МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Оп­ре­де­ля­ет эф­фек­тив­ность сельскохозяйственного про­изводства и ус­ло­вия тру­да ра­бот­ни­ков.

Тех­нич. ос­но­вой М. с. х. яв­ля­ет­ся с.-х. тех­ни­ка – со­во­куп­ность энер­ге­тич. (трак­то­ры, са­мо­ход­ные шас­си и ста­цио­нар­ные теп­ло­вые дви­га­те­ли), тех­но­ло­гич. (боль­шая груп­па с.-х., зем­ле­рой­ных и ме­лио­ра­тив­ных ма­шин) и транс­порт­ных (ав­то­мо­би­ли об­ще­го и спец. на­зна­че­ния, трак­тор­ные при­це­пы, подъ­ём­ни­ки, кон­вейе­ры) ма­шин, вы­пол­няю­щих разл. опе­ра­ции.

В 19 в. пер­вая в ми­ре па­ро­вая ма­ши­на по­став­ле­на на ко­лёс­ный ход. По­лу­чен­ные т. о. «ло­ко­мо­би­ли» со 2-й пол. 19 в. ис­поль­зо­ва­лись в ев­роп. стра­нах, а за­тем и в Рос­сии для «па­ро­вой ка­нат­ной па­хо­ты». Мощ­ность их дос­ти­га­ла 45–60 л. с., и они мог­ли вес­ти па­хо­ту че­ты­рёх- или шес­ти­кор­пус­ны­ми плу­га­ми. Пер­вый па­ро­вой трак­тор – плуг Фау­ле­ра (рис. 1) соз­дан в Ве­ли­ко­бри­та­нии в 1855. Пер­вый рос. гу­се­нич­ный трак­тор – «са­мо­ход с бес­ко­неч­ны­ми рель­са­ми» из­го­тов­лен в 1888 ма­ши­ни­стом Ф. А. Бли­но­вым, пер­вые ко­лёс­ные трак­то­ры с дви­га­те­ля­ми внутр. сго­ра­ния Я. В. Ма­ми­на нача­ли про­из­во­дить с 1911. В Рос­сию трак­то­ры с па­ро­вы­ми дви­га­те­ля­ми мощ­но­стью 30–110 л. с. ста­ли по­сту­пать в кон. 19 в. гл. обр. из США и Ве­ли­ко­бри­та­нии. Пер­вые ко­лёс­ные трак­то­ры с дви­га­те­ля­ми внутр. сго­ра­ния за­ве­зе­ны в Рос­сию в 1913 из США. К 1917 Рос­сией за­ку­п­лено за гра­ни­цей 1500 трак­то­ров. О совр. трак­то­рах см. Трак­тор.

В 18–20 вв. в Ве­ли­ко­бри­та­нии, США и Рос­сии ве­лись ра­бо­ты по соз­да­нию жат­вен­ных ма­шин. В 1868 в Рос­сии учё­- но­му аг­ро­но­му А. Р. Вла­сен­ко вы­да­на при­ви­ле­гия (па­тент) на изо­бре­тён­ную им ма­ши­ну для убор­ки зер­на на кор­ню. Ма­ши­на от­де­ля­ла ко­ло­сья от стеб­лей, об­мо­ла­чи­ва­ла их и про­из­во­ди­ла пер­вую очи­ст­ку зер­на, т. о. был соз­дан пер­вый в ми­ре зер­но­убо­роч­ный ком­байн. В 1-й пол. 20 в. в зер­но­убо­роч­ный ком­байн вве­де­ны вет­ро­ре­шёт­ная очи­ст­ка зер­на, кла­виш­ный со­ло­мо­тряс и ин­ди­ви­ду­аль­ный дви­га­тель внутр. сго­ра­ния (см. Ком­байн сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ный). В 1929 на за­по­рож­ском за­во­де «Ком­му­нар» вы­пу­щен пер­вый отеч. ком­байн. В 1932 на Рос­тов­ском за­во­де сель­хоз­ма­ши­но­строе­ния (Рос­тов-на-До­ну) на­ча­ли се­рий­но вы­пус­кать при­цеп­ной к трак­то­ру зер­но­убо­роч­ный ком­байн «Ста­ли­нец-1», по­лу­чив­ший в 1937 на Все­мир­ной вы­став­ке в Па­ри­же Гран-при. К 1940 на по­лях стра­ны ра­бо­та­ло 182 тыс. ком­бай­нов.

В кон. 19 – нач. 20 вв. в Рос­сии и во всём ми­ре ши­ро­ко раз­ви­ва­ет­ся с.-х. ма­ши­но­строе­ние. В 1882 на вы­став­ке в Мо­ск­ве 60 пред­при­ятий пред­ста­ви­ли об­раз­цы ло­ко­мо­би­лей со слож­ны­ми мо­ло­тил­ка­ми, ря­до­вые се­ял­ки, плу­ги, жат­ки-са­мо­сбро­ски, се­но­ко­сил­ки, кон­ные граб­ли, бо­ро­ны, сор­ти­ров­ки и др. В 1894 в Рос­сии дей­ст­во­ва­ло 193 пред­при­ятия сель­хоз­ма­ши­но­строе­ния, в 1913 соз­дан син­ди­кат про­из­во­ди­те­лей сель­хоз­ма­шин из 10 круп­ных ак­цио­нер­ных об­ществ с фи­лиа­лом на юге стра­ны. В 1913 из об­щего ко­ли­че­ст­ва с.-х. тех­ни­ки в Рос­сии им­порт со­став­лял все­го 44% (по стои­мости). В 1917 на рос. по­лях ра­бо­та­ло 3 млн. 522 тыс. од­но­ле­меш­ных же­лез­ных плу­гов, 1 млн. 146 тыс. мно­го­ле­меш­ных, 64 тыс. куль­ти­ва­то­ров, 910 тыс. же­лез­ных бо­рон, 333 тыс. сея­лок, 1 млн. 156 тыс. вея­лок. Од­но­вре­мен­но в стра­не соз­да­ва­лась ба­за трак­то­ро­строе­ния. Опыт­ные об­раз­цы и ма­лые се­рии трак­то­ров на­ча­ли вы­пус­кать за­во­ды Пет­ро­гра­да, Ко­лом­ны, Брян­ска и Харь­ко­ва. В 1926–28 на­ла­же­но про­из-во трак­то­ров «За­по­ро­жец» мощ­но­стью 16 л. с. (вы­пу­ще­но 500 шт.). На­ря­ду с рас­ши­ре­ни­ем собств. про­из-ва в 1921–23 в Рос­сию за­ве­зе­но из-за гра­ни­цы ок. 1000 трак­то­ров и боль­шое ко­ли­че­ст­во с.-х. ма­шин. При этом спрос на с.-х. тех­ни­ку удов­ле­тво­рял­ся не бо­лее чем на 50%. В 1923–29 ус­ко­ре­на раз­ра­бот­ка трак­то­ра «Форд­зон- Пу­ти­ло­вец» (рис. 2) мощ­но­стью 20 л. с. на Пу­ти­лов­ском за­во­де в Пет­ро­гра­де (Ле­нин­гра­де), вы­пуск со­ста­вил бо­лее 5 тыс. шт. Про­дол­жа­лись за­куп­ки с.-х. тех­ни­ки за ру­бе­жом. В 1924–25 за­ве­зе­но бо­лее 1500 трак­то­ров, в 1926–27 – бо­лее 5 тыс. шт., в 1929–30 – 23800 шт. Им­пор­ти­ро­ва­лись и с.-х. ма­ши­ны. Это по­зво­ли­ло су­ще­ст­вен­но под­нять уро­вень М. с. х. стра­ны.

С при­ня­ти­ем пла­на ГОЭЛРО к 1924 в сель­ской ме­ст­но­сти пу­ще­но 450 элек­тро­стан­ций об­щей мощ­но­стью 16,6 тыс. кВт, в год они вы­ра­ба­ты­ва­ли 13,2 млн. кВт·ч элек­тро­энер­гии. При­ме­не­ние элек­тро­энер­гии рос­ло за счёт ме­ха­ни­за­ции про­цес­сов под­ра­бот­ки, очи­ст­ки и суш­ки зер­на, транс­пор­ти­ров­ки его на скла­дах и эле­ва­то­рах, при­го­тов­ле­ния и раз­да­чи кор­мов, по­ения жи­вот­ных, уда­ле­ния на­во­за, дое­ния и др., одна­ко в с. х-ве да­же в 1937 ис­поль­зо­ва­лось лишь 0,9% элек­тро­энер­гии, по­треб­ляе­мой нар. хо­зяй­ст­вом в це­лом.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны с. х-ву был на­не­сён ущерб, ко­то­рый уда­лось ли­кви­ди­ро­вать к кон. 1950-х гг. К 1985 ко­ли­чест­во трак­то­ров со­ста­ви­ло 2,8 млн. шт., их сум­мар­ная мощ­ность – 232 млн. л. с., ком­бай­нов (тыс. шт.): зер­но­убо­роч­ных 832, кар­то­фе­ле­убо­роч­ных 63, свек­ло­убо­роч­ных 53, си­ло­со- и кор­мо­убо­роч­ных 257; чис­ло до­иль­ных аг­ре­га­тов и ус­та­но­вок – 402 тыс. шт.

За­да­ча ком­плекс­ной ме­ха­ни­за­ции зем­ле­де­лия, рас­те­ние­вод­ст­ва, жи­вот­но­вод­ст­ва и др. от­рас­лей с. х-ва по­тре­бо­ва­ла су­ще­ст­вен­но­го уве­ли­че­ния вы­пус­ка разл. обо­ру­до­ва­ния. По­вы­ша­лась мощ­ность трак­то­ров, ком­бай­нов и др. тех­ни­ки, рос­ла их про­из­во­ди­тель­ность, про­пу­ск­ная спо­соб­ность, ма­те­риа­ло- и энер­го­ём­кость. Ре­фор­ми­ро­ва­ние эко­но­ми­ки Рос­сии, на­чав­шее­ся в 1990-х гг., при­ве­ло к па­де­нию с.-х. про­из-ва. Ко­ли­че­ст­во па­хот­ных зе­мель в стра­не умень­ши­лось с 131,8 млн. га в 1990 до 115,4 млн. га в 2007, по­сев­ных пло­ща­дей – с 117,7 до 76,4 млн. га со­ответ­ст­вен­но. По­след­ст­вия это­го пе­риода от­ра­зи­лись и на М. с. х. Рос­сии (таб­ли­цы 1, 2).

Прак­ти­че­ски все тех­но­ло­гич. опе­ра­ции в совр. с. х-ве вы­пол­ня­ют­ся разл. ма­ши­на­ми, по­это­му об­щим по­ка­за­те­лем уров­ня его раз­ви­тия при­ня­то счи­тать энер­го­обес­пе­чен­ность по­сев­ных пло­ща­дей (сум­мар­ная ус­та­нов­лен­ная мощ­ность дви­га­те­лей трак­то­ров, ком­бай­нов и др. тех­ни­ки, в кВт/га). При совр. со­стоя­нии с.-х. тех­ни­ки для ка­че­ст­вен­но­го и свое­вре­мен­но­го вы­пол­не­ния с.-х. ра­бот не­об­хо­ди­ма энер­го­обес­пе­чен­ность 1 га по­сев­ных пло­ща­дей в 2,58 кВт (3,5 л. с.). В США этот по­ка­за­тель со­став­ля­ет (2007) 6,2; в стра­нах ЕС 3,7 (в Гер­ма­нии 3,5); в РФ 1,72 кВт/га. Вы­со­кий уро­вень ме­ха­ни­за­ции в РФ до­с­тиг­нут на осн. по­ле­вых ра­бо­тах (об­ра­бот­ка поч­вы, по­сев зер­но­вых, по­сад­ка кар­то­фе­ля и са­хар­ной свёк­лы, убор­ка зер­новых и кор­мо­вых куль­тур, кар­то­фе­ля, свёк­лы, за­го­тов­ка си­лос­ных куль­тур, се­на­жа и т. п.); ме­ха­ни­зи­ро­ва­ны поч­ти все тру­до­ём­кие про­цес­сы на жи­вот­но­водч. комп­лек­сах (при­го­тов­ле­ние и раз­да­ча кор­мов, дое­ние, уда­ле­ние, транс­пор­ти­ров­ка и пе­ре­ра­бот­ка на­во­за и др.). Наи­бо­лее вы­со­ко­ме­ха­ни­зи­ро­ван­ным и ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ным яв­ля­ет­ся пти­це­вод­ст­во.

Для по­лу­че­ния кон­ку­рен­то­спо­соб­ной про­дук­ции с.-х. то­ва­ро­про­из­во­ди­те­ли ос­на­ща­ют­ся тех­ни­кой но­во­го по­ко­ле­ния, обес­пе­чи­ваю­щей, на­ря­ду с вы­со­ко­точ­ным ис­пол­не­ни­ем опе­ра­ций, со­кра­ще­ние тру­до­вых энер­ге­тич. из­дер­жек и др. ре­сур­сов; вне­дря­ют­ся вы­со­ко­эф­фек­тив­ные тех­но­ло­гии на ос­но­ве ком­пь­ю­тер­ных ин­фор­ма­ци­он­ных сис­тем, в т. ч. кос­ми­чес­ких (ГЛОНАСС, GPS), пла­ни­ру­ет­ся рост ср. мощ­но­сти трак­то­ра до 150 кВт, уд­вое­ние энер­го­воо­ру­жён­но­сти тру­да и энер­го­обес­пе­чен­но­сти по­сев­ных пло­ща­дей, ос­на­ще­ние ши­ро­ко­за­хват­ной мно­го­опе­ра­ци­он­ной с.-х. тех­ни­кой блоч­но-мо­дуль­но­го по­строе­ния, бо­лее на­дёж­ной и эр­го­но­мич­ной в ис­поль­зо­ва­нии (рис. 3). Этот уро­вень М. с. х. по­зво­лит уве­ли­чить про­из­во­ди­тель­ность тру­да в 3–4 раза, до­ве­сти тех­но­ло­гич. на­груз­ку на ме­ха­ни­за­то­ра в рас­те­ние­вод­ст­ве до 300–350 га пло­ща­ди се­во­обо­ро­та, на опе­ра­то­ра фер­мы – до 50 ко­ров.

Автор статьи: Ю. Ф. Ла­чу­га.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)