МЕФОДИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ

Пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский (с 843), ис­по­вед­ник, свя­той.

По­лу­чив хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние, в нач. 9 в. при­был в Кон­стан­ти­но­поль с же­ла­ни­ем по­сту­пить на гос. служ­бу, од­на­ко, об­ра­тив­шись к мо­на­ше­ско­му идеа­лу, уда­лил­ся в мон. Хи­но­лакк в Ви­фи­нию. Сбли­зил­ся с пат­ри­ар­хом Ни­ки­фо­ром Кон­стан­ти­но­поль­ским (806–815) и, по со­об­ще­ни­ям не­ко­то­рых ис­точ­ни­ков, стал его ар­хи­диа­ко­ном. Во вре­мя но­вой вол­ныико­но­бор­че­ст­ва при имп. Льве V Ар­мя­ни­не Ме­фо­дий от­пра­вил­ся в Рим с ди­пло­ма­тич. мис­си­ей от низ­ло­жен­но­го Ни­ки­фо­ра Кон­стан­ти­но­поль­ско­го. В нач. 820-х гг. па­па Рим­ский Пас­ха­лий I (817–824) на­пра­вил Ме­фо­дия в Кон­стан­ти­но­поль с по­сла­ни­ем имп. Ми­хаи­лу II Трав­лу , за­ни­мав­ше­му ней­траль­ную по­зи­цию в спо­ре об ико­нах, в ко­то­ром уве­ще­вал им­пе­ра­то­ра вос­ста­но­вить ико­но­по­чи­та­ние и вер­нуть на пат­ри­ар­ший пре­стол Ни­ки­фо­ра. Од­на­ко по при­ка­зу Ми­хаи­ла II, стре­мив­ше­го­ся пре­сечь по­ли­тич. со­юз ме­ж­ду ви­зант. ико­но­по­чи­та­те­ля­ми и Ри­мом, Ме­фо­дий был за­клю­чён в тюрь­му. Сын Ми­хаи­ла II имп. Фео­фил при­бли­зил Ме­фо­дия к се­бе: оза­бо­чен­ный час­ты­ми на­бе­га­ми ара­бов на Си­ци­лию им­пе­ра­тор поль­зо­вал­ся со­ве­та­ми Ме­фо­дия по си­ци­лий­ским де­лам. При имп. Фео­дó­ре, вдо­ве Фео­фи­ла, По­ме­ст­ный со­бор в Кон­стан­ти­но­по­ле (843) под­твер­дил оп­ре­де­ле­ния VII Все­лен­ско­го со­бо­ра (см. Все­лен­ские со­бо­ры) и окон­ча­тель­но вос­ста­но­вил ико­но­по­чи­та­ние; на Кон­стан­ти­но­поль­скую ка­фед­ру был воз­ве­дён Ме­фо­дий. Бес­ком­про­мисс­ный в во­про­сах ве­ро­уче­ния, М. К., тем не ме­нее, снис­хо­ди­тель­но при­ни­мал в цер­ков­ное об­ще­ние рас­ка­яв­ших­ся ико­но­бор­цев. Часть мо­на­ше­ст­ва во гла­ве с на­сель­ни­ка­ми Сту­дий­ско­го мо­на­сты­ря бы­ла не­до­воль­на та­ким от­но­ше­ни­ем к вче­раш­ним ере­ти­кам и вы­сту­пи­ла про­тив пат­ри­ар­ха. М. К. ана­фе­мат­ст­во­вал не­по­кор­ных мо­на­хов, а так­же всё, что на­пи­сал Фео­дор Сту­дит про­тив пат­ри­ар­хов Та­ра­сия и Ни­ки­фо­ра.

Из лит. твор­че­ст­ва М. К. наи­бо­лее из­вест­ны агио­гра­фич. со­чи­не­ния: жи­тия Фео­фа­на Ис­по­вед­ни­ка, Ев­фи­мия Сард­ско­го, Ни­ко­лая Мир­ли­кий­ско­го и др., а так­же дог­ма­тич. (в т. ч. ан­ти­ико­но­бор­че­ские, вклю­чая «Си­но­дик в Не­де­лю Пра­во­сла­вия»), ли­тур­гич. (в т. ч. ка­но­ны Фео­фа­ну Грап­ту, Ио­ан­ни­кию Ве­ли­ко­му и др. свя­тым) сочинения, ка­но­нич. по­сла­ния. Под по­кро­ви­тель­ст­вом М. К. ра­бо­та­ли ис­то­рик Ге­ор­гий Амар­тол, агио­гра­фы Иг­на­тий Диа­кон, Фео­фан Пре­сви­тер (ав­тор «Сло­ва на пе­ре­не­се­ние мо­щей Ни­ки­фо­ра Кон­стан­ти­но­поль­ско­го»), Пётр Мо­нах («Жи­тие Ио­ан­ни­кия Ве­ли­ко­го») и др.

Па­мять М. К. по ка­лен­да­рю Рус. пра­во­слав­ной церк­ви – 14(27) ию­ня, по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви – 14 ию­ня.

Сочинения:

Migne PG. Т. 4. Col. 669–684. Т. 18. Col. 397–404. Т. 100. Col. 1271–1325. Т. 120. Col. 724–736;

Juris ecclesiastici Graecorum hi­sto­ria et monumenta / Ed. J.-B. Pitra. Romæ, 1868. Vol. 2. P. 355–363;

«Жи­тие преп. Фео­фа­на Ис­по­вед­ни­ка» / Вве­де­ние, прим. В. В. Ла­ты­ше­ва. П., 1918;

Le Synodicon de l’Ortho­do­xie. Texte et commentaire // Travaux et Mé­moires. P., 1967. Vol. 2;

La vie d’Euthyme de Srades // Ibid. P., 1987. Vol. 10.

Автор статьи: Про­тои­е­рей В. Ас­мус.