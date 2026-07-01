МЕХАНИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ин­ст­ру­мен­ты, ме­ха­ни­че­ски вос­про­из­во­дя­щие му­зы­ку, за­фик­си­ро­ван­ную на тех­нических уст­рой­ст­вах.

От­ли­ча­ют­ся мно­го­обра­зи­ем кон­ст­рук­тив­ных прин­ци­пов и ис­то­рич. форм. Стан­дарт­ный на­бор ком­по­нен­тов: ис­точ­ник зву­ка (ко­ло­ко­ла и ко­ло­коль­чи­ки, ла­би­аль­ные и языч­ко­вые тру­бы, ме­тал­лич. языч­ки, зуб­цы); но­си­тель муз. ин­фор­ма­ции (ци­лин­д­ро­вые ва­лы и дис­ки со штиф­та­ми, дис­ки с от­вер­стия­ми, пер­фо­кар­ты и пер­фо­лен­ты); пе­ре­да­точ­ный ме­ха­низм ме­ж­ду пер­вым и вто­рым; при­вод (руч­ной, нож­ной, пру­жин­но-за­вод­ной, ги­ре­вой, пнев­ма­ти­че­ский, элек­тро­при­вод и др.).

Пер­вые пнев­ма­тич. и гид­рав­лич. ме­ха­низ­мы, вос­про­из­во­дя­щие звук (пе­ние птиц и др.), поя­ви­лись в Алек­сан­д­рии ок. 3–2 вв. до н. э. (см., напр., Гид­рав­лос ). В даль­ней­шем по­доб­ные ин­ст­ру­мен­ты ис­поль­зо­ва­лись в Ви­зан­тии, Ира­не, Зап. Ев­ро­пе. Пер­вые соб­ст­вен­но М. м. и. с ци­лин­д­ро­вым ва­лом и пе­ре­да­точ­ны­ми уз­ла­ми – ку­ран­ты. Ба­шен­ные ку­ран­ты (нач. 15 в.) – ран­ний вид му­зы­каль­ных ча­сов, раз­но­об­раз­ней­шие пор­та­тив­ные фор­мы ко­то­рых ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись в по­сле­дую­щие ве­ка и про­дол­жа­ют ис­поль­зо­вать­ся по­ны­не; под дей­ст­ви­ем ча­со­во­го ме­ха­низ­ма они вос­про­из­во­дят муз. пье­сы или их фраг­мен­ты че­рез оп­ре­де­лён­ные про­ме­жут­ки вре­ме­ни (мно­гие из них – об­раз­цы юве­лир­но­го иск-ва). В 18–19 вв. рас­про­стра­ни­лись ме­ха­нич. ор­га­ны – цер­ков­ные (ре­пер­ту­ар вклю­чал псал­мы, гим­ны), са­лон­ные и ком­нат­ные (с на­бо­ром свет­ских пьес), а так­же пе­ре­нос­ные (шар­ман­ка). Строи­лись му­зы­каль­ные ав­то­ма­ты в ви­де фи­гу­рок птиц, жи­вот­ных, лю­дей («ан­д­рои­ды»), имити­рую­щих иг­ру на музыкальных ин­ст­ру­мен­тах (напр., ме­ха­нич. тру­бач был скон­ст­руи­ро­ван И. Н. Мель­це­лем). До 18 в. в ос­но­ве прак­ти­че­ски всех М. м. и. ле­жал ци­лин­д­ро­вый ме­ха­низм (тех­ни­ка штиф­тов­ки опи­са­на дат. мастером М. Д. Ж. Эн­гра­ме­лем в его кн. «То­но­тех­ни­ка, или Ис­кус­ст­во но­ти­ро­вать ци­лин­д­ры...», 1775). В кон. 18–19 вв. за­вое­ва­ли по­пу­ляр­ность му­зы­каль­ные ящи­ки и шка­тул­ки (в ящик по­ме­щён «иг­раю­щий» греб­не­во-ци­лин­д­ро­вый ме­ха­низм с виб­ра­то­ром в ви­де на­бо­ра сталь­ных зуб­цов, при­вод руч­ной, за­тем пру­жин­ный); их со­з­да­те­ли – ча­сов­щи­ки и юве­ли­ры. Час­то в му­зы­каль­ный ящик по­ме­щал­ся «те­атр» лю­дей или жи­вот­ных, дви­гаю­щих­ся под му­зы­ку. Со 2-й пол. 18 в. на­ря­ду с ци­лин­д­ра­ми ста­ли ис­поль­зо­вать ме­тал­лич. дис­ки со штиф­та­ми. Од­но­вре­мен­но по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние ме­ха­ни­че­ское фор­те­пиа­но, а с нач. 19 в. – ор­ке­ст­ри­он. В сер. 1860-х гг. в свя­зи с бур­ным раз­ви­ти­ем тех­ни­ки в кон­ст­рук­ции М. м. и. бы­ло вве­де­но мно­же­ст­во усо­вер­шен­ст­во­ва­ний, вклю­чая ав­то­ма­тич. сме­ну дис­ков. К кон. 19 в. ци­лин­д­ры и дис­ки со штиф­та­ми пол­но­стью вы­тес­не­ны пер­фо­ри­ро­ван­ны­ми но­си­те­ля­ми му­зы­ки. На ру­бе­же 19–20 вв. соз­да­ва­лись и др. М. м. и. на ос­но­ве пер­фо­но­сите­лей со сво­бод­но про­ска­ки­ваю­щи­ми языч­ка­ми: ме­ха­нич. гар­мо­ни­ки и губ­ные гар­мо­ни­ки, ме­ха­нич. ар­фы и цит­ры. В 20 в. пред­при­ня­ты по­пыт­ки соз­да­ния ме­ха­нич. скрип­ки (по прин­ци­пу ор­га­ни­ст­ра). Пик по­пу­ляр­но­сти М. м. и. при­шёл­ся на 1-ю четв. 20 в.

Под­го­то­вив идею за­пи­си му­зы­ки ( фо­но­граф ) и её вос­про­из­ве­де­ния (па­те­фон, грам­мо­фон), М. м. и. в 1930-е гг. бы­ли вы­тес­не­ны ими из бы­та.

С раз­ви­ти­ем совр. компь­ютер­ных тех­но­ло­гий поя­ви­лась воз­мож­ность кон­тро­ли­ро­вать ме­ха­ни­ку клавиш­ных ин­ст­ру­мен­тов при по­мо­щи пер­со­наль­но­го ком­пь­ю­те­ра (реа­ли­зо­ва­на в ме­ха­нич. фор­те­пиа­но).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)