики Л. Д. Троцкого. После расформирования фронта был последовательно пред. РВС 11-й Отд. армии, 11-й армии Юго-Вост. фронта и 3-й армии Зап. фронта. В 1921–23 зам. начальника и начальник Всевобуча, пред. Высшего совета физкультуры и спорта, затем на работе в Спортинтерне. Сыграл выдающуюся роль в становлении физкультурного и спортивного движения в СССР. В 1926–27 воен. атташе в Польше. В 1927–31 на руководящих должностях в Госплане СССР. В 1931–1934 чл. Коллегии Наркомата связи, затем директор Всесоюзного НИИ океанографии и мор. хозяйства. В 1937 арестован, по приговору Воен. коллегии Верховного суда СССР расстрелян. Посмертно реабилитирован (1956).
Сочинения:
Физическое воспитание и боевая подготовка Красной Армии. М., 1924;
Военная подготовка населения. М.; Л., 1926.
Автор статьи: В. Д. Гордиенко.