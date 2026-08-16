МЕГАРСКАЯ ШКОЛА
МЕГАРСКАЯ ШКОЛА - одна из сократических философских школ в Древней Греции (IV - начало III веков до н. э.).
Основана учеником Сократа Евклидом из Мегары, учениками которого были Евбулид из Милета, Алексин, Диодор Крон и Стилпон. Основой учения Евклида стал оригинальный синтез сократического интеллектуализма в этике («добродетель есть знание») и метафизики элейской школы; отождествив сократическое «добро» с единым бытием Парменида, Евклид признал его вечным и единым по сущности, но называемым различными именами, так что все отдельные добродетели оказывались разными именами одной осовной добродетели –-знания добра.
Философы Мегарской школы были известны как непревзойдённые диалектики, т. е. мастера искусства диспута, или эристики («завзятые спорщики»); они внесли значительный вклад в развитие логики предложений; выдвинули некоторые классические логические парадоксы («парадокс лжеца», сорит); полемизировали с Аристотелем и стоиками. В частности, они опровергали введённое Аристотелем различение возможности и действительности, утверждая, что возможно только то, что действительно.
Ряд исследователей различают Мегарскую школу, занимавшуюся вопросами этики, и диалектическую школу, разрабатывавшую проблемы логики и диалектики, относя к последней Диодора Крона и Филона Диалектика, ученика Стилпона.
Биографии философов Мегарской школы - во 2-й книге «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» Диогена Лаэртия (русский перевод М. Л. Гаспарова).
Сочинения:
[Фрагменты и свидетельства] // Giannantoni G. Socratis et Socraticorum Reliquiae. Napoli, 1990. Vol. 1.