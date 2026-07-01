МЕХЕЛЕН, Малин
Город в Бельгии, во Фламандском регионе, в провинции Антверпен.
Нас. 81,2 тыс. чел. (2010). Расположен на р. Диль. Важный транспортный узел. Через М. проходит шоссе Антверпен – Брюссель (часть европ. автомагистрали, соединяющей Париж и Амстердам); автодороги расходятся от М. на северо-восток [Лир, далее на Бреду (Нидерланды)], восток (Хейст-оп-ден-Берг и Вестерло), юго-восток (Лёвен) и запад (Синт-Никлас). Прямое ж.-д. сообщение с Антверпеном, Брюсселем, Гентом, Лёвеном, Дендермонде, Нивелем и Шарлеруа. Каналом соединён с г. Лё- вен. М. – один из важнейших культурно-историч. центров страны.
Возник близ аббатства Св. Румбольда, известного с 10 в. Первое достоверное упоминание о М. относится к 1008; совр. форма названия прослеживается с 15 в. Назв. «М.» происходит от франкского mahla – судебное собрание сотни и место, где оно проводилось. Ок. 915 эта местность стала владением епископов Льежа, которые отдали её в лен знатному роду Бертхаут. В 12–13 вв. М. был предметом раздора между ними, что облегчило горожанам борьбу за автономию. Важный центр торговли (зерно, соль, рыба) и ремёсел, в т. ч. сукноделия, выделки кожи, обработки золота, серебра и др. металлов (с 1254 братство мастеров гильдии Св. Алоизия, с 1305 гильдия), литейного дела, прежде всего литья колоколов, с 15 в. и пушек. В 1301 герцог Брабанта даровал М. статус города, в 1305 это было подтверждено епископом Льежа. В гор. совет входило 12 старейшин, половину которых составляли представители патрициата, др. половину – представители наиболее важных торговых и ремесленных гильдий. С 1333 владение графов Фландрии, с 1356 герцогов Бургундии (см. Бургундское герцогство). В 1473 Карл Смелый учредил в М. высший судебный орган для нидерл. провинций (действовал с перерывами до 1794, территориальная юрисдикция суда постепенно сокращалась). С 1477 под властью Габсбургов. В 1490 сеньория Мехелен получила статус графства. В 1507–1530 в М. находился двор наместницы Нидерландов Маргариты Австрийской. С 1559 центр нового архиепископства, охватывавшего все Нидерланды (с 1962 архиепископство М. и Брюсселя). Во время Нидерландской революции 16 в. пострадал от иконоборцев, в 1572 взят и разграблен исп. войсками. По условиям Двенадцатилетнего перемирия в 1609 остался под контролем Испании. В 17 в. в М. были сильны позиции янсенизма. По Утрехтскому миру 1713 отошёл к австр. Габсбургам. В 17–18 вв. М. – один из европ. центров кружевоплетения, золочения кож, изготовления гобеленов, дорогой мебели. В период Брабантской революции 1789–90 в составе Бельг. Соединённых Штатов. В 1795 присоединён к Франции, входил в деп-т Дё-Нет. С момента образования Нидерландского королевства 1815–30 в его составе, с 1830 в Королевстве Бельгия. Индустриальному развитию города способствовало строительство речного канала, соединившего М. и Лёвен (1750–1763), позднее – открытие ж.-д. сообщения с Брюсселем (1835, первая железная дорога в континентальной Европе), Антверпеном и Гентом (оба 1837). В 19 в. известен своими ж.-д. мастерскими. В период 1-й и 2-й мировых войн оккупирован герм. войсками. В 1921–25 в М. кардинал Д. Ж. Мерсье организовал т. н. Мехеленские (Малинские) беседы, повлиявшие на становление движения католич. экуменизма.
М. сохранил ср.-век. радиально-кольцевую планировку. Гор. стены в 19 в. заменены кольцом бульваров; сохранились Брюссельские ворота с цилиндрич. бастионами (1264–68, крыша – кон. 16 – нач. 17 вв., ныне музей с археологич. коллекцией). На острове, образованном р. Диль и каналом, на главной пл. Гроте- маркт сохранилось историч. ядро М. – аббатство Св. Румбольда с готич. собором Св. Румбольда (строился с 1217; неф и трансепт в стиле брабантской готики – 13 в., хор завершён после пожара 1342, в 1375, недостроенная башня – 1452–1520, строители из семьи Келдерманс; в числе др. башен Бельгии и Франции включена в список Всемирного наследия; рака с мощами св. Румбольда и 25 панелей с изображениями жизни святого, кон. 15 – нач. 16 вв.; «Распятие» А. ван Дейка). На Гроте-маркт также расположены Ратуша, включённая в список Всемирного наследия (комплекс, в который входят: быв. суконные ряды, 1320–26, верхние этажи с башенками – сер. 14–16 вв.; позднеготич. дворец Большого совета, 1530–34, арх. Р. Келдерманс, достроен в 1900–11, и здания 1975), странноприимный дом (12 в., расширен в 1383, пристройка – 15–16 вв., с 1474 ратуша; с 1914 почта), Дом эшевенов (Схепенхёйс; кон. 13 в., расширен в 1374–75; в 1473–1614 здесь заседал парламент М.; с 1990 архив, с 2000 музей), памятник Маргарите Австрийской (1849, скульптор Й. Тюрлинкс). На соседней Скотной пл. (Ве- маркт) и ул. Кейзерстрат – дворцы в стиле брабантской готики Маргариты Йоркской (1480) и Маргариты Австрийской (с 1796 Дворец юстиции; 1507–30; корпус с ренессансными мотивами, 1517, франц. арх. Г. де Борегар), быв. иезуитская ц. Святых Петра и Павла (1670–77, арх. А. Лоссон), здание колледжа Св. Румбольда, фонтан Нептуна (1710). Среди др. готич. церквей 14 – нач. 17 вв.: Синт- Катаринакерк (башня и неф – 1336–43, фасад, хор и трансепт – сер. 15 в.), Онзе- ливе-Врау-овер-де-Дейлекерк (кон. 14 – нач. 17 вв.; алтарный образ «Чудесный улов» П. П. Рубенса, 1619), Синт-Янскерк (Св. Иоанна Богослова, 1443–83; триптих Рубенса «Поклонение волхвов», 1619). В 15–16 вв. в позднеготич. и ренессансном стилях также построены: театр в быв. Имперском дворе (1479–80), железные балюстрады длинной пл. Эйзеренлен (1531–34), Большой и Малый бегинажи (вместе с др. фламандскими бегинажами включены в список Всемирного наследия); дома – каноника Бюслейдена (1503–08; с 1844 музей; 16 панелей с изображениями страданий св. Виктора, ок. 1510), Лепелера (1519), Хемелрейк (Рая; ок. 1520), в т. ч. на набережных – Дёйвелсгевел (Дьявола; ок. 1530), де Залм (Лосося) в стиле флам. ренессанса (дом гильдии рыботорговцев; 1530–1534, арх. Ян Борреман; ныне Музей мехеленских промыслов). Среди церквей в стиле барокко: ц. Большого бегинажа (1629–47, арх. Ж. Франкарт), Онзе- ливе-Врау-ван-Хансвейк (1663–78, арх. Л. Файдхербе). Дворец архиепископа (1717). Плавательный бассейн в стиле модерн (1916–24). Буддийский храм (2005).
Университетский колледж (2004). Музеи: археологич. (на терр. аббатства), игрушек, железнодорожный, часов, пожарного дела, Королевской мануфактуры «De Wit» (произ-во гобеленов), музей- пивоварня «Het Anker». Театры: «Родной язык» (1874), «DE MAAN» (открыт в 1948 как Гор. кукольный театр, совр. назв. с 1997). Зоопарк «Планкендал».
М. – центр колокольного иск-ва. По легенде, от франц. названия города происходит выражение «малиновый звон»: так назвал перекличку колоколов Пётр I, проезжавший через М. в 1717. Первый карийон в М. построен в 1556 на башне собора Св. Румбольда (18 колоколов с ручной клавиатурой, самый старый колокол отлит в 1480, в 1602 добавлена педальная клавиатура); б. ч. колоколов (всего 49) отлита П. Хемони в 1674; это самый знаменитый карийон в Европе (ныне не используется). Действующие карийоны: на башне собора Св. Румбольда (построен в 1981 голл. фирмой «Eijsbouts» из Астена; имеет 49 колоколов, весит ок. 40 т); на башне ц. Богоматери; на башне Королевской школы карийона. Потомственным гор. карийонером Ж. Денейном возобновлены карийонные концерты (1892), основана Школа карийона (1922; с 1984 Королевская, ныне его имени). При школе открыты музей колоколов, библиотека (с отделом рукописей карийонной музыки), работает Междунар. ин-т карийонного иск-ва. В 1922 состоялся 1-й Междунар. конгресс по карийонному иск-ву. Проводятся Междунар. конкурс карийонистов им. королевы Фабиолы (1 раз в 3–5 лет), Междунар. конкурс на лучшую композицию для карийона, фестивали, науч. конференции по проблемам карийонного иск-ва. В 1879 основан Ин-т Ж. Н. Лемменса для обучения церковных органистов; орган собора Св. Румбольда восстановлен в 1958 под рук. Ф. Петерса фирмой «J. Stevens (Duffel)».
Футбольный клуб «Мехелен» (основан в 1904) – победитель Кубка обладателей кубков (1988) и Суперкубка (1988), неоднократный призёр чемпионатов страны; выступает на стадионе «Ахтер де Казерне» (св. 13 тыс. мест). В 1985 в М. проходил чемпионат мира по каноэ.
В нач. 21 в. бо́льшая часть работающих занята в сфере услуг. Предприятия металлообрабатывающей, мебельной и пищевой пром-сти; пивоварение. Сохраняет значение традиц. произ-во флам. гобеленов, ковров, кружева. Важное место в гор. экономике занимает пригородное с. х-во (в осн. выращивание ранних овощей).
Дополнительная литература:
Vanderkindere L. La formation territoriale des principautés Belges au moyen âge. Brux., 1902;
Doorslaer G. van. La corporation et les ouvrages des orfèvres malinois. Antw., 1935;
Hammee F. O. van. Mechelen. Amst., 1949;
De geschiedenis van Mechelen: van Heerlijkheid tot Stadsgewest / Ed. R. van Uytven. Mechelen, 1995;
De gewestelijke en locale overheidsinstellingen in Brabant en Mechelen tot 1795. Brux., 2000. Vol. 1–2;
Croenen G. Familie en macht: de familie Berthout en de Brabantse adel. Leuven, 2003;
Women of distinction: Margaret of York and Margaret of Austria / Ed. D. Eichberger. Leuven, 2005.
Авторы статьи: М. В. Невская (колокольное искусство),П. С. Павлинов (архитектура),И. С. Филиппов (история), Е. Е. Чиркова.