МЕХАНИЗАЦИЯ

За­ме­на руч­ных средств тру­да ма­ши­на­ми, ме­ха­низ­ма­ми и ап­па­ра­та­ми.

Осн. це­ли М. – по­вы­ше­ние про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да и ос­во­бо­ж­де­ние че­ло­ве­ка от вы­пол­не­ния тя­жё­лых, тру­до­ём­ких и уто­ми­тель­ных опе­ра­ций. К тех­нич. сред­ст­вам М. от­но­сят­ся ра­бо­чие ма­ши­ны с дви­га­те­ля­ми (элек­трич., па­ро­вы­ми, гид­рав­лич. и др.) и пе­ре­да­точ­ны­ми уст­рой­ст­ва­ми к ним, со­вер­шаю­щие за­дан­ные опе­ра­ции, а так­же др. ма­ши­ны и ме­ха­низ­мы, не­по­сред­ст­вен­но не уча­ст­вую­щие в этих опе­ра­ци­ях, но не­об­хо­ди­мые для то­го, что­бы дан­ные опе­ра­ции мог­ли со­вер­шать­ся (напр., по­гру­зоч­ные, вен­ти­ля­ци­он­ные, ох­ла­ди­тель­ные и др. ус­та­нов­ки).

М. на­ча­ла вне­дрять­ся в про­изводство с кон. 18 в ., с по­яв­ле­ни­ем пер­вых ма­шин и дви­га­те­лей. В 19 – сер. 20 вв. ши­ро­кое при­ме­не­ние ма­шин, ме­ха­низ­мов и ап­па­ра­тов для об­лег­че­ния тру­да вы­зва­ло рез­кий ска­чок уров­ня про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да и мас­шта­бов про­из-ва. Сте­пень М. за­ви­сит в пер­вую оче­редь от ос­на­ще­ния ма­ши­на­ми, ме­ха­низ­ма­ми и уст­рой­ст­ва­ми пром-сти, строи­тель­ст­ва, транс­пор­та, с. х-ва. Уро­вень М. оце­ни­ва­ет­ся разл. по­ка­за­те­ля­ми: ко­эф. М. про­из-ва (от­но­ше­ние объ­ё­ма про­дук­ции, вы­ра­бо­тан­ной с по­мо­щью ма­шин, к об­ще­му её объ­ё­му), ко­эф. М. ра­бот [от­но­ше­ние ко­ли­че­ст­ва тру­да (в че­ло­ве­ко- или нор­мо-ча­сах), вы­пол­нен­но­го ме­ха­ни­зир. спо­со­бом, к об­щей сум­ме за­трат тру­да на про­из-во дан­но­го объ­ё­ма про­дук­ции], ко­эф. М. тру­да (от­но­ше­ние ко­ли­че­ст­ва ра­бо­чих, за­ня­тых на ме­ха­ни­зир. ра­бо­тах, к об­щей чис­лен­но­сти ра­бо­чих на дан­ном уча­ст­ке, пред­при­ятии) и др.

В за­ви­си­мо­сти от сте­пе­ни ос­на­ще­ния про­из­водств. про­цес­сов тех­нич. сред­ст­ва­ми и ви­да ра­бот раз­ли­ча­ют час­тич­ную и ком­плекс­ную М. При час­тич­ной М., как пра­ви­ло, ме­ха­ни­зи­ру­ют­ся ос­нов­ные и наи­бо­лее тру­до­ём­кие опе­ра­ции тех­но­ло­гич. про­цес­са или ви­ды ра­бот; при этом со­хра­ня­ет­ся зна­чит. до­ля руч­но­го тру­да, осо­бен­но на вспо­мо­га­тель­ных по­гру­зоч­но-раз­гру­зоч­ных и транс­порт­ных ра­бо­тах. Бо­лее вы­со­кой сту­пенью яв­ля­ет­ся ком­плекс­ная М., при ко­то­рой руч­ной труд за­ме­ня­ет­ся ма­шин­ным на всех осн. опе­ра­ци­ях тех­но­ло­гич. про­цес­са и вспо­мо­га­тель­ных ра­бо­тах. Ком­плекс­ная М. осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ос­но­ве ра­цио­наль­но­го вы­бо­ра ма­шин и др. обо­ру­до­ва­ния, ра­бо­таю­щих во вза­им­но со­гла­со­ван­ных ре­жи­мах, увя­зан­ных по про­из­во­ди­тель­но­сти и обес­пе­чи­ваю­щих наи­луч­шее вы­пол­не­ние за­дан­но­го тех­но­ло­гич. про­цес­са. Руч­ной труд при этом ис­поль­зу­ет­ся для управ­ле­ния ма­ши­на­ми, их ре­гу­ли­ро­ва­ния и на­лад­ки, а так­же на тех не­тру­до­ём­ких про­цес­сах, М. ко­то­рых не име­ет су­ще­ст­вен­но­го зна­че­ния для об­лег­че­ния тру­да, по­вы­ше­ния про­из­во­ди­тель­но­сти и эко­но­ми­че­ски не­це­ле­со­об­раз­на. Сле­дую­щей по­сле ком­плекс­ной М. сту­пе­нью со­вер­шен­ст­во­ва­ния про­цес­сов про­из-ва яв­ля­ет­ся час­тич­ная или пол­ная их ав­то­ма­ти­за­ция.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)