МЕХОНОШИН Константин Александрович

Советский партийный и во­енный дея­тель.

Из се­мьи учи­те­ля. В 1909–14 учил­ся на био­ло­гич. ф-те С.-Пе­терб. ун-та. Чл. РСДРП с 1913, боль­ше­вик. В 1914–15 на­уч. со­труд­ник Кас­пий­ской мор. экс­пе­ди­ции. На во­ен. служ­бе с 1915, слу­жил в за­пас­ном ба­таль­о­не л.-гв. Пав­лов­ско­го пол­ка в Пет­ро­гра­де, ря­до­вой. По­сле Февр. ре­во­лю­ции 1917 чл. пол­ко­во­го к-та, Пет­рогр. со­ве­та и Пет­рогр. к-та боль­ше­ви­ков, с ап­ре­ля – чл. Во­ен. ор­га­ни­за­ции при ЦК РСДРП(б). По­сле июль­ских со­бы­тий 1917 по при­ка­зу Врем. пра­ви­тель­ст­ва аре­сто­ван и за­клю­чён в пет­рогр. тюрь­му «Кре­сты» (в ок­тяб­ре ос­во­бо­ж­дён). В дни под­го­тов­ки и про­ве­де­ния Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 чл. Пет­рогр. ВРК. В окт. – но­яб. 1917 ко­мис­сар Пет­рогр. ВО. С но­яб./дек. 1917 зам. нар­ко­ма по во­ен. де­лам, в дек. 1917 – сент. 1918 чл. кол­ле­гии Нар­ко­ма­та по во­ен. и мор. де­лам. С янв. 1918 чл. Все­рос. кол­ле­гии по фор­ми­ро­ва­нию и ор­га­ни­за­ции РККА, с ап­ре­ля – чл. Выс­ше­го во­ен. со­ве­та; при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в соз­да­нии пер­вых час­тей РККА. В ию­не – авг. 1918 один из ор­га­ни­за­то­ров ли­к­ви­да­ции Му­равь­ё­ва вы­сту­п­ле­ния 1918 . В сент. 1918 – ию­ле 1919 чл. РВС Рес­пуб­ли­ки, од­но­вре­мен­но с авг. (по др. дан­ным, с окт.) 1918 чл. РВС Юж. фрон­та, а в фев­ра­ле – мар­те 1919 пред. РВС Кас­пий­ско-Кавк. фрон­та. Вхо­дил в круг во­ен. дея­те­лей, поль­зо­вав­ших­ся осо­бой под­держ­кой пред. РВС Рес­пуб­ли­ки Л. Д. Троц­ко­го. По­сле рас­фор­ми­ро­ва­ния фрон­та был по­сле­до­ва­тель­но пред. РВС 11-й Отд. ар­мии, 11-й ар­мии Юго-Вост. фрон­та и 3-й ар­мии Зап. фрон­та. В 1921–23 зам. на­чаль­ни­ка и на­чаль­ник Все­во­бу­ча, пред. Выс­ше­го со­ве­та физ­куль­ту­ры и спор­та, за­тем на ра­бо­те в Спор­тин­тер­не. Сыг­рал вы­даю­щую­ся роль в ста­нов­ле­нии физ­куль­тур­но­го и спор­тив­но­го дви­же­ния в СССР. В 1926–27 во­ен. ат­та­ше в Поль­ше. В 1927–31 на ру­ко­во­дя­щих долж­но­стях в Гос­пла­не СССР. В 1931–1934 чл. Кол­ле­гии Нар­ко­ма­та свя­зи, за­тем ди­рек­тор Все­со­юз­но­го НИИ океа­но­гра­фии и мор. хо­зяй­ст­ва. В 1937 аре­сто­ван, по при­го­во­ру Во­ен. кол­ле­гии Вер­хов­но­го су­да СССР рас­стре­лян. По­смерт­но реа­би­ли­ти­ро­ван (1956).

Сочинения:

Фи­зи­че­ское вос­пи­та­ние и бое­вая под­го­тов­ка Крас­ной Ар­мии. М., 1924;

Во­ен­ная под­го­тов­ка на­се­ле­ния. М.; Л., 1926.

Автор статьи: В. Д. Гор­ди­ен­ко.