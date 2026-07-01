МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Определяет эффективность сельскохозяйственного производства и условия труда работников.
Технич. основой М. с. х. является с.-х. техника – совокупность энергетич. (тракторы, самоходные шасси и стационарные тепловые двигатели), технологич. (большая группа с.-х., землеройных и мелиоративных машин) и транспортных (автомобили общего и спец. назначения, тракторные прицепы, подъёмники, конвейеры) машин, выполняющих разл. операции.
В 19 в. первая в мире паровая машина поставлена на колёсный ход. Полученные т. о. «локомобили» со 2-й пол. 19 в. использовались в европ. странах, а затем и в России для «паровой канатной пахоты». Мощность их достигала 45–60 л. с., и они могли вести пахоту четырёх- или шестикорпусными плугами. Первый паровой трактор – плуг Фаулера (рис. 1) создан в Великобритании в 1855. Первый рос. гусеничный трактор – «самоход с бесконечными рельсами» изготовлен в 1888 машинистом Ф. А. Блиновым, первые колёсные тракторы с двигателями внутр. сгорания Я. В. Мамина начали производить с 1911. В Россию тракторы с паровыми двигателями мощностью 30–110 л. с. стали поступать в кон. 19 в. гл. обр. из США и Великобритании. Первые колёсные тракторы с двигателями внутр. сгорания завезены в Россию в 1913 из США. К 1917 Россией закуплено за границей 1500 тракторов. О совр. тракторах см. Трактор.
В 18–20 вв. в Великобритании, США и России велись работы по созданию жатвенных машин. В 1868 в России учё- ному агроному А. Р. Власенко выдана привилегия (патент) на изобретённую им машину для уборки зерна на корню. Машина отделяла колосья от стеблей, обмолачивала их и производила первую очистку зерна, т. о. был создан первый в мире зерноуборочный комбайн. В 1-й пол. 20 в. в зерноуборочный комбайн введены ветрорешётная очистка зерна, клавишный соломотряс и индивидуальный двигатель внутр. сгорания (см. Комбайн сельскохозяйственный). В 1929 на запорожском заводе «Коммунар» выпущен первый отеч. комбайн. В 1932 на Ростовском заводе сельхозмашиностроения (Ростов-на-Дону) начали серийно выпускать прицепной к трактору зерноуборочный комбайн «Сталинец-1», получивший в 1937 на Всемирной выставке в Париже Гран-при. К 1940 на полях страны работало 182 тыс. комбайнов.
В кон. 19 – нач. 20 вв. в России и во всём мире широко развивается с.-х. машиностроение. В 1882 на выставке в Москве 60 предприятий представили образцы локомобилей со сложными молотилками, рядовые сеялки, плуги, жатки-самосброски, сенокосилки, конные грабли, бороны, сортировки и др. В 1894 в России действовало 193 предприятия сельхозмашиностроения, в 1913 создан синдикат производителей сельхозмашин из 10 крупных акционерных обществ с филиалом на юге страны. В 1913 из общего количества с.-х. техники в России импорт составлял всего 44% (по стоимости). В 1917 на рос. полях работало 3 млн. 522 тыс. однолемешных железных плугов, 1 млн. 146 тыс. многолемешных, 64 тыс. культиваторов, 910 тыс. железных борон, 333 тыс. сеялок, 1 млн. 156 тыс. веялок. Одновременно в стране создавалась база тракторостроения. Опытные образцы и малые серии тракторов начали выпускать заводы Петрограда, Коломны, Брянска и Харькова. В 1926–28 налажено произ-во тракторов «Запорожец» мощностью 16 л. с. (выпущено 500 шт.). Наряду с расширением собств. произ-ва в 1921–23 в Россию завезено из-за границы ок. 1000 тракторов и большое количество с.-х. машин. При этом спрос на с.-х. технику удовлетворялся не более чем на 50%. В 1923–29 ускорена разработка трактора «Фордзон- Путиловец» (рис. 2) мощностью 20 л. с. на Путиловском заводе в Петрограде (Ленинграде), выпуск составил более 5 тыс. шт. Продолжались закупки с.-х. техники за рубежом. В 1924–25 завезено более 1500 тракторов, в 1926–27 – более 5 тыс. шт., в 1929–30 – 23800 шт. Импортировались и с.-х. машины. Это позволило существенно поднять уровень М. с. х. страны.
С принятием плана ГОЭЛРО к 1924 в сельской местности пущено 450 электростанций общей мощностью 16,6 тыс. кВт, в год они вырабатывали 13,2 млн. кВт·ч электроэнергии. Применение электроэнергии росло за счёт механизации процессов подработки, очистки и сушки зерна, транспортировки его на складах и элеваторах, приготовления и раздачи кормов, поения животных, удаления навоза, доения и др., однако в с. х-ве даже в 1937 использовалось лишь 0,9% электроэнергии, потребляемой нар. хозяйством в целом.
В годы Великой Отечественной войны с. х-ву был нанесён ущерб, который удалось ликвидировать к кон. 1950-х гг. К 1985 количество тракторов составило 2,8 млн. шт., их суммарная мощность – 232 млн. л. с., комбайнов (тыс. шт.): зерноуборочных 832, картофелеуборочных 63, свеклоуборочных 53, силосо- и кормоуборочных 257; число доильных агрегатов и установок – 402 тыс. шт.
Задача комплексной механизации земледелия, растениеводства, животноводства и др. отраслей с. х-ва потребовала существенного увеличения выпуска разл. оборудования. Повышалась мощность тракторов, комбайнов и др. техники, росла их производительность, пропускная способность, материало- и энергоёмкость. Реформирование экономики России, начавшееся в 1990-х гг., привело к падению с.-х. произ-ва. Количество пахотных земель в стране уменьшилось с 131,8 млн. га в 1990 до 115,4 млн. га в 2007, посевных площадей – с 117,7 до 76,4 млн. га соответственно. Последствия этого периода отразились и на М. с. х. России (таблицы 1, 2).
Практически все технологич. операции в совр. с. х-ве выполняются разл. машинами, поэтому общим показателем уровня его развития принято считать энергообеспеченность посевных площадей (суммарная установленная мощность двигателей тракторов, комбайнов и др. техники, в кВт/га). При совр. состоянии с.-х. техники для качественного и своевременного выполнения с.-х. работ необходима энергообеспеченность 1 га посевных площадей в 2,58 кВт (3,5 л. с.). В США этот показатель составляет (2007) 6,2; в странах ЕС 3,7 (в Германии 3,5); в РФ 1,72 кВт/га. Высокий уровень механизации в РФ достигнут на осн. полевых работах (обработка почвы, посев зерновых, посадка картофеля и сахарной свёклы, уборка зерновых и кормовых культур, картофеля, свёклы, заготовка силосных культур, сенажа и т. п.); механизированы почти все трудоёмкие процессы на животноводч. комплексах (приготовление и раздача кормов, доение, удаление, транспортировка и переработка навоза и др.). Наиболее высокомеханизированным и автоматизированным является птицеводство.
Для получения конкурентоспособной продукции с.-х. товаропроизводители оснащаются техникой нового поколения, обеспечивающей, наряду с высокоточным исполнением операций, сокращение трудовых энергетич. издержек и др. ресурсов; внедряются высокоэффективные технологии на основе компьютерных информационных систем, в т. ч. космических (ГЛОНАСС, GPS), планируется рост ср. мощности трактора до 150 кВт, удвоение энерговооружённости труда и энергообеспеченности посевных площадей, оснащение широкозахватной многооперационной с.-х. техникой блочно-модульного построения, более надёжной и эргономичной в использовании (рис. 3). Этот уровень М. с. х. позволит увеличить производительность труда в 3–4 раза, довести технологич. нагрузку на механизатора в растениеводстве до 300–350 га площади севооборота, на оператора фермы – до 50 коров.
Автор статьи: Ю. Ф. Лачуга.