МЕХАНИЗАЦИЯ
Замена ручных средств труда машинами, механизмами и аппаратами.
Осн. цели М. – повышение производительности труда и освобождение человека от выполнения тяжёлых, трудоёмких и утомительных операций. К технич. средствам М. относятся рабочие машины с двигателями (электрич., паровыми, гидравлич. и др.) и передаточными устройствами к ним, совершающие заданные операции, а также др. машины и механизмы, непосредственно не участвующие в этих операциях, но необходимые для того, чтобы данные операции могли совершаться (напр., погрузочные, вентиляционные, охладительные и др. установки).
М. начала внедряться в производство с кон. 18 в., с появлением первых машин и двигателей. В 19 – сер. 20 вв. широкое применение машин, механизмов и аппаратов для облегчения труда вызвало резкий скачок уровня производительности труда и масштабов произ-ва. Степень М. зависит в первую очередь от оснащения машинами, механизмами и устройствами пром-сти, строительства, транспорта, с. х-ва. Уровень М. оценивается разл. показателями: коэф. М. произ-ва (отношение объёма продукции, выработанной с помощью машин, к общему её объёму), коэф. М. работ [отношение количества труда (в человеко- или нормо-часах), выполненного механизир. способом, к общей сумме затрат труда на произ-во данного объёма продукции], коэф. М. труда (отношение количества рабочих, занятых на механизир. работах, к общей численности рабочих на данном участке, предприятии) и др.
В зависимости от степени оснащения производств. процессов технич. средствами и вида работ различают частичную и комплексную М. При частичной М., как правило, механизируются основные и наиболее трудоёмкие операции технологич. процесса или виды работ; при этом сохраняется значит. доля ручного труда, особенно на вспомогательных погрузочно-разгрузочных и транспортных работах. Более высокой ступенью является комплексная М., при которой ручной труд заменяется машинным на всех осн. операциях технологич. процесса и вспомогательных работах. Комплексная М. осуществляется на основе рационального выбора машин и др. оборудования, работающих во взаимно согласованных режимах, увязанных по производительности и обеспечивающих наилучшее выполнение заданного технологич. процесса. Ручной труд при этом используется для управления машинами, их регулирования и наладки, а также на тех нетрудоёмких процессах, М. которых не имеет существенного значения для облегчения труда, повышения производительности и экономически нецелесообразна. Следующей после комплексной М. ступенью совершенствования процессов произ-ва является частичная или полная их автоматизация.