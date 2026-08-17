МЕГАСФEН

Мегасфeн ( древнегреч. Μεγασθένης) (ок. 350 — 290 до н. э.) — древне­греческий дипломат, этнограф, географ, около 324 до н. э. оказался при дворе сатрапа Гедрозии и Арахозии Сибиртия, посол Селевка I ко двору индийских царей Пора и Чандрагупты I Маурья. М. дважды побывал при индийском дворе: между 321 и 317 до н. э. при дворе Пора в Сев.-Зап. Индии и в начале III в. до н. э. при дворе Чандрагупты в Вост. Индии, вероятно, для заключения мира между государством Селевка I и Маурьями. За время пребывания в Индии составил работу «Индика» («Индийские дела»), в которой сумел передать основы индийской истории, мифологии, религии и общественного устройства в категориях, понятных греческому читателю. Сочинение М. сохранилось в пересказе, в основном в «Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского и в «Индике» Флавия Арриана. «Индика» М. послужила предметом дискуссий и стала моделью составления хорографических работ его младших современников Гекатея Абдерского, автора «Египетской истории», и Беросса, автора «Вивилонской истории».

Лит. : Stein O . Megasthenes und Kautaliya. Wien, 1921; Timmer B . Mega­sthenes en de indische Maatschappij. Amsterdam, 1930; Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian, Being a Translation of the Fragments of the Indika of Megasthenes, Collected by E. A. Schwanbeck and of the First Part of the Indika of Arrian. By J. W. Mc’Crindle. Calcutta, 1960; Arrian . Der Alexanderzug. Indische Geschichte. Munchen–Zurich, 1985; Zambrini A . Gli Indika di Megasthene II // Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. 1985. Ser. 3. Vol. 15. № 3. P. 781—853; Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. 1987. Ser. 3. V. 17. № 1. P. 139—154; Бухарин М. Д . Описание индийского государства в «Индике» Мегасфена // Вестник древней истории. 1997. № 3. С. 138—149; Его же . Раннеэллинистические хорографы: Мегасфен, Гекатей Абдерский и Берос // Вестник древней истории. 2000. № 2. С. 88—100; Бонгард-Левин Г. М ., Бухарин М. Д ., Вигасин А. А . Индия и античный мир. М., 2002. М. Д. Бухарин.