МЕГАРОН

МЕГАРОН - древ­ний тип по­строй­ки в Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье.

Пря­мо­уголь­ное в пла­не вы­тя­ну­тое зда­ние с ан­та­ми и 1-2 стол­ба­ми пе­ред вхо­дом (про­об­раз пор­ти­ка ). Имел очаг в цен­тре и ды­мо­вое от­вер­стие в кров­ле. При зна­чительных раз­ме­рах внутреннее по­ме­ще­ние де­ли­лось стол­ба­ми на 2-3 не­фа .

Мегарон сло­жил­ся как жи­лая по­строй­ка в не­оли­те - брон­зо­вом ве­ке (V-II-е тысячелетие до н. э.) на Бал­ка­нах (Ди­ми­ни), ост­ро­вах Эгей­ско­го моря и в Ма­лой Азии (Бей­дже­сул­тан, Троя). Мно­го­чис­лен­ны мегароны эгей­ской куль­ту­ры, в т. ч. вхо­див­шие в ком­плек­сы двор­цов Кнос­са, Ма­лии, Пи­ло­са, ак­ро­по­ля Ти­рин­фа и др. К ти­пу мегарон (но без оча­га) от­но­сил­ся храм в Элев­си­не. Мегарон ока­зал ре­шаю­щее влия­ние на раз­ви­тие ан­тич­ной хра­мо­вой ар­хи­тек­ту­ры.

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