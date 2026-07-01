МЕГРЕЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО

МЕГРЕЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО - феодальное вла­де­ние в Западной Гру­зии.

Вы­де­ли­лось в начале XVI века из Име­ре­тин­ско­го цар­ст­ва , на­хо­ди­лось под вла­стью вла­де­тель­ных кня­зей из ро­да Да­диа­ни, ко­то­рые со­сре­до­то­чи­ли в сво­их ру­ках административную, су­деб­ную и во­енную власть и лишь но­ми­наль­но при­зна­ва­ли вер­хо­вен­ст­во име­ре­тин­ских ца­рей.

До начала XVII века в со­став княжества вхо­ди­ли зем­ли от реки Цхе­нисц­ка­ли до реки Ана­ко­пи­исц­ка­ли (тер­ри­то­рия современной Аб­ха­зии). Осо­бен­но уси­ли­лось при Ле­ва­не II Да­диа­ни (1611-1657 годы), ко­то­рый в первой половине XVII века за­клю­чил со­юз с аб­хаз­ски­ми и гу­рий­ски­ми вла­де­те­ля­ми с це­лью свер­же­ния с пре­сто­ла име­ре­тин­ско­го ца­ря Алек­сан­д­ра III (1639-1660 годы).

По­сле рас­па­да коа­ли­ции Мегрельское княжество ве­ло вой­ны с бывшими со­юз­ни­ка­ми. В 1625 году Ле­ван II под­чи­нил сво­ей вла­сти со­сед­нее Гу­рий­ское кня­же­ст­во, в 1633-1634 годах по­лу­чил часть Име­ре­тин­ско­го цар­ст­ва. Пред­при­нял несколько по­пы­ток при­сое­ди­нить к Мегрельскому княжеству об­ра­зо­ван­ное в начале XVII века Аб­хаз­ское княжество; ук­ре­пил Ана­ко­пию (близ современного города Но­вый Афон). В конце XVII века при дво­ре Ле­ва­на III (1661-1680 годы) воз­вы­сил­ся леч­хум­ский аз­на­ур Ка­ция Чи­ко­ва­ни, сын ко­то­ро­го Ге­ор­гий в 1691 году стал пра­ви­те­лем княжества и при­нял фа­ми­лию Да­диа­ни.

В XVIII веке в со­став княжества во­шли про­вин­ции Леч­ху­ми и Кве­мо Сва­не­тии (Ниж­няя Сва­не­тия). В 1803 году вла­де­тель Мегрельского княжества Гри­гол (Гри­го­рий) Да­диа­ни (1788-1804 годы) в раз­гар кон­флик­та с име­ре­тин­ским ца­рём Со­ло­мо­ном II (1789-1810 год) об­ра­тил­ся за по­мо­щью к Рос­сии. Глав­но­управ­ляю­щий Гру­зи­ей П. Д. Ци­циа­нов под­го­то­вил текст по­кро­ви­тельственного до­го­во­ра («Про­си­тель­ных пунк­тов») о при­сое­ди­не­нии княжества к Рос­сии; 20.3.1804 года был под­пи­сан вы­со­чай­ший ре­ск­рипт о при­ня­тии Мегрельского княжества в под­дан­ст­во Рос­сии.

В 1855 году, в пе­ри­од Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов княжество бы­ло за­ня­то турецкими вой­ска­ми, ко­то­рые под­верг­ли его ра­зо­ре­нию. В 1857 году на­ме­ст­ник Кав­ка­за князь А. И. Ба­ря­тин­ский, вос­поль­зо­вав­шись бес­по­ряд­ка­ми, воз­ник­ши­ми в Мегрельском княжестве в ре­зуль­та­те круп­но­го кре­сть­ян­ско­го вос­ста­ния 1856-1857 годов, уч­ре­дил в нём русское уп­рав­ле­ние. Ре­ск­рип­том от 26.9.1857 года временным пра­ви­те­лем Мег­ре­лии был на­зна­чен генерал Н. П. Ко­лю­бя­кин. В 1867 году, по­сле то­го как Ни­ко Да­диа­ни был вы­ну­ж­ден от­ка­зать­ся от прав вла­де­тель­но­го кня­зя, Мегрельское княжество юри­ди­че­ски пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние.

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