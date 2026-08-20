МЕГИОН

МЕГИОН - город в Рос­сии, в восточной час­ти Хан­ты-Ман­сий­ско­го ав­то­ном­но­го округа.

Население 49,4 тысяч человек (2010 год). Порт на пра­вом бе­ре­гу реки Обь. Железнодорожная стан­ция. Ав­то­до­ро­гой свя­зан с др. го­ро­да­ми восточной час­ти ок­ру­га, а так­же с го­ро­да­ми Стре­же­вой (Том­ская область), Но­вый Урен­гой (Яма­ло-Не­нец­кий ав­то­ном­ный округ), Тю­мень.

Пер­вые по­се­ле­ния на мес­те современного Мегиона - Май­он­ские юр­ты, на­се­лён­ные ос­тя­ка­ми (хан­та­ми), упо­ми­на­ют­ся в по­след­ней тре­ти XVIII века. С 1923 года за ни­ми за­кре­пи­лось название Юр­ты Ме­ги­он. В 1961 году в ок­ре­ст­но­стях Мегиона от­кры­то Ме­ги­он­ское неф­тя­ное ме­сто­ро­ж­де­ние. В 1964 году соз­да­но неф­те­до­бы­ваю­щее управ­ле­ние «Ме­ги­он­нефть». С 1961 года се­ло; с 1964 года - ра­бо­чий по­сё­лок; с 1980 года го­род.

Храм По­кро­ва Бо­го­ма­те­ри (2000-2001 годы). Ре­гио­наль­ный иcторико-куль­тур­ный и эко­ло­гический центр (вклю­ча­ет ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фический му­зей, му­зей­но-ту­ри­стический ком­плекс «Юг­ра», био­сад, центральную биб­лио­те­ку).

Ор­га­ни­зац. центр рай­она неф­те­га­зо­до­бы­чи. В Мегионе - «Слав­нефть-Ме­ги­он­неф­те­газ» (до­бы­ча неф­ти и по­пут­но­го га­за на тер­ри­то­рии Сур­гут­ско­го и Ниж­не­вар­тов­ско­го рай­онов - 11,0 млн. т в 2010 году, в т. ч. 1,3 млн. т на Ме­ги­он­ском ме­сто­ро­ж­де­нии) и «Слав­нефть-Ме­ги­он­неф­те­газ­гео­ло­гия» (гео­ло­го-раз­ве­доч­ные ра­бо­ты) (оба предприятия вхо­дят в со­став неф­тя­ной ком­па­нии «Слав­нефть»); ор­га­ни­за­ции, обес­пе­чи­ваю­щие в т. ч. строи­тель­ст­во и ре­монт тру­бо­про­во­дов. Про­изводство хле­бо­бу­лоч­ных и кон­ди­тер­ских из­де­лий.

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