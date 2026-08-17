МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИНСТИТУТ
Всероссийский научно-исследовательский (ВИМ) Россельхозакадемии, г. Москва.
Организован в 1930 в Ленинграде под назв. Всесоюзный ин-т механизации обобществлённого с. х-ва; в том же году переведён в Москву. С 1931 Всесоюзный НИИ механизации и электрификации с. х-ва (ВИМЭ), с 1948 Всесоюзный НИИ механизации сельского хозяйства (ВИМ), совр. назв. с 1992. Осуществляет разработку машинных технологий и технич. средств, а также организацию их произ-ва для механизации, автоматизации и компьютеризации технологич. процессов в растениеводстве. В структуре ин-та (2010) 18 науч. подразделений, филиал, опорный пункт, эксперим. произ-во. Учёными ин-та разработаны и внедрены: система мероприятий по защите почв от ветровой эрозии, поточная система уборочно-транспортных комплексов, машины для уборки сахарной свёклы, комплекс машин для механизации работ в селекции, сортоиспытании и первичном семеноводстве зерновых культур, технология и комбиниров. агрегаты для совмещения операций, машины и оборудование для комплексной механизации обработки зерна, самоходный зерноуборочный комбайн, ресурсосберегающие технологии произ-ва кормов на базе энергосредства «Полесье», почвозащитная технология и комплекс машин для повышения плодородия почвы и продуктивности земледелия в зоне Армавирского ветрового коридора. В ин-те работали В. П. Горячкин, В. Н. Болтинский, академики ВАСХНИЛ: Н. Д. Лучинский, В. А. Желиговский, А. Н. Карпенко и др. Издаёт «Труды» (с 1935; к 2011 – 210 тт.), ж. «Сельскохозяйственные машины и технологии» (с 2007).
Автор статьи: Л. В. Филатова.