МЕГРЕЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО
МЕГРЕЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО - феодальное владение в Западной Грузии.
Выделилось в начале XVI века из Имеретинского царства, находилось под властью владетельных князей из рода Дадиани, которые сосредоточили в своих руках административную, судебную и военную власть и лишь номинально признавали верховенство имеретинских царей.
До начала XVII века в состав княжества входили земли от реки Цхенисцкали до реки Анакопиисцкали (территория современной Абхазии). Особенно усилилось при Леване II Дадиани (1611-1657 годы), который в первой половине XVII века заключил союз с абхазскими и гурийскими владетелями с целью свержения с престола имеретинского царя Александра III (1639-1660 годы).
После распада коалиции Мегрельское княжество вело войны с бывшими союзниками. В 1625 году Леван II подчинил своей власти соседнее Гурийское княжество, в 1633-1634 годах получил часть Имеретинского царства. Предпринял несколько попыток присоединить к Мегрельскому княжеству образованное в начале XVII века Абхазское княжество; укрепил Анакопию (близ современного города Новый Афон). В конце XVII века при дворе Левана III (1661-1680 годы) возвысился лечхумский азнаур Кация Чиковани, сын которого Георгий в 1691 году стал правителем княжества и принял фамилию Дадиани.
В XVIII веке в состав княжества вошли провинции Лечхуми и Квемо Сванетии (Нижняя Сванетия). В 1803 году владетель Мегрельского княжества Григол (Григорий) Дадиани (1788-1804 годы) в разгар конфликта с имеретинским царём Соломоном II (1789-1810 год) обратился за помощью к России. Главноуправляющий Грузией П. Д. Цицианов подготовил текст покровительственного договора («Просительных пунктов») о присоединении княжества к России; 20.3.1804 года был подписан высочайший рескрипт о принятии Мегрельского княжества в подданство России.
В 1855 году, в период Крымской войны 1853-1856 годов княжество было занято турецкими войсками, которые подвергли его разорению. В 1857 году наместник Кавказа князь А. И. Барятинский, воспользовавшись беспорядками, возникшими в Мегрельском княжестве в результате крупного крестьянского восстания 1856-1857 годов, учредил в нём русское управление. Рескриптом от 26.9.1857 года временным правителем Мегрелии был назначен генерал Н. П. Колюбякин. В 1867 году, после того как Нико Дадиани был вынужден отказаться от прав владетельного князя, Мегрельское княжество юридически прекратило существование.