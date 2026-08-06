МЕХЛИС Лев Захарович

Советский государственный деятель.

Родился в Одессе в семье служащего. С 14 лет работал. Был конторщиком, давал частные уроки. В 1907-1910 гг. состоял в еврейской социал-демократической партии. На военной службе с 1911 г. Участник 1-й мировой войны. В 1918 г. вступил в РКП(б). В РККА служил в 1918-1922 и 1938-1946 гг. В годы Гражданской войны был комиссаром бригады, дивизии, ударной группы войск Правобережной Украины. В 1921 сотрудник Наркомата рабоче-крестьянской инспекции. С 1922 г.— помощник генерального секретаря ЦК РКП(б) И. В. Сталина. Заслужил его доверие и покровительство. Окончил в Москве Институт красной профессуры (1930 г.). В 1930-1937 гг.— секретарь, затем главный редактор газеты «Правда». Способствовал возвеличиванию Сталина и политике репрессий. Решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.12.1937 г. направлен в Красную Армию и назначен начальником Политического управления РККА. Требовал от руководителей армейских политорганов дважды в год от руки писать подробные секретные политические характеристики на командиров. Выезжал в районы боевых действий Красной Армии в ходе советскофинской войны (ноябрь 1939 г. март 1940 г.). Попал в окружение, пробивался с боями. Инициировал на фронте суды и расстрелы не справившихся, по его мнению, со своими обязанностями командиров. В 1940 г. возглавил вновь образованный наркомат Государственного контроля СССР. 21 июня 1941 г., за день до начала войны, решением Политбюро назначен на должность начальника Главного управления политической пропаганды (ГУПП) РККА с сохранением поста наркома Госконтроля. Приветствовал восстановление в июле 1941 г. в Красной Армии института военных комиссаров. Тогда же ГУПП было преобразовано в Главное политическое управление (ГлавПУ) РККА. С началом войны Мехлис был одним из инициаторов партийных мобилизаций на фронт. Во время войны Мехлис побывал на многих фронтах в качестве представителя Ставки. Обладал огромной работоспособностью, был требовательным к подчиненным на грани, а то и за гранью жестокости. Нередко проявлял чрезмерную подозрительность и недоверие к людям; вмешивался в распоряжения командующих и даже подменял их. Особенно это отразилось при проведении боевых действий Крымского фронта в январе-мае 1942 г., где Мехлис бесцеремонно вмешивался в распоряжения его командующего генерала Д. Т. Козлова, а тот не смог ему противостоять. В конечном итоге такое положение привело к крупному разгрому советских войск. После этого Мехлис был снят с поста начальника ГлавПУ и понижен в звании на две ступени — с комиссара 1-го ранга до корпусного комиссара. Тем не менее его по-прежнему назначали на высокие должности в войска: летом 1942 г.— членом Военного совета 6-й армии, а затем до конца войны он был членом Военных советов девяти фронтов — Воронежского, Волховского (одновременно с Резервным), Брянского, Прибалтийского, 2-го Прибалтийского, Западного, 2-го Белорусского, 4-го Украинского. В 1944 г. получил звание генерал-полковник. С именем Л. З. Мехлиса связаны многие репрессивные действия советского руководства и гонения на военных и государственных деятелей. В 1946-1950 гг. министр Госконтроля СССР.