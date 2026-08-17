МЕХМЕД IIФАТИХ (Мехмед II Завоеватель)

Турецкий сул­тан.

Из ди­на­стии Ос­ма­нов, тре­тий сын сул­та­на Му­ра­да II . По­лу­чил при­двор­ное об­ра­зо­ва­ние, изу­чал ма­те­ма­ти­ку, греч. фи­ло­со­фию, тео­ло­гию, иностр. язы­ки. По­сле смер­ти в 1437 и 1443 стар­ших брать­ев стал гл. пре­тен­ден­том на пре­стол. В 1444 воз­ве­дён на трон от­цом, от­рёк­шим­ся от вла­сти в его поль­зу, но в 1446 по на­стоя­нию дво­ра сме­щён им же. Вновь во­ца­рил­ся по­сле смер­ти от­ца в 1451. В апр. 1453 оса­дил и в мае 1453 взял штур­мом Кон­стан­ти­но­поль, в том же го­ду сде­лал его сто­ли­цей Ос­ман­ской им­пе­рии. В 1456 по­ста­вил в вас­саль­ную за­ви­си­мость Мол­да­вию, в 1459 за­вер­шил по­ко­ре­ние Сер­бии, в 1460–61 при­сое­ди­нил к Ос­ман­ской им­пе­рии Мо­рею и Тра­пе­зунд­скую им­пе­рию, в 1463 – Бос­нию, в 1468 – вла­де­ния бе­ев Ка­ра­ма­на, в 1476 – Ва­ла­хию, в 1476–1479 – Ал­ба­нию. В 1471 и 1473 М. II Ф. на­нёс по­ра­же­ния пра­ви­те­лю Ак-Ко­юн­лу Узун-Ха­са­ну (1453–78). В 1475–76 вас­са­лом Ос­ман­ской им­пе­рии ста­ло Крым­ское хан­ст­во, а ге­ну­эз­цы по­те­ря­ли свои вла­де­ния на Чёр­ном мо­ре. В 1479 по­сле мно­го­лет­ней вой­ны М. II Ф. за­клю­чил мир и со­юз с Ве­не­ци­ей, по ко­то­ро­му к Ос­ман­ской им­пе­рии ото­шли ост­ро­ва Эгей­ско­го м., а Ве­не­ция обя­за­лась пре­дос­тав­лять тур­кам свой флот в слу­чае вой­ны в Сре­ди­зем­но­мо­рье. В управ­ле­нии го­су­дар­ст­вом М. II Ф. ак­тив­но ис­поль­зо­вал опыт Ви­зан­тии, при­вле­кал в ор­га­ны вла­сти ис­ла­ми­зи­ро­ван­ных гре­ков и сла­вян, что ог­ра­ни­чи­ло влия­ние тюрк. ко­че­вой зна­ти. Пре­об­ра­зо­вал сис­те­му дев­шир­ме («жи­во­го на­ло­га» маль­чи­ка­ми и юно­ша­ми с по­ко­рён­но­го на­се­ле­ния Бал­кан, пре­им. со сла­вян и ал­бан­цев), ре­фор­ми­ро­вал ар­мию, воо­ру­жил яны­чар ог­не­стрель­ным ору­жи­ем. М. II Ф. ут­вер­дил пер­вую ре­дак­цию за­ко­нов Ос­ман­ской им­пе­рии (до­ра­бо­та­ны позд­нее Су­лей­ма­ном I Ка­ну­ни). Опа­са­ясь уси­ле­ния се­па­ра­ти­ст­ских тен­ден­ций сре­ди фео­да­лов, из­дал ряд за­ко­нов, на­прав­лен­ных про­тив соб­ст­вен­ни­ков муль­ков, ини­ции­ро­вал ука­зы о кон­фи­ска­ции час­ти муль­ков и ва­куф­ных зе­мель (см. Вакф) с це­лью пре­вра­ще­ния их в ти­ма­ры. Про­сла­вил­ся сво­ей бес­ком­про­мисс­но­стью, жес­то­ко­стью и ко­вар­ст­вом по от­но­ше­нию как к вра­гам, так и к со­юз­ни­кам. М. II Ф. при­пи­сы­ва­ют при­ня­тие за­ко­на о пра­ве сул­та­на по­сле при­хо­да к вла­сти каз­нить всех брать­ев для пре­дот­вра­ще­ния сму­ты. По­кро­ви­тель­ст­во­вал изо­б­разит. иск-ву, ар­хи­тек­ту­ре, по­эзии. Пи­сал сти­хи на перс. яз. под псевд. Ав­ни. В пе­ри­од прав­ле­ния М. II Ф. в го­ро­дах Ос­ман­ской им­пе­рии воз­ве­де­но мно­же­ст­во ме­че­тей, боль­ниц, бань, биб­лио­тек и др. От­ли­чав­ший­ся сла­бым здо­ровь­ем, М. II Ф. скон­чал­ся, при­няв силь­но­дей­ст­вую­щее ле­кар­ст­во (по др. дан­ным, от­рав­лен сво­им сы­ном, бу­ду­щим сул­та­ном Бая­зи­дом II , пра­вил в 1481–1512). По­хо­ро­нен в ме­че­ти Фа­тих в г. Стам­бул.

Автор статьи: А. А. Сот­ни­чен­ко.