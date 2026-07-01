МЕХЕЛЕН, Малин

Го­род в Бель­гии, во Фла­манд­ском ре­гио­не, в провинции Ан­твер­пен.

Нас. 81,2 тыс. чел. (2010). Рас­по­ло­жен на р. Диль. Важ­ный транс­порт­ный узел. Че­рез М. про­хо­дит шос­се Ан­твер­пен – Брюс­сель (часть ев­роп. ав­то­ма­ги­ст­ра­ли, со­еди­няю­щей Па­риж и Ам­стер­дам); ав­то­до­ро­ги рас­хо­дят­ся от М. на се­ве­ро-вос­ток [Лир, да­лее на Бре­ду (Ни­дер­лан­ды)], вос­ток (Хейст-оп-ден-Берг и Вес­тер­ло), юго-вос­ток (Лё­вен) и за­пад (Синт-Ник­лас). Пря­мое ж.-д. со­об­ще­ние с Ан­твер­пе­ном, Брюс­се­лем, Ген­том, Лё­ве­ном, Ден­дер­мон­де, Ни­ве­лем и Шар­ле­руа. Ка­на­лом со­еди­нён с г. Лё­- вен. М. – один из важ­ней­ших куль­тур­но-ис­то­рич. цен­тров стра­ны.

Воз­ник близ аб­бат­ст­ва Св. Рум­боль­да, из­вест­но­го с 10 в. Пер­вое дос­то­вер­ное упо­ми­на­ние о М. от­но­сит­ся к 1008; совр. форма названия прослеживается с 15 в. Назв. «М.» про­ис­хо­дит от франк­ско­го mahla – су­деб­ное со­б­ра­ние сот­ни и ме­сто, где оно про­во­ди­лось. Ок. 915 эта местность стала вла­де­ни­ем епи­ско­пов Лье­жа, ко­то­рые от­да­ли её в лен знат­но­му ро­ду Берт­ха­ут. В 12–13 вв. М. был пред­ме­том раз­до­ра ме­ж­ду ни­ми, что об­лег­чи­ло го­ро­жа­нам борь­бу за ав­то­но­мию. Важ­ный центр тор­гов­ли (зер­но, соль, ры­ба) и ре­мё­сел, в т. ч. сук­но­де­лия, вы­дел­ки ко­жи, об­ра­бот­ки зо­ло­та, се­реб­ра и др. ме­тал­лов (с 1254 брат­ст­во мас­те­ров гиль­дии Св. Алои­зия, с 1305 гиль­дия), ли­тей­но­го де­ла, пре­ж­де все­го ли­тья ко­ло­ко­лов, с 15 в. и пу­шек. В 1301 гер­цог Бра­бан­та да­ро­вал М. ста­тус го­ро­да, в 1305 это бы­ло под­твер­жде­но епи­ско­пом Лье­жа. В гор. со­вет вхо­ди­ло 12 ста­рей­шин, по­ло­ви­ну ко­то­рых со­став­ля­ли пред­ста­ви­те­ли пат­ри­циа­та, др. по­ло­ви­ну – пред­ста­ви­те­ли наи­бо­лее важ­ных тор­го­вых и ре­мес­лен­ных гиль­дий. С 1333 вла­де­ние гра­фов Флан­д­рии, с 1356 гер­цо­гов Бур­гун­дии (см. Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во). В 1473 Карл Сме­лый уч­ре­дил в М. выс­ший су­деб­ный ор­ган для ни­дерл. про­вин­ций (дей­ст­во­вал с пе­ре­ры­ва­ми до 1794, тер­ри­то­ри­аль­ная юрис­дик­ция су­да по­сте­пен­но со­кра­ща­лась). С 1477 под вла­стью Габс­бур­гов. В 1490 сень­о­рия Ме­хе­лен по­лу­чи­ла ста­тус граф­ст­ва. В 1507–1530 в М. на­хо­дил­ся двор на­ме­ст­ни­цы Ни­дер­лан­дов Мар­га­ри­ты Ав­ст­рий­ской. С 1559 центр но­во­го ар­хи­епи­скоп­ст­ва, ох­ва­ты­вав­ше­го все Ни­дер­лан­ды (с 1962 ар­хи­епи­скоп­ст­во М. и Брюс­се­ля). Во вре­мя Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции 16 в. по­стра­дал от ико­но­бор­цев, в 1572 взят и раз­граб­лен исп. вой­ска­ми. По ус­ло­ви­ям Две­на­дца­ти­лет­не­го пе­ре­ми­рия в 1609 ос­тал­ся под кон­тро­лем Ис­па­нии. В 17 в. в М. бы­ли силь­ны по­зи­ции ян­се­низ­ма. По Ут­рехт­ско­му ми­ру 1713 ото­шёл к австр. Габс­бур­гам. В 17–18 вв. М. – один из ев­роп. цен­тров кру­же­во­пле­те­ния, зо­ло­че­ния кож, из­го­тов­ле­ния го­бе­ле­нов, до­ро­гой ме­бе­ли. В пе­ри­од Бра­бант­ской ре­во­лю­ции 1789–90 в со­ста­ве Бельг. Со­еди­нён­ных Шта­тов. В 1795 при­сое­ди­нён к Фран­ции, вхо­дил в деп-т Дё-Нет. С мо­мен­та об­ра­зо­ва­ния Ни­дер­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1815–30 в его со­ста­ве, с 1830 в Ко­ро­лев­ст­ве Бель­гия. Ин­ду­ст­ри­аль­но­му раз­ви­тию го­ро­да спо­соб­ст­во­ва­ло строи­тель­ст­во реч­но­го ка­на­ла, со­еди­нив­ше­го М. и Лё­вен (1750–1763), позд­нее – от­кры­тие ж.-д. со­об­ще­ния с Брюс­се­лем (1835, пер­вая же­лез­ная до­ро­га в кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе), Ан­твер­пе­ном и Ген­том (оба 1837). В 19 в. из­вес­тен свои­ми ж.-д. мас­тер­ски­ми. В пе­ри­од 1-й и 2-й ми­ро­вых войн ок­ку­пи­рован герм. вой­ска­ми. В 1921–25 в М. кар­ди­нал Д. Ж. Мер­сье ор­га­ни­зо­вал т. н. Ме­хе­лен­ские (Ма­лин­ские) бе­се­ды, по­вли­яв­шие на ста­нов­ле­ние дви­же­ния ка­то­лич. эку­ме­низ­ма.

М. со­хра­нил ср.-век. ра­ди­аль­но-коль­це­вую пла­ни­ров­ку. Гор. сте­ны в 19 в. за­ме­не­ны коль­цом буль­ва­ров; со­хра­ни­лись Брюс­сель­ские во­ро­та с ци­лин­д­рич. бас­тио­на­ми (1264–68, кры­ша – кон. 16 – нач. 17 вв., ны­не му­зей с ар­хео­ло­гич. кол­лек­ци­ей). На ос­т­ро­ве, об­ра­зо­ван­ном р. Диль и ка­на­лом, на глав­ной пл. Гро­те- маркт со­хра­ни­лось ис­то­рич. яд­ро М. – аб­бат­ст­во Св. Рум­боль­да с го­тич. со­бо­ром Св. Рум­боль­да (стро­ил­ся с 1217; неф и тран­септ в сти­ле бра­бант­ской го­ти­ки – 13 в., хор за­вер­шён пос­ле по­жа­ра 1342, в 1375, не­до­стро­ен­ная баш­ня – 1452–1520, строи­те­ли из се­мьи Кел­дер­манс; в числе др. ба­шен Бель­гии и Фран­ции вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия; ра­ка с мо­ща­ми св. Рум­боль­да и 25 па­не­лей с изо­бра­жения­ми жиз­ни свя­то­го, кон. 15 – нач. 16 вв.; «Рас­пя­тие» А. ван Дей­ка). На Гро­те-маркт так­же рас­по­ло­же­ны Ра­ту­ша, вклю­чён­ная в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия (ком­плекс, в ко­то­рый вхо­дят: быв. су­кон­ные ря­ды, 1320–26, верх­ние эта­жи с ба­шен­ка­ми – сер. 14–16 вв.; позд­не­го­тич. дво­рец Боль­шо­го со­ве­та, 1530–34, арх. Р. Кел­дер­манс, до­стро­ен в 1900–11, и зда­ния 1975), стран­но­при­им­ный дом (12 в., рас­ши­рен в 1383, при­строй­ка – 15–16 вв., с 1474 ратуша; с 1914 поч­та), Дом эше­ве­нов (Схе­пен­хёйс; кон. 13 в., расширен в 1374–75; в 1473–1614 здесь за­се­дал пар­ла­мент М.; с 1990 ар­хив, с 2000 му­зей), па­мят­ник Мар­гари­те Ав­ст­рий­ской (1849, скульп­тор Й. Тюр­линкс). На со­сед­ней Скот­ной пл. (Ве- маркт) и ул. Кей­зер­ст­рат – двор­цы в сти­ле бра­бан­тс­кой го­ти­ки Мар­га­ри­ты Йорк­ской (1480) и Мар­га­ри­ты Ав­ст­рий­ской (с 1796 Дво­рец юс­ти­ции; 1507–30; кор­пус с ре­нес­санс­ны­ми мо­ти­ва­ми, 1517, франц. арх. Г. де Бо­ре­гар), быв. ие­зу­ит­ская ц. Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1670–77, арх. А. Лос­сон), зда­ние кол­лед­жа Св. Рум­боль­да, фон­тан Неп­ту­на (1710). Сре­ди др. го­тич. церк­вей 14 – нач. 17 вв.: Синт- Ка­та­ри­на­керк (баш­ня и неф – 1336–43, фа­сад, хор и тран­септ – сер. 15 в.), Он­зе- ли­ве-Врау-овер-де-Дей­ле­керк (кон. 14 – нач. 17 вв.; ал­тар­ный об­раз «Чу­дес­ный улов» П. П. Ру­бен­са, 1619), Синт-Ян­скерк (Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва, 1443–83; трип­тих Ру­бен­са «По­кло­не­ние вол­хвов», 1619). В 15–16 вв. в позд­не­го­тич. и ре­нес­санс­ном сти­лях так­же по­строе­ны: те­атр в быв. Им­пер­ском дво­ре (1479–80), же­лез­ные ба­лю­ст­ра­ды длин­ной пл. Эй­зе­рен­лен (1531–34), Боль­шой и Ма­лый бе­ги­на­жи (вме­сте с др. фламандскими бе­ги­на­жа­ми вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия); до­ма – ка­но­ни­ка Бюс­лей­де­на (1503–08; с 1844 му­зей; 16 па­не­лей с изо­бра­же­ния­ми стра­да­ний св. Вик­то­ра, ок. 1510), Ле­пе­ле­ра (1519), Хе­мел­рейк (Рая; ок. 1520), в т. ч. на на­бе­реж­ных – Дёй­велс­ге­вел (Дья­во­ла; ок. 1530), де Залм (Ло­со­ся) в сти­ле флам. ре­нес­сан­са (дом гиль­дии ры­бо­тор­гов­цев; 1530–1534, арх. Ян Бор­ре­ман; ны­не Му­зей ме­хе­лен­ских про­мы­слов). Сре­ди церк­вей в сти­ле ба­рок­ко: ц. Боль­шо­го бе­ги­на­жа (1629–47, арх. Ж. Фран­карт), Он­зе- ли­ве-Врау-ван-Хан­свейк (1663–78, арх. Л. Файдхер­бе). Дво­рец ар­хи­епи­ско­па (1717). Пла­ва­тель­ный бас­сейн в сти­ле мо­дерн (1916–24). Буд­дий­ский храм (2005).

Уни­вер­си­тет­ский кол­ледж (2004). Му­зеи: ар­хео­ло­гич. (на терр. аб­бат­ст­ва), иг­ру­шек, же­лез­но­до­рож­ный, ча­сов, по­жар­но­го де­ла, Ко­ро­лев­ской ма­ну­фак­ту­ры «De Wit» (про­из-во го­бе­ле­нов), му­зей- пи­во­вар­ня «Het Anker». Те­ат­ры: «Род­ной язык» (1874), «DE MAAN» (от­крыт в 1948 как Гор. ку­коль­ный те­атр, совр. назв. с 1997). Зоо­парк «План­кен­дал».

М. – центр ко­ло­коль­но­го иск-ва. По ле­ген­де, от франц. на­зва­ния го­ро­да про­ис­хо­дит вы­ра­же­ние «ма­ли­но­вый звон»: так на­звал пе­ре­клич­ку ко­ло­ко­лов Пётр I, про­ез­жав­ший че­рез М. в 1717. Пер­вый ка­рий­он в М. по­стро­ен в 1556 на баш­не со­бо­ра Св. Рум­боль­да (18 ко­ло­ко­лов с руч­ной кла­виа­ту­рой, са­мый ста­рый ко­ло­кол от­лит в 1480, в 1602 до­бав­ле­на пе­даль­ная кла­виа­ту­ра); б. ч. ко­ло­ко­лов (все­го 49) от­ли­та П. Хе­мо­ни в 1674; это са­мый зна­ме­ни­тый ка­рий­он в Ев­ро­пе (ны­не не ис­поль­зу­ет­ся). Дей­ст­вую­щие ка­рий­о­ны: на баш­не со­бо­ра Св. Рум­боль­да (по­стро­ен в 1981 голл. фир­мой «Eijs­bouts» из Ас­те­на; име­ет 49 ко­ло­ко­лов, ве­сит ок. 40 т); на баш­не ц. Бо­го­ма­те­ри; на баш­не Ко­ро­лев­ской шко­лы ка­рий­о­на. По­том­ст­вен­ным гор. ка­рий­о­не­ром Ж. Де­ней­ном во­зоб­нов­ле­ны ка­рий­он­ные кон­цер­ты (1892), ос­но­ва­на Шко­ла ка­рий­о­на (1922; с 1984 Ко­ро­лев­ская, ны­не его име­ни). При шко­ле от­кры­ты му­зей ко­ло­ко­лов, биб­лио­те­ка (с от­де­лом ру­ко­пи­сей ка­рий­он­ной му­зы­ки), ра­бо­та­ет Ме­ж­ду­нар. ин-т ка­рий­он­но­го иск-ва. В 1922 со­сто­ял­ся 1-й Ме­ж­ду­нар. кон­гресс по ка­рий­он­но­му иск-ву. Про­во­дят­ся Ме­ж­ду­нар. кон­курс ка­рий­о­ни­стов им. ко­ро­ле­вы Фа­био­лы (1 раз в 3–5 лет), Ме­ж­ду­нар. кон­курс на луч­шую ком­по­зи­цию для ка­рий­о­на, фес­ти­ва­ли, на­уч. кон­фе­рен­ции по про­бле­мам ка­рий­он­но­го иск-ва. В 1879 ос­но­ван Ин-т Ж. Н. Лем­мен­са для обу­че­ния цер­ков­ных ор­га­ни­стов; ор­ган со­бо­ра Св. Рум­боль­да вос­ста­нов­лен в 1958 под рук. Ф. Пе­тер­са фир­мой «J. Stevens (Duffel)».

Фут­боль­ный клуб «Ме­хе­лен» (ос­но­ван в 1904) – по­бе­ди­тель Куб­ка об­ла­да­те­лей куб­ков (1988) и Су­пер­куб­ка (1988), не­од­но­крат­ный при­зёр чем­пио­на­тов стра­ны; вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Ах­тер де Ка­зер­не» (св. 13 тыс. мест). В 1985 в М. про­хо­дил чем­пио­нат ми­ра по ка­ноэ.

В нач. 21 в. бо́ль­шая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг. Пред­при­ятия ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ме­бель­ной и пи­ще­вой пром-сти; пи­во­ва­ре­ние. Со­хра­ня­ет зна­че­ние тра­диц. про­из-во флам. го­бе­ле­нов, ков­ров, кру­же­ва. Важ­ное ме­сто в гор. эко­но­ми­ке за­ни­ма­ет при­го­род­ное с. х-во (в осн. вы­ра­щи­ва­ние ран­них ово­щей).

Дополнительная литература:

Vanderkindere L. La formation territo­ria­le des principautés Belges au moyen âge. Brux., 1902;

Doorslaer G. van. La corporation et les ouvrages des orfèvres malinois. Antw., 1935;

Hammee F. O. van. Mechelen. Amst., 1949;

De geschiedenis van Mechelen: van Heer­lijkheid tot Stadsgewest / Ed. R. van Uytven. Mechelen, 1995;

De gewestelijke en locale over­heidsinstellingen in Brabant en Mechelen tot 1795. Brux., 2000. Vol. 1–2;

Croenen G. Familie en macht: de familie Berthout en de Brabantse adel. Leuven, 2003;

Women of dis­tinction: Mar­garet of York and Margaret of Austria / Ed. D. Eichberger. Leuven, 2005.

Авторы статьи: М. В. Нев­ская (ко­ло­коль­ное ис­кус­ст­во),П. С. Павлинов (архитектура),И. С. Фи­лип­пов (ис­то­рия), Е. Е. Чир­ко­ва.

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