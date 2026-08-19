МЕГАЛИТ
МЕГАЛИТ - тип археологических памятников, древнее сооружение из одного или более больших камней.
Нередко мегалиты включались в конструкции (часто погребальные; т. н. мегалитические гробницы) с земляными насыпями и другими элементами. К мегалитам относятся менгиры, трилиты (пара стоящих камней с плитой-перекрытием), кромлехи, аллеи камней, дольмены, крытые галереи и др.
Мегалитическими могут быть каменные ящики (цисты), коридорные гробницы, камеры с ложным сводом (толосы) и другие типы погребальных конструкций. В ряде случаев мегалиты аналогичны скальным сооружениям и поэтому нередко рассматриваются в одном контексте. Мегалиты могут составлять сложные ансамбли (например, Стонхендж, Карнак).
Некоторые мегалиты покрывали гравированными, выбитыми, расписными изображениями. Термин «мегалит» употребляют для построек из необработанного или грубо обработанного камня, часто рассматриваемых как культовые (в т. ч. погребальные), или неясного назначения; по отношению к фортификационным, жилым, хозяйств. постройкам, сложенным из крупного камня, более употребительны выражения циклопические сооружения, «циклопическая кладка».
Особые термины закрепились за оленными камнями, каменными бабами, балбалами и т. п. сооружениями, связанными с определёнными культурными традициями, даже если эти памятники формально неотличимы от мегалитов. Сооружения из крупного камня (часто хорошо обработанного) в культурах народов, имеющих государственность, мегалитами, как правило, не называют.
Мегалиты известны с неолита и широко распространены. Некоторые находки (например, деревянный кромлех в графстве Норфолк, Англия) можно рассматривать как свидетельство того, что постройки, схожие с мегалитическими, могли возводиться из других материалов; возможно, они послужили прообразом для некоторых типов мегалитов.
Существуют мегалиты, которые весят десятки тонн и расположены довольно далеко от мест добычи сырья, поэтому сооружение мегалитов требовало существенных трудозатрат и развитой общественной организации. Изучение мегалитов способствовало развитию археометрии и археоастрономии.