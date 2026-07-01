МЕФОДИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
Патриарх Константинопольский (с 843), исповедник, святой.
Получив хорошее образование, в нач. 9 в. прибыл в Константинополь с желанием поступить на гос. службу, однако, обратившись к монашескому идеалу, удалился в мон. Хинолакк в Вифинию. Сблизился с патриархом Никифором Константинопольским (806–815) и, по сообщениям некоторых источников, стал его архидиаконом. Во время новой волныиконоборчества при имп. Льве V Армянине Мефодий отправился в Рим с дипломатич. миссией от низложенного Никифора Константинопольского. В нач. 820-х гг. папа Римский Пасхалий I (817–824) направил Мефодия в Константинополь с посланием имп. Михаилу II Травлу, занимавшему нейтральную позицию в споре об иконах, в котором увещевал императора восстановить иконопочитание и вернуть на патриарший престол Никифора. Однако по приказу Михаила II, стремившегося пресечь политич. союз между визант. иконопочитателями и Римом, Мефодий был заключён в тюрьму. Сын Михаила II имп. Феофил приблизил Мефодия к себе: озабоченный частыми набегами арабов на Сицилию император пользовался советами Мефодия по сицилийским делам. При имп. Феодóре, вдове Феофила, Поместный собор в Константинополе (843) подтвердил определения VII Вселенского собора (см. Вселенские соборы) и окончательно восстановил иконопочитание; на Константинопольскую кафедру был возведён Мефодий. Бескомпромиссный в вопросах вероучения, М. К., тем не менее, снисходительно принимал в церковное общение раскаявшихся иконоборцев. Часть монашества во главе с насельниками Студийского монастыря была недовольна таким отношением к вчерашним еретикам и выступила против патриарха. М. К. анафематствовал непокорных монахов, а также всё, что написал Феодор Студит против патриархов Тарасия и Никифора.
Из лит. творчества М. К. наиболее известны агиографич. сочинения: жития Феофана Исповедника, Евфимия Сардского, Николая Мирликийского и др., а также догматич. (в т. ч. антииконоборческие, включая «Синодик в Неделю Православия»), литургич. (в т. ч. каноны Феофану Грапту, Иоанникию Великому и др. святым) сочинения, канонич. послания. Под покровительством М. К. работали историк Георгий Амартол, агиографы Игнатий Диакон, Феофан Пресвитер (автор «Слова на перенесение мощей Никифора Константинопольского»), Пётр Монах («Житие Иоанникия Великого») и др.
Память М. К. по календарю Рус. православной церкви – 14(27) июня, по календарю Римско-католич. церкви – 14 июня.
Сочинения:
Migne PG. Т. 4. Col. 669–684. Т. 18. Col. 397–404. Т. 100. Col. 1271–1325. Т. 120. Col. 724–736;
Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta / Ed. J.-B. Pitra. Romæ, 1868. Vol. 2. P. 355–363;
«Житие преп. Феофана Исповедника» / Введение, прим. В. В. Латышева. П., 1918;
Le Synodicon de l’Orthodoxie. Texte et commentaire // Travaux et Mémoires. P., 1967. Vol. 2;
La vie d’Euthyme de Srades // Ibid. P., 1987. Vol. 10.
Автор статьи: Протоиерей В. Асмус.