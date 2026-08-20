МЕГИОН
МЕГИОН - город в России, в восточной части Ханты-Мансийского автономного округа.
Население 49,4 тысяч человек (2010 год). Порт на правом берегу реки Обь. Железнодорожная станция. Автодорогой связан с др. городами восточной части округа, а также с городами Стрежевой (Томская область), Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ), Тюмень.
Первые поселения на месте современного Мегиона - Майонские юрты, населённые остяками (хантами), упоминаются в последней трети XVIII века. С 1923 года за ними закрепилось название Юрты Мегион. В 1961 году в окрестностях Мегиона открыто Мегионское нефтяное месторождение. В 1964 году создано нефтедобывающее управление «Мегионнефть». С 1961 года село; с 1964 года - рабочий посёлок; с 1980 года город.
Храм Покрова Богоматери (2000-2001 годы). Региональный иcторико-культурный и экологический центр (включает историко-этнографический музей, музейно-туристический комплекс «Югра», биосад, центральную библиотеку).
Организац. центр района нефтегазодобычи. В Мегионе - «Славнефть-Мегионнефтегаз» (добыча нефти и попутного газа на территории Сургутского и Нижневартовского районов - 11,0 млн. т в 2010 году, в т. ч. 1,3 млн. т на Мегионском месторождении) и «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (геолого-разведочные работы) (оба предприятия входят в состав нефтяной компании «Славнефть»); организации, обеспечивающие в т. ч. строительство и ремонт трубопроводов. Производство хлебобулочных и кондитерских изделий.