МЕХЛИС, ЛЕВ ЗАХАРОВИЧ

Мехлис, Лев Захарович (01[13].01.1889, Одесса — 13.02.1953, Москва) — советский государственный и военный деятель. Родился в семье одесских евреев. Закончил шестиклассное Одесское коммерческое училище им. Николая I, после чего до 1911 работал конторщиком и домашним учителем. В 1907—1910 — член рабочей сионистской партии «Поалей Цион». В 1911 призван на срочную службу в армию. Участник Первой мировой войны 1914—1918, служил на Юго-Западном фронте. После Февральской революции 1917 был избран в Совет г. Белая Церковь. В январе 1918 М. прибыл в Одессу, где был избран депутатом Румчерода (Центрального исполнительного комитета Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа). Вступив в марте 1918 в Российскую коммунистическую партию (большевиков) (РКП(б)), М. в 1918—1920 становится активным участником Гражданской войны 1917—1922. В июле 1919 назначен политкомиссаром 46-й стрелковой дивизии на Южном фронте. В июле — сентябре 1920 был военкомом Правобережной группы войск 13-й армии, участвовал в захвате и обороне Каховского плацдарма. В октябре — декабре как военком 46-й дивизии участвовал в обороне Екатеринослава от десанта С. Г. Улагая, в штурме Чонгарских укреплений и форсировании Сиваша. М. принимал участие в организации Красного террора против оставшихся в Крыму офицеров и других участников Белого движения . В декабре 1920 был уволен в запас. Избран делегатом на VIII съезд Советов. С января 1921 — на административной работе. До ноября заведовал канцелярией управления делами Совета Народных Комиссаров РСФСР, затем перешел в наркомат Рабоче-крестьянской инспекции. В 1922—1926 работал в аппарате генерального секретаря РКП(б) И. В. Сталина . В 1926—1930 проходил учебу на курсах при Коммунистической академии и в Институте красной профессуры по отделению экономики. В 1930—1937 был заведующим отделом печати ЦК ВКП(б) и фактическим редактором газеты «Правда». В феврале 1934 на XVII съезде ВКП(б) был избран кандидатом в члены ЦК. В 1935 М. была присвоена степень доктора экономических наук, хотя диссертации он не представил. В октябре 1937 на пленуме ЦК ВКП(б) был избран членом ЦК. В 1937 был избран депутатом Верховного Совета СССР. В декабре 1937 назначен начальником Политического управления Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и заместителем наркома обороны с присвоением звания армейского комиссара 2-го ранга. Принимал участие в событиях в районе оз. Хасан (1938), р. Халхин-Гол (1939), «освободительном походе» в Зап. Украину и в Зап. Белоруссию 1939 и Бессарабию в 1940, Советско-финляндской войне 1939—1940 . С 1939 — армейский комиссар 1-го ранга. В 1938—1952 — член Оргбюро ЦК ВКП(б), в 1940 назначен наркомом государственного контроля СССР. С началом Великой Отечественной войны 1941—1945 — начальник Главного управления политической пропаганды РККА. В 1941—1942 в качестве уполномоченного Ставки Верховного главнокомандования (СВГК) выезжал на Западный, Резервный, Центральный, Северо-Западный, Волховский фронты. В январе — мае 1942 М. выполнял обязанности представителя СВГК на Крымском фронте. Не обладая нужными знаниями и компетенцией, М. активно вмешивался в оперативное руководство фронтом, настаивал на кадровых перестановках комсостава, что наряду с другими причинами вызвало разгром фронта. Понижен в звании до корпусного комиссара. В 1942—1946 — член Военного совета Воронежского, Волховского, Резервного, Брянского, Прибалтийского, 2-го Прибалтийского, Западного, 2-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов, Степного и Прикарпатского военных округов. С 6 декабря 1942 — генерал-лейтенант, с 29 июня 1944 — генерал-полковник. В 1946—1950 — министр государственного контроля СССР. В 1946 избран депутатом Верховного Совета СССР. В 1949 перенес инсульт, к активной работе более не возвращался. На XIX съезде КПСС заочно избран членом ЦК. Похоронен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Соч .: Классовая борьба во второй пятилетке. М., 1932; Речь на XVIII съезде ВКП(б). М., 1939.

Лит .: Рубцов Ю. В. Мехлис: Тень вождя. М., 2011. Я. Р. Пакшин.