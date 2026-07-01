МЭХЭН АЛЬФРЕД ТАЙЕР
МЭХЭН АЛЬФРЕД ТАЙЕР - американский военно-морской теоретик, историк, геополитик, контр-адмирал (1906 год).
Окончил военно-морское училище (1859 год). Участвовал в Гражданской войне в США 1861-1865 годов на стороне северян. В 1886-1889 годах и 1892-1893 годах президент военно-морского колледжа в Ньюпорте. В 1893-1895 годах командовал крейсером «Чикаго». С выходом в отставку (1896 год) продолжал разработку вопросов строительства и применения ВМС. После испано-американской войны 1898 года Мэхэн - член американской делегации на Гаагской конференции 1899 года (смотреть Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годов).
В 1902 году президент Американской ассоциации историков, с 1908 года член Объединённого комитета по морским делам США, участвовал в разработке судостроительных программ. Мэхэн оказал сильное влияние на взгляды и деятельность американских президентов У. Мак-Кинли и Т. Рузвельта.
С именем Мэхэна связаны крупные работы по обобщению истории войн и военно-морского искусства. Вместе с трудами Ф.Х. Коломба эти работы легли в основу теории «морской мощи». С мощным флотом Мэхэн связывал завоевание господства на море и достижение главной цели войны - разгрома противника на его территории. Ядром такого флота он считал крупные надводные корабли, а главным способом завоевания господства на море - генеральное сражение.
Признавая первостепенное влияние ВМС на историю войн и судьбы государств, Мэхэн попытался установить связь между географическим положением государства, «характером народа» и морской силой. Методика его анализа и основные выводы соответствовали геополитическому подходу. Мэхэн считал, что у США «морская судьба» и она заключается на 1-м этапе в стратегической интеграции всего Американского континента, а затем - в установлении мирового господства.
Он рассматривал США как продвинутый на запад аванпост европейской цивилизации и, считая свою страну мировой державой будущего, призывал к укреплению американской военно-морской мощи в соответствии с её имперским предназначением. Американская военная стратегия на всём протяжении XX века строилась в соответствии с идеями Мэхэна.
Причём если в I-й мировой войне эта стратегия не принесла США ощутимого успеха, то во II-й мировой войне эффект был значительным, а победа в «холодной войне» над СССР окончательно закрепила успех стратегии «морской мощи». Фактически основные положения стратегии НАТО и других блоков, созданных во II-й половине XX века, являются прямым развитием тезисов Мэхэна, которого можно назвать основателем современного атлантизма.
Сочинения:
The gulf and inland waters. N. Y., 1883;
Admiral Farragut. N. Y., 1892;
The interest of America in sea power: present and future. Boston, 1897. New Brunswick, 2003;
The life of Nelson: the embodiment of the sea power of Great Britain. Boston, 1897. Vol. 1-2;
Lessons of the war with Spain, and other articles. Boston, 1899;
Стратегический разбор действий на море во время испано-американской войны. СПб., 1899;
Story of the war in South Africa, 1899-1900. L., 1900;
The major operations of the navies in the War of American Independence. Boston, 1913. Cranbury, 2005;
Влияние морской силы на французскую революцию и империю (1793-1812). М.; Л., 1940. Т. 1-2;
Влияние морской силы на историю, 1660-1783. М.; Л., 1941