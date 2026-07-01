МЭХЭН АЛЬФРЕД ТАЙЕР

МЭХЭН АЛЬФРЕД ТАЙЕР - американский во­енно-морской тео­ре­тик, ис­то­рик, гео­по­ли­тик, контр-адмирал (1906 год).

Окон­чил во­енно-морское училище (1859 год). Уча­ст­во­вал в Гра­ж­дан­ской вой­не в США 1861-1865 годов на сто­ро­не се­ве­рян. В 1886-1889 годах и 1892-1893 годах пре­зи­дент во­енно-морского кол­лед­жа в Нью­пор­те. В 1893-1895 годах ко­ман­до­вал крей­се­ром «Чи­ка­го». С вы­хо­дом в от­став­ку (1896 год) про­дол­жал раз­ра­бот­ку во­про­сов строи­тель­ст­ва и при­ме­не­ния ВМС. По­сле ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны 1898 года Мэхэн - член американской де­ле­га­ции на Га­аг­ской кон­фе­рен­ции 1899 года (смотреть Га­аг­ские кон­фе­рен­ции ми­ра 1899 и 1907 годов).

В 1902 году пре­зи­дент Американской ас­со­циа­ции ис­то­ри­ков, с 1908 года член Объ­е­ди­нён­но­го комитета по морским де­лам США, уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке су­до­строительных про­грамм. Мэхэн ока­зал силь­ное влия­ние на взгля­ды и дея­тель­ность американских пре­зи­ден­тов У. Мак-Кин­ли и Т. Руз­вель­та.

С име­нем Мэхэна свя­за­ны круп­ные ра­бо­ты по обоб­ще­нию ис­то­рии войн и во­енно-морского искусства. Вме­сте с тру­да­ми Ф.Х. Ко­лом­ба эти ра­бо­ты лег­ли в ос­но­ву тео­рии «мор­ской мо­щи». С мощ­ным фло­том Мэхэн свя­зы­вал за­вое­ва­ние гос­под­ства на мо­ре и дос­ти­же­ние главной це­ли вой­ны - раз­гро­ма про­тив­ни­ка на его тер­ри­то­рии. Ядром та­ко­го фло­та он счи­тал круп­ные над­вод­ные ко­раб­ли, а главным спо­со­бом за­вое­ва­ния гос­под­ства на мо­ре - ге­не­раль­ное сра­же­ние.

При­зна­вая пер­во­сте­пен­ное влия­ние ВМС на ис­то­рию войн и судь­бы го­су­дарств, Мэхэн по­пы­тал­ся ус­та­но­вить связь ме­ж­ду гео­гра­фическим по­ло­же­ни­ем го­су­дар­ст­ва, «ха­рак­те­ром на­ро­да» и морской си­лой. Ме­то­ди­ка его ана­ли­за и основные вы­во­ды со­от­вет­ст­во­ва­ли гео­по­ли­тическому под­хо­ду. Мэхэн счи­тал, что у США «мор­ская судь­ба» и она за­клю­ча­ет­ся на 1-м эта­пе в стра­те­гической ин­те­гра­ции все­го Американского кон­ти­нен­та, а за­тем - в ус­та­нов­ле­нии ми­ро­во­го гос­под­ства.

Он рас­смат­ри­вал США как про­дви­ну­тый на за­пад аван­пост ев­ропейской ци­ви­ли­за­ции и, счи­тая свою стра­ну ми­ро­вой дер­жа­вой бу­ду­ще­го, при­зы­вал к ук­ре­пле­нию американской во­енно-морской мо­щи в со­от­вет­ст­вии с её им­пер­ским пред­на­зна­че­ни­ем. Американская во­енная стра­те­гия на всём про­тя­же­нии XX века строи­лась в со­от­вет­ст­вии с идея­ми Мэхэна.

При­чём ес­ли в I-й ми­ро­вой вой­не эта стра­те­гия не при­нес­ла США ощу­ти­мо­го ус­пе­ха, то во II-й ми­ро­вой вой­не эф­фект был зна­чи­тель­ным, а по­бе­да в «хо­лод­ной вой­не» над СССР окон­ча­тель­но за­кре­пи­ла ус­пех стра­те­гии «мор­ской мо­щи». Фак­ти­че­ски основные по­ло­же­ния стра­те­гии НАТО и других бло­ков, соз­дан­ных во II-й половине XX века, яв­ля­ют­ся пря­мым раз­ви­ти­ем те­зи­сов Мэхэна, ко­то­ро­го мож­но на­звать ос­но­ва­те­лем современного ат­лан­тиз­ма.

Сочинения:

The gulf and inland waters. N. Y., 1883;

Admiral Farragut. N. Y., 1892;

The interest of America in sea power: present and future. Bos­ton, 1897. New Brunswick, 2003;

The life of Nelson: the embodiment of the sea power of Great Britain. Boston, 1897. Vol. 1-2;

Lessons of the war with Spain, and other articles. Bos­ton, 1899;

Стра­те­ги­че­ский раз­бор дей­ст­вий на мо­ре во вре­мя ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны. СПб., 1899;

Story of the war in South Af­rica, 1899-1900. L., 1900;

The major ope­rations of the navies in the War of American Independence. Boston, 1913. Cranbury, 2005;

Влия­ние мор­ской си­лы на фран­цуз­скую ре­во­лю­цию и им­пе­рию (1793-1812). М.; Л., 1940. Т. 1-2;

Влия­ние мор­ской си­лы на ис­то­рию, 1660-1783. М.; Л., 1941