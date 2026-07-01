МЕХИКО

Мехико — столица Мексики, административный, политический, экономический, торговый и культурный центр страны. Название связано с расположением в городе храмов в честь ацтекского бога войны Мештли (Metzii). С 1824 по 2016 образовывал федеральный округ, в настоящее время является фактически 32-м штатом Мексики, имеет собственную конституцию и конгресс. Один из крупнейших городов мира. Площадь — 1495 кв. км, что составляет 0,1 % всей территории страны. Численность населения — 9 209 944 человек (2020), 52,2 % женщин и 47,8 % мужчин, средний возраст жителей — 35 лет. Население городской агломерации составляет более 21 млн человек. Большинство жителей города метисы — люди смешанного происхождения, потомки европейцев и индейцев, около 30 % составляют индейцы, среди которых более 37 тыс. говорят на языке науатли, около 17 тыс. — на языке отоми, более 16 тыс. на миштекских языках, 14 тыс. на сапотеки и более 9 тыс. на языке масауа. Около 7 млн жителей являются католиками. Город расположен в межгорной котловине на Мексиканском нагорье, на высоте 2240 м над уровнем моря. М. — один из древнейших и красивейших городов мира. Исторический центр города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Официальная дата основания М. — 13 августа 1521, по приказу предводителя испанских конкистадоров город был заложен на месте Теночтитлана, древней столице ацтекского государства (1325) на западном берегу соленого озера Тескоко. План города был создан испанским архитектором Гарсиа Браво (1490—1561). Браво заимствовал у ацтеков принцип деления города на четыре квартала по сторонам света, в М. они назывались — Сан-Пабло, Сан-Себастьян, Сан-Хуан и Санта-Мария. В 1521—1824 — столица вице-королевства Новая Испания, здесь располагались резиденция вице-короля, аудиенсия (административно-судебный орган колонии), городской совет кабильдо, союз крупных торговцев консуладо. В 1624 и 1692 в городе произошли крупные индейские восстания против испанского господства. С 24 августа 1821 М. — столица независимого мексиканского государства, статус столицы подтвержден в конституции 1824. В период Американо-мексиканской войны 1846—1848 М. был оккупирован войсками США. С 1863 по 1867 находился в руках французской армии, захваченный в ходе англо-франко-испанской интервенции (1861—1867). Здесь располагалась резиденция императора Максимилиана (1832—1867).

29 января 2016 в результате конституционной реформы перестал существовать Федеральный столичный округ, город М. получил статус федерального (32-го) штата страны с собственной конституцией. Город состоит из 16 территориальных единиц (demarcaciones), которыми управляют муниципальные органы власти (алькальдии), состоящие из мэра (алькальда) и совета. Законодательная власть в городе сосредоточена в руках местного конгресса (66 депутатов), избираемого на 4 года. Исполнительная власть принадлежит правительству города во главе с мэром. Мэр М. избирается всеобщим голосованием. Городское правительство располагается в древнем дворце аюнтамьенто (муниципалитет) на площади Конституции.

М. — один из крупнейших индустриальных центров страны. Здесь располагаются предприятия пищевой, текстильной, кожевенно-обувной, химической, фармацевтической, парфюмерно-косметической, электронной промышленности, приборостроения и машиностроения. Серьезной проблемой М. являются огромные автомобильные пробки, что вызывает над городом густой смог. Основной транспорт — метрополитен, самый протяженный в Латинской Америке. Новый вид транспорта — метробус, скоростной сочлененный автобус, передвигающийся по специально выделенным полосам.

М. — крупный образовательный, научный и культурный центр. Здесь находятся известные университеты, среди которых крупнейший в Латинской Америке Национальный автономный университет Мексики (1910), Национальный политехнический институт (1936), Ибероамериканский университет (1943), Национальный педагогический университет (1978), Национальная консерватория (1866) и др. В городе действуют Мексиканская национальная академия медицины (1864), Мексиканская академия языка (1875), Мексиканская академия истории (1910) и др. Здесь расположены многочисленные библиотеки: Национальная библиотека (1833), Института антропологии и истории (1888), библиотека им. Х. Васконселоса (1946) и др. В М. более 150 музеев: антропологии (1825), истории (1940), народных искусств и ремесел (1951), революции (1986) и др. В городе работают театры: «Городской театр «Эсперанса Ирис» (1918), «Хулио Кастильо» (1957), Национальная опера (1934), проводятся международные и национальные фестивали.

В М. причудливо переплетаются различные архитектурные стили и эпохи, что делает его одним из самых красивых городов мира. Облик М. определяет сочетание современных высотных зданий с массовой 2—3-этажной застройкой рубежа XIX—ХХ вв. В центре и окраинах сохранились памятники доколониального периода: пирамида в Куикуилько (VI—III вв. до н. э.), руины Главного храма Теночтитлана (около 1325). На западе и юго-западе города располагаются богатые кварталы, промышленные и рабочие — на севере и северо-востоке. В центральной исторической части города находится главная площадь страны — площадь Конституции (Соколо), самая большая площадь Латинской Америки (46 800 кв. м). На ней распложены здания колониального периода — Национальный дворец, президентская резиденция (дата основания 1522, достроен в 1927) на месте разрушенного дворца императора Монтесумы (архитектор Д. де Вальверде). Пятинефный кафедральный собор Успения Богоматери (1563—1656) в стиле барокко и классицизма, старое здание муниципалитета и церковь Саграрио Метрополитано (1749—1768, архитектор Л. Родиригес) также располагаются на главной площади. Среди многочисленных памятников архитектуры — базилика Нуэстра Сеньора де Гуадалупе (1695—1709, архитектор П. де Арриета), капелла Посито (1779—1791, архитектор Ф. А. де Герреро-и-Торрес), дворец Сан-Матео де Вальпараисо (ныне Национальный банк, 1769—1772, архитектор Ф. А. де Герреро-и-Торрес). Нынешняя резиденция президента занимает дворец Чапультепек (1783—1785, архитектор Ф. Ванвителли). Сегодня строительство в городе ведется с использованием современных материалов и техники, в том числе в сложных геометрических формах: Национальный центр искусства (1994, архитектор Л. В. Флорес), Библиотека им. Х. Васконселоса (2004—2006, архитектор А Калач). В городе много памятников: Карлу IV (1803, скульптор М. Тольса), Каутемоку (1878—1887, скульптор М. Норенья), Б. Хуаресу (1910, архитектор Г. Эредия), колонна Независимости (110 м, А. Ривас Меркадо). Город отличается прекрасными парками, рядом с главной городской площадью Конституции (Соколо) разбит городской парк Аламеда. Проспект Пасео-де-ла-­Реформа (главный проспект в городе, протяженность 12 км) заканчивается у парка Чапультепек (площадь около 700 га, самый большой городской парк Латинской Америки).

Лит. : Vargas Martinez U . La ciudad de Mexico (1325—1960). Mexico, 1961; Кириченко Е. И. Три века искусства Латинской Америки. М., 1972; El desarrollo urbano de Mexico. Mexico, 1978; Romeros Flores J. Mexico: historia de una gran ciudad. Mexico, 1978; Catalogo de monumentos escultoricos y conmemorativos del Distrito Federal. Mexico, 1982; История Латинской Америки. Доколумбовая эпоха — 70-е годы XIX века. М., 1991. И. В. Селиванова.