МЕХМЕД II ФАТИХ

Мехмед II Фатих (Завоеватель) (30.03.1432, Эдирне — 03.05.1481, Гебзе) — османский султан (1444–1446 и 1451—1481), в исторической традиции считается падишахом, пре­вратившим Османское государство в империю. Третий сын султана Мурада II . Получил блестящее образование, изучал математику, греческую философию, теологию и иностранные языки. В 1443 стал вали провинции Амасья, однако уже в июле 1444 был объявлен новым султаном при жизни отца, который отрекся в пользу 12-летнего М., чтобы исключить возможность наследования другими шехзаде-претендентами. Начало правления прошло в условиях ожесточенного соперничества между великим везиром Чандарлы Халил-пашой и двумя влиятельными воспитателями (лала) султана Заганос-пашой и Ибрагим-пашой. Из-за молодости М. II и его неспособности нейтрализовать борьбу придворных клик Османское государство столкнулось с внутренними и внешними проблемами (восстание в Эдирне 22 сентября 1444 и Крестовый поход на Варну 1444). Для отпора крестоносцам Халил-паша призвал Мурада II принять командование османской армией, которая нанесла им сокрушительное поражение в битве при Варне 1444, и фактически вернул отрекшегося султана к власти. М. II отправился на пост вали Манисы. Мурад II, стремясь обеспечить за М. II наследование после своей смерти, брал его во все крупные военные кампании на Балканах, женил на дочери правителя бейлика Зулькадир. После смерти отца М. II вступил на османский престол во второй раз 18 февраля 1451.

Правление М. II отличалось масштабными завоеваниями на Балканах и в Анатолии. В апреле 1453 султан осадил и 29 мая 1453 взял штурмом Константинополь, вскоре провозгласив его столицей Османской империи. Событие имело огромный резонанс, наделив М. II славой истинного борца за веру ( гази ) и сделав одним из лидеров исламского мира. В 1456 подчинил Молдавию, в 1459 завершил покорение Сербии, в 1460—1461 присоединил к Османской империи Морею и Трапезундскую империю , в 1463 — Боснию, в 1468 — земли бейлика Караман, в 1476 — Валахию, в 1476—1479 — Албанию. В 1471 и 1473 М. II нанес поражения правителю Ак-Коюнлу Узун-Хасану (1453—1478). В 1475—1476 подчинил Крымское ханство , также отобрав у генуэзцев их владения на Черном море. В 1479, после многолетней войны, заключил мир и союз с Венецией, по которому к Османской империи отошли острова Эгейского моря, а Венеция обязалась предоставлять туркам свой флот в случае войны в Средиземноморье.

В управлении государством М. II широко использовал византийские традиции, привлекал в органы власти обращенных в ислам греков и славян, намеренно ограничивая влияние старых тюркских кочевых родов. Преобразовал систему девширме («живого налога» мальчиками и юношами с покоренного населения Балкан, преимущественно со славян и албанцев), реформировал армию, вооружил янычар огнестрельным оружием. Реализовал одну из первых в османской истории законодательных реформ, внедрив свод законодательных уложений — канун-наме . Опасаясь усиления сепаратистских тенденций на местах, инициировал принятие законов, направленных против крупных держателей мульков , и провел конфискацию части мульков и вакфов для их передачи в собственность государства (мири) с дальнейшим перераспределением в виде тимаров .

Прославился своей бескомпромиссностью, жестокостью и коварством по отношению как к врагам, так и к союзникам. Историческая традиция приписывает М. II принятие закона о праве султана после прихода к власти казнить всех братьев для предотвращения смуты. Вместе с тем М. II был тонким ценителем культуры, покровительствовал изобразительному искусству, архитектуре и поэзии. Писал стихи на персидском языке под псевдонимом Авни. Вел масштабное строительство по всей империи, за годы его правления возведено множество мечетей, больниц, хамамов, библиотек и др.

М. II скоропостижно скончался во время подготовки к очередной военной кампании, по мнению ряда историков был отравлен. Похоронен в грандиозной мечети Фатих в Стамбуле.

Ист. : Fatih Devri Kaynaklar?ndan Dusturname-i Enveri, Osmanl? Tarihi K?sm?: 1299—1466. Istanbul, 2003; Fatih Sultan Mehmed . Kanunname-i Al-i Osman. Istanbul, 2003.

Лит. : Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 г. М., 1983; Imber C. The Ottoman Empire 1300–1481. Istanbul, 1990; Еремеев Д. Е., Мейер М. С. История Турции в Средние века и Новое время. М., 1992; Inalcik H. The Ottoman Empire: The Classical Age 1300–1600. Phoenix, 2001; Uzuncars?l? I. H . Buyuk Osmanl? Ta­rihi Cilt I. Ankara, 2003; Финкель К. История Османской империи: видение Османа. М., 2017. П. В. Шлыков.